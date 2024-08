10 alternatives à Hive pour la gestion de projet en 2024

Vous êtes frustré par les limites de Hive ou vous avez simplement envie d'un changement ? Vous n'êtes pas seul.

Bien que Hive soit un outil de gestion de projet populaire, il présente quelques inconvénients. Certains utilisateurs trouvent son interface encombrée et déroutante, tandis que d'autres se heurtent au manque d'options de personnalisation.

En outre, le prix de Hive peut être prohibitif pour les petites entreprises ou les freelances disposant d'un budget limité.

Mais de nombreuses alternatives à Hive offrent des fonctionnalités et des avantages similaires sans les inconvénients.

Qu'il s'agisse de suivre la progression d'un projet, de gérer les délais ou de collaborer avec les membres d'une équipe, l'exploration de ces alternatives peut vous aider à trouver une solution qui s'aligne plus étroitement sur vos besoins objectifs du projet .

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans une alternative à la ruche ?

Vous devez prendre en compte plusieurs facteurs clés lors de la présélection des alternatives à Hive pour les besoins de collaboration de votre équipe.

Il s'agit de s'assurer que la plateforme choisie s'aligne au mieux avec vos besoins de collaboration exigences du projet et les objets. Pour vous aider à démarrer, voici un aperçu de ce que vous devez rechercher :

Facilité d'utilisation : Les meilleures alternatives à Hive vous fourniront une interface intuitive pour une adoption rapide au sein de votre équipe et de l'organisation dans son ensemble

: Les meilleures alternatives à Hive vous fourniront une interface intuitive pour une adoption rapide au sein de votre équipe et de l'organisation dans son ensemble Outils de collaboration : Recherchez des outils qui offrent des fonctionnalités telles que la modification en cours en temps réel et en collaboration, l'attribution de tâches et le partage de fichiers

: Recherchez des outils qui offrent des fonctionnalités telles que la modification en cours en temps réel et en collaboration, l'attribution de tâches et le partage de fichiers Intégration : vous devriez donner la priorité aux alternatives à Mon travail qui offrent une connexion transparente avec d'autres outils, afin que vous puissiez gérer les différents aspects de votre travail sans passer continuellement d'un écran à l'autre

: vous devriez donner la priorité aux alternatives à Mon travail qui offrent une connexion transparente avec d'autres outils, afin que vous puissiez gérer les différents aspects de votre travail sans passer continuellement d'un écran à l'autre Sécurité : Il va sans dire que tout bon outil de gestion de projet pour les entreprises devrait inclure des mesures strictes de protection des données afin que vous n'ayez pas à vous inquiéter pour vos données

: Il va sans dire que tout bon outil de gestion de projet pour les entreprises devrait inclure des mesures strictes de protection des données afin que vous n'ayez pas à vous inquiéter pour vos données Accessibilité mobile : recherchez des outils qui disposent également d'applications ou d'interfaces web réactives pour une collaboration en déplacement

Les 10 meilleures alternatives à Hive à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Hive, explorons les 10 meilleurs choix que vous pouvez envisager.

1. ClickUp

Optimisez la planification de vos projets grâce aux fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet de ClickUp Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp en font une excellente alternative à Hive. Grâce à sa hiérarchie évolutive, vous pouvez organiser les projets les plus complexes en tâches et sous-tâches gérables.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est sa capacité de personnalisation, qui permet aux équipes d'adapter les flux de travail de leurs projets à leurs besoins spécifiques. ClickUp offre plus de 15 affichages personnalisables dont des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et des vues Tableau, qui permettent aux équipes d'organiser et de visualiser leurs tâches de la manière la mieux adaptée à leur flux de travail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-27.gif Les affichages de projet personnalisables de ClickUp /$$$img/

Gagnez en clarté et en visibilité en un coup d'œil grâce aux vues de projet personnalisables de ClickUp

Et le meilleur ?

Les impressionnantes capacités d'intégration de ClickUp. Il se connecte de manière transparente à plus de 1 000 autres outils de travail, tels que Slack, Loom, Google Agenda, Unito, Harvest, Zoom, etc. Cela signifie des flux de travail plus fluides et une progression plus rapide des projets, sans avoir à basculer entre des dizaines d'écrans.

