Les 10 meilleurs outils logiciels pour les procédures opératoires normalisées pour standardiser et faire évoluer vos processus

Les procédures opératoires normalisées (SOP) permettent à une entreprise de se développer sur le long terme en contribuant à la mise en place d'une approche standardisée pour les tâches et activités courantes.

Les logiciels de procédures opératoires normalisées (SOP) offrent une plateforme centralisée pour créer, gérer et réaliser la distribution des procédures opératoires normalisées, les rendant ainsi facilement accessibles à tous les services.

Un logiciel de gestion des procédures opératoires normalisées (SOP) adapté permet de documenter les processus, de réduire les erreurs humaines et d'assurer une amélioration continue à mesure que les équipes s'agrandissent.

Cet article passe en revue les meilleurs logiciels de procédures opérationnelles standard disponibles. Ceux-ci vous aideront à standardiser vos opérations et à mettre en place un système fiable de documentation des processus avec des instructions écrites.

Aperçu des logiciels de procédures opératoires normalisées les mieux évalués

Voici un comparatif rapide des meilleures solutions logicielles de procédures opératoires normalisées pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Nous examinerons leurs principales fonctionnalités, leurs tarifs et les évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Évaluations ClickUp Création de procédures opératoires normalisées et collaboration tout-en-un pour les équipes de toutes tailles Procédures opératoires normalisées structurées, liaison des tâches, modification en cours, contrôle des versions, automatisations Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés disponibles pour les entreprises G2 : 4,7/5 Capterra : 4,6/5 Trainual Intégration structurée et formation aux processus pour les grandes équipes Procédures opératoires normalisées basées sur les rôles, assistance multimédia, suivi de l'avancement, tests intégrés Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 249 $/mois par utilisateur G2 : 4,7/5 Capterra : 4,8/5 Scribe Génération de procédures opératoires normalisées (SOP) à partir de flux de travail en temps réel pour les petites équipes Capture d'écran, création de guides étape par étape, annotations, options d'intégration et de partage Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 15 $/mois par utilisateur G2 : 4,8/5 Capterra : pas assez d'avis Process Street Flux de travail récurrent et exécution des procédures opératoires normalisées (SOP) pour les équipes de taille moyenne Checklists dynamiques, logique conditionnelle, attribution des tâches, flux de travail basés sur l'IA, validations Tarification personnalisée (essai gratuit disponible) G2 : 4,6/5 Capterra : 4,7/5 Document360 Procédures opératoires normalisées et base de connaissances consultables, optimisées par l'IA, pour les grandes entreprises Contrôle de version, modification en cours Markdown/WYSIWYG, assistance multilingue, assistance audio, blocs de contenu réutilisables Tarification personnalisée (essai gratuit disponible) G2 : 4,7/5 Capterra : 4,7/5 Tallyfy Exécution des procédures opératoires normalisées avec validations et automatisation pour les équipes de petite et moyenne taille Attributions basées sur les rôles, flux de validation, règles d'escalade, suivi des flux de travail Pas de forfait Free ; les forfaits payants commencent à 5 $ par mois et par utilisateur G2 : Pas assez d'avis Capterra : Pas assez d'avis SweetProcess Simplifier les procédures opératoires normalisées pour les équipes en pleine croissance Interface utilisateur épurée, checklists pour images/vidéos, historique des révisions, gestion des procédures opératoires normalisées internes et publiques Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois par utilisateur G2 : Pas assez d'avis Capterra : Pas assez d'avis Coassemble Les procédures opératoires normalisées comme modules de formation interactifs pour les grandes équipes Créateur de cours, leçons liées aux procédures opératoires normalisées (SOP), suivi de la progression, quiz, mises à jour centralisées Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 30 $/mois par utilisateur G2 : 4,6/5 Capterra : 4,5/5 Dozuki Formation aux procédures opératoires normalisées (SOP) sur le terrain et guides de travail numériques pour les grandes équipes de production Instructions de travail multimédia, suivi des compétences, assistance multilingue, flux de travail de conformité Tarification personnalisée G2 : 4,4 Capterra : pas assez d'avis Notion Documentation et collaboration sur les projets basées sur l'IA pour les équipes de toutes tailles Rédaction assistée par IA, modèles, vues de base de données, wikis d'équipe, checklists de tâches Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur G2 : 4,7/5 Capterra : 4,7/5

Veuillez consulter le site web de l'outil pour connaître les tarifs les plus récents*

Fonctionnalités à prendre en compte lors de la sélection d'un logiciel de procédures opératoires normalisées

Un bon logiciel de procédures opératoires normalisées (SOP) doit permettre de créer, de gérer et d'adapter facilement des procédures opératoires normalisées entièrement personnalisables, sans ajouter de complexité.

