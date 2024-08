15 meilleurs outils et systèmes logiciels de gestion de bureau en 2024

En tant que gestionnaire de bureau, vous avez le défi passionnant de transformer votre lieu de travail en une centrale productive.

De la supervision des opérations de bureau à la gestion des projets et tout ce qui se trouve entre les deux, l'utilisation du meilleur logiciel de gestion de bureau aidera votre équipe à être performante et à prendre des décisions.

Nous avons sélectionné les meilleurs outils et leurs fonctionnalités pour vous aider à choisir le système de gestion de bureau idéal. Mais si vous avez besoin d'une ressource prête à l'emploi pour démarrer vos tâches et vos projets, essayez les outils suivants Le modèle d'inventaire de bureau de ClickUp !

Réduisez la paperasserie en enregistrant tous les détails de l'inventaire sur une liste ClickUp

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de bureau ?

Office managers doivent rechercher des outils logiciels de gestion de bureau pour rationaliser les processus administratifs, coordonner les tâches, suivre le temps et les dépenses, créer des documents et des rapports, et collaborer entre les départements

Il n'y a pas deux jours identiques dans une entreprise très active. Si votre entreprise possède plusieurs emplacements, tels que des entrepôts, Des bureaux distants des succursales ou d'autres installations, il est clé pour la réussite des opérations de rester informé des développements.

Voici les principales fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de gestion de bureau :

Des vues projet telles que des calendriers, des diagrammes Gantt, des échéanciers et des tableaux Kanban pour afficher la progression, les évènements et les congés

telles que des calendriers, des diagrammes Gantt, des échéanciers et des tableaux Kanban pour afficher la progression, les évènements et les congés Outil de gestion de documents sur les tâches pour une transparence totale sur tous les cours

Formules pour calculer avec précision le temps facturable sur toutes les factures

Vidéo intégréeClips pour rendre les messages exploitables

Cartes mentales intuitives pour élaborer des processus

Limites de ClickUp

La présence de tant d'outils de collaboration puissants peut constituer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Basecamp

via BasecampBasecamp est un projet populaire de outil de gestion de projet populaire conçu pour aider les entreprises à rester organisées et productives. Il permet aux équipes de collaborer en un seul endroit, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le stockage des fichiers, les tableaux d'affichage et les calendriers. En cours, il est facile de suivre les projets, d'assigner des tâches, de surveiller la progression et de mettre à jour les échéances à la volée.

La plateforme permet également aux entreprises de communiquer plus efficacement, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page et d'achever les projets rapidement. Avec sa conception intuitive et ses outils puissants, Basecamp est la solution idéale pour les équipes qui cherchent à rationaliser leur flux de travail et à garder la maîtrise de leurs tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Diagrammes en cours pour visualiser la progression en amont ou en aval au fil du temps

Tableau de bord du projet, de l'affectation et du calendrier sur une seule page

Check-in avec sondage automatique pour l'équipe

Messages directs individuels ou de groupe dans l'application

Système de discussion et de messages en temps réel

Limites de Basecamp

Une forte dépendance aux listes de tâches rend l'outil inadapté à la gestion de projets complexes

Pas de priorités pour les tâches (voirAlternatives à Basecamp))

Prix de Basecamp

Basecamp : 15 $ par utilisateur et par mois

: 15 $ par utilisateur et par mois Basecamp Pro Illimité : 299 $ par mois, facturé annuellement

G2 : 4.1/5 (5 100+ commentaires)

: 4.1/5 (5 100+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (14 000+ commentaires)

3. Flock

via Troupeau Flock est un logiciel d'assistance discussion en équipe conçu pour aider à rationaliser la communication en organisant les conversations dans des canaux spécifiques, ce qui facilite la gestion des discussions en un seul endroit. En regroupant les discussions connexes dans des canaux, les responsables de bureau peuvent facilement accéder aux informations dont ils ont besoin et trouver rapidement les messages pertinents, ce qui réduit le temps nécessaire à la prise de décision et à la résolution des problèmes.

