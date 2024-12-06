10 modèles gratuits de fiches d'information dans Word et ClickUp

L'un des plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées est la communication des politiques clés, des détails sur les produits et de l'information sur les produits à leurs employés leurs clients ou le grand public. Mais digérer des tonnes d'informations et les transmettre sans compliquer les choses n'est pas une sinécure.

Avant même de vous en rendre compte, vous risquez de vous noyer dans une mer de données. 🚣🌊

Les modèles de fiches d'information peuvent être des bouées de sauvetage lorsque vous êtes confronté à des scénarios de surcharge d'informations. Ils vous aident à capturer l'essence de ce que vous voulez dire - qu'il s'agisse de votre entreprise, de vos produits ou de vos projets - et à le présenter à votre public sans perdre une miette ! 🎵

Nous explorons le top 10 des modèles de fiches d'information gratuits pour rationaliser divers types d'informations et les présenter à différents publics. Consultez leurs fonctionnalités pour voir quelle option correspond le mieux à vos besoins objectifs de communication .

Qu'est-ce qu'un modèle de fiche d'information ?

Une fiche d'information est un document concis présentant des informations clés sur votre organisation, votre produit, votre projet, vos employés ou les lignes directrices de votre entreprise. Vous avez besoin d'une structure appropriée pour la rendre efficace, mais créer une fiche d'information à partir de zéro est généralement un.. un exercice mental qui prend beaucoup de temps . 😵‍💫

Les fiches d'information sont des cadres de référence qui vous aident à identifier et à comprimer les informations essentielles en quelques pages ou à comprendre les indicateurs clés. Elles sont généralement conçues pour une cible spécifique, comme des investisseurs potentiels, des partenaires, des clients ou des employés.

Par exemple, certaines fiches d'information destinées à présenter des produits ou des services aident à transmettre tous les détails qu'un client potentiel a besoin de connaître avant de faire un achat.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de fiche d'information ?

Un bon modèle de fiche d'information doit être :

Brève et simple : les fiches d'information ne doivent pas être trop longues afin de retenir l'attention de vos lecteurs

: les fiches d'information ne doivent pas être trop longues afin de retenir l'attention de vos lecteurs visuellement attrayant : Il vous permet d'incorporer des éléments visuels tels que des images, des tableaux, des graphiques et des diagrammes afin de rendre l'information soignée, attrayante et compréhensible

: Il vous permet d'incorporer des éléments visuels tels que des images, des tableaux, des graphiques et des diagrammes afin de rendre l'information soignée, attrayante et compréhensible Effacées : elles permettent d'intégrer des éléments visuels tels que des images, des tableaux et des graphiques pour que les informations soient claires, attrayantes et compréhensibles : Il comporte des sections définies et des titres informatifs qui mettent en évidence les domaines que vous devez traiter

: elles permettent d'intégrer des éléments visuels tels que des images, des tableaux et des graphiques pour que les informations soient claires, attrayantes et compréhensibles : Il comporte des sections définies et des titres informatifs qui mettent en évidence les domaines que vous devez traiter Souple : Il comporte des fonctionnalités personnalisables (comme des en-têtes et des sections ajustables) afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins spécifiques ou à vos exigences en matière d'image de marque

10 modèles de fiches d'information gratuits à utiliser en 2024

Le choix du bon modèle de fiche d'information dépend de votre public et de votre objectif, qui peut aller de la présentation d'un nouveau produit à l'annonce de changements dans la politique de l'entreprise.

Découvrez nos top 10 modèles en.. ClickUp et Word et choisissez celui qui vous permettra de faire passer votre message. 📨

1. Modèle de fiche d'information ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fact-Sheet-Template.png Modèle de fiche d'information ClickUp https://clickup.com/templates/fact-sheet-kkmvq-6110084 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Présenter habilement des informations vitales sur un produit est un facteur de revenu essentiel. C'est pourquoi le Modèle de fiche d'information ClickUp intervient en vous aidant à jeter un pont entre votre et ses clients cibles . 🌉

Ce modèle de fiche d'information convivial pour les débutants offre tout ce dont vous avez besoin pour vanter les mérites de votre produit et faire en sorte que le lecteur trouve toutes les informations pertinentes à son sujet en un seul endroit.

