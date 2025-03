7 meilleurs outils logiciels de conformité SOC 2 en 2025

La conformité aux cadres de sécurité, tels que System and Organization Controls 2 (SOC 2), agit comme un bouclier protecteur pour les données sensibles. Menaces de cybersécurité deviennent de plus en plus sophistiquées, et des mesures de sécurité appropriées sont le meilleur moyen de s'en prémunir.

Il s'agit non seulement d'une obligation éthique à l'égard des clients, mais aussi d'une obligation essentielle pour les entreprises. Une violation de données peut entraîner la perte d'informations confidentielles et la perte de confiance des clients. Dans certains domaines, il existe même des obligations légales de sécuriser les données selon les normes d'un cadre spécifique.

Les piles technologiques d'aujourd'hui traitent de grandes quantités de données provenant de nombreuses sources disparates. Garder la trace de tout, et le faire d'une manière qui vous permette de rester en conformité, peut s'avérer une tâche herculéenne. Heureusement, il existe sur le marché des logiciels capables d'automatiser un grand nombre de ces tâches et de faire de la conformité des données un objectif beaucoup plus réalisable.

Dans cet article, nous allons parler des meilleurs produits pour sécuriser vos données selon la norme SOC 2. Certains de ces outils offrent également une assistance pour d'autres normes sécurité des données que vous devrez peut-être aussi respecter !

Qu'est-ce que la conformité SOC 2 ?

SOC 2 est un cadre qui définit les critères de gestion des données des clients selon cinq principes de service de confiance. Ces principes sont la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la protection de la vie privée. Conformité SOC 2 est nécessaire pour toutes les entreprises qui stockent des données clients dans le cloud. Elle garantit la sécurité et l'intégrité des informations. L'obtention et le maintien de la conformité SOC 2 démontrent aux clients et aux parties prenantes qu'une organisation a mis en place des contrôles de sécurité robustes pour protéger leurs données.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de conformité SOC 2 ?

Lorsque vous recherchez des outils de conformité SOC 2 pour votre entreprise, votre priorité sera de simplifier le processus d'audit chronophage d'une manière qui s'intègre bien à votre flux de travail et à votre culture existants. Mais il y a d'autres fonctionnalités importantes à rechercher, telles que :

Collecte automatisée des preuves: En réduisant la collecte manuelle des preuves, le logiciel vous permettra de gagner du temps et de rationaliser les audits

En réduisant la collecte manuelle des preuves, le logiciel vous permettra de gagner du temps et de rationaliser les audits Outils d'évaluation des risques: L'évaluation régulière des risques est l'un des paramètres les plus importants de la cybersécurité ; il est donc utile de disposer d'un ensemble complet d'outils à cet effet

L'évaluation régulière des risques est l'un des paramètres les plus importants de la cybersécurité ; il est donc utile de disposer d'un ensemble complet d'outils à cet effet Gestion des fournisseurs: Les fournisseurs tiers peuvent être une source de vulnérabilités en matière de sécurité. Le logiciel que vous choisissez devrait vous aider à évaluer la sécurité des fournisseurs

Les fournisseurs tiers peuvent être une source de vulnérabilités en matière de sécurité. Le logiciel que vous choisissez devrait vous aider à évaluer la sécurité des fournisseurs Modules de formation à la sécurité: La formation est la première étape d'une base de sécurité solide, qu'il s'agisse de l'intégration initiale des employés ou de la formation continue à la sécurité

La formation est la première étape d'une base de sécurité solide, qu'il s'agisse de l'intégration initiale des employés ou de la formation continue à la sécurité **L'automatisation réduit le travail manuel et garantit une conformité continue en affichant une vue d'ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Contrôles personnalisés: La possibilité d'adapter les contrôles aux besoins spécifiques de votre Business permet de s'assurer que le logiciel évolue avec votre entreprise

La possibilité d'adapter les contrôles aux besoins spécifiques de votre Business permet de s'assurer que le logiciel évolue avec votre entreprise Intégration avec la pile technologique: S'assurer que votre logiciel de conformité fonctionne avec les autres outils de votre pile vous permet d'extraire des données de sources multiples

S'assurer que votre logiciel de conformité fonctionne avec les autres outils de votre pile vous permet d'extraire des données de sources multiples **Les bons outils de conformité SOC 2 permettent d'accélérer les audits en traitant efficacement les demandes de preuves et en réduisant les allers-retours avec les auditeurs

Les 7 meilleurs logiciels de conformité SOC 2 à utiliser en 2024

Choisir le bon logiciel de conformité SOC 2 peut donner à votre Business une longueur d'avance pour développer un programme de conformité réussi qui suit l'évolution des normes. Pour vous aider à trouver le bon logiciel de sécurité et de conformité pour votre entreprise, nous avons dressé cette liste des meilleures options du marché.

