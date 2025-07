Les 15 meilleures alternatives à Replit pour le développement cloud en 2025

Replit est une plateforme de codage solide, jusqu'à ce que vous atteigniez ses limites. Au fur et à mesure que vous créez et exécutez votre code, vous pouvez avoir besoin d'outils de débogage et d'assistance plus avancés.

Si vous gérez des applications dans des environnements de cloud computing, vous avez besoin d'une aide à la programmation qui rationalise le développement, améliore le débogage et optimise les performances sans obstacle.

Découvrez 15 alternatives à Replit pour vous aider à coder plus efficacement, à collaborer en toute transparence et à trouver la solution qui vous convient le mieux ! 💻

Qu'est-ce que Replit ?

Replit est un environnement de codage basé sur le cloud qui permet aux développeurs d'écrire, d'exécuter et de partager du code directement depuis leur navigateur. Il prend en charge plusieurs langages de programmation, offre une collaboration en temps réel et dispose d'une interface intuitive qui rend le développement fluide.

Avec un hébergement intégré, un assistant alimenté par l'IA et un déploiement en un clic, Replit simplifie le codage pour les développeurs débutants comme pour les plus expérimentés.

Conclusion : cette solution offre une expérience presque sans tracas pour donner vie à votre code.

Pourquoi choisir des alternatives à Replit ?

Replit est un outil très performant, mais qui laisse les développeurs en quête de changement. Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi :

Forfait gratuit restrictif : Le forfait gratuit de Replit comporte de nombreuses restrictions qui perturbent Le forfait gratuit de Replit comporte de nombreuses restrictions qui perturbent le développement continu des applications . Les utilisateurs ne peuvent travailler qu'avec 2 Go de RAM, 1 200 minutes de temps de développement et un seul collaborateur

Outils de débogage de base : Replit ne dispose pas Replit ne dispose pas d'outils avancés tels que l'analyse approfondie du code pour un débogage complet. Cela rend le dépannage plus long pour les applications complexes

Options de personnalisation limitées : L'environnement préconfiguré de Replit limite le contrôle des dépendances, de la gestion des paquets et des paramètres du serveur. Cela crée des goulots d'étranglement pour les entreprises qui ont besoin d'une installation sur mesure

Difficultés avec les projets volumineux : Si vous gérez des tâches gourmandes en ressources, attendez-vous à des ralentissements. Pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement sur des projets d'équipe gourmands en ressources, c'est le signe qu'il faut choisir une meilleure alternative

🧠 Anecdote : Replit emprunte son nom à REPL (Read-Eval-Print-Loop), un environnement de codage populaire pour la programmation interactive et l'expérimentation.

15 alternatives à Replit en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Replit, leurs fonctionnalités exceptionnelles, leur base d'utilisateurs idéale et leurs tarifs afin de vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins en matière de développement.