Créez un aperçu complet du produit en combinant des blocs de texte soignés et des éléments visuels attrayants. Présentez les spécifications, les faits et les fonctionnalités de votre offre en les classant dans les sections prédéfinies suivantes :

Nom du produit Slogan Brève description de l'utilisation du produit Principales fonctionnalités Photos du produit Variétés et/ou personnalisations proposées Jalons du produit Informations sur les contacts Partenaires Profils des médias sociaux

Personnalisez, ajoutez ou supprimez des sections si nécessaire pour promouvoir la valeur de votre produit et transformer les lecteurs de la fiche en clients.

Vous pouvez utiliser le menu Espaces pour contrôler l'apparence de votre fiche d'information : modifiez la police, l'espacement, la largeur de la page et d'autres éléments typographiques afin d'aligner le document sur votre marque et vos objets. Le menu vous permet également de contrôler le choix des mots et le temps de lecture, afin de vous assurer que votre fiche d'information est concise et facilement assimilable par votre public.

La création et l'attribution de tâches dans le modèle de fiche d'information sont simples et rapides aide votre équipe à collaborer sans heurts. Vous pouvez paramétrer des tâches indépendantes dans le modèle ou le lier à d'autres tâches ou documents. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'infographie ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Infographic-Template.png Modèle d'infographie ClickUp https://clickup.com/templates/infographic-whiteboard-t-200695415 Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous recherchez un cadre plus polyvalent pour votre fiche d'information, le modèle Modèle d'infographie ClickUp (également appelé Tableau blanc infographique) est un excellent choix. Puisqu'il s'agit d'un Tableau blanc, considérez-le comme une toile vierge pour organiser votre train de pensée et rendre l'information plus facile à saisir à l'aide de graphiques.💡

Le modèle peut vous assister pendant le processus d'idéation, en vous aidant à donner forme à vos idées avant de les transformer en une fiche d'information hautement personnalisée et visuellement attrayante. Comme la plupart des Tableaux blancs ClickUp c'est idéal pour tout objectif nécessitant un brainstorming approfondi et une prise de décision.

Utilisez le modèle pour élaborer des fiches d'information pour les lignes directrices de la marque les forfaits marketing, le prototypage - pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser ! 🤔

Malgré sa flexibilité, vous ou vos coéquipiers n'avez pas besoin d'être des artistes ou des gourous de la création pour utiliser ce modèle. Grâce à ses fonctionnalités et outils fantastiques, tout le monde peut visualiser ses idées sans effort et donner vie à des concepts.🎨

Utilisez des couleurs, des formes à main levée, des photos et d'autres outils de style pour vous approprier la fiche d'information ! Voici quelques exemples d'éléments que vous pouvez ajouter ou ajuster :

Projet ou détails du produit Logo de l'entreprise Cartes du site web Formes Notes autocollantes Texte Cartes mentales Images Liens Tableur Graphiques

Ce modèle est également utile pour suivre la progression d'un projet et en l'illustrant à l'aide d'infographies telles que des échéanciers d'entreprise, des diagrammes organisationnels et des phases de projet. La visualisation du statut de votre projet réduit le temps d'intégration des nouveaux membres de l'équipe et améliore la productivité dans son ensemble. Télécharger ce modèle

3. Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-1.png Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp https://clickup.com/templates/brand-guidelines-kkmvq-6319830 Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous cherchez une façon simple de présenter votre marque aux parties prenantes, le modèle de lignes directrices de la Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp répond parfaitement à cette exigence. Il vous aide à dire ce qu'est votre entreprise ou votre produit de manière condensée et visuellement captivante.

Avec ce type de fiche d'information, vous pouvez vous débarrasser de ces longs manuels et classeurs que personne ne lit de toute façon. 🧑‍💻

Ce modèle sert également de guide interne, donnant à vos employés, nouveaux et anciens, une idée claire de la manière dont vous faites des affaires et dont vous présentez l'entreprise au public. Il décrit votre stratégie de développement de la marque et veille à ce que tout le monde soit sur la même page, ce qui en fait un élément précieux de votre stratégie de développement de la marque gestion du bureau boîte à outils. ⚒️

Vous pouvez également utiliser le modèle en tant que manuel de l'employé -l'imprimer et le conserver au bureau ou le partager sous forme numérique.