Ses fonctionnalités adaptables de suivi du temps et de rapports maximisent la visibilité du projet.

Profitez de la capacité de suivi du temps de ClickUp

ClickUp n'est pas seulement un logiciel de gestion de projet ; c'est aussi un logiciel de collaboration, de communication d'équipe et de productivité.

Des fonctionnalités telles que les mentions, les discussions et les commentaires assignés dans Tâches ClickUp aident les équipes à communiquer pour rester alignées et connectées.

En outre, les chefs d'équipe peuvent utiliser des La vue Équipe de ClickUp pour afficher et gérer la charge de travail de l'équipe. En revanche, la vue Activité permet d'afficher l'activité de l'équipe sur l'ensemble des emplacements et de la ventiler par utilisateur.

Vous pouvez également utiliser des Tableaux de bord ClickUp pour suivre et visualiser la progression des projets et des activités.

ClickUp est très convivial, vous pouvez donc commencer en quelques minutes. Il offre également une assistance en ligne et un service client proactif.

En résumé, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour communiquer efficacement, rester organisé et faire avancer vos projets.

Transformez la progression de votre projet en indicateurs visuels grâce au tableau de bord flexible de ClickUp

ClickUp vous permet également de gagner du temps grâce à des modèles et des automatisations prédéfinis.

Par exemple, avec Le modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp avec le plan de projet de haut niveau de ClickUp, vous pouvez facilement définir des objets de travail, allouer des ressources, fixer des paramètres, gérer des tâches et suivre la progression. Il vous aide à rester motivé et concentré en vous permettant de fixer des objectifs et de mesurer les performances.

Accélérer le lancement des projets avec le modèle de plan de projet de haut niveau de ClickUp

De plus, avec son forfait Free Forever, ClickUp s'assure qu'une planification de projet efficace est à la portée des équipes de toutes tailles.

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Utilisez les options de personnalisation étendues pour adapter la plateforme à vos flux de travail uniques. Avec des fonctionnalités telles que les champs personnalisés et les statuts de tâches, ainsi qu'un choix de 15 vues, vous pouvez créer un écosystème de gestion de projet qui s'aligne parfaitement sur les objectifs de votre équipe

pour adapter la plateforme à vos flux de travail uniques. Avec des fonctionnalités telles que les champs personnalisés et les statuts de tâches, ainsi qu'un choix de 15 vues, vous pouvez créer un écosystème de gestion de projet qui s'aligne parfaitement sur les objectifs de votre équipe Avec ClickUp, intégrez la gestion des tâches, la collaboration documentaire, le suivi du temps et la définition des objectifs au sein d'une seule et même plateforme. Elle rationalise votre flux de travail et élimine le besoin de recourir à plusieurs plateformes , garantissant ainsi efficacité et cohérence

, garantissant ainsi efficacité et cohérence Organisez les tâches, les projets et les équipes en fonction de la structure de votre organisation grâce au système flexible de hiérarchie de ClickUp. Qu'il s'agisse de créer des Espaces, des Dossiers, des Listes ou des Tâches, ClickUp fournit le cadre d'une gestion de projet efficace, s'adaptant facilement aux projets de toute envergure ou complexité

de ClickUp. Qu'il s'agisse de créer des Espaces, des Dossiers, des Listes ou des Tâches, ClickUp fournit le cadre d'une gestion de projet efficace, s'adaptant facilement aux projets de toute envergure ou complexité Simplifier les tâches répétitives et économiser du temps et des efforts grâce à des modèles prédéfinis et à une automatisation intelligente, ce qui permet de libérer du temps pour la prise de décisions stratégiques et les activités à plus forte valeur ajoutée

grâce à des modèles prédéfinis et à une automatisation intelligente, ce qui permet de libérer du temps pour la prise de décisions stratégiques et les activités à plus forte valeur ajoutée Assurer une gestion de projet transparente à travers les navigateurs web, les applications de bureau et les appareils mobiles

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'étendue des fonctionnalités et des options de personnalisation de ClickUp

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Resource Guru

via Gourou de la ressource Resource Guru est un logiciel de planification et de gestion de projet basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer efficacement leurs actifs humains et physiques.

Il offre des fonctionnalités de planification des ressources, de collaboration entre équipes, de suivi du temps et de rapports.