Pour y parvenir, recherchez un logiciel de gestion des procédures opératoires normalisées (SOP) qui offre :

Une interface intuitive qui simplifie la création de procédures opératoires normalisées (SOP) pour les équipes de toutes tailles, des nouveaux employés aux opérateurs expérimentés

Options de personnalisation flexibles qui s'adaptent à vos processus d'entreprise spécifiques et à vos procédures existantes

Fonctionnalités de collaboration intégrées telles que la modification en cours, les commentaires et l'attribution des tâches

Un contrôle de version robuste pour suivre les modifications et les validations tout en conservant les procédures opératoires normalisées (SOP) en état de maintenance pour les audits

Une fonction de recherche puissante pour aider les équipes à trouver rapidement les procédures opératoires normalisées (SOP) et les guides étape par étape

Le logiciel de procédures opératoires normalisées idéal doit également s'intégrer à vos outils de travail habituels, tels que Microsoft Teams, les outils CRM et les systèmes de formation. Il est préférable qu'il offre une assistance dédiée, une sécurité renforcée, une évolutivité et des options de tarification personnalisées.

📖 À lire également : Exemples de procédures opératoires normalisées (SOP) : bonnes pratiques pour la productivité et la conformité

Les 10 meilleurs logiciels de procédures opératoires normalisées pour les Teams

Si votre équipe s'appuie encore sur des connaissances informelles pour gérer ses opérations quotidiennes, ces meilleurs outils logiciels de procédures opératoires normalisées vous aideront à créer facilement une base de connaissances centralisée.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour la création de procédures opératoires normalisées tout-en-un, la liaison des tâches et la collaboration en équipe)

Documentez vos processus étape par étape, attribuez des tâches et assurez la mise en œuvre de vos procédures opératoires normalisées (SOP) avec ClickUp

Lorsque les processus sont dispersés dans divers documents ou n'existent que dans l'esprit des collaborateurs, la cohérence en pâtit.

C'est là que ClickUp entre en jeu : non seulement comme outil de documentation, mais aussi comme hub central pour créer et partager vos procédures opératoires normalisées (SOP) au sein de toute l'organisation ✅.

Que vous intégriez de nouveaux collaborateurs, standardisiez les checklists de vos équipes ou affiniez les flux de travail inter-services, ClickUp offre la structure et la flexibilité nécessaires pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Créez des procédures opératoires normalisées (SOP) structurées avec des pages imbriquées, des médias et des liens vers des tâches qui transforment les étapes écrites en flux de travail exploitables grâce à ClickUp Docs

Les équipes peuvent créer des procédures opératoires normalisées (SOP) dans ClickUp à partir de zéro ou sélectionner parmi des modèles de SOP préexistants.

ClickUp Docs collaboratifs, qui permettent d'intégrer des pages imbriquées, des tableaux, des images et des liens vers des tâches, permettent aux équipes d'élaborer des guides détaillés étape par étape.

La fonctionnalité de collaboration en temps réel de ClickUp permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des procédures opératoires normalisées. Grâce aux curseurs en temps réel, aux commentaires contextuels et à l'attribution des tâches, les équipes peuvent effectuer des mises à jour en temps réel.

Vous créez des procédures opératoires normalisées (SOP) pour la première fois ? Le modèle SOP de ClickUp est idéal pour les entreprises qui élaborent leur premier ensemble de procédures.

Obtenez un modèle gratuit Disposez d'un point de départ structuré pour documenter les tâches, attribuer les responsabilités et favoriser la collaboration grâce au modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp

Ce modèle permet de standardiser les flux de travail liés à la gestion des documents, d'améliorer la collaboration et de réduire les coûts de formation en fournissant aux équipes un cadre structuré et reproductible pour la documentation des processus.

Vous pouvez également découvrir le modèle ClickUp de procédures opératoires normalisées pour les projets interfonctionnels, ou le modèle ClickUp de procédures opératoires normalisées RH pour les cas d'utilisation spécifiques aux ressources humaines.

Vous vous demandez comment garder une trace de tous vos documents de procédures opératoires normalisées (SOP) ? La gestion des connaissances par l'IA de ClickUp centralise toutes les connaissances de votre entreprise dans un Hub Documents consultable doté de filtres, d'étiquettes et de permissions.

Grâce au contrôle de version, les équipes peuvent voir ce qui a changé, quand et par qui. Vous pouvez restaurer d'anciennes versions ou comparer les modifications en cours, garantissant ainsi la transparence et la cohérence des processus lors de la mise à jour de vos procédures opératoires normalisées (SOP).

Suivez chaque modification apportée à vos procédures opératoires normalisées (SOP) et restaurez les versions précédentes pour garder le contrôle et garantir la conformité grâce à l'historique des versions de ClickUp

ClickUp a centralisé nos opérations quotidiennes et nos procédures opératoires normalisées (SOP), et a favorisé la collaboration au sein du service. ClickUp a centralisé nos opérations quotidiennes et nos procédures opératoires normalisées (SOP), et a favorisé la collaboration au sein du service. Voici ce que Briettny Curtner, responsable de programme à l'université de l'Utah Valley, a déclaré à propos de ClickUp.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de procédures de travail pour le travail

Et ce n'est pas tout. ClickUp Brain vous aide à concrétiser vos idées grâce à la génération de documents alimentée par l'IA et à l'assistance à la rédaction en ligne.

