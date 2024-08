12 meilleurs outils de planification gratuits pour améliorer la productivité

Lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend, il est pratiquement impossible de gérer votre temps. Qu'il s'agisse de l'heure du déjeuner ou de la date de la prochaine réunion d'équipe, il faut éviter que les choses ne tombent à l'eau pour rester dans la course.

Et si vous êtes dans le noir - ou si vous vous en approchez - vous devez mettre la main sur un outil gratuit de création d'emploi du temps qui vous permettra de rester informé et à jour.

Soyons honnêtes : la plupart d'entre nous se débattent avec des calendriers mensuels ou même hebdomadaires plus que nous ne voulons l'admettre. Si vous en avez assez de perdre des minutes cruciales dans votre journée, vous pourriez sérieusement bénéficier d'un modèles d'emploi du temps ou un simple générateur d'horaires.

Bien qu'il s'agisse d'un un horaire de travail solide est bénéfique, il en va de même pour un horaire qui vous aide à rester organisé dans votre vie personnelle. L'absence de stress que procurent les calendriers personnalisés vous permet de planifier, d'éviter les rendez-vous manqués et de vous approprier véritablement votre calendrier !

C'est pourquoi nous avons dressé une liste de nos 12 créateurs d'emploi du temps et modèles d'emploi du temps préférés.

Avant d'aborder les meilleurs outils pour créer un emploi du temps, justifions rapidement l'utilisation de ces outils outils de productivité au travail et à la maison.

Avantages de l'utilisation d'un agenda

Si votre emploi du temps hebdomadaire comprend généralement plusieurs tâches, rendez-vous, réunions ou événements, il n'y a pas de raison de s'en désintéresser. Avec nos horaires de travail chaotiques, les tâches importantes sont facilement oubliées.

Un outil de création d'emploi du temps entièrement personnalisable - ou même un outil de gestion de l'emploi du temps - peut vous aider à faire face à cette situation application d'horaires de travail pour un usage personnel - est un outil essentiel pour rester organisé et s'assurer que vous respectez le temps de chacun. Elle peut également vous aider à

Soulagement du stress: Un outil entièrement personnalisable pour créer des emplois du temps crée un sentiment d'ordre et d'appartenance. Il est facile de faire correspondre votre niveau d'énergie, votre temps et votre disponibilité aux tâches à accomplir. Gardez l'ordre pour que vous le fassiez aussi. Pour les étudiants, l'intégration des horaires de cours dans leur emploi du temps hebdomadaire leur permet de savoir où et quand ils doivent se rendre.

Préparation aux situations d'urgence : Les plannings personnalisés vous permettent d'identifier les pièges potentiels avant qu'ils ne se produisent. Vous pourrez rapidementprioriser et déprioriser les éléments au fur et à mesure qu'ils se présentent, ce qui vous permettra d'éviter la stratégie du "spray and pray".

Évaluer les progrès : Un bon planificateur aide à rendre les tâches quotidiennes plus familières et moins contraignantes. Familiarisez-vous avec votre travail et vos activités pour mieux les exécuter et comprendre combien de temps et d'efforts chaque tâche requiert.

Calmez les autres : Pour les prestataires de services qui s'adressent à des clients, des plannings hebdomadaires détaillés (en particulier ceux que vous pouvez partager en ligne) permettent à tout le monde de connaître votre emploi du temps. Les gens se sentent mieux en sachant que vous n'êtes pas doublement occupé et que vous êtes disponible. Pour les chefs d'équipe, faites connaître à vos employés votre programme quotidien s'ils doivent ajouter quelque chose à la dernière minute. Sinon, vous fonctionnerez dans un sentiment d'urgence permanent.

Les 12 meilleurs outils gratuits de création d'emploi du temps

Il existe suffisamment d'outils de création d'emploi du temps pour vous faire tourner la tête, mais nous avons trouvé les meilleurs outils et modèles d'emploi du temps pour répondre à vos besoins spécifiques. Et le meilleur ? Ces outils ne vous coûteront rien ! Zéro. nada !

