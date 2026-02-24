Les 10 meilleurs outils de gestion de projet pour les équipes distribuées en 2026

Lorsque votre équipe est distribuée sur plusieurs fuseaux horaires, la dernière chose dont vous avez besoin est une pile technologique maintenue par des intégrations fragiles qui se rompent lors des transferts.

Les logiciels de gestion de projet pour équipes distribuées sans intégrations regroupent les tâches, les documents, le chat, le suivi du temps et les rapports dans un seul environnement de travail. Votre équipe peut ainsi collaborer sans avoir à changer de contexte ni à résoudre les problèmes de synchronisation entre cinq fournisseurs différents.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet pour équipes distribuées sans intégrations ?

Les logiciels de gestion de projet pour équipes distribuées sans intégrations font référence à des plateformes de gestion du travail tout-en-un qui regroupent les tâches, les documents, la communication et les rapports dans un environnement unique. Cela élimine le besoin de réaliser des connexions avec plusieurs outils tiers. Pour les équipes à distance et hybrides réparties sur plusieurs fuseaux horaires, cela est important car chaque intégration externe introduit des frictions, des silos de données et des changements de contexte qui nuisent à la productivité.

Gestion de la charge de travail des équipes à distance dans ClickUp

Le principal problème est la dispersion du contexte: les équipes perdent des heures à rechercher des informations dans des outils déconnectés, 70 % d'entre elles passant au moins une heure à rechercher une seule information et répétant les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes.

Votre équipe jongle peut-être entre une application de chat, une plateforme de documentation, un outil de suivi des tâches et un tableau de bord de rapports, chacun avec ses propres identifiants et permissions. Lorsqu'un problème survient, vous devez passer votre temps à contacter différents fournisseurs pour le résoudre au lieu de vous concentrer sur votre travail.

Un environnement de travail convergent résout ce problème en intégrant directement dans la plateforme des fonctionnalités de documentation, de chat, de suivi du temps et d'automatisation basée sur l'IA. Votre équipe dispose ainsi d'une source unique de vérité où chaque discussion, chaque fichier et chaque tâche cohabitent dans leur contexte complet. C'est la différence entre « intégré » et « incorporé » — et pour les équipes distribuées, cela détermine si le travail avance ou stagne.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et instantanément accessible. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Aperçu des logiciels de gestion de projet pour équipes distribuées sans intégrations

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes ayant besoin d'un environnement de travail entièrement intégré pour les tâches, les documents, le chat, le suivi du temps et l'IA Gestion des tâches, documents, chat, e-mails, suivi du temps, tableaux de bord, Calendrier, résumés IA, transferts IA Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises. Monday. com Planification visuelle des projets et installation rapide des flux de travail Tableaux visuels, automatisations, vue Charge de travail, tableaux de bord, modèles Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois. Asana Équipes gérant des flux de travail interfonctionnels structurés Graphique de travail, Échéancier, Charge de travail, studio IA, rapports de portefeuille Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10,99 $/utilisateur/mois. Basecamp Équipes souhaitant une gestion de projet simple et rigoureuse, sans complexité Tableaux d'affichage, discuter sur Campfire, diagrammes Hill, check-ins Forfaits à partir de 16 $/utilisateur/mois Notion Équipes nécessitant une gestion flexible des connaissances et traitant beaucoup de documentation Documents, wikis, bases de données, Notion IA, modèles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois. Trello Tableaux de tâches visuels légers pour des flux de travail distribués simples Tableaux Kanban, automatisation Butler, vues Calendrier et Échéancier Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois. Smartsheet Équipes privilégiant les feuilles de calcul et ayant besoin d'une structure de gestion de projet superposée à des grilles Vue en grille, diagramme de Gantt, tableaux de bord, automatisations, outils de portefeuille Forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Wrike Équipes d'entreprise ayant besoin de gouvernance, de révision et de visibilité interfonctionnelle Marquage croisé, Révision, IA Wrike, modèles de projet Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois. Zoho Projets Teams utilisant l'écosystème Zoho au sens large Diagrammes de Gantt, relevés de temps, suivi des problèmes, intégration Zoho Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois. Teamwork.com Agences et équipes de service à la clientèle ayant besoin de facturation + accès client Suivi du temps, facturation, permissions des clients, planification de la charge de travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 11,99 $/utilisateur/mois.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour les équipes distribuées sans intégrations

Le bon logiciel de gestion de projet doit donner l'impression d'être un environnement de travail cohérent, et non un assemblage disparate de plugins. Le bon logiciel de gestion de projet doit donner l'impression d'être un environnement de travail cohérent, et non un assemblage disparate de plugins.

Commencez par vous poser la question suivante : cette plateforme gère-t-elle nativement les documents, le chat, les tâches et les rapports, ou devrai-je ajouter des modules supplémentaires ?

Recherchez les fonctionnalités intégrées suivantes :

Documentation native : créez, partagez et liez des documents directement à des tâches sans avoir à les exporter vers des outils externes.

Communication en temps réel et asynchrone : fils de discussion liés à des tâches ou des projets spécifiques afin que le contexte ne se perde jamais dans un canal séparé.

Suivi du temps intégré : enregistrez vos heures, définissez des estimations de durée et générez des rapports sans avoir recours à un chronomètre tiers.

Tableaux de bord et rapports personnalisés : extrayez les données en temps réel des tâches, des Sprints et des charges de travail dans des tableaux de bord visuels, sans avoir à exporter de fichiers CSV.

Assistance basée sur l'IA : résumez les fils de discussion, rédigez des mises à jour et faites ressortir les informations pertinentes sans quitter la plateforme.

Autorisations granulaires : contrôlez qui voit quoi au niveau de l'environnement de travail, du dossier ou de la tâche, ce qui est essentiel pour les équipes distribuées en contact avec les clients.

La sécurité est également plus importante lorsque vous ne routez pas les données via des connecteurs externes. Moins il y a de points d'accès, moins il y a de surfaces d'attaque, ce qui est essentiel lorsque 30 % des violations proviennent désormais d' écosystèmes tiers.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

Top 10 des logiciels de gestion de projet pour les équipes distribuées sans intégrations

1. ClickUp

Vue Tableau Kanban ClickUp avec colonnes de statut personnalisables et flux de travail des tâches par glisser-déposer

Votre équipe dispersée est submergée par la « prolifération contextuelle » : elle passe d'une application de chat pour les questions rapides à un outil de documentation pour les spécifications, puis à un outil de suivi des tâches pour les affectations. Cette fragmentation signifie que chaque discussion, document et tâche se trouve à un endroit différent, ce qui crée de la confusion et des transferts asynchrones inefficaces.

Éliminez ce chaos en regroupant vos projets, vos connaissances et vos communications dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA avec ClickUp. Gardez les discussions directement liées à leur travail pertinent avec ClickUp Chat, afin que vos collègues situés dans un autre fuseau horaire n'aient jamais à chercher des informations dans des fils de discussion déconnectés.

Remédier à la prolifération du travail déconnecté

Vous pouvez également créer des wikis, des procédures opératoires normalisées et des briefs de projet sans quitter la plateforme grâce à ClickUp Docs, qui peut être lié, intégré ou converti en tâches en un seul clic.

Fil de discussion ClickUp Chat montrant l'option permettant de créer une tâche à partir du chat avec ou sans IA.

Transformez le flux de travail de votre équipe dispersée grâce à ClickUp Brain, la fonctionnalité d'IA qui préserve le contexte malgré les fuseaux horaires. Cette fonctionnalité d'IA peut résumer de longs fils de commentaires pour permettre une mise à jour rapide, rédiger des mises à jour de statut pour les parties prenantes et répondre à des questions sur les données de votre espace de travail. Lorsque la moitié de votre équipe dort, ClickUp Brain préserve le contexte, rendant les transferts entre fuseaux horaires fluides plutôt que chaotiques.

Réunions ClickUp et calendrier ClickUp

Tout commence par la visibilité du temps. Avec ClickUp Calendar, les équipes peuvent planifier leur travail en fonction des calendriers réels, et pas seulement des dates d'échéance, ce qui facilite la coordination des transferts entre les fuseaux horaires et permet de garder une visibilité quotidienne sur les priorités.

ClickUp Calendrier et ClickUp AI peuvent vous aider à trouver le moment idéal pour vos équipes dispersées.

Et si votre équipe utilise toujours Google Agenda, l'intégration de ClickUp vous permet de synchroniser les tâches avec votre calendrier afin que votre planning reflète le travail que vous devez réellement accomplir.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Gardez les discussions asynchrones liées à des tâches et des projets spécifiques afin que vos collègues puissent se tenir informés sans avoir à rechercher des fils de discussion éparpillés grâce à ClickUp Chat.

Créez des wikis, des procédures opératoires normalisées et des briefs de projet au sein du même environnement de travail afin que la documentation reste liée à l'exécution à l'aide de ClickUp Docs.

Obtenez instantanément des résumés, des mises à jour et des réponses tirés du contexte réel de l'environnement de travail afin que les transferts restent clairs malgré les fuseaux horaires grâce à ClickUp Brain.

Suivez le temps, les estimations de durée et la capacité sans avoir recours à des chronomètres externes afin que les équipes distribuées puissent planifier et produire des rapports en un seul endroit à l'aide de ClickUp Suivi du temps.

Créez des rapports en temps réel sur la charge de travail, les livraisons et l'avancement afin que les parties prenantes puissent toujours voir le statut actuel à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Tout en un seul endroit : grâce au regroupement des tâches, des documents, du chat et du suivi du temps, votre équipe évite les changements de contexte et les problèmes d'intégration.

Une IA qui connaît votre travail : ClickUp Brain génère des résumés et des suggestions pertinents en s'appuyant sur les données réelles de votre environnement de travail, ce qui facilite considérablement les transferts asynchrones.

Des vues flexibles pour différents styles de travail : que votre équipe préfère que votre équipe préfère les tableaux Kanban ClickUp les diagrammes de Gantt ClickUp ou les listes ClickUp , ClickUp prend en charge plusieurs vues sur les mêmes données.

Inconvénients :

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour explorer toutes les fonctionnalités et personnaliser leur environnement de travail.

L'expérience de l'application mobile, bien que fonctionnelle, n'offre pas encore toutes les fonctionnalités disponibles sur ordinateur.

Certaines automatisations avancées nécessitent d'apprendre la logique du générateur d'automatisation.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 810 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 530 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici l'avis de G2:

J'aime beaucoup utiliser ClickUp car il est très intuitif, et je commence tout juste à explorer tout son potentiel. J'apprécie le fait que l'on puisse créer, déplacer et attribuer des tâches facilement, ce qui correspond exactement aux fonctionnalités de base que nous recherchions. Il le fait de manière très intuitive et professionnelle, améliorant notre flux de travail au-delà du simple système de cartes que nous utilisions auparavant. Il est également très utile pour notre petite équipe à distance de créer des tâches et des sous-tâches qui constituent un pipeline de planification, ce qui est crucial pour notre organisation. Ce produit nous permet de rationaliser nos processus en regroupant toutes les fonctionnalités au même endroit, ce qui réduit le besoin de multiples licences. Passer à ClickUp depuis d'autres outils était logique pour nous, car il s'agit d'un produit plus professionnel qui centralise toutes les fonctionnalités. J'ai également trouvé l'installation initiale très facile, car nous avons pu importer des tickets Trello, nous familiariser rapidement avec le produit et configurer des flux de travail en toute simplicité.

J'aime beaucoup utiliser ClickUp car il est très intuitif, et je commence tout juste à explorer tout son potentiel. J'apprécie le fait que l'on puisse créer, déplacer et attribuer des tâches facilement, ce qui correspond exactement aux fonctionnalités de base que nous recherchions. Il le fait de manière très intuitive et professionnelle, améliorant notre flux de travail au-delà du simple système de cartes que nous utilisions auparavant. Il est également très utile pour notre petite équipe à distance de créer des tâches et des sous-tâches qui constituent un pipeline de planification, ce qui est crucial pour notre organisation. Ce produit nous permet de rationaliser nos processus en regroupant toutes les fonctionnalités au même endroit, ce qui réduit le besoin de multiples licences. Passer à ClickUp depuis d'autres outils était logique pour nous, car il s'agit d'un produit plus professionnel qui centralise toutes les fonctionnalités. J'ai également trouvé l'installation initiale très facile, car nous avons pu importer des tickets Trello, nous familiariser rapidement avec le produit et configurer des flux de travail en toute simplicité.

J'aime beaucoup utiliser ClickUp car il est très intuitif, et je commence tout juste à explorer tout son potentiel. J'apprécie le fait que l'on puisse créer, déplacer et attribuer des tâches facilement, ce qui correspond exactement aux fonctionnalités de base que nous recherchions. Il le fait de manière très intuitive et professionnelle, améliorant notre flux de travail au-delà du simple système de cartes que nous utilisions auparavant. Il est également très utile pour notre petite équipe à distance de créer des tâches et des sous-tâches qui constituent un pipeline de planification, ce qui est crucial pour notre organisation.

Ce produit nous permet de rationaliser nos processus en regroupant toutes les fonctionnalités au même endroit, ce qui réduit le besoin de multiples licences. Passer à ClickUp depuis d'autres outils était logique pour nous, car il s'agit d'un produit plus professionnel qui centralise toutes les fonctionnalités. J'ai également trouvé l'installation initiale très facile, car nous avons pu importer des tickets Trello, nous familiariser rapidement avec le produit et configurer des flux de travail en toute simplicité.

2. Monday. com

Monday.com se positionne comme un « système d'exploitation professionnel », une plateforme flexible où les utilisateurs non techniciens peuvent créer des flux de travail personnalisés à l'aide de tableaux visuels colorés. Pour les équipes dispersées, l'attrait réside dans la facilité d'accès. Vous pouvez créer un nouveau flux de travail en quelques minutes sans attendre l'intervention du service informatique.

Les fonctionnalités natives de la plateforme comprennent des automatisations, des tableaux de bord pour les rapports croisés et des vues Charge de travail pour la planification des capacités. Monday.com se distingue pour les équipes distribuées par sa gestion visuelle des tâches. Les statuts codés par couleur permettent de parcourir facilement un tableau et de comprendre d'un seul coup d'œil l'état d'avancement d'un projet.

Monday.com : les meilleures fonctionnalités

Tableaux Visual Work OS : les tableaux utilisent des colonnes codées par couleur et des libellés de statut qui rendent l'état d'avancement du projet immédiatement visible, réduisant ainsi le besoin de réunions de suivi.

Automatisations sans code : créez des règles « si ceci, alors cela » pour automatiser les actions répétitives, comme notifier un collègue lorsqu'un statut change.

Vue Charge de travail : visualisez la capacité de l'équipe pour tous les projets dans un seul affichage, ce qui aide les responsables à équilibrer les tâches entre les fuseaux horaires.

Monday. com : avantages et inconvénients

Avantages :

L'interface très visuelle facilite l'intégration et permet de visualiser facilement le statut des projets.

Une vaste bibliothèque de modèles aide les équipes à se lancer rapidement.

Solides capacités d'automatisation pour les utilisateurs non techniques

Inconvénients :

Une structure basée sur le nombre de sièges peut nécessiter une planification à mesure que les équipes s'agrandissent.

Les limites d'automatisation peuvent nécessiter des ajustements du forfait à mesure que l'utilisation augmente.

Les hiérarchies de projets complexes peuvent sembler peu pratiques dans une structure centrée sur les tableaux.

Tarifs monday.com

Free Basic : 9 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Standard : 12 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Pro : 19 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : personnalisé

monday. com évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 14 540 avis) Capterra : 4,6/5 (plus de 5 690 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Voici l'avis de G2:

J'adore l'interface épurée et les fonctionnalités faciles à utiliser de monday Work Management. La richesse du programme m'impressionne vraiment. J'apprécie également la possibilité d'interagir avec mes collègues au sein du programme, car cela offre une flexibilité indispensable à notre bureau et facilite considérablement le télétravail, en particulier grâce aux fonctionnalités de discussion et d'attribution des tâches.

J'adore l'interface épurée et les fonctionnalités faciles à utiliser de monday Work Management. La richesse du programme m'impressionne vraiment. J'apprécie également la possibilité d'interagir avec mes collègues au sein du programme, car cela offre une flexibilité indispensable à notre bureau et facilite considérablement le télétravail, en particulier grâce aux fonctionnalités de discussion et d'attribution des tâches.

J'adore l'interface épurée et les fonctionnalités faciles à utiliser de monday Work Management. La richesse du programme m'impressionne vraiment. J'apprécie également la possibilité d'interagir avec mes collègues au sein du programme, car cela offre une flexibilité indispensable à notre bureau et facilite considérablement le télétravail, en particulier grâce aux fonctionnalités de discussion et d'attribution des tâches.

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment les outils de communication modernes sur le lieu de travail aident les équipes dispersées à rester coordonnées sans avoir à organiser constamment des réunions.

3. Asana

via Asana

Asana est conçu pour les équipes interfonctionnelles qui doivent coordonner des flux de travail complexes. Son modèle de données « Work Graph » relie les tâches aux projets et aux portefeuilles, offrant aux dirigeants une visibilité sur la manière dont le travail contribue aux objectifs stratégiques. Pour les équipes dispersées, cela signifie moins de temps passé à rechercher des mises à jour.

L'IA Studio de la plateforme permet aux équipes de créer des flux de travail IA personnalisés sans code. Les vues Échéancier et Charge de travail aident les responsables à planifier les capacités, ce qui est essentiel lorsque votre équipe est répartie sur plusieurs fuseaux horaires. La force d'Asana réside dans la gouvernance et la structure, mais les petites équipes peuvent la trouver plus rigide que nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Modèle de données Work Graph : relie les tâches aux projets, les projets aux portefeuilles et les portefeuilles aux objectifs de l'entreprise.

AI Studio : créez des flux de travail IA personnalisés qui automatisent le triage des tâches, génèrent des résumés ou hiérarchisent le travail.

Vues Échéancier et Charge de travail : visualisez les dépendances et la capacité de l'équipe dans des vues dédiées pour aider à équilibrer les tâches.

Avantages et inconvénients d'Asana

Avantages :

Grâce à une gouvernance et des contrôles administratifs solides, cet outil convient parfaitement aux équipes d'entreprise.

Work Graph offre une visibilité claire, des tâches individuelles aux objectifs au niveau de l'entreprise.

AI Studio permet une automatisation personnalisée sans nécessiter d'expertise technique.

Inconvénients :

Le nombre minimum de places peut ne pas convenir aux très petites équipes.

Cette approche structurée peut sembler rigide pour les équipes qui souhaitent davantage de flexibilité.

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lors de la configuration de flux de travail complexes.

Tarifs Asana

FreeStarter : 10,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Advanced : 24,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis) Capterra : 4,5/5 (plus de 13 520 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Voici l'avis de G2: J'apprécie vraiment l'interface utilisateur claire et très facile à comprendre d'Asana, qui facilite considérablement l'adoption par les utilisateurs au sein de notre équipe. Les efforts déployés pour réduire les frictions dans l'expérience utilisateur sont évidents et contribuent à sa mise en œuvre transparente dans notre flux de travail. L'utilisation d'Asana nous a aidés à rationaliser nos processus métier, notamment la gestion de notre pipeline de prospects et le suivi des tâches internes. Elle permet à tout le monde de rester connecté et informé des différentes tâches et projets, ce qui nous permet de travailler de manière asynchrone en toute confiance. L'installation initiale d'Asana a été très facile et relativement transparente, seuls quelques ajustements mineurs ayant été nécessaires pour les intégrations, comme avec Zapier. Dans l'ensemble, la conception et les fonctionnalités d'Asana ont grandement facilité le fonctionnement et la productivité de notre équipe en tant qu'entreprise entièrement à distance. 📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable ! Basecamp adopte une approche délibérément tranchée avec moins de fonctionnalités, moins de personnalisation et un modèle de tarification forfaitaire. Pour les équipes distribuées qui recherchent la simplicité, cela peut être rafraîchissant. Il propose des forums de discussion pour les discussions asynchrones, Campfire pour le chat en temps réel et To-dos pour les listes de tâches. Les « Hill Charts » (graphiques en colline) de la plateforme offrent un moyen unique de visualiser la progression, en indiquant si le travail en est à la phase « réflexion » ou « réalisation ». La limitation de Basecamp est aussi sa force. Les équipes qui ont besoin de diagrammes de Gantt ou d'autorisations granulaires le trouveront insuffisant, mais il supprime les frais généraux pour les équipes qui apprécient la clarté. Avantages : Inconvénients : Basecamp : 16 $/utilisateur/mois Basecamp Pro Unlimited : 300 $/mois (facturé annuellement) G2 : 4,1/5 (5 448 avis) Capterra : 4,3/5 (14 400 avis) Voici l'avis de G2: Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est la façon dont cet outil nous aide à gérer notre processus de télétravail. En tant qu'entreprise, il nous permet de suivre sans faille toutes nos discussions, notre planification, nos tâches et l'avancement de nos projets. Il est incroyablement fonctionnel pour l'attribution des tâches, la communication au sein de l'équipe et le suivi de l'évolution des projets. De plus, son interface simple et conviviale permet aux membres de l'équipe de s'y adapter rapidement. Tout cela facilite la collaboration et améliore notre efficacité globale. Notion est un environnement de travail modulaire qui combine des documents, des wikis et des bases de données dans un système flexible. Pour les équipes dispersées qui utilisent beaucoup de documentation, Notion excelle dans la gestion des connaissances. Ses bases de données relationnelles vous permettent de relier des tâches à des documents, des documents à des projets et des projets à des répertoires d'équipe. Notion IA ajoute des fonctionnalités de résumé et de questions-réponses directement dans l'éditeur. En contrepartie, la flexibilité de Notion nécessite une installation. Pour les équipes qui aiment la personnalisation, c'est une fonctionnalité, mais pour celles qui veulent se mettre immédiatement au travail, cela peut ressembler à un projet avant le projet. Avantages : Inconvénients : Free Plus : 9 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : 16 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Grande entreprise : personnalisé G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis) Capterra : 4,7/5 (2 685 avis) Voici l'avis de G2: J'adore Notion parce qu'il est simple mais robuste, et me permet de faire presque tout. Chaque page que je crée est entièrement personnalisable, et il propose également d'excellents modèles très pratiques. Il m'aide à rester organisé et à maintenir une connexion avec mes collègues à distance. Nous l'utilisons tous au travail, et cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous évite bien des maux de tête. L'installation initiale a été très facile ; nous avons migré nos documents et avons commencé à tout créer facilement, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions différentes. Je l'utilise quotidiennement pour partager des documents, organiser des tâches, créer des notes et même enregistrer ou transcrire mes appels. Notion est rafraîchissant et nous permet de rester connectés et organisés au sein de notre grande entreprise d'environ 300 personnes. Trello est le tableau de tâches original de type Kanban, désormais détenu par Atlassian. Sa simplicité de glisser-déposer en fait l'un des outils de gestion de projet les plus faciles à adopter. Pour les équipes distribuées bénéficiant d'une automatisation simple des flux de travail, l'approche visuelle de Trello permet à tout le monde de rester aligné sans formation. Butler, le moteur d'automatisation intégré à Trello, vous permet de créer des règles pour automatiser les actions répétitives. La limite de Trello réside dans sa profondeur. Les projets complexes comportant des dépendances ou des rapports détaillés mettront à rude épreuve la métaphore du tableau, mais il reste une option solide et légère. Avantages : Inconvénients : GratuitStandard : 6 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)Premium : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)Enterprise : à partir de 17,50 $/utilisateur/mois (le prix varie en fonction du nombre d'utilisateurs) G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis) Capterra : 4,5/5 (23 450 avis) Voici l'avis de G2: Ce que beaucoup de gens apprécient le plus chez Trello, c'est sa simplicité visuelle et sa flexibilité. Les tableaux de type Kanban facilitent l'organisation des tâches, le suivi de la progression des projets et la collaboration avec les membres de l'équipe de manière très visuelle. Son interface glisser-déposer, ainsi que ses tableaux, cartes et listes personnalisables, permettent aux utilisateurs d'adapter Trello à leurs flux de travail spécifiques. La plateforme s'intègre également à de nombreuses applications tierces (telles que Slack, Google Drive et Jira), ce qui améliore la productivité et rationalise la gestion de projet. Smartsheet apporte une interface de type tableur à la gestion de projet, ce qui la rend familière pour les équipes qui passent d'Excel. Elle comprend des fonctionnalités de gestion de projet telles que des diagrammes de Gantt, des automatisations et des tableaux de bord superposés. Pour les équipes distribuées dans les secteurs soumis à des normes de conformité, les autorisations FedRAMP et DoD de Smartsheet en font un choix viable. Le compromis est la complexité. Les formules de Smartsheet diffèrent de celles d'Excel, et les fonctionnalités avancées nécessitent des achats supplémentaires. Les équipes qui s'attendent à un tableur simple peuvent trouver la courbe d'apprentissage plus raide que prévu. Avantages : Inconvénients : Pro : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Entreprise : personnalisé G2 : 4,4/5 (23 019 avis) Capterra : 4,5/5 (3 471 avis) Voici l'avis de G2: J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations. Wrike s'adresse aux équipes des moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de flux de travail robustes en matière de gouvernance et de révision. Son système de balisage croisé permet à une même tâche d'exister simultanément dans plusieurs projets, de sorte que différentes équipes peuvent afficher le même livrable sans dupliquer le travail. Wrike IA offre des fonctionnalités de prédiction des risques et de résumés basés sur l'IA. Pour les équipes distribuées qui gèrent des travaux créatifs, la fonctionnalité de révision de Wrike prend en charge l'annotation et les validations sur plus de 30 formats de fichiers directement dans la plateforme. Le compromis réside dans la complexité et le coût, car les fonctionnalités complètes nécessitent des forfaits et des modules complémentaires de niveau supérieur. Avantages : Inconvénients : FreeTeam : 10 $/utilisateur/mois Business : 25 $/utilisateur/mois Enterprise : personnalisé Pinnacle : personnalisé G2 : 4,2/5 (4 519 avis) Capterra : 4,4/5 (2 876 avis) Voici l'avis de G2: Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com. Zoho Projects fait partie de l'écosystème Zoho, ce qui en fait un choix naturel pour les équipes qui utilisent déjà d'autres applications Zoho. La plateforme propose des diagrammes de Gantt, un suivi des problèmes, des relevés de temps et des dépendances de tâches à un prix abordable. Pour les équipes distribuées, elle comprend un chat et des forums intégrés pour les discussions asynchrones. La plateforme prend également en charge le suivi du temps et les rapports d'utilisation des ressources, aidant ainsi les responsables à gérer la charge de travail. En contrepartie, Zoho Projects fonctionne mieux au sein de son écosystème. Les équipes qui n'utilisent pas d'autres produits Zoho peuvent trouver l'expérience autonome moins aboutie que celle offerte par la concurrence. Avantages : Inconvénients : Free Premium : 5 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) G2 : 4,3/5 (528 avis) Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis) Voici l'avis de G2: J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples. Teamwork.com est conçu pour les équipes de service à la clientèle telles que les agences et les cabinets de conseil qui ont besoin de suivre les heures facturables et de gérer les permissions des clients. Pour les équipes distribuées au service de clients externes, cette focalisation sur la facturation et la visibilité des clients le distingue des autres. La plateforme inclut nativement des fonctionnalités de suivi du temps, de planification de la charge de travail et de facturation. Les utilisateurs clients peuvent se voir accorder un accès limité à des projets spécifiques, ce qui est utile pour collaborer avec des parties prenantes externes situées dans différents fuseaux horaires. En contrepartie, son orientation vers les services clients peut sembler trop spécialisée pour les équipes internes. Avantages : Inconvénients : Gratuit : 11,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Grow : 20,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Scale : personnalisé G2 : 4,4/5 (1 375 avis) Capterra : 4,5/5 (919 avis) Voici l'avis de G2: Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et le service d'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactif, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Voici l'avis de G2:

J'apprécie vraiment l'interface utilisateur claire et très facile à comprendre d'Asana, qui facilite considérablement l'adoption par les utilisateurs au sein de notre équipe. Les efforts déployés pour réduire les frictions dans l'expérience utilisateur sont évidents et contribuent à sa mise en œuvre transparente dans notre flux de travail. L'utilisation d'Asana nous a aidés à rationaliser nos processus métier, notamment la gestion de notre pipeline de prospects et le suivi des tâches internes. Elle permet à tout le monde de rester connecté et informé des différentes tâches et projets, ce qui nous permet de travailler de manière asynchrone en toute confiance. L'installation initiale d'Asana a été très facile et relativement transparente, seuls quelques ajustements mineurs ayant été nécessaires pour les intégrations, comme avec Zapier. Dans l'ensemble, la conception et les fonctionnalités d'Asana ont grandement facilité le fonctionnement et la productivité de notre équipe en tant qu'entreprise entièrement à distance.

J'apprécie vraiment l'interface utilisateur claire et très facile à comprendre d'Asana, qui facilite considérablement l'adoption par les utilisateurs au sein de notre équipe. Les efforts déployés pour réduire les frictions dans l'expérience utilisateur sont évidents et contribuent à sa mise en œuvre transparente dans notre flux de travail. L'utilisation d'Asana nous a aidés à rationaliser nos processus métier, notamment la gestion de notre pipeline de prospects et le suivi des tâches internes. Elle permet à tout le monde de rester connecté et informé des différentes tâches et projets, ce qui nous permet de travailler de manière asynchrone en toute confiance. L'installation initiale d'Asana a été très facile et relativement transparente, seuls quelques ajustements mineurs ayant été nécessaires pour les intégrations, comme avec Zapier. Dans l'ensemble, la conception et les fonctionnalités d'Asana ont grandement facilité le fonctionnement et la productivité de notre équipe en tant qu'entreprise entièrement à distance.

J'apprécie vraiment l'interface utilisateur claire et très facile à comprendre d'Asana, qui facilite considérablement l'adoption par les utilisateurs au sein de notre équipe. Les efforts déployés pour réduire les frictions dans l'expérience utilisateur sont évidents et contribuent à sa mise en œuvre transparente dans notre flux de travail. L'utilisation d'Asana nous a aidés à rationaliser nos processus métier, notamment la gestion de notre pipeline de prospects et le suivi des tâches internes. Elle permet à tout le monde de rester connecté et informé des différentes tâches et projets, ce qui nous permet de travailler de manière asynchrone en toute confiance.

L'installation initiale d'Asana a été très facile et relativement transparente, seuls quelques ajustements mineurs ayant été nécessaires pour les intégrations, comme avec Zapier. Dans l'ensemble, la conception et les fonctionnalités d'Asana ont grandement facilité le fonctionnement et la productivité de notre équipe en tant qu'entreprise entièrement à distance.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de Tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

4. Basecamp

via Basecamp

Basecamp adopte une approche délibérément tranchée avec moins de fonctionnalités, moins de personnalisation et un modèle de tarification forfaitaire. Pour les équipes distribuées qui recherchent la simplicité, cela peut être rafraîchissant. Il propose des forums de discussion pour les discussions asynchrones, Campfire pour le chat en temps réel et To-dos pour les listes de tâches.

Les « Hill Charts » (graphiques en colline) de la plateforme offrent un moyen unique de visualiser les progrès, en indiquant si le travail en est à la phase « réflexion » ou « réalisation ». La limite de Basecamp est aussi sa force. Les équipes qui ont besoin de diagrammes de Gantt ou d'autorisations granulaires le trouveront insuffisant, mais il supprime les frais généraux pour les équipes qui apprécient la clarté.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Forums : discussions asynchrones longues organisées par thème, permettant de rechercher les discussions.

Chat Campfire : discuter en temps réel au sein de chaque projet pour les questions rapides.

Hill Charts : un indicateur de progression visuel qui montre si le travail est en phase de résolution de problèmes ou d'exécution.

Avantages et inconvénients de Basecamp

Avantages :

Sa conception bien pensée permet à l'équipe de se concentrer sur son travail, et non sur la configuration des outils.

Une conception réfléchie réduit la fatigue décisionnelle.

Les vérifications automatiques invitent les membres de l'équipe à fournir des mises à jour, ce qui réduit les réunions de statut.

Inconvénients :

Personnalisation limitée et absence de diagrammes de Gantt ou de suivi avancé des dépendances.

Les permissions sont relativement basiques par rapport aux outils destinés aux entreprises.

Les équipes ayant des hiérarchies de projets complexes peuvent rapidement dépasser ses capacités.

Tarifs Basecamp

Basecamp : 16 $/utilisateur/mois Basecamp Pro Unlimited : 300 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (5 448 avis) Capterra : 4,3/5 (14 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Voici l'avis de G2: Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est la façon dont cet outil nous aide à gérer notre processus de télétravail. En tant qu'entreprise, il nous permet de suivre sans faille toutes nos discussions, notre planification, nos tâches et l'avancement de nos projets. Il est incroyablement fonctionnel pour l'attribution des tâches, la communication au sein de l'équipe et le suivi de l'évolution des projets. De plus, son interface simple et conviviale permet aux membres de l'équipe de s'y adapter rapidement. Tout cela facilite la collaboration et améliore notre efficacité globale.

Voici l'avis de G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est la façon dont cet outil nous aide à gérer notre processus de télétravail. En tant qu'entreprise, il nous permet de suivre sans faille toutes nos discussions, notre planification, nos tâches et l'avancement de nos projets. Il est incroyablement fonctionnel pour l'attribution des tâches, la communication au sein de l'équipe et le suivi de l'évolution des projets. De plus, son interface simple et conviviale permet aux membres de l'équipe de s'y adapter rapidement. Tout cela facilite la collaboration et améliore notre efficacité globale.

Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est la façon dont cet outil nous aide à gérer notre processus de télétravail. En tant qu'entreprise, il nous permet de suivre sans faille toutes nos discussions, notre planification, nos tâches et l'avancement de nos projets. Il est incroyablement fonctionnel pour l'attribution des tâches, la communication au sein de l'équipe et le suivi de l'évolution des projets. De plus, son interface simple et conviviale permet aux membres de l'équipe de s'y adapter rapidement. Tout cela facilite la collaboration et améliore notre efficacité globale.

Ce que j'apprécie le plus chez Basecamp, c'est la façon dont cet outil nous aide à gérer notre processus de télétravail. En tant qu'entreprise, il nous permet de suivre sans faille toutes nos discussions, notre planification, nos tâches et l'avancement de nos projets. Il est incroyablement fonctionnel pour l'attribution des tâches, la communication au sein de l'équipe et le suivi de l'évolution des projets. De plus, son interface simple et conviviale permet aux membres de l'équipe de s'y adapter rapidement. Tout cela facilite la collaboration et améliore notre efficacité globale.

5. Notion

via Notion

Notion est un environnement de travail modulaire qui combine des documents, des wikis et des bases de données dans un système flexible. Pour les équipes dispersées qui utilisent beaucoup de documentation, Notion excelle dans la gestion des connaissances. Ses bases de données relationnelles vous permettent de relier des tâches à des documents, des documents à des projets et des projets à des répertoires d'équipe.

Notion AI ajoute des fonctionnalités de résumé et de questions-réponses directement dans l'éditeur. En contrepartie, la flexibilité de Notion nécessite une installation. Pour les équipes qui aiment la personnalisation, c'est une fonctionnalité, mais pour celles qui veulent se mettre immédiatement au travail, cela peut ressembler à un projet avant le projet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Bases de données relationnelles : reliez les pages, les tâches et les bases de données entre elles afin que les informations restent connectées.

Notion IA : résumez de longs documents, générez des brouillons ou posez des questions sur le contenu de votre environnement de travail.

Modèles flexibles : partez des modèles de la communauté ou de l'équipe pour les wikis, les outils de suivi de projet, etc.

Avantages et inconvénients de Notion

Avantages :

Une approche très flexible de type « toile vierge » permet aux équipes de créer exactement l'environnement de travail dont elles ont besoin.

De solides fonctionnalités de documentation et de wiki sont idéales pour les équipes qui ont besoin de beaucoup de connaissances.

Les bases de données relationnelles réduisent la duplication des données.

Inconvénients :

Nécessite un temps d'installation important pour créer un environnement de travail fonctionnel.

Les performances peuvent ralentir sur les environnements de travail très volumineux.

Les fonctionnalités natives de gestion de projet sont moins robustes que les outils de gestion de projet dédiés.

Tarifs Notion

Free Plus : 9 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : 16 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Grande entreprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis) Capterra : 4,7/5 (2 685 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Voici l'avis de G2: J'adore Notion parce qu'il est simple mais robuste, et me permet de faire presque tout. Chaque page que je crée est entièrement personnalisable, et il propose également d'excellents modèles très pratiques. Il m'aide à rester organisé et à maintenir une connexion avec mes collègues à distance. Nous l'utilisons tous au travail, et cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous évite bien des maux de tête. L'installation initiale a été très facile ; nous avons migré nos documents et avons commencé à tout créer facilement, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions différentes. Je l'utilise quotidiennement pour partager des documents, organiser des tâches, créer des notes et même enregistrer ou transcrire mes appels. Notion est rafraîchissant et nous permet de rester connectés et organisés au sein de notre grande entreprise d'environ 300 personnes.

Voici l'avis de G2:

J'adore Notion parce qu'il est simple mais robuste, et me permet de faire presque tout. Chaque page que je crée est entièrement personnalisable, et il propose également d'excellents modèles très pratiques. Il m'aide à rester organisé et à maintenir une connexion avec mes collègues à distance. Nous l'utilisons tous au travail, et cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous évite bien des maux de tête. L'installation initiale a été très facile ; nous avons migré nos documents et avons commencé à tout créer facilement, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions différentes. Je l'utilise quotidiennement pour partager des documents, organiser des tâches, créer des notes et même enregistrer ou transcrire mes appels. Notion est rafraîchissant et nous permet de rester connectés et organisés au sein de notre grande entreprise d'environ 300 personnes.

J'adore Notion parce qu'il est simple mais robuste, et me permet de faire presque tout. Chaque page que je crée est entièrement personnalisable, et il propose également d'excellents modèles très pratiques. Il m'aide à rester organisé et à maintenir une connexion avec mes collègues à distance. Nous l'utilisons tous au travail, et cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous évite bien des maux de tête. L'installation initiale a été très facile ; nous avons migré nos documents et avons commencé à tout créer facilement, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions différentes. Je l'utilise quotidiennement pour partager des documents, organiser des tâches, créer des notes et même enregistrer ou transcrire mes appels. Notion est rafraîchissant et nous permet de rester connectés et organisés au sein de notre grande entreprise d'environ 300 personnes.

J'adore Notion parce qu'il est simple mais robuste, et me permet de faire presque tout. Chaque page que je crée est entièrement personnalisable, et il propose également d'excellents modèles très pratiques. Il m'aide à rester organisé et à maintenir une connexion avec mes collègues à distance. Nous l'utilisons tous au travail, et cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous évite bien des maux de tête. L'installation initiale a été très facile ; nous avons migré nos documents et avons commencé à tout créer facilement, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions différentes. Je l'utilise quotidiennement pour partager des documents, organiser des tâches, créer des notes et même enregistrer ou transcrire mes appels. Notion est rafraîchissant et nous permet de rester connectés et organisés au sein de notre grande entreprise d'environ 300 personnes.

6. Trello

via Atlassian

Trello est le tableau de tâches original de type Kanban, désormais détenu par Atlassian. Sa simplicité de glisser-déposer en fait l'un des outils de gestion de projet les plus faciles à adopter. Pour les équipes distribuées bénéficiant d'une automatisation simple des flux de travail, l'approche visuelle de Trello permet à tout le monde de rester aligné sans formation.

Butler, le moteur d'automatisation intégré à Trello, vous permet de créer des règles pour automatiser les actions répétitives. La limite de Trello réside dans sa profondeur. Les projets complexes comportant des dépendances ou des rapports détaillés mettront à rude épreuve la métaphore du Tableau, mais il reste une option solide et légère.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableaux Kanban : l'interface classique de cartes glisser-déposer qui permet de garantir la visibilité du statut des tâches en un coup d'œil.

Automatisation Butler : créez des règles telles que « lorsqu'une carte est déplacée vers Terminé, vérifiez tous les éléments » sans écrire de code.

Échéancier et Calendrier (Premium) : visualisez les cartes sur un échéancier ou un calendrier pour une planification axée sur les échéances.

Avantages et inconvénients de Trello

Avantages :

La prise en main est extrêmement simple, ce qui permet à la plupart des équipes de commencer à l'utiliser immédiatement.

L'automatisation Butler gère des règles complexes pour un outil léger.

Intégration approfondie avec l'écosystème Atlassian (Jira, Confluence)

Inconvénients :

Fonctions natives limitées en matière de rapports et d'analyses

Le suivi des dépendances et la gestion des ressources sont minimaux.

Des limites s'appliquent aux tableaux et à l'automatisation dans les forfaits de démarrage.

Tarifs Trello

GratuitStandard : 6 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)Premium : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)Enterprise : à partir de 17,50 $/utilisateur/mois (le prix varie en fonction du nombre d'utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis) Capterra : 4,5/5 (23 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Voici l'avis de G2: Ce que beaucoup de gens apprécient le plus chez Trello, c'est sa simplicité visuelle et sa flexibilité. Les tableaux de type Kanban facilitent l'organisation des tâches, le suivi de la progression des projets et la collaboration avec les membres de l'équipe de manière très visuelle. Son interface glisser-déposer, ainsi que ses tableaux, cartes et listes personnalisables, permettent aux utilisateurs d'adapter Trello à leurs flux de travail spécifiques. La plateforme s'intègre également à de nombreuses applications tierces (telles que Slack, Google Drive et Jira), ce qui améliore la productivité et rationalise la gestion de projet. Smartsheet apporte une interface de type tableur à la gestion de projet, ce qui la rend familière pour les équipes qui passent d'Excel. Elle comprend des fonctionnalités de gestion de projet telles que des diagrammes de Gantt, des automatisations et des tableaux de bord superposés. Pour les équipes distribuées dans les secteurs soumis à des normes de conformité, les autorisations FedRAMP et DoD de Smartsheet en font un choix viable. Le compromis est la complexité. Les formules de Smartsheet diffèrent de celles d'Excel, et les fonctionnalités avancées nécessitent des achats supplémentaires. Les équipes qui s'attendent à un tableur simple peuvent trouver la courbe d'apprentissage plus raide que prévu. Avantages : Inconvénients : Pro : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Business : 20 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : personnalisé G2 : 4,4/5 (23 019 avis) Capterra : 4,5/5 (3 471 avis) Voici l'avis de G2: J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations. Wrike s'adresse aux équipes des moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de flux de travail robustes en matière de gouvernance et de révision. Son système de balisage croisé permet à une même tâche d'exister simultanément dans plusieurs projets, de sorte que différentes équipes peuvent afficher le même livrable sans dupliquer le travail. Wrike IA offre des fonctionnalités de prédiction des risques et de résumés basés sur l'IA. Pour les équipes distribuées qui gèrent des travaux créatifs, la fonctionnalité de révision de Wrike prend en charge l'annotation et les validations sur plus de 30 formats de fichiers directement dans la plateforme. Le compromis réside dans la complexité et le coût, car les fonctionnalités complètes nécessitent des forfaits et des modules complémentaires de niveau supérieur. Avantages : Inconvénients : FreeTeam : 10 $/utilisateur/mois Business : 25 $/utilisateur/mois Enterprise : personnalisé Pinnacle : personnalisé G2 : 4,2/5 (4 519 avis) Capterra : 4,4/5 (2 876 avis) Voici l'avis de G2: Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com. Zoho Projects fait partie de l'écosystème Zoho, ce qui en fait un choix naturel pour les équipes qui utilisent déjà d'autres applications Zoho. La plateforme propose des diagrammes de Gantt, un suivi des problèmes, des relevés de temps et des dépendances de tâches à un prix abordable. Pour les équipes distribuées, elle comprend un chat et des forums intégrés pour les discussions asynchrones. La plateforme prend également en charge le suivi du temps et les rapports d'utilisation des ressources, aidant ainsi les responsables à gérer la charge de travail. En contrepartie, Zoho Projects fonctionne mieux au sein de son écosystème. Les équipes qui n'utilisent pas d'autres produits Zoho peuvent trouver l'expérience autonome moins aboutie que celle offerte par la concurrence. Avantages : Inconvénients : Free Premium : 5 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) G2 : 4,3/5 (528 avis) Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis) Voici l'avis de G2: J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples. Teamwork.com est conçu pour les équipes de service à la clientèle telles que les agences et les cabinets de conseil qui ont besoin de suivre les heures facturables et de gérer les permissions des clients. Pour les équipes distribuées au service de clients externes, cette focalisation sur la facturation et la visibilité des clients le distingue des autres. La plateforme inclut nativement des fonctionnalités de suivi du temps, de planification de la charge de travail et de facturation. Les utilisateurs clients peuvent se voir accorder un accès limité à des projets spécifiques, ce qui est utile pour collaborer avec des parties prenantes externes situées dans différents fuseaux horaires. En contrepartie, son orientation vers les services clients peut sembler trop spécialisée pour les équipes internes. Avantages : Inconvénients : Gratuit : 11,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Grow : 20,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Scale : personnalisé G2 : 4,4/5 (1 375 avis) Capterra : 4,5/5 (919 avis) Voici l'avis de G2: Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et le service d'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactif, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Voici l'avis de G2:

