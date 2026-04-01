Découvrez les 15 meilleurs GPT pour le travail avec les clients dans les agences

Vos concurrents n'attendent pas.

À l'heure actuelle, les agences de votre espace utilisent des outils basés sur le GPT pour livrer le travail des clients plus rapidement, plus intelligemment et à un coût interne nettement inférieur — des études suggérant que ces outils pourraient réduire les coûts liés aux fonctions en contact avec la clientèle de 30 à 45 %.

La question n'est pas de savoir si l'IA a sa place dans votre agence. Il s'agit plutôt de savoir si vous utilisez les meilleurs GPT pour les agences — ou si vous vous contentez d'outils génériques qui n'ont pas été conçus pour les subtilités du travail avec les clients.

Il existe une différence significative entre un GPT capable de rédiger une publication générique sur les réseaux sociaux et un autre capable de vous aider à élaborer une stratégie de contenu couvrant l'ensemble du funnel, d'analyser l'environnement concurrentiel d'un client ou de rédiger un argumentaire véritablement adapté à un secteur spécifique.

Le travail de recherche a été terminé à votre place. Voici les 15 meilleurs GPT spécialement conçus pour le travail avec les clients des agences — sélectionnés pour les équipes de marketing, de développement, de stratégie et de conseil qui ont besoin d'une IA capable de contribuer efficacement à la réalisation de livrables concrets.

Que signifie réellement « GPT pour les agences » ?

Lorsque l'on parle de GPT dans le contexte d'une agence, on fait rarement référence à l'expérience de chat que la plupart des utilisateurs associent au ChatGPT standard.

Au contraire, les agences s'appuient de plus en plus sur des GPT personnalisés, des versions spécialisées de grands modèles linguistiques conçus pour soutenir les flux de travail, la production créative et les tâches de recherche des agences.

Concrètement, un GPT pour agences agit comme un assistant IA sur mesure, formé pour répondre à vos besoins opérationnels. Plutôt que de générer des réponses génériques, ces systèmes sont capables de comprendre le contexte des campagnes, le ton de la marque et la structure des livrables courants des agences.

Pour les agences, cette évolution débloque plusieurs avantages concrets :

Fonctionnalités spécialisées : plutôt que de recourir à une IA générale, les agences déploient plusieurs Outils d'IA conçus pour des tâches spécifiques, telles que la recherche de mots-clés, l'interprétation des données analytiques ou les tâches créatives propres à une agence.

Contexte de la marque et du secteur : un GPT personnalisé bien configuré peut respecter les directives de la marque, comprendre les nuances du secteur et garantir la cohérence sur plusieurs canaux

Production créative évolutive : les équipes peuvent produire plus rapidement du contenu long format, des concepts de campagne et des idées de publications tout en préservant la créativité et la vision stratégique

Informations basées sur les données : l'IA peut analyser des données spécifiques issues de campagnes marketing, mettre en évidence des tendances et fournir des informations précieuses qui permettent de renforcer vos stratégies marketing

En fin de compte, les GPT ne remplacent pas les équipes humaines. Ils servent d'assistants IA collaboratifs qui élargissent la capacité créative, rationalisent le travail répétitif et permettent aux professionnels du marketing de se concentrer sur une réflexion stratégique à plus forte valeur ajoutée.

📖 À lire également : Cas d'utilisation de ChatGPT pour les entreprises

Comment les agences choisissent le bon GPT

Avec la croissance rapide des GPT personnalisés dans la boutique GPT, les agences ont désormais accès à des dizaines d'assistants IA conçus pour différentes fonctions marketing et créatives. Cependant, choisir le bon GPT ne se résume pas à simplement tester un outil populaire.

Les agences évaluent généralement si un GPT peut fournir l'assistance nécessaire pour accomplir leurs tâches spécifiques, s'aligner sur leur stratégie de contenu et s'intégrer en douceur dans leurs flux de travail existants.

Pour de nombreux professionnels du marketing, le GPT idéal est celui qui peut prendre en charge du travail spécialisé tel que la recherche de mots-clés, la conception de campagnes, la rédaction d'articles de blog ou l'analyse des données Google Analytics.

Les agences recherchent également des outils capables de produire des résultats fiables dans de multiples formats, notamment des pages d'accueil, du contenu long format et des textes destinés aux réseaux sociaux. La cohérence, la rapidité et la compréhension du contexte sont des facteurs essentiels pour déterminer si un GPT peut prendre en charge les tâches d'une agence de création.

La flexibilité est un autre aspect important à prendre en compte. Les agences testent souvent plusieurs outils avant de décider de créer leur propre GPT ou de s'appuyer sur un GPT personnalisé, formé à partir de directives internes, de données de campagne et de la voix de la marque. Cela garantit que l'assistance IA est étroitement alignée sur le travail réel des clients plutôt que sur des cas d'utilisation génériques.