Pour vous aider à choisir le bon outil de création d'horaires, demandez-vous si l'outil.. :

Vous aide à rester en contact avec vos amis, votre famille et les membres de votre équipe

Organise votre temps disponible pour que vous restiez plus productif

Permet une personnalisation maximale grâce à la catégorisation des événements et à l'utilisation d'un code couleur

Se synchronise de manière transparente sur tous vos appareils

S'intègre à vos applications préférées

la liste des événements est disponible sur le site web de l'entreprise

1. ClickUp

Glisser-déposer des tâches dans la vue calendrier de ClickUp

ClickUp est un de premier ordre et la meilleure application gratuite de création d'emploi du temps en ligne du marché. Elle est utilisée par certains des plus grands équipes les plus productives .

Que vous soyez un chef de projet, un employé qui gère ses tâches ou un étudiant qui planifie son emploi du temps, ClickUp est un outil de création d'emploi du temps entièrement personnalisable qui vous aidera à garder le contrôle sur tout ce qui se passe.

ClickUp propose plus de 15 façons de visualiser votre emploi du temps quotidien et votre charge de travail. Cela inclut le Vue du calendrier ClickUp qui vous permet de visualiser votre calendrier par jour, par semaine ou par mois pour suivre vos projets.

Visualisez votre programme quotidien à un niveau élevé ou approfondissez les détails des tâches.

Définissez des tâches récurrentes pour rationaliser votre travail en choisissant votre horaire de réunion et en le prévoyant dans votre calendrier dans ClickUp

Il est facile d'utiliser des filtres pour afficher uniquement les tâches que vous souhaitez voir et ClickUp vous permet également de partager votre calendrier et vos horaires avec n'importe qui. Si cela n'est pas une pure merveille de planification, nous ne savons pas ce que c'est !

Caractéristiques principales de ClickUp

Devenez réellement et sainement productif avec le suivi du temps

Décomposer les tâches importantes en tâches exécutablesListes de contrôle ClickUp et définissezObjectifs dans ClickUp pour les atteindre

Fixer des rappels pour les tâches selon le calendrier

Créez un calendrier solide et bien visualisé pour les tâches et les réunions à venir avecCartes mentales ClickUp Créez des listes de tâches ou des notes et collaborez avec votre équipe en utilisantClickUp Docs Griffonnez vos tâches quotidiennes ou même vos idées de travail dansBloc-notes de ClickUp S'intègre à une douzaine d'autres applications de travail, y comprisTime Doctor,Perspectives d'aveniretAgenda Google Ajoutez des éléments imbriqués en tant que sous-tâches et assignez-les à d'autres personnes

Faites en sorte que chaque minute de votre journée de travail compte grâce à la gestion de projets personnels

Accédez à ClickUp de toutes les manières imaginables, notamment via un iPad, un mobile Android ou un iOS, ou encore via son application web

Modèles d'emploi du temps gratuits pour ClickUp

ClickUp contre

Pas de fonction d'exportation du tableau de bord...pour l'instant

Prix de ClickUp

ClickUp propose trois plans tarifaires, y compris un Plan gratuit pour toujours qui permet un nombre illimité de membres et de stockage, ainsi que 100 Mo de stockage dans le nuage. Les plans payants commencent à partir de 7$/mois par utilisateur.

Notes des utilisateurs de ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ commentaires)

(4700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3071+ avis)

2. Google Sheets

Modèle de calendrier via Feuilles Google Pour un peu plus de puissance axée sur la centralisation plutôt que sur la planification personnelle, Feuilles Google peut être une option plus facile à mettre en œuvre qu'un tableau sur papier.

L'interface utilisateur est fiable et conserve le même aspect minimaliste que Google pour l'ensemble de ses produits. Les modèles d'emploi du temps gratuits de Google vous permettent de créer facilement des colonnes et des grilles pour remplir un emploi du temps.

Les avantages de Google Sheets

Facilité de personnalisation des horaires pour les employés rémunérés à l'heure

Fiable

Dispose de modèles d'emplois du temps mensuels et de modèles d'emplois du temps de classe

Les inconvénients de Google Sheets

Difficile de suivre les détails des tâches

La configuration initiale est manuelle et fastidieuse

Absence d'une fonction de reprogrammation par glisser-déposer

Pas de fonctionnalités supplémentaires par rapport à une feuille de calcul classique

Prix de Google Sheets

Gratuit grâce à votre compte Google.