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp – Gestion des tâches basée sur l'IA – Intégration transparente avec GitHub et GitLab – Vues personnalisées (Kanban, Gantt) – Documentation avec ClickUp Docs Idéal pour les particuliers, les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises GitHub Codespaces – Intégration avec GitHub – Paramètres VM préconfigurés – Copilote pour le codage assisté par IA Idéal pour les utilisateurs de GitHub et les développeurs à distance Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 0,07 $/mois par utilisateur CodePen – Aperçu en direct du front-end - Espace de codage interactif - Collaboration en temps réel Idéal pour les développeurs front-end et les concepteurs Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Visual Studio Code (VSC Online) – Intégrations personnalisées – IntelliSense pour des suggestions de code – Outils de débogage avancés Idéal pour les utilisateurs de VS Code, les développeurs web Professionnel : 45 $/mois ; Entreprise : 250 $/mois par utilisateur CodeSandbox – Prototypage rapide d'applications web – Collaboration instantanée – Intégration GitHub Idéal pour les développeurs web et les startups Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par environnement de travail AWS Cloud9 – Intégration des services AWS – Collaboration en temps réel – Accès à un terminal basé sur le cloud Idéal pour les équipes et les développeurs à distance Tarification personnalisée Glitch – Mises à jour de codage en temps réel – Assistance SQLite intégrée – Fonctionnalité de déploiement instantané Idéal pour les codeurs collaboratifs et les enseignants Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur Eclipse Che – Intégration Kubernetes/OpenShift – Espaces de développement préconfigurés – Intégration en un clic Idéal pour les développeurs d'entreprise et les équipes DevOps Gratuit et open source Cody IA – Refactorisation de code basée sur l'IA – Recherche intelligente de code – Saisie semi-automatique dans toutes les bases de code Idéal pour les passionnés d'IA et les programmeurs Basique : 29 $/mois (3 utilisateurs) ; Premium : 99 $/mois (10 utilisateurs) ChatGPT – Assistance multilingue – Débogage alimenté par l'IA – Assistance à la génération de code Idéal pour les codeurs, le développement basé sur l'IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur Codeanywhere – Assistance à la programmation entre pairs – Intégration Git/GitHub – Environnements de travail personnalisables Idéal pour les équipes à distance et les freelancers Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Blackbox – Suggestions de code basées sur l'IA – Historique des versions en temps réel – Simulation de codes de test Idéal pour le codage basé sur l'IA, l'automatisation Gratuit ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois par utilisateur Koding – Simulation d'environnement local – Analyse des performances – Scripts de pile versionnables Idéal pour les équipes DevOps et les ingénieurs logiciels Cloud unique : 9,90 $/mois ; environnement de développement : 29,90 $/mois IntelliJ IDEA – Outils de débogage avancés – Complétion de code – Tests unitaires intégrés Idéal pour les développeurs Java et les équipes d'entreprise IntelliJ Ultimate : 19,94 $/mois ; Pack tous produits : 34,10 $/mois JSFiddle – Test instantané du code – Assistance multilingue – Flexibilité du préprocesseur Idéal pour les développeurs JavaScript et les testeurs Gratuit ; Pro : 8 $/mois par utilisateur

Les meilleures alternatives à Replit à utiliser

Les limites de Replit mettent en évidence les éléments à rechercher dans un environnement de développement basé sur le cloud. Découvrez maintenant les 15 meilleurs outils de complétion et de modification de code conçus pour améliorer votre flux de travail.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la documentation de logiciels basés sur l'IA)

Construisez, optimisez et livrez les meilleurs logiciels de manière efficace avec ClickUp pour les équipes logicielles

Pour les entreprises qui apprécient les logiciels de bout en bout et la gestion du codage, ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail que vous allez adorer.

Il est spécialisé dans la gestion transparente des tâches, la documentation et la collaboration. De plus, avec plus de 30 outils et plus de 1 000 intégrations, il élimine le besoin de changer d'onglet et d'application.

ClickUp pour la gestion de projets d'équipes logicielles est spécialement conçu pour vous aider à planifier, créer et livrer des logiciels sans effort. Il réunit des équipes interfonctionnelles grâce à un partage d'accès personnalisé et à des hubs de ressources de codage, simplifiant ainsi l'ensemble du cycle de vie du développement.

Si vous recherchez une meilleure visibilité, cette solution offre des vues personnalisées, comme le tableau Kanban. Ces vues peuvent être utilisées pour clarifier la délégation et faciliter le suivi de la progression grâce à des fiches élégantes.

Pour les équipes Agile, ses sprints logiciels apportent une structure au chaos du codage, quel que soit le nombre de fonctionnalités de dernière minute qui vous sont confiées. De plus, lorsque vient le moment des réunions de révision, les outils de rapports et d'analyse exportables fournissent des informations claires que votre directeur technique appréciera.

Vous avez besoin des dernières statistiques de votre projet ? La plateforme utilise également la recherche connectée ClickUp basée sur l'IA pour extraire instantanément des fichiers et des tâches de votre disque dur, de votre plateforme et de vos applications intégrées. En résumé, ClickUp crée un hub unifié pour l'ensemble de votre cycle de développement, de la création de diagrammes burndown à l'exécution de la hiérarchisation des tâches en attente.

Et ce n'est pas tout ! La plateforme se connecte également en natif à GitHub et GitLab pour synchroniser les validations, les branches et les demandes de tirage directement dans les tâches. Vous bénéficiez ainsi d'une gestion logicielle transparente, d'une efficacité optimale du flux de travail et d'un contrôle des versions sans effort !

Affinez le code, automatisez le flux de travail et générez des stratégies de développement de produits avec ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, l'assistant IA natif, vous pouvez obtenir de l'aide pour le brainstorming et l'amélioration du codage, réduisant ainsi les tâches manuelles. Si vous êtes développeur, il vous libère instantanément du partage de code et des stratégies de développement.