📖 À lire également : LLM vs IA générative : un guide détaillé

Les meilleurs GPT pour les agences

Tous les GPT ne valent pas le coup. Certains ratent leur cible, tandis que d'autres vous aident réellement à réaliser votre travail plus efficacement. Voici ceux qui font la différence.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Note : Les tarifs des outils de référencement basés sur GPT sont généralement personnalisés et dépendent de l'utilisation, des fonctionnalités et de l'échelle.

1. The Creative Writing Coach (Idéal pour améliorer la narration créative et le développement de contenus longs)

Même les équipes d'agence les plus expérimentées se heurtent parfois à un blocage créatif. Lorsque les délais s'accumulent et que les campagnes exigent de nouveaux angles d'approche, des outils tels que Creative Writing Coach aident votre équipe à maintenir le flux d'idées sans sacrifier la qualité. Il agit comme un éditeur virtuel qui aide à affiner le ton, la structure et la narration.

Pour les agences qui produisent du contenu long format, des récits de marque ou des articles de leadership éclairé, ce GPT devient un partenaire créatif précieux. Il analyse les brouillons, suggère des améliorations et génère des idées qui vous aident à maintenir la cohérence de votre processus de création de contenu sur plusieurs canaux et formats de campagne.

Principales fonctionnalités de Creative Writing Coach

Vous aide à affiner la rédaction de vos articles de blog et votre narration grâce à des commentaires structurés sur le ton, la clarté et le flux du récit

Génère de nouvelles idées de publications, des angles de campagne et des accroches lorsque votre équipe a besoin d'inspiration créative

Améliore la grammaire, le rythme et la structure pour optimiser la création de contenu dans les articles, les pages d'accueil et les supports marketing

Facilite les sessions de brainstorming pour les agences travaillant sur des tâches créatives et la narration de campagnes

Limites du coach en écriture créative

Peut nécessiter des invitations supplémentaires pour respecter strictement le ton de la marque ou le contexte spécifique au secteur.

Ils ne sont pas conçus pour des analyses SEO avancées ou des recherches approfondies de mots-clés, contrairement aux Outils d'IA spécialisés en marketing.

Tarifs du coach en écriture créative

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Creative Writing Coach

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Parlez pour obtenir un texte soigné. Vous pouvez dicter votre contenu dans ClickUp Brain MAX grâce à la fonctionnalité « Talk to Text », au lieu de tout taper manuellement. « Talk to Text » transcrit votre texte et corrige automatiquement les mots de remplissage, simplifie les phrases complexes et décousues pour une meilleure lisibilité, et peut même adapter le ton et le style — que vous ayez besoin d'un style académique pour un article de recherche, décontracté pour un message de discussion, ou concis pour des notes d'étude.

📖 À lire également : Comment utiliser ChatGPT pour le marketing

2. Email and Mail Writer (Idéal pour rédiger des e-mails professionnels destinés aux clients et des objets d'e-mail à fort taux de conversion)

La communication avec les clients fait partie intégrante du travail en agence. Que vous envoyiez des propositions, des mises à jour sur les campagnes ou des relances, le GPT Email and Mail Writer aide votre équipe à rédiger des messages plus rapidement tout en conservant un ton clair et professionnel.

Au lieu de réécrire plusieurs fois le même e-mail, vous pouvez utiliser ce GPT dans une interface de chat simple pour adapter vos messages à différents publics. Il est particulièrement utile pour les agences qui gèrent plusieurs canaux de communication et ont besoin de brouillons rapides pour la prospection, la coordination interne ou les rapports clients.

Principales fonctionnalités de Email and Mail Writer

Rédigez rapidement des e-mails professionnels pour vos prises de contact, vos mises à jour, vos propositions et vos communications marketing spécifiques

Génère plusieurs variantes d'objets d'e-mails pour améliorer les taux de réponse dans les campagnes des agences

Adapte le ton en fonction du contexte, que vous écriviez à des clients, à des partenaires ou à des équipes internes

Aide les équipes marketing à rédiger plus rapidement tout en conservant une voix de marque cohérente dans toutes les communications

Limites des outils de rédaction d'e-mails et de courrier

Axés principalement sur les tâches de communication plutôt que sur la planification de campagnes au sens large

N'analyse pas directement les données analytiques, les données de campagne ou les informations sur les performances pour prendre des décisions marketing

Tarifs de e-mail et Mail Writer

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Email and Mail Writer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail ClickUp. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les chats, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

📖 À lire également : Comment utiliser ChatGPT-4o au travail

3. Code Copilot (Idéal pour accélérer le développement et le débogage des sites web d'agences)

Lorsque les agences créent ou gèrent les sites web de leurs clients, les tâches de développement peuvent rapidement devenir un frein. Code Copilot fonctionne comme un partenaire d'ingénierie virtuel qui aide votre équipe à réviser le code, à résoudre les problèmes et à faire avancer les projets plus rapidement.

Pour les agences qui gèrent des sites web, des pages d'atterrissage ou des plateformes clients, ce GPT permet de réduire le temps consacré aux tâches de développement répétitives. Que vous optimisiez des scripts ou que vous révisiez de la documentation, il fournit aux développeurs des informations rapides qui rendent le codage plus efficace et plus facile à maintenir.

