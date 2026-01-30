Les agences créatives ont mauvaise réputation, tant en tant que fournisseurs de services qu'en tant qu'employeurs.

Les clients se plaignent que les agences font des promesses excessives pour décrocher plus de contrats, mais ne tiennent pas leurs engagements par la suite. Les membres de l'équipe ont du mal à produire un travail de qualité sous la pression constante.

Pourtant, certains des plus grands noms – Hub, Wieden+Kennedy, Ogilvy – prouvent qu'il est possible de réaliser un travail créatif brillant. Leur secret ? Un lien étroit et harmonieux entre la gestion de projet et l'exécution créative.

Dans cet article, nous montrons comment les agences peuvent intégrer la gestion de projet et les outils créatifs pour rationaliser leurs opérations quotidiennes.

⭐ Modèle présenté Vous recherchez un moyen plus clair, plus rapide et plus simple de suivre tous vos clients et leurs campagnes en même temps ? Le modèle ClickUp Marketing Agency vous permet justement de faire cela. Classez vos campagnes par catégorie pour une navigation rapide, ajoutez des champs personnalisés pour définir chaque campagne et suivez leur progression en direct sans changer d'onglet. Obtenez un modèle gratuit Obtenez une vue à 360° de toutes vos campagnes à l'aide du modèle ClickUp Marketing Agency.

Le défi de l'intégration pour les agences

La gestion de projet et les processus créatifs sont interdépendants. Pourtant, la plupart des agences ont du mal à les aligner. Voici deux raisons qui expliquent pourquoi :

Votre équipe créative utilise plusieurs outils spécialisés pour produire son travail :

Designers : utilisez Figma, Adobe Creative Cloud et Canva pour créer des ressources visuelles.

Rédacteurs : rédigez vos brouillons à l'aide de Google Docs, Notion, Jasper IA, Grammarly, etc.

Editeurs de vidéos : utilisez Adobe Premiere Pro ou After Effects pour effectuer des modifications sur des animations graphiques.

En plus de cela, vous avez des gestionnaires de comptes et de projets (PM) qui passent des calendriers éditoriaux (feuilles de calcul) aux fils de discussion par e-mail, aux messages Slack, etc.

Chacun effectue son travail avec ses propres outils, sans collaborer. Le projet est étiré dans toutes les directions.

📌 Exemple : imaginez que votre client laisse un commentaire sur une image spécifique dans Figma. Comme le chef de projet n'utilise que des feuilles de calcul et des fils de discussion par e-mail, il ne voit jamais ce commentaire.

2. La créativité suit rarement une ligne droite

Le processus créatif est dynamique, itératif et complexe. Un élément passe par plusieurs cycles de feedback, tandis qu'un autre est approuvé immédiatement.

La gestion de projet, en revanche, est une question de structure. Elle se nourrit d’échéanciers clairs et de prévisibilité.

Lorsque les agences tentent de les intégrer, elles finissent par compromettre l'un ou l'autre. Soit vous perdez la flexibilité créative qui rend le travail réellement efficace, soit vous brisez la structure de planification qui permet de maintenir l'activité.

📌 Exemple : le chef de projet attribue un article de blog au rédacteur, en attendant qu'il soit livré, soumis à des modifications en cours et prêt à être publié dans un délai d'une semaine. Le responsable de compte demande au client de noter la date dans son Calendrier. L'auteur respecte son délai personnel, mais le processus créatif se met alors en marche. L'éditeur souhaite un angle différent, le ton doit être revu, et soudain, la tâche qui devait prendre une semaine en est à son dixième jour. Le projet prend désormais du retard et vous donnez une image peu professionnelle au client.

🧠 Anecdote amusante : Yoshiro Nakamatsu, l'inventeur de la disquette (et de plus de 3 000 autres brevets), avait un processus créatif qui consistait à plonger en profondeur sous l'eau et à y rester jusqu'à ce que son cerveau soit privé d'oxygène. Il affirmait que ses meilleures idées lui venaient quelques secondes avant la mort. Il les notait ensuite sur un bloc-notes étanche spécial qu'il avait inventé à cet effet.

Pourquoi l'intégration est-elle importante pour les agences ?

Vous créez un système partagé que vos équipes créatives et vos équipes de projet utilisent.

Les chefs de projet bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les flux de travail créatifs. Ils peuvent planifier, ajuster et communiquer les calendriers de manière proactive (et non lorsque le client demande une mise à jour).

Les équipes créatives cessent de perdre leur temps dans des tâches administratives et profitent d'heures créatives protégées. Cette intégration permet :

Livraison plus rapide : imaginez un imaginez un outil de gestion de projet par l'IA qui informe automatiquement le designer dès que le rédacteur a terminé son travail. Personne n'a à attendre les mises à jour et les projets avancent sans retards inutiles.

Collaboration entre équipes : le partage du contexte est la clé d'une gestion de projet réussie au sein des agences créatives. Tout le monde voit les mêmes commentaires des clients au même moment, il n'y a aucune ambiguïté sur le statut du projet et les deux équipes sont également conscientes de l'évolution des attentes des clients.

Moins de « couacs » : lorsque la gestion de projet et le travail créatif se font au même endroit, votre équipe évite les accidents tels que le partage d'une mauvaise version d'un fichier, la perte de commentaires et l'utilisation de briefs créatifs obsolètes.

Une productivité accrue de l'équipe : la gestion de projet traditionnelle limite la marge de manœuvre pour l'exploration créative et la production. Les membres de l'équipe gèrent manuellement les versions des fichiers, transmettent les mises à jour et recherchent les commentaires. Une approche intégrée élimine ces interruptions afin de leur permettre de rester productifs et détendus.

Des clients plus satisfaits : des transferts fluides, des délais d'exécution plus courts et moins d'erreurs permettent d'améliorer l'expérience client. Vous respectez les délais. Vous fournissez une qualité constante. Les clients vous font davantage confiance, ce qui se traduit par du travail renouvelé et des recommandations.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

📚 Pour en savoir plus : Leadership marketing : comment développer votre équipe marketing

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples illustrant ce à quoi ressemble une gestion de projet créative intégrée :

Exemple 1 : une allocation plus intelligente des ressources

Avant : lorsqu'un nouveau projet arrive, le chef de projet contacte manuellement tous les membres de l'équipe créative pour connaître leur disponibilité. Pendant qu'ils planifient la répartition des tâches, un éditeur suggère une révision majeure pour deux rédacteurs.

Le chef de projet n'en a aucune idée et attribue du travail supplémentaire à ces rédacteurs, les surchargeant sans le savoir.

Après : l'outil de gestion de projet créatif affiche en temps réel la disponibilité de chaque professionnel créatif. Lorsqu'un éditeur attribue une révision, le planning du rédacteur est automatiquement mis à jour. Le chef de projet voit que le rédacteur est occupé et attribue la nouvelle tâche à quelqu'un d'autre.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de planification stratégique

Exemple 2 : boucles de rétroaction plus claires avec les clients

Avant : le client examine un fichier et envoie un e-mail au responsable de compte. Le responsable de compte en informe le chef de projet, qui le transmet au concepteur. Avec autant de personnes qui relaient le message, le concepteur reçoit souvent des commentaires confus ou incomplets.

Après : toutes les tâches dans l'outil de gestion de projet comprennent des liens vers les fichiers créatifs. Le client laisse ses commentaires directement sur la ressource ou dans la section commentaires de la tâche. Tout le monde voit immédiatement les mêmes commentaires, sans avoir à transmettre de messages.

Exemple 3 : gestion et récupération automatisées des ressources

Avant : les membres de l'équipe perdent des heures à fouiller dans les dossiers Google Drive, les chaînes d'e-mails et les chats internes pour trouver la bonne ressource. Ils se contactent constamment pour confirmer s'il s'agit de la dernière version ou d'une ancienne version.

Après : les ressources créatives sont liées aux tâches dans l'outil de gestion de projet. Dès qu'elles sont marquées comme « approuvées », le système de gestion de projet déplace automatiquement le fichier vers le dossier approprié dans votre bibliothèque de ressources numériques. Lorsque quelqu'un a besoin d'une ressource, il lui suffit de rechercher son apparence, le texte qu'elle contient ou le projet auquel elle est liée, et l'outil de gestion de projet la récupère rapidement pour vous.

