Les 10 meilleures alternatives à Base44 en 2026

La plupart des créateurs d'applications IA répondent à la question « comment créer cela ? », mais une étude de Bain montre que l'écriture et le test du code ne représentent que 25 % à 35 % du temps nécessaire entre l'idée initiale et le lancement du produit.

Dès que votre application voit le jour, vous vous retrouvez soudainement à jongler entre la planification des sprints dans un onglet, la documentation dans un autre et les mises à jour de l'équipe dans un troisième. C'est exactement ce qu'on appelle la « fragmentation du travail » — la dispersion des tâches entre de multiples outils et plateformes déconnectés qui ne communiquent pas entre eux — qui ralentit la mise en production.

Ce guide présente les 10 meilleures alternatives à Base44 pour tous les cas d'utilisation, des générateurs d'applications à partir de prompts aux IDE basés sur navigateur, en passant par les assistants de codage IA et les environnements de travail convergents comme ClickUp.

Les alternatives à Base44 en un coup d'œil

Voici un bref comparatif des meilleures alternatives à Base44, en fonction des profils auxquels elles conviennent le mieux et de leurs principaux atouts.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion du travail optimisée par l'IA, de l'idée au produit fini ClickUp Brain, Tâches, Documents, Chat, Automatisations, Tableaux de bord Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Lovable Des fondateurs sans connaissances techniques créent des applications full-stack à partir de consignes Génération d'applications à partir de prompts, pile React + Supabase, synchronisation GitHub Forfait Free ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Bolt. nouveau Prototypage via navigateur sur plusieurs frameworks IDE intégré au navigateur, WebContainers, assistance pour plusieurs frameworks, déploiement instantané Forfait Free ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Vercel v0 Équipes front-end développant et déployant rapidement des applications Next.js Génération d'interface utilisateur en langage naturel, déploiement en un clic, flux de travail agentiques Forfait Free ; forfaits payants à partir de 30 $ par utilisateur et par mois Cursor Développeurs souhaitant disposer d'un assistant de codage alimenté par l'IA au sein de leur IDE Chat IA sensible au code, Agent Composer, éditeur basé sur VS Code Forfait Free ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Replit Créer et déployer des applications full-stack entièrement dans le navigateur Agent IA autonome, plus de 50 langages, codage multijoueur, déploiement intégré Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Bubble Des équipes sans code développent des applications de qualité production sans faire appel à des développeurs Générateur par glisser-déposer, base de données intégrée, moteur de flux de travail Forfait Free ; forfaits payants à partir de 59 $/mois Emergent Outils internes avec données structurées et logique « backend-first » Génération de schémas, RBAC, architecture « database-first » Forfait Free ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Claude Code Des développeurs qui résolvent des problèmes de codage complexes grâce au raisonnement approfondi de l'IA Agent basé sur un terminal, raisonnement étendu, contexte compatible Git Forfait Free ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Glide Transformez rapidement vos feuilles de calcul en applications adaptées aux appareils mobiles Conversion de feuilles de calcul en applications, synchronisation en temps réel, permissions au niveau des lignes Forfait Free ; forfaits payants à partir de 199 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes hautement performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Cet écart se traduit généralement par une surcharge d'outils. ClickUp permet de réduire cette dispersion en regroupant les tâches, les documents, le chat et les flux de travail IA dans un même environnement de travail.

Pourquoi opter pour des alternatives à Base44 ?

Les alternatives à Base44 comprennent des créateurs d'applications basés sur l'IA, des plateformes sans code et des outils de génération de code qui aident les équipes à développer des logiciels en réduisant le codage manuel. Elles fonctionnent de manière similaire au logiciel Base44, mais offrent des atouts, des options de déploiement ou des fonctionnalités de collaboration en équipe différents.

Que vous soyez un fondateur en train de prototyper un MVP, un développeur souhaitant davantage de contrôle sur le code généré ou un responsable des opérations devant gérer l'ensemble du cycle de vie d'un projet — et pas seulement la phase de développement —, Base44 est un créateur d'applications IA performant, mais les équipes finissent souvent par le dépasser.

Voici les raisons les plus courantes pour lesquelles les utilisateurs recherchent des concurrents de Base44. 👀

Personnalisation limitée : les applications générées peuvent ne pas prendre en charge la logique avancée, les backends personnalisés ou le contrôle granulaire de l'interface utilisateur

Pas de gestion de projet intégrée : une fois l'application créée, il n'existe aucun moyen natif de suivre les tâches, d'attribuer du travail ou de gérer les itérations une fois l'application créée, il n'existe aucun moyen natif de suivre les tâches, d'attribuer du travail ou de gérer les itérations

Lacunes en matière de collaboration : les équipes comptant des intervenants non techniques ont besoin d'outils qui facilitent la création et la gestion du travail

Préoccupations liées à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur : certains utilisateurs souhaitent pouvoir exporter le code source ou disposer d'options d'auto-hébergement

Exigences des entreprises : la conformité SOC 2 , l'authentification unique (SSO) et les pistes d'audit peuvent être absentes ou incomplètes

Le choix de la bonne alternative dépend de vos besoins : un environnement de développement complet, un générateur visuel sans code, un assistant de codage IA ou un environnement de travail convergent qui gère à la fois la création et la gestion du travail.

📘 À lire également : Les meilleures applications sans code

🎥 Avant de passer à la liste, cette vidéo offre un aperçu utile des raisons pour lesquelles l'IA devient bien plus utile lorsqu'elle est connectée à votre travail quotidien, plutôt que d'être utilisée comme un outil autonome.