Des Teams peuvent être créés pour des projets ou des tâches spécifiques, ce qui permet aux membres de l'équipe de collaborer plus efficacement et de s'assurer que tout le monde travaille dans le même objectif. Lorsque les discussions sont consacrées à des sujets spécifiques, les membres de l'équipe peuvent éviter les distractions et rester concentrés sur leurs tâches, ce qui se traduit par un travail plus efficace et plus performant.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Recherche intégrée pour trouver les discussions, notes et documents des coéquipiers

Partage d'écran à partir de n'importe quel appareil

Notes partagées, tâches à accomplir et rappels

Notes vocales personnalisées

Partage de fichiers en temps réel

Limites de Flock

Ne convient pas comme solution de gestion de bureau autonome

Conçu pour les petites équipes ayant des besoins de base en matière de discussion

Prix de Flock

Free

Pro : 4,50 $/mois par utilisateur

: 4,50 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Flock pour plus de détails

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

4. Ruche

via RucheRuche est un outil de gestion de projet conçu pour aider les équipes à rester organisées en assurant le suivi des tâches, des délais et des ressources. Grâce à son interface intuitive, les utilisateurs peuvent assigner des tâches, fixer des paramètres et suivre la progression. En outre, Teams offre des fonctionnalités qui rationalisent la collaboration entre les membres de l'équipe, leur permettant de partager facilement des documents, d'assigner des tâches et de communiquer directement.

Grâce à sa fonctionnalité Objectifs, un chef de bureau peut rationaliser, optimiser et automatiser les processus pour rendre l'entreprise plus productive et de réduire les pertes de temps et de ressources. Et les objectifs sont faciles à afficher et à gérer sur les tableaux de bord intuitifs de Hive !

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Outils de collaboration pour commenter les tâches, joindre des pièces et envoyer des notifications

Automatisation pour accélérer le travail répétitif afin d'améliorer la gestion des tâches

Interface "glisser-déposer" pour créer et assigner des tâches multiples

Capacités de rapports pour afficher la progression dans le temps

Tableaux de bord complets pour le suivi des indicateurs

Limites de Hive

Personnalisation limitée pour les différents affichages des projets

Forfaits coûteux

Prix de Hive

Solo : Free

: Free Teams : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contactez Hive pour plus de détails

G2 : 4.6/5 (360+ commentaires)

: 4.6/5 (360+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (150+ commentaires)

Check out our Gestion de projet Hive guide pour suivre les échéances d'un projet!

5. Monday.com

via MondayMonday est une plateforme de gestion de projet innovante et complète qui permet aux équipes de collaborer plus efficacement, de rationaliser leurs processus et d'optimiser leur productivité. Elle met à la disposition des utilisateurs un tableau de bord intuitif qui leur permet de gérer facilement les projets, d'assigner des tâches et de suivre la progression.

La plateforme offre également de puissants outils de communication, tels que le discuter, l'e-mail et la vidéo conférence, pour qu'un chef de bureau puisse garder tout le monde sur la même page. Des fonctionnalités supplémentaires telles que des rapports personnalisés, des notifications automatisées et la synchronisation des calendriers permettent aux utilisateurs de mieux organiser leur charge de travail !

Monday meilleures fonctionnalités

Un outil de suivi de la charge de travail pour connaître les tâches en cours de votre équipe

Automatisation des flux de travail pour réduire les tâches répétitives

Plus de 200 modèles pour démarrer

Tableaux de bord sans code pour visualiser les données

Suivi du temps intégré

Les limites de Monday

Courbe d'apprentissage abrupte pour se familiariser avec les fonctions et l'interface (voirAlternatives à Monday)

La fonctionnalité de la colonne de suivi du temps n'est disponible que dans les forfaits Pro et Enterprise

Prix Monday

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : 8 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 places

: 8 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 places Standard : 10$ par utilisateur par mois à partir de 3 places

: 10$ par utilisateur par mois à partir de 3 places Pro : 16 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 places

: 16 $ par utilisateur et par mois à partir de 3 places Enterprise : Contactez Monday pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (7 550+ commentaires)