👀 Le saviez-vous ? Dans les années 1960, Bill Bernbach a profondément bouleversé le fonctionnement de l'agence légendaire Doyle Dane Bernbach (DDB). Il a été le premier à réunir un directeur artistique et un rédacteur dans la même pièce. Auparavant, les rédacteurs écrivaient leurs textes et les « envoyaient » au département artistique, comme sur une chaîne de montage.

Voyons comment les agences peuvent mettre en place un système unifié qui intègre la gestion de projet et le travail créatif.

Nous verrons également comment le logiciel pour agences créatives ClickUp simplifie cette intégration, en association avec le logiciel de gestion de projet ClickUp.

1. Centralisez la planification des campagnes

Commencez par regrouper toutes vos campagnes existantes dans un seul et même hub.

Si vous gérez plusieurs campagnes pour différents clients, organisez-les dans des dossiers clients pour faciliter leur suivi.

Ensuite, standardisez la disposition de base pour toutes les campagnes. Elle doit inclure :

Objectifs de la campagne + public cible + indicateurs clés de performance

Principaux résultats attendus

Différentes phases de campagne telles qu'indiquées dans la feuille de route marketing

Échéanciers, jalons et échéances des projets

Calendriers de publication

Rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe marketing

Formulaires de demande créative

Identité de marque et autres directives spécifiques aux clients

Vous ne souhaitez pas concevoir cette structure à partir de zéro ? ClickUp propose de nombreux modèles prédéfinis que les agences peuvent personnaliser en quelques minutes afin de centraliser la gestion des campagnes marketing.

Voici nos deux principales recommandations :

Le modèle ClickUp pour agences marketing

Obtenez un modèle gratuit Le modèle d'agence marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à suivre l'ensemble des campagnes marketing de votre agence.

Vous dirigez une agence de taille moyenne à grande qui jongle avec plus de 10 clients ?

Le modèle d'agence marketing de ClickUp offre un système d'exploitation prêt à l'emploi pour gérer plusieurs clients, campagnes et équipes internes dans une vue centralisée unique.

Principales fonctionnalités :

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre les campagnes en un coup d'œil et examiner la progression réalisée.

Bénéficiez de six champs personnalisés, tels que Compte, Taille du contrat, etc., pour définir les attributs clés de chaque campagne.

Visualisez votre campagne à l'aide de différentes vues personnalisées telles que l'échéancier des contrats, la liste des contrats, l'avancement des contrats, etc.

Utilisez le système de gestion de projet intégré pour attribuer des tâches, ajouter des dépendances, modifier des statuts, suivre le temps passé, etc.

Avant même de vous en rendre compte, toutes vos campagnes seront organisées de manière claire, avec un minimum d'efforts.

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer vos campagnes marketing du début à la fin.

Planifiez, suivez et mesurez chaque campagne en temps réel à l'aide du modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp.

Créez différentes étapes pour chaque campagne, ajoutez des tâches, fixez des dates d'échéance, définissez les rôles et attribuez le travail sans quitter votre outil de suivi de campagne.

Principales fonctionnalités :

Bénéficiez de 11 attributs personnalisés, tels que Contenu final, Équipe assignée, Approbation, etc., pour définir les tâches à chaque étape de la campagne.

Statuts de tâches personnalisés pour suivre la progression à tout moment

Visualisez votre campagne à l'aide de sept vues différentes, telles que le suivi budgétaire, le suivi de l'équipe chargée des réseaux sociaux, le tableau des phases marketing, etc.

En utilisant ce modèle, vous pouvez rapidement condenser l'ensemble du cycle de vie du projet en un tableau structuré.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'un outil tout-en-un pour gérer à la fois les campagnes clients et les promotions ? Essayez le modèle de gestion des campagnes et promotions ClickUp. Il centralise la réception des demandes, la planification, la production et le suivi du lancement pour aider les agences à gérer les campagnes et les promotions à chaque étape. Obtenez un modèle gratuit Rationalisez la planification et l'exécution du marketing de bout en bout grâce au modèle de gestion des campagnes et des promotions de ClickUp.

2. Effectuez la connexion des tâches aux ressources créatives

Ensuite, créez des tâches pour chaque campagne et liez-leur directement des ressources créatives.

📌 Exemple : si un designer travaille sur une publicité, le lien vers le fichier Figma ou le document Photoshop dans le cloud doit être inclus dans la carte de tâche.

Organisez ces ressources dans votre outil de gestion des ressources numériques afin de refléter la structure du projet. Ainsi, si une tâche fait partie de la « Campagne sociale T1 », sa ressource créative doit être ajoutée au dossier « Campagne sociale T1 ».

Standardisez les conventions de nommage pour vos ressources créatives. Ainsi, tout le monde sait immédiatement quelle est la dernière version d'une ressource, même d'un simple coup d'œil.

Comment ClickUp peut vous aider

Les tâches ClickUp facilitent grandement la gestion simultanée de centaines d'éléments de campagne sans perdre vos ressources créatives.

Créez une tâche dans ClickUp et ajoutez les détails nécessaires, notamment la description de la tâche, les personnes assignées, les dates de début et d'échéance, les niveaux de priorité, les checklists d'assurance qualité, etc. Téléchargez des images, des documents, des vidéos et d'autres fichiers directement dans cette tâche en tant que pièces jointes afin de conserver tous les éléments connexes au même endroit.

Voici comment suivre vos tâches marketing au travail :

Les champs personnalisés vous aident à organiser clairement ces ressources au sein d'une tâche. Par exemple, créez un champ personnalisé tel que « Lien Canva » afin que le designer y dépose le lien, tandis que le rédacteur télécharge le document du blog dans le champ « Brouillon du blog ».

Ajoutez les champs personnalisés ClickUp pour trier et filtrer vos données.

🚀 Avantage ClickUp : les équipes créatives croulent sous des ressources dispersées, avec des fichiers répartis entre Drive, Figma, les e-mails et les fils de discussion. Les collaborateurs passent plus de temps à rechercher des informations qu'à concevoir et lancer des campagnes. ClickUp BrainGPT se place au-dessus de ce désordre et agit comme une couche de compréhension pour votre travail. Il lit vos tâches, vos dossiers, vos espaces et vos outils externes pour trouver le bon fichier ou la bonne information en quelques secondes. Intégrez tout votre travail pour obtenir des résultats plus rapides avec ClickUp BrainGPT. Voici un aperçu de ClickUp Brain : Comprend le « sens » de votre requête : utilise utilise l'IA contextuelle pour rechercher des fichiers en fonction du contexte et de l'intention de votre requête, et pas seulement des mots-clés. Par exemple, recherchez « bannière bleue pour la page d'accueil de XYZ » au lieu de saisir le nom exact du fichier.

Restez à jour avec votre environnement de travail : restez synchronisé avec les mises à jour en temps réel de vos tâches, documents, commentaires et pièces jointes, et obtenez des réponses basées sur l'état actuel de votre travail.

Recherche de fichiers/informations : ClickUp Enterprise Search est très similaire à Google, mais pour votre environnement de travail ClickUp. Effectuez des recherches parmi les tâches, les documents, les commentaires, les fichiers, les campagnes et même les outils connectés à l'aide d'invites en langage naturel.

3. Rationalisez les commentaires et les approbations

Encouragez les approbateurs et les clients à donner leur avis directement sur le fichier. Par exemple, s'il s'agit d'une vidéo, commentez l'horodatage. S'il s'agit d'un design, épinglez une note à l'élément spécifique.

Plus important encore, veillez à ce que toutes les discussions concernant une révision restent dans le cadre de la tâche elle-même. Cela permet de créer un historique clair des raisons pour lesquelles les modifications ont été apportées. Il est tout aussi important de définir les personnes chargées d'approuver les modifications. Établissez un ordre clair pour déterminer qui doit donner son accord afin d'éviter tout retour d'information désordonné.

Enfin, veillez à ce que même les approbateurs disposent d'un délai fixe pour examiner les créations et répondre. Cela évite que les projets ne s'enlisent.

Comment ClickUp peut vous aider

Utilisez la fonctionnalité de révision de ClickUp pour obtenir des commentaires sur des éléments spécifiques de vos créations et les peaufiner.

La fonctionnalité de Révision de ClickUp rationalise le processus de feedback grâce à des annotations sur les ressources et des outils de gestion des tâches.

