les 10 meilleurs logiciels d'automatisation des documents à utiliser en 2025

Imaginez que vous êtes à votre bureau et qu'une montagne de paperasse vous domine. C'est frustrant, n'est-ce pas ? La gestion manuelle des documents est non seulement fastidieuse, mais elle prend aussi beaucoup de temps. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous asseoir, vous détendre et faire créer vos documents essentiels pour vous ? Entrez dans le monde des logiciels d'automatisation des documents.

Voici comment cela fonctionne : Un outil d'automatisation des documents utilise des modèles prédéfinis et l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser les documents en quelques secondes.

Dans ce guide, nous allons examiner de plus près les 10 meilleurs outils d'automatisation de documents à utiliser en 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'automatisation de documents ?

Un système d'automatisation des documents utilise une combinaison de modèles prédéfinis et d'intelligence artificielle (IA) de pointe pour transformer votre processus de génération manuelle de documents.

Pensez-y de cette façon : vous saisissez vos données, et la plateforme d'automatisation des documents s'en charge, générant votre document en quelques secondes. Vous automatisez ce qui serait autrement une tâche fastidieuse et chronophage. C'est rapide, facile et surtout efficace.

Cela semble simple. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité. Les logiciels d'automatisation des documents sont des outils puissants. C'est un outil d'amélioration des processus qui réduit considérablement le risque d'erreur humaine, améliore la productivité et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de votre entreprise.

Que faut-il rechercher dans les outils d'automatisation des documents ?

Choisir le bon logiciel d'automatisation des documents peut sembler décourageant. Le marché est saturé et la qualité varie. Savoir ce qu'il faut rechercher dans les outils de génération de documents peut faire toute la différence. Voici une checklist des fonctionnalités à surveiller :

Facilité d'utilisation : votre logiciel doit avoir une interface facile à utiliser qui rationalise votre flux de travail, sans nécessiter de compétences techniques complexes

Intégration : Le logiciel doit s'intégrer facilement aux autres applications et outils que vous utilisez déjà dans votre flux de travail

Sécurité : Étant donné que vous travaillerez avec des données sensibles, le logiciel doit avoir des mesures de sécurité robustes

Capacités IA : Recherchez un logiciel qui utilise l'IA pour améliorer l'efficacité et réduire les erreurs

Personnalisation : Le logiciel doit vous permettre de personnaliser les modèles de documents pour répondre à vos besoins spécifiques

L'objectif est de trouver une automatisation des processus documentaires qui réponde à vos besoins et facilite votre travail.

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation documentaire à utiliser en 2024

Voici nos outils de génération de documents préférés sur le marché. Plongeons-y et trouvons celui qui vous convient le mieux.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents de ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes de barre oblique dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Imaginez ClickUp comme l'acolyte ultime de votre équipe, qu'il s'agisse d'une équipe d'une personne ou de 1 000 Teams. C'est une plateforme de productivité puissante et l'un des meilleurs outils de travail de l'Union européenne meilleurs outils de rédaction sur le marché. Il est conçu pour suralimenter la collaboration et gérer tout votre travail sous un même toit numérique. Vous avez un document de projet à mettre à jour, à mettre en forme ou à partager ? ClickUp Docs est là pour vous aider. Et ce n'est pas seulement pour vos yeux. Vous pouvez partager vos documents avec n'importe qui.

ClickUp Docs propose des sous-pages imbriquées dans un seul document, ce qui facilite l'organisation des documents connexes. Vous craignez des modifications inattendues ? Définissez des paramètres de protection pour sécuriser votre travail.