Le logiciel fournit une interface utilisateur visuelle pour la gestion des plannings, vous permettant de faire glisser et de déposer les réservations, d'ajuster les échéanciers et d'afficher les disponibilités en temps réel.

En outre, il offre des intégrations avec les plates-formes populaires de gestion du temps et des projets, ce qui facilite la synchronisation des horaires et.. les jalons du projet .

Les meilleures fonctionnalités de Resource Guru

Planifiez et attribuez des ressources, telles que des employés, des équipements et des salles de réunion, grâce à une plateforme conviviale

Partagez les plannings, communiquez les disponibilités et coordonnez les tâches de manière efficace

Obtenir des informations sur l'utilisation, la disponibilité et les performances des ressources

Limites du gourou des ressources

Vous pouvez trouver un certain degré de complexité dans la phase d'installation initiale et aussi avec l'interface

Par rapport à des interfaces plus avancées, cette plateforme peut présenter certaines limites de personnalisation

Tarifs de Resource Guru

Forfait Grasshopper: 5$/utilisateur par mois

5$/utilisateur par mois Forfait Blackbelt: 8$/utilisateur par mois

8$/utilisateur par mois Plan Master: $12/utilisateur par mois

Resource Guru évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (200+ reviews)

4.7/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

3. Airtable

via Airtable Airtable est une solution de gestion de projet basée sur le cloud qui combine la flexibilité d'un tableur et la puissance d'une base de données.

Elle est personnalisée en raison de sa facilité d'utilisation et de sa polyvalence pour divers cas d'utilisation, notamment la gestion de projet, le suivi des tâches, la gestion de la relation client (CRM) et la gestion des stocks.

L'une des fonctionnalités clés d'Airtable est sa capacité à s'intégrer à d'autres outils et services populaires, tels que Slack, Google Drive et Zapier. Cela vous permet d'automatiser des tâches, d'importer des données à partir d'autres sources et de collaborer plus efficacement avec les membres de l'équipe.

En plus de sa flexibilité, Airtable est également connu pour son prix abordable.

Bien qu'il existe un forfait gratuit, vous pouvez passer à des forfaits payants pour obtenir des fonctionnalités et un espace de stockage supplémentaires. Cela fait d'Airtable une option attrayante pour les petites et grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez des tableaux hautement personnalisables, connus sous le nom de bases, pour organiser les informations. Définissez des champs, choisissez parmi différents types de données (texte, pièces jointes, cases à cocher, dates, etc.) et personnalisez la disposition en fonction de vos besoinsobjectifs de la gestion de projet* Visualisez les informations de différentes manières grâce à des affichages de type grille, calendrier, Kanban et galerie.

Analyser et travailler avec de grands ensembles de données en utilisant des fonctionnalités telles que les filtres, le tri et le regroupement pour se concentrer sur des sous-ensembles spécifiques de données.

Limites possibles

Les utilisateurs de forfaits gratuits ou inférieurs peuvent rencontrer des limites dans l'expansion de leur base de données ou le stockage de grandes quantités d'informations sans passer aux forfaits plus onéreux d'Airtable

Les utilisateurs peuvent également être confrontés à des temps de chargement lents avec des ensembles de données volumineux

Tarification d'Airtable

Formule gratuite

**Forfait équipe : 24 $ par place et par mois

Forfait Business: 54 $ par place et par mois

54 $ par place et par mois Echelle Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques acceptables

G2: 4.6/5 (2,000+ reviews)

4.6/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

4. Teamwork

via Travail d'équipe Le travail d'équipe est une collaboration et une logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à organiser les tâches, à communiquer efficacement et à suivre la progression des missions.

La plateforme Teamwork offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le partage de fichiers, le suivi du temps, les diagrammes de Gantt et la messagerie d'équipe.