ClickUp Brain génère des extraits de code et des feuilles de route de projet avec un minimum d'entrée. Utilisez l'IA dans le codage pour affiner les explications et améliorer le code. Grâce à elle, les équipes peuvent automatiser les mises à jour des tâches, le déplacement des fichiers et les notifications à l'aide de flux de travail conditionnels.

⭐️ Bonus : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment ChatGPT, o3-mini, o1, Claude et Gemini pour diverses tâches d'écriture, de raisonnement et de codage !

Élaborez des feuilles de route pour vos produits, documentez vos pratiques de codage et partagez des rapports de bugs en toute simplicité avec ClickUp Docs

Prêt à exporter tout cela ? ClickUp Docs est votre solution de documentation tout-en-un, que vous soyez chef de projet, codeur back-end ou expert IDE. Son langage Markdown riche aide toutes les équipes à mapper avec précision les projets, les tutoriels et les notes techniques.

De plus, la mise en forme des blocs de code de ClickUp simplifie le partage des extraits de code dans les documents. Que vous travailliez avec votre équipe ou que vous révisiez le code pendant un sprint, ClickUp organise votre code grâce à une mise en évidence claire de la syntaxe.

ClickUp est également fourni avec des modèles de développement préconfigurés et prêts à l'emploi pour un suivi efficace des activités. Le modèle de développement logiciel ClickUp en est un excellent exemple, avec la hiérarchisation MoSCoW, des vues tableau blanc et des étiquettes de tâches pour suivre la progression à chaque étape.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Une courbe d'apprentissage plus raide en raison d'un grand nombre de fonctionnalités

Manque de fonctionnalités dédiées à la production d'applications sans intégrations externes

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Giovanny G., développeur Full-Stack, déclare :

Fonctionne très bien pour les tâches, la documentation et la collaboration. En tant que développeur, les intégrations Bitbucket et Github pour le suivi des PR et des validations sont géniales et peuvent fonctionner dans les deux sens, ce qui vous permet d'avoir votre code dans Bitbucket avec un lien vers la tâche ClickUp.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'extension Chrome ClickUp sur votre navigateur pour suivre le temps, envoyer des tâches directement à votre ClickUp, joindre des e-mails à des tâches, et bien plus encore.

📮ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 à la norme ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

2. GitHub Codespaces (idéal pour le développement avec les référentiels GitHub)

via GitHub Codespaces

Vous recherchez un IDE parfaitement intégré à GitHub ? Codespaces est la solution tout-en-un de la plateforme. Outre son intégration fluide avec GitHub, elle dispose également d'un environnement de travail VS Code entièrement personnalisable, conçu pour les développeurs professionnels.

La solution est fournie avec une option Copilot pour un codage efficace assisté par l'IA. En bref, sa flexibilité et sa conception en font un choix solide pour les projets sérieux.

Meilleures fonctionnalités de GitHub Codespaces

Faites évoluer vos capacités de codage grâce à des paramètres de machine virtuelle préconfigurés

Résolvez instantanément un bug ou un problème de sécurité grâce à des demandes de tirage bien intégrées

Accédez à des segments de code spécifiques et mettez-les à jour dans l'IDE grâce à des outils de recherche et de révision de code

Limites de GitHub Codespaces

Les utilisateurs trouvent que le forfait gratuit est limité et moins adapté aux utilisateurs réguliers

Les réseaux lents peuvent entraîner des problèmes de latence fréquents

Tarification de GitHub Codespaces

À partir de 0,07 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Codespaces

G2 : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 6 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Codespaces ?

Un avis G2 dit :

GitHub devient une plateforme complète pour le développement logiciel, dotée de nombreuses fonctionnalités telles que l'hébergement de codes sources, des actions pour CICD, Codespaces et Copilot avec toute la magie de l'IA

💡 Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité GitHub Classroom pour réduire le temps d'apprentissage des nouveaux codeurs de votre équipe.

3. CodePen (idéal pour le développement front-end et l'aperçu en direct)

via CodePen

CodePen est un terrain de jeu pour les développeurs front-end, idéal pour tester, modifier et partager des extraits de code HTML, CSS et JavaScript (« Pens ») avec un aperçu en direct. Que vous créiez des animations, expérimentiez JavaScript ou construisiez de superbes composants d'interface utilisateur, il offre une expérience interactive et fluide.