Facilitez la tâche de vos équipes en leur permettant de garantir clarté et cohérence lorsqu'elles développent leur documentation grâce à ClickUp Brain

Cet assistant IA peut résumer des procédures opératoires normalisées volumineuses, suggérer des étapes de processus ou reformuler des instructions.

De plus, vous pouvez utiliser les agents IA de ClickUp pour suivre la progression des tâches, répondre aux questions relatives aux procédures opératoires normalisées (SOP) et même mettre à jour ces dernières lorsque des détails importants changent. Ainsi, votre équipe ne perd pas de temps à rechercher les mises à jour ou à réécrire manuellement les documents.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de passer des heures à mettre à jour vos documents manuellement ? L'utilisation de l'IA pour la documentation rationalise vos processus et vous fait gagner un temps considérable en termes d'effort.

Automatisez l'attribution des tâches, les rappels et les mises à jour de statut pour réduire le travail manuel grâce aux automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp permettent d'éliminer les étapes manuelles dans l'exécution des procédures opératoires normalisées (SOP) en déclenchant des actions.

Par exemple, lorsqu'une procédure opératoire normalisée (SOP) relative à l'intégration d'un client atteint l'étape « Révision achevée », ClickUp peut automatiquement attribuer la tâche suivante au responsable de compte et envoyer un rappel de suivi.

De plus, vous avez accès à plus de 100 automatisations pour rationaliser les actions liées aux procédures opératoires normalisées (SOP), telles que l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts et l'envoi de rappels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des procédures opératoires normalisées (SOP) structurées avec des pages imbriquées, des médias et des liens vers des tâches afin de transformer la documentation en flux de travail concrets que votre équipe peut suivre en toute clarté

Travaillez sur les procédures opératoires normalisées (SOP) en temps réel avec vos collègues de différentes fonctions pour garantir la précision, des mises à jour plus rapides et une harmonisation lors des changements de processus

Suivez chaque modification apportée à une procédure opératoire normalisée et restaurez les versions précédentes pour garantir la conformité et éviter la perte accidentelle d'informations critiques

Réduisez le travail manuel en automatisant l'attribution des tâches, les changements de statut et les rappels en fonction des jalons et des conditions des procédures opératoires normalisées (SOP).

Conservez toutes vos procédures opératoires normalisées (SOP) organisées et consultables en un seul endroit afin que vos équipes puissent y accéder, les mettre à jour et les suivre sans délai

Limites de ClickUp

L'installation initiale peut prendre du temps pour les équipes qui passent de systèmes désorganisés

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une personnalisation ou une assistance à la mise en place

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 300 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 400 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Cet avis publié sur G2 note :

Nous apprécions particulièrement les outils intégrés de gestion des documents, de suivi du temps et d'automatisation qui nous aident à réduire les changements de contexte et le travail manuel. La structure hiérarchique (Espaces, Dossiers, Listes, Tâches et Sous-tâches) permet de tout organiser facilement sans se sentir submergé.

Nous apprécions particulièrement les outils intégrés de gestion des documents, de suivi du temps et d'automatisation qui nous aident à réduire les changements de contexte et le travail manuel. La structure hiérarchique (Espaces, Dossiers, Listes, Tâches et Sous-tâches) permet de tout organiser facilement sans se sentir submergé.

💡 Conseil de pro : si votre équipe ne sait pas comment procéder, le problème vient probablement de vos processus, et non de vos collaborateurs. Dans l'article « Comment rédiger des procédures opératoires normalisées (SOP) », découvrez comment créer des guides étape par étape qui éliminent les incertitudes et renforcent la cohérence.

2. Trainual (Idéal pour une intégration structurée et une formation aux processus à grande échelle)

via Trainual

Les procédures opératoires normalisées existent souvent, mais les équipes se posent toujours les mêmes questions. Pourquoi ?

En effet, ces procédures opératoires normalisées ne sont pas associées à des rôles, leur exécution n'est pas suivie et elles ne sont pas facilement accessibles.

Trainual résout ce problème en transformant votre documentation en modules de formation interactifs et basés sur les rôles, avec des tests intégrés et un suivi de la progression.

Le système structuré de « Sujets » et « Thèmes » de Trainual vous permet de créer, de classer et d'attribuer des procédures opératoires normalisées (SOP) par rôle ou par service. Par exemple, vous pouvez mettre en place un processus complet d'intégration de l'équipe commerciale comprenant des vidéos, des images et des tests intégrés, puis l'attribuer à tous les nouveaux employés de ce service.

