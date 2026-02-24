10 modèles gratuits de flux de travail d'escalade IA pour des transferts fluides

/IA peut désormais gérer une plus grande partie de votre flux de travail. Le plus difficile est de savoir exactement où s'arrête sa responsabilité.

Et c'est parce que vous équilibrez à la fois la rapidité et le jugement. Si vous escaladez trop rapidement, les équipes humaines deviennent le recours pour Tout. Si vous escaladez trop tard, le coût se traduit par de mauvaises décisions, des utilisateurs frustrés et des erreurs évitables. Le transfert lui-même doit également être bien structuré, avec le bon déclencheur, le bon propriétaire et le bon contexte accompagnant la demande.

C'est pourquoi les modèles de flux de travail d'escalade IA sont si utiles. Ils vous aident à standardiser les points de décision avant que le flux de travail ne commence à s'effondrer sous la pression.

Dans cet article, nous allons détailler les modèles de flux de travail d'escalade IA, ce qu'ils vous aident à standardiser et comment choisir l'installation adaptée à votre équipe.

Qu'est-ce qu'un flux de travail d'escalade basé sur l'IA ?

Un flux de travail d'escalade IA est un processus qui achemine automatiquement les problèmes depuis les systèmes alimentés par l'IA vers les experts humains appropriés lorsque l'IA ne peut pas les résoudre avec certitude. C'est le système qui évite la frustration des clients et les retards dans la résolution lorsque l'automatisation atteint ses limites.

Il existe deux types de transferts.

L'escalade réactive , qui se produit lorsqu'une personne demande explicitement l'intervention d'un humain.

Escalade proactive, qui se produit lorsque l'IA reconnaît ses propres limites et achemine automatiquement le problème.

Pourquoi les modèles de flux de travail d'escalade IA sont-ils importants ?

Mettre en place un processus d'escalade fiable à partir de zéro est un véritable casse-tête. Sans plan, chaque équipe finit par inventer sa propre méthode incohérente, ce qui entraîne des tickets perdus, des SLA de projet non respectés et des agents épuisés. C'est pourquoi vous avez besoin de modèles de flux de travail d'escalade basés sur l'IA.

Ils sont des fournisseurs de points de départ prédéfinis et conçus par des experts, vous évitant ainsi d'avoir à concevoir votre logique d'escalade à partir de zéro.

Voici ce qu'offre un excellent modèle : ✨

Résolution plus rapide : grâce à un acheminement clair et d'automatisation, les problèmes sont immédiatement transmis à la bonne personne, au lieu d'être renvoyés d'une file d'attente à l'autre ou de se perdre dans une boîte de réception.

Contexte préservé : les meilleurs modèles garantissent que toutes les informations recueillies par l'IA, telles que l'historique des discussions et les données clients, sont transférées avec le ticket, afin que vos agents humains n'aient pas à repartir de zéro.

Traitement cohérent : chaque escalade suit le même processus standardisé, ce qui réduit les variations dans la qualité du service et facilite la formation des nouveaux membres de l'équipe.

Amélioration mesurable : grâce au suivi intégré, vous pouvez facilement identifier les goulots d'étranglement dans votre processus d'escalade et affiner les seuils de confiance de votre IA au fil du temps.

Ce qu'il faut rechercher dans les modèles de flux de travail d'escalade IA

La plupart des modèles d'escalade échouent parce qu'ils se concentrent uniquement sur le routage et ignorent complètement le transfert de contexte. C'est ce transfert chaotique qui fait échouer l'ensemble du processus. Un flux de travail d'escalade basé sur l'IA véritablement efficace est un système dynamique.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection des modèles :

Conditions de déclenchement personnalisées : votre modèle doit vous permettre de définir précisément ce qui déclenche une escalade. Il peut s'agir d'un seuil de confiance de l'IA inférieur à 80 %, de la présence de mots clés tels que « annuler » ou « juridique », d'un niveau de client spécifique ou d'un score de sentiment négatif.

Attribution claire des responsabilités : un ticket escaladé ne doit pas simplement atterrir dans une file d'attente générique. Un modèle performant intègre une attribution claire des responsabilités, comme une un ticket escaladé ne doit pas simplement atterrir dans une file d'attente générique. Un modèle performant intègre une attribution claire des responsabilités, comme une matrice RACI , afin que chaque problème soit attribué à une personne ou à une équipe spécifique.

Champs de conservation du contexte : le modèle doit comporter des champs dédiés pour saisir et transférer toutes les informations pertinentes. Cela inclut l'historique complet des discussions, les données clients issues de votre CRM et un résumé des solutions proposées par l'IA.

SLA et suivi des priorités : pour éviter que les problèmes urgents ne soient négligés, recherchez les champs intégrés permettant de définir les paramètres de priorité et pour éviter que les problèmes urgents ne soient négligés, recherchez les champs intégrés permettant de définir les paramètres de priorité et d'assurer le suivi des priorités

Structure prête à l'intégration : votre modèle doit établir une connexion transparente avec vos outils existants, tels que votre CRM, votre service d'assistance et vos plateformes de communication, afin d'éviter la création de nouveaux votre modèle doit établir une connexion transparente avec vos outils existants, tels que votre CRM, votre service d'assistance et vos plateformes de communication, afin d'éviter la création de nouveaux silos de données.

Rapports et boucles de rétroaction : les meilleurs modèles vous permettent de suivre les résultats des escalades. Ces données créent une les meilleurs modèles vous permettent de suivre les résultats des escalades. Ces données créent une boucle de rétroaction qui vous aide à affiner vos seuils de confiance IA et à améliorer l'ensemble du système au fil du temps.

10 modèles gratuits de flux de travail d'escalade IA

Passons maintenant à la découverte des meilleurs modèles de flux de travail d'escalade IA :

1. Modèle d'escalade du service client ClickUp personnalisé

Obtenir un modèle gratuit Transférez les tickets traités par l'IA à des agents humains à l'aide du modèle d'escalade du service client ClickUp.

Conçu pour les équipes d'assistance utilisant des chatbots IA ou un triage automatisé, le modèle d'escalade du service client ClickUp crée un chemin structuré entre les tickets traités par l'IA et les agents humains. C'est un modèle prédéfini parfait pour les équipes qui gèrent un volume élevé de tickets et cherchent à éviter la dispersion du contexte.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il comprend des niveaux d'escalade prédéfinis (L1, L2, L3) avec des critères de transfert clairs pour chaque niveau.

Vous aide au suivi de la raison de l'escalade, du score de confiance de l'IA et du sentiment du client à l'aide des champs personnalisés ClickUp

Le suivi SLA intégré garantit que les tickets escaladés ne sont pas oubliés et sont traités dans les délais.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations de service client qui gèrent des files d'attente d'assistance axées sur l'IA (chatbots + agents humains).

2. Modèle ClickUp pour la gestion des services informatiques (ITSM)

Obtenir un modèle gratuit Gérez les demandes de service, les incidents et les changements grâce au modèle de gestion des services informatiques ClickUp.

Le modèle ClickUp IT Service Management (ITSM) offre aux équipes informatiques un flux de travail centralisé pour gérer les demandes de service, les incidents informatiques et les tâches liées aux changements en un seul endroit.

Vous pouvez les adapter pour traiter les alertes informatiques générées par l'IA, les défaillances d'automatisation, les problèmes d'accès et les demandes de modification liées aux modèles avec des statuts, des propriétaires et des étapes d'approbation.

De plus, les responsables informatiques peuvent afficher une vue en temps réel de tous les incidents escaladés à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Offre d'assistance pour les flux de travail structurés basés sur le statut qui facilitent la gestion de la progression de l'escalade, de la nouvelle demande à l'approbation, puis à la mise en œuvre.

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés ClickUp pour enregistrer le type d'escalade, le niveau d'impact, le système affecté et l'urgence des incidents liés à l'IA.

Facilite la coordination des transferts interfonctionnels entre les équipes informatiques, de sécurité et d'exploitation grâce à des personnes assignées et des dates d'échéance claires.

✅ Idéal pour : les équipes informatiques internes et les équipes chargées des opérations informatiques qui gèrent les demandes de service déclenchées par l'IA, les problèmes d'accès et les approbations de changements entre les différents services.

3. Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les réponses aux incidents et les approbations dans un document structuré grâce au modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp.

Une escalade IA ne se limite pas toujours à acheminer le problème vers la bonne personne. Dans de nombreux cas, le vrai travail commence après cela, lorsque les équipes doivent s'aligner et contrôler l'incident en cours.

Le modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp est conçu pour cette couche de coordination. Il fournit aux équipes un document de réponse aux incidents avec des sections distinctes pour le résumé de la situation, le plan d'exécution et les points de contrôle d'approbation. Il est donc parfaitement adapté aux escalades liées à l'IA qui nécessitent une intervention humaine rapide et un suivi interfonctionnel.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Sépare l'évaluation et l'exécution en sections dédiées (telles que « Résumé de la situation » et « Plan d'exécution »), ce qui aide les équipes à éviter de mélanger les notes de diagnostic.

Les champs intégrés relatifs à la période opérationnelle permettent de gérer les interventions en cas d'incident par équipes et d'assurer une transition fluide entre les intervenants.

La disposition structurée fournit l’assistance nécessaire à la coordination de type hiérarchique, permettant ainsi aux responsables de documenter les priorités, les responsabilités et les prochaines actions à mener.

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles et de sécurité qui ont besoin d'un plan d'action documenté pendant les incidents actifs, avec des étapes de coordination et d'exécution claires.

4. Modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les messages d'incident et les réponses par étape en un seul endroit grâce au modèle de plan de communication des incidents ClickUp.

Lorsqu'une escalade IA se transforme en incident réel, le plus difficile est de tenir tout le monde informé sans créer un deuxième problème : messages contradictoires, parties prenantes manquantes ou silence au pire moment possible.

Le modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp vous aide à planifier la communication en cas d'incident de bout en bout, depuis la définition de ce qui constitue un « incident critique » jusqu'à la liste des personnes clés, en passant par l'élaboration de votre plan de communication et la cartographie des réponses par étape.

Associez-les à ClickUp Chat pour regrouper les mises à jour sur les incidents, les décisions et les éléments à prendre dans un seul fil de discussion que vos intervenants peuvent réellement suivre.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez des mises à jour de statut récurrentes pour maintenir une cadence de communication cohérente et prévisible.

Définissez ce qui constitue un incident critique dans votre environnement, avec des seuils de communication clairs pour les problèmes signalés par l'IA.

Planifiez la communication avec les parties prenantes en documentant les contacts clés, les voies de communication et les attentes en matière de réponse en un seul endroit.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations informatiques qui gèrent les communications relatives aux interventions en cas d'incident entre les équipes internes et les parties prenantes.

💡 Conseil de pro : considérez les super agents ClickUp comme votre couche de triage d'escalade toujours active. Donnez à vos super agents des instructions claires pour les guider vers des actions plus intelligentes. Configurez un agent pour surveiller un flux de travail spécifique (comme une file d'attente d'assistance à haute priorité ou des alertes système), puis demandez-lui de transformer les problèmes complexes en tâches organisées pour l'étape suivante : Décisions superficielles : laissez l'agent faire la distinction entre ce qui nécessite une intervention manuelle et ce qui peut être résolu à l'aide de scripts de récupération automatisés.

Acheminement et attribution : identifiez automatiquement l'expert approprié et attribuez la tâche en fonction de la pile technique concernée.

Récapitulatifs d'escalade provisoires : demandez à l'agent de générer un résumé dans ClickUp Docs qui résume l'historique du problème afin que l'ingénieur puisse passer la phase de découverte.

5. Modèle de service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et acheminer les demandes d'assistance par statut grâce au modèle de service client ClickUp.

Le modèle de service client ClickUp aide les équipes d'assistance à gérer les demandes entrantes dans une file d'attente structurée tout en permettant de suivre facilement la progression des tickets en un coup d'œil.