Les utilisateurs peuvent également explorer les projets de la communauté des développeurs et apprendre grâce à des défis de codage. De plus, CodePen dispose d'une interface élégante et d'un aperçu instantané pour rendre le processus plus amusant, collaboratif et inspirant.

Meilleures fonctionnalités de CodePen

Personnalisez les flux de travail grâce aux paramètres par défaut intelligents et à la saisie automatique de CodePen

Personnalisez le code et le contenu grâce à des stylos intégrés pour un style homogène

Glissez-déposez des images grâce à l'hébergement d'actifs intégré

Limites de CodePen

S'adapter à l'interface prend du temps, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

L'interface intensive peut sembler encombrée sur les petits écrans

Les projets exportés peuvent nécessiter des ajustements pour les dépendances JavaScript

Tarifs CodePen

Free

Starter : 12 $/mois par utilisateur

Développeur : 19 $/mois par utilisateur

Super : 39 $/mois par utilisateur

Équipe : À partir de 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur CodePen

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CodePen ?

Un avis G2 dit :

C'est un excellent moyen de coder rapidement, par exemple pour créer des preuves de concept ou des algorithmes, que vous pouvez ensuite enregistrer, modifier et partager avec votre équipe.

🧠 Anecdote : HTML, le langage qui alimente les applications web, a été créé par Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Idéal pour la personnalisation via des intégrations)

via Visual Studio Code

Le prochain sur notre liste est VSC Online de Microsoft (vscode. dev ou via des intégrations telles que GitHub Codespaces), une version légère et basée sur navigateur du célèbre éditeur Visual Studio Code. C'est une option IDE relativement populaire parmi les développeurs. La solution comprend un éditeur de code en ligne qui prend en charge tous les langages populaires et une interface intuitive et facile à naviguer.

Outre sa structure légère, Visual Studio Code se distingue par le large intervalle d'extensions disponibles sur sa place de marché.

Meilleures fonctionnalités de Visual Studio Code (VSC Online)

Optimisez le flux de travail grâce à des fonctionnalités de productivité pour les développeurs telles que IntelliSense, le débogage et la refactorisation

Identifiez et résolvez les problèmes grâce aux points d'arrêt, aux fenêtres de surveillance et aux outils étape par étape

Améliorez la traçabilité en intégrant les fichiers de travail précédents

Limites de Visual Studio Code (VSC Online)

Comprend une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les nouveaux codeurs

Nécessite une mémoire vive et un processeur puissants pour fonctionner correctement

Tarification de Visual Studio Code (VSC Online)

Abonnement mensuel professionnel : 45 $/mois par utilisateur

Enterprise mensuel : 250 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Visual Studio Code (VSC Online)

G2 : 4,7/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Visual Studio Code (VSC Online) ?

Un avis Capterra dit :

VS Code est l'un des meilleurs IDE légers disponibles. Il fonctionne parfaitement sur la plupart des systèmes et offre une vaste collection d'extensions.

🧠 Anecdote : Le terme « débogage » vient d'un véritable bug, un papillon de nuit, trouvé dans un ordinateur Harvard Mark I.

5. CodeSandbox (idéal pour le prototypage rapide d'applications web)

via CodeSandbox

CodeSandbox est l'outil auquel les développeurs ont recours pour coder rapidement. Il fournit des environnements de développement instantanés et partageables, principalement pour les technologies web (React, Vue, Angular, Node. js). Il offre une collaboration, un hébergement intégré et une intégration transparente avec GitHub.

Son éditeur basé sur un navigateur et ses aperçus en direct accélèrent également le test des idées, le partage de code et la répétition des itérations. Dans l'ensemble, la simplicité et la rapidité de CodeSandbox en font un choix populaire pour développer efficacement des applications web.

Meilleures fonctionnalités de CodeSandbox

Configurez n'importe quel environnement de développement, langage, serveur ou base de données grâce à des intégrations natives

Exécutez n'importe quelle commande, au démarrage, lors d'un changement de fichier ou à l'aide de ses raccourcis divers et personnalisables

Exécutez du code non fiable à grande échelle grâce à des sandbox instantanées, sécurisées et complètement isolées

Limites de CodeSandbox

Ne prend pas en charge les serveurs lors du codage dans un bac à sable préprogrammé

Les utilisateurs signalent des problèmes de performances avec des projets complexes ou volumineux

Tarifs CodeSandbox

Free

Pro : À partir de 12 $/mois par environnement de travail

Builder : À partir de 170 $/mois par environnement de travail

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CodeSandbox

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Documentez les résultats de Sandbox séparément pour rationaliser le dépannage. Cela aide les nouveaux codeurs et les experts à corriger les bugs plus rapidement.