Les meilleures alternatives à Base44

Voici les meilleures alternatives à Base44, selon que vous ayez besoin d'une génération d'applications plus rapide, d'un meilleur contrôle du code ou d'un système plus performant pour gérer le travail lié au développement.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet basée sur l'IA qui vous accompagne de l'idée au produit fini)

Créez des super-agents IA personnalisés sur ClickUp grâce à un générateur intuitif sans code

Base44 vous aide à créer une application. ClickUp vous aide à gérer tout ce qu'il faut pour la mettre en production.

Si vous comparez les alternatives à Base44, cette différence est importante. De nombreux créateurs d'applications IA sont très efficaces pour vous aider à créer un prototype ou à générer du code, mais ils s'arrêtent là une fois que le vrai travail commence. Vous avez toujours besoin d'un endroit pour planifier les fonctionnalités, documenter les exigences, attribuer les tâches, suivre les progrès et assurer la coordination de tout le monde, de la conception au lancement.

C'est là que ClickUp se démarque.

Au lieu de se concentrer uniquement sur le développement d'applications, ClickUp offre aux équipes un environnement de travail alimenté par l'IA pour gérer l'ensemble du cycle de vie du produit en un seul endroit. Vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger des cahiers des charges, transformer des idées brutes en exigences structurées, créer des user stories, organiser des plans de sprint et veiller à ce que l'exécution reste fidèle au contexte d'origine.

Pour les équipes qui explorent les flux de travail agentiques, les Super Agents de ClickUp facilitent l'avancement du travail dans l'environnement de travail en coordonnant les actions en plusieurs étapes, en mettant en avant les mises à jour et en accélérant le passage des équipes de la discussion à l'exécution.

Lancement de produit Super Agent

Cela s'avère particulièrement utile une fois que votre projet a dépassé l'étape de l'idée. Dans de nombreuses équipes, le développement s'effectue dans un outil, le suivi de projet dans un autre, la documentation ailleurs, et les mises à jour se perdent dans les fils de discussion et les réunions. Ce type de fragmentation ralentit la livraison, engendre des doublons et rend plus difficile la coordination.

ClickUp résout ce problème en reconnectant l'ensemble du flux de travail de livraison logicielle — produit, ingénierie et conception — au sein d'un seul environnement de travail. En tant qu'environnement de travail IA convergent, il offre aux équipes un lieu unique pour gérer le travail, les connaissances et les discussions, leur permettant ainsi de passer moins de temps à changer d'outils et plus de temps à livrer.

L'un des principaux avantages ici est ClickUp Brain. Il fonctionne à la fois sur les tâches, les documents et le chat, de sorte que l'assistance IA s'affiche là où le travail est déjà en cours. Vous pouvez l'utiliser pour générer des briefs de projet, rédiger des critères d'acceptation, résumer des discussions, répondre à des questions en fonction du contexte de l'environnement de travail et suggérer les prochaines étapes en fonction du travail en cours.

ClickUp Brain, dans ClickUp Chat, résume les discussions et crée des tâches à partir des messages

ClickUp Docs vous aide à garder les spécifications, les plans de produit et la documentation interne liés aux tâches qu'ils soutiennent, plutôt que dispersés dans des outils distincts. ClickUp Automatisations réduisent les transferts manuels en acheminant automatiquement le travail, en informant les propriétaires et en déclenchant les étapes suivantes à mesure que les projets avancent.

Et une fois que votre équipe est opérationnelle, les vues et les tableaux de bord de ClickUp vous permettent de visualiser plus facilement le travail sous tous les angles. Vous pouvez gérer les sprints dans la vue Tableau, planifier les échéanciers dans le diagramme de Gantt, équilibrer les ressources dans la vue Charge de travail et suivre les livraisons via des tableaux de bord en temps réel sans avoir à combiner plusieurs outils de rapports.

Si vous recherchez une alternative à Base44 qui vous aide au-delà de la simple création, ClickUp est l'une des meilleures options disponibles. Il offre aux équipes un système intégré pour planifier, coordonner et livrer le travail sans perdre le fil en cours de route.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez les discussions sur les versions en lien avec le travail réel : ClickUp Chat aide les équipes à discuter des changements, à partager les mises à jour et à assurer le suivi sans perdre le contexte entre différents outils de messagerie.

Transformez vos premières idées en actions concrètes pour votre équipe : ClickUp Tableaux blancs facilite la cartographie des flux, la planification des fonctionnalités et la conversion des idées de brainstorming en tâches suivies.

Clarifiez les responsabilités et les transferts : ClickUp Tasks aide les équipes à décomposer le travail sur les produits en assignant des tâches, des priorités, des dépendances et des dates d'échéance, afin de réduire les oublis.

Standardisez les flux de travail produit reproductibles : ClickUp Templates aide les équipes à gagner en rapidité grâce à des installations prêtes à l'emploi pour la planification de sprints, le suivi des bugs, les checklists de lancement et la documentation produit.

Mettez l'IA en œuvre au-delà des invites : les Super Agents de ClickUp peuvent intervenir lorsqu'ils sont déclenchés, travailler selon un calendrier, conserver la mémoire et effectuer des actions en plusieurs étapes dans l'environnement de travail

Consignez les décisions et les mises à jour sans travail administratif supplémentaire : ClickUp AI Notetaker enregistre les réunions, résume les points clés et met en évidence les éléments à mener, permettant ainsi aux équipes de passer moins de temps à rédiger des comptes-rendus.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Une coordination efficace après la création : ClickUp aide les équipes à gérer la planification, les transferts, la documentation et la visibilité des parties prenantes une fois que le prototype initial de l'application est prêt

Utile pour le travail interfonctionnel sur les produits : les équipes produit, ingénierie, conception et assurance qualité peuvent travailler à partir du même système au lieu de répartir les mises à jour entre différents outils

