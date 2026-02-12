Claude vs ChatGPT pour l'écriture : lequel est le meilleur ?

Vous essayez de choisir un assistant de rédaction IA pour vous-même ou votre équipe ?

Laissez-nous deviner. Comme la plupart des gens et des organisations, vous hésitez entre ChatGPT et Claude.

Certains apprécient l'approche simple et sans fioritures de ChatGPT pour rédiger des réponses par e-mail. D'autres ne jurent que par Claude pour terminer cet article de blog sur le leadership éclairé qu'ils ont laissé en suspens pendant des semaines.

Le débat Claude vs ChatGPT ne cesse de refaire surface. Et il n'y a pas de vainqueur clair.

Ce guide vous aidera. Nous vous montrerons quand utiliser Claude ou ChatGPT pour l'écriture. Nous comparerons également leurs véritables forces et faiblesses dans différents types de tâches d'écriture.

Mais notre mission la plus importante est de vous montrer pourquoi le plus gros problème n'est souvent pas de choisir entre Claude et ChatGPT, mais plutôt ce qui se passe lorsque votre IA ne s'intègre pas à votre flux de travail. C'est parti !

Claude vs ChatGPT en un coup d'œil

Claude et ChatGPT sont tous deux de puissants modèles linguistiques à grande échelle (LLM) qui résolvent le même problème : transformer des données humaines désordonnées en écrits utilisables. Mais ils abordent ce problème différemment.

Commençons par clarifier un point.

Claude et ChatGPT sont tous deux formés à l'aide de l'apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains (RLHF). Ce n'est pas un facteur de différenciation. C'est un enjeu crucial. OpenAI a été le pionnier de cette approche avec InstructGPT et ChatGPT, et Anthropic l'utilise également.

La différence réside dans la manière dont les modèles sont guidés par la suite.

Anthropic ajoute une couche supplémentaire appelée IA constitutionnelle. Il s'agit d'un système dans lequel le modèle critique ses propres résultats par rapport à un ensemble de principes écrits. Ces principes peuvent être les suivants : être utile, être inoffensif, expliquer clairement les refus, etc. Vous pouvez voir ce choix se refléter dans le comportement quotidien de Claude, dans son ton, sa prudence et la manière dont le modèle traite les cas limites.

ChatGPT, quant à lui, est optimisé pour l'étendue et le respect des instructions. Les recherches menées par OpenAI montrent que ChatGPT est largement utilisé pour la rédaction de textes courts, la modification en cours et le changement de tâches entre différents domaines. Les utilisateurs s'en servent pour rédiger des e-mails, des plans, des résumés et du contenu technique au cours d'une même session.

Quelles sont les différences entre Claude et ChatGPT pour l'écriture ?

Voici un aperçu des différences entre Claude et ChatGPT :

Zone ChatGPT Claude Développeur OpenAI Anthropic Approche de formation Utilise RLHF comme principale méthode d'alignement, optimisée pour suivre les instructions dans de nombreux types de tâches. Utilise RLHF plus IA constitutionnelle, où le modèle critique les résultats par rapport à un ensemble de principes écrits. Style d'écriture par défaut Clair, structuré, prévisible ; peut sembler générique sans réglage préalable (selon les utilisateurs). Plus conversationnel et fluide ; les utilisateurs signalent souvent moins de modifications de ton pour les textes longs. La force de la structure Très performant pour les tableaux, les listes, le Markdown, les modèles et les sorties au formatage rigoureux. Compétent, mais peut nécessiter des invitations plus explicites pour mettre en forme de manière stricte. Gestion de contextes longs Gère bien les longues discussions, mais nécessite généralement de découper les documents très volumineux. Excellent pour les documents longs ; les modèles Claude 4. x fournissent une assistance pour des fenêtres contextuelles extrêmement larges. Style de modification en cours Efficace et directif ; idéal pour les réécritures rapides et les améliorations itératives. Plus explicatif ; explique souvent pourquoi les modifications en cours ont été apportées (décrit par les utilisateurs comme « semblable à un coach en rédaction »). Sécurité et refus Généralement direct ; les refus sont concis. Conception plus prudente ; les refus sont généralement accompagnés d'explications. Écosystème et intégrations Écosystème étendu (plugins, outils multimodaux, intégrations) Écosystème plus petit ; davantage axé sur le raisonnement basé sur le texte. Idéal pour Équipes qui ont besoin de rapidité, de structure et de flexibilité dans de nombreux formats d'écriture Équipes privilégiant le ton, la cohérence et la rédaction de textes longs ou riches en contexte Compromis courant Nécessite une discipline rigoureuse pour éviter les voix génériques. Moins d'intégrations ; peut sembler conservateur dans les cas extrêmes.

