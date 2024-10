10 exemples de procédures opératoires normalisées : Bonnes pratiques pour la productivité et la conformité

Les procédures opératoires normalisées (PON) désignent un ensemble d'étapes et d'instructions écrites permettant de mener à bien une tâche d'entreprise spécifique. Il existe des procédures opératoires normalisées pour toutes les activités courantes d'une entreprise, de l'embauche de candidats à la fabrication de produits.

L'objectif premier des procédures opératoires normalisées est de garantir la cohérence des résultats de l'entreprise et de réduire le risque de non-conformité.

Le terme "procédure opérationnelle standard" est apparu pour la première fois dans le milieu du 20e siècle lorsque les systèmes de gestion de la qualité (SGQ) et des méthodes comme Six Sigma ont pris de l'importance au sein de l'organisation. Aujourd'hui, les procédures opératoires normalisées continuent d'évoluer en fonction des besoins dynamiques des entreprises avec des méthodologies telles que la prise de décision agile et axée sur les données.

Se lancer dans les procédures opératoires normalisées peut s'avérer assez difficile. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons tout prévu. Dans cet article, nous partagerons des conseils sur la construction de procédures opérationnelles standard efficaces procédures opérationnelles standard . Nous avons également sélectionné des modèles et des exemples gratuits de procédures opératoires normalisées qui peuvent vous donner une longueur d'avance.

Importance et rôle des procédures opératoires normalisées

Les procédures opérationnelles standard sont des lignes directrices structurées au sein d'une organisation, détaillant les instructions étape par étape pour divers processus et tâches internes. Elles servent de feuille de route aux employés, décrivant les bonnes pratiques, les protocoles et les normes afin de garantir la cohérence, l'efficacité et la conformité de l'ensemble des opérations.

Les procédures opératoires normalisées définissent les rôles et les responsabilités et optimisent les flux de travail en clarifiant la manière dont les tâches doivent être exécutées, les décisions doivent être prises et les problèmes doivent être traités.

En promouvant l'uniformité, le compte rendu et la fiabilité, les procédures opératoires normalisées contribuent à la rationalisation des opérations, à la gestion des risques, à l'assurance qualité et à l'amélioration continue de la qualité l'amélioration continue des processus au sein de l'organisation.

Plus l'organisation est grande, plus il y a de processus à gérer . En général, les entreprises attendent que les choses deviennent plus complexes pour se lancer dans la maintenance des procédures opératoires normalisées.

Toutefois, les entreprises qui accordent de la valeur à l'efficacité et à la conformité inculquent une culture de respect des procédures opératoires normalisées dès le début de leur croissance. La documentation des processus est au cœur de l'excellence opérationnelle, et des procédures opératoires normalisées documentées sont indispensables pour assurer la cohérence des performances de l'entreprise.

Les procédures opératoires normalisées favorisent une croissance efficace des entreprises

Les procédures opératoires normalisées sont essentielles à la réussite des entreprises, car elles jouent un rôle important dans la productivité et la conformité. Voici quelques exemples de procédures opératoires normalisées qui facilitent la croissance de l'entreprise :

Consistance et assurance qualité : Les procédures opératoires normalisées établissent des processus et des protocoles internes uniformes, garantissant des résultats cohérents et le maintien de normes de haute qualité dans toutes les opérations

: Les procédures opératoires normalisées établissent des processus et des protocoles internes uniformes, garantissant des résultats cohérents et le maintien de normes de haute qualité dans toutes les opérations Amélioration de l'efficacité : Les procédures opératoires normalisées décrivent les procédures étape par étape, les flux de travail et les bonnes pratiques, ce qui permet de rationaliser les opérations et d'accroître l'efficacité

: Les procédures opératoires normalisées décrivent les procédures étape par étape, les flux de travail et les bonnes pratiques, ce qui permet de rationaliser les opérations et d'accroître l'efficacité Réduction du risque d'erreurs : Les employés peuvent suivre des directives abrégées, ce qui réduit les erreurs et les pertes de temps en limitant les défauts de communication

