10 modèles de cadres de compétences dans ClickUp

La plupart des cadres de compétences échouent pour une raison ennuyeuse : ils existent sous forme de document, alors que les décisions relatives aux talents sont prises dans le cadre du travail quotidien. Les fiches d'évaluation des recrutements dérivent, les évaluations de performances deviennent subjectives et les plans de développement se transforment en objectifs « à réaliser un jour ».

Ce guide vous présente 10 modèles de cadres de compétences prêts à l'emploi dans ClickUp afin que les données relatives aux compétences soient directement reliées aux tâches, aux évaluations de performances et à l'évolution de carrière, là où votre équipe travaille déjà.

Les 10 modèles de cadre de compétences en un coup d'œil

Vous ne savez pas par quel modèle commencer ? Utilisez la matrice des capacités pour cartographier les compétences dont vous disposez aujourd'hui, puis ajoutez la cartographie des compétences pour les décisions en matière de recrutement, et les plans de développement + évaluations pour transformer les lacunes en actions.

Modèle Lien pour télécharger Idéal pour Meilleures fonctionnalités Format visuel Modèle de matrice de capacités ClickUp Obtenir un modèle gratuit Responsables RH et chefs de service ayant besoin d'une vue d'ensemble des compétences organisationnelles Grille de capacités préétablie, évaluations des compétences par code de couleur, catégories de compétences personnalisables, informations fournies par l'IA sur les lacunes. Matrice des compétences Modèle de cartographie des compétences ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les chefs de projet et les responsables d'équipe affectent les bonnes personnes aux bonnes tâches. Recherche de compétences, filtres de maîtrise, tâches liées pour montrer l'utilisation des compétences dans le travail réel, automatisations pour mettre à jour les évaluations. Tableau + liste de cartographie des compétences Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp Obtenir un modèle gratuit Équipes techniques et d'ingénierie ayant besoin de visibilité sur les compétences techniques et les certifications Domaines techniques préconfigurés, suivi des certifications, alertes d'expiration, IA pour identifier les chevauchements de compétences. Matrice des compétences techniques Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les services informatiques identifient les lacunes en matière de couverture et les points de défaillance uniques. Catégories de compétences spécifiques à l'informatique, champs personnalisés pour les domaines à risque, visibilité du tableau de bord sur la couverture. Matrice des compétences informatiques Modèle de matrice de formation ClickUp Obtenir un modèle gratuit Équipes RH chargées du suivi des formations de conformité et des certifications des employés Suivi du statut, rappels automatisés de recertification, attribution groupée pour les formations à l'échelle du département. Matrice d'achèvement des formations Modèle de cadre de formation ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les équipes L&D conçoivent des parcours d'apprentissage structurés liés aux compétences. Structure de formation hiérarchique, documents centralisés, objectifs d'apprentissage générés par l'IA. Cadre de formation Modèle de matrice des familles d'emplois ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les organisations créent des structures de rôles transparentes et des directives de nivellement. Cartographie de la progression des familles d'emplois, alignement des compétences par niveau, vue Tableur pour les contrôles de cohérence. Matrice des familles d'emplois Modèle de parcours professionnel ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les responsables et les employés qui planifient leurs futurs rôles et leurs opportunités de croissance Échelles de carrière visuelles, analyse des lacunes en matière de compétences, recommandations de développement de l'IA. Visualiseur de parcours professionnels Modèle de forfait de développement des employés ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les managers et les employés transforment les objectifs de développement en plans concrets. Structure de définition des objectifs, actions liées aux tâches, vérifications régulières des progrès Plan de développement Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp Obtenir un modèle gratuit Organisations effectuant des évaluations de performances structurées et basées sur les compétences Ancrages d'évaluation comportementale, comparaison côte à côte entre soi-même et son responsable, génération de résumés par IA. Formulaire d'évaluation + matrice d'évaluation

Qu'est-ce qu'un modèle de cadre de compétences ?

Vous savez que vous devez définir ce qui constitue une « bonne » performance pour chaque rôle, mais partir d'un document vierge est un véritable casse-tête. Cela conduit souvent à un enchevêtrement de feuilles de calcul et de documents Word disparates, avec des termes incohérents. L'« expert » d'un service est le « compétent » d'un autre, ce qui sème la confusion dans le recrutement et les promotions.

