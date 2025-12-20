Google Workspace Studio ou ClickUp Agents : comment choisir ?

Les études sur l'adoption de l'IA révèlent un fait intéressant : 88 % des organisations utilisent désormais l'IA dans au moins une fonction de l'entreprise.

Pourtant, seuls 7 % ont pleinement déployé l'IA dans leur organisation. 31 % sont en train de la déployer, tandis que 30 % en sont encore à la phase pilote de leurs initiatives en matière d'IA.

Il est clair que de nombreuses équipes expérimentent l'IA, mais rares sont celles qui ont atteint un stade où elle est pleinement intégrée dans leur travail quotidien.

Ainsi, lorsque les équipes commencent à explorer l'IA pour le travail, les options peuvent sembler écrasantes.

Par exemple, Google Workspace Studio intègre l'IA directement dans Gmail, Docs et Google Sheets. D'autre part, ClickUp Agents est conçu pour automatiser les tâches, gérer les projets et synchroniser le travail interfonctionnel.

Les deux promettent de vous faire gagner du temps, mais leur intégration dans votre flux de travail peut être très différente.

Dans cet article, nous allons donc comparer en détail Google Workspace Studio et ClickUp Agents. À la fin, vous aurez une idée plus claire de la manière de passer de la phase pilote de l'IA à son utilisation effective pour accomplir votre travail.

Google Workspace Studio et ClickUp Agents en un coup d'œil

Voici comment Google Workspace Studio et ClickUp Agents se comparent.

Aspect Google Workspace Studio ClickUp Agents Objectif principal Automatisez les flux de travail en plusieurs étapes dans les applications Google telles que l'e-mail, les documents et le chat à l'aide de Gemini. Gestion de projet, automatisation des tâches, gestion des connaissances et flux de travail basés sur les rôles, le tout optimisé par l'IA. Méthode de création Invites en langage naturel pour les débutants, les étapes et les variables ; aucun codage requis. Fonctionnalités d'IA conversationnelle intégrées partout, agents personnalisables pour les processus et les équipes Déclencheurs et automatisation Heure/date, e-mails provenant de personnes spécifiques ; enchaînement de tâches telles que résumer ou attribuer un libellé. Analyse les données historiques, prédit les goulots d'étranglement, effectue l'automatisation de la hiérarchisation des priorités et adapte les flux de travail. Intégration Gmail, Drive, Calendrier, Jira, Asana, Salesforce Plus de 1 000 applications, dont Slack, GitHub, Zapier ; natives de la hiérarchie de ClickUp (Espaces, Dossiers, Listes) Capacités de l'IA Analyse des sentiments, résumation, extraction de données, génération de contenu Recherche IA, rédaction, résumés, transcriptions, génération de libellés, rapports avancés, informations proactives Cas d'utilisation Répondez aux e-mails, mettez à jour les feuilles de calcul, résumez les réunions, planifiez les évènements. Priorisation des bogues, révision du code, optimisation des sprints, informations marketing, amélioration des processus Partage et collaboration Partagez des agents tels que des fichiers Drive, des notifications d'équipe, etc. Chat contextuel, documents en temps réel, tableaux blancs, accès invité et IA à l'échelle de l'équipe. Évolutivité Disponible dans les forfaits Business/Enterprise ; mise à disposition générale en cours. Gère les grandes équipes (Fortune 500) ; personnalisation illimitée pour les projets complexes. Points forts Simple pour les automatisations centrées sur Google ; en temps réel dans l'environnement de travail. Plateforme tout-en-un avec des vues de projet, des automatisations et une IA approfondie de qualité supérieure.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Optimisez vos opérations avec ClickUp Rationalisez la gestion du travail et de l'échéancier entre les équipes grâce à ClickUp 4. 0 et ses super agents !

ClickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde, où les agents IA opèrent directement au sein de vos tâches, projets et flux de travail.

Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de perdre du temps à changer de contexte.

Avec ClickUp 4.0, vos tâches, documents, connaissances, fils de discussion, transcriptions de réunions et tous les outils liés au travail restent connectés dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA. Vous pouvez également créer et déployer des agents IA sans code directement dans ClickUp, sans alourdir la charge de travail liée à des flux de travail déconnectés et à de multiples applications.