Ce que beaucoup de gens apprécient le plus chez Trello, c'est sa simplicité visuelle et sa flexibilité. Les tableaux de type Kanban facilitent l'organisation des tâches, le suivi de l'avancement des projets et la collaboration avec les membres de l'équipe de manière très visuelle. Son interface glisser-déposer, ainsi que ses tableaux, cartes et listes personnalisables, permettent aux utilisateurs d'adapter Trello à leurs flux de travail spécifiques. La plateforme s'intègre également à de nombreuses applications tierces (telles que Slack, Google Drive et Jira), ce qui améliore la productivité et rationalise la gestion de projet.

Ce que beaucoup de gens apprécient le plus chez Trello, c'est sa simplicité visuelle et sa flexibilité. Les tableaux de type Kanban facilitent l'organisation des tâches, le suivi de l'avancement des projets et la collaboration avec les membres de l'équipe de manière très visuelle. Son interface glisser-déposer, ainsi que ses tableaux, cartes et listes personnalisables, permettent aux utilisateurs d'adapter Trello à leurs flux de travail spécifiques. La plateforme s'intègre également à de nombreuses applications tierces (telles que Slack, Google Drive et Jira), ce qui améliore la productivité et rationalise la gestion de projet.

Ce que beaucoup de gens apprécient le plus chez Trello, c'est sa simplicité visuelle et sa flexibilité. Les tableaux de type Kanban facilitent l'organisation des tâches, le suivi de l'avancement des projets et la collaboration avec les membres de l'équipe de manière très visuelle. Son interface glisser-déposer, ainsi que ses tableaux, cartes et listes personnalisables, permettent aux utilisateurs d'adapter Trello à leurs flux de travail spécifiques. La plateforme s'intègre également à de nombreuses applications tierces (telles que Slack, Google Drive et Jira), ce qui améliore la productivité et rationalise la gestion de projet.

7. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet apporte une interface de type tableur à la gestion de projet, ce qui la rend familière pour les équipes qui passent d'Excel. Elle comprend des fonctionnalités de gestion de projet telles que des diagrammes de Gantt, des automatisations et des tableaux de bord superposés. Pour les équipes distribuées dans les secteurs soumis à des normes de conformité, les autorisations FedRAMP et DoD de Smartsheet en font un choix viable.

Le compromis est la complexité. Les formules de Smartsheet diffèrent de celles d'Excel, et les fonctionnalités avancées nécessitent des achats supplémentaires. Les équipes qui s'attendent à un tableur simple peuvent trouver la courbe d'apprentissage plus raide que prévu.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Grille de type tableur : lignes et colonnes familières avec des formules et une mise en forme conditionnelle

Vues Gantt et Calendrier : visualisez les échéanciers et les dépendances sans quitter la feuille.

Centre de contrôle (module complémentaire) : standardisez et gérez de grands portefeuilles de projets à l'aide de modèles et de rapports.

Avantages et inconvénients de Smartsheet

Avantages :

L'interface familière des tableurs réduit les obstacles à l'adoption pour les équipes habituées à Excel.

Les autorisations FedRAMP et DoD le rendent adapté aux prestataires du secteur public.

Solides capacités de gestion du portfolio pour les PMO

Inconvénients :

Les formules et les fonctions diffèrent de celles d'Excel, ce qui nécessite un réapprentissage.

Les fonctionnalités premium nécessitent des achats supplémentaires.

Les performances peuvent être ralenties sur les feuilles très volumineuses.

Tarifs Smartsheet

Pro : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Entreprise : personnalisé

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (23 019 avis) Capterra : 4,5/5 (3 471 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Voici l'avis de G2: J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations.

Voici l'avis de G2:

J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations.

J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations.

J'utilise Smartsheet quotidiennement dans le cadre de mon travail pour enregistrer et conserver des informations sur des centaines de clients et les commandes qu'ils ont passées. Smartsheet a permis à mon équipe d'intégrer les employés à distance en servant de point de partage d'informations. J'apprécie la simplicité et la fonctionnalité des feuilles de calcul. La saisie d'informations et la pièce jointe de documents sur Smartsheet constituent le moyen le plus efficace que j'ai jamais utilisé pour suivre et enregistrer des informations.

8. Wrike

via Wrike

Wrike s'adresse aux équipes des moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de flux de travail robustes en matière de gouvernance et de révision. Son système de balisage croisé permet à une même tâche d'exister simultanément dans plusieurs projets, de sorte que différentes équipes peuvent afficher le même livrable sans dupliquer le travail. Wrike IA offre des fonctionnalités de prédiction des risques et de résumés basés sur l'IA.

Pour les équipes distribuées qui gèrent des travaux créatifs, la fonctionnalité de révision de Wrike prend en charge l'annotation et les validations sur plus de 30 formats de fichiers directement dans la plateforme. Le compromis réside dans la complexité et le coût, car les fonctionnalités complètes nécessitent des forfaits et des modules complémentaires de niveau supérieur.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Cross-tagging : attribuez des tâches à plusieurs projets afin que différentes équipes puissent voir le même travail dans leur propre contexte.

Révision et validations : annotez des images, des vidéos et des PDF directement dans Wrike grâce à des flux de travail de validation intégrés.

Wrike AI (Work Intelligence) : prédiction des risques, résumés et assistant Q&A basé sur l'IA.

Avantages et inconvénients de Wrike

Avantages :

Le cross-tagging élimine les tâches en double et permet aux équipes interfonctionnelles de rester alignées.

La fonction de révision intégrée réduit le besoin d'outils externes de révision créative.

Contrôles d'entreprise rigoureux avec certifications SOC 2 et ISO 27001.

Inconvénients :

Toutes les fonctions nécessitent plusieurs modules complémentaires.

L'interface peut sembler chargée et complexe pour les nouveaux utilisateurs.

La disponibilité de l'assistance à la priorité varie selon le forfait.

Tarifs Wrike

FreeTeam : 10 $/utilisateur/mois Business : 25 $/utilisateur/mois Enterprise : personnalisé Pinnacle : personnalisé

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (4 519 avis) Capterra : 4,4/5 (2 876 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici l'avis de G2: Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com.

Voici l'avis de G2:

Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com.

Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com.

Wrike est une excellente plateforme pour la gestion de projet, en particulier pour les grandes équipes et les équipes à distance. Elle est facile à comprendre et à prendre en main, bien plus que certains de ses concurrents comme Smartsheet. La capacité de Wrike à contrôler les versions des documents dans le processus de révision est fantastique et nous permet d'itérer de manière transparente les textes créatifs. Je l'utilise quotidiennement désormais et je ne regrette pas les autres plateformes que j'utilisais auparavant, comme Asana ou Monday.com.

