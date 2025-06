les 11 meilleures alternatives à Cursor AI

Si vous utilisez Cursor AI pour le codage, vous avez probablement apprécié ses fonctionnalités clés telles que la complétion automatique du code, le débogage et la génération de documentation.

Mais soyons honnêtes, ce n'est pas parfait.

Que vous rencontriez des difficultés à gérer des codes complexes ou que l'assistance linguistique soit limitée, vous envisagez peut-être d'explorer des options mieux adaptées à vos besoins.

Dans cet article, nous allons nous intéresser à certaines des meilleures alternatives à Cursor AI, vous montrer comment elles se comparent et pourquoi elles pourraient bien être la mise à niveau que vous recherchiez. 👀

Limites de Cursor AI

Cursor AI est très prometteur pour les développeurs, mais présente plusieurs limites qui peuvent poser des défis dans le développement de logiciels, vous poussant vers des alternatives.

Limite de 500 requêtes par mois : cela empêche les développeurs de travailler sur des projets plus importants ou plus complexes, ce qui entraîne une frustration et les oblige à explorer des outils moins contraignants

Performances lentes avec des bases de code volumineuses : Cursor AI a tendance à ralentir lors du traitement de projets complexes comportant plusieurs fichiers, ce qui le rend inefficace pour les grandes équipes de développement

Suggestions inexactes : Les utilisateurs ont signalé que Cursor AI génère parfois des extraits de code non pertinents ou incorrects, ce qui perturbe le flux de développement et entraîne des corrections fastidieuses

Manque de connaissance du contexte : Bien que Cursor AI puisse suggérer du code, il a du mal à maintenir le contexte dans les projets plus importants, ce qui conduit à des résultats incohérents

Intégrations limitées : Les options d'intégration de Cursor AI sont moins étendues que celles de certains concurrents, ce qui limite la flexibilité dans certains environnements de développement

Les alternatives à Cursor AI en un coup d'œil

Les problèmes et les limites de Cursor AI ont incité de nombreux utilisateurs à rechercher des alternatives plus fiables et plus riches en fonctionnalités. Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Cursor AI, chacune offrant des fonctionnalités uniques conçues pour améliorer votre expérience de codage. 💻

Les 11 meilleures alternatives à Cursor IA à utiliser

Si vous explorez d'autres options que Cursor AI, ces 11 outils d'IA alternatifs pour les équipes logicielles offrent un intervalle de fonctionnalités adaptées pour améliorer votre flux de travail de codage et de développement.

Allons plus loin. 👇

1. ClickUp (Idéal pour gérer les projets de développement logiciel et la collaboration d'équipe sur une seule plateforme)

ClickUp Brain

Générez sans effort du code à partir de saisies en langage naturel avec ClickUp Brain

ClickUp for Software Teams est une alternative dynamique à Cursor AI. Il combine l'intelligence artificielle, des intégrations transparentes et des outils de gestion de projet flexibles pour améliorer votre flux de travail de codage. De la génération d'extraits de code et du suivi de la progression à la synchronisation avec des outils tels que GitHub, ClickUp garantit l'efficacité et l'organisation de votre processus de codage.

Au cœur de cette fonctionnalité se trouve ClickUp Brain, un outil alimenté par l'IA qui fournit des extraits de code précis, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les erreurs. Spécialement conçu pour les développeurs de logiciels, il comprend des centaines d'invites, d'instructions et de conseils élaborés à la main et étayés par des recherches pour générer du code, le réviser ou exécuter des tests unitaires.

Télécharger ce modèle Créez, suivez et livrez vos projets grâce au modèle de processus de développement logiciel ClickUp

Le modèle de développement logiciel ClickUp offre une solution pratique pour unifier le flux de travail de votre équipe et éliminer les lacunes en matière de communication. Au lieu de compter sur des réunions interminables et des mises à jour de statut, ce modèle centralise votre processus de développement, garantissant une collaboration fluide, de la conception à la livraison.