1. Drata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/view-of-the-Drata-dashboard-for-Framworks-1400x1016.png affiche du tableau de bord Drata pour Framworks /$$img/

Via Données Drata automatise la conformité pour les entreprises, ce qui facilite l'obtention et la maintenance de la conformité SOC 2. Cette plateforme met fortement l'accent sur sa capacité à collecter automatiquement des preuves à partir de la pile technologique d'une entreprise.

Ce processus est chronophage pour de nombreuses organisations. L'automatiser permet d'accélérer le processus de conformité tout en garantissant que les preuves collectées sont exactes et à jour. Pour les entreprises à croissance rapide, il s'agit d'un élément indispensable, car il leur permet de montrer à leurs clients à quel point elles prennent au sérieux la sécurité et la conformité, sans nécessiter d'efforts manuels importants.

Les meilleures fonctionnalités de Drata

Automatisation de la collecte des preuves et des tests grâce à des outils d'automatisation de la conformité conçus par des experts

Gère SOC 2 et d'autres cadres, tels que ISO 27001, HIPAA, GDPR, et plus encore, par le biais d'un emplacement centralisé

Assure une conformité permanente et une sécurité accrue des données grâce à un contrôle continu

Offre des options de personnalisation qui s'adaptent à vos besoins à mesure que votre entreprise évolue, y compris la personnalisation du cadre et des contrôles

Vous fournit rapidement l'aide dont vous avez besoin grâce à l'équipe d'experts en sécurité et en conformité de Drata

S'intègre d'automatisations avec d'autres logiciels pour automatiser davantage la collecte de preuves et maintenir la conformité

Limites de Drata

Certains utilisateurs estiment que le prix est élevé pour les entreprises ayant des besoins simples

Certains clients recherchent de meilleurs outils de collaboration

Prix de Drata

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.9/5 (500+ commentaires)

Capterra : 5/5 (1 avis)

2. JupiterOne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-of-a-compliance-dashboard-in-JupiterOne-1400x886.png Exemple de tableau de bord de conformité dans JupiterOne /$$$img/

Via JupiterOne Ce logiciel adopte également une approche holistique de la mise en place d'un programme de sécurité. En s'intégrant à l'ensemble des technologies d'une entreprise, JupiterOne permet une meilleure gestion des risques.

Ces intégrations permettent au logiciel de collecter automatiquement des preuves pour les audits de conformité. La gestion de la conformité est ainsi simplifiée et la tranquillité d'esprit est assurée. Le logiciel est également doté d'outils de gestion des fournisseurs qui permettent d'atténuer les risques liés à l'intégration de fournisseurs tiers.

JupiterOne meilleures fonctionnalités

Détecte et suit automatiquement tous les actifs à travers diverses sources de données, fournissant un emplacement unique pour les données de conformité

Fournit un puissant outil de recherche grâce au langage de requête de JupiterOne afin d'accélérer la recherche et l'analyse des informations relatives à la conformité

Rend les relations entre les actifs facilement identifiables grâce à une visualisation graphique

Permet une segmentation granulaire des données de sécurité grâce à l'utilisation d'étiquettes personnalisables et complètes

Promeut une posture de conformité continue en mappant les actifs à une norme de sécurité et en permettant la personnalisation des normes et des mappages

Permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord pour établir des rapports sur la posture de sécurité et définir des paramètres d'alerte pour divers évènements de sécurité

Limites de JupiterOne

Les utilisateurs ont trouvé que la courbe d'apprentissage initiale était un peu raide

Certains clients ont exprimé le souhait d'avoir plus d'options d'intégration

Prix de JupiterOne

Free Forever pour un utilisateur

Base : à partir de 1 000 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Plus : à partir de 1 250 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Enterprise : à partir de 1 600 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2 : 4.9/5 (5 commentaires)

Capterra : 5/5 (5 commentaires)

3. Vanta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Organizing-risk-management-processes-in-Vanta-1400x727.png Organiser les processus de gestion des risques à Vanta /$$$img/

Via Vanta Ce produit simplifie le processus de conformité pour les entreprises grâce à des solutions de conformité automatisées. Vanta aide les entreprises à se préparer aux audits de conformité SOC 2 ou à l'un des autres cadres de sécurité populaires.