Et voici le meilleur : ClickUp est un logiciel de gestion de documents logiciel de gestion de documents est idéal pour le travail télétravail en temps réel et asynchrone. Toute la documentation pertinente est accessible dans le contexte des tâches et des projets ce qui signifie que vous pouvez dire adieu au changement d'application. C'est pratique, non ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Exportation du contenu au format PDF

Free modèles de documentation pour tous les cas d'utilisation

Rationaliser les flux de travail avec l'IA faites des prédictions intelligentes et améliorer la productivité globale avec ClickUp IA Ajoutez des tableaux, des images, des vidéos et plus encore pour créer une expérience multimédia riche

ClickUp Docs permettent une modification en cours en temps réel et en collaboration

Contrôles d'accès pour les documents juridiques afin de protéger les modifications non désirées

Les limites de ClickUp

L'abondance des fonctionnalités peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs

Temps de chargement parfois lents

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4./7/5 (3,000+ reviews)

2. PandaDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/PandaDoc.png Tableau de bord de PandaDoc /$$$img/

via PandaDoc PandaDoc est un champion de la gestion de documents qui garde tout en ligne - approbations, commentaires, suivi des versions - et bien d'autres choses encore. Vous avez besoin de collaborer sur un document ? Vous voulez apporter des modifications en cours en temps réel ? PandaDoc vous couvre. Tout le monde reste synchronisé et aucune mise à jour n'est oubliée.

Mais c'est là que les choses s'améliorent encore. PandaDoc ne se limite pas à la gestion des documents ; c'est comme si vous aviez un correcteur personnel dans votre équipe, qui vous aide à éliminer les erreurs et à optimiser vos flux de travail.

Avec PandaDoc, créer des documents impeccables devient un jeu d'enfant. Le flux de travail de votre équipe devient fluide, les erreurs sont reléguées au second plan et la productivité augmente considérablement.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

L'interface "glisser-déposer" facilite la création de documents

Intégration transparente avec la plupart des plateformes CRM

Les analyses fournissent des informations précieuses sur la performance de vos documents

Les limites de PandaDoc

L'application mobile pourrait être plus fonctionnelle

Nécessite une courbe d'apprentissage pour maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel de gestion documentaire

Prix de PandaDoc

Gratuit eSign : Essentiels :::::::::::::::::::::::::: :

: :::::::::::::::::::::::::: : Les options : 19 $/mois

: 19 $/mois Business : 49 $/mois

: 49 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ commentaires)

3. Docupilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1-1400x637.png Tableau de bord Docupilot /$$$img/

via Docupilot Voici un logiciel avancé d'automatisation des documents qui vous facilitera grandement la vie. Docupilot élimine le travail fastidieux de la gestion des documents. Son interface conviviale vous permet de créer et d'organiser rapidement des documents, qu'il s'agisse d'équipes commerciales ou de factures. Tout est personnalisé, ce qui vous permet d'adapter chaque document à vos besoins.

Cet outil brille lorsqu'il s'agit d'automatiser la génération de documents. Avec Docupilot, vous pouvez utiliser vos modèles de documents existants ou en concevoir de nouveaux, puis les remplir automatiquement à l'aide de données provenant de diverses sources, telles que Google Sheets, les systèmes CRM ou les formulaires web. Cette fonctionnalité peut rationaliser la création de documents.

Docupilot vient à la rescousse de la collaboration grâce à ses fonctionnalités de partage et de contrôle d'accès. Il vous permet de partager en toute sécurité des documents avec les membres de votre équipe, vos clients ou toute autre personne qui en a besoin. Grâce aux contrôles d'accès, vous décidez qui peut afficher, modifier ou gérer vos documents.

Meilleures fonctionnalités de Docupilot

Créez automatiquement des documents à partir de modèles

Connexion avec plus de 1 000 applications

Permet aux entreprises d'utiliser leur marque dans les documents

Limites de Docupilot

Options de conception limitées dans l'éditeur de documents

N'offre peut-être pas autant de fonctionnalités que certains concurrents

Prix de Docupilot

Débutant: 29$/mois

29$/mois Plus: 99$/mois

99$/mois Pro: $149/mois

Evaluations et critiques de Docupilot

G2: 4.9/5 (4+ reviews)

4.9/5 (4+ reviews) Capterra: 5/5 (40+ avis)

4. ExperLogix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/DA1\_Document-Flows-Screenshot.png Tableau de bord ExperLogix /$$$img/

via ExperLogix L'objectif principal d'ExperLogix est d'éliminer la monotonie de la génération de documents. Qu'il s'agisse de devis, de commandes ou de nomenclatures complexes, ExperLogix apporte un tout nouveau niveau d'efficacité à votre flux de travail. Mais comment exactement ?