: 4.7/5 (7 550+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 700+ commentaires)

6. Google Chat

via Google Chat Google Chat est une plateforme de messagerie instantanée développée par Google. Elle permet aux utilisateurs de communiquer entre eux en temps réel, soit en tête-à-tête, soit dans le cadre de discussions de groupe. Google Chat comprend également des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, les appels vocaux, les visioconférences et un historique de discussion consultable. D'autres fonctionnalités telles que les emojis, les GIF et les autocollants rendent les discussions plus amusantes et engageantes, tandis que les robots d'automatisation aident à simplifier des tâches telles que la réalisation de sondages ou la planification de réunions.

Avec son interface intuitive, Google Disc est un outil polyvalent qui peut être utilisé pour la communication professionnelle et personnelle. Que vous discutiez avec des gestionnaires de projet ou que vous collaboriez sur un projet, Google Chat offre un moyen sûr et fiable de se connecter avec des personnes du monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Espaces dédiés aux discussions thématiques

Intégrations avec Salesforce et Jira

Suggestions intelligentes dans la recherche

Intégration à la boîte de réception de Gmail

Application autonome

Limites de Google Chat

Devient un logiciel de gestion de bureau encombré et trop compliqué à lui seul

Mon travail est optimal pour les équipes, les parties prenantes ou les clients ayant accès à Gmail

Prix de Google Chat

Chat est gratuit pourEnvironnements de travail de Google clients

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

7. Zoom

via Zoom Zoom est un logiciel de vidéo-conférence destiné aux équipes à distance qui recherchent une approche fiable et facile pour animer des réunions et collaborer avec d'autres personnes. Avec Zoom, jusqu'à 100 participants peuvent se joindre à une réunion, partager leurs écrans, annoter des documents et mener des sessions de formation à distance.

Son interface conviviale permet à chacun de lancer et d'utiliser rapidement des fonctionnalités telles que les tableaux blancs, les enregistrements audio et vidéo, les sondages, les arrière-plans virtuels, et bien plus encore ! Les managers d'équipe peuvent profiter d'options personnalisables telles que la planification, l'inscription et les salles d'attente pour rationaliser les sessions de formation et d'intégration des équipes.

Zoom meilleures fonctionnalités

Team Chat pour collaborer en dehors des réunions virtuelles et des appels téléphoniques

Bibliothèque d'arrière-plans virtuels pour personnaliser les réunions

Place de marché d'applications, intégrations et API dédiées

Jusqu'à 1 000 participants avec le forfait Enterprise

Tableau blanc en ligne pour lancer des idées

Limites de Zoom

Le nombre de participants aux réunions est limité, même avec les forfaits payants

Ne convient pas comme logiciel de gestion de bureau à long terme

Prix de Zoom

Zoom propose des forfaits payants pour les particuliers et les entreprises, en fonction du secteur d'activité ou du produit Zoom utilisé

Tarifs de Zoom

Basique : Free

: Free Pro : 149,90 $ par an et par utilisateur

: 149,90 $ par an et par utilisateur Business : 199,90 $ par an et par utilisateur

: 199,90 $ par an et par utilisateur Business Plus : 250 $ par an et par utilisateur

: 250 $ par an et par utilisateur Enterprise : Contactez Zoom pour plus de détails

G2 : 4.5/5 (52 500+ commentaires)

: 4.5/5 (52 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (13 400+ avis)

8. Chanty

via Chanty Chanty est une puissante application d'assistance en ligne conçue pour aider les équipes à rationaliser la communication et à créer un flux de travail plus efficace. Avec Chanty, les équipes peuvent suivre plusieurs discussions dans un espace unifié, ce qui permet aux membres d'être au courant des derniers changements du projet. Les discussions sont stockées en toute sécurité dans le cloud, et les utilisateurs peuvent accéder à l'historique des discussions à tout moment et en tout lieu.

L'outil s'intègre également aux applications et services les plus utilisés, ce qui permet de suivre encore plus facilement l'activité de l'équipe. Grâce à ses fonctionnalités robustes et à son interface simple, Chanty donne aux équipes les moyens de partager leurs idées, de faire du travail et d'atteindre plus rapidement leurs objectifs organisationnels.