Le modèle de fiche d'information est composé de sections bien pensées qui ne laissent aucune place aux hypothèses ou aux incertitudes. Vous avez tout ce qu'il faut pour établir des lignes directrices claires pour l'histoire, la mission et les choix de conception de votre marque. Parmi les éléments fondateurs du modèle, citons :

Votre entreprise

Votre mission

Le logo de la marque

Pratiques en matière de logo

À faire et à ne pas faire

Palette de couleurs

La typographie

Vous pouvez personnaliser et ajuster chacun de ces éléments pour créer une présence de marque unique. Si vous souhaitez réorganiser une marque plus ancienne, le modèle devient une ressource précieuse pour coller aux réalisations passées et les utiliser pour forger une identité fraîche et revitalisée. Télécharger ce modèle

4. Modèle de mémo sur la politique de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Policy-Memo-Template.png Modèle de mémo de politique ClickUp https://clickup.com/templates/policy-memo-kkmvq-5505220 Télécharger ce modèle /$cta/

Les changements de politique au sein d'une entreprise peuvent avoir du poids s'ils sont mal exécutés. 👊

Heureusement, vous pouvez éviter que les employés se sentent perdus ou dépassés par les changements de politique Modèle de note de politique ClickUp . Ce modèle de fiche pratique vous guide dans la création d'une note de politique parfaite memo pour présenter et mettre en œuvre des changements dans votre organisation sans provoquer la confusion et le chaos. 🤯

Le modèle est de taille unique et peut être adapté à pratiquement n'importe quelle politique. Disons que vous voulez que vos employés travaillent depuis le bureau plutôt que depuis leur Accueil. Voici comment les cinq sections du modèle peuvent être adaptées facilitent une transition en douceur :

En-tête : C'est ici que vous ajouterez les détails administratifs et le thème principal du document Résumé : Vous résumez les raisons pour lesquelles le travail à l'Accueil est un problème et vous présentez l'idée principale qui sous-tend le retour au bureau Contexte : Cette section vous aide à fournir plus de contexte à la cause et à l'importance du problème et à soutenir vos affirmations avec des preuves, telles quefaible productivité ou des nombres de revenus en baisse Recommandation : Vous présentez la solution et les étapes détaillées de sa mise en œuvre. Par exemple, vous pouvez demander à vos employés de procéder progressivement au changement afin de minimiser les réactions négatives Appel à l'action : Élaborez les étapes concrètes que l'employé doit suivre après avoir lu le mémo pour assurer la conformité Téléchargez ce modèle ### 5. Modèle de mémo de l'employé ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Employee-Memo-Template.png Modèle de mémo de l'employé ClickUp https://clickup.com/templates/employee-memo-t-2yzk70f Télécharger ce modèle /$$cta/

Toutes les communications aux employés ne portent pas sur un changement de politique éprouvant pour les nerfs. Les Modèle de mémo de l'employé ClickUp vous aide à éduquer et mettre à jour vos employés sur des sujets généraux, y compris les stratégies, les activités de renforcement de l'esprit d'équipe des listes de choses à faire et des politiques

Le modèle de la fiche d'information suit une forme éprouvée, connue pour son assistance à la communication hiérarchique et interdépartementale. ☎️

Le modèle est parfait pour les débutants, car il ne propose pas d'options complexes et vous permet de ne pas perdre de temps concentré sur votre objectif . Vous pouvez rédiger un mémo professionnel en quelques minutes en remplissant ces six champs standard :

Département Destinataire De Objet de l'appel Corps du mémo Catégorie

Le champ Catégorie vous permet de marquer votre mémo d'une intention, telle que Urgent, Annonce, Action requise et Attention requise. Vous avez également la possibilité d'ajouter un PDF à la place du corps du texte.