Fonctionnalités de ClickUp

Découvrons ensemble ce que ce logiciel d'environnement de travail unifié a à offrir :

Les agents ClickUp sont des assistants automatisés intégrés à votre environnement de travail qui s'exécutent en arrière-plan et se chargent des tâches répétitives ou contextuelles. Ils sont sensibles au contexte, ce qui leur permet de connaître le contenu de vos tâches, documents, chats, etc. et d'agir sans que vous ayez à déclencher manuellement chaque action. Et leur création ne nécessite aucun codage !

Vous disposez d'un ensemble d'agents préconfigurés que vous pouvez activer et utiliser immédiatement. Il s'agit de modèles ou d'agents « prêts à l'emploi » conçus pour les flux de travail courants, qui ne nécessitent aucune configuration.

Voici quelques excellents exemples que vous pouvez retenir :

Answers Agent qui répond avec une réponse appropriée tirée du contexte de votre environnement de travail dans un canal qui répond avec une réponse appropriée tirée du contexte de votre environnement de travail dans un canal de discussion ClickUp

Rapports quotidiens ou hebdomadaires Agents qui génèrent des mises à jour régulières pour un espace, un dossier ou une liste selon un calendrier défini.

StandUp Agents qui résument l'activité de l'équipe à un moment donné

Vous pouvez utiliser ces agents prédéfinis lorsque vous souhaitez des flux de travail IA standard avec une installation minimale.

D'autre part, ClickUp Custom Agents vous permet de créer vos propres automatisations à l'aide d'un générateur sans code. Ces automatisations sont plus flexibles et vous permettent de personnaliser les actions de l'agent, le moment où il s'exécute et la manière dont il interagit avec votre environnement de travail. En voici un exemple proposé par notre équipe :

Ces super agents se définissent par les composants suivants :

Déclencheurs : quel évènement déclenche l'exécution de l'agent (par exemple, un message publié ou une tâche mise à jour) ? Conditions : règles qui déterminent si l'agent doit agir (par exemple, ne répondre que si le message contient une question claire). Actions : ce que l'agent fait réellement (comme publier une réponse, créer des tâches ou résumer des informations) Connaissances et outils : quelles données l'agent peut-il consulter et quels outils peut-il utiliser pour agir ?

Par exemple, si votre équipe d'assistance reçoit beaucoup de questions dans un canal de chat, vous pouvez créer un agent personnalisé qui :

Il se déclenche lorsqu'un nouveau message arrive.

Ne répond que si le message ressemble à une question.

Utilise les documents et les tâches de l'environnement de travail comme « base de connaissances ».

Réponse apprise et contextuellement précise

Fonctionnalité n° 2 : suite de productivité optimisée par l'IA

ClickUp Brain s'intègre à votre environnement de travail et extrait le contexte des tâches, des documents, des chats et même des applications connectées pour réaliser l'automatisation du travail. Cet outil de productivité basé sur l'IA est un réseau « toujours actif » qui relie vos collaborateurs, vos projets et vos connaissances.

Elle fournit des réponses contextuelles instantanées sur les tâches, les documents, les échéances, les dépendances et les discussions. Les équipes peuvent rapidement retrouver les exigences, localiser les décisions ou se rappeler pourquoi une tâche a changé de statut, sans avoir à fouiller dans des couches de documents ou de fils de discussion.

📌 Exemples d’invites : Pourquoi la tâche d'intégration API a-t-elle été replacée dans « En cours » ? Résumez la discussion qui a conduit à ce changement.

Récupérez les exigences pour la mise à jour du flux d'intégration à partir de tous les documents et tâches liés.

Recherchez l’emplacement de la réunion au cours de laquelle nous avons finalisé la portée de la fonctionnalité XYZ et résumez les décisions prises.

De plus, ClickUp Brain effectue également l'automatisation des rituels de projet routiniers et chronophages. Il peut résumer de longs fils de tâches, générer des mises à jour ou des compte rendus, et rédiger des documents ou des plans de projet.

Le plus intéressant ? Il peut également vous aider à créer des agents. Il vous suffit d'entamer une discussion avec BrainGPT à l'aide d'instructions en langage naturel, et il vous guidera !

Utilisez ClickUp Brain pour vous aider à créer des agents.

🚀 Avantage ClickUp : remplacez votre mosaïque d'outils d'IA disparates par un moteur de productivité unique et contextuel : ClickUp BrainGPT. Il s'intègre directement à votre travail sur toutes les applications et plateformes, unifiant la recherche, l'automatisation, la création de contenu et les commandes vocales. Utilisez l'extension Chrome BrainGPT de ClickUp pour effectuer des recherches, résumer et agir à partir de n'importe quel onglet de navigateur Voici comment vous pouvez l'utiliser pour éliminer la prolifération de l'IA: Environnement de travail IA unifié pour poser des questions, réaliser l'automatisation de tâches et générer du contenu à l'aide de modèles IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini.

Recherche contextuelle dans d'autres applications telles que ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint et OneDrive

Talk-to-Text pour une productivité axée sur la voix qui vous permet de dicter vos idées, mises à jour, attributions de tâches ou messages directement dans votre flux de travail. pour une productivité axée sur la voix qui vous permet de dicter vos idées, mises à jour, attributions de tâches ou messages directement dans votre flux de travail.

Recherche approfondie + recherche sur le Web et informations pour obtenir des réponses réfléchies et riches en contexte.

Fonctionnalité n° 3 : fonctionnalités de collaboration intégrées

ClickUp rassemble en un seul endroit les discussions, les mises à jour et les décisions qui sont généralement dispersées dans différentes applications. Les équipes disposent ainsi d'un hub unique où le travail avance et où les agents peuvent réellement comprendre ce qui se passe, car tout le contexte est regroupé.

Chaque équipe est confrontée à ces allers-retours constants : clarifier une exigence, vérifier la progression, partager une capture d'écran rapide ou demander « qui s'en occupe ? ».

Dans ClickUp, ces discussions se déroulent juste à côté des tâches, des documents et des échéanciers auxquels elles se rapportent via ClickUp Chat . Rien ne se perd dans un canal éloigné du travail.

Comme le chat s'intègre au flux de travail, vos agents peuvent intervenir en connaissant le contexte réel. Ils peuvent voir la tâche en cours de discussion, le document qui contient les exigences, la dernière mise à jour et les décisions prises lors de la réunion SyncUp de la veille, ainsi que les notes de réunion générées par l'IA Notetaker.

Les agents peuvent extraire des informations de votre environnement de travail, répondre à des requêtes et faire avancer le travail.

La gestion des tâches devient le résultat naturel de la discussion. Un message de clarification se transforme en une tâche ClickUp en un seul clic.

ClickUp Docs s'intègre naturellement dans ce cycle en capturant vos spécifications, vos notes de réunion, vos guides de processus et vos brainstormings, qui sont tous reliés aux tâches et aux discussions. Lorsque les équipes mettent à jour un document, les agents le voient. Lorsqu'une exigence change, tous ceux qui en discutent le voient. Lorsqu'une personne laisse un commentaire, celui-ci peut se transformer en tâche sans perdre son contexte.

Le résultat sera des décisions plus rapides, des transferts plus clairs et moins de moments de confusion au cours de la semaine.

Tarifs ClickUp

Voici ce qu'un utilisateur réel a dit à propos de ClickUp :

Avant de passer à ClickUp, nous utilisions Redbooth pour la gestion de projet, et en comparant les deux, je constate une amélioration significative. J'apprécie vraiment les fonctionnalités d'automatisation et les outils d'IA de ClickUp. Le tableau de bord est attrayant et j'aime son design visuel. Je trouve que les sections distinctes pour les tâches assignées, le travail achevé et les éléments en cours de révision par le client font partie de ses meilleures fonctionnalités. La possibilité d'ajouter des médias, de créer des documents et de travailler sur des livres blancs fait également partie des aspects que j'apprécie le plus chez ClickUp. Dans l'ensemble, cela m'a vraiment aidé à devenir plus efficace dans mon travail.