La base de connaissances centralisée et la recherche par IA permettent aux employés d'obtenir rapidement des réponses à toutes leurs questions relatives aux processus ou aux politiques.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Proposez des procédures opératoires normalisées (SOP), des politiques et des modules de formation adaptés à chaque rôle sur une seule et même plateforme

Créez et attribuez des guides étape par étape comprenant des vidéos, des images et des liens intégrés

Suivez la progression des formations grâce à des rapports, des tests et des rappels automatisés

Créez plus rapidement des procédures opératoires normalisées (SOP) et de la documentation de processus grâce à l'IA et à des modèles

Informez vos employés des changements de politique grâce à des notifications déclenchées

Intégrez-les à votre SIRH, Slack, Google Drive et Microsoft Teams

Limites de Trainual

Intégrations natives limitées, certaines dépendant de Zapier

Courbe d'apprentissage due à des termes peu familiers tels que « Sujets » et « Étapes »

Pas de tarif mensuel pour les petites équipes ; facturation annuelle par défaut

Tarifs de Trainual

Core : 249 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Pro : 319 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Premium : 399 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trainual

G2 : 4,7/5,0 (plus de 840 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 480 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Trainual

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

En transformant les connaissances informelles en contenu formel et structuré, nous avons pu créer des processus reproductibles qui garantissent la cohérence et la qualité à l'échelle de l'organisation.

En transformant les connaissances informelles en contenu formel et structuré, nous avons pu créer des processus reproductibles qui garantissent la cohérence et la qualité à l'échelle de l'organisation.

📖 À lire également : Modèles gratuits de politiques et procédures d'entreprise au format Word et ClickUp

3. Scribe (Idéal pour générer automatiquement des procédures opératoires normalisées à partir de flux de travail en temps réel)

via Scribe

La rédaction de procédures opératoires normalisées détaillées peut ralentir les équipes, en particulier lorsque les processus changent souvent ou sont terminés de manière instinctive.

Scribe élimine ce goulot d'étranglement en capturant automatiquement votre écran, vos clics et vos frappes au clavier pendant que vous achevez une tâche, puis en transformant ces données en un guide étape par étape.

Grâce à l'extension du navigateur ou du bureau de Scribe, vous pouvez parcourir un processus une seule fois et laisser la plateforme de gestion des processus générer un guide partageable et modifiable comprenant des captures d'écran et des étapes écrites.

Les versions payantes de l'outil vous permettent de masquer certaines parties de vos captures d'écran afin de protéger les informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Générez automatiquement des procédures opératoires normalisées (SOP) étape par étape à partir de flux de travail en temps réel

Ajoutez du contexte grâce à des transcriptions vocales et des descriptions générées par l'IA

Modifiez, personnalisez et annotez des guides à l'aide de captures d'écran

Partagez des guides via des liens, l'intégration ou des options d'exportation

Organisez vos procédures opératoires normalisées (SOP) dans des dossiers avec des permissions et des étiquettes

Intégrez-les à Microsoft Teams, Notion et d'autres outils

Limites de Scribe

Limité aux processus sur écran (ne convient pas aux procédures opératoires normalisées conceptuelles)

Des fonctionnalités plus avancées sont disponibles uniquement dans les forfaits payants

La capture du bureau est encore en version bêta pour certaines versions du système d'exploitation

Tarifs de Scribe

Free

Pro Team : 15 $/mois par utilisateur

Pro Personal : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,8/5,0 (plus de 560 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Scribe

Cette analyse de Capterra a mis en évidence :

Beaucoup de mes tâches sont désormais plus faciles. Je crée des procédures opératoires normalisées (SOP) pour différents titres. Avant, je redoutais chaque fois qu'un nouveau projet se présentait. Avec Scribe, c'est tellement simple et agréable.

Beaucoup de mes tâches sont désormais plus faciles. Je crée des procédures opératoires normalisées (SOP) pour différents titres. Avant, je redoutais chaque fois qu'un nouveau projet se présentait. Avec Scribe, c'est tellement simple et agréable.

🧠 Le saviez-vous : 66 % des entreprises testent déjà l'automatisation, mais beaucoup passent à côté de modifications simples de leurs flux de travail qui pourraient leur faire gagner des heures chaque semaine. L'article de blog « Exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail » explique comment mettre en œuvre ces changements à l'aide d'outils concrets et d'exemples.

4. Process Street (Idéal pour les flux de travail récurrents et l'exécution des procédures opératoires normalisées à l'échelle de l'équipe)

via Process Street

Même les procédures opératoires normalisées (SOP) les mieux rédigées restent sans effet si les équipes ont du mal à les respecter de manière cohérente.

Process Street résout ce problème en associant la documentation des procédures opératoires normalisées (SOP) à l'action.