La magie réside dans son interface de configuration intuitive. Ce logiciel vous permet de créer des modèles sophistiqués qui reflètent fidèlement vos offres de produits ou de services. Et grâce à son moteur de règles intelligent, vous pouvez éliminer les erreurs, rationaliser votre processus de vente et améliorer la satisfaction de vos clients.

Cet outil se distingue également par son intégration transparente. Il s'intègre parfaitement à vos systèmes CRM et ERP, ce qui vous permet d'extraire rapidement des données et de lancer le processus de création de documents. C'est comme si vous disposiez d'un super-héros de l'extraction de données.

ExperLogix offre des solutions complètes de gestion documentaire, y compris le contrôle de version et la gestion des documents collaboration en temps réel fonctionnalités. Ainsi, que vous travailliez sur une offre commerciale ou sur une spécification technique, ExperLogix s'assure toujours que votre équipe reste synchronisée.

Les meilleures fonctionnalités d'ExperLogix

Aide les équipes à établir des devis précis pour des produits complexes

S'intègre de façon transparente avec les principales plateformes CRM et ERP

Fournit des visualisations 2D et 3D des produits pendant la configuration

Limites d'ExperLogix

L'installation initiale peut s'avérer complexe en raison du large intervalle de fonctionnalités

L'interface pourrait être plus conviviale

Prix d'ExperLogix

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (plus de 60 commentaires)

4.6/5 (plus de 60 commentaires) Capterra: 4.5/5 (6+ avis)

5. Klippa DocHorizon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot-2024-02-22-at-11.52.25-PM-1400x709.png Klippa DocHorizon Tableau de bord /$$img/

via Klippa DocHorizon Si vous êtes à la recherche d'un logiciel d'automatisation documentaire de pointe qui donne des résultats, votre recherche s'arrête ici. Avec Klippa, la gestion des documents n'est plus une corvée.

Imaginez que les piles interminables de papier sur votre bureau se transforment comme par magie en fichiers numériques consultables. C'est la force de Klippa. Il utilise une technologie OCR avancée pour reconnaître, extraire et vérifier les informations contenues dans les documents physiques, les transformant ainsi en données numériques en un clin d'œil. Et le meilleur ? Il peut traiter des documents dans n'importe quelle forme.

Au-delà de la numérisation, Klippa va encore plus loin grâce à ses capacités d'automatisation. Qu'il s'agisse de factures, de contrats ou de commandes, Klippa vous permet d'automatiser l'ensemble du processus, de la capture des données à la validation et aux flux de travail d'approbation.

Klippa DocHorizon meilleures fonctionnalités

Extrait automatiquement les informations des documents grâce à la technologie OCR

Mon travail s'intègre parfaitement à votre pile logicielle existante

L'automatisation des flux de travail permet d'automatiser l'ensemble du cycle de vie des documents

Limites de Klippa DocHorizon

L'interface pourrait être plus intuitive

Il pourrait être trop robuste pour les petites entreprises

Prix de Klippa DocHorizon

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (10+ reviews)

6. Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/jotforma-770x268-1.jpg Tableau de bord Jotform /$$$img/

via Jotform Découvrez Jotform, l'ensemble d'outils numériques permettant de créer sans effort des sondages personnalisés. Ses divers modèles et types de questions vous permettent de concevoir des sondages parfaitement adaptés à vos besoins.