Les réviseurs peuvent cliquer n'importe où sur une image, une vidéo ou un PDF téléchargé pour ajouter leurs suggestions. Ils peuvent insérer des notes textuelles, dessiner des formes et surligner des zones pour expliquer précisément les problèmes.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez ClickUp Docs pour conserver tous les commentaires en ligne et les suivre dans le document lui-même. Les éditeurs peuvent surligner du texte, ajouter des commentaires avec des @mentions et attribuer des éléments à résoudre aux rédacteurs. La barre latérale affiche les discussions en fil de discussion et leur statut (ouvert/résolu) dans l'ensemble du document. Cela fonctionne bien pour les briefs créatifs, les brouillons de textes ou les moodboards stockés sous forme de texte. Ajoutez et gérez facilement des commentaires sur des travaux écrits à l'aide de ClickUp Docs.

4. Automatisez les flux de travail répétitifs

Rien ne freine plus rapidement l'élan de votre agence que les flux de travail manuels.

Les chefs de projet créatifs passent leur journée à transposer les détails des briefs en tâches, à relayer les demandes de dernière minute des clients et à courir après les mises à jour. Quant à l'équipe créative, elle est censée interrompre son travail pour présenter les rapports sur chaque avancée.

Les automatisations se chargent du travail en arrière-plan afin que les deux parties puissent se concentrer sur leur travail réel plutôt que sur le transfert de données.

Voici quelques exemples d'automatisations de base :

Déclencheurs de statut : lorsqu'un rédacteur déplace un brouillon vers « Terminé », l'éditeur reçoit une alerte instantanée.

Création de tâches : créez automatiquement des tâches à partir des briefs nouvellement ajoutés dans la plateforme de gestion de projet.

Rappels : effectuez l'automatisation des rappels pour les échéances à venir ou dépassées.

Communication avec le client : générez chaque vendredi des rapports d'avancement du projet et envoyez-les par e-mail au client.

Comment ClickUp peut vous aider

ClickUp Automatisations permet de mettre facilement en place des flux de travail répétitifs en mode automatique. Vous pouvez définir des déclencheurs, des conditions et des actions d'automatisation à l'aide d'une interface simple de type glisser-déposer.

Par exemple, lorsqu'une tâche passe au statut « Prêt pour révision », attribuez-la automatiquement au gestionnaire de compte, ajoutez des réviseurs spécifiques, repoussez la date limite d'un jour et informez-les.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

De plus, les Super Agents de ClickUp agissent comme des assistants à plein temps, surveillant vos flux de travail, prenant des décisions et exécutant des actions de manière autonome.

Par exemple, lorsqu'une personne laisse un commentaire sur une tâche, l'agent IA analyse les commentaires et les annotations en ligne afin de créer des éléments à mener pour le propriétaire de la tâche. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création d'agents IA 👇

5. Suivez les performances de l'agence en temps réel

Vous avez intégré vos outils de gestion de projet à vos logiciels créatifs. Mais comment savoir si cette installation va réellement augmenter la rentabilité de vos projets ? Grâce au suivi des performances en temps réel !

Pour commencer, mesurez le temps nécessaire pour qu'une tâche passe du stade « Brief » à « Approuvé » avant et après l'intégration. Identifier les points de blocage vous aidera à améliorer l'efficacité de la gestion de projet au sein de votre agence créative.

Mais attention : ce suivi n'est efficace que s'il n'est pas cloisonné. Si vous suivez les performances créatives dans un outil et la gestion de projet dans un autre, tout l'intérêt de l'intégration est perdu.

Comment ClickUp peut vous aider

Les tableaux de bord ClickUp extraient des informations en temps réel directement de vos tâches, projets, portails clients et outils connectés afin que vous puissiez tout suivre en un seul endroit.

Vous pouvez créer des tableaux de bord spécifiques à un client ou à une campagne et les personnaliser avec des cartes widget pertinentes. Par exemple, ajoutez des diagrammes d'avancement lorsque vous souhaitez mesurer les tâches achevées par rapport à l'ensemble des tâches prévues au fil du temps.

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) d'adoption des processus en temps réel à l'aide des tableaux de bord ClickUp alimentés par l'IA.

Ces tableaux de bord peuvent alimenter un tableau de bord principal qui offre un aperçu des informations clés, telles que les performances de l'équipe, le travail global des clients, la gestion financière, etc.

🚀 Avantage ClickUp : associez vos tableaux de bord ClickUp à des cartes IA. Ces widgets dynamiques analysent vos données de tâches et fournissent des résumés ou des recommandations en langage naturel directement sur votre tableau de bord. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur un nombre de chiffres bruts tels que « 12 tâches en retard », la carte IA vous indique « Le service marketing a 8 créations en retard : en attribuer 2 à Sarah (20 % de capacité) ou repousser la date limite à vendredi ? » Ajoutez des cartes IA à vos tableaux de bord pour partager rapidement des informations personnalisées.

👀 Le saviez-vous ? Le rapport Wellingtone State of Gestion de projet a révélé que 50 % des chefs de projet consacrent une grande partie de leur temps, souvent une journée entière ou plus chaque mois, à la saisie manuelle de rapports au lieu de gérer leurs équipes.

Cas d'utilisation réels dans des agences

Voici quelques exemples concrets d'agences qui ont intégré leurs outils de gestion de projet et leurs outils créatifs afin de rationaliser leurs opérations :

1. Nouvelle portée

Défi : New Reach Marketing connaissait une croissance rapide, mais menait ses campagnes à l'aide d'outils dispersés, de feuilles de calcul et de fils de discussion Slack. L'équipe avait du mal à gérer les attentes des clients sur plusieurs projets et à développer son agence.

Solution : Ils ont adopté ClickUp comme solution tout-en-un pour la gestion des projets et des clients. Des flux de travail standardisés ont remplacé les feuilles de calcul ad hoc, tandis que des tableaux de bord affichaient la charge de travail et la santé des clients en temps réel. Le travail est devenu plus prévisible, plus facile à suivre et plus facile à déléguer.

Résultats :

Chiffre d'affaires annuel récurrent d'environ 800 000 dollars tout en assurant la maintenance de la qualité du service

Réduction de la dépendance vis-à-vis du fondateur pour le suivi quotidien des tâches

2. Mentor en pharmacie

Défi : la petite équipe chargée des relations clients de Pharmacy Mentor gérait 200 clients à l'aide d'un ensemble disparate d'applications, notamment Google Workspace, l'e-mail et Docs. Cela a conduit à une situation chaotique : prolifération des outils, changements constants de contexte, duplication du travail, absence de visibilité en temps réel sur les projets et suivi interne médiocre des objectifs.

Solution : contrairement à la gestion de projet traditionnelle, ClickUp a fourni à Pharmacy Mentor un ensemble d'outils consolidés pour la gestion de projets, la collaboration avec les clients et l'analyse en temps réel. Il a remplacé les problèmes liés aux dossiers par des tâches structurées, des formulaires d'admission simplifiés pour les clients et un suivi centralisé des projets.

Résultats :

20 % de révisions en moins sur les projets clients

Une communication interne fluide à 100 %, sans barrières liées aux fuseaux horaires

Des équipes deux fois plus productives après avoir remplacé les réunions quotidiennes sur les comptes par une visibilité partagée sur les projets

⚡Archive de modèles : Modèles gratuits de gestion de projet

Obstacles courants rencontrés par les agences

Voici les défis courants auxquels les agences sont confrontées lorsqu'elles gèrent des projets créatifs :

Pièges courants Pourquoi cela se produit-il ? Changement de contexte entre les outils Utiliser des outils distincts pour la gestion de projet et le travail créatif fait perdre du temps, car les équipes passent constamment d'une application à l'autre et perdent leur concentration. Boucles de rétroaction dispersées Les commentaires arrivent par e-mail, chat ou documents sans lien clair avec les ressources, ce qui entraîne des échanges interminables. Dérive des objectifs Comme le travail de conception et le Tableau du projet ne sont pas synchronisés, les agences manquent de visibilité et acceptent des travaux supplémentaires de dernière minute. Liberté créative menacée Les processus rigides, les délais serrés ou les approbations excessives étouffent les idées des designers, les obligeant à faire des choix sûrs plutôt que du travail audacieux.

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude de la Harvard Business Review, seuls 35 % des projets tous secteurs confondus sont considérés comme véritablement réussis. Cela signifie que près des deux tiers de tous les projets professionnels ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs initiaux, dépassent leur budget ou ne respectent pas leurs délais.

L'avenir de l'intégration de la créativité et de la gestion de projet

L'intelligence artificielle continue d'évoluer. Pour les agences, cela signifie que la gestion de projet créatif deviendra intrinsèquement intelligente, plus rapide et plus efficace.