Les meilleures fonctionnalités de Code Copilot

Examine et analyse le code pour détecter les erreurs et recommander des améliorations en vue d'une implémentation plus propre

Aide à interpréter des documents complexes afin que les développeurs puissent comprendre plus rapidement les frameworks ou les API

Fournit une aide au débogage qui met en évidence les problèmes potentiels et suggère des optimisations

Prend en charge les flux de travail de développement pour les agences qui créent des pages de produits, des fonctionnalités pour les sites web de leurs clients ou des intégrations techniques

Limites de Code Copilot

Axés principalement sur les tâches de développement plutôt que sur des flux de travail plus généraux de marketing ou de création de contenu

L'intervention d'un développeur peut toutefois s'avérer nécessaire lorsque vous travaillez avec des systèmes complexes ou des outils que vous ne maîtrisez pas.

Tarifs de Code Copilot

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Code Copilot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment mener une étude utilisateur

Les agences jonglent souvent avec des dizaines d'applications pour la gestion des campagnes, l'analyse et la communication avec les clients. Automation Consultant by Zapier vous aide à identifier les tâches répétitives pouvant être automatisées et à connecter les outils que votre équipe utilise déjà.

Au lieu de transférer manuellement des informations d'une plateforme à l'autre, ce GPT agit comme un conseiller en flux de travail au sein d'une interface de chat. Il aide les agences à concevoir des stratégies d'automatisation qui rationalisent les tâches créatives, réduisent les transferts manuels et améliorent l'efficacité opérationnelle sur plusieurs canaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Automation Consultant par Zapier

Recommande des stratégies d'automatisation qui aident les agences à rationaliser leurs flux de travail à travers les outils marketing et opérationnels

Propose des intégrations entre des plateformes telles que Slack, les services Google et d'autres applications de productivité

Aide les équipes à concevoir des flux d'automatisation pour des tâches spécifiques telles que la création de rapports, la capture de prospects ou les mises à jour de campagne

Propose des idées de flux de travail qui aident les agences à développer leurs opérations marketing sans augmenter l’effort manuel

Limites de l'Automatisation Consultant de Zapier

Nécessite une installation Zapier existante pour exécuter pleinement les flux de travail d'automatisation recommandés

Se concentre principalement sur les conseils en automatisation plutôt que sur la création de contenu, le référencement ou le développement de campagnes créatives

Tarifs de l'Automation Consultant de Zapier

Tarification personnalisée

Consultant en automatisation par Zapier : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Les intégrations natives et Zapier de ClickUp vous permettent de réaliser des connexions avec plus de 1 000 autres applications. Vous pouvez ainsi lier ClickUp à votre CRM, à votre plateforme d'e-mail marketing et même à votre outil de planification des réseaux sociaux, créant ainsi un flux d'informations fluide. Par exemple, vous pouvez éliminer la saisie manuelle des données en créant automatiquement des tâches ClickUp à partir des nouveaux clients de votre CRM.

📖 À lire également : Comment créer un assistant virtuel avec ChatGPT ?

5. Consensus (Idéal pour les informations fondées sur la recherche et la découverte de sources universitaires)

Les campagnes efficaces reposent souvent sur des recherches solides. Consensus est conçu pour aider les agences à accéder rapidement à des informations fiables en analysant des millions d'articles universitaires et en résumant les résultats sous forme de réponses claires et exploitables.

Pour les agences spécialisées dans la stratégie de contenu, le leadership éclairé ou le storytelling basé sur les données, Consensus agit comme un analyste de recherche au sein d'une interface de chat. Au lieu de passer au crible manuellement de multiples sources de données, votre équipe peut recueillir des informations fiables, valider des affirmations et construire des récits plus solides, étayés par des données vérifiées.

Les meilleures fonctionnalités selon le consensus

Passe au crible des millions d'études universitaires pour fournir des informations fondées scientifiquement utiles à la recherche et à la stratégie

Résume les résultats de recherches complexes afin que les équipes puissent rapidement en tirer les principaux enseignements clés

Offre d'assistance pour la création de contenu en aidant les agences à trouver des sources fiables pour la rédaction d'articles ou de rapports

Aide les équipes marketing à analyser les données et à explorer des thèmes pour améliorer la recherche et la planification des campagnes

Limites du consensus

Axés principalement sur des documents universitaires et de recherche plutôt que sur des analyses en temps réel ou des données de performance de campagne

Peut nécessiter des outils supplémentaires pour la recherche de mots-clés, le référencement ou des tâches plus générales liées au flux de travail du marketing.

Tarification consensuelle

Tarification personnalisée

Évaluations et avis consensuels

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📖 À lire également : Fonctionnalités du projet ChatGPT : comment les utiliser

6. AskYourPDF Research Assistant (Idéal pour analyser des documents et extraire des informations à partir de fichiers PDF)

Les équipes des agences traitent souvent des documents volumineux tels que des rapports de recherche, des présentations stratégiques, des livres blancs ou des briefs clients. AskYourPDF Research Assistant vous aide à transformer ces longs fichiers en informations exploitables en vous permettant d'interagir directement avec les documents.