Avant de passer à ClickUp, nous utilisions Redbooth pour la gestion de projet, et en comparant les deux, je constate une amélioration significative. J'apprécie vraiment les fonctionnalités d'automatisation et les outils d'IA de ClickUp. Le tableau de bord est attrayant et j'aime son design visuel. Je trouve que les sections distinctes pour les tâches assignées, le travail achevé et les éléments en cours de révision par le client font partie de ses meilleures fonctionnalités. La possibilité d'ajouter des médias, de créer des documents et de travailler sur des livres blancs fait également partie des aspects que j'apprécie le plus chez ClickUp. Dans l'ensemble, cela m'a vraiment aidé à devenir plus efficace dans mon travail.

📮 Insight ClickUp : 32 % des travailleurs pensent que l'automatisation ne permettrait de gagner que quelques minutes à la fois, mais 19 % affirment qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures par semaine. En réalité, même les plus petits gains de temps s'additionnent à long terme. Par exemple, le résultat serait de gagner seulement 5 minutes par jour sur des tâches répétitives, ce qui vous permettrait de gagner plus de 20 heures par trimestre, un temps qui pourrait être consacré à du travail plus stratégique et plus utile. Avec ClickUp, l'automatisation de petites tâches, telles que l'attribution de dates d'échéance ou le marquage de collègues, prend moins d'une minute. Vous disposez d'agents IA intégrés pour les résumés et rapports automatiques, tandis que des agents personnalisés gèrent des flux de travail spécifiques. Gagnez du temps ! 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

Qu'est-ce que Google Workspace Studio ?

via Google Workspace

Google Workspace Studio est une plateforme sans code intégrée à Google Workspace qui permet aux utilisateurs de créer des agents IA personnalisés optimisés par Gemini. Elle contribue à automatiser les flux de travail dans diverses applications, notamment Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat et des outils tiers tels que Microsoft 365.

Vous pouvez créer des agents à l'aide de descriptions en langage naturel, en suivant une logique « si ceci, alors cela » améliorée par le raisonnement IA pour les tâches contextuelles. Les agents s'adaptent aux situations, gèrent les processus en plusieurs étapes et s'intègrent directement dans les applications d'environnement de travail via une icône de raccourci.

🧠 Anecdote amusante : Shakey the Robot, construit en 1966, est devenu le premier robot capable de planifier ses propres actions. Ses vidéos de démonstration étaient si incroyables à l'époque que certaines personnes pensaient qu'elles étaient mises en scène.

Fonctionnalités de Google Workspace Studio

Examinons quelques fonctionnalités qui vous permettent d'automatiser des processus grâce à l'IA:

Fonctionnalité n° 1 : agents sans code

Utilisez des commandes vocales simples pour créer des agents IA personnalisés dans Google Workspace Studio ( Source )

Google Workspace Studio vous permet de créer des agents IA simplement en décrivant ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Par exemple, vous pouvez dire : « Marquer les e-mails provenant du service financier, extraire les montants des factures, les ajouter à Google Sheets et m'en informer dans Chat. »

Gemini 3 transforme instantanément cela en une automatisation fonctionnelle sans avoir à créer de règles. Il comprend également des modèles de gestion des tâches prêts à l'emploi pour des tâches telles que le suivi des réunions, les résumés de la boîte de réception ou le marquage des messages. Tout respecte les permissions de votre organisation, de sorte que les agents n'interagissent qu'avec les données qu'ils sont autorisés à voir.

🧠 Anecdote amusante : dans les années 1990, des chercheurs ont construit un robot appelé Genghis, capable de marcher sur des terrains accidentés en utilisant uniquement des réflexes superposés. Il n'avait pas de cerveau au sens habituel du terme, mais se comportait comme une créature autonome, ce qui a contribué à susciter l'intérêt pour le comportement des agents inspiré par les insectes.

Fonctionnalité n° 2 : partage d'agents

Partagez des agents dans votre environnement de travail Google tout en garantissant la sécurité et la conformité ( Source )

Workspace Studio comprend un tableau de bord central où les équipes peuvent afficher des modèles, effectuer des modifications sur les agents, suivre l'activité et examiner les performances. Tout est accessible depuis la barre latérale de Workspace, vous n'avez donc pas besoin de changer d'outil.

Vous pouvez également partager des agents comme vous partagez des documents ou des feuilles de calcul Google. Cela facilite la collaboration entre les équipes, la réutilisation d'exemples d'automatisation des flux de travail et leur déploiement à l'échelle d'un service.