Suffisamment flexible pour s'adapter à différents modes de livraison : les équipes peuvent adapter les flux de travail, les champs et les vues pour les cycles de sprint, les processus de lancement ou les opérations produit internes sans avoir besoin d'une assistance technique importante

Inconvénients :

La richesse des fonctionnalités peut sembler intimidante lors de l'installation initiale, en particulier pour les petites équipes

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lors de la première configuration d'automatisations complexes et de vues personnalisées

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

2. Lovable (Idéal pour les fondateurs non techniciens qui souhaitent transformer une idée en application full-stack)

via Source

Lovable vous permet de décrire ce que vous voulez en langage clair et d' obtenir en quelques minutes une application full-stack fonctionnelle, avec un frontend React, un backend Supabase et une authentification. Pour ceux qui recherchent des alternatives à Base44, Lovable est le concurrent direct le plus proche en termes de flux de travail « de la commande à l'application ».

Il génère du code de qualité production (et pas seulement des prototypes) et se synchronise directement avec GitHub. Cela signifie que les développeurs peuvent cloner, créer des branches et étendre la base de code à l'aide de flux de travail standard. L'éditeur visuel permet aux utilisateurs non techniciens de modifier les dispositions sans toucher au code, tandis que la base de code sous-jacente reste propre et exportable.

Les meilleures fonctionnalités à ne pas manquer

Génération d'application à partir d'une invite : Décrivez ce que vous souhaitez en langage clair et recevez une application full-stack fonctionnelle avec un frontend React, un backend Supabase et une authentification déjà configurée

Synchronisation GitHub : le code généré se synchronise directement avec GitHub afin que les développeurs puissent cloner, créer des branches et étendre le code à l'aide de flux de travail standard sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur

Éditeur visuel : les utilisateurs non techniciens peuvent modifier les dispositions et les éléments de l'interface utilisateur sans toucher au code, tandis que la base de code sous-jacente reste propre et exportable

Avantages et inconvénients

Avantages :

Résultats de qualité production : génère du code réel et exportable plutôt que des prototypes enfermés dans un environnement propriétaire

Accessible aux non-développeurs : grâce à l'éditeur visuel, les designers et les fondateurs peuvent itérer sur l'interface utilisateur sans avoir besoin d'un développeur pour chaque modification

L'équivalent le plus proche de Base44 : son flux de travail allant de la conception à la mise en production en fait l'alternative la plus directe pour les équipes déjà familiarisées avec Base44

Inconvénients :

Une logique personnalisée complexe ou des exigences très spécifiques en matière d'interface utilisateur peuvent encore nécessiter l'intervention d'un développeur après la génération initiale

Le verrouillage du backend Supabase peut ne pas convenir aux équipes disposant déjà d'une infrastructure de base de données

Moins adapté aux équipes qui ont besoin de gestion de projet ou de documentation en plus de la création

Des tarifs attractifs

Forfait Free

Pro : 25 $/mois

Business : 50 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis positifs

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Lovable dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Lovable m'aide à transformer rapidement des idées de produits en flux d'application fonctionnels grâce à l'IA. Je l'utilise pour définir des fonctionnalités telles que les parcours utilisateur, les tableaux de bord et les flux de travail à l'aide d'invites, d'instructions, et il génère une interface utilisateur structurée ainsi qu'une logique backend. Il est particulièrement utile pour tester des idées, itérer rapidement et visualiser le fonctionnement de l'application avant le développement, ce qui rend le prototypage plus rapide et plus efficace.

Lovable m'aide à transformer rapidement des idées de produits en flux d'application fonctionnels grâce à l'IA. Je l'utilise pour définir des fonctionnalités telles que les parcours utilisateur, les tableaux de bord et les flux de travail à l'aide d'invites, d'instructions, et il génère une interface utilisateur structurée ainsi qu'une logique backend. Il est particulièrement utile pour tester des idées, itérer rapidement et visualiser le fonctionnement de l'application avant le développement, ce qui rend le prototypage plus rapide et plus efficace.

📘 À lire également : Les meilleures alternatives à Lovable IA pour la croissance de votre entreprise

3. Bolt. nouveau (Idéal pour le prototypage dans le navigateur sur plusieurs frameworks)

via Source

Bolt. new vous offre un environnement de développement complet directement dans votre navigateur : aucune installation locale, aucune gestion des dépendances, aucune commande en ligne de commande. Contrairement à de nombreuses applications telles que Base44, il ne vous enferme pas dans une seule pile technologique.

L'IDE intégré au navigateur utilise la technologie WebContainers pour exécuter un explorateur de fichiers, un terminal et un aperçu en direct. Vous pouvez spécifier votre framework préféré dans l'invite (React, Vue, Svelte ou Astro) et l'IA génère le code en conséquence. Vous pouvez commencer par une invite, puis passer à la modification manuelle du code à tout moment.