Au lieu de lire manuellement des centaines de pages, vous pouvez utiliser ce GPT dans une interface de chat pour analyser des documents et obtenir rapidement des informations précieuses. Pour les agences qui produisent du contenu long format, des rapports ou des stratégies marketing fondées sur la recherche, cela permet de rationaliser le processus d'extraction de données pertinentes à partir de documents complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'AskYourPDF Research Assistant

Vous permet de télécharger et d'analyser des fichiers PDF pour extraire rapidement des informations clés à partir de rapports, d'études ou de documents internes

Aide les agences à générer des brouillons d'articles ou des résumés de recherche étayés par des sources référencées

Extrait des citations et des références pour fournir de l'assistance lors de la création de contenu et de la rédaction d'articles de blog basés sur la recherche

Permet aux équipes d'interagir avec des documents de manière conversationnelle pour trouver des données spécifiques sans avoir à lire l'intégralité des fichiers

Limites de l'assistant de recherche AskYourPDF

Conçus principalement pour l'analyse de documents plutôt que pour des tâches de référencement axées sur les campagnes ou de recherche de mots-clés

Des outils d'IA supplémentaires peuvent être nécessaires lorsque vous travaillez avec des sources autres que des fichiers PDF ou dans le cadre de flux de travail marketing plus étendus.

Tarifs de l'assistant de recherche AskYourPDF

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AskYourPDF Research Assistant

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📖 À lire également : ChatGPT vs Mode IA de Google : lequel est le plus efficace pour la productivité et la recherche ?

7. Générateur de présentations et de diagrammes (idéal pour visualiser les flux de travail et les stratégies marketing)

Les agences sont souvent confrontées à des structures de campagne complexes, à des flux de travail clients et à des intégrations techniques. Le générateur de présentations et de diagrammes permet de transformer ces concepts abstraits en visuels clairs que les équipes et les clients peuvent facilement comprendre.

Au lieu d'expliquer des processus complexes à l'aide de longs documents, vous pouvez utiliser ce GPT pour générer des schémas qui simplifient les discussions. Que vous planifiiez des stratégies marketing, définissiez la structure d'un projet ou présentiez des idées de campagne à vos clients, les schémas visuels facilitent la collaboration entre les agences et les équipes internes.

Principales fonctionnalités du générateur de présentations et de diagrammes

Génère des organigrammes et des schémas visuels qui aident les équipes à expliquer clairement des stratégies et des flux de travail complexes

Crée des cartes mentales qui aident à organiser les idées, à planifier les campagnes et à élaborer des stratégies de contenu

Offre d'assistance pour la documentation technique en visualisant l'architecture du système, les flux de données et les intégrations

Aide les agences à présenter des concepts structurés dans leurs propositions, leurs présentations clients et leurs résumés de recherche

Limites du générateur de présentations et de diagrammes

Se concentre principalement sur la documentation visuelle plutôt que sur la création de contenu, le référencement ou la rédaction de campagnes

La création de ressources visuelles hautement personnalisées ou à l'image de votre marque peut néanmoins nécessiter le recours à des outils de conception externes.

Tarifs du générateur de présentations et de diagrammes

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le générateur de présentations et de diagrammes

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📖 À lire également : Automatisation de ChatGPT : comment utiliser l'IA pour rationaliser les tâches

8. Project Manager Buddy (Idéal pour planifier et organiser des projets d'agence complexes)

Gérer plusieurs campagnes clients à la fois peut rapidement devenir une tâche écrasante. Project Manager Buddy agit comme un conseiller opérationnel virtuel qui aide les équipes d'agence à structurer les échéanciers, à gérer les livrables et à coordonner le travail entre les projets.

Au lieu de tout repenser à chaque fois, vous pouvez utiliser ce GPT dans une interface de chat pour organiser vos tâches, définir vos flux de travail et structurer la documentation de vos projets. Pour les agences qui jonglent entre plusieurs clients et des campagnes marketing spécifiques, il offre des conseils utiles qui permettent aux projets d'avancer sans accroc.

Les meilleures fonctionnalités de Project Manager Buddy

Aide les équipes à structurer des plans de projet qui permettent de rationaliser les flux de travail dans le cadre des campagnes et des processus internes

Fournit des conseils sur les cadres de gestion de projet et aide à organiser des tâches spécifiques entre les équipes

Génère des modèles de planification et des cadres de travail pour les tâches des agences de création, les lancements de produits ou les feuilles de route des campagnes

Aide les agences à coordonner les livrables sur plusieurs canaux tout en garantissant la clarté des projets

Limites de Project Manager Buddy

Ils sont principalement axés sur la planification et la coordination plutôt que sur la création de contenu, le référencement ou la rédaction de campagnes.

Une intégration avec des outils externes de gestion de projet peut encore être nécessaire pour un suivi et une exécution complets des tâches.

