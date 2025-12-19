Tendances marketing en Inde en 2026 : ce qui donnera la forme à la croissance numérique

L'économie numérique indienne dépassera le trillion de dollars d'ici 2030, la majeure partie des nouveaux utilisateurs et des nouvelles transactions apparaissant à partir de 2026. Cela représente beaucoup de smartphones, beaucoup d'internautes et beaucoup de personnes qui ignoreront vos publicités si vous vous trompez.

Les fondamentaux sont en train de changer.

La recherche vocale prend le dessus, car taper au clavier est fatigant. Les villes de deuxième rang ont un pouvoir d'achat qui rivalise avec celui des métropoles. Le marketing d'influence est passé des célébrités d'Instagram à votre voisin qui donne son avis sur les téléphones portables sur YouTube.

Si votre stratégie est toujours la même qu'il y a deux ans, vous êtes déjà en retard.

Ce guide couvre les tendances du marketing numérique en Inde, les changements en cours et ce que vous devez faire pour vous y adapter. Nous verrons également comment ClickUp aide les équipes marketing à mener à bien leurs missions sans perdre la tête. 🎯

Quels sont les changements dans le comportement des consommateurs indiens ?

Les consommateurs numériques indiens évoluent rapidement. Aujourd'hui, environ 806 millions de personnes en Inde utilisent Internet, soit environ 55,3 % de la population.

Lorsque près d'un demi-milliard de personnes sont actives sur les réseaux sociaux, les hypothèses concernant la portée, l'influence et le mix média doivent changer.

Voici les principaux facteurs qui modifient la manière dont les consommateurs indiens découvrent, évaluent et achètent :

Hyper numérique, axé sur la recherche et assisté par l'IA

Le commerce électronique indien s'est rapidement développé et est désormais structurellement axé sur le numérique. Bain estime la valeur brute des marchandises (GMV) du commerce électronique en Inde à environ 60 milliards de dollars, soutenue par la deuxième plus grande base d'acheteurs en ligne au monde.

Une étude de PwC dresse le portrait d'un acheteur très sensible au rapport qualité-prix, pour lequel le prix, les avis, les promotions et les avantages liés à la fidélité des clients sont systématiquement des facteurs qui déclenchent la prise de décision. Leur analyse du commerce électronique pendant les fêtes montre que les acheteurs des emplacements de niveau 2, 3 et 4 représentent près de 80 % des ventes en ligne pendant les périodes de pointe. Ils se basent également beaucoup sur le prix et les avis lors de leur recherche.

Une autre étude de Bain souligne comment les parcours de discussion générés par l'IA sur les applications de messagerie facilitent désormais la découverte de produits, la clarification et l'assistance à grande échelle pour les consommateurs indiens.

Pour les directeurs marketing, cela signifie que le parcours des consommateurs en Inde est fortement digitalisé, largement influencé par les signaux sociaux et commerciaux, et de plus en plus influencé par les assistants IA et les interfaces de chat qui simplifient la prise de décision.

🧠 Anecdote : la publicité remonte à très loin : dans l'Égypte antique (vers 3000 avant J.-C.), il existait des avis sur papyrus offrant des récompenses ou faisant la promotion de marchandises. Les premiers commerçants les utilisaient un peu comme nous utilisons aujourd'hui les panneaux d'affichage ou les petites annonces.

Des choix de marques locales, authentiques et axées sur la valeur

Une récente étude de marché indique une nette préférence pour les marques locales qui véhiculent une image de transparence.

Une étude YouGov réalisée pour Rukam Capital révèle que 58 % des consommateurs indiens préfèrent les entreprises locales ou de petite taille, et 76 % soulignent que la communication authentique et les solutions innovantes sont des facteurs clés de fidélisation.

Cette adéquation entre valeur et confiance se manifeste également dans le commerce de détail. Par exemple, l'index EY Future Consumer Index pour l'Inde révèle que 52 % des consommateurs se tournent vers les produits de marque propre, 70 % d'entre eux estimant que la qualité de ces marques s'est améliorée.

Habitudes en matière de contenu court, régional et axé sur le Bharat

La consommation de contenu s'est fortement orientée vers les vidéos courtes et les formats en langues régionales. La base d'utilisateurs « Bharat » est au cœur de cette évolution :

47 % des équipes ne mesurent pas l'impact de l'IA, et seulement 10 % effectuent le suivi des résultats à l'aide d'indicateurs réels. Dans de nombreux cas, les responsables marketing ne parviennent souvent pas à voir où les Outils d'IA apportent de la valeur, si tant est qu'ils le font.

Les 10 principales tendances marketing qui façonneront l'Inde

Les dernières prévisions de WPP dans son rapport « This Year, Next Year » estiment que le marché publicitaire indien atteindra près de 2 milliards de roupies indiennes en 2026, avec une croissance annuelle proche de 10 %.

Voici les principales tendances à suivre, chacune fondée sur des changements réels de comportement. 📝

1. La publicité dans les médias de détail apparaît comme le canal connaissant la croissance la plus rapide

Les plateformes de commerce rapide telles que Blinkit, Zepto et Swiggy Instamart ont mis en place une infrastructure publicitaire numérique sophistiquée qui rivalise désormais avec Google et Meta.

Les marques peuvent cibler les clients qui recherchent des produits alimentaires à 23 heures et leur proposer des publicités numériques pour des produits livrés en moins de 10 minutes.

Le pouvoir réside dans la boucle fermée entre l'exposition et l'achat.

Publicités Saffola sur l'application Blinkit

Lorsque Marico a voulu stimuler les ventes de Saffola Oats, l'entreprise a diffusé des publicités sponsorisées sur Blinkit qui apparaissaient lorsque les clients recherchaient des éléments pour le petit-déjeuner. La campagne a suivi les impressions depuis l'ajout des éléments au panier jusqu'au paiement, indiquant le retour sur investissement exact au niveau des références.

Les principaux avantages clés favorisant l'adoption de cette stratégie sont les suivants :

Ciblage basé sur le comportement d'achat réel plutôt que sur des hypothèses démographiques

Données de performance en temps réel indiquant quels produits convertissent et lesquels ne convertissent pas.

Capacité à mener des promotions directement liées aux niveaux de stock

Un public très motivé déjà en mode shopping

La stratégie de marque nécessite de traiter les médias de détail comme un canal à part entière.

La créativité doit s'adapter aux petits formats de miniatures. Les stratégies d'enchères diffèrent de celles utilisées pour la recherche, car la fenêtre de conversion se mesure en minutes plutôt qu'en jours. L'allocation budgétaire doit refléter le fait que ces plateformes touchent des clients prêts à acheter immédiatement, et non à sensibiliser à des achats futurs.

2. L'influence de la génération Z va bien au-delà de ses dépenses directes

Mamaearth a construit sa marque en grande partie en comprenant comment la génération Z découvre les produits. L'entreprise a investi massivement dans des partenariats avec des créateurs d'Instagram et de YouTube, laissant les influenceurs présenter les produits de manière authentique plutôt que de diffuser des publicités traditionnelles.

Lorsque les consommateurs de la génération Z ont vu des créateurs en qui ils avaient confiance utiliser le nettoyant pour le visage ou l'huile capillaire Mamaearth, ils ont ajouté ces produits à leurs listes d'achats familiales.

Via Modash

Cette population effectue des recherches approfondies avant d'acheter. Elle regarde cinq avis sur YouTube, consulte les commentaires sur Instagram, demande l'avis de ses amis dans des groupes WhatsApp et lit des fils de discussion sur Reddit avant de choisir un ordinateur portable ou un produit de soin pour la peau.

Les marques qui apparaissent sur ces points de contact avec des messages cohérents remportent la bataille de la considération.

La génération Z attend également des marques qu'elles prennent clairement une position sur les problèmes qui lui tiennent à cœur.

Lorsque Bombay Shaving Company a lancé des campagnes visant à briser les stéréotypes de genre dans le domaine des soins personnels, celles-ci ont trouvé un écho favorable car leur position semblait authentique. L'opportunité réside dans l'établissement précoce de relations sincères.

3. Le contenu en langue régionale débloque les marchés de niveau 2 et 3

Meesho a réussi à se développer dans les petites villes en créant du contenu dédié dans 11 langues indiennes. L'entreprise a embauché des créateurs de contenu régionaux qui comprenaient la culture locale et ont élaboré des campagnes autour des festivals régionaux, de l'humour local et de situations culturellement pertinentes.

La stratégie va au-delà de la publicité. L'interface de l'application Zomato dans les langues régionales a entraîné une augmentation mesurable de la fréquence des commandes dans les villes de deuxième rang. Lorsque les clients ont pu naviguer dans les menus, lire les avis et achever leur commande dans leur langue maternelle, les frictions ont disparu.

Les exigences régionales comprennent :

Comprendre les festivals locaux et les événements culturels pour choisir le bon moment pour lancer une campagne

Adapter le positionnement des produits aux préférences régionales

Construire des réseaux de créateurs dans chaque marché linguistique majeur

Les applications de paiement telles que PhonePe vont encore plus loin en proposant des offres de paiement spécifiques à chaque région. Pendant Onam, les utilisateurs du Kerala bénéficient de remises en argent sur les catégories d'achats traditionnelles. Pendant Durga Puja, les consommateurs du Bengale occidental bénéficient d'offres sur les vêtements et les bijoux. Cette localisation stimule l'engagement, car elle reflète la façon dont les gens dépensent leur argent lors d'événements culturels.

4. Les micro et nano-influenceurs offrent des performances mesurables

Nykaa, une place de marché leader dans le domaine des cosmétiques et des produits de soin de la peau, a réorienté une part importante de son budget dédié aux influenceurs, passant des partenariats avec des célébrités à des collaborations avec plus de 200 micro-influenceurs spécialisés dans la beauté. Chaque créateur compte entre 10 000 et 50 000 abonnés véritablement intéressés par les routines de soin de la peau, les tutoriels de maquillage et les avis sur les produits.

Une micro-influenceuse basée à Bangalore qui publie un message sur les performances du fond de teint par temps humide trouve plus d'écho auprès de ses 30 000 abonnés locaux qu'une célébrité dont le message générique touche l'ensemble du pays. Elle comprend les préoccupations spécifiques de son public et y répond directement.

Les avantages en termes de performances comprennent :

Données démographiques de l'audience correspondant précisément aux clients cibles

Contenu authentique généré par les utilisateurs, car les créateurs utilisent réellement les produits au quotidien.

Flexibilité pour tester différents messages auprès de plusieurs créateurs simultanément

La mise en œuvre nécessite différentes approches.

via OnePlus

OnePlus a mis en place un programme complet destiné aux créateurs, dans le cadre duquel des individus génèrent du contenu tout au long de l'année, plutôt que des publications ponctuelles dans le cadre de campagnes, afin d'assurer une visibilité durable.

Les programmes d'influenceurs impliquent souvent des dizaines, voire des centaines de petits créateurs, chacun produisant des formats différents, publiant selon des calendriers différents et attirant des publics différents.

Surveillez les impressions dans les tableaux de bord ClickUp. Comprenez comment chaque créateur contribue à la performance des campagnes grâce aux tableaux de bord ClickUp.

5. Les vidéos courtes dominent l'attention des utilisateurs

La majorité des utilisateurs d'Instagram en Inde découvrent désormais les marques grâce à des vidéos courtes plutôt qu'à des publications traditionnelles. Cela a contraint les entreprises à repenser complètement leur approche en matière de contenu.

Via Zomato

Des marques telles que Zomato ont bâti leur présence sociale autour de Reels. Leur campagne #EnjoyLargeMealsOnZomato a fait appel à des influenceurs pour présenter la livraison de repas dans des formats divertissants et accessibles, alliant humour et récits émotionnels.

La campagne a fonctionné parce qu'elle correspondait à la façon dont les gens consomment réellement du contenu sur leur téléphone pendant leurs trajets, leurs pauses et leurs temps morts.

Wakefit a adopté une approche différente pendant la saison IPL. L'entreprise a créé une campagne Reels humoristique et a fait appel à des influenceurs occidentaux parlant couramment l'hindi, tels que Drew Hicks et Agu Stanley, pour créer des contenus amusants sur les problèmes de sommeil.

Ce mélange de visages internationaux et de langue locale a généré des millions de vues et de partages, démontrant ainsi comment Reels permet une expérimentation créative que les formats traditionnels ne peuvent égaler.

Les exigences pour mettre en forme le contenu diffèrent des autres types de contenu :

Captez l'attention des spectateurs dans les trois premières secondes, sinon ils passeront à autre chose.

Limitez la durée des vidéos à 15 à 60 secondes afin de correspondre à la durée d'attention moyenne.

Utilisez stratégiquement les tendances audio, car les créateurs qui ont utilisé des chansons comme « Heeriye » ou « Tum Kya Mile » ont vu leur engagement multiplié par trois.

6. La personnalisation basée sur l'IA va au-delà de la segmentation de base

via IndiaAI

Tata Cliq utilise l'IA pour étudier ce que les acheteurs explorent et avec quoi ils interagissent, puis leur propose des produits qui correspondent réellement à leurs intentions.

Un visiteur qui passe du temps à s'intéresser aux technologies voit une page d'accueil remplie de gadgets qui lui semblent parfaitement adaptés. Une personne passionnée de mode obtient un flux qui s'appuie sur les styles qui l'ont déjà intéressée.

La technologie analyse des milliers de points de données : heure de la journée, type d'appareil, achats passés, paniers abandonnés, engagement par e-mail et comportement de navigation.

via Swiggy

L'IA de Swiggy identifie les habitudes alimentaires et s'y adapte en proposant des restaurants et des plats qui semblent familiers à chaque utilisateur.

Ce niveau de pertinence renforce l'engagement et incite davantage de clients à passer une commande, en particulier lorsqu'ils sont déjà disposés à prendre une décision.

Parmi les applications efficaces, on peut citer :

Contenu dynamique de marketing par e-mail présentant différents produits à différents abonnés

Recommandations prédictives suggérant des produits avant même que les clients ne les recherchent

Campagnes d’automatisation déclenchées par des signaux comportementaux spécifiques

Allocation budgétaire en temps réel aux créations et aux audiences les plus performantes

Cela nécessite une collecte solide de données de première main. Les marques ont besoin de plateformes de données clients pour unifier les informations provenant des sites web, des applications, des e-mails et des interactions hors ligne. Sans cette infrastructure, l'IA ne peut pas personnaliser efficacement.

7. La télévision connectée touche un public haut de gamme qui délaisse le câble

Mamaearth a mené des campagnes CTV sur Disney+ Hotstar pour son nettoyant visage Ubtan. L'entreprise a diffusé une publicité de 30 secondes mettant en scène Shilpa Shetty Kundra, qui mettait l'accent sur les ingrédients du produit et tout ce qui promet un « éclat Shaadi Wala ».

Les résultats ont été rapides : la notoriété et la popularité de la marque ont augmenté d'environ 9 %, et l'intention d'achat a bondi de près de 19 %, dépassant les normes habituelles des campagnes.

L'environnement de visionnage est important. Les téléspectateurs CTV regardent généralement la télévision avec plusieurs membres de leur foyer, ce qui multiplie la valeur d'impression. Ils sont moins susceptibles de changer de chaîne pendant les publicités, car l'expérience de visionnage est plus intentionnelle.

Les avantages de la CTV comprennent :

Ciblage basé sur le comportement des utilisateurs et les données démographiques

Taux d'achèvement nettement supérieurs à ceux des vidéos mobiles

Suivi d'attribution pour mesurer les conversions à partir de l'exposition publicitaire

Intégration à des campagnes numériques plus larges pour limiter la fréquence d'affichage

🔍 Le saviez-vous ? Seuls 32 % des spécialistes du marketing déclarent suivre de manière globale les dépenses consacrées aux médias traditionnels et numériques, alors que les campagnes combinent aujourd'hui plus que jamais ces deux canaux. Cela montre à quel point il existe un besoin pour des analyses plus intelligentes et connectées.

8. La recherche vocale nécessite une optimisation du contenu de discussion

Selon les projections du secteur, plus de 50 % des internautes devraient être des utilisateurs d'assistants vocaux d'ici l'année prochaine.

Ce changement est important car les requêtes vocales diffèrent fondamentalement des recherches textuelles. Les gens parlent naturellement, en utilisant des phrases de discussion plus longues et des questions complètes. La recherche vocale est particulièrement avantageuse en raison de sa facilité d'utilisation dans les environnements multilingues.

Quelqu'un pourrait demander « Mere paas me petrol pump kaha hai ? » (Trouvez une pompe à essence près de chez moi en hindi) lorsqu'il parle, plutôt que de taper « pompe à essence près de chez moi ».

Les plateformes numériques telles que Google Assistant et JioSaavn adaptent leurs fonctionnalités vocales afin de prendre en charge les accents indiens et les dialectes régionaux. La technologie continue de s'améliorer à mesure que les modèles d'IA apprennent à partir d'un plus grand nombre de requêtes issues de différents modèles linguistiques.

Les exigences d'optimisation pour la voix comprennent :

Créer un contenu FAQ répondant aux questions que les gens posent verbalement

Utilisation d'un langage de discussion qui correspond aux schémas naturels de la parole

Structurer le contenu pour les extraits optimisés que les assistants vocaux lisent à haute voix

Optimisation pour la recherche locale, car de nombreuses requêtes vocales ont une intention d’emplacement

🔍 Le saviez-vous ? L'approche « produit d'abord » gagne du terrain. 41 % des entreprises accordent désormais la priorité au produit, soit une forte augmentation par rapport aux 31 % enregistrés précédemment.

9. Le commerce de discussion se développe grâce à WhatsApp

L'Inde compte 853,8 millions d'utilisateurs WhatsApp, ce qui en fait le plus grand marché mondial. Cette base d'utilisateurs massive a transformé WhatsApp, qui est passé d'une application de messagerie à une plateforme commerciale.

Le passage au commerce conversationnel est motivé par un changement de comportement. Les clients préfèrent envoyer des messages aux entreprises à leur convenance plutôt que de passer des appels téléphoniques ou d'envoyer des e-mails.

Mise à jour des soldes Nykaa sur WhatsApp

Par exemple, Nykaa utilise WhatsApp pour envoyer des suivis de commande personnalisés, des conseils d'entretien des produits et des recommandations de style. Cette approche fonctionne car elle transforme la communication post-achat, qui passe d'une simple mise à jour transactionnelle à une relation continue.

Appliquez ces conseils pour rendre les interactions plus utiles :

Utilisez des médias riches, tels que des vidéos courtes et des carrousels, pour fournir de l’assistance lors de la prise de décision.

Partagez des offres à durée limitée lors des moments où l'intention d'achat est la plus forte, comme l'abandon du panier.

Facilitez les discussions bidirectionnelles afin que les clients puissent poser des questions ou demander des recommandations.

Veillez à ce que les inscriptions soient claires et pertinentes afin que les clients sachent ce qu'ils recevront et restent engagés plus longtemps.

Construisez la base de votre stratégie de commerce conversationnel dans un espace de travail centralisé.

Chaque modèle de message, directive de réponse, script d'offre et variante de flux de travail doit rester cohérent entre les équipes en contact avec la clientèle, et Docs permet de tout organiser en un seul endroit.

Grâce à des sections structurées, un historique des versions et des ressources intégrées, les équipes peuvent créer une bibliothèque vivante de normes de communication WhatsApp qui favorisent une intégration plus rapide, une exécution plus fluide et une expérience client plus cohérente à chaque point de contact.

10. La publicité programmatique dépasse le cadre des audiences métropolitaines

La publicité programmatique a évolué pour cibler les villes de niveau 2 et 3 avec la même précision que celle qui n'était auparavant possible que dans les métropoles.

Flipkart illustre cette stratégie à travers son approche d'expansion régionale. Dès le premier jour, la marque a ratissé large, en se concentrant principalement sur les villes de niveau 2 et 3 où la croissance de la consommation est forte et régulière.

Campagne Flipkart

Par exemple, leur campagne « India Ka Fashion Capital » a permis à Flipkart d'atteindre plus de 100 millions d'utilisateurs sur YouTube seulement au cours des 10 premiers jours, alors que les campagnes précédentes avaient mis un mois pour atteindre la même audience.

Cette approche fonctionne car les campagnes ciblant les villes de niveau 2 et 3 nécessitent des messages différents de ceux utilisés dans les campagnes métropolitaines.

La sophistication du ciblage comprend :

Proposer différentes créations pour les utilisateurs urbains, en mettant l'accent sur la rapidité et les produits haut de gamme, axées sur l'accessibilité financière et le paiement à la livraison (COD).

Utilisez les informations sur l'audience recueillies au cours des premières semaines de la campagne pour personnaliser les messages dans les périodes suivantes.

Tirer parti des audiences affinitaires pour atteindre des groupes d'intérêt spécifiques

Reciblage publicitaire pour renouer le contact avec les consommateurs qui ont manifesté un intérêt initial

🧠 Anecdote amusante : Dans les années 1620, aux Pays-Bas, les journaux ont publié des milliers de premières publicités imprimées au monde. Et en 1675, il y avait déjà plus de 6 000 publicités en circulation dans ce pays. Cela fait de ces journaux néerlandais l'équivalent du « réseau publicitaire » du XVIIe siècle.

Les défis auxquels les spécialistes du marketing en Inde pourraient être confrontés

Les équipes marketing à travers l'Inde évoluent rapidement, mais le terrain sur lequel elles évoluent change encore plus vite. Voici quelques-uns des principaux obstacles que vous devrez probablement surmonter au cours de l'année à venir. 🗓️

Défi Ce que cela signifie Pourquoi est-ce important en Inde ? Augmentation des coûts d'acquisition de clients Les canaux payants deviennent plus coûteux à mesure que la concurrence s'intensifie entre Meta, Google et les places de marché. Les marques ont besoin de budgets plus importants pour obtenir les mêmes résultats, ce qui affecte leur rentabilité. Fragmentation des données Les données clients sont réparties entre les CRM, les plateformes publicitaires, les sites web, les places de marché et les canaux hors ligne. Difficulté à établir une vision unifiée du client et à effectuer une attribution précise Lacunes en matière de mesure et d'attribution La perte de signal, le suivi limité et les rapports incohérents des plateformes réduisent la clarté sur les facteurs qui stimulent les conversions. Conduit à des dépenses inefficaces et à des décisions moins performantes Saturation des plateformes Chaque catégorie est saturée de publicités, de places de marché et de plateformes sociales. La portée organique diminue et les performances payantes déclinent plus rapidement Complexité du contenu régional La diversité linguistique et culturelle de l'Inde exige des messages localisés. L'adaptation du contenu à plusieurs États devient coûteuse et prend beaucoup de temps. Lacunes en matière de compétences en IA Les équipes manquent d'expérience pratique en matière d'ingénierie rapide et de flux de travail de campagne basés sur l'IA. Ralentit l'adoption de l'automatisation et de l'optimisation basée sur l'IA Évolution des exigences en matière de conformité La protection des données, les cadres de consentement et les politiques des plateformes sont de plus en plus stricts. Les spécialistes du marketing numérique doivent adapter leurs flux de travail pour rester conformes et réduire les risques.

Comment les équipes marketing peuvent se préparer (étape par étape)

Les équipes marketing en Inde sont confrontées à un cycle rapide de changements de plateformes, d'exigences créatives et d'évolution du comportement du public. Les plans évoluent chaque trimestre et les équipes ont besoin d'un système qui allie rapidité et précision.

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp aide les équipes à créer ce rythme.

En tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, il élimine la dispersion du travail, de sorte que les objectifs, les idées, les tâches et la documentation restent liés. Cette connexion aide les équipes à exécuter plus rapidement et à affiner leurs campagnes sans perdre leur élan.

Voici comment cela peut vous aider. 📁

Étape n° 1 : créer une source unique de vérité

Les décisions marketing échouent lorsque les performances des campagnes, les calendriers de contenu, les commentaires des clients et les données budgétaires sont dispersés dans différents systèmes. Avant de pouvoir optimiser quoi que ce soit, vous devez disposer d'une visibilité complète.

Commencez par dresser la liste de toutes les plateformes sur lesquelles se trouvent actuellement les données marketing :

Analyse des campagnes menées sur les canaux numériques payants et les efforts de marketing organique

Performance du contenu sur les réseaux sociaux, les e-mails et les propriétés Web

Commentaires des clients issus de sondages, d'avis et de tickets d'assistance

Informations sur le pipeline commercial qui montrent les modèles de conversion

Suivi budgétaire et allocation des ressources entre les différentes initiatives

Regroupez-les dans un environnement de travail unique où votre équipe peut afficher les performances en temps réel. Lorsque les données sont en connexion, vous repérez des modèles que les systèmes fragmentés cachent.

Suivez la santé des campagnes, la capacité des équipes et les modèles de performance sans changer de contexte.

Les cartes personnalisées dans ClickUp permettent aux équipes marketing de transformer les données en vues claires et exploitables, telles que :

Diagramme linéaire : suit les tendances marketing basées sur le temps, telles que les variations du ROAS ou du CTR.

Diagramme à barres : compare côte à côte les canaux, les campagnes ou les segments d'audience.

Diagramme circulaire : affiche des répartitions proportionnelles telles que la répartition budgétaire ou les sources de prospects.

Diagramme à piles : visualise la progression réalisée par rapport aux objectifs de campagne ou de production de contenu.

Carte de calcul : calcule les totaux, les moyennes et les formules telles que le coût par prospect ou l'écart de dépenses.

Carte de portfolio : résume le statut d'avancement de plusieurs campagnes ou flux de travail dans une seule vue.

Carte de bloc de texte : ajoute des notes, des points forts ou un contexte narratif à côté des données.

Carte de discussion : recueille les questions, les décisions et les commentaires liés aux informations du tableau de bord.

Carte de recherche : affiche des listes ciblées telles que les tâches urgentes, les éléments à réviser ou les tâches bloquées.

Étape n° 2 : intégrez l'IA dans vos flux de travail

La plupart du temps d'un spécialiste du marketing est consacré à la rédaction de publications sur les réseaux sociaux, à l'analyse des plans marketing, à la segmentation des audiences et à la surveillance des concurrents.

L'intelligence artificielle peut gérer ces aspects rapidement, tandis que votre équipe se concentre sur la stratégie et le travail créatif.

Identifiez les domaines dans lesquels l'IA a le plus d'impact :

La génération de contenu accélère la rédaction des premières ébauches d'e-mails, de publications sur les réseaux sociaux et d'articles de blog.

L'analyse des performances met automatiquement en évidence les opportunités d'optimisation.

La segmentation de l'audience se fait en fonction des modèles comportementaux observés à travers les différents points de contact.

La veille concurrentielle signale les nouvelles tendances du marketing numérique sans nécessiter de vérifications manuelles constantes.

Déployez l'IA là où elle multiplie la production humaine, et non là où elle remplace la réflexion stratégique.

Utilisez l'IA contextuelle pour faire avancer votre travail marketing.

Analysez les performances du contenu pour une gestion intelligente des ressources et des réseaux sociaux à l'aide de ClickUp Brain

Par exemple, un responsable de contenu demande à ClickUp Brain : « Pouvez-vous me montrer quels articles ont généré le plus de trafic et d'engagement le mois dernier ? »

L'outil de marketing IA analyse les données stockées dans l'environnement de travail et renvoie une ventilation qui met en évidence l'article le plus performant, son nombre de vues mensuelles et la publication qui a retenu le plus longtemps les lecteurs sur la page. Le responsable utilise ces informations pour décider quels sujets méritent un budget plus important lors du prochain sprint.

Étape n° 3 : intégrer l'expérimentation systématique dans le développement des campagnes

Les stratégies marketing statiques sont vouées à l'échec sur des marchés dynamiques. Vos concurrents testent chaque semaine leurs messages, leurs formats créatifs, leurs segments d'audience et leurs combinaisons de canaux. Les équipes qui lancent des campagnes en espérant que tout se passe pour le mieux perdent rapidement du terrain.

Mettez en place un cadre de test que votre équipe suivra pour chaque initiative :

Élaborez des hypothèses fondées sur les informations clients et les données des campagnes précédentes.

Définissez les indicateurs clés de performance marketing avant le lancement afin que tout le monde sache à quoi ressemble le succès.

Créez des environnements contrôlés qui isolent des variables spécifiques.

Consignez vos conclusions immédiatement après la fin de chaque test.

Suivez les performances des expériences en temps réel afin de pouvoir éliminer rapidement les variantes peu performantes et développer plus rapidement celles qui fonctionnent. L'expérimentation systématique enrichit les connaissances institutionnelles et permet à votre équipe de prendre de meilleures décisions, car vous vous appuyez sur des informations éprouvées.

Obtenez des informations sans avoir recours à une multitude de solutions SaaS.

Essayez ces types de cartes IA :

AI Brain Card : lancez une invitation IA personnalisée adaptée aux questions marketing.

Carte StandUp par l'IA : résumez l'activité récente sur une période donnée.

Carte de compte rendu de l'équipe IA : résumez l'activité pour des personnes ou des Teams spécifiques.

Carte de résumé sur l'IA : générez un aperçu actualisé de l'état de santé et du statut

Carte de mise à jour du projet IA : créez un résumé général de l'avancement du projet.

Étape n° 4 : effectuez l'automatisation des tâches répétitives qui ralentissent l'exécution des campagnes

Les transferts manuels brisent la dynamique. Les validations restent en suspens dans les e-mails, les mises à jour de statut nécessitent des messages Slack et des réunions de suivi, les attributions de tâches se font via des feuilles de calcul et les notifications aux parties prenantes arrivent en retard ou sont complètement oubliées.

Identifiez toutes les tâches manuelles qui se répètent dans vos campagnes. Cartographiez les chaînes d'approbation, les déclencheurs de mise à jour de statut, les règles d'attribution et les séquences de notifications des parties prenantes.

L'automatisation élimine ces points de friction, permettant ainsi aux campagnes de passer du concept au lancement en deux fois moins de temps.

L'automatisation élimine ces points de friction, permettant ainsi aux campagnes de passer du concept au lancement en deux fois moins de temps.

Étape n° 5 : exploiter l'IA pour approfondir l'analyse et les informations

L'IA de base gère les tâches superficielles. Les capacités avancées de l'IA permettent d'approfondir les modèles de données complexes, de prédire les résultats des campagnes, de générer des informations sophistiquées sur l'audience et de fournir des recommandations stratégiques qui éclairent la prise de décision au niveau de la direction.

Déployez une IA avancée là où une analyse nuancée est essentielle, par exemple :

Prévoyez quels segments d'audience répondront à des messages spécifiques avant d'engager votre budget.

Identifiez les modèles cross-canal qui révèlent des opportunités inexploitées.

Élaborez des recommandations stratégiques basées sur les performances historiques et les dernières tendances marketing.

Ce niveau d'intelligence distingue les équipes qui réagissent aux changements du marché de celles qui les anticipent.

Les équipes marketing ont besoin d'une IA stratégique qui connaît votre travail.

Répondez à des questions complexes en utilisant le contexte des tâches, des documents, des réunions et des outils connectés.

Convertissez la voix parlée en texte saisi et en éléments à effectuer jusqu'à 4 fois plus rapidement avec ClickUp Talk to Text

Utilisez l'IA multimodèle (par exemple, ChatGPT, Claude, Gemini) dans une seule interface pour un raisonnement plus approfondi et des styles de sortie variés.

Récupérez des informations à partir de fichiers et du contexte d'un projet auxquels l'IA traditionnelle n'a pas accès.

Transformez le contenu de votre navigateur en résumés ou en tâches exploitables grâce à l'extension Chrome. Accédez à un contexte plus riche grâce à l'analyse de page ClickUp BrainGPT

Étape n° 6 : industrialiser la production de contenu

Le public indien exige des contenus en hindi, en anglais, en tamoul, en télougou et dans d'autres langues régionales sur YouTube, Instagram, WhatsApp et les plateformes émergentes simultanément. La production manuelle ne peut pas s'adapter pour répondre à cette demande.

Mettez en place un système de contenu qui concilie rapidité et normes de marque :

Définissez des flux de travail clairs avec une propriété attribuée pour chaque type de contenu.

Mettez en place des étapes d'approbation qui garantissent la cohérence.

Créez des modèles de calendrier de contenu qui accélèrent la production sans nuire à la créativité.

Surveillez les indicateurs de performance pour identifier ce qui trouve un écho auprès de segments spécifiques.

L'IA accélère la génération de contenu à grande échelle tandis que votre équipe conserve le contrôle créatif et l'orientation stratégique. Misez davantage sur les formats et les sujets qui stimulent l'engagement des clients, et réduisez la production des types de contenu peu performants.

Les équipes de contenu produisent plus que jamais, et l'IA peut suivre ce rythme sans perdre en cohérence.

Supposons qu'une responsable de contenu prépare des ressources pour une campagne de fin d'année. Elle demande à ClickUp Brain : « Rédigez un message pour les réseaux sociaux concernant notre offre de réduction pour Diwali en utilisant le ton de notre marque et le texte qui a le mieux fonctionné l'année dernière dans cet espace. »

Il crée une version courte pour LinkedIn, une légende Instagram plus percutante et un CTA qui reflète le style qui a précédemment suscité un engagement élevé.

Bonnes pratiques pour développer le marketing numérique

L'écosystème numérique indien récompense les marques qui évoluent rapidement tout en restant ancrées dans les réalités locales. Pour se développer ici, il faut adopter une stratégie différente. Voici quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. 📋

Testez des expériences tarifaires dans les villes de niveau 2 et 3

Les consommateurs des petites villes réagissent différemment aux structures tarifaires par rapport aux métropoles. Effectuez des tests A/B sur les modèles de paiement (options EMI, cycles hebdomadaires, périodes d'essai) et suivez les taux de conversion par zone géographique.

La sensibilité aux prix varie considérablement entre Pune et Patna, votre structure tarifaire doit donc refléter le pouvoir d'achat local et les préférences de paiement. Adaptez-la en fonction de données réelles, et non d'hypothèses.

🧠 Anecdote amusante : Au Moyen Âge, en Europe, il existait des « crieurs publics » qui faisaient office de réseaux publicitaires ambulants. Comme la plupart des gens ne savaient pas lire, les marques engageaient des crieurs pour annoncer leurs promotions dans les rues animées.

Divisez votre entonnoir en fonction des comportements de paiement

Le choix du mode de paiement en dit plus long que l'âge ou la tranche de revenus. Créez des parcours de conversion distincts pour les utilisateurs de portefeules électroniques, d'UPI et de cartes de crédit.

Les utilisateurs de portefeules électroniques recherchent les remises en argent et les réductions instantanées. Les utilisateurs d'UPI privilégient la rapidité et la simplicité. Les utilisateurs de cartes de crédit sont sensibles aux points de fidélité et aux offres premium.

Concevez des pages d'accueil, des offres et des messages distincts pour chaque segment.

Construire des hubs de livraison hyperlocaux dans les zones résidentielles

La rapidité de livraison a un impact direct sur les taux de conversion et les achats répétés. Identifiez les quartiers à forte densité, tels que Whitefield à Bangalore, Powai à Mumbai et Gachibowli à Hyderabad, afin d'y installer des micro-entrepôts approvisionnés en produits à rotation rapide.

Réduisez les délais de livraison de 24 heures à 2-4 heures. Une exécution plus rapide génère des recommandations de bouche à oreille au sein des complexes d'appartements et des communautés résidentielles.

🔍 Le saviez-vous ? 35 % des spécialistes du marketing B2B affirment que leur entreprise utilise désormais des applications basées sur l'IA, mais celles-ci en sont à des étapes de maturité très différentes. Environ 20 % en sont encore à l'exploration, 48 % développent leurs cas d'utilisation et 24 % ont intégré l'IA dans leurs flux de travail.

Optimisez vos ressources créatives pour les comportements de recherche en langue vernaculaire

Les Indiens effectuent leurs recherches différemment dans les langues régionales.

Les locuteurs hindis tapent « shaadi ke kapde » (vêtements de mariage), et non « vêtements de mariée ». Les utilisateurs malayalam recherchent « recettes sadya » pendant Onam, et non « menu de fête du Kerala ».

Vérifiez votre stratégie de mots-clés et vos ressources créatives afin qu'elles correspondent aux recherches réelles des audiences régionales. Faites appel à des locuteurs natifs pour valider les traductions ; les conversions littérales passent souvent à côté du contexte culturel et de l'intention de recherche.

Collaborez avec les détaillants locaux pour gagner la confiance des consommateurs

La pénétration du commerce électronique reste faible dans de nombreux quartiers, car les consommateurs préfèrent voir les produits avant de les acheter.

Collaborez avec les magasins de quartier qui serviront de points de retrait ou de centres de démonstration. Permettez aux clients de toucher, tester et récupérer leurs commandes dans des magasins qu'ils connaissent bien.

Ce modèle hybride réduit les taux de retour et renforce la crédibilité sur les marchés où les transactions numériques suscitent encore du scepticisme.

🧠 Anecdote amusante : En 1908, le spécialiste britannique du marketing Thomas J. Barratt, aujourd'hui considéré comme « le père de la publicité moderne », a mené des campagnes astucieuses pour Pears Soap en utilisant l'art, des slogans et une exposition répétée. L'une de ses publicités a même réutilisé le tableau victorien Bubbles pour associer le savon au confort domestique et au statut social, un exemple précoce de création de marque.

Essayez les modèles marketing pour gagner en rapidité

Les équipes marketing hautement performantes s'appuient sur des modèles de campagnes marketing pour standardiser la planification, réduire les tâches manuelles et garantir la cohérence de chaque campagne, du lancement à la mise en œuvre. Un modèle solide permet aux équipes de clarifier les objectifs, les échéanciers, les responsabilités et les capacités avant le début de la production.

Voici quelques options. 🗒️

Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Passez à tout moment d'une planification de haut niveau à des détails au niveau départemental grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp.

Le modèle de plan d'action marketing de ClickUp offre aux équipes marketing un cadre fiable pour concevoir, organiser et suivre le travail lié aux campagnes, du lancement à la livraison.

Il comprend :

Bloqué , Annulé , Achevé , En cours et Prévu Statuts de tâches personnalisés ClickUp , tels queet

Output , Team Assigned , Files et Objectifs , permettent de clarifier chaque tâche. Les champs personnalisés ClickUp , tels queet, permettent de clarifier chaque tâche.

Plusieurs vues intégrées, notamment Vue Calendrier, Vue Liste des plans d'action, Vue Équipe et Vue « Commencer ici ».

Modèle d'échéancier marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Équilibrez la capacité et planifiez les dépendances grâce au modèle d'échéancier marketing ClickUp.

Le modèle d’échéancier marketing ClickUp transforme les calendriers de campagne complexes en une séquence visuelle claire. Il comprend :

Abandonné, Évaluation , Exécution , Non commencé et Planification , pour Statuts personnalisés, tels queet, pour une meilleure gestion de projet

Champs personnalisés, notamment Catégorie de tâche , Effort , Trimestre , Responsable marketing et Canal , pour structurer et clarifier chaque activité.

Aperçus rapides, tels que la vue Activité, la vue Pipeline, la vue Capacité des prospects marketing, la vue Échéancier et la vue Guide de démarrage.

Votre prochaine étape commence avec ClickUp

Les tendances marketing en Inde évoluent rapidement, et les changements n'attendent personne. Les tendances évoluent, les plateformes changent de direction du jour au lendemain et les attentes du public augmentent à chaque nouvelle expérience.

Cependant, pour rester à la pointe, il faut faire preuve d'une attention constante et d'une exécution flexible, ce que ClickUp vous offre.

Les tableaux de bord regroupent les performances, les capacités et la santé des campagnes dans une seule vue, ce qui permet de prendre des décisions plus rapidement sans avoir à changer d'onglet. Les automatisations éliminent les transferts répétitifs et permettent aux campagnes de se dérouler sans avoir à envoyer de rappels. ClickUp Brain et BrainGPT s'appuient sur cette base pour fournir des réponses contextuelles et une assistance en matière de contenu directement dans votre environnement de travail.

Et lorsque les équipes ont besoin de clarté sur des échéanciers complexes, les modèles marketing permettent de garder une bonne visibilité sur la propriété.

Si vous souhaitez que votre travail marketing soit mieux coordonné et plus adapté au paysage numérique indien, ClickUp vous offre les fonctionnalités nécessaires pour mener chaque campagne avec confiance et clarté.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les marques investissent davantage dans le contenu généré par l'IA, le marketing à la performance, les programmes de fidélisation et les partenariats avec des influenceurs. Le contenu régional et les vidéos courtes sont également les principaux moteurs de l'engagement.

L'IA aide les équipes à créer du contenu plus rapidement, à personnaliser les campagnes, à analyser les performances et à réaliser l'automatisation des tâches répétitives. Elle facilite la réalisation d'expériences et la mise à l'échelle des campagnes sans augmenter les effectifs.

Le marketing d'influence s'oriente vers les créateurs de niche, les contenus de type UGC (user-generated content) et les accords liés à la performance. Les marques se concentrent davantage sur les résultats mesurables que sur le nombre d'abonnés.

Oui, car la plupart des nouveaux utilisateurs d'Internet préfèrent les contenus dans leur langue locale. Les marques qui s'adressent à leur public dans leur contexte régional bénéficient d'une plus grande confiance et d'un meilleur taux de conversion.

Les spécialistes du marketing doivent revoir la manière dont ils collectent, stockent et utilisent les données clients, mettre à jour les flux de consentement et s'assurer que tous les partenaires respectent les mêmes normes. Des politiques claires en matière de données permettront de réduire les risques.

Les équipes bénéficient d'outils de contenu IA, de plateformes CRM, d'outils d'analyse, de tableaux de bord sur les performances publicitaires et de plateformes d'automatisation du marketing qui regroupent les campagnes, les données et les rapports en un seul endroit.