6. AWS Cloud9 (idéal pour le codage collaboratif basé sur le cloud)

via AWS Cloud9

AWS Cloud9 est comme un dojo de codage dans le cloud, parfait pour la programmation en binôme et les flux de travail structurés. Son accès terminal transparent à d'autres services AWS est une fonctionnalité remarquable qui facilite considérablement le développement logiciel.

Il offre également une fonction de discussion, des mises à jour du code en temps réel et un débogage instantané avant que vous ne passiez à la production de l'application ou du site.

Meilleures fonctionnalités d'AWS Cloud9

Améliorez la lisibilité grâce à divers thèmes et options de disposition

Réduisez les coûts grâce à l'arrêt programmé pour éviter toute utilisation excessive

Déboguez PHP, Python et JavaScript avec des points d'arrêt, des étapes et l'inspection des variables

Limites d'AWS Cloud9

Il manque un modèle gratuit pour les utilisateurs qui souhaitent essayer avant de choisir

Offre une interface basique qui peut sembler très encombrée

Nécessite certaines compétences techniques pour une utilisation efficace

Tarification AWS Cloud9

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AWS Cloud9

G2 : 4,3/5 (plus de 270 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AWS Cloud9 ?

Un avis G2 indique :

L'intégration transparente des services AWS et l'environnement préconfiguré rendent le développement et le déploiement incroyablement efficaces.

📖 À lire également : Débloquer la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

7. Glitch (Idéal pour le codage en temps réel et la collaboration en équipe)

via Glitch

Vous voulez une solution sans installation, sans attente, juste de la créativité pure ? Glitch offre cette fonction de manière fonctionnelle et visuelle. Il vous permet de « remixer » (bifurquer instantanément) des projets, de cloner depuis GitHub ou de bricoler avec des frameworks JavaScript.

Glitch vous permet également de rendre vos applications publiques ou privées et de les partager comme le font les codeurs chevronnés. De plus, il est livré avec des intégrations API personnalisées et une programmation sécurisée qui allie liberté et sécurité.

Meilleures fonctionnalités de Glitch

Visualisez les modifications en direct sans compilation manuelle ni redémarrage grâce à la fonctionnalité de déploiement instantané

Stockez facilement vos données grâce à SQLite intégré et à d'autres bases de données

Déboguez et corrigez les problèmes de manière systématique grâce à des journaux en temps réel et au suivi des erreurs

Limites de Glitch

Limite les applications à grande échelle en raison des contraintes de taille de stockage de la base de données

Assistance uniquement pour Node.js pour le développement backend, ce qui limite les autres technologies côté serveur

Les projets gratuits ont un temps d'exécution limité par jour

Tarification Glitch

Free

Pro : 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Glitch

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glitch ?

Un avis Capterra indique :

L'intégration et le téléchargement des ressources sont également très intuitifs et la fonction « prettier » est très utile

💡 Conseil de pro : Adoptez la bibliothèque Prettier dans la fonctionnalité « Mettre en forme ce fichier » de Glitch pour personnaliser l'apparence de votre code.

8. Eclipse Che (Idéal pour le développement cloud en entreprise)

via Eclipse Che

Eclipse Che est un IDE conçu pour les grandes organisations qui ont besoin de puissance et d'efficacité. Il fonctionne dans des environnements conteneurisés sur Kubernetes ou OpenShift, ce qui rend son installation et sa mise à l'échelle transparentes.

La solution s'intègre également aux pipelines CI/CD et prend en charge la collaboration avec des espaces de développement préconfigurés.