Sur la base du mémo, vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des checklists et suivre leur statut en quelques clics. Ces mémos peuvent être excellents outils d'autodiscipline et encouragez vos employés à rester organisés et cohérents. Télécharger ce modèle

6. Modèle de mémo exécutif ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Executive-Memo-Template.png Modèle de mémo exécutif ClickUp https://clickup.com/templates/executive-memo-kkmvq-6105568 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de mémo exécutif ClickUp est idéal pour communiquer des stratégies importantes , des forfaits et des évènements aux employés sans les effrayer, comme le font souvent les notes de service ! ☢️

L'ensemble du modèle est, par défaut, divisé en trois sections : les deux premières sont des tableaux contenant des champs pour les détails administratifs tels que l'objet, le nombre de commandes et le(s) destinataire(s). La dernière section est réservée au message que vous souhaitez communiquer, formant ainsi la chair du modèle. 🥩

Comme tous les modèles ClickUp, celui-ci est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier les tableaux, supprimer ou ajouter des éléments à votre guise, ajouter des commentaires et des icônes, et même créer des liens vers des documents ou des tâches.

Vous pouvez également peaufiner la police de caractère pour qu'elle corresponde parfaitement à votre typographie préférée.

Bien que le modèle vous donne la liberté de créer des mémos longs et intéressants, essayez de les limiter à une ou deux pages. Vous devez être clair et concis - quelques paragraphes maximum pour une diffusion optimale. Télécharger ce modèle

7. Modèle de répertoire de photos ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Team-Photo-Directory-Template.png Modèle de répertoire de photos ClickUp https://clickup.com/templates/photo-directory-t-206516158 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous voulez donner à vos employés la reconnaissance qu'ils méritent sur votre site web ? Le Modèle de répertoire de photos ClickUp peut vous aider. Grâce à ce modèle simple et convivial, vous pouvez présenter vos employés au public ou faire en sorte que leurs informations soient facilement accessibles pour une utilisation future.

Le modèle vous permet de créer une fiche d'information contenant les coordonnées, les rôles et les photos de vos employés. Par défaut, vous pouvez ajouter les informations suivantes pour chaque membre de l'équipe :

Photo Nom Position Département Contact Adresse e-mail

Compte tenu de la nature du modèle, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à des faits simples et ennuyeux ! Si la culture de votre entreprise favorise l'individualité, vous pouvez ajouter de nouveaux champs et révéler des faits intéressants sur vos employés afin d'ajouter une touche personnelle à chaque enregistrement.

Vous pouvez également illustrer chaque répertoire de membres avec des emojis assortis pour garder l'ambiance ludique ! 😍

Vous pouvez jouer avec les formes, les polices et les couleurs pour rendre votre annuaire unique et vous assurer qu'il s'aligne sur le design de votre site web. L'ajout de nouveaux membres à l'annuaire est facile - tout ce que vous avez à faire est d'utiliser l'enregistrement vierge sur la gauche du modèle et de commencer à modifier ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de lettre d'information ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Newsletter-Template.png Modèle de lettre d'information ClickUp https://clickup.com/templates/newsletter-whiteboard-t-205380724 Télécharger ce modèle /$$cta/

A le bulletin d'information est un excellent outil pour faire connaître votre entreprise ou partager des nouvelles et des activités à venir avec vos employés, vos investisseurs ou vos clients. Quel que soit votre objectif, la Modèle de lettre d'information ClickUp peut vous aider à y parvenir.

Ce modèle de fiche d'information personnalisable fournit les bases pour créer une newsletter informative, engageante et esthétiquement agréable. Le modèle vous permet de commencer avec un Tableau blanc ClickUp pour conceptualiser votre newsletter. Vous pouvez ajouter des tâches et des documents en direct sur le Tableau et regarder le produit final prendre vie pièce par pièce ! 🧩 Avec ce modèle, les bulletins d'information peuvent avoir un attrait professionnel et créatif en même temps ! C'est vous qui décidez des éléments à ajouter ou à mettre en évidence, des palettes de couleurs à sélectionner, des formes à expérimenter, des liens à ajouter, des photos et des vidéos. Tout ce qu'il faut pour rendre la lettre d'information attrayante pour les lecteurs visés !