Le résultat est prévisible : des définitions incohérentes, des évaluations confuses et des décisions en matière de talents qui reposent sur la mémoire plutôt que sur des preuves. Un modèle de cadre de compétences vous offre une structure reproductible pour définir les compétences, évaluer les aptitudes et lier les plans de développement à la réalité du travail.

Cela crée une prolifération massive de contextes, lorsque les équipes perdent des heures à rechercher des informations dans des applications déconnectées, à traquer des fichiers éparpillés et à répéter les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes. Vos données sur les compétences se trouvent à un endroit, les évaluations de performances à un autre, et les dossiers de formation se perdent dans les fils de discussion par e-mail. Un modèle de cadre de compétences est une structure préétablie qui décrit les compétences, les comportements et les connaissances dont votre équipe a besoin pour réussir. Dans un environnement de travail convergent comme ClickUp, une plateforme unique où cohabitent projets, documents, discussions et analyses, il ne s'agit pas seulement d'un document statique. C'est un système dynamique et connecté.

Au lieu d'un fouillis fragmenté, vous disposez d'une source unique et fiable. Vos définitions de compétences, vos évaluations d'employés et vos plans de développement sont tous liés entre eux et exploitables là où le travail est réellement effectué.

Si vous souhaitez obtenir rapidement cette « source unique de vérité », commencez par le modèle de matrice de capacités de ClickUp™.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et instantanément accessible. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Avantages de l'utilisation de modèles de cadres de compétences

Vous avez passé des mois à concevoir le modèle de compétences parfait, mais celui-ci reste désormais dans un disque partagé, complètement déconnecté du travail quotidien. Personne ne pense à le mettre à jour et il n'est jamais mentionné lors des discussions d'évaluation, ce qui donne l'impression que tous ces efforts ont été vains. Les parcours professionnels restent subjectifs, le recrutement relève du hasard et vous ne disposez d'aucune donnée réelle pour orienter vos investissements en matière de formation.

L'utilisation d'un modèle au sein de votre plateforme de gestion du travail intègre le cadre dans le flux de travail de votre équipe. Il transforme votre stratégie de gestion des talents, qui passe d'un document oublié à un système actif favorisant la croissance.

Vous bénéficiez des avantages suivants :

Cohérence au sein de l'organisation : tout le monde utilise le même langage et les mêmes critères pour discuter des compétences, ce qui met définitivement fin au débat « que signifie réellement « compétent » ? ».

Mise en œuvre plus rapide : vous pouvez éviter les mois de conception du cadre et commencer à évaluer et à développer vos employés presque immédiatement.

Des discussions plus claires sur la carrière : les employés peuvent voir exactement les compétences qu'ils doivent développer pour leur prochain rôle, ce qui élimine toute ambiguïté lors des discussions sur les promotions.

De meilleures décisions d'embauche : vos fiches d'évaluation d'entretien et vos descriptions du rôle correspondent enfin aux compétences réellement requises pour le rôle.

Investissements ciblés dans la formation : vous pouvez facilement vous pouvez facilement identifier les lacunes en matière de compétences au niveau de l'équipe ou du service, puis allouer votre budget de formation et de développement là où il aura le plus d'impact.

Connexion avec le travail réel : lorsque vos modèles sont intégrés à une plateforme de gestion de projet, les données relatives aux compétences restent liées aux tâches, aux projets et aux résultats de performance. Fini les feuilles de calcul isolées !

🎥 Pour vous aider à comprendre comment les modèles fonctionnent dans ClickUp et comment ils peuvent rationaliser votre flux de travail, regardez cet aperçu des modèles de planification de projet qui illustre les principes fondamentaux que vous appliquerez aux modèles de cadre de compétences ci-dessous.

Les 10 meilleurs modèles de cadre de compétences dans ClickUp

Ces 10 modèles couvrent tous les aspects de la gestion des compétences, de la cartographie des compétences actuelles à la planification de l'évolution de carrière et au suivi des formations suivies. Chaque modèle est entièrement personnalisable et s'intègre parfaitement aux fonctionnalités de gestion des tâches, d'automatisation et de ClickUp Brain de ClickUp pour créer un écosystème de talents connecté.