: Les employés peuvent suivre des directives abrégées, ce qui réduit les erreurs et les pertes de temps en limitant les défauts de communication Une formation et un accueil plus rapides : En fournissant des instructions et des attentes claires, les procédures opératoires normalisées accélèrent le processus d'intégration, aidant les employés à saisir leur rôle plus rapidement et à exécuter les tâches de manière efficace

: En fournissant des instructions et des attentes claires, les procédures opératoires normalisées accélèrent le processus d'intégration, aidant les employés à saisir leur rôle plus rapidement et à exécuter les tâches de manière efficace **Les procédures opératoires normalisées établissent des protocoles pour la gestion des risques, les procédures de sécurité et la conformité réglementaire en respectant les cadres juridiques et les normes industrielles

**Prise de décision plus rapide : lorsque des problèmes surviennent, les employés peuvent consulter les procédures opératoires normalisées pour identifier rapidement des solutions, résoudre des problèmes et maintenir la continuité des opérations

Amélioration continue : Les procédures opératoires normalisées facilitent l'évaluation et l'amélioration continuesl'amélioration des processus. En examinant et en mettant à jour régulièrement les procédures, les entreprises peuvent identifier les inefficacités, mettre en œuvre des améliorations et s'adapter à l'évolution de l'environnement commercial

Les procédures opératoires normalisées garantissent la sécurité des informations

Si les procédures opératoires normalisées (PON) augmentent l'efficacité des entreprises, elles jouent également un rôle important. Les procédures opératoires normalisées sont essentielles pour les audits de sécurité de l'information, car elles garantissent une conformité cohérente avec les réglementations sectorielles et les politiques internes.

En décrivant les pratiques de gestion des risques, les protocoles de réponse aux incidents, les procédures de contrôle d'accès et les programmes de formation, les procédures opératoires normalisées guident les employés dans la maintenance de la sécurité des données.

Elles documentent les mesures de sécurité mises en œuvre au sein de l'organisation, fournissant aux prestataires des preuves des efforts de conformité et de l'efficacité des contrôles de sécurité.

Maintenant que nous avons abordé les principes de base des procédures opératoires normalisées, voyons comment créer des procédures opératoires normalisées pour votre équipe.

1. Commencer par le champ d'application et l'objet

Effacées, les procédures opératoires normalisées doivent être clairement définies dans leur objet et leur portée. Identifiez le processus ou la tâche spécifique que la procédure opératoire normalisée couvrira et décrivez les résultats souhaités. Veillez à ce que le champ d'application soit bien défini afin d'éviter toute ambiguïté.

2. Identifiez les parties prenantes clés et votre public

Identifiez les parties prenantes et les collaborateurs impliqués dans le processus. Il s'agit notamment des personnes ou des équipes chargées de l'exécution du processus et des experts en la matière qui peuvent apporter des idées et des arguments. Collaborez avec les parties prenantes pour recueillir des informations et vous assurer que la procédure opérationnelle standard reflète les bonnes pratiques et s'aligne sur les objectifs de l'organisation.

Mettez-vous à la place de l'utilisateur cible de la procédure opératoire normalisée. Veillez à ce que les procédures opératoires normalisées soient faciles à comprendre et à comprendre par le public.

3. Fermé les procédures opératoires normalisées

Une fois toutes les matières premières de recherche prêtes et le public cible identifié, vous pouvez enfin vous atteler à la première ébauche de votre document de procédure opératoire normalisée.

Rédigez un plan structuré en identifiant les sections clés, les étapes et les sous-étapes. Organisez le plan dans un ordre logique afin de garantir un flux d'informations clair.

4. Rédigez vos procédures opératoires normalisées dans une forme appropriée

Une fois que vous avez déterminé le champ d'application, les grandes lignes et le public cible de votre mode opératoire normalisé, vous pouvez vous concentrer sur la forme à lui donner. Vous avez le choix entre plusieurs formes de procédures opératoires normalisées, telles que des checklists, des tableaux, des organigrammes ou des documents en prose.

Cela dépend de la manière dont le public cible a le plus l'habitude de consommer l'information ; par exemple, les équipes techniques peuvent tirer profit d'organigrammes détaillés, tandis que les utilisateurs généraux peuvent préférer les checklists pour une consultation rapide.