Tarifs de gestion de projet Buddy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Project Manager Buddy

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Capterra : Pas assez d'avis

9. Générateur de vidéos IA (Idéal pour transformer des scripts marketing en campagnes visuelles captivantes)

Le contenu vidéo est devenu l'un des formats les plus puissants du marketing moderne, mais sa production à grande échelle peut s'avérer coûteuse et chronophage. Video IA Generator aide les agences à transformer des idées écrites en scènes visuelles, permettant ainsi aux équipes d'expérimenter plus rapidement différents concepts de vidéo.

Pour les agences qui gèrent la création de contenu sur plusieurs canaux, ce GPT permet de convertir des scripts, des messages de campagne ou des plans d'articles en formats de narration visuelle. Il est particulièrement utile lorsque votre équipe doit créer des visuels de promotion ou des vidéos conceptuelles sans s'appuyer entièrement sur les flux de travail de production traditionnels.

Les meilleures fonctionnalités du générateur de vidéos IA

Convertit des consignes écrites en scènes vidéo qui fournissent une assistance pour la création de contenu créatif et la narration de campagnes

Aide les agences à créer des prototypes de publicités vidéo et de visuels de promotion pour des campagnes marketing spécifiques

Transformez des scripts ou du contenu long en récits visuels captivants pour vos campagnes sur les réseaux sociaux et numériques

Assistance pour les équipes créatives pour tester de nouvelles idées et de nouveaux formats pour des stratégies marketing axées sur la vidéo

Limites du générateur de vidéos IA

Les visuels générés peuvent encore nécessiter des modifications ou des retouches à l'aide d'outils de production de vidéo professionnelle

Moins adaptés aux tâches analytiques telles que le référencement naturel (SEO), la recherche de mots-clés ou l'analyse de campagnes

Tarifs du générateur de vidéos IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les générateurs de vidéos IA

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📖 À lire également : Les meilleurs outils de création de contenu IA

10. Logo Creator (Idéal pour générer rapidement des concepts d'identité de marque pour les clients des agences)

Les projets d'identité de marque commencent souvent par une phase d'exploration. Logo Creator aide les agences à générer rapidement des idées d'identité visuelle lorsqu'elles travaillent sur de nouvelles marques pour leurs clients ou qu'elles modernisent des marques existantes.

Au lieu de passer des heures à esquisser des concepts préliminaires, vous pouvez utiliser ce GPT pour générer plusieurs propositions de logos en fonction de la marque, du secteur d'activité et de la vision créative du client. Pour les agences chargées de la création de contenu, des pages produits ou du lancement de sites web clients, cet outil permet d'accélérer les premières étapes du développement visuel.

Les meilleures fonctionnalités du créateur de logos

Génère plusieurs concepts de logo qui aident les agences à explorer rapidement différentes orientations visuelles pour leur marque

Créez des icônes d'application et des éléments d'identité visuels uniques qui accompagnent le lancement de sites web et de produits modernes

Suggère des combinaisons de palettes de couleurs qui renforcent l'identité de marque et la créativité visuelle

Permet aux équipes de tester rapidement des concepts visuels avant de passer à la conception détaillée

Limites de Logo Creator

Les designs générés nécessitent souvent d'être peaufinés à l'aide d'outils de conception professionnels avant leur livraison finale

Axés sur l'identité visuelle plutôt que sur le travail de marketing au sens large ou de stratégie de contenu

Tarifs du créateur de logos

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Logo Creator

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📖 À lire également : Comment rationaliser l'orchestration des flux de travail pour gagner en efficacité

11. Prompt Engineering (Idéal pour optimiser les instructions afin d'obtenir des résultats IA de meilleure qualité)

L'obtention de résultats probants grâce à l'IA dépend souvent de la qualité de la rédaction de vos invites. Le « prompt engineering » aide les agences à affiner leur interaction avec les grands modèles linguistiques, garantissant ainsi que les réponses obtenues sont plus claires, mieux structurées et plus pertinentes pour le travail des clients.

Pour les équipes qui expérimentent les GPT personnalisés ou qui utilisent plusieurs outils d'IA, ce GPT sert de guide pour améliorer la formulation de vos requêtes. Il aide les agences à obtenir de meilleurs résultats en matière de création de contenu, de recherche et de stratégie marketing en affinant les invites et en améliorant le contexte fourni aux systèmes d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Prompt Engineering

Examine et affine une invitation afin d'améliorer la manière dont les modèles GPT interprètent les demandes et génèrent de meilleurs résultats

Aide les agences à comprendre comment les grands modèles linguistiques traitent les instructions et génèrent des réponses IA

Fournit des exemples concrets de prompts qui facilitent la création de contenu, la recherche et la conception de campagnes

Améliore la clarté des instructions afin que les équipes puissent générer des résultats plus cohérents à travers les GPT personnalisés

Limites de l'ingénierie des invites

Axés sur l'amélioration de la qualité des réponses plutôt que sur l'exécution directe de tâches telles que l'analyse de performance ou d' marché

Le jugement humain reste nécessaire pour s'assurer que les réponses générées par l'IA correspondent aux objectifs du client et aux directives de la marque

Tarifs de Prompt Engineering

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Prompt Engineering

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📖 À lire également : Outils logiciels d'analyse marketing

12. UX Design Mentor (Idéal pour améliorer la stratégie UX et la conception de l'interface produit)

Les expériences numériques exceptionnelles sont rarement le fruit du hasard. UX Design Mentor aide les équipes des agences à évaluer les interfaces des produits, à améliorer leur ergonomie et à perfectionner les expériences numériques sur les sites web et les applications.