Le logiciel produit des évaluations de l'état de préparation qui permettent aux entreprises de comprendre leur position actuelle et les moyens proactifs d'amélioration. En restant au fait des évaluations des risques, les entreprises peuvent mieux se préparer à d'éventuels audits.

Vanta meilleures fonctionnalités

Offre des tests horaires pour surveiller l'état de votre posture de sécurité et fournit des alertes pour tout écart

Comprend des intégrations préconstruites et une API pour créer des connexions personnalisées qui permettent d'afficher une vue d'ensemble de la conformité des données

Achevé le processus d'audit, en simplifiant la sélection des auditeurs et en permettant d'achever les audits directement depuis la plateforme

Automatise jusqu'à 90 % du travail nécessaire pour plusieurs cadres, garantissant une gestion efficace de la conformité et des risques

Permet la création de cadres personnalisés pour des contrôles et des politiques spécifiques

Permet aux entreprises de partager de manière proactive les détails de leur programme de sécurité et de conformité afin d'instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes

Les limites de Vanta

Le prix est un peu plus élevé que ce que certains souhaiteraient

Il faut un certain temps pour se familiariser avec toutes les options

Prix de la Vanta

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les prix

G2 : 4.6/5 (700+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (16 commentaires)

4. Thoropass

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Integrated-security-management-tools-in-Thoropass.png Outils de gestion de la sécurité intégrés dans Thoropass /$$$img/

Via Thoropass Ce logiciel de conformité SOC2 met fortement l'accent sur la gestion des accès. Thoropass s'assure que seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes et aux données sensibles. Par exemple, vous pouvez surveiller et révoquer l'accès des anciens employés, ce qui garantit que les données de l'entreprise restent sécurisées après le départ des employés.

Bien sûr, Thoropass fournit une foule d'autres fonctionnalités (suffisamment pour gérer tous vos besoins en matière de conformité). L'ensemble des intégrations permet d'obtenir une image achevée de votre sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Thoropass

Offre des solutions de conformité spécifiques aux défis individuels, de sorte que les entreprises obtiennent la bonne assistance de conformité partout sur le chemin de la conformité

Assistance à de multiples cadres, notamment SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA et GDPR, le tout sur une seule et même plateforme

Offre une expérience d'audit gratuite en gérant 100 % de l'audit au sein de la plateforme et en fournissant un délai d'audit 67 % plus rapide en moyenne

S'intègre à d'autres logiciels pour collecter des données et des preuves importantes pour le processus de conformité

Révision des experts internes prêts à offrir une assistance opportune et des stratégies à l'épreuve du temps pour les besoins de conformité à long terme

Limites de Thoropass

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'options d'automatisation

L'interface peut être lourde dans certaines régions

Prix de Thoropass

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

5. Secureframe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Continuous-monitoring-tests-dashboard-in-Secureframe-1400x1001.png Tableau de bord des tests de surveillance continue dans Secureframe /$$$img/

Via Cadre sécurisé Secureframe a pour objectif d'aider les entreprises à se conformer à certaines des normes de sécurité les plus rigoureuses au monde. Sa force réside dans ses capacités d'automatisation de la conformité, qui réduisent la tâche fastidieuse de collecte de preuves.

De puissants algorithmes IA qui aident les utilisateurs à travers tous les aspects de la sécurité augmentent les capacités de ce logiciel. En outre, des outils d'intégration et de désintoxication permettent aux employés de rester informés. Le suivi de l'acceptation des politiques permet de s'assurer que tout le monde adhère aux politiques de sécurité de l'organisation.