Meilleures fonctionnalités d'Eclipse Che

Travaillez sur des types de projets similaires grâce à une collection de vues et d'éditeurs

Restez productif lors de vos déplacements grâce à l'option d'environnement hors ligne

Bénéficiez d'une intégration en un clic pour les nouveaux développeurs grâce à la pile et à l'URL configurée pour GIT

Limites d'Eclipse Che

Arrête automatiquement les environnements de travail qui fonctionnent plus de 12 heures, quelle que soit leur activité

La configuration et la gestion d'Eclipse Che, en particulier dans un environnement multi-utilisateurs, sont complexes

Comprend des limitations d'utilisation en termes de stockage, de RAM et d'environnements de travail simultanés

Tarifs Eclipse Che

Gratuit et open source

Évaluations et avis sur Eclipse Che

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Eclipse Che ?

Un avis G2 dit :

J'apprécie la personnalisation de l'environnement de travail et la structure dynamique de l'IDE. La possibilité d'exécuter des commandes Linux personnalisées en un seul clic s'est avérée très utile.

👀 Le saviez-vous ? Eclipse « Che » a été nommé d'après la ville de Tcherkassy, où résident bon nombre de ses développeurs.

9. Cody IA (Idéal pour l'assistance à la codage à grande échelle)

via Sourcegraph

Cody est un assistant de codage alimenté par l'IA, conçu par Sourcegraph pour optimiser votre flux de travail. Vous avez besoin d'une fonction d'autocomplétion, de refactorisation ou de débogage ? Cody est là pour vous aider. Il comprend également l'ensemble de votre base de code afin de vous proposer des suggestions plus pertinentes.

De plus, il s'intègre parfaitement à vos éditeurs favoris. Que vous vous attaquiez à un bug délicat ou que vous réfléchissiez à la prochaine fonctionnalité importante, Cody vous permet d'avancer rapidement.

Meilleures fonctionnalités de Cody IA

Améliorez la structure et l'efficacité de votre code grâce à des suggestions de refactorisation basées sur l'IA

Recherchez et modifiez du code dans tous vos référentiels grâce à une structure de modification définie

Trouvez rapidement des extraits et des fonctions pertinents dans de grandes bases de code grâce à la recherche intelligente de code

Limites de Cody IA

Impossible d'automatiser les modifications sur plusieurs parties d'une solution

Nécessite une formation approfondie pour trouver les dépendances pertinentes et comprendre les relations entre les codes

Tarifs de Cody IA

Basique : 29 $/mois (3 utilisateurs)

Premium : 99 $/mois (10 utilisateurs)

Avancé : 249 $/mois (30 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Cody IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cody IA ?

Un avis G2 indique :

Il m'aide à être plus efficace lorsque j'écris du code, car il me permet de configurer des commandes pour automatiser des tâches simples et quotidiennes. C'est également un logiciel facile à installer et à utiliser, l'outil de recherche est très utile et il s'intègre parfaitement avec GitLab.

10. ChatGPT (le meilleur pour l'assistance au codage basée sur l'IA)

via ChatGPT

ChatGPT excelle grâce à des algorithmes intelligents et des explications claires pour les utilisateurs qui affinent le code ou construisent des structures. Son modèle linguistique de base (LLM) optimise la logique, suggère des améliorations et génère des extraits de code complets que vous pouvez modifier sans effort.

En bref, cette IA conversationnelle d'OpenAI rend le codage plus intuitif et créatif, parfait pour les débutants comme pour les experts.

Meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Créez du code sur différentes piles technologiques grâce à l'assistance multilingue

Accélérez le débogage grâce à la détection personnalisée des erreurs et aux suggestions de correction

Améliorez la lisibilité grâce à une documentation et des commentaires clairs et concis

Limites de ChatGPT

Difficultés avec des bases de code très complexes en raison d'un manque de contexte en temps réel sur les projets

Peut générer du code incorrect ou obsolète sans vérifier les bonnes pratiques

Manque d'intégration directe avec les IDE pour une collaboration et une exécution en temps réel

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 720 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis G2 dit :

L'écriture de code est plus efficace et plus facile avec ChatGPT. J'ai écrit mon projet Flutter avec cet outil. En fait, presque toute l'application est désormais réalisée par GPT.

📖 À lire également : Comment utiliser ChatGPT pour écrire du code

11. Codeanywhere (Idéal pour le développement collaboratif à distance)

via Codyanwhere

Conçu pour une collaboration fluide, Codeanywhere est l'IDE cloud incontournable pour les professionnels qui gèrent de grandes équipes. Sa fonctionnalité SSH exceptionnelle simplifie le partage de code personnalisé : il suffit de générer un jeton, et le tour est joué.