Bolt. Nouvelles fonctionnalités phares

Technologie WebContainers : un environnement de développement complet s'exécute entièrement dans le navigateur — explorateur de fichiers, terminal et aperçu en direct inclus — sans aucune installation locale requise

Assistance pour plusieurs frameworks : indiquez React, Vue, Svelte ou Astro dans votre invite, et l'IA génère du code adapté au framework, contrairement aux outils limités à une seule pile

Déploiement en un clic : s'intègre à Netlify et Vercel pour une publication instantanée, ce qui en fait un outil puissant pour le prototypage rapide, où la rapidité prime sur l'architecture à long terme

Bolt. Nouveaux avantages et inconvénients

Avantages :

Aucune difficulté d'installation : pas d'environnement local, pas de conflits de dépendances, aucune expertise en terminal requise pour commencer à créer

Flexibilité du framework : prend en charge plusieurs frameworks front-end, offrant aux équipes une plus grande liberté architecturale que les alternatives à pile unique

Transfert de code fluide : vous pouvez passer de la génération par IA à la modification en cours à tout moment, afin que les développeurs ne soient pas exclus du code généré

Inconvénients :

Plus adapté au prototypage qu'aux applications de production nécessitant une logique backend complexe

L'environnement basé sur un navigateur présente des limites de ressources qui peuvent affecter les projets de grande envergure

Pas de fonctionnalités intégrées de gestion de projet ou de coordination d'équipe

Bolt. Nouvelle tarification

Forfait Free

Pro : 25 $/mois

Équipes : 30 $/mois par membre

Enterprise : Personnalisé

Bolt. Nouvelles évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Bolt. new dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Ce que j'apprécie le plus chez Bolt.new, c'est la rapidité avec laquelle il peut transformer une idée en application fonctionnelle. Je peux décrire ce que je veux en langage naturel, et il génère une application full-stack (front-end, back-end et base de données) directement dans le navigateur.

Ce que j'apprécie le plus chez Bolt.new, c'est la rapidité avec laquelle il peut transformer une idée en application fonctionnelle. Je peux décrire ce que je veux en langage naturel, et il génère une application full-stack (front-end, back-end et base de données) directement dans le navigateur.

📘 À lire également : Guide ultime du développement agile de produits

4. Vercel v0 (Idéal pour les équipes front-end qui développent des interfaces Next.js à partir du langage naturel)

via Source

v0 transforme des descriptions en anglais courant en composants d'interface utilisateur prêts à l'emploi, développés avec Next.js et Tailwind CSS. En un clic, votre application générée est déployée sur l'infrastructure de Vercel, avec des domaines personnalisés et un certificat SSL déjà configurés.

Les fonctionnalités d'automatisation agentique permettent de planifier des tâches, de rechercher du code de référence sur le Web et d'inspecter des sites en ligne pour alimenter la génération, allant ainsi au-delà de la simple interaction question-réponse pour aboutir à l'exécution autonome de flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Vercel v0

Génération d'interface utilisateur en langage naturel : décrivez une interface en anglais courant et recevez des composants prêts à l'emploi basés sur Next.js et Tailwind CSS, prêts à être déployés immédiatement

Déploiement sur Vercel en un clic : les applications générées sont déployées sur l'infrastructure de Vercel avec des domaines personnalisés et un certificat SSL déjà configurés, en un seul clic

Automatisation agentique : l'outil peut planifier des tâches, rechercher du code de référence sur le Web et inspecter des sites en ligne pour alimenter la génération, et pas seulement répondre à des invitations ou des instructions

Avantages et inconvénients de Vercel v0

Avantages :

Le chemin le plus rapide de l'invite à l'interface utilisateur déployée : l'intégration étroite avec l'infrastructure Vercel élimine le fossé entre la génération et la production

Capacités d'Agentic : va au-delà de la simple réponse rapide pour offrir une planification autonome des tâches et une recherche sur le Web pendant la génération

Composants de qualité production : le résultat est du code Next.js et Tailwind qui s'intègre directement dans les bases de code professionnelles existantes

Inconvénients :

Fortement orienté vers la pile Next.js/React/Tailwind, ce qui peut poser des difficultés aux équipes utilisant Vue ou non-Vercel

La facturation par jetons peut entraîner des coûts imprévisibles pour les générations complexes

Moins utile en tant qu'outil autonome pour les équipes qui ne sont pas déjà impliquées dans l'écosystème Vercel

Tarifs de Vercel v0

Forfait Free

Équipe : 30 $/utilisateur/mois

Entreprise : 100 $/utilisateur/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Vercel v0

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Vercel v0 dans la pratique ?

Avis d'un utilisateur:

v0 permet de générer très facilement et rapidement des composants d'interface utilisateur et des prototypes à l'aide du langage naturel. Il accélère les premières étapes du développement et aide à explorer les idées plus rapidement sans passer trop de temps sur la mise en œuvre initiale.

v0 permet de générer très facilement et rapidement des composants d'interface utilisateur et des prototypes à l'aide du langage naturel. Il accélère les premières étapes du développement et aide à explorer les idées plus rapidement sans passer trop de temps sur la mise en œuvre initiale.

📘 À lire également : Les meilleurs outils de codage Vibe pour optimiser votre flux de travail de développement

5. Cursor (Idéal pour les développeurs professionnels qui souhaitent disposer d'un co-programmeur IA dans leur IDE)

via Source

Cursor est un fork de VS Code et un programmeur de paires IA qui intègre de grands modèles linguistiques directement dans l'expérience de modification en cours. Le chat IA indexe l'intégralité de votre référentiel ; ainsi, lorsque vous posez une question sur votre middleware d'authentification, il répond en s'appuyant sur le contexte de votre code réel, et non sur une documentation générique.

Agent Composer gère des tâches autonomes en plusieurs étapes, telles que la mise en place de la structure de projet, la refactorisation de plusieurs fichiers et la génération de tests. Pour les équipes d'entreprise, Cursor est certifié SOC 2 Type II et propose l'authentification RBAC, l'authentification unique (SSO) et un mode de confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de Cursor

Chat IA tenant compte de la base de code : L'IA indexe l'intégralité de votre référentiel, de sorte que les réponses font référence à votre code et à votre architecture réels, et non à une documentation générique ou à des modèles imaginaires.