Notes des utilisateurs de Google Sheets

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ avis)

3. Asana

Via AsanaAsana est connu pour ses capacités de gestion de projet, mais il propose également des fonctions de planification grâce à son outil de calendrier d'équipe. Vous pouvez facilement l'utiliser pour organiser le calendrier quotidien de l'équipe ou pour créer votre propre calendrier, le tout dans Asana.

La fonction de calendrier n'est pas intrinsèquement un outil de planification, mais vous pouvez pratiquement dresser la liste de vos tâches et les reporter sur le calendrier en conséquence. En outre, la fonction calendrier de gestion de projet d'Asana est en lecture seule, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter de tâches directement dans le calendrier, ce qui pose un problème à certains.

l'affichage du calendrier de ClickUp a fait son entrée dans le chat

Caractéristiques principales d'Asana

Décomposer le travail d'un projet en tâches avec des attributions claires

Création d'un calendrier en ligne de type diagramme de Gantt

Partage de la chronologie avec les coéquipiers

Accompagnez chaque étape d'une mise à jour de l'état d'avancement

Les avantages d'Asana

Interface intuitive et bien conçue

Plus facile à utiliser qu'une feuille de calcul

La création de calendriers est simple

Les inconvénients d'Asana

Absence de fonctionnalité de glisser-déposer

Vues limitées par rapport à des outils comme ClickUp

Prix d'Asana

La fonction de chronologie d'Asana est disponible gratuitement. Le plan premium est proposé à partir de 10,99 $ par utilisateur et par mois.

Notes des utilisateurs d'Asana

G2: 4.3/5 (8800+ avis)

4.3/5 (8800+ avis) Capterra: 4.5/5 (11300+ avis)

4. HubSpot

Via HubSpot Si vous acceptez beaucoup de réunions, l'outil de planification HubSpot vous permet de mieux planifier tout cela sur votre téléphone. La création de liens de réservation personnalisés vous permet d'inviter des personnes ou de montrer vos disponibilités afin qu'elles sachent que vous avez suffisamment de temps pour réserver.

Définissez les jours exacts de la semaine où vous souhaitez être disponible pour des réunions, ainsi que les heures de la journée. De cette façon, personne ne peut réserver une réunion avec vous en dehors de vos horaires de travail.

De plus, lorsque vous vous inscrivez à HubSpot Meetings, vous avez accès à la base de données CRM de HubSpot qui vous permet de suivre vos contacts, de définir des tâches, des rappels et de stocker des informations sur les réunions notes de réunion .

Dès qu'une personne réserve une réunion via votre lien de planification personnalisé, ses coordonnées sont automatiquement ajoutées à votre base de données Outlook ou Calendrier Google . Devinez où ces informations sont finalement transférées ? C'est bien la base de données CRM de HubSpot.

Caractéristiques principales de HubSpot

Lien de réservation personnalisé et page de réservation personnalisable (logo, photo, palette de couleurs)

Intégration avec Office 365 ou Google

Liens vers des réunions de groupe permettant aux prospects de réserver des réunions avec plus d'une personne de votre organisation

Questions de formulaire personnalisées pour fournir un contexte utile sur votre contact avant la réunion proprement dite

Les pros de HubSpot

Facile à utiliser

Idéal pour planifier des réunions dans différents fuseaux horaires

Gratuit à vie

Il est possible d'ajouter jusqu'à 1 million de contacts à la base de données

L'outil de planification en lui-même est accompagné de plusieurs outils de vente, de service et de marketing tels que le générateur de formulaires et le chat en direct, et ce gratuitement

Les inconvénients de HubSpot

La version gratuite a des avantages et des options limités

50 $/mois pour les plans payants

Il n'y a pas beaucoup de modèles à choisir

Tarifs de HubSpot

HubSpot propose un plan gratuit qui inclut un lien de réunion personnalisé, l'intégration avec le CRM de l'outil et un nombre illimité de réunions.

Notes des utilisateurs de HubSpot

G2: 4.4/5 (8500+ reviews)

4.4/5 (8500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3300+ avis)

5. Excel

Via ExcelExcel est un outil décent de création de calendriers utilisé par les individus et les équipes.

Le logiciel vous permet de diviser votre feuille de calcul en différentes sections, d'utiliser des codes de couleur et des mises en forme conditionnelles pour mettre en évidence les lacunes dans le calendrier, et créer un calendrier hebdomadaire à l'usage de votre équipe.

