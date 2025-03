13 meilleurs logiciels de planification par glisser-déposer en 2025

Êtes-vous fatigué de gérer manuellement C'est là qu'intervient le logiciel de planification par glisser-déposer. Il vous permet de visualiser l'échéancier complet de votre projet, de réaffecter facilement les ressources et de modifier les délais en quelques clics seulement. Dans cet article, nous allons explorer les 13 meilleures options de logiciels de planification par glisser-déposer. Que vous gériez votre propre emploi du temps ou que vous coordonniez une équipe, ces outils peuvent vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à assurer le bon déroulement des opérations. . ### 1. ClickUp (Idéal pour la planification et la gestion des tâches basées sur l'IA) Visualisez facilement le travail et planifiez les tâches avec l'affichage du calendrier de ClickUp

Les outils de planification par glisser-déposer nécessitent souvent des ajustements manuels, ce qui peut être fastidieux, en particulier pour les grandes équipes. Cela a également un impact sur l'évolutivité. Mais pas avec ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, planification, suivi des tâches, gestion des connaissances et discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. #### Vue du calendrier ClickUp Avec /href/ https://clickup.com/features/calendar-view Vue du calendrier de ClickUp /%href/ , vous pouvez facilement glisser-déposer des évènements sur votre calendrier. Besoin de changer la date limite ? Glissez et déposez l'évènement à un autre emplacement. Vous voulez créer une tâche récurrente hebdomadaire ? Il suffit de faire glisser la tâche vers la droite. Réorganiser facilement l'échéancier d'un projet et les dates d'échéance des tâches avec l'affichage Calendrier de ClickUp Le plus, c'est que vous pouvez facilement reprogrammer les évènements. Utilisez pour vous convaincre. Le puissant assistant IA de ClickUp fournit des résumés de projet, des mises à jour de l'état des tâches, des éléments d'action et les prochaines étapes afin que vous puissiez toujours planifier à l'avance et respecter votre calendrier. Vous pouvez même demander à ClickUp Brain de créer un calendrier personnalisé pour vous. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image16.png

ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain gratuitement /%cta/

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) * Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis) #### Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Nous l'utilisons quotidiennement pour organiser toutes les réunions de projet avec les clients, les réunions internes de planification de projet, les réunions internes de progression de projet, les sessions de planification des ressources. Nous l'utilisons également pour favoriser la propriété des tâches avec les clients finaux, ce qui permet de clarifier les responsabilités. Andrew Houghton, chef de produit senior chez Aptean Découvrez les bonnes pratiques d'utilisation de la vue Calendrier dans ClickUp.👇 ### 2. Connecteam (Idéal pour la planification automatique)

#### Modèle de blocage de calendrier ClickUp Vous souhaitez simplifier davantage le processus de planification ? Essayez le Vous pouvez voir un échéancier clair indiquant quand chaque tâche doit être achevée et éviter la surallocation des ressources. Le modèle offre également une, vous permettant de créer facilement un calendrier. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image15.png Modèle de blocage de calendrier ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image4.png Logiciel de planification par glisser-déposer : Connecteam /%img/ via undefined Connecteam offre une visibilité achevée sur la disponibilité, les qualifications et les congés de vos employés afin que vous puissiez forfait et planifier efficacement les équipes. Vous pouvez faire glisser les cartes des employés et les déposer dans les emplacements du calendrier pour attribuer ou réattribuer les équipes. Connecteam permet également la planification automatique en fonction des compétences et des préférences des employés, de la couverture des équipes et des chevauchements d'équipes afin d'assurer une distribution équitable des équipes entre les employés et de réduire le risque d'épuisement professionnel. #### Meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créer des modèles de planification quotidiens ou hebdomadaires et automatiser la rotation des équipes Planifier les tâches, envoyer des rappels et suivre la progression des tâches en temps réel Permettre la planification des équipes multi-emplacements pour les employés travaillant sur différents sites * Accéder et modifier facilement les horaires des équipes sur l'application mobile

Limites de Connecteam Le service client est uniquement disponible par e-mail, ce qui peut être plus lent que l'assistance par discussion en direct. #### Tarifs de Connecteam Gratuit *Basic : À partir de 35 $/mois *Advanced : À partir de 59 $/mois *Expert : À partir de 119 $/mois pour 30 utilisateurs (avec 3,6 $ supplémentaires par utilisateur) *Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Connecteam *G2 : Plus de 1 700 avis *Capterra : 3,7/5 (plus de 30 avis) #### Que disent les utilisateurs de Connecteam ?