Codeanywhere, optimisé par Continue, offre un espace de modification en cours du code pour une collaboration fluide. Son interface met également en évidence les utilisateurs actifs et génère automatiquement des fils de discussion pour synchroniser les équipes.

Meilleures fonctionnalités de Codeanywhere

Permettez une collaboration immersive grâce à la programmation entre pairs

Faites le lien entre le codage et les pratiques du monde réel avec Git/GitHub et un terminal intégré

Personnalisez les environnements de travail pour tous les cas d'utilisation grâce à la prise en charge des spécifications Dev Container

Limites de Codeanywhere

L'interface et le panneau de prévisualisation intégré peuvent sembler peu pratiques et obsolètes

Les utilisateurs signalent que le service client n'est pas fiable

Tarifs Codeanywhere

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 29 $/mois par utilisateur

GPU Premium : 55 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Codeanywhere ?

Un avis Capterra indique :

C'est un éditeur correct qui permet de se connecter à différentes sources distantes et qui dispose de son propre système de conteneur de développement intégré. Il fonctionne assez bien dans différents navigateurs (même si certains raccourcis clavier peuvent interférer).

12. Blackbox (idéal pour les suggestions de code basées sur l'IA)

via Blackbox

Vous avez une idée à transformer en code ? Blackbox est un agent de codage IA qui prépare votre code pour publication. Parmi toutes ses fonctionnalités, notamment la recherche de code et la saisie automatique, son IA conversationnelle en fait un choix vraiment efficace.

Outre la création rapide de codes d'application, Blackbox vous aide également à optimiser votre développement spécifiquement pour les écrans de bureau et mobiles. Il est même disponible dans des thèmes de couleurs intelligents qui permettent aux utilisateurs de suivre et d'identifier instantanément des segments de code.

Meilleures fonctionnalités de Blackbox

Comparez les modifications apportées au code grâce à l'historique des versions en temps réel

Exécutez des codes de test avant de les partager grâce à la simulation en un clic

Améliorez les fonctionnalités globales de vos produits grâce à des suggestions de code basées sur l'IA

Limites de Blackbox

Les suggestions de code de base manquent de profondeur contextuelle

Le processus décisionnel peut être flou

Idéal pour les codeurs expérimentés qui rencontrent des erreurs

Tarification Blackbox

Free

PRO Plus : 19,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Blackbox

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Blackbox ?

Un avis G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus, c'est l'auto-complétion du code. C'est une aubaine pour les développeurs débutants, qui les aide à obtenir des suggestions pour écrire de nouveaux composants ou convertir la logique en code.

13. Koding (Idéal pour l'analyse de l'environnement de développement)

via Koding

Vous souhaitez rationaliser votre flux de travail de codage ? Koding est l'un des meilleurs choix de cette liste. Grâce à des commandes curl simples, ce logiciel IDE vous permet de connecter des outils volumineux et des environnements locaux à votre compte cloud.

Koding permet également à votre équipe de rester sur la bonne voie grâce à des fonctionnalités de notification qui envoient des mises à jour à votre équipe lorsque des modifications sont apportées à la pile. De plus, vous pouvez exécuter votre application sur tout un réseau de machines à l'aide de quelques lignes de code dans votre script de pile.

Les meilleures fonctionnalités de Koding

Simulez un environnement local avec un système de fichiers basé sur FUSE

Analysez les performances passées et détectez les erreurs récurrentes grâce à l'analyse de l'environnement

Contrôlez le stockage et la mise en réseau grâce à des scripts de pile versionnables

Limites de Koding

Les options tarifaires sont coûteuses, en particulier pour les petites équipes et les professionnels

Certains utilisateurs signalent des problèmes de performances lorsqu'ils travaillent sur des projets volumineux et avec plusieurs terminaux

Tarifs de Koding

Koding Single Cloud : 9,90 $/mois par utilisateur

Automatisation de l'environnement de développement : 29,90 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Automatisation des équipes commerciales : 29,90 $ par évaluation + 5 000 $/mois forfaitaire

Plateforme de formation logicielle : 29,90 $ par stagiaire + 5 000 $/mois forfaitaire

Évaluations et avis sur Koding

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Koding ?

Un avis G2 indique :

Auparavant, la configuration de l'environnement de développement prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, Koding me permet d'avoir toutes les options prêtes en quelques minutes. L'assistance pour différents IDE est également une fonctionnalité incroyable.