1. Modèle de matrice de capacités ClickUp

Vous n'avez aucune idée des compétences dont dispose votre organisation dans son ensemble, et tout est cloisonné dans des feuilles de calcul spécifiques à chaque service. Cela donne l'impression que la planification stratégique des effectifs se fait à l'aveuglette, et vous êtes constamment pris au dépourvu par les pénuries de compétences lorsque vous essayez de recruter du personnel pour des projets importants.

Ne soyez plus surpris par les pénuries de talents et centralisez votre inventaire de compétences grâce à ce modèle sous forme de grille. Il est conçu pour les responsables RH et les chefs de service qui ont besoin d'une vue d'ensemble des forces et des faiblesses de leur équipe. Identifiez les pénuries de compétences à l'échelle de l'organisation avant qu'elles ne deviennent des urgences en matière de recrutement grâce à la vue en matrice. Vous pouvez désormais prendre des décisions fondées sur des données concernant les talents, plutôt que de vous contenter de suppositions.

Obtenir un modèle gratuit Mettez en avant les compétences de chaque membre de votre équipe grâce à ce modèle ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il est fourni avec une structure de matrice prédéfinie et des catégories de compétences personnalisables.

champs personnalisés ClickUp . Analysez rapidement les points forts de votre équipe grâce à des évaluations de compétences codées par couleur à l'aide des

Ajoutez des critères spécifiques par rôle afin de suivre les données propres à votre organisation.

Résumez les lacunes en matière de capacités entre les équipes ou générez des recommandations de développement en demandant à ClickUp Brain d'analyser les données de votre matrice.

🚀 Idéal pour : les responsables RH, les chefs de service et les équipes chargées des ressources humaines qui souhaitent obtenir une vue centralisée des compétences de leur personnel.

2. Modèle de cartographie des compétences ClickUp

Les chefs de projet se demandent sans cesse : « Qui sait faire telle ou telle chose à faire ? » La répartition des tâches dans le cadre d'un projet se fait en fonction des disponibilités, et non en fonction des compétences. Cela conduit à confier des tâches cruciales à des personnes qui ne sont pas les mieux placées pour les accomplir, ce qui entraîne des retards dans le projet et une baisse de la qualité du travail.

Éliminez les conjectures liées à la dotation en personnel des projets grâce à un modèle conçu pour documenter et visualiser les compétences spécifiques de chaque membre de l'équipe. Utilisez le modèle de cartographie des compétences de ClickUp™ pour transformer la question « qui connaît X ? » en une recherche de 10 secondes au lieu d'un mystère hebdomadaire. Trouvez la personne idéale pour n'importe quelle mission en quelques secondes en recherchant les compétences et le niveau de maîtrise dont vous avez besoin grâce à de puissants filtres. Désormais, vos projets sont toujours dotés des experts adéquats, ce qui garantit que le travail est effectué de manière efficace et de haute qualité.

Obtenir un modèle gratuit Collectez et organisez facilement les informations relatives aux compétences de vos employés grâce au modèle de cartographie des compétences ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

vue Liste ClickUp à la vue Tableau ClickUp et à vue Tableau ClickUp pour voir vos données de compétences sous différents angles. Passez de la et à la pour voir vos données de compétences sous différents angles.

Visualisez les capacités dans le contexte du travail réel en effectuant la connexion des compétences aux missions réelles des projets à l'aide des tâches liées .

Gardez vos données de compétences à jour en configurant ClickUp Automatisations pour avertir automatiquement les responsables lorsque les évaluations doivent être mises à jour.

🚀 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes opérationnelles qui attribuent les tâches en fonction des compétences réelles.

3. Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Les compétences de votre équipe d'ingénieurs sont une boîte noire. Vous n'êtes pas sûr de disposer de l'expertise nécessaire pour le prochain lancement de produit ou une migration technologique prévue. Cette incertitude signifie que les projets sont souvent retardés lorsque vous découvrez des lacunes critiques en matière de compétences au milieu d'un sprint. 48 % des professionnels de l'informatique ont abandonné des projets au cours de l'année dernière en raison d'un manque de compétences techniques appropriées, et vous risquez des problèmes de conformité lorsque les certifications expirent sans que vous vous en rendiez compte.

Obtenez un inventaire clair et en temps réel des compétences techniques de votre équipe grâce à une matrice spécialisée axée sur les langages de programmation, les outils logiciels et les certifications. Utilisez le modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp™ si vous avez besoin d'une vue claire des langages, des outils et des certifications, sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul. Ce modèle permet de suivre facilement qui sait quoi, d'identifier les besoins en formation avant qu'ils ne bloquent un projet et de planifier les futures transitions technologiques. Vous disposerez toujours de l'expertise technique adéquate pour relever tous les défis.

Obtenir un modèle gratuit Évaluez votre progression d'apprentissage grâce au modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Le modèle comprend des catégories préconfigurées pour les domaines de compétences techniques courants que vous pouvez personnaliser en fonction de votre pile technologique spécifique.

Suivez les certifications et leurs dates d'expiration grâce à des champs personnalisés dédiés.

Créez des opportunités de partage des connaissances en demandant à ClickUp Brain d'identifier les membres de l'équipe dont les compétences se recoupent.

🚀 Idéal pour : les responsables d'ingénierie, les chefs d'équipe technique et les responsables informatiques pour le suivi des compétences techniques, des outils et des certifications.

4. Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp

Votre service informatique présente des « points de défaillance uniques », à savoir cette personne qui est la seule à savoir comment fonctionne un système hérité essentiel. Si cette personne quitte l'entreprise, vos opérations pourraient être gravement compromises, mais cette lacune en matière de connaissances est totalement invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Mettez en évidence ces risques cachés de manière proactive grâce à un modèle adapté aux services informatiques. Le modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp™ est un excellent point de départ pour repérer les lacunes en matière de couverture et les points de défaillance uniques qui font peur. Il couvre les compétences clés en matière d'infrastructure, de sécurité, de développement et d'assistance, vous permettant d'identifier et d'atténuer les silos de connaissances avant qu'ils ne deviennent une crise. Cela vous donne la visibilité nécessaire pour planifier des initiatives de formation croisée et assurer la continuité des activités, peu importe qui est en vacances ou quitte l'entreprise.

Obtenir un modèle gratuit Découvrez qui possède quelles compétences au sein de votre équipe informatique grâce au modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il est structuré avec des catégories de compétences prédéfinies alignées sur les fonctions informatiques courantes telles que les réseaux, le cloud, la sécurité et le service d'assistance.

Signalez les points de défaillance uniques où une seule personne détient des connaissances essentielles à l'aide des champs personnalisés .

tableaux de bord ClickUp . Créez un aperçu en temps réel de la couverture des compétences informatiques et des domaines à risque pour la direction à l'aide des

🚀 Idéal pour : les services informatiques, les équipes d'infrastructure et les responsables de la sécurité qui identifient les lacunes en matière de couverture et réduisent les points de défaillance uniques.

5. Modèle de matrice de formation ClickUp

Le suivi des personnes ayant achevé la formation obligatoire en matière de conformité est un véritable cauchemar administratif qui consiste à courir après les gens et à mettre à jour des feuilles de calcul interminables. Cette charge administrative fait que la formation passe souvent à la trappe, vous laissant dans l'embarras et sans préparation lorsqu'un audit est annoncé.

Automatisez le suivi de vos formations et facilitez les audits grâce à un modèle qui regroupe toutes les données relatives à l'achèvement des formations en un seul endroit. Utilisez le modèle de matrice de formation de ClickUp™ pour suivre l'achèvement, les expirations et la préparation aux audits sans avoir à courir après les gens. Vous pouvez cesser de vous inquiéter de la non-conformité et vous concentrer sur la fourniture de formations utiles. Grâce à des rappels automatisés et à un suivi clair des progrès, vous serez toujours prêt pour les audits.

Obtenir un modèle gratuit Évaluez et motivez vos employés pendant leur formation grâce au modèle de matrice de formation ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

suivi de statut ClickUp , de « non commencé » à « achevé » ou « expiré ». Suivez la progression des formations grâce au, de « non commencé » à « achevé » ou « expiré ».

Ne manquez plus jamais une date d'échéance de recertification grâce à ClickUp Due Date Automation , qui déclenche automatiquement des rappels pour les employés et les responsables.

ClickUp Bulk Assignment dans la barre d'outils. Déployez des formations obligatoires à l'ensemble des services à la fois à l'aide de la fonctionnalitédans la barre d'outils.

🚀 Idéal pour : les équipes de formation et de développement, les responsables de la conformité et les services RH qui assurent le suivi de la réalisation des formations et de la préparation aux audits.

6. Modèle de cadre de formation ClickUp

Le programme de formation de votre entreprise ressemble à un ensemble aléatoire de cours dans un LMS, sans connexion claire avec les compétences que les employés doivent réellement acquérir. Par conséquent, les employés suivent des formations, mais ne les mettent pas en pratique, et vous dépensez votre budget de formation et de développement sans impact mesurable sur les performances ou les objectifs de l’entreprise.

Transformez votre programme de formation d'un centre de coûts en un outil stratégique pour combler les lacunes en matière de compétences. Le modèle de cadre de formation de ClickUp™ vous aide à relier chaque cours à une lacune réelle en matière de compétences (c'est-à-dire une formation qui porte réellement ses fruits). Ce modèle complet vous aide à concevoir et à gérer l'ensemble de votre programme d'études, en liant directement les parcours d'apprentissage à votre modèle de compétences. Désormais, chaque cours a un objectif, et vous pouvez directement relier l'investissement dans la formation à l'amélioration des capacités.

Obtenir un modèle gratuit Déterminez la structure de votre formation sur la connaissance des produits à l'aide du modèle de cadre de formation ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos programmes de formation selon une structure hiérarchique basée sur le domaine de compétence, le rôle et la méthode de prestation.

ClickUp Docs . Conservez tous vos documents de formation centralisés directement dans le cadre à l'aide de

Générez des plans de contenu de formation ou résumez les objectifs d'apprentissage en fonction des exigences de compétences que vous avez définies avec ClickUp Brain.

🚀 Idéal pour : les équipes d'apprentissage et de développement, les responsables RH et les gestionnaires du personnel qui conçoivent des programmes de formation basés sur les rôles.

7. Modèle de matrice des familles d'emplois ClickUp

La progression de carrière dans votre entreprise semble être un mystère, et les employés n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour obtenir une promotion. Ce manque de transparence conduit à des perceptions de favoritisme, à un taux de rotation élevé parmi les membres les plus ambitieux de votre équipe et à une rémunération incohérente pour des rôles similaires.

Créez une architecture de carrière transparente et équitable grâce à un modèle qui organise les rôles en familles d'emplois claires. Commencez par le modèle de matrice des familles d'emplois de ClickUp™ pour définir la structure des rôles avant de commencer à discuter des niveaux et des promotions. En mappant les compétences requises à chaque niveau, vous établissez des critères clairs pour l'avancement. Cela permet aux employés de prendre en main leur croissance et aide les managers à prendre des décisions de promotion équitables et fondées sur des données.

Obtenir un modèle gratuit Gérez et allouez les ressources au sein de l'organisation à l'aide de ce modèle de matrice des familles d'emplois.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez les rôles en progressions claires, telles que Analyste, Analyste senior, Responsable.

Mappez les exigences de compétences spécifiques à chaque niveau afin que les attentes soient claires.

Comparez facilement les familles d'emplois et identifiez les incohérences dans les exigences ou les niveaux grâce à la vue Tableur.

🚀 Idéal pour : les équipes RH, les responsables des ressources humaines et les partenaires commerciaux qui souhaitent mettre en place des structures de rôles et des parcours de promotion transparents.

8. Modèle de parcours professionnel ClickUp

Lors d'un entretien individuel, un employé très performant vous demande : « Quelle est la prochaine étape pour moi ici ? » et vous n'avez pas de réponse claire et concrète à lui donner. Cette ambiguïté lui donne le sentiment d'être bloqué et sous-estimé ( 23 % des employés ne pensent pas que leur emploi leur offre de bonnes opportunités de développer leurs compétences) et il commence à chercher des opportunités ailleurs. Vous risquez de perdre un excellent employé simplement parce que vous n'avez pas su lui montrer la voie à suivre.