Agent Composer : gère des tâches autonomes en plusieurs étapes, notamment la mise en place de projets, la refactorisation de plusieurs fichiers et la génération de tests sans intervention manuelle étape par étape

Sécurité d'entreprise : certification SOC 2 Type II avec RBAC, SSO et mode confidentialité pour les équipes soumises à des exigences de conformité strictes

Avantages et inconvénients de Cursor

Avantages :

Contexte de code approfondi : l'indexation de la base de code signifie que les suggestions de l'IA s'appuient sur votre architecture réelle, ce qui réduit les résultats non pertinents ou incorrects

Un environnement familier : basé sur VS Code, ce qui permet aux développeurs de l'adopter sans avoir à réapprendre leur éditeur ni à perdre leurs extensions existantes

Prêt pour les entreprises : SOC 2 Type II, RBAC et SSO répondent aux exigences de sécurité des grandes organisations d'ingénierie

Inconvénients :

Il s'agit d'un outil purement destiné aux développeurs, sans fonctionnalités intégrées de gestion de projet ou de coordination d'équipe.

Selon le sondage 2025 de Stack Overflow, seuls 17 % des utilisateurs font état d'une amélioration de la collaboration grâce aux agents IA — les équipes ont toujours besoin d'un système distinct pour la planification des sprints

Le coût de l'abonnement s'ajoute aux dépenses en outils pour les équipes qui paient déjà pour un logiciel de gestion de projet

Tarifs de Cursor

Forfait Free

Pro : 20 $/mois

Pro+ : 60 $/mois

Ultra : 200 $/mois

Équipes : 40 $/utilisateur/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Cursor

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Cursor dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

J'apprécie vraiment Cursor pour son puissant codage assisté par IA, en particulier sa capacité à comprendre ma base de code et à générer instantanément des suggestions de code ou des modifications pertinentes. Dans mon travail quotidien, cela me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à déboguer, à écrire le code standard et même à expliquer la logique complexe étape par étape de manière simple. L'interface utilisateur est épurée et familière (à l'image de VS Code), ce qui m'a permis de me lancer facilement sans courbe d'apprentissage abrupte, tout en augmentant considérablement ma productivité.

J'apprécie vraiment Cursor pour son puissant codage assisté par IA, en particulier sa capacité à comprendre ma base de code et à générer instantanément des suggestions de code ou des modifications pertinentes. Dans mon travail quotidien, cela me fait gagner beaucoup de temps en m'aidant à déboguer, à écrire le code standard et même à expliquer la logique complexe étape par étape de manière simple. L'interface utilisateur est épurée et familière (comme celle de VS Code), ce qui m'a permis de me lancer facilement sans courbe d'apprentissage abrupte, tout en augmentant considérablement ma productivité.

📘 À lire également : Comment ClickUp utilise les tableaux Sprint pour le développement agile de produits

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte sapent insidieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent de la gestion simultanée de plusieurs plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp permet de réduire ces changements de contexte en regroupant les tâches, les documents, le chat et l'IA dans un même environnement de travail, afin que les équipes puissent gérer le travail sur les produits sans avoir à le disperser entre plusieurs outils.

6. Replit (idéal pour créer et déployer des applications full-stack entièrement dans le navigateur)

via Source

Lorsque l'on compare Base44 et Replit, la principale différence réside dans la flexibilité. Replit offre un IDE complet dans le cloud prenant en charge plus de 50 langages, tandis que le logiciel Base44 se concentre sur les applications générées par des invites, avec moins de contrôle manuel sur le codage.

L'agent IA de Replit crée, teste et peaufine de manière autonome des fonctionnalités à partir d'invites en langage naturel. Il ne se contente pas de générer du code : il crée des fichiers, installe les dépendances, exécute des tests et itère jusqu'à ce que la fonctionnalité fonctionne. L'édition multijoueur en temps réel permet à plusieurs personnes de coder simultanément sur le même fichier.

Les meilleures fonctionnalités de Replit

Agent IA : Crée, teste et peaufine de manière autonome des fonctionnalités à partir de commandes en langage naturel — en créant des fichiers, en installant des dépendances, en exécutant des tests et en itérant jusqu'à ce que la fonctionnalité fonctionne

Assistance pour plus de 50 langages : un IDE cloud complet couvrant pratiquement tous les principaux langages de programmation, contrairement à Base44 qui se concentre sur la conversion de lignes de commande en applications

Modification en cours multijoueur en temps réel : plusieurs développeurs peuvent modifier le même fichier simultanément, ce qui en fait un outil idéal pour les sessions de codage collaboratif

Avantages et inconvénients de Replit

Avantages :

Le créateur d'applications IA le plus flexible : la combinaison d'un accès complet à l'IDE et d'un agent autonome offre aux développeurs à la fois une assistance IA et un contrôle manuel

Déploiement intégré : le déploiement en un clic inclut des bases de données PostgreSQL intégrées et une mise à l'échelle automatique sans installation d'infrastructure supplémentaire

Collaboration multijoueur : la modification en cours en temps réel est rare parmi les IDE basés sur navigateur et s'avère utile pour la programmation en binôme ou les révisions en direct

Inconvénients :

La tarification des agents basée sur l'effort peut entraîner une facturation imprévisible, car les tâches complexes nécessitent davantage de points de contrôle

Moins adapté aux utilisateurs non techniciens qui recherchent une expérience pure de création d'applications à partir d'invites, sans la complexité d'un IDE

Les performances peuvent varier pour les projets gourmands en ressources dans l'environnement du navigateur

Tarifs de Replit

Forfait Free

Core : 25 $/mois

Pro : 100 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Replit

G2 : 4,5/5 (330 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Replit dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Facile à utiliser. De nombreuses fonctionnalités : codage, Vibe Coding, conception de sites web, création d’applications, stockage sur serveur avec différentes configurations en fonction des besoins, création de noms de domaine. Je suis encore un utilisateur novice, mais j’ai créé 3 sites web d’applications en un mois et j’ai environ 4 autres idées à concrétiser ! De superbes créations ! Ma deuxième application était assez complexe, avec de nombreux éléments mobiles dans le programme, et les modifications se sont effectuées sans aucun effort.