Voici quelques tendances auxquelles nous pouvons nous attendre :

Versionnement autonome : les outils de gestion des ressources utiliseront l'analyse contextuelle pour gérer et organiser les fichiers sans intervention humaine. Par exemple, le système archive automatiquement les brouillons et ne conserve que les versions prêtes à être envoyées aux clients.

Équilibrage prédictif des ressources : les systèmes futurs iront au-delà de l'affichage de la disponibilité des équipes pour prédire les goulots d'étranglement et suggérer des mesures correctives. Par exemple, le logiciel recommandera de repousser une échéance ou de réattribuer une tâche avant que le membre de l'équipe ne se rende compte qu'il est surchargé.

Mais la différence la plus notable réside dans l'évolution du rôle du chef de projet en matière de gestion de projet.

Les futurs chefs de projet seront des facilitateurs. L'IA se chargeant des tâches fastidieuses, les chefs de projet se concentreront sur la stratégie du projet, la vision créative, la communication avec les clients et la coordination de l'équipe.

📚 Pour en savoir plus : Gestion de projet pour les petites entreprises : stratégies et outils

Maîtrisez la gestion de projet créatif avec ClickUp

Gérer une agence rentable est tout un art. Vous devez constamment trouver le juste équilibre entre la qualité créative, les délais stricts et les budgets serrés.

Nous ne disons pas qu'une pile technologique réduite, composée de seulement quelques outils, est la solution. Au contraire, cela serait tout à fait irréaliste pour n'importe quelle agence.

Mais une intégration complète et automatisée de tous vos systèmes est indispensable.

ClickUp comble le fossé entre la planification de projets de haut niveau, la production créative quotidienne et l'excellence créative à long terme.

Les agences peuvent rationaliser les cycles créatifs grâce aux tâches et à la révision, réaliser l'automatisation des flux de travail, partager des informations en temps réel et intégrer une IA contextuelle (ClickUp BrainGPT) pour une efficacité maximale.

Prêt à découvrir comment ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour commencer.

Foire aux questions (FAQ)

En intégrant la gestion de projet et les outils créatifs, vous éliminez les frictions entre la planification et l'exécution. Les chefs de projet bénéficient d'une visibilité en temps réel sur le processus créatif sans avoir à harceler l'équipe pour obtenir des mises à jour. Les professionnels de la création se concentrent sur leur travail, car ils n'ont plus à enregistrer manuellement les progrès ou à rechercher des ressources. Cela réduit les erreurs coûteuses, accélère les délais de livraison, améliore la qualité de la production créative et satisfait vos clients.

ClickUp agit comme une plateforme centrale qui se connecte directement à votre pile créative grâce à des intégrations natives et des API. Il vous permet d'intégrer des fichiers de conception en direct, de synchroniser le stockage cloud et d'automatiser les mises à jour des tâches en fonction de l'activité des fichiers. Cela permet de regrouper vos communications, vos fichiers et vos échéanciers en un seul endroit, garantissant ainsi la cohérence de vos données entre plusieurs équipes.

Oui, ClickUp propose une variété de modèles prédéfinis spécialement conçus pour les agences créatives et les équipes de conception. Commencez par le modèle ClickUp Marketing Agency Template pour élaborer votre plan général pour tous vos clients et leurs campagnes. Ensuite, détaillez chaque campagne à l'aide du modèle ClickUp Marketing Campaign Management Template. Utilisez-les comme base et personnalisez-les en fonction des besoins de votre agence.

Les clients n'ont pas besoin d'un compte ClickUp payant pour examiner le travail ou fournir des commentaires. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de partage public pour envoyer des liens actifs vers vos tableaux de projet ou des documents spécifiques. De plus, la fonctionnalité de Révision permet aux clients de laisser des commentaires directement sur les images ou les vidéos à l'aide d'un simple lien d'accès invité. Cela permet de maintenir une boucle de rétroaction rapide et centralisée.

Les agences peuvent utiliser les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les performances de haut niveau en temps réel. Vous pouvez suivre les heures facturables, les budgets des projets et la capacité de l'équipe à l'aide de widgets visuels qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. En liant le suivi du temps directement aux tâches, vous pouvez voir exactement où les ressources sont dépensées.