Grâce à cet outil, chaque procédure opératoire normalisée se transforme en une checklist dynamique où vous pouvez attribuer des tâches, fixer des délais et inclure des contenus multimédias tels que des vidéos ou des documents. Qu'il s'agisse de l'intégration d'un nouvel employé ou du transfert d'un dossier client, chaque étape du flux de travail peut être facilement suivie et optimisée.

Vous êtes pressé ? Utilisez le Générateur de flux de travail IA pour créer rapidement des flux de travail adaptés à vos besoins spécifiques, avec des tâches, des dates d'échéance et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Créez des checklists de procédures opératoires normalisées interactives avec assistance multimédia

Garantissez la traçabilité grâce à des approbations, des attributions, des commentaires et des permissions basées sur les rôles automatisées

Adaptez les flux de travail à différents scénarios grâce à la logique conditionnelle

Suivez l'avancement des tâches achevées au sein des équipes et des services

Intégrez-le à Microsoft Teams et à plus de 1 000 applications

Limites de Process Street

Les modèles peuvent s'avérer complexes pour les utilisateurs non techniciens

Pas de véritable mode hors ligne pour les appareils mobiles ou les ordinateurs de bureau

Les fonctionnalités de rapports pourraient être plus avancées

Tarifs de Process Street

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Process Street

G2 : 4,6/5,0 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 630 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Process Street

Cet avis partagé sur G2 indique :

Process Street est essentiel pour nous permettre d'apporter une valeur ajoutée durable. Il nous permet de standardiser, de faire évoluer et de suivre des flux de travail complexes

Process Street est essentiel pour nous permettre d'apporter une valeur ajoutée durable. Il nous permet de standardiser, de faire évoluer et de suivre des flux de travail complexes

📖 À lire également : Modèles gratuits de rédaction de contenu pour une création plus rapide

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes — pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

via Document360

Une recherche inefficace et l'absence de contrôle des versions peuvent rapidement entraîner des processus obsolètes ou redondants, en particulier lors de la gestion des politiques internes, des supports de formation et des documents de conformité entre les différents services.

Document360 résout ce problème en proposant une puissante plateforme de documentation basée sur l'IA qui facilite l'organisation, la recherche et la mise à jour des procédures opératoires normalisées (SOP) avec précision.

Idéal tant pour les équipes internes que pour les parties prenantes externes, il offre une interface claire et consultable ainsi que des outils de création riches qui facilitent la maintenance des procédures.

Grâce à des contrôles d'accès granulaires, un historique des versions, l'optimisation pour les moteurs de recherche et une catégorisation puissante, Document360 garantit que les procédures opératoires normalisées (SOP) sont faciles à trouver, à suivre et à maintenir dans toute l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Créez des procédures opératoires normalisées (SOP) structurées à l'aide d'éditeurs Markdown ou WYSIWYG avec contrôle de version

Améliorez la visibilité grâce à la recherche IA, aux filtres par catégorie et à l'assistance multilingue

Rendez votre base de connaissances plus accessible en permettant aux utilisateurs d'écouter votre contenu grâce à la fonctionnalité Audio Assist

Réutilisez des blocs de contenu dans différents documents pour garantir la cohérence

Attribuez des rôles, définissez des permissions et gérez séparément les procédures opératoires normalisées internes et externes

Automatisez le filtrage des demandes d'assistance grâce à des FAQ générées par l'IA et des outils de filtrage des tickets

Limites de Document360

Variété de modèles limitée par rapport à d'autres outils

La fonction de recherche peut être lente pour les bibliothèques de documents très volumineuses

L'interface nécessite un certain temps d'adaptation pour les utilisateurs non techniciens

Tarifs de Document360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Document360

G2 : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 240 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Document360

Cette analyse de Capterra note :

La possibilité de personnaliser la base de connaissances en fonction de nos marques et de nos besoins constitue un avantage considérable. Il offre un large éventail de fonctionnalités, notamment le contrôle des versions et la modification en cours collaborative.

La possibilité de personnaliser la base de connaissances en fonction de nos marques et de nos besoins constitue un avantage considérable. Il offre un large éventail de fonctionnalités, notamment le contrôle des versions et la modification en cours.

📖 À lire également : Les meilleures méthodologies d'amélioration des processus

6. Tallyfy (Idéal pour automatiser l'exécution et les validations des procédures opératoires normalisées)

via Tallyfy

Pour les équipes qui passent leur temps à rechercher manuellement des validations et à suivre des étapes répétitives, les procédures opératoires normalisées (SOP) deviennent souvent un frein plutôt qu'une solution.

Tallyfy répond à ce besoin en transformant vos procédures opératoires normalisées (SOP) en flux de travail en temps réel et traçables, dotés d'une automatisation intégrée. Il est idéal pour les équipes non techniques qui souhaitent standardiser et centraliser leurs processus et leurs flux de travail.