Pour les agences qui conçoivent des expériences web pour leurs clients ou optimisent des pages produits, ce GPT joue le rôle de conseiller en conception. Il examine les dispositions, les flux de navigation et les interactions utilisateur, aidant ainsi les équipes à transformer leurs idées de conception en solutions plus efficaces et centrées sur l'utilisateur, tout en préservant la créativité et la réflexion stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de UX Design Mentor

Fournit des commentaires sur la disposition, le flux de navigation et l'ergonomie afin d'améliorer l'expérience globale sur le site web

Aide les agences à analyser leurs choix de conception et à les aligner sur les stratégies UX modernes

Propose des conseils sur la recherche de l’utilisateur, les personas et les tests qui renforcent les décisions en matière de marketing et de produit

Aide les équipes de conception à affiner la structure visuelle et les concepts d'interaction grâce à des informations pratiques

Limites de UX Design Mentor

Se concentre sur les retours d'expérience utilisateur plutôt que sur le référencement au sens large, la recherche de mots-clés ou l'analyse des performances

Peut nécessiter des outils de conception spécialisés pour le prototypage et le développement d'interfaces haute fidélité

Tarifs de UX Design Mentor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UX Design Mentor

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📖 À lire également : Comment élaborer des stratégies marketing efficaces pour les cabinets comptables

13. Sales Pro (Idéal pour élaborer des stratégies plus intelligentes de suivi et de prospection des clients)

Les relations avec les clients dépendent souvent de ce qui se passe après la première discussion. Sales Pro aide les agences à affiner leur approche en matière de suivi, en veillant à ce que leurs prises de contact soient réfléchies, stratégiques et adaptées aux besoins du client.

Pour les agences qui gèrent plusieurs comptes et campagnes marketing sur différents canaux, ce GPT fait office d'assistant structuré qui aide les équipes à élaborer des messages de suivi, des stratégies de communication et des idées d'engagement visant à renforcer les relations à long terme avec les clients.

Lorsque votre agence a besoin de maintenir son élan après des propositions, des présentations ou des discussions sur des campagnes, des outils comme ceux-ci aident à générer des idées et des messages structurés qui permettent de faire avancer les discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Sales Pro

Aide à rédiger des messages de suivi qui améliorent l'engagement des clients dans le cadre des campagnes de marketing et de communication

Génère des idées de communication sur mesure en fonction du contexte des différents clients et secteurs d'activité

Fournit des concepts de communication structurés qui aident les agences à assurer la maintenance de la communication de marque cohérente

Assiste les équipes gérant plusieurs clients en facilitant la production de résultats qui optimisent la gestion des relations

Limites de Sales Pro

Axés principalement sur la stratégie de communication plutôt que sur l'analyse approfondie des différents CRM

Fonctionne idéalement avec les systèmes CRM et autres Outils d'IA qui suivent les données de performance des campagnes

Tarifs de l'équipe commerciale

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sales Pro

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📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans le marketing

14. SMMA GPT (Idéal pour gérer la stratégie de marketing sur les réseaux sociaux et le contenu des campagnes)

Diriger une agence de marketing sur les réseaux sociaux implique de jongler simultanément entre plusieurs campagnes, plateformes et clients. SMMA GPT a été conçu pour offrir de l'assistance aux agences qui ont besoin d'aide pour structurer leurs campagnes, générer des idées créatives et élaborer des stratégies efficaces sur différents canaux.

Pour les équipes chargées de la création de contenu, des campagnes publicitaires et des stratégies de croissance sur les réseaux sociaux, ce GPT agit comme un assistant stratégique. Il aide les professionnels du marketing à générer des idées de campagne, à définir des angles de communication et à élaborer des stratégies de marketing de contenu en phase avec les tendances en constante évolution des plateformes.

Lorsque vous avez besoin d'inspiration rapide pour vos campagnes ou d'un cadre structuré pour la gestion des réseaux sociaux, des outils comme ceux-ci aident les agences à maintenir leur élan créatif tout en organisant le travail pour leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de SMMA GPT

Aide les agences à générer des idées de campagne, des idées de publications virales et des concepts de stratégie pour les réseaux sociaux

Offre d'assistance pour la création de contenu pour les blogs, les légendes, les créations publicitaires et les contenus longs utilisés dans les campagnes

Aide à l'optimisation des mots-clés, au référencement naturel (SEO) et à la création de messages ciblés pour les réseaux sociaux

Fournit des informations stratégiques qui aident les agences à planifier leurs initiatives marketing sur plusieurs canaux

Limites du GPT SMMA

Axés principalement sur le marketing sur les réseaux sociaux plutôt que sur l'analyse approfondie ou les rapports Google Analytics

La qualité des résultats peut dépendre de la clarté avec laquelle le contexte et les données de campagne sont fournis

Tarifs SMMA GPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les GPT SMMA

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📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA marketing pour rester productif

15. Plan de développement commercial et de marketing numérique (idéal pour élaborer des stratégies structurées de croissance de la clientèle)

Le travail en agence ne se limite souvent pas à la simple exécution de campagnes. Les clients attendent également des conseils sur la stratégie de croissance, le positionnement et l'orientation marketing à long terme. Le plan de développement commercial et de marketing numérique aide les agences à élaborer des plans structurés qui combinent stratégie commerciale et mise en œuvre marketing concrète.