Grâce au générateur de formulaires convivial de Jotform, la création de sondages complexes n'est plus un défi, et la plateforme s'intègre de manière transparente à plus de 150 applications d'entreprise.

Ses fonctionnalités uniques, telles que les branches, la logique de saut et la logique conditionnelle, garantissent aux répondants une expérience sur mesure.

Les rapports intégrés et les outils d'analyse offrent des informations précieuses sur les résultats des sondages, tandis que la fonctionnalité d'exportation des données garantit une intégration transparente avec d'autres systèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Fournit plus de 400 modèles de formulaires prêts à l'emploi

Collecte et gère efficacement les données

Facilite la collaboration de l'équipe sur les formulaires

Limites de Jotform

Champ personnalisé limité sur certains champs personnalisés du formulaire

Pourrait utiliser des outils d'analyse plus avancés

Prix de Jotform

Démarrage : Free

: Free Bronze : 34$/mois

: 34$/mois Argent : 39 $/mois

: 39 $/mois Or : 99 $/mois

: 99 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,000+ reviews)

7. Conga Compositeur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image-1546.png Tableau de bord de Conga Composer /$$$img/

via Compositeur de congas Conga Composer est un outil de génération de documents basé sur le cloud qui vous débarrasse de vos tâches administratives quotidiennes. Il transforme magnifiquement vos données de Salesforce en documents dynamiques que vous pouvez envoyer n'importe où.

Ce qui est amusant avec Conga, c'est qu'il rassemble sans effort les données de plusieurs rapports Salesforce. Vous pouvez ensuite fusionner ces données dans des documents détaillés et personnalisés dans diverses formes telles que Word, Excel, PDF ou PowerPoint. Fini le copier-coller manuel. Plus d'erreurs.

Conga vous permet de planifier les livraisons de documents et de les gérer depuis n'importe quel appareil, quel que soit l'emplacement. L'outil veille également à ce que vos données soient bien protégées grâce aux solides mécanismes de sécurité de Salesforce. Vous pouvez donc continuer à travailler en toute confiance, sachant que vos informations sensibles sont en sécurité.

Conga Composer meilleures fonctionnalités

Mon travaille directement dans Salesforce

Permet de maintenir la cohérence de la marque

Offre plusieurs fournisseurs, comme l'e-mail et le stockage cloud

Limites de Conga Composer

Nécessite une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs non techniques

Il peut nécessiter des outils Conga supplémentaires pour une fonction complète

Prix de Conga Composer

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Conga Composer

G2: 4.⅘ (600+ commentaires)

4.⅘ (600+ commentaires) Capterra: 4.4 (80+ commentaires)

8. HotDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/mceclip1-1400x755.png Tableau de bord HotDocs /$$$img/

via HotDocs HotDocs peut transformer vos documents et formulaires fréquemment utilisés en modèles réutilisables, ce qui permet d'assurer la cohérence et de réduire les erreurs. Nous parlons ici de contrats, d'accords, de formulaires, etc. Pensez maintenant au temps que vous gagnerez en n'ayant pas à réinventer la roue à chaque fois.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de HotDocs est son interface d'entretien de collecte de données. Il s'agit d'une session interactive de questions-réponses qui recueille les données nécessaires à la création des documents. Cela permet de s'assurer que les documents générés sont sur mesure, exacts et achevés.

Intégration ? Pas de problème. HotDocs s'intègre parfaitement aux autres. Il s'intègre parfaitement à vos systèmes et flux de travail existants, qu'il s'agisse de votre système de gestion de la relation client (CRM), de votre système de gestion des dossiers ou de votre système d'octroi de prêts.

Le stockage des documents est simple avec HotDocs. Il stocke en toute sécurité tous les documents générés, ce qui permet de les retrouver rapidement et facilement. Ainsi, vous passez moins de temps à chercher des fichiers et plus de temps à faire ce qui compte le plus.