Cette plateforme de gestion des procédures opératoires normalisées et des flux de travail, basée sur l'IA et ne nécessitant aucun code, peut également servir de générateur de procédures opératoires normalisées, ce qui est particulièrement utile pour les processus nécessitant l'approbation des parties prenantes, des dépendances entre les tâches et un acheminement urgent.

Les meilleures fonctionnalités de Tallyfy

Transformez vos documents de procédures opératoires normalisées statiques en flux de travail interactifs

Automatisez les validations et les étapes conditionnelles grâce à des flux basés sur la logique

Attribuez des tâches à des rôles spécifiques et suivez leur progression en temps réel

Définissez des délais, des rappels et des règles d'escalade pour chaque étape des procédures opératoires normalisées

Intégrez-les à Slack, Zapier, Teams et bien d'autres pour rationaliser les mises à jour

Limites de Tallyfy

Options de mise en forme limitées pour le contenu des procédures opératoires normalisées riches

Nécessite une cartographie préalable des processus pour optimiser la valeur ajoutée

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage liée aux flux logiques

Tarifs de Tallyfy

Membres avec accès complet : 30 $/mois par utilisateur

Membres Light : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tallyfy

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Tallyfy

Cet avis publié sur G2 note :

J'apprécie particulièrement le fait que Tallyfy me permette de décomposer des processus complexes en étapes simples, concrètes et reproductibles, puis de déployer rapidement un nouveau processus en m'assurant qu'aucune étape n'est oubliée, tout en pouvant attribuer les différentes étapes du processus à différentes personnes.

J'apprécie particulièrement le fait que Tallyfy me permette de décomposer des processus complexes en étapes simples, concrètes et reproductibles, puis de déployer rapidement un nouveau processus en m'assurant qu'aucune étape n'est oubliée, tout en pouvant attribuer les différentes étapes du processus à différentes personnes.

✨ Anecdote : À l'origine, la cuisine de McDonald's était conçue comme une chaîne de production, et ses procédures opératoires normalisées étaient si précises que les employés s'entraînaient en suivant à la craie les contours indiquant où ils devaient se placer.

7. SweetProcess (Idéal pour simplifier les procédures opératoires normalisées des équipes en pleine croissance)

via SweetProcess

Pour de nombreuses équipes en pleine croissance, les procédures opératoires normalisées (SOP) commencent souvent par des documents épars ou des notes personnelles, ce qui rend difficile l'exploitation efficace des connaissances de l'entreprise.

SweetProcess intervient pour rationaliser la manière dont les entreprises documentent, mettent à jour et suivent leurs procédures opératoires normalisées (SOP) en un seul et même endroit.

Grâce à l'édition collaborative, au contrôle des versions et aux mises à jour en temps réel, SweetProcess garantit l'exactitude et l'accessibilité des procédures opératoires normalisées (SOP), ce qui permet aux équipes de suivre facilement les procédures, de former les nouveaux employés et de maintenir l'efficacité opérationnelle à mesure que l'entreprise se développe.

Ce logiciel d'automatisation des documents prend également en charge l'authentification unique (SSO) et s'intègre à plus de 1 000 applications via Zapier, aidant ainsi les équipes à automatiser leurs flux de travail et à maintenir la sécurité à mesure qu'elles se développent.

Les meilleures fonctionnalités de SweetProcess

Créez, organisez et mettez à jour vos procédures opératoires normalisées (SOP) grâce à une interface claire et conviviale

Tirez parti de l'IA pour générer des documents sur mesure en fonction de vos besoins

Joignez des images, des vidéos et des checklists pour expliquer clairement les étapes complexes

Suivez l'historique des versions afin que les équipes puissent voir exactement ce qui a changé et à quel moment

Permettez de décomposer les procédures en plusieurs étapes en tâches plus simples

Proposez une base de connaissances publique et des espaces de documentation interne

Limites de SweetProcess

Intégrations avancées limitées par rapport aux outils d'entreprise

Les options de conception de base peuvent ne pas convenir aux équipes ayant des besoins importants en matière d'image de marque

Manque de fonctionnalités d'IA avancées pour les suggestions automatiques ou le balisage intelligent

Tarifs de SweetProcess

Facturation pour les membres actifs : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SweetProcess

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de SweetProcess

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Les principales fonctionnalités de SweetProcess sont la création et l'organisation centralisées des procédures opératoires normalisées (SOP), la délégation des tâches et le suivi de la progression, ainsi que les rappels par notifications. Ces fonctionnalités aident les entreprises à rationaliser leurs processus, à améliorer leur flux de travail et à responsabiliser les membres de l'équipe.

Les principales fonctionnalités de SweetProcess sont la création et l'organisation centralisées des procédures opératoires normalisées (SOP), la délégation des tâches et le suivi de l'avancement, ainsi que les rappels par notifications. Ces fonctionnalités aident les entreprises à rationaliser leurs processus, à améliorer leur flux de travail et à responsabiliser les membres de l'équipe.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de rédaction basés sur l'IA pour le contenu

8. Coassemble (Idéal pour intégrer les procédures opératoires normalisées dans une formation interactive en équipe)

via Coassemble

Pour les équipes qui peinent à faire en sorte que leurs employés utilisent et respectent les procédures opératoires normalisées (SOP), Coassemble comble le fossé entre la documentation et l'engagement.