Avec ses dossiers prédéfinis et ses flux de travail personnalisables, le modèle est conçu pour vous assister à chaque étape du développement logiciel. De plus, le modèle vous aide à :

Planifiez et organisez : créez des feuilles de route produit, des backlogs et des flux de travail adaptés aux besoins de votre équipe

Rationalisez l'exécution : Gérez les sprints, suivez les versions et menez des recherches sur les utilisateurs sur une seule plateforme

Améliorez la communication : partagez facilement la progression avec les parties prenantes et les membres de l'équipe

Méthodologies flexibles : Adaptez-vous aux flux de travail Scrum, Kanban ou hybrides grâce à des structures prédéfinies

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration transparente avec GitHub et GitLab : Liez vos référentiels à ClickUp pour synchroniser automatiquement les validations, les branches et les demandes de tirage directement dans les tâches avec Liez vos référentiels à ClickUp pour synchroniser automatiquement les validations, les branches et les demandes de tirage directement dans les tâches avec les intégrations ClickUp

Mise en évidence de la syntaxe : utilisez la mise en forme de blocs de code dans utilisez la mise en forme de blocs de code dans ClickUp Docs pour partager et organiser des extraits de code avec mise en évidence de la syntaxe pour plus de 30 langages de programmation

Rationalisez le partage de code grâce à la mise en évidence de la syntaxe dans ClickUp Docs

Tableaux de bord personnalisables : Suivez et partagez la progression du développement avec Suivez et partagez la progression du développement avec les tableaux de bord ClickUp en définissant des objectifs de codage et en ajoutant des cartes personnalisées pour obtenir des informations sur les tâches, les validations et les jalons du projet

Informations organisées : Suivez les détails clés du codage en ajoutant Suivez les détails clés du codage en ajoutant des champs personnalisés ClickUp aux tâches, tels que les langages de programmation, le statut de révision du code ou les phases de test, pour une meilleure organisation des projets

Modèles prédéfinis : Tirez parti de divers Tirez parti de divers modèles de développement logiciel pour optimiser la planification de projet, la gestion des sprints et le suivi des versions

Limitations de ClickUp

Nécessite du temps pour utiliser efficacement les fonctionnalités avancées de l'IA

Certaines fonctionnalités avancées peuvent ne pas être accessibles sur l'application mobile

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'apprécie vraiment la polyvalence de ClickUp. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et pourrait potentiellement remplacer de nombreuses autres solutions logicielles. Pour les petites équipes en pleine croissance, il constitue un excellent moyen d'organiser et de visualiser le travail. Enfin, l'IA de ClickUp est un excellent outil qui aide mon équipe à rechercher des éléments.

J'apprécie vraiment la polyvalence de ClickUp. Il offre un large intervalle de fonctionnalités et pourrait potentiellement remplacer de nombreuses autres solutions logicielles. Pour les petites équipes en pleine croissance, il constitue un excellent moyen d'organiser et de visualiser le travail. Enfin, l'IA de ClickUp est un excellent outil qui aide mon équipe à rechercher des éléments.

2. TabNine (Idéal pour les développeurs à la recherche d'une complétion de code rapide et alimentée par l'IA sur plusieurs IDE)

via TabNine

TabNine est un assistant de codage IA conçu pour aider les développeurs de logiciels à accélérer leurs flux de travail et à améliorer la qualité du code. Grâce à ses capacités avancées de complétion de code, TabNine prédit et suggère des fonctions complètes ou des lignes de code entières au fur et à mesure que vous tapez, ce qui réduit considérablement le temps consacré aux tâches répétitives.

Il offre une confidentialité, une flexibilité et des options de personnalisation améliorées qui vont au-delà des suggestions de code de base. Que vous travailliez avec JavaScript, Python ou des langages plus spécialisés comme Rust ou Go, ce programmeur IA en binôme s'intègre parfaitement à votre environnement tout en respectant des protocoles de sécurité stricts.

Meilleures fonctionnalités de TabNine

Accélérez votre flux de travail grâce à des suggestions basées sur l'apprentissage automatique qui anticipent votre prochaine ligne de code

Choisissez entre un hébergement sur site, dans le cloud ou sur serveur pour répondre aux exigences de sécurité de votre entreprise

Entraînez des modèles d'IA sur votre base de code pour obtenir des suggestions hautement personnalisées et précises

Bénéficiez d'une confidentialité totale du code grâce à la non-conservation des données et à la protection contre les risques liés à la responsabilité en matière de propriété intellectuelle

Limitations de TabNine

Le programme consomme beaucoup de mémoire vive et nécessite souvent plus de 1 Go de mémoire pour fonctionner efficacement

Lorsque vous travaillez avec des frameworks d'interface utilisateur JavaScript, les suggestions ont tendance à être moins précises, voire parfois incorrectes

Tarifs TabNine

Basique : Gratuit

Dev : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis TabNine

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TabNine ?