Vous cherchez quelques modèles de calendrier Excel pour vous aider à démarrer votre voyage vers une véritable productivité ? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il vous faut. Voici les liste complète .

Cependant, il n'est pas facile d'apporter des modifications à un programme dans Excel.

Une fois que vous avez rempli un modèle de planification, vous devez en créer un autre et encore un autre. De plus, il n'y a pas d'option de report, ce qui signifie que vous devrez saisir à nouveau les détails des tâches lors de la création de chaque modèle.

Les pros d'Excel

Un programme familier avec une interface facile à naviguer

Un large éventail de modèles pour créer votre propre emploi du temps

Les inconvénients d'Excel

Les modifications sont difficiles à exécuter

Manque de détails sur les tâches

Le modèle de planning journalier est difficile à utiliser en déplacement

Prix Excel

Il existe une version gratuite, mais vous devrez débourser 99 $ par an pour accéder à Microsoft Office 365.

Notes des utilisateurs d'Excel

G2: 4.7/5 (2200+ avis)

4.7/5 (2200+ avis) Capterra: 4.8/5 (17100+ avis)

7. Canva

Via Canva Tous ceux qui sont passés par la case conception numérique connaissent probablement Canva. Il s'agit d'un outil gratuit que les équipes utilisent pour retoucher des photos, concevoir des mises en page et bien d'autres choses encore, le tout sur une plateforme facile à utiliser.

Canva promet également de réunir vos emplois du temps hebdomadaires sous un même toit. Parcourez une collection de modèles de conception époustouflants, puis commencez à les personnaliser autant que vous le souhaitez. Téléchargez votre nouveau design pour l'imprimer ou le partager avec vos collègues directement depuis Canva.

Caractéristiques principales de Canva

Personnalisez au maximum la conception initiale

Accédez à une riche bibliothèque intégrée de ressources de conception

Organisez votre emploi du temps à l'aide de lignes directrices ou de grilles

Déplacez facilement les éléments dans les différents modèles d'emploi du temps

Les pros de Canva

Beau design et simple à utiliser

Facile à utiliser et à créer des éléments pour les événements de la vie

Si vous souhaitez une version imprimée, il est facile de créer une image ou un fichier PDF

Les inconvénients de Canva

Manque de détails sur les tâches

Manque de fonctionnalité mobile

Prix de Canva

Il y a un plan gratuit pour toujours et le plan pro commence à 54 $ par utilisateur et par an.

Notes des utilisateurs de Canva

G2: 4.7/5 (3500 commentaires)

4.7/5 (3500 commentaires) Capterra: 4.7/5 (9700 commentaires)

Check out these Canva alternatives !

7. Appoint.ly

Via Appoint.ly Appointly est un créateur d'emploi du temps unique qui fonctionne comme un widget, ce qui vous permet de contrôler entièrement votre emploi du temps dès le départ.

Contrairement à d'autres modèles et créateurs d'emploi du temps, Appointly s'adresse également à ceux qui n'ont pas de site web. L'outil vous offre un sous-domaine distinct qui vous permettra de créer votre propre page de réservation.

Créez un onglet sur votre Facebook grâce à Appoint.ly, que les clients peuvent utiliser pour programmer des événements rapidement et en déplacement.

Bien qu'il s'agisse d'une bonne option pour la création d'horaires, ce n'est pas une option appropriée pour la création et l'organisation d'horaires multiples, ce qui pourrait être un facteur de rupture pour d'autres.

Caractéristiques principales d'Appoint.ly

Planifiez des réunions via des liens partagés

Partage facile d'un calendrier avec des collègues ou des clients

Synchronisation avec les principaux calendriers, y compris iCloud, Office 365 et Outlook

Évite les problèmes de rendez-vous grâce à la synchronisation des fuseaux horaires

Les avantages d'Appoint.ly

Facile à configurer et à utiliser

S'adapte automatiquement aux différents fuseaux horaires lors de la prise de rendez-vous

Appoint.ly contre

Les liens ne peuvent pas être personnalisés en fonction du fuseau horaire

Les réservations de groupe sont difficiles à réaliser

Ne fonctionne pas bien pour construire un horaire de cours pour les étudiants

Prix d'Appoint.ly

Gratuit pour un usage personnel. Le plan pro commence à 8$/utilisateur par mois.