Elle est utilisée par les entreprises et les équipes pour rationaliser leur flux de travail et améliorer leur productivité. Vous pouvez accéder à Teamwork via son site web ou ses applications mobiles pour les appareils iOS et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Suivez le temps passé par les membres de l'équipe sur les tâches et les projets avec un suivi du temps intégré, fournissant des informations précieuses sur la progression du projet et l'allocation des ressources

Communiquez en temps réel grâce aux fonctionnalités de messagerie intégrées. Les membres de l'équipe peuvent engager des discussions individuelles ou en groupe, partager des mises à jour et collaborer sur des tâches sans quitter la plateforme

Générer des rapports complets pour analyser la performance des projets et prendre des décisions basées sur des données

Limites du travail en équipe

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage avec Teamwork en raison de ses fonctionnalités étendues

Tarifs de Teamwork

Free

Livraison: $13.99/utilisateur par mois

$13.99/utilisateur par mois Croissance: $25.99/utilisateur par mois

$25.99/utilisateur par mois Echelle: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques du travail en équipe

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ avis)

5. Basecamp

via Basecamp Basecamp offre une suite de fonctionnalités conçues pour aider les équipes à organiser les tâches, à communiquer et à collaborer efficacement.

Cette alternative à Hive permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets, de fixer des paramètres, d'assigner des tâches, de partager des fichiers, de communiquer par le biais de messages et de commentaires, et de suivre la progression au sein d'une plateforme centralisée.

Sa simplicité et sa facilité d'utilisation en font un outil adapté aux équipes de tailles et de secteurs d'activité variés.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Consolidez toutes les discussions, mises à jour et commentaires de l'équipe au sein de l'espace projet de Basecamp et améliorez la collaboration avec des fils de discussion, des pièces jointes et des mentions

Remplacez les e-mails éparpillés, les messages instantanés et les différentes applications par une plateforme centralisée. Ainsi, tout le monde a accès aux mêmes informations et peut également se référer facilement aux conversations précédentes

Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de Basecamp, telles que les listes de tâches, les échéances, la hiérarchisation des tâches, le suivi et les affectations.

Profitez de l'interface simple et intuitive de Basecamp. Ajoutez, mettez à jour et achevez facilement des tâches pour une gestion de projet efficace

Limites de Basecamp

Sans suivi du temps intégré, les utilisateurs peuvent être amenés à s'appuyer sur des plateformes tierces pour gérer leur temps, ce qui entraîne des inefficacités potentielles dans leur flux de travail

Basecamp pose des problèmes d'évolutivité pour les projets de grande envergure et convient mieux aux missions de petite et moyenne envergure

Prix Basecamp

Basecamp Basic : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Basecamp Pro Illimité : $299/mois

Évaluations et critiques de Basecamp

G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)

4.1/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (14 000+ commentaires)

6. Jira

via Jira Jira, un outil de gestion de projet populaire développé par Atlassian, figure également sur la liste des alternatives à Hive. Il est principalement utilisé pour le suivi des problèmes et des bugs, ainsi que pour la gestion des tâches.

Jira permet aux équipes d'organiser des éléments d'action, d'assigner du travail, de suivre la progression et de collaborer à des projets le développement de projets .

Il propose des flux de travail personnalisables, des tableaux Kanban et Scrum, ainsi que des rapports. Il s'intègre également à d'autres instruments couramment utilisés dans les flux de travail de développement de logiciels et de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Gérez les tâches et les bugs en utilisant les fonctionnalités complètes de suivi des problèmes de Jira

Améliorer la productivité en intégrant Jira à une variété d'outils et de services tiers

Obtenez des informations précieuses sur la performance des projets et prenez des décisions éclairées grâce aux analyses et rapports avancés de Jira

Exploiter les permissions des utilisateurs de Jira pour s'assurer que tous les membres de votre équipe ont le niveau d'accès souhaité à toutes les fonctions de Jira

Limites de Jira

L'ensemble des fonctionnalités de Jira peut exiger des utilisateurs novices qu'ils consacrent plus de temps et d'efforts à la compréhension de la plateforme

Les paramètres de Jira pour s'aligner sur les exigences du projet peuvent sembler complexes et prendre du temps sans l'aide d'une expertise technique

Tarifs de Jira

Free

Standard: 8,15 $/utilisateur par mois

8,15 $/utilisateur par mois Premium: 16 $/utilisateur par mois

16 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jira

G2: 4.3/5 (5,000+ reviews)

4.3/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13 000+ avis)

7. Scoro

via Scoro Scoro est une plateforme centralisée permettant aux entreprises d'organiser et de superviser efficacement diverses opérations.

Offrant des fonctionnalités telles que la gestion de projet, le suivi du temps, la facturation et la gestion financière, Scoro vous permet de rationaliser les processus, d'allouer les ressources de manière efficace et d'améliorer la productivité globale.