La fonctionnalité de planification est géniale. Je peux répliquer des semaines, voir facilement quand j'ai des conflits d'horaires et les membres de l'équipe peuvent demander des congés. Cela me fait gagner beaucoup de temps. J'aimerais que les nouveaux membres d'une équipe soient ajoutés aux discussions existantes. Avis G2 📖 En savoir plus : [](https://clickup.com/blog/leave-management//suividescongésdesemployés/%href/oudesdemandesdechangementdeposteetattributiondespostesenfonctiondusitedetravail.Slingpeutseconnecteràd'autresoutilstelsquelessystèmesdepaieetdesuividutemps,cequifacilitelaprécisiondetouteslesdonnées.Ilcomprendunefonctionnalitédemessageriepouraiderleséquipesàresterencontact,enparticulierpourleschangementsdeposteoulesmisesàjourimportantes.####LesmeilleuresfonctionnalitésdeSling) dans les restaurants ne sont pas correctement pourvus en personnel au cours d'une semaine donnée, certains étant soit en sous-effectif, soit en sureffectif. Ce déséquilibre peut entraîner un ralentissement du service, une augmentation des coûts de main-d'œuvre et l'épuisement des employés. ### 10. Prévision (idéale pour la planification par code couleur) via Grâce à Forecast, vous pouvez rapidement identifier les personnes disponibles pour de nouvelles tâches et équilibrer les charges de travail afin d'éviter l'épuisement professionnel. Les fonctionnalités de la plateforme, optimisées par l'IA, permettent de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un projet, du devis à la facture, tout en réduisant le travail administratif. Vous pouvez visualiser les forfaits par projet ou par membre de l'équipe et partager les plannings avec l'équipe pour une meilleure communication. #### Les meilleures fonctionnalités de Forecast Asana est un logiciel de gestion de projet offrant plusieurs vues pour la planification de projet, notamment des vues Liste, Tableau et Calendrier. Vous pouvez rapidement créer des tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et définir des échéances à l'aide d'une mise en page simple et visuelle. La fonction glisser-déposer facilite l'ajustement des tâches et des priorités, garantissant ainsi le respect des délais. En plus de la Utilisez diverses méthodologies de gestion de projet avec des fonctionnalités telles que la collaboration au sein de l'application et les flux de travail d'approbation #### Limites d'Asana La fonctionnalité d'exportation des données d'Asana pourrait être améliorée et il manque des guides pratiques #### Tarification d'Asana *Personnel : Free Forever *Starter : 8,50 $/mois *Advanced : 19,21 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée est la nouvelle tendance virale qui redéfinit l'avenir du travail pour la plupart des entreprises ! Au lieu de s'en tenir aux horaires traditionnels de 9 h à 17 h, le chronotravail encourage les employés à adapter leurs heures de travail à leur rythme biologique naturel. Cette approche flexible permet aux travailleurs de choisir des horaires qui correspondent à leur niveau d'énergie, qu'ils soient lève-tôt ou couche-tard. ### 12. Monday.com (Idéal pour organiser une liste de choses à faire) via undefined Monday.com propose un outil intuitif de planification par glisser-déposer pour vous aider à planifier votre journée ou votre semaine. Vous pouvez facilement réorganiser et coder les tâches par couleur. Il fournit également des rappels automatiques lorsque les délais approchent afin de maintenir votre productivité. Grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de Monday.com, vous pouvez surveiller où vous passez le plus de temps et undefined . La plateforme est conçue pour les petites et moyennes entreprises (PME) et offre une interface intuitive et visuellement attrayante. #### Les meilleures fonctionnalités de Monday.com Visualisez toutes vos tâches et tous vos projets au même endroit grâce à l'intégration avec Google Agenda Ajoutez un statut de priorité aux tâches pour assurer la responsabilité de l'équipe Créer un tableau de bord personnalisé avec plus de 200 modèles pour faciliter la gestion de projet. Limites de Monday.com Les outils de filtrage des tâches peuvent être restrictifs et la zone « Mon travail » n'est pas très utile. Tarifs de Monday.com Free Basic : 12 $ par place/mois Standard : 14 $ par place/mois Pro : 24 $ par place/mois