La barre d'outils du Tableau blanc est toujours disponible à l'écran, mais le modèle propose également de nombreux raccourcis clavier pour faciliter le travail sur les projets de newsletter à grande échelle. Vous pouvez ajouter des rappels enregistrer des Clips et suivre le temps passé sur le modèle pour une gestion efficace du temps. ⏲️ Télécharger ce modèle

9. Microsoft Word Modèle de fiche d'information sur l'entreprise par TemplateLab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Microsoft-Word-Company-Fact-Sheet-Template-by-TemplateLab-990x1400.jpg Microsoft Word Modèle de fiche d'information sur l'entreprise par TemplateLab /$$$img/

Conservez les informations les plus importantes sur votre entreprise en un seul endroit avec le modèle de fiche d'information sur l'entreprise Microsoft Word de TemplateLab

Le modèle de fiche d'information sur l'entreprise Microsoft Word de TemplateLab vise un aspect sans encombrement et ne couvre que les informations essentielles, permettant au lecteur de saisir l'essence de votre entreprise en un rien de temps. Il peut être personnalisé pour contenir les informations nécessaires à la formation de nouveaux employés ou à la présentation de votre entreprise à de nouveaux investisseurs et partenaires.

Ce modèle de fiche d'information Word vous permet de classer les informations relatives à votre entreprise dans différentes catégories, notamment :

Faits en bref

Gestion de l'entreprise

Primaire

Principales

Valeurs fondamentales

Le modèle est rudimentaire mais fournit un sentiment de familiarité car de nombreuses personnes ont l'habitude de travailler avec Word. La plupart des utilisateurs savent comment naviguer dans les alignements, les couleurs et les caractères disponibles et les utiliser pour mettre en évidence des données spécifiques. En plus d'être facile à modifier, le modèle est disponible sur plusieurs plateformes et peut être converti en formes PDF et PowerPoint. Télécharger ce modèle

10. Modèle de gestion de projet Microsoft Word par Modèles d'échantillons

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Microsoft-Word-Project-Management-Template-by-Sample-Templates.jpg Modèle de gestion de projet Microsoft Word par échantillon /$$$img/

Gardez la trace de vos projets et assurez une collaboration de premier ordre avec le modèle de gestion de projet Microsoft Word par Sample Templates

La gestion de plusieurs projets peut être accablante. Si vous n'êtes pas attentif, il est facile de prendre du retard ou d'oublier un détail crucial qui pourrait avoir une incidence sur le chiffre d'affaires, la réputation ou la rentabilité de votre entreprise relations avec les clients . Ce modèle de fiche d'information sur la gestion de projet Microsoft Word par Sample Templates fait de la processus de gestion de projet plus facile en vous permettant de suivre vos projets à l'aide de différents affichages. 🔎

Ce modèle de fiche d'information est principalement conçu pour les utilisateurs de SharePoint. Pour l'utiliser, vous devez vous procurer l'application Web de projet (l'application n'est pas compatible avec tous les navigateurs). Une fois que vous avez paramétré un lien vers votre serveur de projet, vous pouvez créer un Centre de projet qui fait office de fiche d'information sur le projet.

Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre le statut d'un projet, créer des tâches et veiller à ce que tous les membres de votre équipe de projet soient au courant de l'état d'avancement du projet soit sur la même page en ce qui concerne le flux de travail. Vous affichez une vue tabulaire par défaut, mais vous pouvez également passer à une vue de type Diagramme de Gantt ou d'autres affichages. La plupart des affichages vous permettent de suivre la progression d'un projet (en pourcentages) et de vérifier s'il se déroule dans les délais prévus calendrier de référence . Télécharger ce modèle

Modèles de fiches d'information - La connexion des points avec facilité !

Utilisez les modèles de fiches d'information gratuits de cette liste pour créer des fiches d'information pratiques qui établissent un équilibre parfait entre la fonction et l'esthétique. Qu'il s'agisse de créer un l'étendue du travail ou un mémo interne, ces modèles sont vos alliés parfaits pour délivrer le bon message au bon public, à chaque fois !