Facile à utiliser. De nombreuses fonctionnalités : codage, Vibe Coding, conception de sites web, création d’applications, stockage sur serveur avec différentes configurations en fonction des besoins, création de noms de domaine. Je suis encore un utilisateur novice, mais j’ai créé 3 sites web d’applications en un mois et j’ai environ 4 autres idées à concrétiser ! De superbes créations ! Ma deuxième application était assez complexe, avec de nombreux éléments mobiles dans le programme, et les modifications ont été apportées sans aucune difficulté.

📘 À lire également : Les meilleures alternatives à Replit pour le développement dans le cloud

7. Bubble (idéal pour créer des applications web et mobiles de qualité professionnelle sans écrire de code)

via Source

Bubble permet aux équipes non techniques de créer des applications web et mobiles complexes à l'aide d'un éditeur visuel de type glisser-déposer — sans jamais avoir à écrire une seule ligne de code. C'est l'option la plus aboutie pour ceux qui ne veulent pas avoir à s'occuper de code, y compris le code généré par l'IA.

Elle comprend une base de données intégrée, un moteur de flux de travail « pointer-cliquer » pour la logique de l'entreprise et une boutique de plugins pour les intégrations tierces. La plateforme permet également de générer des applications mobiles natives en plus des applications web à partir d'un seul backend.

Le compromis : une forte dépendance vis-à-vis du fournisseur. Il n'y a pas d'exportation du code source ni d'option d'auto-hébergement, donc migrer depuis Bubble implique de tout reconstruire à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de Bubble

Éditeur visuel par glisser-déposer : Créez des applications web et mobiles complexes sans écrire ni relire de code — chaque élément de l'application est construit visuellement

Base de données et moteur de flux de travail intégrés : la logique métier par pointer-cliquer, la modélisation des données et l'automatisation des flux de travail sont toutes incluses sans nécessiter de services externes

Bourse aux plugins : les intégrations tierces étendent les fonctions aux paiements, à l'authentification, à l'analyse de données et bien plus encore, sans nécessiter de développement personnalisé

Avantages et inconvénients de Bubble

Avantages :

Véritablement sans code : contrairement aux générateurs IA qui produisent du code que vous devrez peut-être encore comprendre, Bubble ne nécessite aucune connaissance en codage à aucune étape

La plateforme sans code la plus aboutie : grâce à des années de développement, les cas limites, la logique complexe et les applications à l'échelle de production sont parfaitement assistés

Un backend unique pour le Web et les mobiles : développez une seule fois et générez à la fois des applications Web et des applications mobiles natives sans avoir à effectuer la maintenance de bases de code distinctes

Inconvénients :

Forte dépendance vis-à-vis du fournisseur : pas d'exportation du code source ni d'option d'auto-hébergement, ce qui signifie que quitter Bubble implique de tout reconstruire à partir de zéro

Les performances peuvent être inférieures à celles des applications codées manuellement pour les applications complexes ou gourmandes en données

Les coûts mensuels augmentent considérablement à mesure que les applications gagnent en utilisateurs et que le volume de données traitées augmente

Tarifs de Bubble

Forfait Free

Formule Starter : 59 $/mois

Growth : 209 $/mois

Équipe : 549 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Bubble

G2 : 4,4/5 (180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 330 avis)

Que disent les utilisateurs de Bubble dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

La rapidité avec laquelle vous pouvez créer des applications web entièrement fonctionnelles et évolutives est incroyable. Ce n'est pas aussi rapide que d'utiliser le codage IA pour créer une application, mais l'avantage est qu'une fois créée, celle-ci est très facile à modifier selon vos spécifications exactes. En revanche, vous devriez réellement savoir coder pour effectuer des modifications en cours à l'aide d'outils de codage IA.

La rapidité avec laquelle vous pouvez créer des applications web entièrement fonctionnelles et évolutives est incroyable. Ce n'est pas aussi rapide que d'utiliser le codage IA pour créer une application, mais l'avantage est qu'une fois créée, celle-ci est très facile à modifier selon vos spécifications exactes. En revanche, vous devriez réellement savoir coder pour effectuer des modifications en cours à l'aide d'outils de codage IA.

via Source

Emergent adopte une approche axée sur la base de données pour créer des applications IA. Vous décrivez l'outil dont vous avez besoin, et il génère à la fois le schéma de données et l'interface d'administration pour le gérer. Cela en fait une excellente alternative gratuite à Base44 pour les équipes qui ont besoin de systèmes de suivi des stocks, de tableaux de bord CRM ou de flux de travail de validation.

Les applications générées intègrent une validation des données, un accès basé sur les rôles et des modèles de données relationnels. L'IA est optimisée pour les applications traitant des données structurées plutôt que pour la création d'applications à usage général.

Il s'agit d'un nouvel arrivant dont la communauté est encore restreinte ; les équipes doivent donc s'assurer que l'ensemble des fonctionnalités actuelles répond à leurs besoins spécifiques avant de procéder à la validation.

Les meilleures fonctionnalités émergentes

Génération de schéma axée sur la base de données : Décrivez l'outil dont vous avez besoin, et Emergent génère à la fois le schéma de données et l'interface d'administration, garantissant ainsi que votre application repose sur une base de données solide

Validation des données intégrée et RBAC : les applications générées intègrent une validation des données appropriée, un contrôle d'accès basé sur les rôles et des modèles de données relationnels sans configuration supplémentaire

Optimisation des données structurées : L'IA est spécialement conçue pour les outils internes dotés de backends structurés (suivi des stocks, tableaux de bord CRM, flux de travail de validation) plutôt que pour les applications à usage général.