Au lieu de transmettre un PDF statique ou un document partagé, vous pouvez transformer vos procédures opératoires normalisées (SOP) en modules de formation interactifs faciles à assimiler.

Cela facilite l'intégration des nouvelles recrues, la standardisation des procédures et la réduction des risques liés à la conformité. Les équipes en pleine croissance tirent profit de processus reproductibles et traçables qui s'apparentent davantage à des expériences d'apprentissage qu'à de simples documents.

L'IA intégrée à la plateforme vous permet également de générer et d'affiner du contenu en quelques minutes.

Réunissez les meilleures fonctionnalités

Transformez vos procédures opératoires normalisées (SOP) en parcours d'apprentissage interactifs avec des quiz, des vidéos et des points de contrôle

Créez des guides de processus et des formations à partir de zéro grâce au générateur de cours par glisser-déposer

Suivez l'achevement des procédures opératoires normalisées et la rétention des connaissances grâce aux outils d'analyse intégrés

Intégrez des liens vers les procédures opératoires normalisées (SOP) directement dans vos cours ou effectuez leur connexion aux flux de travail de votre système de gestion de l'apprentissage (LMS)

Activez les mises à jour centralisées afin que les modifications apportées aux procédures opératoires normalisées soient instantanément répercutées dans tous les cours

Limites de Coassemble

Ne convient pas aux équipes qui ont besoin de bibliothèques de procédures opératoires normalisées (SOP) traditionnelles basées sur des documents

Certaines fonctionnalités, telles que les évaluations et les analyses, ne sont disponibles qu'avec les forfaits supérieurs.

Accès hors ligne limité au contenu des procédures opératoires normalisées

Tarifs Coassemble

Free

Équipe : 100 $/mois pour 5 utilisateurs

Entreprise : Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Coassemble

Cette analyse de Capterra note :

Il est facile de créer des formations interactives. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'apparence et l'ergonomie de la formation. Il est également facile d'intégrer la formation aux applications que vous utilisez au quotidien (Gmail, Slack et Mailchimp).

Il est facile de créer des formations interactives. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'apparence et l'ergonomie de la formation. Il est également facile d'intégrer la formation aux applications que vous utilisez au quotidien (Gmail, Slack et Mailchimp).

📖 À lire également : Modèles de documentation des processus dans Word et ClickUp pour optimiser vos opérations

9. Dozuki (Idéal pour la formation aux procédures opératoires normalisées (SOP) du personnel de terrain et les instructions de travail numériques)

via Dozuki

Les équipes de première ligne sont confrontées à des incertitudes lorsque les procédures opératoires normalisées (SOP) figurent dans des manuels obsolètes.

Dozuki résout ce problème en transformant les procédures standard en instructions de travail numériques riches et accessibles. Il est spécialement conçu pour les environnements industriels et de fabrication où la cohérence, la conformité et les mises à jour en temps réel sont essentielles.

Grâce à ses outils de formation, à son assistance multilingue et à ses contrôles qualité intégrés, Dozuki permet une intégration plus rapide et de meilleures performances sur l'ensemble des équipes et des sites.

De plus, en permettant aux employés de partager leurs commentaires sur la qualité des instructions, cet outil aide les entreprises à améliorer continuellement leur documentation.

Les meilleures fonctionnalités de Dozuki

Créez des procédures opératoires normalisées à l'aide de contenus multimédias tels que des photos, des vidéos et des guides étape par étape

Suivez la progression des compétences à l'aide de parcours de formation et d'une matrice des compétences

Générez des rapports détaillés sur la formation, les indicateurs opérationnels et bien plus encore grâce à l' analyse par IA

Traduisez vos procédures opératoires normalisées (SOP) instantanément dans plus de 100 langues

Assurez la conformité grâce au contrôle de version intégré et aux flux de travail de validation

Saisissez les données de processus grâce à des formulaires numériques intégrés aux procédures opératoires normalisées

Limites de Dozuki

L'interface peut sembler complexe pour les équipes qui ne sont pas habituées aux flux de travail industriels

Les fonctionnalités avancées nécessitent une formation pratique ou une initiation

Le niveau d'intégration dépend du forfait choisi

Tarifs de Dozuki

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dozuki

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Dozuki

Cette revue G2 mettait en avant :

Dozuki s'est donné pour mission de mettre à la disposition de notre équipe des ressources dédiées afin qu'elle puisse tirer le meilleur parti de son logiciel et l'adapter à notre entreprise. Cela a constitué à lui seul la meilleure expérience, outre le fait de disposer d'un logiciel intuitif, et sa facilité d'utilisation a permis à notre équipe de mettre en place des procédures de travail standardisées.