Chanty meilleures fonctionnalités

Des épingles pour mettre en évidence les nouvelles idées, les derniers rapports ou les échéances importantes

Contrôle des rôles et des privilèges pour la gestion de l'espace de l'équipe

Vue Tableau Kanban pour suivre la progression du travail

Messages vocaux pour les réponses en déplacement

Partage d'écran lors des visioconférences

Limites de Chanty

Trop de discussions à des endroits différents sont désorganisées, ce qui ralentit la réalisation des projets par les équipes

Nécessite des applications tierces pour fonctionner comme un outil de communication efficace

Prix de Chanty

Forfait gratuit

Forfait Business : 3 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

9. Toggl

via Toggl Toggl est un outil de gestion de projet conçu pour que les équipes puissent planifier et suivre leurs projets en toute simplicité. L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Toggl Plan est son interface visuelle, qui permet aux utilisateurs de créer des des échéanciers de projets à l'aide d'une simple action de glisser-déposer. Les équipes peuvent ainsi voir facilement la progression de leurs projets et ajuster leurs forfaits si nécessaire.

La vue Échéancier permet également aux équipes d'identifier les éventuels conflits d'horaires ou les contraintes de ressources, afin que les managers puissent réaffecter les tâches aux bonnes personnes. Avec Toggl, les équipes peuvent gérer leurs projets avec une plus grande transparence et améliorer la collaboration au sein de l'organisation !

Les meilleures fonctionnalités de Toggl

Niveaux de zoom pour voirles forfaits des projets à l'horizon d'un mois, d'un trimestre ou d'une année

Vues de l'échéancier du travail et de l'équipe

Le forfait du projet

Le forfait des ressources

Gestion des tâches

Limites de Toggl

Pas pratique pour les projets complexes avec des flux de travail multiples

Pas de fonctionnalité de dépendances dans Toggl Plan (voirAlternatives à Toggl)

Prix de Toggl

Forfait gratuit

Plan Teams : 9$/utilisateur par mois

: 9$/utilisateur par mois Forfait premium : 18 $/utilisateur par mois

: 18 $/utilisateur par mois Formule Enterprise plan : Contactez Toggl pour plus de détails

Toggl évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (1 500+ commentaires)

: 4.6/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1,800+ commentaires)

10. SmartTask

via SmartTask SmartTask est une plateforme basée sur le cloud qui peut aider les gestionnaires de bureau à rationaliser leurs processus d'embauche et de formation. La plateforme fournit des outils puissants pour automatiser l'ensemble du processus de recrutement, ce qui permet aux managers de trouver plus facilement et plus rapidement les bons candidats pour leurs équipes.

Sa suite d'outils outils de gestion de projet permet aux managers de créer, d'exécuter et de suivre la progression de toutes les tâches assignées aux membres de l'équipe. Grâce à l'installation intuitive de SmartTask, les managers peuvent rapidement être opérationnels avec une expérience complète d'embauche et de formation qui les aide à gérer leurs organisations plus efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de SmartTask

Suivi de l'emplacement de la main-d'œuvre sur le champ

Suivi du temps et du budget

Champs personnalisés et diagrammes

Messagerie instantanée

Tâches récurrentes

Limites de SmartTask

La fonctionnalité de suivi du temps n'est pas fiable lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes

Son interface encombrée nuit à la productivité de l'équipe

Prix de SmartTask

Free Forever :::::::::::::::: :

:::::::::::::::: : Premium : 7,99 $ par utilisateur et par mois

: 7,99 $ par utilisateur et par mois Business : 10,99 $ par utilisateur et par mois

: 10,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez SmartTask pour plus de détails

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

11. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est une plateforme de gestion de projet et de collaboration en ligne conçue pour aider les équipes à organiser, gérer et achever les projets dans les délais impartis. Elle simplifie les flux de travail complexes en offrant un large éventail de fonctionnalités telles que les listes de tâches, le suivi du temps, le partage de fichiers, les diagrammes de Gantt, le suivi des jalons les tableaux Kanban, et bien d'autres encore.