5. Former les utilisateurs finaux

Une fois la procédure opérationnelle normalisée finalisée et approuvée par les parties prenantes clés, mettez-la en œuvre au sein de votre équipe ou de votre organisation. Formez et guidez les membres de l'équipe sur la manière d'utiliser efficacement la procédure opératoire normalisée.

Surveillez le processus de mise en œuvre, recueillez des informations en retour et procédez aux ajustements nécessaires pour améliorer la facilité d'utilisation de la procédure opératoire normalisée et son impact sur l'efficacité opérationnelle.

6. Réexaminez et révisez régulièrement vos procédures opératoires normalisées

Incorporez le retour d'information et les révisions nécessaires pour vous assurer que votre mode opératoire normalisé reflète les bonnes pratiques actuelles et qu'il répond aux objets visés. Demandez l'approbation des parties prenantes concernées avant de finaliser la mise en œuvre des modifications apportées aux procédures opératoires normalisées.

7. Prenez de l'avance sur vos procédures opératoires normalisées avec ClickUp

Comme vous pouvez le constater, la rédaction de procédures opératoires normalisées demande beaucoup de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à vous y atteler seul. ClickUp un outil complet de gestion du travail conçu pour organiser et gérer des équipes, des projets et divers types de travail, offre une plate-forme solide pour créer des procédures opératoires normalisées (SOP) efficaces.

Utilisez les fonctionnalités suivantes de ClickUpt pour créer vos procédures opératoires normalisées :

1. ClickUp Documents ClickUp Docs est un système de gestion de documents polyvalent qui vous permet de rédiger, modifier et collaborer sur des documents de manière transparente.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur une procédure opératoire normalisée, ce qui garantit la contribution de chacun et permet au document de refléter l'expertise de tous. Modification en cours et La détection de collaboration en temps réel de ClickUp dans les documents permet un retour d'information et une clarification immédiats, ce qui accélère le processus de création.

Rédigez facilement vos procédures opératoires normalisées sur ClickUp Docs

Les pages imbriquées de ClickUp Docs sont parfaites pour créer une structure hiérarchique pour vos procédures opératoires normalisées. Décomposez les processus complexes en sections claires, étape par étape, pour une meilleure compréhension.

Vous pouvez utiliser des titres et des sous-titres pour améliorer la lisibilité et guider efficacement les utilisateurs à travers les procédures opératoires normalisées.

Intégrez les procédures opératoires normalisées aux tâches correspondantes dans ClickUp. Toutes les informations sur les processus et les étapes d'exécution sont ainsi regroupées en un seul endroit, ce qui permet aux membres de l'équipe de suivre plus facilement les procédures opératoires normalisées tout en achevant les tâches. Vous pouvez même stocker des documents connexes (tels que des formulaires et des modèles) directement dans la procédure opératoire standard pour une consultation rapide.

En tirant parti du contrôle des versions et des possibilités de recherche rapide dans Teams, les équipes peuvent garantir la clarté, la cohérence et l'accessibilité de la documentation des procédures opérationnelles.

2. ClickUp Brain ClickUp Brain , l'assistant conversationnel et contextuel de ClickUp alimenté par l'IA, fournit des capacités innovantes pour améliorer le processus de rédaction des procédures opératoires normalisées.

Obtenez des réponses précises basées sur le contexte à partir de n'importe quel travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp, en utilisant la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain™

La gestion des connaissances l'IA peut être un partenaire de remue-méninges et vous aider à extraire des informations clés de la documentation existante sur les processus de votre entreprise pour les intégrer dans les procédures normalisées.

Obtenez des mises à jour et des rapports de statut rapides et précis de l'IA pour les tâches, les documents et même les personnes avec le ClickUp Brain's AI Project Manager™

Le gestionnaire de projet IA vous aide à collaborer avec votre équipe pour la rédaction des procédures opératoires normalisées. Au fur et à mesure que vous assignez des tâches, des responsabilités et des délais aux membres de votre équipe impliqués dans les procédures opératoires normalisées, il peut générer automatiquement des comptes rendus asynchrones sur la progression des tâches, résumer les fils de commentaires pour identifier les éléments bloquants et les prochaines étapes, et assurer le flux continu de votre processus de création de POS.

3. Modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp

ClickUp propose également un modèle de procédures opératoires normalisées gratuit et facile à utiliser, parfait pour lancer la création de votre document de procédures opératoires normalisées.

Commencez à rédiger votre prochaine procédure opératoire normalisée avec le modèle de procédure opératoire normalisée de ClickUp

Vous pouvez utiliser Le modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH de ClickUp pour intégrer vos nouveaux employés et créer une procédure opérationnelle standard efficace pour les RH.

Exemple 3 : Procédures opératoires normalisées en matière de ressources humaines pour l'évaluation

Objectif

Simplifier le processus d'évaluation, garantir une évaluation juste et efficace des performances des employés, encourager le développement professionnel et aligner les objectifs individuels sur les objectifs de l'organisation.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent aux employés, aux cadres et aux dirigeants impliqués dans le processus d'évaluation. Elle englobe les activités allant de la définition des objectifs de performance à la conduite des examens de performance et à la fourniture d'un retour d'information.

Procédure

Paramétrer des objectifs de performance clairs et réalisables

Collecter et documenter les données relatives aux performances

Organiser des réunions d'évaluation pour examiner les performances et discuter du développement

Fournir un retour d'information constructif et des marques de reconnaissance

Attribuer des évaluations de performance et procéder à des révisions

Collaborer aux forfaits de développement et aux besoins de formation

Assurer un suivi de la progression et fournir une assistance

Exemple 4 : Procédures opératoires normalisées pour la modification en cours d'un document marketing

Objectif

Garantir un texte de haute qualité et exempt d'erreurs dans les documents marketing, afin d'améliorer la cohérence de la marque, la crédibilité et l'efficacité de la communication.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent à l'ensemble du personnel de marketing, aux éditeurs et aux parties prenantes impliquées dans le processus de modification en cours. Elle couvre les activités liées à la révision et à l'affinage du contenu marketing sur différents canaux et à l'amélioration du système global de gestion du contenu.

Procédure

Recevoir de l'équipe marketing un texte à modifier

Vérifier l'exactitude, la grammaire, l'orthographe et la cohérence de la marque

Vérifier la clarté, la lisibilité et la conformité juridique

Fournir des commentaires et des révisions pour améliorer la qualité du texte

Collaborer avec les créateurs de contenu pour la finalisation

Publier ou distribuer les modifications en cours sur les différents canaux

Assurer la maintenance et le contrôle des versions pour le suivi des modifications

Exemple 5 : Procédures opératoires normalisées de marketing pour l'organisation d'une nouvelle campagne

Objectif

Assurer la cohérence, l'alignement sur les objectifs marketing, l'utilisation efficace des ressources et l'obtention de résultats mesurables dans la réalisation des objets de la campagne.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent au service marketing, aux managers d'équipe, aux équipes de création et aux autres parties prenantes impliquées dans la planification et l'exécution des campagnes de marketing. Il couvre les activités depuis l'idéation de la campagne jusqu'à son lancement et l'analyse post-campagne.

Procédure

Imaginer et définir les objectifs et les messages clés de la campagne

Développer des actifs créatifs conformes aux lignes directrices de la marque et aux normes juridiques

Sélection et déploiement des canaux de marketing en fonction de la cible et des objectifs

Coordonner le lancement de la campagne et le suivi des performances en temps réel

Mettre en œuvre des tactiques de génération de leads et nourrir les leads en vue d'une discussion

Contrôler en permanence les performances de la campagne et analyser les données

Évaluer les résultats de la campagne et le retour sur investissement, et générer des rapports de performance pour obtenir des informations et des améliorations

Gardez vos équipes agiles et organisées grâce au modèle de processus d'équipe marketing de ClickUp

Utiliser Modèle de processus de l'équipe marketing de ClickUp pour simplifier les opérations de marketing et faire en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même page en ce qui concerne votre stratégie de marketing.