Dans ce modèle, les demandes sont regroupées par statut et enrichies de champs spécifiques à l'assistance, tels que le type de demande, l'individu qui l'a assignée, la date d'échéance et les coordonnées du client, ce qui facilite l'acheminement, la hiérarchisation et le suivi de chaque demande.

Parfaitement adapté aux flux de travail d'escalade IA, ce modèle vous permet de séparer les tickets traités par l'IA des tâches gérées par des humains à l'aide de statuts personnalisés et d'étapes de transfert claires. En fait, vous pouvez créer des tâches avec 20 statuts personnalisés ClickUp différents (notamment En cours, En attente, Non attribué, etc.) afin de refléter les états réels de l'assistance tout au long du triage, de l'enquête, de l'escalade et de la résolution.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les demandes d'assistance à travers les différentes étapes détaillées du flux de travail grâce à des statuts personnalisables, ce qui rend visible la progression du processus d'escalade de l'IA vers l'humain, du premier contact jusqu'à la résolution.

Saisissez le contexte de la demande directement dans la liste des tâches à l'aide de champs tels que le type de demande, le nom du client, la société et la date d'échéance, ce qui réduit les allers-retours lors des transferts.

Organisez les opérations de niveau 1 à l'aide de plusieurs vues (notamment des listes de demandes, des vues basées sur le statut et un chat d'équipe) afin de gérer l'état des files d'attente et les escalades dans un seul environnement de travail.

✅ Idéal pour : les responsables de l'assistance qui mettent en place des files d'attente d'assistance à plusieurs niveaux (niveau 1 à niveau 2/3) avec un suivi clair des statuts et des responsabilités.

6. Modèle de checklist de qualité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Escaladez les anomalies signalées par l'IA pour qu'elles soient examinées par un humain à l'aide du modèle de checklist qualité ClickUp.

Le modèle de checklist qualité ClickUp est destiné aux équipes dans lesquelles une IA effectue les premiers contrôles qualité et signale toute anomalie à des inspecteurs humains. Il est parfait pour les flux de travail IA gérant les escalades de modération communautaire, dans lesquels une IA signale les contenus potentiellement problématiques et un humain effectue la révision finale.

Grâce aux statuts d'approbation, aux indicateurs de gravité et au suivi de la progression regroupés en un seul endroit, les équipes peuvent agir plus rapidement sans compromettre la qualité de l'examen.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Passez en revue les éléments de checklist dans un flux de travail d'approbation avec des statuts tels que « En attente d'approbation », « Approuvé » et « Nouvelle approbation ».

Classez les problèmes par ordre de gravité à l'aide des champs Critique, Majeur et Mineur, afin d'aider les équipes à distinguer les corrections de routine des éléments qui nécessitent une escalade immédiate.

Configurez des déclencheurs d'escalade en fonction du type de défaut ou de la fréquence de son occurrence.

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe qui mettent en place des points de contrôle humains pour les flux de travail d'escalade qualité dans les processus de production, de contenu ou de service.

7. Modèle de planification RACI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les responsabilités RACI pour les étapes d'escalade IA à l'aide du modèle de planification RACI ClickUp.

Le modèle de planification RACI de ClickUp vous aide à établir une responsabilité claire pour vos flux de travail d'escalade en définissant qui est responsable, redevable, consulté et informé à chaque étape.

Lorsque l'IA intervient dans la rédaction, le triage, la résumation ou la première exécution, ce modèle vous aide à documenter à l'avance les processus de supervision et d'approbation humains.

Comme il se trouve dans ClickUp Docs, votre plan RACI reste facile à consulter, à modifier et à partager avec les briefs de projet, les procédures opératoires normalisées et les directives de délégation. Cela le rend précieux lorsque les équipes testent des flux de travail assistés par l'IA et ont besoin d'un endroit unique pour s'aligner sur les droits de décision.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez les rôles RACI par activité de projet afin de définir les domaines dans lesquels l'IA peut apporter son aide et ceux dans lesquels une vérification humaine est obligatoire.

Clarifiez les transferts entre les chefs de projet, les spécialistes et les approbateurs en documentant qui est responsable de l'exécution et qui est responsable de la validation finale avant le début du travail.