En outre, Scoro simplifie la facturation, permet le suivi des paiements et fournit des outils pour la gestion des dépenses et des budgets.

Grâce aux fonctionnalités CRM également intégrées dans le logiciel, les entreprises peuvent assurer la maintenance des relations avec leurs clients de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Paramétrez les rôles et les permissions des utilisateurs avec Scoro pour contrôler l'accès aux données et les fonctions

Renforcer la sécurité et la conformité tout en promouvant la collaboration et le compte au sein de l'organisation

Personnalisez Scoro en fonction des exigences et des flux de travail spécifiques à votre secteur d'activité afin d'améliorer l'efficacité, l'organisation et la rentabilité des entreprises de toutes tailles

Limites de Scoro

La nature hautement personnalisable de Scoro rend l'intégration avec des logiciels ou plateformes tiers existants difficile, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité

Scoro n'offrant pas de version gratuite, il pourrait ne pas convenir à tous les utilisateurs à la recherche d'alternatives à Hive

Prix de Scoro

Essentiel: 28$/utilisateur par mois

28$/utilisateur par mois Standard: $42/utilisateur par mois

$42/utilisateur par mois Pro: 71$/utilisateur par mois

71$/utilisateur par mois Ultimate: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Scoro

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

8. Accelo

via Accelo Accelo est une plateforme logicielle basée sur le cloud qui propose des outils de gestion de projet, de gestion de la relation client (CRM), de suivi du temps, de facturation.

La plateforme est particulièrement populaire parmi les entreprises de services professionnels telles que les sociétés de conseil, les agences de marketing et les fournisseurs de services informatiques.

Accelo vise à rationaliser les flux de travail et à améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe en fournissant une plateforme centralisée où vous pouvez suivre les projets, communiquer avec les clients et gérer les horaires et les ressources.

Il s'intègre également à diverses applications et services tiers, ce qui vous permet de connecter des outils et des sources de données existants à Accelo pour obtenir une solution plus complète.

Les meilleures fonctionnalités d'Accelo

Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisables pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI), surveiller la progression des projets, analyser les indicateurs financiers et évaluer les performances des équipes

Profitez d'un intervalle de modèles de rapports et d'options de visualisation prédéfinis et générez des rapports informatifs qui répondent à vos préférences

Gérez la charge de travail de votre équipe et optimisez l'utilisation des ressources grâce aux fonctionnalités de gestion des ressources d'Accelo. Vous pouvez facilement afficher les horaires des équipes, identifier les goulets d'étranglement ou les conflits potentiels, et procéder aux ajustements nécessaires pour garantir une productivité et une efficacité optimalesle forfait du projet Les limites d'Accelo

Les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à d'autres plateformes, ce qui restreint l'adaptabilité à certains besoins de niche des entreprises

En tant que l'une des meilleures alternatives à Hive, Accelo ne propose pas de forfait Free, ce qui peut constituer une limite

Tarifs Accelo

Professionnel: $50/utilisateur par mois

$50/utilisateur par mois Business: 70$/utilisateur par mois

70$/utilisateur par mois Avancé: 90$/utilisateur par mois

90$/utilisateur par mois Elite: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Accelo

G2: 4.4/5 (400+ commentaires)

4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

9. Productive.io

via Productive.io Productive.io est conçu pour les entreprises de services, en particulier les agences, et les cabinets de conseil, qui cherchent à optimiser leurs opérations et à maximiser leur efficacité.

Il vous permet de gérer efficacement tous les aspects de votre projet, de la phase initiale à la phase finale le forfait du projet de l'élaboration à la livraison finale.

Ses solutions intuitives de gestion de projet facilitent l'attribution des tâches, le suivi de la progression et l'affectation des ressources, garantissant ainsi le respect du calendrier et du budget des projets.

En outre, les capacités intégrées de suivi du temps de la plateforme permettent une facturation précise et une analyse approfondie de la productivité de l'équipe.

Grâce à ses fonctionnalités de gestion financière, telles que la facturation, le suivi des dépenses et les rapports financiers, Productive.io permet aux entreprises de maintenir leur productivité et leur santé financière.