L'outil offre également des fonctionnalités de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les violations de données et les accès non autorisés. Résultat : les équipes peuvent stimuler leur productivité et réduire le risque de délais non respectés ou d'erreurs !

ProofHub meilleures fonctionnalités

Historique des tâches et catégories de projets

Discussion en groupe pour un brainstorming d'idées

Formulaires de requête pour les requêtes ou les tickets

Catégorisation des tâches à l'aide de libellés

Rapports de suivi du temps

Limites de ProofHub

Intégrations limitées avec des outils populaires tels qu'Evernote, Calendly et Slack

Pas de rôles personnalisés ni de flux de travail dans le forfait Essentiel

Prix de ProofHub

Essentiel : 45 $/mois, facturé annuellement

: 45 $/mois, facturé annuellement **Contrôle ultime : 89 $/mois, facturation annuelle

Évaluations et critiques de ProofHub

G2 : 4.5/5 (70+ commentaires)

: 4.5/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

12. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 est une plateforme de productivité pour les entreprises qui offre un large intervalle d'outils pour la gestion des relations avec les clients, la gestion des projets et la communication. De la gestion des tâches et des équipes aux l'automatisation des processus et la création de relations avec les clients, Bitrix24 fournit les fournisseurs prestataires nécessaires pour rendre l'entreprise plus efficace.

Grâce à son interface élégante, Bitrix24 permet de rester organisé tout en restant connecté. Il fournit également des outils puissants pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur en fonction des besoins de votre bureau.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

CRMoutil logiciel pour les notes des clients et le suivi de la progression

Permissions d'accès personnalisables

Modèles préchargés pour diverses tâches

Diagrammes de Gantt pour une meilleure visibilité du projet

Dépendances des tâches

Limites de Bitrix24

Les utilisateurs non initiés à la technologie pourraient avoir du mal à adapter l'outil à leurs systèmes de logiciels de gestion de bureau

L'application mobile peut être lente et ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de la version bureau

Prix de Bitrix24

Forfait gratuit

Plan de base : A partir de 49 $/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 49 $/mois pour 5 utilisateurs Standard : A partir de 99$/mois pour 50 utilisateurs

: A partir de 99$/mois pour 50 utilisateurs Professionnel : A partir de 199$/mois pour 100 utilisateurs

: A partir de 199$/mois pour 100 utilisateurs Enterprise : à partir de 399 $/mois pour 100 utilisateurs : À partir de 399 $/mois pour 250 utilisateurs

G2 : 4.1/5 (480+ commentaires)

: 4.1/5 (480+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (600+ commentaires)

13. Evernote

via Evernote Evernote est un outil multiplateforme basé sur le cloud conçu pour aider les utilisateurs à capturer, organiser, stocker et accéder à l'information. Il peut être utilisé pour gérer les opérations quotidiennes et des projets en vous aidant à capturer des idées, à stocker des documents, à collaborer avec d'autres personnes en temps réel ou à enregistrer des notes comme rappels pour des tâches futures.

En organisant vos données dans des carnets de notes consultables sur différents appareils et plateformes, Evernote garantit que les informations importantes sont disponibles chaque fois que vous en avez besoin. Avec des fonctionnalités telles que la délégation de tâches la gestion du flux de travail et des options d'automatisation, Evernote facilite l'organisation et le suivi de la progression au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Texte consultable dans les formes de fichiers, y compris les fichiers PDF et les documents avec mots-clés

Captures d'écran en pleine page

Les évènements du Calendrier peuvent être liés aux notes

Intégration à Google Agenda

Notes dans les tâches

Limites d'Evernote

Ne convient pas comme logiciel de gestion de bureau autonome pour les équipes, même avec des intégrations

L'édition gratuite a une capacité de stockage limitée à 60 Mo

Prix d'Evernote

Evernote propose une version gratuite et des abonnements payants

Evaluations et critiques d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 900+ commentaires)

: 4.4/5 (1 900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (7 700+ commentaires)

14. Slack

via Slack Slack est un puissant outil de collaboration et de gestion de projet qui peut être utilisé pour rationaliser les activités quotidiennes. Il permet aux utilisateurs de créer des canaux pour organiser des discussions, envoyer des messages directs, partager des fichiers et accéder à des ressources partagées. Avec Slack, les membres de l'équipe peuvent facilement coordonner les tâches, hiérarchiser les projets et attribuer des responsabilités.