Exemple 6 : Procédures opératoires normalisées de gestion des relations personnalisées pour le traitement des problèmes

Objectif

Fournir des lignes directrices et des procédures pour traiter et résoudre efficacement les problèmes et les demandes des clients. Les procédures opératoires normalisées garantissent des instructions invitées, une résolution efficace des problèmes et la satisfaction des clients.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent à tous les représentants de l'assistance client, aux agents et aux équipes chargés de traiter les problèmes et les demandes des clients sur les différents canaux de communication (téléphone, e-mail, discussion). Elle couvre les activités allant de l'identification et du triage des problèmes à la résolution et au suivi.

Procédure

Identifier et classer les problèmes des clients en fonction de leur gravité

Fournir une première réponse et un accusé de réception en temps utile

Rechercher les causes profondes et collaborer à la résolution du problème

Résoudre les problèmes simples de manière invite, instructions ; escalader les problèmes complexes

Maintenir une communication régulière et fournir des mises à jour aux fournisseurs, prestataires

Effectuer des contrôles de qualité et documenter toutes les interactions et résolutions

Rechercher un retour d'information et assurer un suivi avec les clients après la résolution du problème

Exemple 7 : Procédures opératoires commerciales pour le traitement des prospects

Objectif

Définir l'approche systématique de la gestion des prospects dans le cadre de l'équipe commerciale, afin de garantir une communication efficace, l'établissement de relations et la conversion des prospects en clients.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent à tous les membres de l'équipe commerciale impliqués dans le traitement des prospects. Elle couvre les activités d'identification des prospects, de communication, de suivi et de discussion.

Procédure

Identifier et qualifier les prospects sur la base de critères

Initier le contact par le biais d'appels, d'e-mails ou de médias sociaux

Comprendre les besoins et les difficultés des prospects

Présenter des solutions sur mesure et des propositions de valeur

Répondre efficacement aux objections et aux préoccupations

Prendre des mesures de suivi pour entretenir les relations

Négocier les conditions et fermer les marchés

Documenter toutes les interactions et mettre à jour le système de gestion de la relation client pour le suivi

Exemple 8 : Procédures opératoires normalisées pour la sauvegarde des données

Objectif

Assurer une sauvegarde régulière et sûre des données critiques afin de prévenir la perte de données et de faciliter la récupération en cas de défaillance du système ou de catastrophe.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent à l'ensemble du personnel informatique responsable des procédures de sauvegarde des données couvrant l'identification des données critiques, la planification des sauvegardes et la gestion du stockage.

Procédure

Définir la fréquence des sauvegardes et les politiques de conservation des données

Sélection des outils et des technologies de sauvegarde

Identifier les données et les systèmes critiques à sauvegarder

Programmer des sauvegardes régulières et automatisées

Stocker les sauvegardes en toute sécurité, sur site et hors site

Tester périodiquement les procédures de restauration des sauvegardes

Documenter les processus et les configurations de sauvegarde

Former le personnel informatique aux procédures et protocoles de sauvegarde

Surveiller les journaux de sauvegarde et les alertes pour détecter les problèmes

Exemple 9 : Procédures opératoires normalisées pour la récupération des données

Objectif

Définir des procédures de récupération des données rapides et efficaces afin de minimiser les temps d'arrêt, de rétablir les opérations et de maintenir la continuité de l'entreprise en cas de perte de données ou d'interruption du système.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées s'appliquent aux équipes informatiques impliquées dans les activités de récupération des données, notamment l'identification des objets de la récupération, la sélection des outils et techniques de récupération, la récupération des copies de sauvegarde, les procédures de restauration, la validation de l'intégrité des données et l'analyse post-récupération.

Procédure

Identifier les objectifs et les priorités en matière de récupération des données

Déterminer les outils et les techniques de récupération des données les plus rentables

Récupérer les copies de sauvegarde ou les répliques

Restaurer les données à l'emplacement d'origine ou à un autre emplacement

Tester les systèmes et applications restaurés

Informer les parties prenantes du statut de la récupération des données

Documenter les procédures de récupération des données et leurs résultats

Procéder à une analyse et à des améliorations après la récupération des données

Protégez vos données et élaborez un forfait de récupération grâce au modèle de procédures opératoires normalisées de sauvegarde et de récupération de ClickUp

Modèle de procédures opératoires normalisées de sauvegarde et de récupération de ClickUp offre une sauvegarde fiable de vos données, vous procurant une tranquillité d'esprit grâce à des solutions de récupération simples en cas d'incidents imprévus.