Au lieu de partir d'une page blanche, ce GPT aide les équipes à générer des cadres de croissance structurés qui relient la stratégie de contenu, la planification des campagnes et les objectifs plus larges de développement commercial. Pour les agences gérant plusieurs clients, il agit comme un partenaire stratégique qui aide à transformer les données brutes et les études de marché en documents de planification exploitables.

Meilleures fonctionnalités du forfait de développement commercial et de marketing numérique

Aide les agences à élaborer des stratégies de marketing et de croissance structurées et adaptées à différents secteurs d'activité

Offre d'assistance pour la création de propositions et la planification de campagnes à l'aide de données pertinentes et d'informations sur le marché

Aide à la planification de la stratégie de contenu, aux idées de génération de prospects et aux cadres de croissance à long terme de la clientèle

Génère des forfaits structurés que les agences peuvent adapter pour leurs présentations de sites web, de campagnes ou de développement d’entreprise

Limites du forfait de développement commercial et de marketing numérique

Les résultats stratégiques peuvent nécessiter une validation par des analyses plus approfondies et des études de marché concrètes.

Fonctionne mieux lorsque les agences fournissent un contexte solide sur la marque du client, ses objectifs et son environnement concurrentiel

Tarifs des forfaits de développement commercial et de marketing numérique

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les plans de développement commercial et de marketing numérique

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📖 À lire également : Comment les agences de marketing IA peuvent transformer votre stratégie numérique

L'ADN de votre agence repose sur la clarté, la rapidité, la collaboration et une exécution sans faille. Il en va de même pour vos Outils d'IA, qui doivent vous éviter la prolifération du travail.

La plupart des agences commencent avec un seul GPT et se retrouvent soudainement à jongler avec sept, chacun ayant sa propre spécialisation et sa propre courbe d'apprentissage, ce qui entraîne une prolifération des IA. Désormais, vous ne gérez plus seulement des campagnes : vous gérez un véritable zoo.

💡Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX, l'assistant IA de bureau de ClickUp, pour réduire la prolifération des IA : Une minute, vous rédigez un message complexe à l'aide de GPT-5 ; l'instant d'après, vous activez Claude pour une analyse de contexte approfondie (le tout depuis la même fenêtre « Ask AI »). Vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser différentes interfaces ni de vous souvenir des fonctionnalités de chaque modèle. Il vous suffit de choisir le meilleur outil pour chaque tâche, sans changer d'application ni vous ruiner.

La fonctionnalité Talk to Text de ClickUp Brain MAX transforme votre parole en messages soignés, notes créatives, invitations ou briefs et documents complets. Cela représente littéralement 400 % de la production d'un clavier traditionnel. Respecter ce délai impossible est désormais possible ! Capturez des idées, partagez des instructions et terminez vos tâches 4 fois plus vite grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX

La solution consiste à regrouper les éléments là où cela s'avère judicieux et à utiliser un hub central pour la coordination. C'est là que l'environnement de travail IA convergent de ClickUp pour les agences fait toute la différence. Il s'agit d'une source unique et fiable sur laquelle votre équipe et vos clients peuvent compter.

41 % des clients de ClickUp l'ont déjà utilisé pour remplacer au moins trois outils et réaliser des économies.

Une évaluation G2 le confirme :

« ClickUp offre une flexibilité inégalée grâce à des vues personnalisables (liste, Tableau, diagramme de Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, ainsi que des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un système cohérent. »

« ClickUp offre une flexibilité inégalée grâce à des vues personnalisables (Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, ainsi que des documents, des objectifs et un suivi du temps intégrés, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un système cohérent. »

Examinons les avantages uniques de la mise en œuvre de ClickUp pour transformer les flux de travail des agences et de leurs clients :

Offre une plateforme centralisée qui permet aux agences numériques d'organiser leur travail par client, équipe et projet grâce à une hiérarchie intuitive d'espaces, de dossiers et de listes ✅

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, le chat en temps réel et le partage de documents. Ces outils favorisent des discussions fluides autour des projets, permettant aux équipes de donner leur avis et de prendre des décisions rapidement ✅

Permet aux agences numériques de suivre en temps réel l'état d'avancement des tâches, les échéances et les performances de l'équipe, ce qui permet d'apporter des ajustements proactifs pour maintenir la gestion de projet sur la bonne voie. ✅

La fonctionnalité intégrée de suivi du temps vous permet de facturer avec précision les services rendus à vos clients, améliorant ainsi le contrôle financier ✅

Évolue avec votre organisation, en prenant en charge des projets plus importants et plus complexes. Grâce à son modèle tarifaire compétitif, les agences numériques peuvent commencer modestement et passer progressivement à des fonctions plus avancées à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent ✅

Propose une recherche alimentée par l'IA via ClickUp Brain , indexant les tâches, les documents et les discussions afin que les équipes puissent trouver instantanément les informations dont elles ont besoin ✅

Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans votre environnement de travail ClickUp en quelques secondes : il suffit de demander à ClickUp Brain

Ou utilisez ClickUp AI pour créer des présentations commerciales et des images personnalisées.