La plateforme offre également une variété d'intégrations avec d'autres services, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés sur plusieurs appareils et plateformes. Grâce à l'interface conviviale de Slack, les utilisateurs peuvent rapidement envoyer des messages à leurs collègues, suivre les échéances et accéder aux ressources essentielles pour s'assurer que toutes les tâches sont achevées à temps.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

2,200+intégrations avec ClickUp, Google Docs, Office 365, et plus encore

Slack Connect pour collaborer avec des équipes d'autres entreprises

Canaux pour organiser les discussions, les personnes, les outils et les fichiers

Partage de fichiers, de documents et de photos

Outils de vidéoconférence avec audio

Limites de Slack

Ne convient pas en tant que logiciel de gestion de bureau proprement dit à lui seul

Limites de messages sur les comptes gratuits

Prix de Slack

Gratuit

Pro : 7,25 $ par mois

: 7,25 $ par mois Business : 12,50 $ par mois

: 12,50 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (30 900+ commentaires)

: 4.5/5 (30 900+ commentaires) Capterra : 4.7/ 5 (22 000+ commentaires)

15. Wrike

via WrikeWrike est un puissant outil de gestion de projet conçu pour faire de la gestion des opérations quotidiennes un jeu d'enfant. Grâce à son interface intuitive, les utilisateurs peuvent rapidement créer des tâches et suivre leur progression en temps réel. Ses capacités de visualisation affichent clairement l'échéancier du projet, ce qui permet à chacun de collaborer plus efficacement.

L'outil contribue également à rationaliser la communication en permettant aux utilisateurs de commenter les tâches, de joindre des pièces aux messages et de définir des rappels pour les tâches à venir. Son outils de rapports permettent aux gestionnaires de suivre le statut des projets et de générer des rapports pour examen.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Tableaux de bord personnalisables pour un aperçu rapide des charges de travail, des choses à faire et des tâches

Étiquettes croisées pour une meilleure visibilité de tous les flux de travail et de toutes les tâches

plus de 400 intégrations pour connecter les applications d'équipe actuelles

Fonctionnalité de Révision avec des intégrations DAM

Diagrammes de Gantt pour afficher l'étendue complète du travail

Limites de Wrike

Ne dispose pas d'un système de gestion de documents (explorer les meilleures options dansAlternatives à Wrike)

Les diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité payante

Prix de Wrike

Version gratuite

Teams : 9,80 $ par utilisateur et par mois

: 9,80 $ par utilisateur et par mois Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois

: 24,80 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Wrike pour plus de détails

: Contactez Wrike pour plus de détails Pinnacle : Contactez Wrike pour plus d'informations

G2 : 4.2/5 (3 200+ commentaires)

: 4.2/5 (3 200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (2,300+ commentaires)

Optimisez vos opérations de bureau avec les outils de gestion de bureau

Les outils de gestion de bureau tels que ClickUp donnent aux équipes la liberté de concevoir une structure sur mesure pour assister les besoins de l'organisation. Accélérez la gestion des tâches, améliorez le partage des informations, simplifiez la collaboration, déléguez des tâches et atteignez des niveaux de productivité optimaux !

ClickUp est la solution qui permet aux bureaux modernes d'atteindre leurs objectifs et d'optimiser leur journée de travail. Grâce à la fonction glisser-déposer et à des centaines de modèles prédéfinis pour tous les cas d'utilisation, les équipes disposent de la flexibilité nécessaire pour gérer des projets petits ou complexes, à leur rythme et à leur manière. Démarrer un environnement ClickUp gratuit dès aujourd'hui !