Les meilleures fonctionnalités de HotDocs

Transforme les documents existants en modèles flexibles

S'intègre à vos systèmes existants

Parfait pour les industries qui ont besoin de documents complexes et exempts d'erreurs

Limites de HotDocs

L'interface pourrait être plus moderne et plus conviviale

Le processus de création de modèles complexes peut prendre beaucoup de temps

Prix de HotDocs

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (80+ commentaires)

4.4/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.⅕ (60+ commentaires)

9. Documate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image8-1400x916.png Tableau de bord de Documate /$$$img/

via Documate Documate (désormais connu sous le nom de Gavel.io) fournit une interface de questionnaire conviviale pour recueillir les données nécessaires à la création de documents. Cela permet de s'assurer que les documents résultants ne sont pas seulement exacts, mais aussi hautement personnalisés.

Ce logiciel vous permet de transformer vos documents standards en modèles intelligents. Cela signifie que vous pouvez générer des documents personnalisés à la demande sans avoir besoin d'une seule ligne de code.

Parlons d'intégration. Documate s'intègre en douceur dans votre flux de travail existant. Il est flexible, adaptable et s'intègre parfaitement à d'autres logiciels. De plus, il assiste les exportations de données dans plusieurs formes, ce qui facilite l'utilisation de vos données ailleurs.

Les meilleures fonctionnalités de Documate

Facile à utiliser, ne nécessitant aucune connaissance en programmation

Gère des flux de travail et des règles complexes

Permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même flux de travail

Limites de Documate

Courbe d'apprentissage plus prononcée que celle de certains concurrents

Les options de conception pourraient être plus robustes

Prix de Documate

Lite : 83 $/mois

: 83 $/mois Standard : 165 $/mois

: 165 $/mois Teams : 290 $/mois

: 290 $/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 5/5 (10+ reviews)

5/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

10. Pic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/maxresdefault.jpg Tableau de bord de Woodpecker /$$img/

via Pic Woodpecker est l'outil qu'il vous faut si vous souhaitez bénéficier d'une automatisation transparente de vos documents au sein même de Microsoft Word. Une bouée de sauvetage pour ceux d'entre nous qui passent d'innombrables heures à se débattre avec des documents Word.

La particularité de Woodpecker est qu'il vous permet de transformer vos documents Word standard en modèles dynamiques. Vous savez, tous ces contrats, factures ou propositions fastidieux que vous devez recréer sans cesse ? Woodpecker les transforme en modèles flexibles, prêts à être personnalisés rapidement et avec précision.

Vous cherchez un moyen facile de stocker et de récupérer vos documents ? Woodpecker est là pour vous. Il conserve tous vos modèles soigneusement organisés dans Word, de sorte qu'ils sont toujours à portée de main lorsque vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Woodpecker

Mon travail se fait dans l'interface familière de Word

Convertit les documents Word existants en modèles réutilisables

Stocke en toute sécurité les données en vue de leur réutilisation dans un document Word

Limites de Woodpecker

Limité à Microsoft Word

Pourrait bénéficier de fonctionnalités plus avancées

Prix de Woodpecker

Débutant : 39 $/mois

: 39 $/mois Pro : 99$/mois

: 99$/mois Teams : 299$/mois

Woodpecker évaluations et critiques

$$$A : N/A

Capterra: 4.6/5 (30+ reviews)

Générer des documents et aligner les équipes dans ClickUp

Les logiciels d'automatisation des documents sont des outils puissants qui stimulent la productivité. C'est la baguette magique qui transforme votre "J'aimerais pouvoir simplifier mon travail" en une réalité.

ClickUp facilite l'automatisation, la modification et le partage des documents, afin que tout le monde puisse travailler ensemble efficacement. La plateforme comprend également des fonctions gratuites de gestion des tâches pour que les équipes soient sur la même page et restent organisées.

Qu'il s'agisse de rédiger des rapports, de coordonner des tâches ou de travailler ensemble, ClickUp aide les équipes à collaborer en douceur et à atteindre leurs objectifs. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !