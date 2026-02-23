Modèles ProGraph gratuits de modèles mentaux

Votre équipe prend des décisions. Beaucoup de décisions. Mais la plupart ne sortent jamais de la salle de réunion. C'est un problème.

L'intelligence décisionnelle et les pratiques d'enregistrement des décisions constituent désormais un domaine technologique réel et financé. On estime que 75 % des entreprises mondiales ont déjà mis en œuvre des pratiques d'intelligence décisionnelle.

Pourquoi les équipes tiennent-elles tant à régler ce problème ?

⚠️ Une étude menée par ClickUp a révélé qu'un professionnel sur cinq passe plus de trois heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches.

Chaque fois que les équipes sont confrontées à une prolifération du travail (lorsque les notes se trouvent dans des chats, des diapositives et cinq applications différentes), la productivité s'en trouve réduite. Il faut 25 minutes pour retrouver sa concentration après chaque changement d'application !

C'est pourquoi cet article vous présente sept modèles mentaux ProGraph prêts à l'emploi, allant des cartes conceptuelles aux matrices de priorités. Utilisez-les pour rendre la logique décisionnelle de votre équipe visible, fiable au travail et plus facile à auditer et à itérer.

Qu'est-ce qu'un modèle mental ?

Un modèle mental est un cadre cognitif simplifié que votre cerveau utilise pour comprendre la réalité, prédire les résultats et guider les décisions. C'est le règlement personnel que vous utilisez pour donner un sens à des situations complexes. 📌 Par exemple, un chef de produit classant les fonctionnalités dans ClickUp peut les hiérarchiser en fonction de leur impact sur le chiffre d'affaires, tandis qu'un autre se concentrera sur le volume des demandes des clients. Les deux modèles mentaux sont valables.

Le problème, c'est que lorsque ces représentations cognitives restent enfermées dans l'esprit de chacun, la collaboration au sein de l'équipe s'effondre. La priorité « évidente » pour une personne devient un mystère pour une autre, ce qui entraîne des débats et des réunions interminables juste pour se mettre d'accord.

Les modèles résolvent ce problème en externalisant ces cadres, transformant des schémas de pensée invisibles en un guide commun et visible afin que votre équipe puisse enfin cesser de deviner la logique de chacun et commencer à travailler ensemble.

Aperçu des modèles ProGraph de modèles mentaux

Avantages des modèles mentaux pour les équipes

Même lorsque votre équipe tente de se mettre d'accord, le « pourquoi » des décisions est souvent perdu dans la traduction ou oublié une semaine après la réunion. Cela conduit à des choix incohérents, à une intégration lente des nouvelles recrues et à un sentiment constant de réinventer la roue.

La visualisation de la façon dont votre équipe pense à l'aide de modèles offre des avantages tangibles. Ceux-ci se traduisent par des décisions plus rapides et des transferts plus fluides.

Voici ce que l'utilisation des modèles mentaux vous apporte concrètement :

Compréhension commune : les modèles obligent les équipes à formuler clairement les hypothèses qui restent généralement implicites, ce qui vous évite de découvrir des désaccords trois semaines après le début d'un projet.

Intégration plus rapide: les nouveaux membres de l'équipe peuvent comprendre comment le groupe réfléchit et prend ses décisions sans avoir besoin de passer des mois à observer ou à suivre les vétérans. les nouveaux membres de l'équipe peuvent comprendre comment le groupe réfléchit et prend ses décisions sans avoir besoin de passer des mois à observer ou à suivre les vétérans.

De meilleures décisions : les cadres visuels et les diagrammes psychologiques mettent en évidence les lacunes logiques avant qu'elles ne se transforment en erreurs coûteuses.

Réduction du nombre de réunions : lorsque lorsque les réflexions de votre équipe sont consignées dans un modèle de notes de groupe, vous pouvez éviter complètement les discussions du type « laissez-moi vous expliquer mon raisonnement ».

Alignement interfonctionnel: les équipes de conception, d'ingénierie et de production peuvent littéralement voir les modèles mentaux des autres au lieu de travailler à partir d'hypothèses différentes. les équipes de conception, d'ingénierie et de production peuvent littéralement voir les modèles mentaux des autres au lieu de travailler à partir d'hypothèses différentes.

💡 Conseil de pro : vous pouvez créer, partager et itérer ces modèles mentaux en temps réel sans changer d'outil en utilisant ClickUp Tableaux blancs et ClickUp Documents. Collaborez simultanément sur des diagrammes visuels et des documents structurés.

Intégrez directement dans les documents les organigrammes et diagrammes créés sur les Tableaux blancs.

Ajoutez des documents avec le contexte du projet directement sur le Tableau blanc pour éviter de passer d'un onglet à l'autre.

Convertissez vos idées, notes autocollantes, phrases et autres en tâches ClickUp exploitables en un seul clic. Liez vos documents et Tableaux blancs à des tâches existantes via des pièces jointes ou ajoutez-les sous forme de commentaires à la tâche.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de chats, de commentaires sur les tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Les 7 meilleurs modèles mentaux ProGraph pour la pensée visuelle

Ces modèles vous offrent un point de départ pour saisir vos réflexions, cartographier les relations et structurer les décisions. Les cinq premiers modèles se trouvent dans ClickUp et sont directement liés à votre travail. Les deux derniers sont des options externes destinées aux équipes qui ont besoin de créer des flux de travail basés sur des présentations.

1. Modèle de carte conceptuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez comment les idées s'articulent entre elles et mènent à des résultats à l'aide du modèle de carte conceptuelle de ClickUp.

Imaginez que vous ayez un système complexe, comme une nouvelle architecture logicielle ou un entonnoir marketing multicanal, avec des tonnes d'éléments interconnectés. Il est pratiquement impossible de l'expliquer dans un document linéaire ou lors d'une réunion. Les gens se perdent dans les détails et les dépendances critiques sont négligées. C'est là qu'une carte conceptuelle prend tout son sens.

Le modèle de carte conceptuelle ClickUp est un point de départ prêt à l'emploi basé sur les Tableaux blancs ClickUp, qui vous permet de décomposer vos grandes idées et de les réassembler sans jamais partir d'une page blanche. Il est conçu pour rendre la cartographie conceptuelle accessible, même si vous et votre équipe n'avez jamais utilisé d'outils visuels ProGraph auparavant.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des structures de nœuds prédéfinies pour commencer immédiatement à mapper vos idées sans avoir à concevoir une disposition à partir de zéro.

Définissez les relations entre les concepts à l'aide de libellés personnalisables tels que « cause », « permet » ou « nécessite ».

Modifiez la carte simultanément avec votre équipe lorsque vous harmonisez les flux de travail ou définissez les responsabilités inter-équipes pour une nouvelle initiative.

Transformez votre cadre cognitif en plan d'action en liant directement les concepts aux tâches ClickUp

2. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre tableau blanc en un hub de projets à part entière grâce au modèle de brainstorming ClickUp.

Les sessions de brainstorming sans structure peuvent sembler chaotiques. Les bonnes idées sont noyées, les voix les plus fortes ont tendance à dominer et il n'y a pas de chemin clair entre une avalanche de post-it et un ensemble de priorités réelles.

Le modèle de brainstorming ClickUp vous aide à organiser des sessions de réflexion structurées et divergentes afin que votre équipe puisse générer un grand nombre d'idées avant de les filtrer. Il fournit la structure nécessaire pour capturer et organiser les idées, constituant ainsi le point de départ idéal pour créer un nouveau modèle mental.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez chaque idée sans perdre votre concentration en utilisant des espaces dédiés aux idées farfelues, aux suggestions pratiques et aux concepts « en attente ».

Utilisez les champs personnalisés tels que Description du problème, Ressources et Solution gagnante pour enregistrer et classer clairement les idées.

Passez de l'idéation à la décision grâce à des champs de hiérarchisation intégrés qui permettent à votre équipe de voter et de classer les idées.

Passez d'une vue Liste à une vue Échéancier, Service ou Priorités pour organiser les idées par étape ou par centre d'intérêt de l'équipe.

Transformez vos idées en tâches, attribuez-les à des propriétaires et suivez leur progression sans quitter ClickUp.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain pour démarrer et converger plus rapidement pendant le brainstorming. Avant la session, demandez à cette IA native dans ClickUp de générer des suggestions initiales, des idées marginales ou des angles alternatifs afin que l'équipe ne parte pas de zéro. Ensuite, utilisez-les pour résumer les thèmes, regrouper les idées similaires ou rédiger une brève justification expliquant pourquoi certains concepts doivent être retenus. Comme ils intègrent le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail (tâches, documents, Tableaux blancs, commentaires), ils permettent de récupérer plus rapidement des informations utiles et de gagner du temps lors de la hiérarchisation des priorités et de l'attribution des prochaines étapes. Utilisez ClickUp Brain comme partenaire de brainstorming.

3. Modèle ClickUp pour la conception d'idées

Obtenir un modèle gratuit Capturez et classez facilement vos idées créatives grâce au modèle « Design Ideation » de ClickUp.

Êtes-vous capable de transformer systématiquement vos idées en solutions ? De nombreuses équipes rencontrent des difficultés, non pas parce qu'elles manquent d'idées, mais parce qu'elles ne disposent pas d'une méthode structurée pour les recueillir, les comparer et les affiner.

La situation est encore plus complexe lorsque vous travaillez à distance ou dans une installation hybride.

Le design thinking (empathie → définition → idéation → prototypage → test) est une approche centrée sur l'humain largement utilisée dans l'industrie pour stimuler l'innovation et réduire les risques dans le développement de produits.

Et le modèle ClickUp Design Ideation vous offre cette structure directement dans ClickUp. Il sert de toile collaborative aux équipes de conception et de production pour générer des idées, les évaluer et établir la connexion entre le travail conceptuel et la mise en œuvre réelle.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Guidez votre équipe de manière systématique à travers les cinq phases du design thinking : empathie, définition, idéation, prototypage et test.

Utilisez les statuts et champs personnalisés pour suivre une idée depuis sa conception jusqu'à sa priorisation et son attribution à une tâche, afin que rien ne passe au second plan à mesure que les projets avancent.

Identifiez facilement où en sont les idées et décidez du prochain prototype à créer.

Permettez aux équipes dispersées de contribuer selon leur propre emploi du temps grâce à des fonctionnalités de collaboration asynchrone qui permettent de maintenir la dynamique.

🧠 Anecdote : Le concept de « modèles mentaux » en psychologie trouve ses racines dans les premières recherches en sciences cognitives sur le raisonnement. Le travail du psychologue Philip Johnson-Laird a établi que les individus construisent des modèles mentaux internes pour interpréter les informations et raisonner sur les possibilités, en fonction de la manière dont ils tirent des conclusions à partir de prémisses.

4. Modèle de matrice des priorités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la prise de décision et hiérarchisez les tâches importantes grâce au modèle de matrice des priorités ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? Les équipes qui donnent la priorité à un nombre réduit d'initiatives à forte valeur ajoutée obtiennent de meilleurs résultats que celles qui essaient de faire tout ce qui est à faire. En concentrant leurs efforts, les leaders dans l'adoption de l'IA, par exemple, multiplient par plus de deux le nombre de produits réussis par rapport à leurs concurrents.

Si votre équipe est coincée dans un cycle où « tout est une priorité », c'est probablement parce que les critères de décision de chacun sont subjectifs, cachés et incohérents. Une matrice des priorités rend ce modèle mental visible, obligeant l'équipe à articuler et à s'accorder sur ses critères pour déterminer ce qui compte vraiment le plus.

Le modèle de matrice des priorités ClickUp utilise une grille classique 2×2 que vous pouvez personnaliser (par exemple, urgent vs important ou effort vs impact) afin d'externaliser la logique décisionnelle qui reste généralement implicite.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez rapidement grâce à des dispositions quadripartites préconfigurées, notamment la matrice d'Eisenhower , les cadres impact/effort et valeur/complexité.

Adaptez-vous à l'évolution des priorités en glissant-déposant facilement les tâches entre les quadrants.

Définissez ce que signifie « priorité » pour votre équipe en utilisant les champs personnalisés ClickUp afin de créer des critères de notation personnalisés pour une prise de décision pondérée.

Ce modèle transforme les débats du type « Je pense que c'est important » en une discussion objective basée sur une compréhension commune de ce qui génère de la valeur.

📚 À lire également : Comment les PME non technologiques utilisent l'IA sans équipes techniques

5. Modèle de document « Cadre décisionnel ClickUp »

Obtenir un modèle gratuit Mettez en place un processus cohérent et uniforme pour la prise de décisions grâce au modèle de document ClickUp Decision Making Framework.

Pour les décisions importantes et risquées, un simple diagramme visuel ne suffit pas. Vous avez besoin d'une trace écrite claire pour montrer aux parties prenantes comment vous êtes parvenu à une conclusion, mais créer cette documentation à partir de zéro est fastidieux et souvent négligé. Cela expose l'équipe à des remises en question si la décision est remise en cause.

C'est pourquoi un processus décisionnel structuré est si important.

Le modèle de document « ClickUp Decision Making Framework » (Cadre décisionnel ClickUp) offre aux équipes un moyen clair et reproductible de documenter des décisions complexes, en particulier lorsque les enjeux sont importants, que des contributions interfonctionnelles sont nécessaires ou que l'approbation de la direction est requise.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Au lieu de débattre dans Slack et de perdre le fil dans des documents éparpillés, ce modèle centralise :

Critères définis : définissez clairement ce qui est important avant d'évaluer les options (coût, impact, risque, échéancier, conformité, etc.).

Évaluation comparative : comparez les options dans des tableaux structurés afin de garantir la visibilité des compromis.

Évaluation des risques : documentez les hypothèses, les contraintes et les effets secondaires.

Historique des versions : suivez l'évolution de la réflexion au fil du temps grâce à la fonctionnalité intégrée de suivi des révisions de ClickUp Docs.

📮ClickUp Insight : 34 % des décisions sont bloquées dans l'attente d'une validation managériale, et 33 % supplémentaires sont retardées lors de la collaboration interfonctionnelle. Traduction ? Trop de cuisiniers, pas assez de clarté. 👥 Les commentaires assignés et les observateurs dans les tâches ClickUp permettent d'impliquer facilement les bonnes personnes dans la décision au bon moment, sans plus se demander « qui est responsable de cela ? ». Tout le monde reste informé, aligné et responsable.

6. Modèle de cartes mentales par Slidesgo

via SlidesGo

Vous avez réussi à cartographier le modèle mental de votre équipe, mais vous devez maintenant le présenter à des dirigeants ou à des clients qui ne jurent que par PowerPoint et Google Slides. Exporter manuellement vos diagrammes et les reformater pour une présentation est une tâche fastidieuse qui prend beaucoup de temps et qui crée une copie statique et déconnectée de votre travail.

Le modèle de cartes mentales de Slidesgo est conçu pour les environnements axés sur la présentation tels que Google Slides et PowerPoint. Il est visuellement soigné, facile à modifier et utile lorsque vos diagrammes psychologiques doivent sortir de votre outil de gestion de projet.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Les dispositions prédéfinies pour les cartes mentales hiérarchiques et radiales vous aident à expliquer les relations entre les idées sans avoir à concevoir des diapositives à partir de zéro.

Toute personne familiarisée avec les outils de présentation peut effectuer rapidement des modifications sur le modèle.

🧠 Anecdote amusante : Des études montrent que lorsque les informations sont faciles à comprendre, à jour et complètes, les décisions s'améliorent... tout simplement parce que le travail semble plus simple.

7. Modèle PowerPoint « Modèles mentaux » par SlideBazaar

via SlidesBazaar

Semblable à l'option Slidesgo, le modèle PowerPoint Mental Models de SlideBazaar propose des modèles PowerPoint à télécharger spécialement conçus pour visualiser des modèles mentaux. Ceux-ci comprennent des diapositives pré-conçues pour des cadres cognitifs courants tels que la pensée fondée sur les principes fondamentaux, l'inversion et la pensée de second ordre.

🎨 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Formation au cadre conceptuel : des diapositives prêtes à l'emploi permettent d'expliquer clairement des modèles mentaux abstraits, en particulier lors de l'intégration ou de la formation.

Visuels professionnels : les dispositions de type infographique sont parfaitement adaptées aux conférences, aux présentations de formation interne ou aux sessions de leadership.

Ressources pédagogiques réutilisables : utiles lorsque l'objectif est le partage de la compréhension, et non le suivi des décisions.

Comment créer des diagrammes de modèles mentaux à l'aide de modèles

Disposer du bon modèle est un excellent début, mais c'est le processus que vous utilisez pour créer le diagramme qui en fait un outil vraiment utile pour votre équipe. Un diagramme créé en vase clos et jamais mis à jour n'est qu'un simple décor mural. Suivez ces étapes pour créer un document vivant qui guide le travail de votre équipe. 🛠️

Étape 1 : identifiez la réflexion que vous souhaitez extérioriser

N'essayez pas de cartographier « le modèle mental de notre équipe ». C'est trop vague. Commencez par une décision, un problème ou un processus spécifique et récurrent. Voici quelques bons points de départ : « Comment hiérarchiser les bugs signalés par les clients ? » ou « Quels facteurs influencent notre stratégie de commercialisation pour une nouvelle fonctionnalité ? »

Étape 2 : Choisissez le type de diagramme approprié

Adaptez la structure du modèle à la nature de la réflexion que vous essayez de mapper.

Relations hiérarchiques → Carte conceptuelle

Critères de hiérarchisation → Matrice des priorités

Cause et effet → Organigramme

Exploration divergente → Carte mentale

Étape 3 : Rédigez la première version seul

Les comités ne sont pas propices au brainstorming. Demandez à une personne de créer la structure initiale afin d'avoir quelque chose à mettre sur la table. Cela donne à l'équipe un élément concret sur lequel se baser, ce qui est bien plus productif que de partir d'une page blanche.

Étape 4 : Collaborer et remettre en question

Partagez le projet avec l'équipe. L'objectif ici n'est pas d'obtenir un accord immédiat, mais de mettre en évidence les différences entre les modèles mentaux individuels. Ces écarts de compréhension sont précisément à l'origine des malentendus et des frictions. Profitez-en pour harmoniser les points de vue.

Étape 5 : Effectuez la connexion à l'action

Un diagramme de modèle mental isolé est inutile. Pour lui donner de la valeur, vous devez créer des cadres d'action en liant ses concepts à des tâches, ses décisions à des projets et ses modèles aux flux de travail quotidiens de votre équipe.

Une fois que vous avez développé vos modèles mentaux et compris comment votre équipe fonctionne, l'étape suivante consiste à traduire ces cadres en plans de projet structurés.

🎥 Bonus : regardez cette vidéo pour découvrir comment les modèles de planification de projet peuvent combler le fossé entre la réflexion stratégique et l'exécution :

Transformez la réflexion de votre équipe en un atout commun de partage

Les modèles mentaux ne créent une réelle valeur ajoutée que lorsqu'ils sont visibles, partageables et en lien avec l'action. Le bon modèle transforme la pensée abstraite de votre équipe en un atout puissant qui améliore les décisions, réduit les malentendus et accélère l'alignement au sein de toute votre organisation.

À mesure que le travail devient plus distribué et asynchrone, les équipes qui prennent le temps de documenter leur façon de penser, et pas seulement leurs décisions, collaboreront plus rapidement et commettront moins d'erreurs coûteuses.

Prêt à transformer les modèles mentaux de votre équipe en cadres visuels et exploitables ? Commencez gratuitement avec ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Un modèle mental fournit une structure qui aide à visualiser un cadre cognitif, notamment à l'aide de différents types de diagrammes tels que des matrices ou des organigrammes. Une carte conceptuelle est un type spécifique de modèle mental qui montre les relations entre les idées à l'aide de nœuds et de connexions avec libellés.

Utilisez un modèle de brainstorming ou de notes de groupe pour structurer la pensée divergente (génération d'idées) séparément de la pensée convergente (évaluation), ce qui empêche les voix critiques de mettre fin trop tôt à l'exploration créative.

Les matrices de priorités sont excellentes pour comparer plusieurs options à l'aide d'un ensemble de critères clairs. Pour les choix plus complexes et à enjeux élevés qui nécessitent une justification documentée, un document-cadre de décision structuré est plus approprié.

Oui, ils sont très efficaces. À l'aide de cartes conceptuelles et d'autres cadres structurés, les gestionnaires de cas peuvent visualiser les situations complexes des clients, suivre la terminologie courante utilisée dans la documentation et consigner leur raisonnement dans un format beaucoup plus facile à examiner que les formats traditionnels linéaires ou les échantillons de notes SOAP en santé mentale.