Avantages et inconvénients émergents

Avantages :

Approche « schema-first » : partir de la structure des données plutôt que de l'interface utilisateur permet de créer des outils internes plus fiables et plus faciles à maintenir

Paramètres par défaut prêts à l'emploi : l'accès basé sur les rôles, la validation des données et les modèles relationnels sont inclus par défaut, et non ajoutés ultérieurement

Idéal pour les outils internes : l'accent mis sur les données structurées le rend particulièrement efficace pour les outils opérationnels dont la plupart des entreprises ont réellement besoin

Inconvénients :

Il s'agit d'un nouvel arrivant avec une communauté plus restreinte, ce qui limite les ressources et les tutoriels tiers.

Moins adapté aux applications destinées aux clients ou aux cas d'utilisation généraux en dehors de la gestion de données structurées

Les équipes doivent vérifier que l'ensemble des fonctionnalités actuelles répond à leurs besoins spécifiques avant la validation.

Tarification d'Emergent

Forfait Free

Forfait Standard : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Emergent

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Emergent dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Emergent est très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a aucune expérience en programmation. Il me suffit de décrire ce que je souhaite créer et la plateforme m'aide à générer la structure et le code nécessaires. Je l'ai utilisé pour créer des sites web simples et de petites expériences interactives, comme des jeux pour des activations, et le processus s'est avéré étonnamment fluide. Le système de crédits semble également efficace, car les crédits durent assez longtemps par rapport à d'autres outils.

Emergent est très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a aucune expérience en programmation. Il me suffit de décrire ce que je souhaite créer et la plateforme m'aide à générer la structure et le code nécessaires. Je l'ai utilisé pour créer des sites web simples et de petites expériences interactives, comme des jeux pour des activations, et le processus s'est avéré étonnamment fluide. Le système de crédits semble également efficace, car les crédits durent assez longtemps par rapport à d'autres outils.

9. Claude Code (idéal pour les développeurs qui ont besoin d'un raisonnement IA approfondi pour des tâches de codage complexes)

via Source

Claude Code est un outil de codage agentique basé sur un terminal, développé par Anthropic. Il s'exécute dans votre terminal, comprend votre historique Git et utilise une réflexion approfondie pour analyser des problèmes en plusieurs étapes avant de générer du code.

Il ne s'agit pas d'un générateur d'applications : c'est un moteur de raisonnement IA destiné aux développeurs qui souhaitent améliorer leurs flux de travail existants. Claude Code est certifié SOC 2 Type II et ISO 27001, et bénéficie d'une autorisation FedRAMP High pour les cas d'utilisation gouvernementaux.

Les meilleures fonctionnalités de Claude Code

Réflexion approfondie : Analysez les problèmes en plusieurs étapes avant de générer du code, ce qui permet d'obtenir des résultats nettement meilleurs pour des tâches complexes telles que la conception d'algorithmes, la refactorisation de plusieurs fichiers et le débogage des conditions de concurrence.

Connaissance de l'historique Git : s'exécute dans votre terminal avec une compréhension complète de l'historique de votre référentiel, de sorte que le contexte inclut non seulement le code actuel, mais aussi son évolution

Certifications pour les entreprises et les administrations publiques : les certifications SOC 2 Type II et ISO 27001, ainsi que l'autorisation FedRAMP High, en font une solution adaptée aux secteurs réglementés et aux cas d'utilisation dans le secteur public.

Avantages et inconvénients de Claude Code

Avantages :

Une capacité de raisonnement hors pair : ses capacités de réflexion étendues surpassent la génération de code standard pour les tâches véritablement complexes qui nécessitent une résolution de problèmes en plusieurs étapes

S'intègre aux flux de travail existants : son fonctionnement via le terminal lui permet de s'intégrer à l'environnement existant de n'importe quel développeur sans avoir à changer d'outils ou d'éditeurs

Une solide posture de conformité : l'autorisation FedRAMP High ouvre la voie à des cas d'utilisation par les administrations publiques et les entreprises réglementées ; la plupart des concurrents ne peuvent pas offrir ce service.

Inconvénients :

Ce n'est pas un générateur d'applications : son utilisation efficace nécessite des compétences en développement ; les utilisateurs non techniciens le trouveront inaccessible.

L'interface en mode terminal présente une courbe d'apprentissage plus raide que les alternatives basées sur une interface graphique

Pas de fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration ou de documentation

Tarifs de Claude Code

Forfait Free

Pro : 20 $/mois

Max : À partir de 100 $/mois

Équipe : 25 $ par place et par mois

Enterprise : 20 $ par place + utilisation selon les tarifs de l'API

Évaluations et avis sur Claude Code

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Claude Code dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Il prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, de la planification au déploiement, et s'améliore de jour en jour. Le code Claude a fondamentalement changé la façon dont nous écrivons du code et développons des applications, et les failles du système sont progressivement corrigées et améliorées au fil du temps.

Il prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, de la planification au déploiement, et s'améliore de jour en jour. Le code Claude a fondamentalement changé la façon dont nous écrivons du code et développons des applications, et les failles du système sont progressivement corrigées et améliorées au fil du temps.

10. Glide (idéal pour transformer des feuilles de calcul en applications professionnelles adaptées aux mobiles sans code)

via Source

Glide convertit vos feuilles Google Sheets, bases Airtable ou fichiers Excel existants en applications professionnelles réactives et adaptées aux appareils mobiles. Connectez une feuille de calcul, et Glide génère automatiquement une interface d'application avec des listes, des vues détaillées, des formulaires et des diagrammes.