S'adapte rapidement à mon style de code et à ma mise en forme, et se met à jour pour prendre en compte les variables et les fonctions que j'ai définies.

S'adapte rapidement à mon style de code et à ma mise en forme, et se met à jour pour prendre en compte les variables et les fonctions que j'ai définies.

3. GitHub Copilot (idéal pour obtenir des suggestions de code directement dans les flux de travail GitHub)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, optimisé par OpenAI, prend en charge un plus large intervalle de langages de programmation et génère un code précis et complet, ce qui en fait un outil productif pour les développeurs. En tant qu'alternative fiable à ChatGPT, Copilot vous permet d'aborder plus rapidement de nouveaux langages et frameworks de programmation tout en bénéficiant d'une intégration transparente dans votre environnement de codage existant.

De l'écriture de code à la création de tests, en passant par la documentation et même les mises à jour multi-fichiers, Copilot vous aide à vous concentrer sur l'essentiel : résoudre les problèmes et livrer un code de meilleure qualité. Sa capacité à comprendre les invites en langage naturel vous permet de travailler plus rapidement.

Meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Générez du code dans plusieurs langages de programmation, notamment Python, JavaScript, C++, Go et TypeScript

Intégrez-les de manière transparente à des éditeurs de code populaires tels que Visual Studio Code, JetBrains IDEs et Neovim

Détectez et corrigez rapidement les bugs en examinant les détections d'erreurs et les suggestions générées par l'IA

Personnalisez les suggestions de codage en apprenant à l'outil votre style et les normes de votre projet

Limitations de GitHub Copilot

Difficultés à comprendre les invites complexes et risque d'ignorer les entrées

Impossible d'analyser l'intégralité d'une base de code dans Visual Studio, ce qui limite sa portée à des fichiers individuels

Tarifs GitHub Copilot

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Business : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Copilot ?

La possibilité d'achever la syntaxe lors de l'écriture du code, d'analyser les messages d'erreur et de me donner presque à 100 % une voie à suivre, d'expliquer et de discuter des options d'architecture.

La possibilité d'achever la syntaxe lors de l'écriture du code, d'analyser les messages d'erreur et de me donner presque à 100 % une piste pour avancer, expliquer et discuter des options d'architecture.

4. Codeium (Idéal pour l'achèvement de code en temps réel avec assistance pour plusieurs langages)

via Codeium

Codeium est un assistant de codage avancé qui utilise l'IA dans le développement de logiciels pour générer des suggestions de code adaptées au contexte. Sa fonctionnalité unique « Supercomplete » prédit votre prochaine action, et pas seulement votre prochaine ligne de code, ce qui le rend plus intuitif et plus avant-gardiste que les outils d'autocomplétion traditionnels.

Avec la prise en charge de plus de 70 langages de programmation et la compatibilité avec les principaux IDE et plateformes, Codeium s'adapte aux besoins des particuliers, des équipes et des entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Codeium

Créez des blocs de code multilignes, y compris des appels de fonction et des gestionnaires d'évènements, avec un minimum de saisie

Renommez les variables, corrigez les fautes de frappe et liez automatiquement les gestionnaires d'évènements dans votre éditeur

Bénéficiez de la conformité SOC2 Type 2 pour des flux de travail de codage sécurisés et fiables

Intégrez-les à des IDE et des plateformes telles que Chrome, Safari, MacOS, iOS et Android pour bénéficier d'environnements de codage flexibles

Limitations de Codeium

Assistance au débogage limitée pour les erreurs logiques complexes

Fournit parfois des suggestions non pertinentes, ce qui perturbe le flux de travail dans les codes complexes ou non conventionnels

Tarifs Codeium

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Pro Ultimate : 60 $/mois par utilisateur

Teams : 35 $/mois par utilisateur

Teams Ultimate : 90 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Codeium

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Codeium ?

J'utilise Codeium depuis un certain temps déjà, et cet outil est rapidement devenu indispensable dans mon flux de travail de développement. La fonctionnalité de complétion de code par IA est incroyablement intuitive et accélère considérablement mon processus de codage.

J'utilise Codeium depuis un certain temps déjà, et il est rapidement devenu un outil indispensable dans mon flux de travail de développement. La fonctionnalité de complétion de code par IA est incroyablement intuitive et accélère considérablement mon processus de codage.