9. Zoho Projets

via Zoho

Zoho Projects fait partie de l'écosystème Zoho, ce qui en fait un choix naturel pour les équipes qui utilisent déjà d'autres applications Zoho. La plateforme propose des diagrammes de Gantt, un suivi des problèmes, des relevés de temps et des dépendances de tâches à un prix abordable. Pour les équipes distribuées, elle comprend un chat et des forums intégrés pour les discussions asynchrones.

La plateforme prend également en charge le suivi du temps et les rapports d'utilisation des ressources, aidant ainsi les responsables à gérer la charge de travail. En contrepartie, Zoho Projects fonctionne mieux au sein de son écosystème. Les équipes qui n'utilisent pas d'autres produits Zoho peuvent trouver l'expérience autonome moins aboutie que celle offerte par la concurrence.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Diagrammes de Gantt avec dépendances : visualisez les échéanciers des projets et les relations entre les tâches grâce à la fonction de réorganisation par glisser-déposer.

Relevés de temps intégrés : enregistrez le temps passé sur chaque tâche et générez des rapports d'utilisation sans avoir recours à un outil tiers.

Intégration à l'écosystème Zoho : effectuez une connexion en toute transparence à Zoho CRM, Zoho Docs et d'autres applications Zoho.

Avantages et inconvénients de Zoho Projects pour la gestion des projets

Avantages :

Une installation rapide permet aux petites équipes et aux start-ups d'être opérationnelles en quelques minutes.

L'intégration native à l'écosystème Zoho réduit le besoin de connecteurs externes.

Le suivi des problèmes et les relevés de temps intégrés couvrent les besoins courants en matière de gestion de projet.

Inconvénients :

L'expérience autonome est moins aboutie pour les équipes qui n'utilisent pas d'autres produits Zoho.

Les options de personnalisation et de flux de travail avancées sont limitées.

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport à des outils plus modernes.

Tarifs de Zoho Projects pour la gestion des projets

Gratuit Premium : 5 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Enterprise : 10 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (528 avis) Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

Voici l'avis de G2: J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples.

Voici l'avis de G2:

J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples.

J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples.

J'utilise Zoho Projects pour planifier, suivre et gérer mon travail. J'apprécie la façon dont cet outil organise le travail à travers des tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt, ce qui permet de suivre facilement les progrès et les échéances en un coup d'œil. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration, telles que les commentaires, le partage de fichiers et les flux d'activité, qui permettent de tout regrouper au même endroit. L'automatisation et les rappels permettent de réduire les suivis manuels. Il résout également des problèmes tels que la mauvaise visibilité des tâches, les délais non respectés et la communication dispersée en conservant tous les plans de projet, les tâches, les échéanciers et les discussions au même endroit. Je le trouve pratique et facile à utiliser, ce qui aide mes équipes à rester alignées et productives. La création de projets, l'ajout d'utilisateurs et la configuration des tâches et des jalons ont été assez faciles et simples.

10. Teamwork.com

Teamwork.com est conçu pour les équipes de service à la clientèle telles que les agences et les cabinets de conseil qui ont besoin de suivre les heures facturables et de gérer les permissions des clients. Pour les équipes distribuées au service de clients externes, cette focalisation sur la facturation et la visibilité des clients le distingue des autres. La plateforme inclut nativement des fonctionnalités de suivi du temps, de planification de la charge de travail et de facturation.

Les utilisateurs clients peuvent se voir accorder un accès limité à des projets spécifiques, ce qui est utile pour collaborer avec des parties prenantes externes situées dans différents fuseaux horaires. En contrepartie, son orientation vers les services clients peut sembler trop spécialisée pour les équipes internes.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Suivi du temps et facturation intégrés : enregistrez les heures facturables, définissez les tarifs et générez des factures directement depuis la plateforme.

Permissions des clients : accordez aux clients externes un accès limité à des projets spécifiques, en contrôlant ce qu'ils peuvent voir.

Planification de la charge de travail : visualisez la capacité de l'équipe et équilibrez les tâches entre les membres de l'équipe dispersés.

Avantages et inconvénients de Teamwork.com

Avantages :

Spécialement conçus pour les équipes de service à la clientèle avec contrôle de la facturation et de l'accès client.

Le suivi du temps est profondément intégré, ce qui rend la gestion des heures facturables transparente.

Les vues Charge de travail aident les responsables à équilibrer les tâches.

Inconvénients :

L'accent mis sur les services à la clientèle peut sembler excessif pour les équipes internes.

L'interface peut sembler encombrée de fonctionnalités dont les équipes non issues d'agences n'ont pas besoin.

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage lors de la configuration des modèles de projet.

Tarifs Teamwork.com

Free Deliver : 11,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Grow : 20,99 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) Scale : personnalisé

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (1 375 avis) Capterra : 4,5/5 (919 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork.com ?

Voici l'avis de G2: Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et le service d'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactif, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Voici l'avis de G2:

Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et le service d'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactif, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et le service d'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactif, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Teamwork dispose d'une fonctionnalité pour pratiquement tout ce que je souhaite organiser ou planifier dans mon flux de travail. De plus, son équipe de développement très active est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités, recueille les commentaires des utilisateurs et ajoute des fonctionnalités et des corrections nouvelles et améliorées. Et l'assistance (dont je n'ai jamais eu besoin, mais auquel j'ai déjà posé une question sur une fonctionnalité particulière) est TRÈS réactive, sympathique et facile à contacter. Il y a une icône « Feedback » dans la barre d'outils que vous pouvez toujours utiliser pour faire des commentaires et des suggestions à l'équipe de développement, ce que j'apprécie également. Je les adore...

Le choix d'un logiciel de gestion de projet pour une équipe dispersée ne se résume pas à une question de fonctionnalités, mais vise également à réduire les frictions. Chaque intégration que vous ajoutez représente un nouveau point de défaillance potentiel et un nouveau lieu où le contexte peut être perdu. Les meilleurs outils pour les équipes à distance regroupent les tâches, les documents, le chat et les rapports dans un seul environnement de travail afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail lui-même.

Privilégiez les fonctionnalités natives plutôt que les longues listes d'intégration. Demandez si la plateforme peut répondre à vos besoins en matière de documentation, de communication et de rapports sans ajouter de fonctionnalités supplémentaires. L'objectif est de disposer d'une source unique de vérité où chaque discussion, document et tâche coexiste avec son contexte complet. C'est ainsi que les équipes distribuées avancent plus rapidement, non pas en ajoutant davantage d'outils, mais en en utilisant moins.

Prêt à découvrir ce qu'un environnement de travail véritablement convergent peut apporter à votre équipe ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp, gratuitement.

Foire aux questions

Recherchez des documents intégrés, un chat natif lié aux tâches, un suivi du temps, des tableaux de bord de rapports et une assistance IA, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Lorsque ces fonctionnalités sont natives, vous évitez les problèmes de synchronisation et conservez le contexte de votre équipe en un seul endroit.

Les plateformes tout-en-un regroupent les tâches, les documents, le chat et les rapports avec des données et des permissions unifiées. Les outils qui reposent sur des intégrations acheminent les données via des connecteurs externes, ce qui entraîne des échecs de synchronisation et un contexte fragmenté.

Oui. Lorsque votre logiciel de gestion de projet inclut des documents natifs, un chat asynchrone, le suivi du temps et des tableaux de bord, votre équipe peut utiliser des outils de collaboration en ligne pour communiquer, partager des fichiers et suivre le travail sans changer de contexte.

Moins il y a de points d'accès, moins il y a de surfaces d'attaque. Les fonctionnalités intégrées permettent de conserver les données dans le périmètre de sécurité d'une seule plateforme, ce qui simplifie les audits de conformité et réduit les risques de fuite de données.