Examinons-les maintenant en détail :

1. Style d'écriture (tel que rapporté par les utilisateurs, et non par les pages marketing)

🌟 Les avis des utilisateurs décrivent systématiquement l'écriture de Claude comme :

Plus de discussion

Moins de modèles

Meilleur pour la maintenance du ton sur de longs brouillons

Ce que j'apprécie le plus chez Claude, c'est la combinaison de ses solides capacités de rédaction et de raisonnement avec une interface facile à utiliser et des performances fiables. La plateforme gère bien les contenus longs, conserve le contexte tout au long des discussions et produit des résultats clairs et bien structurés.

Ce que j'apprécie le plus chez Claude, c'est la combinaison de ses solides capacités de rédaction et de raisonnement avec une interface facile à utiliser et des performances fiables. La plateforme gère bien les contenus longs, conserve le contexte tout au long des discussions et produit des résultats clairs et bien structurés.

🌟 La rédaction de ChatGPT, en revanche, est souvent louée pour :

Clarté

Structure

Mise en forme prévisible

ChatGPT est extrêmement utile pour résoudre rapidement des problèmes, réaliser de la création de contenu et apprendre. Il fournit des réponses claires, bien structurées et personnalisées pour des tâches telles que la rédaction de CV, la préparation d'entretiens, les explications techniques et la rédaction professionnelle.

ChatGPT est extrêmement utile pour résoudre rapidement des problèmes, réaliser de la création de contenu et apprendre. Il fournit des réponses claires, bien structurées et personnalisées pour des tâches telles que la rédaction de CV, la préparation d'entretiens, les explications techniques et la rédaction professionnelle.

Les critiques ont tendance à le décrire comme fiable et efficace, mais notez qu'il peut sembler générique si les invitations et les instructions ne sont pas soigneusement conçues.

🔑 Point clé à retenir : aucun des deux n'est « meilleur ». Ils sont simplement optimisés différemment.

2. Gestion du contexte (celui-ci est mesurable)

L'avantage de Claude ici est technique, et non subjectif.

📌 Depuis février 2026, Claude Opus 4. 6 prend en charge des fenêtres contextuelles extrêmement larges (avec un mode bêta pouvant aller jusqu'à environ 1 million de tokens), ce qui le rend particulièrement adapté pour :

Analyse des transcriptions complètes des réunions

Alimentation en longs rapports de recherche

Traitement de l'analyse de plusieurs documents en un seul passage

📌 La fenêtre contextuelle de ChatGPT est plus petite en comparaison (bien qu'elle reste importante), ce qui signifie que les équipes doivent souvent diviser les longs documents en plusieurs parties ou recourir à des invites itératives. Ce n'est pas rédhibitoire, mais cela modifie votre façon de travailler.

3. Écosystème vs profondeur

Voici le compromis auquel la plupart des équipes sont confrontées :

ChatGPT excelle lorsque l'écriture n'est qu'une tâche parmi tant d'autres. Il bénéficie d'un écosystème étendu (plugins, outils multimodaux, navigation et intégrations) qui facilite le passage d'un format à l'autre et d'un flux de travail à l'autre.

Claude approfondit moins de choses. Il est souvent choisi lorsque les équipes accordent plus d'importance à la cohérence, aux nuances et à la réduction du nombre de réécritures qu'à l'étendue des outils.

🔑 Point clé à retenir : C'est pourquoi de nombreuses équipes ne choisissent en réalité aucun des deux. Elles utilisent les deux. Et c'est là que les véritables frictions commencent, mais nous y reviendrons dans un instant. Je suis d'accord avec cela. ChatGPT est un peu plus attentif aux détails et un peu plus logique. Claude a un peu plus de saveur, de voix et d'humour. Utilisez-les donc ensemble. J'utilise généralement typingmind et j'effectue une connexion à l'API. Cela permet également d'éliminer la plupart des cours. Je suis d'accord avec cela. ChatGPT est un peu plus attentif aux détails et un peu plus logique. Claude a un peu plus de saveur, de voix et d'humour. Utilisez-les donc ensemble. J'utilise généralement typingmind et je fais une connexion avec l'API. Cela permet également d'éliminer la plupart des cours.