14. IntelliJ IDEA (idéal pour le développement Java professionnel)

via IntelliJ IDEA

Développé par JetBrains, IntelliJ IDEA est un puissant IDE pour le développement Java et Kotlin. Il augmente la productivité grâce à la complétion intelligente du code, au débogage avancé et aux tests unitaires transparents. Avec une assistance intégrée pour les frameworks populaires, il s'adapte aux besoins de divers projets.

Il est conçu pour offrir une grande flexibilité, avec plusieurs intégrations de contrôle de version et des plugins tiers. Il offre également un flux de travail intuitif, une sécurité renforcée et des installations personnalisables : tout ce dont vous avez besoin pour créer des applications hautes performances en toute confiance.

Meilleures fonctionnalités d'IntelliJ IDEA

Localisez les composants de codage grâce à une arborescence de projet facile à structurer

Gagnez en efficacité grâce à des répertoires et des référentiels organisés

Identifiez les problèmes de performances grâce aux informations fournies par le profileur intégré

Limites d'IntelliJ IDEA

Utilisation élevée de la mémoire, moins adapté aux appareils disposant de moins de 16 Go de RAM

Réduisez l'encombrement grâce à des plugins intégrés

Courbe d'apprentissage abrupte, nécessitant du temps pour maîtriser

Tarifs IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate : 19,94 $/mois par utilisateur (pour un usage individuel) et 70,68 $/mois par utilisateur (pour les organisations)

Pack Tous les produits : 34,10 $/mois par utilisateur (pour un usage individuel) et 91,92 $/mois par utilisateur (pour les organisations)

JetBrains AI Pro : 23,60 $/mois par utilisateur en tant que module complémentaire

Évaluations et avis sur IntelliJ IDEA

G2 : 4,6/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IntelliJ IDEA ?

Un avis Capterra indique :

Les raccourcis et les suggestions de code facilitent grandement le codage. L'interface est agréable à l'œil, ce qui rend le débogage du code rapide et efficace.

15. JSFiddle (idéal pour tester et partager rapidement du code JavaScript)

via JSFiddle

JSFiddle est un éditeur en ligne rapide et interactif pour tester et partager du code JavaScript, HTML et CSS. Il dispose d'une disposition sous forme de panneaux pour écrire et prévisualiser le code en temps réel. Avec la prise en charge de préprocesseurs tels que SCSS et les frameworks JavaScript, il est idéal pour le prototypage rapide.

Les utilisateurs peuvent collaborer et intégrer des projets sans effort. Des dispositions personnalisables, des aperçus en direct et un contrôle de version intégré en font un outil essentiel pour les développeurs web qui souhaitent expérimenter et affiner leur code.

Meilleures fonctionnalités de JSFiddle

Clonez instantanément des projets pour une expérimentation sans risque

Partagez des extraits interactifs via des fiddles spécialisés et partageables

Combinez SCSS, TypeScript et CoffeeScript avec la flexibilité d'un préprocesseur

Limites de JSFiddle

Limité à un seul fichier HTML, ce qui représente un défi pour les projets de plusieurs pages

Pas d'assistance directe pour le téléchargement ou la gestion de plusieurs fichiers

La version gratuite comprend des publicités et ne dispose pas d'outils de débogage

Tarifs JSFiddle

Free

Pro : 8 $/mois par utilisateur ou 90 $ pour une licence d'un an

Évaluations et avis sur JSFiddle

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Maîtrisez le développement de code sans effort avec ClickUp

Les IDE basés sur le cloud sont essentiels pour le codage, qu'il s'agisse de dépanner du code source ou de créer des applications dans un langage de programmation. Mais vous perdez du temps et de l'argent si Replit ne maximise pas votre productivité.

Bien que nous ayons couvert toutes les options pour chaque scénario, il est également important de donner la priorité à la productivité, d'automatiser les flux de travail et de favoriser la collaboration. ClickUp est un excellent partenaire qui combine à la perfection toutes ces fonctionnalités et bien plus encore grâce à ses suggestions basées sur l'IA, sa documentation transparente et ses rapports détaillés.

De plus, il enregistre même les piratages et explique les bonnes pratiques en matière de codage afin que vos projets restent sur la bonne voie.

Vous souhaitez maîtriser le développement de code sans effort ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! 🚀