Notes des utilisateurs de Appoint.ly

G2: 4.4/5 (13 commentaires)

Capterra: 3.3/5 (3 commentaires)

8. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep est surtout connue comme une application de prise de notes, mais elle peut aussi vous permettre de créer votre propre emploi du temps. Avec Google Keep, vous pouvez utiliser une puissante interface vierge pour taper ou dessiner (même avec un stylet) pour une écriture naturelle.

Définissez des rappels dans l'application pour vous inviter à commencer une tâche à un moment précis ou à enregistrer votre nouveau planning, puis revenez plus tard à un planning sauvegardé.

Principales caractéristiques de Google Keep

Définissez des rappels pour vos emplois du temps

Utilisez les fonctions de liste de contrôle pour suivre vos tâches

Laissez des rappels vocaux

Épingler des emplois du temps

Les pros de Google Keep

Convivialité

Entièrement gratuit

Prend en charge les commandes vocales

Les inconvénients de Google Keep

Ne peut pas partager un groupe de plannings

Impossible de définir des statuts pour les différentes étapes d'une tâche

Pas de modèles de plannings

Beaucoup d'espace blanc au départ

Prix de Google Keep

Cet outil de création d'emploi du temps en ligne est disponible gratuitement avec un compte Google.

Notes de Google Keep

G2: 4.5/5 (1220+ avis)

4.5/5 (1220+ avis) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

9. Calendly

Calendly s'intègre facilement dans ClickUp et d'autres applications

Calendly est un outil génial et intelligent pour organiser des réunions et partager vos disponibilités avec d'autres personnes. Cet outil est particulièrement intéressant si votre objectif principal est de fournir une visibilité sur vos créneaux horaires disponibles afin que des contacts extérieurs puissent demander et planifier du temps pour vous.

Cependant, cet outil ne vous permet pas de planifier en dehors de votre emploi du temps et fonctionne mieux en tant qu'intégration à votre calendrier. La version gratuite de Calendly s'adresse davantage aux individus qu'aux équipes. Même si vous pouviez assigner plusieurs personnes à un créneau, il serait difficile de le gérer, car ce n'est pas l'utilisation prévue de l'outil.

Caractéristiques principales de Calendly

Créez des règles simples pour définir vos préférences en matière de disponibilité

Envoyez un lien à vos invités ou intégrez votre agenda sur votre site web

Planifiez dans les calendriers de votre équipe pour les événements que vous organisez avec d'autres personnes

Les avantages de Calendly

Facile d'ajouter Calendly à votre email ou à votre site web

Calendly s'intègre avec plusieurs outils comme ClickUp et Slack

Peut travailler sur la base d'un calendrier hebdomadaire

Les inconvénients de Calendly

Peut être compliqué pour les invités de se connecter

Pas de modèle de planning à utiliser ou à imprimer

Il n'est pas possible d'obtenir un fichier PDF de l'emploi du temps terminé

Prix de Calendly

Calendly propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 8 $ par utilisateur et par mois.

Notes des utilisateurs de Calendly

G2: 4.7/5 (1330+ avis)

4.7/5 (1330+ avis) Capterra: 4.7/5 (2300+ avis)

10. Créateur d'horaires Shiftly

Via Par décalage Bien que Shiftly ne soit pas nécessairement un outil de création d'horaires personnels en ligne gratuit, cet outil fournit une interface interactive de gestion des horaires pour les employés et les employeurs. Cet outil permet aux employés de définir facilement des plages horaires pour les quarts de travail en cliquant littéralement sur un bouton.

Une fois qu'ils ont sélectionné leurs plages horaires préférées, les chefs d'équipe reçoivent instantanément l'information et Shiftly crée automatiquement un planning pour la semaine à venir.

Shiftly permet également de visualiser, d'exporter et de partager les plannings avec d'autres personnes. Cependant, Shiftly ne s'intègre pas à d'autres calendriers et planificateurs de listes.