Créez des vues basées sur les rôles afin que chaque membre de l'équipe puisse voir exactement ce dont il est responsable.

✅ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une carte des responsabilités partagées avant de déléguer du travail récurrent à l'IA.

8. Modèle d'intégration logicielle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les problèmes d'intégration et escaladez les blocages techniques grâce au modèle d'intégration logicielle ClickUp.

Pour les équipes qui mettent en œuvre de nouveaux outils d'IA devant être connectés à des systèmes existants, le modèle d'intégration logicielle ClickUp permet de suivre tous les problèmes d'intégration et de transmettre les problèmes techniques à des modérateurs humains.

Cela s'avère particulièrement utile lorsque votre IA signale des défaillances (erreurs API, incohérences de données, retards de synchronisation) et a besoin d'un chemin clair pour acheminer le problème vers le bon propriétaire avec le contexte approprié. Vous pouvez également réduire davantage le besoin de connexions complexes et personnalisées et garder votre pile technologique gérable grâce aux intégrations natives de ClickUp.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez les flux de travail d'escalade IA complexes en tâches au niveau de l'intégration (intégrations de données, de systèmes et de processus).

Utilisez le suivi basé sur le statut, tel que « Besoin d'informations », pour signaler les points où un flux de travail IA ne peut pas avancer sans vérification humaine, données manquantes ou confirmation du système.

Mappez les transferts étape par étape entre les systèmes externes (par exemple, chatbot → CRM → file d'attente d'assistance → agent humain) et attribuez des propriétaires à chaque point de contrôle d'intégration.

✅ Idéal pour : les équipes de mise en œuvre qui gèrent les intégrations ERP, CRM, achats ou financières avec des vérifications et des approbations fréquentes des dépendances.

9. Modèle de matrice d'escalade pour la gestion des incidents Smartsheet

via Smartsheet

L'approche de Smartsheet en matière d'escalade des incidents s'appuie sur son interface familière de type tableur. Ce modèle de matrice d'escalade pour la gestion des incidents de Smartsheet peut convenir aux équipes qui sont déjà profondément investies dans l'écosystème Smartsheet et qui préfèrent une vue en grille de leurs flux de travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il utilise une disposition basée sur une matrice pour définir les chemins d'escalade.

Vous pouvez appliquer un formatage conditionnel pour mettre en évidence visuellement les priorités des tickets.

Il offre des fonctionnalités d'automatisation de base pour l'envoi de notifications.

✅ Idéal pour : les équipes informatiques et de service qui travaillent déjà avec Smartsheet.

10. Template. net Modèle de procédure d'escalade

via Template. net

Le modèle de procédure d'escalade de Template.net est un modèle de document téléchargeable qui aide les équipes à définir et à documenter leurs procédures d'escalade.

Il constitue un bon point de départ pour créer une politique formelle, en particulier lorsque vous avez besoin d'un document partageable et facile à standardiser entre les équipes. Et comme il s'agit d'un document, il aide les organisations à formaliser les règles d'escalade avant de les transférer vers un outil de gestion des tickets ou de flux de travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il fournit une structure standard pour documenter les procédures d'escalade.

Il comprend des sections dédiées à la définition des niveaux d'escalade et des déclencheurs.

Vous pouvez organiser clairement les coordonnées des différentes équipes et des différents niveaux d'escalade.

✅ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de procédures opératoires normalisées documentées avant de mettre en œuvre des flux de travail d'escalade dans des outils logiciels.

Comment mettre en œuvre des modèles de flux de travail d'escalade basés sur l'IA

Trouver un modèle n'est que la première étape : le vrai travail commence lorsque vous l'adaptez aux processus de votre équipe.