Vous pouvez personnaliser la disposition à l'aide de composants d'interface utilisateur prédéfinis, ajouter des flux de travail déclenchés et définir des permissions granulaires grâce à des contrôles de propriété au niveau des lignes. Glide IA peut également générer des structures d'applications complètes à partir de commandes en langage naturel.

Le compromis : Glide ne génère que des applications web progressives : pas de publication sur les boutiques d'applications natives. Le modèle de quota de mises à jour (chaque écriture de données compte comme une mise à jour) peut s'avérer coûteux à grande échelle. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Glide

Conversion de feuilles de calcul en applications : connectez une feuille Google Sheets, une base Airtable ou un fichier Excel, et Glide génère automatiquement une interface d'application complète avec des listes, des vues détaillées, des formulaires et des diagrammes

Synchronisation en temps réel : les modifications apportées à votre feuille de calcul sont instantanément répercutées dans l'application, et les envois de l'application sont répercutés dans votre source de données sans exportation ni importation manuelle

Autorisations au niveau des lignes : des contrôles d'accès granulaires vous permettent de limiter ce que chaque utilisateur voit en fonction de sa ligne de données, ce qui est utile pour les équipes sur le terrain ou les outils destinés aux clients

Avantages et inconvénients de Glide

Avantages :

Seuil d'accès le plus bas : si vos données se trouvent déjà dans un tableur, vous pouvez disposer d'une application fonctionnelle en quelques minutes sans avoir à apprendre de nouveaux concepts de modélisation des données

Synchronisation des données en temps réel : la synchronisation bidirectionnelle entre l'application et la feuille de calcul élimine tout décalage de données ou tout rapprochement manuel.

Particulièrement adapté aux cas d'utilisation sur le terrain et sur mobile : la priorité donnée au mobile convient parfaitement aux équipes qui ont besoin d'applications sur téléphone plutôt que de tableaux de bord sur ordinateur de bureau

Inconvénients :

Génère uniquement des applications web progressives — aucune publication sur les boutiques d'applications natives

Le modèle de quota de mise à jour (chaque écriture de données compte comme une mise à jour) peut s'avérer coûteux à grande échelle

Moins adapté aux applications nécessitant des données relationnelles complexes ou une logique backend dépassant les capacités des tableurs

Tarifs de Glide

Forfait Free

Business : 199 $/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Glide

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs de Glide dans la vie réelle ?

Avis d'un utilisateur:

Glide élimine brillamment le principal obstacle à la création d'applications : l'écriture de code. Il fonctionne comme un puissant traducteur, transformant vos données structurées issues de Google Sheets, Airtable ou Excel en une application mobile et web entièrement fonctionnelle et au rendu natif, en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois.

Glide élimine brillamment le principal obstacle à la création d'applications : l'écriture de code. Il fonctionne comme un puissant traducteur, transformant vos données structurées issues de Google Sheets, Airtable ou Excel en une application mobile et web entièrement fonctionnelle et au rendu natif, en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois.

Le bon outil est celui qui permet de faire avancer le travail

La meilleure alternative à Base44 dépend de la partie du travail que vous essayez réellement de résoudre.

Si vous avez besoin de créer rapidement une application, cette liste propose des solutions très performantes. Si vous recherchez un contrôle plus poussé du code, un développement via navigateur ou un générateur visuel sans code, vous trouverez également des options adaptées à tous ces besoins.

Mais si votre principal obstacle n'est pas la création de l'application, mais la gestion de tout ce qui se passe après, alors le meilleur choix est une plateforme qui prend en charge l'ensemble du flux de travail autour de la création.

C'est là que ClickUp se démarque. Il offre aux équipes un espace unique pour transformer les idées de produits en plans, les plans en tâches et les tâches en travail livré, sans avoir à répartir la documentation, la communication et la livraison entre plusieurs outils. Au lieu d'ajouter un autre produit isolé à votre pile, il contribue à réduire la fragmentation qui ralentit les équipes au départ.

Si vous recherchez plus qu'un simple créateur d'applications et souhaitez un système qui aide votre équipe à livrer concrètement ses produits, ClickUp est l'une des alternatives les plus pratiques à Base44.

Commencez gratuitement avec ClickUp. ✅

Foire aux questions

Puis-je migrer un projet Base44 existant vers une autre plateforme ?

Tout dépend de la cible : les outils synchronisés avec GitHub, comme Lovable et Bolt.new, facilitent la migration car ils permettent d'exporter le code, tandis que les plateformes sans code comme Bubble ou Glide nécessitent de reconstruire l'application à l'aide de leurs éditeurs visuels.

Quelle est la différence entre Base44 et Replit pour la création d'applications ?

Base44 se concentre sur la génération d'applications complètes à partir de prompts avec un minimum de codage manuel. Parallèlement, Replit propose un IDE cloud complet avec un agent IA, plus de 50 langages de programmation et un contrôle plus fin pour les développeurs, ce qui le rend mieux adapté aux utilisateurs qui souhaitent écrire ou personnaliser du code avec l'aide de l'IA.

Oui : Bubble et Glide utilisent des générateurs visuels de type glisser-déposer ne nécessitant aucun code ; Emergent génère des outils internes à partir d'invites ; et ClickUp permet aux équipes de gérer l'ensemble du flux de travail pour la création d'outils sans avoir besoin d'une application de gestion de projet distincte.

Quelles alternatives à Base44 offrent des certifications de sécurité de niveau entreprise ?

Parmi les alternatives présentées ici, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code et Glide sont toutes certifiées SOC 2 Type II, et Claude Code offre en outre l'autorisation FedRAMP High pour les cas d'utilisation gouvernementaux.