🔍 Le saviez-vous ? La recherche sur le comportement des agents de groupe s'inspire directement de la nature: les scientifiques qui étudient les fourmis, les abeilles et les termites ont réalisé qu'un essaim d'agents simples suivant des règles locales de base peut produire un comportement de groupe très complexe ; cette découverte alimente la robotique multi-agents et robotique en essaim moderne.

Fonctionnalité n° 3 : développement collaboratif d'agents et intégration avec l'environnement de travail de Google

Invitez les Agents de Workspace Studio à fonctionner dans votre compte de chat ( Source )

Ces agents coordonnent les tâches entre Gmail, Docs, Sheets, Drive et Chat. Cela signifie que vous pouvez automatiser des flux de travail tels que :

Importer les données CRM dans Sheets pour les rapports hebdomadaires

Transformer les notes de chat en proposition mise en forme dans Docs

Organisation automatique des fichiers d'intégration et attribution automatique des permissions

Comme les outils d'automatisation comprennent le texte, les pièces jointes et le contexte, ils peuvent s'adapter aux variations au lieu de s'appuyer sur des règles rigides.

De plus, ils se comportent comme des ressources de l’environnement de travail partagées. Votre équipe peut ainsi :

Coéditez les instructions d'un agent

Dupliquez un agent et personnalisez-le pour un nouvel usage.

Mettez à jour la logique à mesure que les processus évoluent.

Cela encourage les équipes à créer une bibliothèque partagée d'agents utiles plutôt que des dizaines d'automatisations personnelles isolées.

Tarifs de Google Workspace Studio

Essai gratuit de 14 jours

Tarification personnalisée

Créez votre premier agent IA en moins de 20 minutes !

ClickUp Agents et Google Workspace Studio : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Google Workspace Studio abordent l'automatisation par l'IA sous des angles très différents, même s'ils visent à résoudre un problème similaire.

ClickUp se concentre sur l'intégration directe de l'IA dans la gestion de projet, la documentation et les flux de travail interfonctionnels. Workspace Studio, quant à lui, se concentre sur l'automatisation des tâches au sein de l'écosystème Google.

Voyons comment fonctionne chaque plateforme :

Fonctionnalité n° 1 : flux de travail agentique

ClickUp

Les agents ClickUp AI fonctionnent directement au sein de votre plateforme de travail, où se trouvent déjà les tâches, les chats, les documents et les mises à jour.

Comme tout est connecté en un seul endroit, ils disposent du contexte nécessaire pour prendre des mesures précises, telles que la mise à jour des tâches, la publication dans Chat, la résumation des progrès ou l'exécution de flux de travail récurrents. Vous pouvez activer des agents prédéfinis pour les besoins courants ou créer des agents personnalisés à l'aide d'un générateur sans code, et des outils d'IA intégrés tels que Brain peuvent vous aider à concevoir la logique.

Ce super agent comprend le contexte de nos principes de lisibilité et fournit des suggestions concrètes pour améliorer le score de lisibilité.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio vous permet de créer des agents IA qui automatisent les flux de travail dans les applications Workspace telles que Gmail, Drive, Calendar et Chat. Ces agents sont très efficaces pour les routines inter-applications : rédaction d'e-mails, traitement de documents, extraction d'informations ou coordination d'étapes entre plusieurs outils Google. Ils bénéficient du raisonnement de Gemini, mais ne sont pas ancrés dans un seul projet ou système de tâches, et leur contexte provient d'applications Workspace individuelles plutôt que d'un environnement de travail unifié.

🏆 Gagnant : ClickUp Agents, car cette plateforme fonctionne dans un environnement de travail consolidé où les projets, les discussions et la documentation sont déjà connectés. Cela lui fournit un contexte plus approfondi au niveau des tâches et permet des actions plus spécifiques, axées sur le flux de travail. Les agents Google Workspace Studio sont performants pour les automatisations étendues et inter-applications, mais ils fonctionnent sur des outils distincts et offrent moins de visibilité sur les flux de travail de projet structurés.