Dozuki s'est donné pour mission de mettre à la disposition de notre équipe des ressources dédiées afin qu'elle puisse tirer le meilleur parti de son logiciel et l'adapter à notre entreprise. Cela a constitué à lui seul la meilleure expérience, outre le fait de disposer d'un logiciel intuitif, et sa facilité d'utilisation a permis à notre équipe de mettre en place des procédures de travail standardisées.

📖 À lire également : Modèles de manuels opérationnels gratuits pour rationaliser vos processus

10. Notion (Idéal pour une documentation des procédures opératoires normalisées flexible avec du contenu intégré)

via Notion

La plupart des plateformes vous aident soit à stocker des connaissances, soit à accomplir du travail, mais Notion combine les deux.

Il s'agit d'un environnement de travail tout-en-un où les équipes peuvent rédiger, planifier, gérer des projets, créer des programmes de formation et réaliser l'automatisation des flux de travail. De plus, vous pouvez organiser les connaissances internes grâce à des fonctionnalités de partage des connaissances telles que les wikis, les bases de données et les procédures opératoires normalisées (SOP).

Notion AI va encore plus loin en transformant des informations éparses en contenu intelligent et exploitable : comptes-rendus de réunion, plans de sprint, résultats de recherche, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez et partagez des wikis, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des tableaux de bord entre les équipes en temps réel

Utilisez plus de 30 000 modèles et blocs pour documenter, concevoir et planifier tout ce que vous souhaitez

Automatisez vos projets grâce à la logique de base de données, aux dépendances et aux tâches assistées par l'IA

Activez la recherche intelligente sur Slack, Gmail, Google Drive et bien plus encore

Transformez vos notes en éléments concrets grâce aux résumés de réunion basés sur l'IA et au mode recherche

Limites de Notion

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs et les équipes non techniques

Les fonctionnalités d'IA ne sont pas incluses dans les forfaits d'entrée de gamme et entraînent un coût supplémentaire

Ne dispose pas d'une vue Tableau native du tableau Kanban ni de fonctionnalités avancées de rapports pour les chefs de projet

Les performances peuvent être ralenties lors de la modification en cours de pages volumineuses et complexes

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 770 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 580 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion

Cet avis partagé sur G2 indique :

J'aime utiliser l'outil Notion IA pour trouver des tâches et des documents. Il m'aide à rédiger des communications diplomatiques et est très performant pour créer des documents de procédures opératoires normalisées. Un vrai plus.

J'aime utiliser l'outil Notion IA pour trouver des tâches et des documents. Il m'aide à rédiger des communications diplomatiques et est très performant pour créer des documents de procédures opératoires normalisées. Un vrai plus.

Voici trois autres outils logiciels de documentation des procédures opératoires normalisées (SOP) qui pourraient vous être utiles

Slite : combine une interface simple et épurée avec des fonctionnalités de modification en cours collaborative afin que les équipes puissent créer des bibliothèques de procédures opératoires normalisées (SOP), désigner des propriétaires et consulter l'historique des versions

Loom : permet aux équipes d'enregistrer des tutoriels à l'écran, d'expliquer les procédures opératoires normalisées (SOP) à l'aide de la voix et de la vidéo, et de les intégrer dans des documents ou des wikis

Tettra : aide les équipes à créer et à gérer des procédures opératoires normalisées (SOP), des FAQ et des documents de connaissances, avec des analyses d'utilisation

✨ Anecdote : les employés de Disney sont formés à pointer du doigt avec deux doigts (jamais un seul) afin d'éviter d'être perçus comme impolis dans certaines cultures. Les procédures opératoires normalisées (SOP) des parcs Disney codifient cette pratique pour toutes les interactions avec les invités.

ClickUp est l'outil ultime pour la gestion des procédures opératoires normalisées (SOP)

La plupart des outils de procédures opératoires normalisées vous aident à mettre les choses par écrit. Mais lorsqu'il s'agit de suivre concrètement ces processus (attribuer des tâches, suivre les étapes, s'adapter au changement), ils ne sont pas à la hauteur.

ClickUp change la donne. Il permet de créer des procédures opérationnelles standardisées au sein même du système de gestion où le travail s'effectue. Chaque processus documenté s'intègre à un flux de travail en temps réel.

ClickUp offre également des fonctionnalités clés, telles que l'automatisation, l'attribution des tâches, l'historique des versions et la visibilité à l'échelle de l'équipe, et facilite la mise en œuvre de procédures opérationnelles standard.

Que vous intégriez de nouveaux collaborateurs, gériez la conformité ou développiez vos activités, ClickUp vous aide à passer de la confusion et des tâches répétitives à la clarté et à la réussite de votre équipe. Prêt à mettre vos procédures opératoires normalisées en pratique ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.