5. OpenAI Codex (idéal pour les tâches de codage complexes et le travail avec les API)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, développé par les créateurs de ChatGPT, fait le pont entre le langage naturel et la programmation en transformant les invites écrites en code exécutable. Tirant parti des capacités avancées de traitement du langage de GPT-3 et de milliards de lignes de code provenant de sources publiques, Codex simplifie les tâches de codage pour les développeurs de tous niveaux.

Sa capacité à générer rapidement des extraits de code pertinents en fait un assistant pratique pour la productivité des développeurs.

Meilleures fonctionnalités d'OpenAI Codex

Travaillez avec plus d'une douzaine de langages de programmation, dont JavaScript, PHP, Swift et Shell scripting

Utilisez Codex pour des tâches telles que la transcompilation de code, l'explication de snippets ou la refactorisation de projets

Utilisez ses 14 Ko de mémoire pour Python, qui offrent une compréhension contextuelle plus approfondie que GPT-3

Utilisez Codex pour suggérer des bibliothèques, des API ou des fonctions pour des tâches spécifiques, et accélérer ainsi le développement

Limitations d'OpenAI Codex

Les codes générés par Codex peuvent contenir des erreurs ou ne pas fonctionner correctement dans certains cas

Il a souvent du mal avec les tâches de codage complexes qui nécessitent la synthèse de plusieurs composants

Tarifs OpenAI Codex

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OpenAI Codex

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenAI Codex ?

Je suis habitué à ce que les IA de codage comme Github Copilot ne prennent pas en charge R. Aujourd'hui, j'ai obtenu un accès bêta à Codex et je suis époustouflé. Il comprend R sans même qu'on lui dise que vous utilisez R.

Je suis habitué aux IA de codage telles que Github Copilot qui ne prennent pas en charge R. Aujourd'hui, j'ai obtenu un accès bêta à Codex et je suis époustouflé. Il comprend R sans même avoir à lui dire que vous utilisez R.

6. CodeT5 (Idéal pour les bases de code volumineuses et l'analyse de code basée sur l'IA)

via CodeT5

CodeT5 est un modèle open source basé sur un transformateur spécialement conçu pour les tâches de programmation.

Développé par des chercheurs de Salesforce, il s'appuie sur les principes du T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) de Google et les adapte aux tâches liées au code.

Cet outil de développement logiciel excelle dans la résumisation, la génération et le raffinement de code, et même dans la traduction de code à code. Cela lui permet de traiter avec précision des éléments spécifiques à un langage, tels que les noms de variables et les identifiants de fonction.

Meilleures fonctionnalités de CodeT5

Identifiez les sections de code en double dans les projets volumineux afin de garder votre base de code propre

Obtenez des explications claires sur ce que fait un extrait de code, ce qui facilite l'apprentissage de nouveaux langages ou frameworks

Convertissez facilement du code d'un langage, comme Python, vers un autre, tel que JavaScript

Améliorez la lisibilité ou optimisez les fonctionnalités grâce à ses capacités de raffinement intelligent

Limitations de CodeT5

CodeT5 peut avoir des difficultés à comprendre des bases de code complexes, ce qui peut entraîner des suggestions moins précises

L'adaptabilité du modèle à des styles de codage spécifiques ou à des langages de programmation de niche peut être limitée

Tarifs CodeT5

Free

Évaluations et avis CodeT5

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CodeT5 ?

Pas assez d'avis

7. IntelliCode (idéal pour les utilisateurs de Visual Studio à la recherche de suggestions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la précision du codage)

via IntelliCode

Intellicode est un assistant alimenté par l'IA conçu pour Visual Studio et Visual Studio Code, qui simplifie le codage dans les projets de grande envergure. Il utilise l'apprentissage automatique pour analyser les modèles de code provenant de référentiels réels.

Il classe les complétions les plus pertinentes en haut de la liste IntelliSense afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement plutôt que de rechercher dans l'ensemble des fonctions. Ce qui rend Intellicode unique, c'est sa capacité à s'adapter à votre style de codage et à fournir des exemples d'utilisation de l'API issus de projets open source.