Suivez ces étapes pour mettre en œuvre votre modèle :

Auditez vos modèles d'escalade actuels : avant de changer quoi que ce soit, vous devez comprendre votre situation de départ. Identifiez où les escalades se produisent actuellement, ce qui les déclenche et où le processus se bloque. Visualisez vos flux de tickets existants et identifiez les goulots d'étranglement à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Définissez vos seuils de confiance IA : collaborez avec le fournisseur de votre outil IA ou votre équipe interne de science des données pour établir des critères clairs déterminant quand un problème doit être escaladé. Il peut s'agir d'un score de confiance inférieur à un certain pourcentage, de la détection de mots-clés spécifiques ou d'un sentiment négatif des clients. Associez les chemins d'escalade à l'expertise : toutes les escalades ne se valent pas. Acheminez les problèmes techniques vers votre équipe d'ingénieurs, les questions de facturation vers le service financier et les situations complexes liées aux clients vers vos agents les plus expérimentés. Configurez des déclencheurs d'automatisation : c'est là que vous éliminez le travail manuel qui ralentit la résolution. Déplacez automatiquement les tâches, informez le propriétaire approprié et mettez à jour le statut des tâches dès que vos critères d'escalade sont remplis en configurant c'est là que vous éliminez le travail manuel qui ralentit la résolution. Déplacez automatiquement les tâches, informez le propriétaire approprié et mettez à jour le statut des tâches dès que vos critères d'escalade sont remplis en configurant les automatisations ClickUp Définissez les exigences en matière de transfert de contexte : déterminez les informations indispensables pour chaque escalade. Créez des champs dédiés aux résumés des discussions IA, à l'historique client et aux solutions tentées. Testez avec des scénarios réels : avant la mise en service, effectuez des exercices d'escalade à partir de cas réels passés. Cela vous aidera à identifier les lacunes ou les étapes confuses de votre flux de travail avant qu'elles n'aient un impact sur un client réel. Surveillez et affinez : votre flux de travail d'escalade est un processus vivant. Suivez les indicateurs clés tels que le volume d'escalade, le délai de résolution et la résolution au premier contact pour les tickets escaladés à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Utilisez ces données pour ajuster vos seuils et vos règles de routage au fil du temps.

Créez des chemins d'escalade IA auxquels votre équipe peut se fier avec ClickUp.

La valeur d'un bon modèle réside dans sa cohérence. Votre équipe sait quand l'IA doit continuer, quand un humain doit intervenir et quelles informations doivent être transmises à chaque escalade.

ClickUp vous aide à mettre cela en pratique en un seul endroit. Vous pouvez documenter les règles d'escalade, les transformer en flux de travail reproductibles et garder les demandes, les transferts et le suivi connectés du début à la fin. Grâce à l'IA dans l'environnement de travail, les équipes peuvent accélérer le triage et les mises à jour tout en conservant des points de décision humains clairs.

Foire aux questions

Une matrice d'escalade traditionnelle est un document statique qui définit qui gère quoi à chaque niveau. Un flux de travail d'escalade basé sur l'IA est un système dynamique qui ajoute des déclencheurs d'automatisation, un routage intelligent et la préservation du contexte, qui s'activent en fonction des niveaux de confiance de l'IA en temps réel et des caractéristiques du problème.

Définissez des seuils de confiance IA basés sur le risque lié à la tâche, et pas seulement sur le score du modèle. Dans les modèles de flux de travail, utilisez des seuils plus bas pour les tâches à faible risque telles que le marquage ou les résumés, et des seuils plus stricts (ou une approbation humaine obligatoire) pour les tâches à haut risque telles que les escalades financières, juridiques, de conformité ou clients. Il est également utile de combiner la confiance avec des vérifications des règles métier, telles que les champs manquants, les indicateurs de politique, les entrées peu claires ou les échecs de validation de format, afin que les décisions d'escalade soient basées sur la fiabilité dans le contexte, et non sur un seul nombre.

Oui, la logique fondamentale des conditions de déclenchement, des règles de routage et du transfert de contexte s'applique à tous les services. Il vous suffit de personnaliser les champs personnalisés et les chemins d'escalade afin qu'ils correspondent aux critères et aux domaines d'expertise propres à chaque équipe.

Suivez trois indicateurs clés avant et après la mise en œuvre de votre flux de travail : le délai moyen entre le moment où l'escalade est déclenchée et la première réponse humaine, le délai total de résolution des problèmes escaladés par rapport aux problèmes non escaladés, et le pourcentage d'escalades résolues dès le premier contact humain sans avoir besoin d'être réacheminées.