Caractéristiques principales de Shiftly

Suivi de la disponibilité du personnel

Partager, envoyer et imprimer les listes

Envoi de notifications automatisées et de messages personnalisés

Vérifier les horaires des employés à tout moment

Modifier, afficher et organiser les tableaux de service

Les avantages de Shiftly

Idéal pour les équipes qui travaillent avec des horaires changeants

L'affichage des horaires hebdomadaires est facile pour les équipes

Il est facile de planifier, de changer, d'enregistrer ou d'éditer les horaires

Idéal pour la gestion des équipes le week-end

Shiftly contre

Au-delà des horaires, ce n'est pas un véritable outil d'affaires pour les horaires

Pas de modèle de planning à utiliser

Ce n'est pas la meilleure option pour l'impression

Prix de Shiftly

Il y a un plan gratuit (pour jusqu'à 5 employés), et le plan pro commence à 4$/employé par mois (pour 6 à 200+ employés)

Notes des utilisateurs de Shiftly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Gribouille

Via Gribouille Doodle est un outil gratuit, simple et efficace de création d'emploi du temps en ligne. Les individus et les équipes peuvent l'utiliser pour tous leurs besoins de planification, qu'il s'agisse d'événements de la vie ou de réunions de travail. Simplement de bloquer certaines heures de la journée ou assigner aux membres de votre équipe des moments de la journée.

Les membres de l'équipe peuvent également indiquer les jours et les heures où ils travaillent et ceux où ils ne travaillent pas, ce qui permet de connaître à tout moment la disponibilité de l'emploi du temps de chacun.

Caractéristiques principales de Doodle

Utilisez des sondages pour que vos participants votent sur les heures de réunion qu'ils préfèrent

Choisissez parmi plusieurs vues, y compris la vue mensuelle et la vue hebdomadaire

Se connecte à Google Calendars, Office 365, iCal et Outlook

Ajoute automatiquement des liens Zoom à toute réunion

Les pros du Doodle

Outil professionnel très simple et facile à utiliser

Prend en charge différents fuseaux horaires pour la planification à travers le monde

Les utilisateurs peuvent créer des sondages cachés où les participants ne peuvent pas voir les résultats des autres

Doodle contre

Il est un peu difficile de charger et de créer un calendrier personnel dans Doodle

Il n'y a pas de véritable modèle de calendrier disponible

Prix de Doodle

Il s'agit d'un outil de création d'emploi du temps gratuit avec des formules payantes à partir de 6$/utilisateur par mois.

Notes des utilisateurs de Doodle

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1200+ commentaires)

12. Calendrier

Via Calendarpedia Si vous recherchez des modèles d'emploi du temps simples avec des blocs de texte vides que vous pouvez imprimer, Calendarpedia propose de nombreuses options de calendrier. Que vous ayez besoin d'un programme de fitness, d'un plan d'affaires ou de modèles de réunions hebdomadaires, il existe de nombreuses options de base à imprimer et à utiliser. Mais si vous cherchez un modèle intégré à sauvegarder ou à développer, ce n'est pas ce qui vous conviendra le mieux.

Les pros du papier et du crayon

Entièrement gratuit

Facile à utiliser et à créer

Clair et simple à suivre

Idéal pour différents modèles

L'une des meilleures options d'impression

Les inconvénients du stylo et du papier

Peut être perdu ou modifié

Difficile à partager avec les membres de l'équipe

Il n'est pas facile de sauvegarder ou de créer des notes supplémentaires

Prix du stylo et du papier

Ces modèles ne coûtent rien en dehors de ce que vous dépensez pour l'impression (c'est-à-dire l'encre et le papier)

Essayez une plateforme de productivité tout-en-un et pas seulement un créateur d'emploi du temps gratuit

La plupart de ces options vous permettent de créer facilement un emploi du temps, mais dans quelle mesure gèrent-elles vos activités quotidiennes ou s'adaptent-elles et sauvegardent-elles automatiquement votre emploi du temps flexible pour le travail ?

C'est ce qui fait que ClickUp se distingue des autres. ClickUp est une application de productivité qui peut faire bien plus que gérer des horaires.

Avec ses nombreux modèles, vues et fonctionnalités, il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer ClickUp gratuit !

ClickUp dispose d'un large éventail d'options de personnalisation, de la façon dont vous structurez votre calendrier à la façon dont vous griffonnez vos idées de travail. ClickUp n'est pas seulement le meilleur créateur de calendrier gratuit, il offre un espace de travail centralisé pour votre équipe afin que vous puissiez gérer l'ensemble du processus.

Ce qui vous sépare d'une façon plus facile et sans souci de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est un simple clic sur un bouton !