Exemple 10 : Procédures opératoires normalisées pour la sécurité des données

Objectif

Établir des protocoles et des mesures pour sauvegarder les données sensibles, protéger contre les accès non autorisés et atténuer les risques de cybersécurité afin de maintenir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Champ d'application

Ces procédures opératoires normalisées englobent les politiques de sécurité des données, les contrôles d'accès, les méthodes de cryptage, le déploiement d'outils de sécurité et la formation des employés aux pratiques de sécurité des données.

Procédure

Procéder à une évaluation des risques et définir des politiques de sécurité

Mettre en œuvre les mesures de sécurité et former les employés

Contrôler l'accès aux données et leur utilisation, mettre régulièrement à jour les logiciels

Sécuriser l'accès physique et sauvegarder régulièrement les données

Réagir aux incidents de sécurité et améliorer les mesures en permanence

Effectuer des audits réguliers et systématiques de la sécurité des données

Passez en douceur les procédures opératoires normalisées de votre entreprise avec ClickUp

Les procédures opératoires normalisées sont l'épine dorsale d'une entreprise efficace, car elles fournissent une structure, une orientation et une fiabilité. Elles jouent également un rôle crucial en démontrant la validation de l'organisation en matière de gouvernance de la sécurité de l'information et son aptitude à relever les défis de la cybersécurité lors des audits.

Bien Procédures opératoires normalisées peut aider à élaborer des procédures opératoires normalisées efficaces pour les processus d'entreprise critiques et à améliorer la qualité de l'information l'optimisation des processus .

ClickUp est un outil de productivité tout-en-un qui permet aux équipes de rédiger des procédures opératoires normalisées efficaces. Il vous permet d'exploiter des fonctionnalités avancées, notamment l'intelligence artificielle et un modèle de procédure opératoire normalisée, pour générer des grandes lignes, du contenu et des résumés.

En utilisant cet outil, vos équipes peuvent simplifier le processus de rédaction des procédures opératoires normalisées, améliorer la qualité de la documentation et renforcer l'efficacité opérationnelle au sein de l'organisation. Alors, qu'attendez-vous ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'un exemple de procédures opératoires normalisées ?

Les procédures opératoires normalisées (POS) sont des instructions documentées, étape par étape, pour l'exécution de processus d'entreprise spécifiques. Les Business peuvent disposer d'une procédure opérationnelle standard pour toute activité récurrente de l'entreprise, de l'entretien avec un nouveau candidat à la fabrication d'un produit.

Voici un exemple de mode opératoire normalisé :

Les procédures opératoires normalisées d'un service d'assistance client prévoient les étapes à suivre pour accuser réception d'une requête d'un client, en étiqueter l'urgence, rédiger une réponse appropriée en fonction de l'urgence et répondre dans un délai d'exécution (TAT) donné. Les procédures opératoires normalisées peuvent également mentionner des lignes directrices concernant l'expression de la marque, les procédures d'escalade et l'étiquette d'un membre de l'équipe concerné.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour rédiger des procédures opératoires normalisées de qualité :

Commencez par un objet clair

Décomposer les tâches en sous-tâches et en étapes

Étiqueter les parties prenantes clés pour chacune des tâches et des sous-tâches

Couvrir les instructions pour tous les scénarios possibles

Rester concis et précis

Garder à l'esprit le public cible

Ne laisser aucune place à l'ambiguïté

Veiller à ce que la formation sur les procédures opératoires normalisées soit complète

3. Qu'est-ce qu'une forme de procédures opératoires normalisées ?

Une procédure opératoire normalisée est un modèle que votre organisation peut utiliser pour s'assurer que tous les éléments nécessaires sont couverts lorsqu'elle documente toutes les étapes d'une procédure d'entreprise.

Un format de procédure d'exploitation standard complet permet de s'assurer que rien d'essentiel n'est oublié. Des modes opératoires normalisés cohérents permettent à vos équipes de clarifier les processus et de produire des résultats de qualité.