Quels sont les points forts de ChatGPT (pour l'écriture) ?

Vous ou votre équipe avez besoin de créer une grande variété de contenus, allant de rapports structurés à des e-mails rapides, en passant par de la documentation technique? Considérez ChatGPT comme un généraliste rapide et fiable qui vous aide à vous « débloquer ».

via ChatGPT

Et les données le confirment. ChatGPT fonctionne à une échelle rarement vue dans les logiciels liés au travail.

Alimenté par les derniers modèles d'OpenAI, il est devenu l'assistant de rédaction IA par défaut pour beaucoup. 92 % des entreprises du Fortune 500 utilisent déjà sa version grand public. Ses principaux atouts ? Une flexibilité totale et un écosystème massif de plugins qui étendent ses capacités.

👀 Le saviez-vous ? Selon le rapport de recherche économique 2025 d'OpenAI, à la mi-2025, ChatGPT traitait environ 18 milliards de messages par semaine provenant d'environ 700 millions d'utilisateurs dans le monde, soit environ 10 % de la population adulte mondiale. Une telle ampleur est importante, car elle détermine les domaines dans lesquels le modèle excelle.

Si votre équipe a besoin d'un outil fiable capable de gérer presque toutes les tâches de rédaction que vous lui confiez, ChatGPT est souvent le point de départ.

🎥 Bonus : pour mieux comprendre comment ChatGPT génère ses réponses écrites et traite vos invitations et instructions, regardez cette vidéo explicative qui détaille la technologie derrière l'outil.

Les points forts de ChatGPT en matière de rédaction

ChatGPT excelle lorsque votre équipe a besoin de rapidité et de structure. Il est conçu pour être un outil polyvalent capable de s'adapter à un large intervalle de scénarios.

ChatGPT se distingue dans les domaines suivants :

Polyvalence entre les formats : il peut passer de la rédaction d'un e-mail à la création d'un plan pour un article de blog, puis à la documentation d'un morceau de code sans nécessiter beaucoup d'ajustements à vos invitations.

Contrôle structuré de la sortie : si vous avez besoin d'un tableau parfaitement formaté, d'une liste numérotée ou d'un texte en Markdown, ChatGPT est particulièrement doué pour suivre ces instructions spécifiques.

Écosystème de plugins et d'intégrations : il effectue une connexion avec des centaines d'outils tiers, ce qui lui permet de parcourir le web à la recherche d'informations actuelles, de créer des images avec DALL-E ou d'analyser des fichiers de données.

Suivi des instructions : pour les tâches qui nécessitent de respecter un guide de style détaillé ou une personnalité spécifique, ChatGPT est généralement très fiable.

Amélioration itérative : idéal pour les discussions interactives où vous modifiez et améliorez progressivement un texte en fonction de ses suggestions.

Les utilisateurs réels sont d'accord :

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la rapidité avec laquelle il aide à transformer des idées vagues en résultats clairs et exploitables. Il est particulièrement utile pour rédiger, réécrire et réfléchir à des problèmes sans partir de zéro. Les réponses sont généralement bien structurées et faciles à adapter, ce qui permet de gagner du temps sur les tâches quotidiennes telles que les e-mails, les résumés ou les brainstormings.

Ce que j'apprécie le plus chez ChatGPT, c'est la rapidité avec laquelle il aide à transformer des idées vagues en résultats clairs et exploitables. Il est particulièrement utile pour rédiger, réécrire et réfléchir à des problèmes sans partir de zéro. Les réponses sont généralement bien structurées et faciles à adapter, ce qui permet de gagner du temps sur les tâches quotidiennes telles que les e-mails, les résumés ou les brainstormings.

J'utilise ChatGpt très fréquemment tout au long de la journée pour la recherche, la rédaction, l'explication et la planification de contenu. Il prend en charge de nombreuses tâches en un seul endroit et s'intègre parfaitement à mon flux de travail. Il fonctionne également bien avec d'autres outils que j'utilise pour la gestion de la clinique, l'enseignement et la création de contenu.

J'utilise ChatGpt très fréquemment tout au long de la journée pour la recherche, la rédaction, l'explication et la planification de contenu. Il prend en charge de nombreuses tâches en un seul endroit et s'intègre parfaitement à mon flux de travail. Il fonctionne également bien avec d'autres outils que j'utilise pour la gestion de la clinique, l'enseignement et la création de contenu.

Les faiblesses de ChatGPT en matière de rédaction

Aucun outil n'est parfait, et la polyvalence de ChatGPT s'accompagne de certains compromis. Voici quelques domaines dans lesquels vous pourriez rencontrer des difficultés :

Son ton peut sembler générique : sans sans des instructions minutieuses , le style d'écriture de ChatGPT peut sembler un peu « IA » et manquer de personnalité.

Déviation contextuelle lors de longues sessions : lors d'une discussion très longue, il peut parfois oublier les instructions précédentes ou perdre le fil de la discussion en raison d' lors d'une discussion très longue, il peut parfois oublier les instructions précédentes ou perdre le fil de la discussion en raison d' un changement de contexte

Tendances à l'hallucination : il peut parfois générer des informations qui semblent très plausibles mais qui sont complètement inexactes, il est donc indispensable de vérifier les faits.

Explications excessives : il a tendance à être prolixe, vous fournissant un essai de cinq paragraphes alors qu'une seule phrase aurait terminé le travail.

via ChatGPT

Complexité des plugins : bien que puissant, le marché des plugins peut ajouter une couche de friction et de complexité pour les tâches d'écriture simples.

Ces tendances se reflètent dans les avis des utilisateurs :

[ChatGPT] Peut parfois se tromper, il faut vérifier les informations importantes. Il a besoin d'invites très claires pour générer les informations correctes. Il donne parfois des réponses longues et fastidieuses ou peut être très répétitif et évident.

[ChatGPT] Peut parfois se tromper, il faut vérifier les informations importantes. Il a besoin d'invites très claires pour générer les informations correctes. Il donne parfois des réponses longues et fastidieuses ou peut être très répétitif et évident.

4o est terrible pour l'écriture. Il écrit littéralement comme le style « d'écriture IA » auquel nous sommes habitués. 4. 5 était bien meilleur. Ce genre de plaintes m'ouvre vraiment les yeux.

4o est terrible pour l'écriture. Il écrit littéralement comme le style « d'écriture IA » auquel nous sommes habitués. 4. 5 était bien meilleur. Ce genre de plaintes m'ouvre vraiment les yeux.

Quels sont les points forts de Claude (en matière d'écriture) ?

Si ChatGPT vous aide à aller vite, Claude vous aide à vous exprimer comme vous-même. C'est la façon la plus simple dont les équipes ont tendance à décrire la différence.

Si vous passez des heures à effectuer des modifications en cours sur des brouillons générés par l'IA pour ajouter une touche humaine, corriger des formulations maladroites et rendre le ton plus authentique, Claude est ce qu'il vous faut.

Après tout, ce travail supplémentaire ne va-t-il pas à l'encontre de l'objectif initial de l'utilisation d'un assistant IA ? Vous ne voulez pas que cela ralentisse l'ensemble de votre processus de création de contenu.

La capacité de Claude à produire une prose plus naturelle, nuancée et humaine, associée à sa large fenêtre contextuelle (qui peut désormais contenir jusqu'à 1 million de tokens !), en a fait un favori du public, en particulier pour les contenus longs tels que les articles de blog, les livres électroniques, etc.

via Claude

Les points forts de Claude en matière de rédaction

L'écriture de Claude est souvent décrite comme plus conversationnelle, plus fluide et moins « manifestement générée par l'IA ». Ses principaux atouts sont les suivants :

Une prose naturelle, semblable à celle d'un humain : les productions de Claude ont généralement un meilleur flux, une structure de phrases plus variée et un style moins robotique, ce qui nécessite souvent moins de modifications en cours pour paraître authentiques.

Modification en cours et commentaires nuancés : il est particulièrement doué non seulement pour apporter des modifications, mais aussi pour expliquer pourquoi ces changements il est particulièrement doué non seulement pour apporter des modifications, mais aussi pour expliquer pourquoi ces changements améliorent l'écriture , agissant davantage comme un coach en écriture que comme un simple assistant.

Rétention de contexte longue : Claude peut traiter des documents extrêmement longs ( Claude peut traiter des documents extrêmement longs ( fenêtre de contexte de 200 000 jetsons, soit environ 500 pages) tout en conservant la cohérence, ce qui le rend idéal pour analyser des manuscrits ou des rapports volumineux (en particulier avec un forfait payant).

via Claude. /IA

Refus réfléchis : lorsqu'il ne peut pas répondre à une demande avec précision ou en toute sécurité, il a tendance à expliquer pourquoi au lieu de simplement générer des informations incorrectes.

Qualité de résumé : il excelle dans l'art de distiller les clés de longs transcriptions ou documents tout en préservant les nuances et le contexte importants.

Voici ce qu'en pensent les utilisateurs :

ChatGPT est correct en rédaction. Si vous voulez être époustouflé, essayez Claude. En particulier « Opus » de Claude, qui est le meilleur en matière de rédaction créative.

ChatGPT est correct en rédaction. Si vous voulez être époustouflé, essayez Claude. En particulier « Opus » de Claude, qui est le meilleur en matière de rédaction créative.

Je l'ai utilisé pour tout, de la rédaction de contenu écrit à la décomposition de concepts complexes en explications compréhensibles. Il gère bien le contexte, maintient la cohérence dans les échanges plus longs et peut passer de manière appropriée d'un ton formel à un ton informel. Lorsque j'ai besoin d'informations détaillées et structurées, Claude me les fournit ; lorsque j'ai besoin de réponses rapides et directes, il s'adapte en conséquence.

Je l'ai utilisé pour tout, de la rédaction de contenu écrit à la décomposition de concepts complexes en explications compréhensibles. Il gère bien le contexte, maintient la cohérence dans les échanges plus longs et peut passer de manière appropriée d'un ton formel à un ton informel. Lorsque j'ai besoin d'informations détaillées et structurées, Claude me les fournit ; lorsque j'ai besoin de réponses rapides et directes, il s'adapte en conséquence.

Les faiblesses de Claude en matière de rédaction

Bien que Claude soit un favori parmi les rédacteurs, il présente également certaines limites :

Écosystème d'intégration plus restreint : il dispose de beaucoup moins de plugins natifs et de connexions tierces que ChatGPT, ce qui limite sa capacité à interagir avec d'autres outils.

Prudence excessive occasionnelle : sa conception axée sur la sécurité signifie que ses garde-fous peuvent parfois être trop prudents, refusant des demandes bénignes qu'il interprète de manière erronée.

Contrôle moins structuré des résultats : il peut être moins fiable pour produire des tableaux ou des blocs de code parfaitement mis en forme sans instructions plus détaillées.

Fluctuations de disponibilité : pendant les périodes de forte demande, les utilisateurs signalent des limites de capacité, ce qui peut poser problème aux équipes soumises à des délais.

Moins d'options de personnalisation : il ne dispose pas d'équivalent aux GPT personnalisés de ChatGPT, vous ne pouvez donc pas facilement enregistrer et réutiliser des personas ou des ensembles d'instructions spécifiques.

GPT me donne plus d'idées, un meilleur flux et des émotions plus fortes dans les histoires ou les dialogues. D'un autre côté, Claude offre une structure claire, mais semble trop austère ou trop prudent lorsque j'écris de la fiction ou de la poésie. Je pense que le débat Claude vs GPT dépend du type d'écriture que vous recherchez. En un mot, GPT m'aide à rester dans un état d'esprit créatif, tandis que Claude s'apparente davantage à un outil de planification.

GPT me donne plus d'idées, un meilleur flux et des émotions plus fortes dans les histoires ou les dialogues. D'un autre côté, Claude offre une structure claire, mais semble trop austère ou trop prudent lorsque j'écris de la fiction ou de la poésie. Je pense que le débat Claude vs GPT dépend du type d'écriture que vous recherchez. En un mot, GPT m'aide à rester dans un état d'esprit créatif, tandis que Claude s'apparente davantage à un outil de planification.

Quelqu'un sur Reddit a dit que Claude IA était meilleur pour la fiction. Je me suis inscrit pour un mois à 20 $. Plusieurs fois par jour, le chat s'arrêtait, m'empêchant d'aller plus loin. J'avais des projets et des artefacts, mais lorsque le chat s'interrompait, l'artefact disparaissait généralement. À deux reprises, j'ai perdu des notes de chapitre... Je devais copier/coller, réécrire et déplacer mon artefact. Aller sur un autre chat. Copier/coller le chat ne permettait pas de retrouver l'artefact précédent. J'ai déplacé mon travail de Pages vers Google Docs. J'ai annulé mon abonnement à Claude à 20 $. J'ai supprimé l'application. ChatGPT plus ne m'interrompt jamais.

Quelqu'un sur Reddit a dit que Claude IA était meilleur pour la fiction. Je me suis inscrit pour un mois à 20 $. Plusieurs fois par jour, le chat s'arrêtait, m'empêchant d'aller plus loin. J'avais des projets et des artefacts, mais lorsque le chat s'interrompait, l'artefact disparaissait généralement. À deux reprises, j'ai perdu des notes de chapitre... Je devais copier/coller, réécrire et déplacer mon artefact. Aller sur un autre chat. Copier/coller le chat ne permettait pas de retrouver l'artefact précédent. J'ai déplacé mon travail de Pages vers Google Docs. J'ai annulé mon abonnement à Claude à 20 $. J'ai supprimé l'application. ChatGPT plus ne m'interrompt jamais.

Claude vs ChatGPT pour différentes tâches d'écriture

Vous avez une tâche de rédaction à accomplir. Allez-vous utiliser Claude ou ouvrir ChatGPT ?

Comme la réponse est en réalité « cela dépend », cette section se concentre sur quelque chose de plus simple. Quel outil fonctionne le mieux pour quel type d'écriture ?

La ventilation ci-dessous n'est pas un règlement. Considérez-la plutôt comme un ensemble de modèles basés sur la manière dont les équipes utilisent réellement Claude et ChatGPT au quotidien.

Type de tâche Outil recommandé Pourquoi Rédaction d'e-mails ChatGPT Il est plus rapide pour les réponses rapides et basées sur des modèles et les séquences de suivi où la structure est essentielle. Contenu du blog Claude Il produit des premières ébauches plus attrayantes et plus naturelles, qui nécessitent moins de modifications en cours au niveau du ton. Documentation technique ChatGPT et Claude Les deux outils ont une bonne capacité à interpréter et à générer du code tout en préservant la précision technique. Résumés de réunion Claude Il est plus efficace pour saisir les nuances, le sous-entendu et les décisions clés d'une discussion. Modification en cours et relecture Claude Il fournit des commentaires plus réfléchis et pédagogiques qui aident à améliorer les compétences rédactionnelles.

Comment utiliser Claude et ChatGPT ensemble dans votre flux de travail de rédaction

À présent, vous avez probablement compris que vous avez besoin des deux outils. Vous commencez votre processus dans ChatGPT pour créer un plan structuré, puis vous passez à Claude pour étoffer le texte avec un ton plus naturel.

La plupart des équipes ont tendance à répartir le travail de manière similaire :

ChatGPT pour une production rapide et structurée : plans, réécritures, résumés et brouillons nécessitant beaucoup de mise en forme.

Claude pour peaufiner : améliorer le ton, fluidifier les longues sections et maintenir une voix cohérente tout au long du texte.

Individuellement, les deux outils font bien leur travail. Ensemble, sans contexte commun, ils créent des frictions.

Lorsque vous utilisez ChatGPT et Claude ensemble, vous pouvez vous retrouver coincé dans un cycle sans fin de copier-coller entre les onglets de votre navigateur.

Chaque fois que vous changez d'outil, vous perdez un contexte précieux. Vous devez réexpliquer les objectifs du projet, coller le travail précédent et espérer que la nouvelle IA comprenne ce que vous essayez de faire. Ce processus fragmenté est ce que nous appelons l'expansion de l'IA, c'est-à-dire la prolifération imprévue d'outils d'IA déconnectés qui épuisent les budgets et la productivité.

Cela crée un flux de travail désordonné et inefficace qui nuit à la productivité que vous essayez justement d'améliorer. En plus de cela, vous payez plusieurs abonnements IA distincts.

L'information qui échappe à la plupart des équipes

Le problème n'est pas d'utiliser Claude et ChatGPT ensemble.

Vous les utilisez en dehors du lieu où se déroule réellement votre travail.

Lorsque l'IA se trouve dans des onglets séparés, elle ne voit jamais votre historique de tâches, vos délais, vos commentaires ou vos décisions précédentes. Elle ne peut donc pas s'appuyer sur votre travail. Elle ne fait que réagir à ce que vous collez ensuite.

Et c'est pourquoi même la meilleure installation à deux outils finit par vous donner l'impression d'être une taxe sur la productivité à laquelle vous n'avez pas souscrit !

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés au changement de contexte et à la commutation entre les onglets s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Comment ClickUp Brain combine le meilleur des deux modèles d'IA

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre un outil polyvalent et un rédacteur nuancé. Et vous ne devriez certainement pas avoir à faire face au chaos de la prolifération de l'IA.

Éliminez ce dilemme grâce à une fonctionnalité d'IA native intégrée directement dans l'environnement de travail convergent de ClickUp, une plateforme unique où les projets, les documents, les discussions et l'IA contextuelle cohabitent : ClickUp Brain.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle intégration à configurer. Elle fait partie de l'environnement dans lequel vous gérez déjà vos projets, vos documents et la communication de votre équipe.

Comme il fait partie intégrante de votre environnement de travail, vous bénéficiez d'une IA contextuelle qui comprend vos tâches, vos documents et l'historique de vos projets. Vous ne perdez plus de temps à réexpliquer ce sur quoi vous travaillez.

Écrivez là où se trouve déjà le travail

Avec l'éditeur IA de ClickUp Docs, vous ne rédigez plus de manière isolée pour ensuite coller vos éléments.

Vous pouvez :

Générez une première ébauche d'un blog, d'un cahier des charges ou d'une proposition directement dans le document et affinez-la .

Posez des questions telles que « Que manque-t-il ici ? » ou « Rendez cela plus concis pour les cadres ».

Sélectionnez un paragraphe et transformez-le instantanément en éléments à prendre ou tâches.

Imaginez, rédigez et peaufinez vos résultats avec ClickUp Brain dans ClickUp Docs.

Comme le document est déjà lié à un projet, l'IA n'a pas à deviner le contexte. Elle sait à quoi sert le travail et ce qui doit être fait ensuite.

Transformez automatiquement l'écriture en tâches

Au lieu de traduire manuellement l'écriture en travail, ClickUp Brain peut :

Créez des tâches à partir de notes de réunion, de sections de documents et même de messages dans ClickUp Chat

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance en fonction de la structure du projet.

Suggérez les prochaines étapes lorsqu'un document ou un commentaire implique du travail (« révision », « suivi », « expédition »).

Créez automatiquement des tâches à partir de chats, de documents et plus encore via ClickUp AI.

📌 Imaginons que vous rédigez une publication sur les réseaux sociaux dans ClickUp Docs. Le texte est terminé, mais il doit encore être approuvé par le service juridique, accompagné d'un élément graphique et d'une date de publication prévue.

Au lieu de rompre votre flux, vous mettez en surbrillance le message et demandez à ClickUp Brain de créer des tâches ClickUp pertinentes à partir de celui-ci. Brain peut générer :

Une tâche de révision juridique, et attribuez-la à la bonne personne.

Une tâche de conception avec le texte de la publication comme pièce jointe dans la description de la tâche.

Une tâche de publication avec la bonne date d'échéance

💡 Conseil de pro : automatisez votre flux de travail de production de contenu de bout en bout (et ajoutez une touche humaine lorsque nécessaire) avec ClickUp Super Agents. Un super agent ne se contente pas de créer des tâches, il comprend l'intention et gère le suivi. Il peut : Affectez les tâches en fonction du rôle et de la charge de travail

Mettez à jour le statut des tâches à mesure que les avis arrivent.

Incitez les parties prenantes à agir si les approbations tardent à venir.

Faites avancer le message une fois les dépendances effacées. Le document reste la source de vérité. Les tâches restent liées. Le flux de travail continue d'avancer, sans transferts manuels ni copier-coller. Découvrez comment nous avons procédé en interne chez ClickUp :

Optez pour une communication adaptée au contexte, plutôt que pour des réponses génériques.

Que vous écriviez dans ClickUp Chat ou dans un commentaire de tâche, ClickUp Brain rédige des messages en tenant compte des éléments suivants :

À qui vous adressez-vous ?