Meilleures fonctionnalités d'IntelliCode

Utilisez l'outil dans Visual Studio ou Visual Studio Code sans interrompre vos processus

Simplifiez votre base de code en repérant les blocs répétitifs et en améliorant la maintenabilité

Obtenez des complétions de code intelligentes classées par pertinence, adaptées à votre projet

Découvrez comment les développeurs utilisent des API spécifiques à l'aide d'exemples concrets tirés de GitHub

Limitations d'IntelliCode

Assistance linguistique limitée pour les langues moins courantes

Pour certains langages tels que Python, IntelliCode nécessite le serveur Microsoft Python Language Server pour fonctionner correctement

Tarifs IntelliCode

Free

Évaluations et avis sur IntelliCode

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IntelliCode ?

Les améliorations d'IntelliCode ne se limitent pas à la complétion des instructions. IntelliCode fournit également des conseils sur la surcharge la plus appropriée pour cette API compte tenu du contexte du code actuel. Fini le défilement inutile !

Les améliorations d'IntelliCode ne se limitent pas à la complétion des instructions. IntelliCode fournit également des conseils sur la surcharge la plus appropriée pour cette API compte tenu du contexte du code actuel. Fini le défilement inutile !

8. DeepCode (Idéal pour identifier et corriger les bugs potentiels ou les problèmes de sécurité grâce à des analyses et des informations en temps réel sur le code)

via DeepCode

DeepCode, désormais intégré à Snyk Code, est un outil de révision de code basé sur l'IA qui vise à améliorer la sécurité et la qualité de votre code. Compatible avec des langages de programmation tels que JavaScript, TypeScript, Python, Java et C/C++, DeepCode utilise l'apprentissage automatique pour analyser votre code en temps réel et détecter les failles de sécurité et les problèmes de qualité.

Son approche axée sur la confidentialité garantit la sécurité de vos données tout en vous faisant bénéficier d'informations de premier ordre basées sur l'IA, ce qui en fait un bon outil d'IA pour les développeurs.

Meilleures fonctionnalités de DeepCode

Utilisez une combinaison de modèles d'IA symboliques et génératifs pour analyser et modifier le code à la recherche de vulnérabilités

Profitez d'un cycle de développement rapide tandis que DeepCode IA garantit la sécurité de votre code grâce à des recommandations instantanées et pertinentes

Bénéficiez de modèles d'IA auto-hébergés qui privilégient la confidentialité et évitent d'utiliser les données des clients pour l'entraînement

Écrivez et testez vos propres règles de sécurité de code à l'aide de la logique DeepCode IA avec saisie automatique

Limitations de DeepCode

Bien que DeepCode vise à identifier les vulnérabilités, il peut parfois signaler des problèmes qui n'en sont pas, ce qui nécessite une vérification manuelle

L'outil nécessite une connexion Internet pour fonctionner pleinement, ce qui peut constituer une limitation dans les environnements où l'accès à Internet est restreint ou inexistant

Tarifs DeepCode

Équipe : 25 $/mois (5 à 10 utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis DeepCode

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DeepCode ?

Pas assez d'avis

9. Replit Ghostwriter (Idéal pour un assistant de codage basé sur le cloud avec des fonctionnalités collaboratives)

via Replit Ghostwriter

Ghostwriter de Replit est conçu pour vous aider à devenir un meilleur programmeur en mettant l'accent sur la créativité et en automatisant les tâches de codage répétitives. Il fonctionne à la fois comme un mentor et un collaborateur, comprenant le contexte de votre projet et proposant des solutions pertinentes.

L'alternative à Cursor AI prend en charge 16 langages de programmation et s'intègre parfaitement à l'IDE en ligne de Replit pour un codage rapide et mobile.

Meilleures fonctionnalités de Replit Ghostwriter

Décrivez vos besoins en anglais simple pour générer des fonctions complètes

Mettez en évidence le code inconnu pour obtenir des explications claires, étape par étape

Enregistrez des mémos vocaux pour démarrer rapidement vos projets lorsque vous n'êtes pas devant votre clavier

Bénéficiez d'une assistance personnalisée pour les codes complexes ou l'apprentissage de nouveaux concepts de programmation

Limitations de Replit Ghostwriter

Bien que généralement utile, Ghostwriter peut parfois fournir des suggestions qui ne correspondent pas à l'intention de l'utilisateur

Certains utilisateurs ont signalé que Ghostwriter peut parfois être lent, ce qui peut affecter l'expérience de codage

Tarifs Replit Ghostwriter

Replit Core : 25 $/mois par utilisateur

Teams : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Replit Ghostwriter

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replit Ghostwriter ?