Les meilleures fonctionnalités de Productive.io

Obtenez des informations précieuses sur les performances de l'équipe, la progression du projet et les indicateurs financiers grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables

Collaborer avec les clients de manière transparente et organisée sur le portail client

Accédez aux échéanciers des projets, affichez les mises à jour de progression et communiquez avec votre équipe directement sur la plateforme

Limites de productivité.io

Les utilisateurs peuvent être confrontés à des limites en matière de personnalisationdes modèles de gestion de projet et les flux de travail pour répondre à des besoins uniques

Comme l'une des nombreuses alternatives à Hive, Productive.io ne propose pas de forfait d'abonnement gratuit. Cela peut entraver l'embarquement de nouveaux utilisateurs sur la plateforme

Prix de Productive.io

Essentiel: 11$/mois

11$/mois Professionnel: 28$/mois

28$/mois Ultimate: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Productive.io

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

10. Monday.com

via Monday.com Monday.com est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui vous aide à gérer les tâches, les projets et les flux de travail plus efficacement.

Il fournit une plateforme visuelle et interactive où vous pouvez créer et personnaliser des Tableaux pour gérer votre travail.

Chaque Tableau représente un projet, et dans chaque Tableau, vous pouvez créer des colonnes pour représenter les différentes étapes ou aspects du projet, comme À faire, En cours, et Terminé.

L'une des principales fonctionnalités de Monday.com est sa flexibilité. Vous pouvez personnaliser vos tableaux et vos colonnes en fonction de vos besoins et de vos flux de travail. Vous pouvez ajouter différents types de données, tels que du texte, des nombres, des dates et des fichiers à vos tâches et projets.

Monday.com propose également de nombreux modèles que vous pouvez utiliser comme point de départ pour vos projets, y compris des modèles pour la gestion de projet, le marketing, les ventes, les ressources humaines, etc.

Grâce aux fonctionnalités de collaboration de Monday.com, vous pouvez assigner des tâches aux membres de l'équipe, fixer des paramètres et suivre la progression.

Vous pouvez également communiquer entre vous à l'aide de commentaires et de mentions et partager des fichiers et des documents directement au sein de la plateforme. Monday.com s'intègre à des logiciels de collaboration d'équipe populaires tels que Slack, Google Drive et Microsoft Teams, ce qui vous permet de rationaliser vos flux de travail et d'accéder à tout votre travail en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Maintenez un journal détaillé de toutes les activités des utilisateurs au sein de la plateforme ; suivez les modifications, identifiez les erreurs et maintenez la responsabilité

Se synchroniser avec les calendriers des utilisateurs, ce qui leur permet d'afficher leurs tâches et leurs échéances en même temps que leurs autres validations

Créer un portail client pour partager les mises à jour de projets et les informations avec les clients afin d'améliorer la communication et la transparence

Importer et exporter des données sous différentes formes et transférer facilement des informations vers et depuis d'autres systèmes

Sauvegarder les versions précédentes des fichiers pour revenir à des versions antérieures si nécessaire. Cela permet d'éviter les pertes de données et de s'assurer que les informations les plus récentes sont toujours disponibles

Limites de Monday.com

L'ensemble des fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Le plan gratuit comporte des restrictions par rapport aux niveaux payants, comme moins d'utilisateurs et de tableaux, et manque de fonctionnalités avancées telles que l'automatisation et les intégrations tierces

Tarifs de Monday.com

Free Forever pour toujours

Basique: 12 $/place par mois

12 $/place par mois Standard: $14/place par mois

$14/place par mois Pro: $24/place par mois

$24/place par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Monday.com évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (10,000+ reviews)

4.7/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Obtenez une alternative puissante à Hive

En explorant les différentes alternatives à Hive dont nous avons parlé, choisissez un outil de gestion de projet qui répond et dépasse les attentes de votre équipe.

Chacune de ces alternatives à Hive a ses forces et ses faiblesses et offre des fonctionnalités et des caractéristiques uniques que les gestionnaires de projet doivent prendre en compte.

Cependant, parmi ces alternatives à Hive, ClickUp se distingue comme un excellent choix dans votre recherche d'une plateforme de gestion de projet complète. Donc, si vous êtes prêt à améliorer votre gestion de projet et à obtenir de meilleures perspectives d'entreprise, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès maintenant !