Obtenez des visuels personnalisés et du contenu pour vos présentations grâce à ClickUp AI

💡 Conseil de pro : Utilisez les Super Agents de ClickUp pour assurer la cohérence du suivi des campagnes de tâches Créez des agents IA personnalisables capables d'assumer diverses responsabilités avec ClickUp Super Agents Les Super Agents sont les coéquipiers alimentés par l'IA de ClickUp, conçus pour exécuter des flux de travail en plusieurs étapes en s'appuyant sur le contexte de votre environnement de travail. Ce sont des agents ambiants qui peuvent fonctionner en continu tout en garantissant un contrôle des accès. Briefs créatifs : Rédaction de briefs créatifs à partir du contexte d'une tâche ou de la discussion, incluant des améliorations concrètes pour standardiser la prise en charge des demandes et accélérer les validations.

Briefs de fonctionnalités : Convertir les demandes de fonctionnalités en briefs structurés, permettant ainsi aux équipes Agile d'harmoniser le périmètre, d'estimer efficacement la durée nécessaire et de réduire les retouches. Ils vous permettent d'optimiser votre productivité grâce à des coéquipiers autonomes : mentionnez-les (@mention), attribuez-leur des tâches et envoyez-leur des messages directement. Vous pouvez choisir quand, comment et sur quoi ils travaillent, tout en bénéficiant d'une amélioration constante grâce à leurs connaissances et à leur mémoire infinies.

Essayez le modèle de gestion d'agence de ClickUp

Il s'agit du modèle ultime pour toutes les agences, en particulier les agences de création ou de marketing. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre pipeline commercial, la définition du périmètre des projets, la gestion des ressources, l'intégration des clients, la livraison des projets, les demandes de modification, les retours clients, et bien plus encore.

Renforcez la pile IA de votre agence avec ClickUp

L'essor des GPT personnalisés transforme la manière dont les agences abordent leur travail avec leurs clients, de la création de contenu et de la recherche de mots-clés à la planification et au développement de campagnes. Comme le montre cette liste, les meilleurs GPT pour les agences aident les équipes à gagner en rapidité, à produire de meilleurs résultats et à extraire des informations pertinentes des données de campagne et des études.

Mais la gestion de nombreux GPT sur différents outils d'IA peut rapidement devenir complexe. C'est là que ClickUp prend toute sa valeur. Au lieu de jongler avec des flux de travail dispersés, ClickUp fait office d'espace de travail unifié où vos équipes marketing, stratégiques et créatives peuvent organiser des projets, collaborer et transformer les idées générées par l'IA en résultats concrets.

Si votre agence souhaite rationaliser le travail avec ses clients tout en restant compétitive dans un environnement axé sur l'IA, essayez ClickUp gratuitement et commencez à transformer vos idées basées sur l'IA en une exécution organisée et évolutive. 🚀

Foire aux questions

Les meilleurs GPT pour les agences sont ceux qui sont adaptés à des flux de travail spécifiques, tels que la création de contenu, la recherche de mots-clés ou les tâches de développement. De nombreuses agences combinent plusieurs GPT personnalisés pour fournir de l'assistance pour différentes fonctions, plutôt que de s'appuyer sur un seul assistant IA polyvalent.

Pas tout à fait. Si les outils GPT peuvent générer des résultats, faciliter la recherche et accélérer les tâches créatives des agences, celles-ci continuent de s'appuyer sur l'expertise humaine pour la stratégie, le marketing, la relation avec les clients et le contrôle qualité tout au long des campagnes.

De nombreuses agences utilisent plusieurs outils d'IA pour des tâches spécifiques telles que l'analyse, la rédaction ou l'automatisation. Pour éviter la fragmentation des flux de travail, les équipes centralisent souvent la planification, la collaboration et les données de projet au sein d'un espace de travail unique qui relie ces outils.

Les GPT sont des assistants IA spécialisés, basés sur de grands modèles linguistiques, qui génèrent du contenu, analysent des données ou facilitent la recherche. Les plateformes d'agence, quant à elles, gèrent les flux de travail, les projets, la collaboration et l'exécution des campagnes entre les équipes.

ClickUp est une plateforme pour agences qui intègre des assistants IA dans un environnement de travail plus large. Elle aide les équipes à organiser leurs projets, à gérer leurs flux de travail marketing et à coordonner les agences entre les différents clients, tout en tirant parti des fonctionnalités basées sur GPT lorsque cela est nécessaire.