Secureframe meilleures fonctionnalités

Offre un suivi continu des actifs et des employés en un seul endroit, ce qui permet de savoir qui a accès aux données sensibles

Renforce la sécurité grâce à des outils permettant de gérer les contrôles défaillants, d'évaluer les risques et d'améliorer votre posture de sécurité

Utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches manuelles, rationalisant ainsi la gestion de la sécurité, des risques et de la conformité

Automatise et rationalise l'ensemble du processus de conformité, permettant aux entreprises de se mettre rapidement en conformité

Assiste un intervalle de normes de sécurité et de confidentialité, notamment SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR, etc

Limites de Secureframe

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'options de personnalisation

Il manque certaines intégrations souhaitées par les clients

Prix de Secureframe

Essentiels : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Croissance : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Premium : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Capterra : 5/5 (4 commentaires)

6. Scytale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Dashboard-for-checking-employee-completion-of-security-training-in-Scytale.png Tableau de bord permettant de vérifier que les employés ont achevé leur formation à la sécurité dans Scytale /$$img/

Via Scytale Scytale est une autre plateforme où l'IA joue un rôle important dans l'approche de la gestion des risques. Les outils IA de l'entreprise peuvent prédire les risques potentiels avec une grande précision, ce qui permet d'adopter une approche plus proactive pour y faire face.

Scytale fournit également aux organisations un registre des risques, ce qui leur permet de faire du suivi et de la gestion des menaces potentielles une pierre angulaire de leur programme de sécurité. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les entreprises à croissance rapide qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour surveiller en permanence leur pile technologique.

Les meilleures fonctionnalités de Scytale

Fournit des contrôles que vous pouvez adapter à votre organisation, garantissant une adéquation exacte aux besoins de conformité

Offre des outils pour la formation à la sécurité afin d'améliorer la préparation et de minimiser les problèmes de conformité potentiels

Automatisation du processus de collecte des preuves, vérification des normes d'audit clés et surveillance des contrôles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Fournit des modèles de politiques approuvés par les auditeurs pour faciliter le réglage et l'alignement des politiques et protocoles de sécurité

Permet de collaborer avec les auditeurs de sécurité pour gérer l'ensemble du processus à partir du logiciel

Fournit des automatisations qui garantissent qu'il n'y a pas de lacunes en matière de sécurité au cours des processus d'intégration et de désintoxication des ressources humaines

Limites de Scytale

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'options d'exportation

La navigation n'est pas aussi intuitive que certains clients le souhaiteraient

Prix de Scytale

Démarrage : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Croissance : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Entreprise : Contacter l'équipe commerciale pour obtenir une offre de prix

G2 : 4.9/5 (100+ commentaires)

Capterra : 5/5 (5 commentaires)

7. Apptega

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Audit-management-tool-in-Apptega-1400x934.png Outil de gestion des audits dans Apptega /$$$img/

Via Apptega Apptega est une solution achevée pour l'élaboration d'un programme de sécurité. Elle offre une suite d'outils de conformité qui permet aux entreprises de rester plus facilement en conformité avec plus de 30 cadres normalisés de l'industrie, y compris SOC 2.

L'un des objectifs majeurs du produit est de réduire les complexités et les coûts liés à la mise en place d'un programme de sécurité la gestion de la cybersécurité . À cette fin, la plateforme intuitive de l'entreprise élimine le besoin de feuilles de calcul ou de documents Word en offrant une solution complète de gouvernance, de risque et de conformité (GRC). Une grande partie du suivi de la conformité est automatique et continue, ce qui permet d'identifier rapidement les lacunes en matière de sécurité et de fournir un plan directeur pour y remédier.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptega

Assistance à plus de 30 référentiels industriels, tels que SOC 2, CMMC, PCI et ISO27001

Fournit des outils permettant d'identifier rapidement les lacunes en matière de sécurité, et propose une feuille de route pour la remédiation

Offre des outils pour anticiper les menaces de cybersécurité grâce à des fonctionnalités prêtes à l'emploi de gestion des risques, des risques liés aux fournisseurs et des audits

Fournit une plateforme GRC intuitive de bout en bout qui élimine le besoin de feuilles de calcul et de documents Word

Augmente l'efficacité de plus de 50 % en recoupant tous les cadres de conformité en quelques secondes

Limites d'Apptega

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive qu'elle pourrait l'être

Quelques évaluateurs souhaiteraient un plus grand nombre de fonctionnalités

Prix d'Apptega

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 ( 54+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (21 commentaires)

Protégez votre équipe grâce à un solide processus de conformité

Dans les commentaires ci-dessus, vous avez vu plusieurs outils excellents pour la conformité SOC 2. Vous avez également constaté que nombre d'entre eux mettent l'accent sur la gestion des fournisseurs. Lorsque vous faites appel à des fournisseurs tiers, vous devez vous assurer qu'ils respectent les normes de sécurité en vigueur.