À quel projet appartient le message ?

Ce qui a déjà été discuté

Cela signifie moins de mises à jour génériques et moins d'explications à refaire. L'IA dispose déjà du contexte.

Vous pouvez également utiliser Brain pour obtenir des résumés automatiques et concis de longs fils de commentaires et descriptions de tâches. Il extrait tous les détails pertinents afin que vous puissiez vous mettre à jour en quelques secondes sans tout lire !

Accédez à plusieurs LLM au sein d'un environnement de travail unifié.

Vous ne voulez pas renoncer complètement à ChatGPT ou Claude ? Vous ne voulez pas payer pour les deux en même temps ? Brain est là pour vous aider !

Passez d'un modèle d'IA à l'autre, non seulement ceux d'Anthropic et d'OpenAI, mais aussi ceux de Google (Gemini) et d'autres entreprises d'IA, sans avoir à payer pour chacun d'entre eux séparément. Vous n'avez plus à choisir !

Choisissez parmi plusieurs modèles d'IA haut de gamme directement depuis ClickUp.

💡 Conseil de pro : bénéficiez d'une assistance IA pour l'ensemble de votre flux de travail sur ordinateur grâce à ClickUp Brain MAX, un compagnon IA autonome/une super application. Il comprend votre travail sur ClickUp et les applications connectées (telles que Slack et Google Drive). Utilisez-le pour : Effectuez des recherches dans toutes vos applications à partir d'un seul outil en utilisant le langage naturel.

Exécutez du travail pour vous dans ClickUp (créez des tâches, rédigez des documents, attribuez des actions, faites émerger des idées, etc.)

Transcrivez votre voix et tapez 4 fois plus vite, sans les mains, grâce à la fonction , sans les mains, grâce à la fonction Talk to Text gratuite. Découvrez pourquoi Brain MAX est 10 fois plus puissant que ChatGPT et Claude :

Le verdict sur Claude vs ChatGPT pour l'écriture

Alors, quelle est votre décision finale ?

Claude et ChatGPT sont tous deux d'excellents outils d'écriture.

Claude excelle lorsque le ton, les nuances et la cohérence des textes longs sont importants.

ChatGPT excelle dans la structure, la vitesse et le travail itératif.

Mais considérer cela comme une comparaison directe revient à passer à côté du véritable problème. Les équipes les plus efficaces ne se demandent pas quelle IA écrit le mieux. Elles se demandent où l'IA doit être intégrée.

Quand l'IA s'installe dans votre environnement de travail :

L'écriture ne peut être dissociée de l'exécution.

Le contexte ne se réinitialise pas à chaque fois que vous posez une question.

Utiliser plusieurs modèles ne signifie pas gérer plusieurs outils.

C'est pourquoi, avec des outils d'IA contextuelle tels que ClickUp Brain, vous bénéficiez toujours des atouts des nuances de Claude et de la structure de ChatGPT. Mais sans la contrainte du copier-coller qui va généralement de pair. Votre IA devient un véritable partenaire, qui comprend vos projets, connaît vos délais et vous aide à travailler plus rapidement, le tout en un seul endroit.

Vous souhaitez réduire les écarts entre la réflexion, l'écriture et ce que vous devez faire ?

Essayez ClickUp gratuitement et découvrez comment l'IA native transforme votre flux de travail.

Foire aux questions (FAQ)

La principale différence réside dans leur style d'écriture : Claude produit des textes plus naturels, plus proches de ceux rédigés par des humains, tandis que ChatGPT excelle dans la création de contenus structurés et polyvalents et dans l'intégration avec d'autres outils.

Utilisez Claude pour les documents qui nécessitent un ton nuancé et une cohérence sur le long terme, tels que les rapports ou les propositions, et utilisez ChatGPT pour le contenu structuré, tel que les plans ou les guides techniques.

Claude est généralement plus performant pour résumer des transcriptions et des notes de réunion, car sa fenêtre contextuelle plus large et sa formation lui permettent de saisir plus efficacement les nuances et les sous-entendus.

Claude Pro offre des réponses plus rapides et un accès prioritaire, ce qui peut être utile. Mais les équipes trouvent souvent plus de valeur dans une plateforme unifiée comme ClickUp, qui intègre directement des outils de rédaction IA dans leur flux de travail de gestion de projet.