12 $ par place/mois 14 $ par place/mois 24 $ par place/mois Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Monday.com *G2 : 4,7/5 (plus de 12 800 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 5 300 avis) #### Que disent les utilisateurs de Monday.com ? > L'une des fonctionnalités de Monday que je place dans mes favoris est la possibilité de personnaliser les tableaux en fonction de mon projet. Que j'aie simplement besoin de suivre quelques nombres ou un projet en cours, je peux modifier les titres, les couleurs, les types et à peu près tout ce qui me vient à l'esprit depuis la vue principale. Il existe également une multitude d'options pour personnaliser les vues en fonction de la façon dont vous souhaitez suivre ou présenter quelque chose si nécessaire. Le seul inconvénient auquel je pense, c'est que parfois, le visualiseur de formulaires et les tableaux ont des problèmes, comme être hors service ou joindre des téléchargements provenant du formulaire de quelqu'un d'autre.

Avis sur G2 ### 13. Teamwork (Idéal pour la prévision des ressources) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image14-1400x758.png Teamwork pour la prévision des ressources /%img/ via undefined Teamwork est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui vous permet d'allouer des ressources ou du temps à n'importe quel projet via une planification par glisser-déposer. Avec Teamwork, vous pouvez prévoir les ressources nécessaires pour les projets futurs et ajuster les allocations en conséquence. Il est ainsi plus facile de suivre les dépenses potentielles de n'importe quel projet et de prévoir vos bénéfices.

Teamwork agit également comme un planificateur de main-d'œuvre, offrant une visibilité sur la charge de travail de votre équipe. Cette fonctionnalité de planification par glisser-déposer vous permet d'obtenir un aperçu immédiat de la disponibilité des membres de votre équipe, de réaffecter les tâches et d'ajuster facilement les équipes. #### Les meilleures fonctionnalités de Teamwork Ajustez les délais ou la portée du projet grâce à la planification par glisser-déposer Créez des flux de travail personnalisés, automatisez les tâches et générez des rapports adaptés à vos besoins de planification

Gestion de projets, suivi du temps facturable et collaboration avec les clients à l'aide de modèles personnalisables #### Limites de Teamwork La plupart des fonctionnalités ne sont débloquées qu'avec le forfait le plus cher ou supérieur #### Tarifs Teamwork Basic : Gratuit *Deliver : 13,99 $ par utilisateur/mois *Grow : 25,99 $ par utilisateur/mois

Gratuit *Deliver : 13,99 $ par utilisateur/mois *Grow : 25,99 $ par utilisateur/mois Scale : 69,99 $ par utilisateur/mois *Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Teamwork *G2 : 4,4/5 (plus de 1 150 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis) #### Que disent les utilisateurs de Teamwork ?

« Pour à peu près tout ce que je veux organiser ou planifier dans mon flux de travail, Teamwork a une fonctionnalité pour cela. De plus, son équipe de développement très active est toujours en train de faire des recherches, d'absorber les commentaires et d'ajouter des fonctionnalités et des correctifs nouveaux et améliorés. De temps en temps, je rencontre un petit problème technique. Les problèmes ne sont presque jamais importants. Avis G2 ## Simplifiez la planification avec ClickUp

Le logiciel de planification par glisser-déposer simplifie la gestion des tâches et améliore l'efficacité des équipes de toutes tailles. Chaque plateforme a ses propres atouts, tels que des intégrations avancées ou un accès mobile, répondant à différents besoins de l'entreprise. Bien que tous les outils ci-dessus offrent une fonctionnalité de base de glisser-déposer pour les quarts de travail, ils ne disposent pas de fonctionnalités complètes d'analyse ou de gestion des tâches.

C'est là que ClickUp comble le fossé. Il offre des fonctionnalités de planification et d'ordonnancement de projets, de gestion des tâches, de suivi en temps réel, de communication entre les équipes, de gestion du temps et de gestion des ressources humaines, répondant ainsi à tous les besoins de votre entreprise. /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ et optimisation de la planification des projets et des effectifs !