Rendez les opportunités de croissance visibles et exploitables grâce à un modèle qui vous aide à visualiser les trajectoires de carrière individuelles. Utilisez le modèle de parcours professionnel de ClickUp™ pour transformer la question « Quelle est la prochaine étape pour moi ? » en un plan clair et visuel. En montrant aux employés les possibilités de progression, vous transformez les discussions vagues sur la carrière en plans concrets et motivants. Cela vous aide à retenir les meilleurs talents en leur montrant qu'ils ont un avenir dans votre entreprise.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de parcours professionnel ClickUp pour mapper des plans de croissance et des jalons clairs pour votre carrière.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des vues visuelles pour créer des échelles de carrière qui montrent les parcours de progression potentiels.

Identifiez automatiquement les écarts de compétences entre le rôle actuel d'un employé et son rôle cible.

Générez des recommandations de développement personnalisées en fonction des compétences actuelles et des aspirations professionnelles d'un employé avec ClickUp Brain.

🚀 Idéal pour : les responsables, les équipes RH et les employés qui planifient des parcours de croissance et visualisent la progression de carrière en interne.

9. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Vous et votre employé élaborez un excellent plan de développement lors de son évaluation de performance, mais celui-ci est ensuite enregistré au format PDF et complètement oublié pendant les six mois suivants. Aucune progression n'est réalisée, l'employé se sent délaissé et vous finissez par discuter exactement des mêmes besoins de développement lors du cycle d'évaluation suivant.

Transformez vos plans statiques en projets vivants grâce à un modèle de plan de développement des employés qui établit la connexion entre les lacunes en matière de compétences et des activités d'apprentissage spécifiques et concrètes. Le modèle de plan de développement des employés de ClickUp™ rend le plan impossible à « oublier », car il se présente sous la forme de tâches réelles avec des dates et des propriétaires. En maintenant les plans de développement actifs grâce à l'attribution de tâches, à des dates d'échéance et au suivi des progrès, vous vous assurez que la croissance est un processus continu et non un évènement ponctuel. Cela conduit à un véritable développement des compétences et à des discussions d'évaluation plus significatives.

Obtenir un modèle gratuit Offrez une formation ciblée aux futurs successeurs grâce au modèle de forfait de développement des employés de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

La structure de définition des objectifs est alignée sur votre cadre de compétences, afin que tout le travail de développement reste ciblé.

Suivez les éléments à mener avec des délais et des personnes assignées clairement définis afin de garantir la responsabilité de chacun.

ClickUp Tâches récurrentes . Planifiez automatiquement des vérifications régulières de l'avancement du plan de développement avec

🚀 Idéal pour : les managers, les partenaires RH et les employés qui souhaitent transformer leurs objectifs de développement en plans d'action mesurables.

10. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Vos évaluations de performance semblent subjectives et déconnectées des responsabilités quotidiennes des employés. Les managers ont du mal à fournir des commentaires concrets et comportementaux, ce qui rend l'ensemble du processus injuste et démotivant pour les employés.

Reliez directement les critères d'évaluation aux compétences que les employés doivent démontrer à l'aide d'un modèle qui structure vos discussions de performance. Utilisez le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp™ pour garantir la cohérence des évaluations, leur fondement sur les compétences et leur lien réel avec le travail quotidien. Cela aide les responsables à évaluer les performances de manière cohérente et fournit un cadre pour un retour d'information équitable et fondé sur des données. Vos évaluations passeront d'une tâche administrative redoutée à un outil précieux pour la croissance.

Obtenir un modèle gratuit Informez régulièrement vos employés des domaines à améliorer et des réalisations accomplies grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Le modèle comprend des sections d'évaluation basées sur les compétences avec des repères comportementaux pour guider les managers.

Comparez les auto-évaluations et les évaluations des responsables afin d'identifier les écarts de perception.

Résumez les données de performance sur l'ensemble des cycles d'évaluation ou générez des points de discussion pour les discussions d'évaluation avec ClickUp Brain.

🚀 Idéal pour : les managers, les équipes RH et les responsables qui effectuent des évaluations de performances structurées et basées sur les compétences.

Comment utiliser efficacement les modèles de cadre de compétences

Vous avez téléchargé les modèles, mais que faire maintenant ? Si vous vous contentez de les remplir et de les laisser de côté, vous reviendrez à la case départ. Un cadre de compétences n'est efficace que s'il s'agit d'un système vivant intégré au travail quotidien de votre équipe.