Je suis fasciné par le fait que l'on puisse enfin créer du code à l'aide de l'IA directement dans le référentiel. C'est rapide, cela donne de bons résultats et, surtout, c'est une solution qui peut être déployée immédiatement et qui ne nécessite pas d'être exécutée ultérieurement sur des serveurs externes que vous devez être capable de configurer.

Je suis fasciné par le fait que l'on puisse enfin créer du code à l'aide de l'IA directement dans le référentiel. C'est rapide, cela donne de bons résultats et, surtout, c'est une solution qui peut être déployée immédiatement et qui ne nécessite pas d'être exécutée ultérieurement sur des serveurs externes que vous devez être capable de configurer.

10. Eclipse Che (Idéal pour les IDE basés sur le cloud et la gestion des environnements de travail)

via Eclipse Che

Eclipse Che est un environnement de travail et un IDE pour développeurs basé sur le cloud qui simplifie le codage, les tests et le débogage, ce qui en fait un candidat sérieux pour le titre de meilleur éditeur de code dans le domaine du développement basé sur le cloud.

Conçue comme une plateforme open source, elle offre des environnements de travail à distance accessibles depuis n'importe quel navigateur, éliminant ainsi le besoin d'installations locales. Grâce à son architecture basée sur Kubernetes, Eclipse Che permet un développement à distance évolutif et sécurisé.

Principales fonctionnalités d'Eclipse Che

Connectez-vous directement à GitHub, GitLab ou Bitbucket pour un contrôle transparent des versions

Configurez les IDE pour travailler sur des réseaux isolés et vous conformer aux normes FIPS

Utilisez VS Code ou les IDE JetBrains à distance grâce à des installations Kubernetes sécurisées et évolutives

Authentifiez l'accès des membres de votre équipe à l'aide d'OpenID Connect et de Kubernetes RBAC

Limitations d'Eclipse Che

Les utilisateurs ont signalé que Eclipse Che peut subir des ralentissements et des blocages

Les environnements de travail Eclipse Che ont des limites de mémoire par défaut, ce qui peut restreindre le développement d'applications gourmandes en ressources

Tarifs Eclipse Che

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Eclipse Che

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Eclipse Che ?

C'est un bon IDE si vous savez ce que vous faites. Il fonctionne très bien avec Java, mais pour que d'autres langages fonctionnent, vous devez installer de nombreux plugins pour qu'ils soient pris en charge. Il faut un certain temps pour s'habituer à l'interface, mais une fois que vous y êtes, vous pouvez faire beaucoup de choses ! Il est très axé sur les fonctionnalités et dispose de nombreuses options et paramètres pour optimiser votre flux de travail.

C'est un bon IDE si vous savez ce que vous faites. Il fonctionne très bien avec Java, mais pour que d'autres langages fonctionnent, vous devez installer de nombreux plugins pour qu'ils soient pris en charge. Il faut un certain temps pour s'habituer à l'interface, mais une fois que vous y êtes, vous pouvez faire beaucoup de choses ! Il est très axé sur les fonctionnalités et dispose de nombreuses options et paramètres pour optimiser votre flux de travail.

11. Bolt. nouveau (Idéal pour un codage léger et basé sur le cloud afin de rationaliser le développement)

Bolt. new est une plateforme de développement web basée sur l'IA qui rationalise la création et le déploiement d'applications full-stack directement dans votre navigateur. En intégrant l'assistance IA à l'environnement de développement dans le navigateur de StackBlitz, Bolt. new vous permet de générer du code, d'exécuter des applications et de les déployer sans avoir besoin d'installations locales.

Il permet également l'installation de paquets npm, la configuration de backends et l'intégration avec des bases de données telles que Supabase.

Bolt. nouvelles fonctionnalités

Modifiez et affinez votre code directement dans l'IDE basé sur un navigateur

Lancez vos applications dans des environnements de production grâce à des outils de déploiement intégrés

Partagez votre travail avec les parties prenantes via une URL pour faciliter la collaboration et les commentaires

Ajoutez des paquets npm et gérez les dépendances sans quitter la plateforme

Bolt. nouvelles limitations

Les utilisateurs ont signalé des problèmes de sécurité potentiels

Certains utilisateurs ont noté que Bolt. new peut ajouter des dépendances inutiles aux projets, ce qui peut compliquer le processus de développement

Bolt. nouvelle tarification

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Teams : 29 $/mois par utilisateur

Bolt. nouvelles évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bolt. new ?

Pas assez d'avis