Bonnes pratiques pour vous assurer que votre cadre apporte une réelle valeur ajoutée :

Commencez par votre modèle de compétences : avant de personnaliser les modèles, assurez-vous d'avoir défini avant de personnaliser les modèles, assurez-vous d'avoir défini les compétences fondamentales, fonctionnelles et de leadership de votre organisation. La qualité d'un modèle dépend de celle du modèle de compétences sur lequel il repose.

Personnalisez les niveaux de compétence : les libellés génériques tels que « débutant » ou « avancé » ne sont pas utiles. Définissez ce que représente chaque niveau de compétence en termes de comportements spécifiques et observables pour votre organisation.

Connectez les modèles entre eux : votre processus de gestion des talents ne doit pas être cloisonné. Créez un système entièrement connecté en utilisant ClickUp's Relations pour lier votre modèle de cartographie des compétences à vos modèles de matrice de formation et de parcours professionnel.

Mettez en place des cadences d'évaluation régulières : les données sur les compétences deviennent rapidement obsolètes. Assurez-vous que vos informations sont toujours à jour en utilisant ClickUp Automatisations pour déclencher des évaluations trimestrielles des compétences ou des révisions annuelles du cadre.

Utilisez l'IA pour faire émerger des informations : identifiez les tendances importantes, telles que les départements qui présentent des lacunes critiques en matière de compétences ou les employés prêts à faire l'objet d'une promotion, en laissant ClickUp Brain analyser les données de compétences de tous vos modèles.

Impliquez les employés dans le processus : les cadres de compétences sont plus efficaces lorsque les employés participent activement à l'auto-évaluation et à les cadres de compétences sont plus efficaces lorsque les employés participent activement à l'auto-évaluation et à la planification du développement , plutôt que d'être simplement évalués passivement par leurs responsables.

Créez votre cadre de compétences là où le travail s'effectue

Votre stratégie de gestion des talents repose souvent sur un seul système, tel qu'un SIRH ou un dossier contenant des feuilles de calcul, tandis que le travail quotidien de votre équipe s'effectue dans un outil de gestion de projet complètement différent. C'est cette déconnexion qui fait échouer même les plans les mieux conçus. Les cadres de compétences deviennent alors une charge administrative qui finit par être oubliée.

La clé est de cesser de traiter la gestion des talents comme une fonction distincte. En l'intégrant dans le même environnement de travail convergent où les projets sont planifiés, les tâches exécutées et la communication assurée, vous l'intégrez dans la routine quotidienne de chacun.

Une fois votre cadre de compétences créé dans ClickUp, il ne s'agit plus d'un concept RH abstrait. Il devient un élément vivant et dynamique de la croissance, de la collaboration et de la réussite de votre équipe. Cette approche élimine la dispersion contextuelle et établit directement la connexion entre les compétences de votre équipe et les résultats de l'entreprise.

Prêt à mettre votre cadre de compétences en action ? Commencez gratuitement avec ClickUp et effectuez la connexion entre votre stratégie de gestion des talents et votre environnement de travail réel.

Foire aux questions

Un cadre de compétences est un plan global qui définit toutes les compétences, les comportements et les connaissances nécessaires pour assurer la réussite dans votre organisation. Une matrice de compétences est un outil spécifique, généralement sous forme de grille, utilisé pour mapper les employés par rapport à ces compétences.

Commencez par identifier les compétences fondamentales pour chacun, puis définissez les compétences fonctionnelles pour des familles d'emplois spécifiques. Pour chacune d'entre elles, rédigez des descripteurs comportementaux pour différents niveaux de maîtrise et validez-les auprès des responsables avant de les intégrer dans un modèle.

Oui, mais cela nécessite une personnalisation. Les compétences fondamentales telles que la communication sont généralement universelles, mais les compétences fonctionnelles requises pour l'ingénierie seront très différentes de celles requises pour l'équipe commerciale.

Vous devez revoir l'ensemble du cadre chaque année afin de vous assurer qu'il correspond toujours à vos objectifs d'entreprise. Cependant, les évaluations individuelles des compétences doivent être effectuées plus fréquemment, par exemple tous les trimestres ou tous les semestres, afin de maintenir les données à jour. /