Fonctionnalité n° 2 : profondeur de la gestion de projet

Voici comment les outils de gestion de projet se comparent les uns aux autres :

ClickUp

ClickUp est conçu pour les équipes qui gèrent des projets complexes. Vous disposez de plus de 15 vues ClickUp, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, une vue chronologique, des calendriers et des cartes mentales, afin de pouvoir planifier votre travail comme vous le souhaitez. De plus, vous pouvez décomposer le travail en tâches, sous-tâches, dépendances, Sprints et champs personnalisés avec IA, ce qui le rend idéal pour les travaux en plusieurs phases ou interfonctionnels.

Les automatisations et les agents IA de ClickUp aident les équipes à gérer les transferts, les mises à jour, les rappels et les changements de statut pour des milliers de tâches.

Voici comment cela fonctionne dans la pratique :

Google Workspace Studio

L'environnement de travail Studio prend en charge la planification de base grâce à des modèles Sheets, des résumés générés par Gemini et des actions à mener issues des réunions.

Cependant, il n'offre pas de fonctionnalités natives de gestion de projet, telles que les hiérarchies de tâches, les dépendances ou le suivi du temps. Les équipes s'appuient souvent sur des feuilles de calcul manuelles, des modules complémentaires ou des outils externes, ce qui peut rendre les flux de travail plus difficiles à suivre à mesure que les projets prennent de l'ampleur.

🏆 Gagnant : ClickUp pour une gestion de projet plus robuste et une gestion de programme, en particulier pour les équipes qui gèrent du travail structuré en plusieurs étapes.

Fonctionnalité n° 3 : capacités d'IA

Voici une brève comparaison de leurs fonctionnalités IA :

ClickUp

BrainGPT fournit une IA sur l'ensemble de l'environnement de travail : tâches, documents, chats et tableaux de bord. Il répond aux questions en fonction du contexte de la tâche, génère des mises à jour ou des compte rendus, résume les longs fils de commentaires et aide à créer instantanément des plans de projet.

Les agents IA ClickUp gèrent les flux de travail répétitifs, tandis que Brain MAX est idéal pour le raisonnement haute performance et les tâches complexes. Vous bénéficiez également du ClickUp AI Notetaker, qui capture automatiquement les notes de réunion, les actions à mener et les décisions prises. Il suffit de taguer @brain sur n'importe quelle tâche pour obtenir une aide instantanée !

Google Workspace Studio

L'environnement de travail Workspace Studio intègre Gemini dans Gmail, Docs, Sheets et Meet.

Il est fiable pour rédiger du contenu, résumer des textes, transformer des notes de réunion en éléments à mener ou analyser des données dans Sheets. Cependant, l'IA spécifique aux projets, comme la cartographie des dépendances, le suivi du statut ou les prévisions, n'est pas intégrée. Ces tâches nécessitent un travail manuel ou des scripts personnalisés.

🏆 Gagnant : ClickUp pour ses fonctionnalités IA intégrées, idéales pour l'exécution de projets, et pas seulement pour la génération de contenu.

Fonctionnalité n° 4 : collaboration et communication

Ces deux outils de collaboration offrent des fonctionnalités étendues pour vous connecter à votre équipe. Voici à quoi cela ressemble :

ClickUp

Elle rassemble toutes les fonctionnalités de collaboration en un seul endroit : fils de discussion au niveau des tâches, ClickUp Chat pour les discussions en temps réel, visioconférences et appels audio, documents avec modifications en cours, ClickUp Tableaux blancs pour le brainstorming et @mentions pour des transferts rapides.

Il existe également ClickUp Clips pour la communication asynchrone.

Google Workspace Studio

Google excelle également dans la modification en cours en temps réel dans Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Gmail, Meet et Chat couvrent bien les besoins en matière de communication. Les équipes bénéficient d'un environnement familier et fluide pour collaborer.

Cependant, comme le travail s'étend souvent sur plusieurs applications, les tâches et les discussions peuvent se retrouver distribuées sur différentes plateformes.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Google Workspace Studio vous offre une modification en cours et un environnement de travail familier, tandis que ClickUp relie directement la communication à l'action, avec des fonctionnalités de gestion de projet plus approfondies.

ClickUp Agents vs Google Workspace Studio sur Reddit

Pour les comparer, nous avons consulté les avis sur Reddit.

Google Workspace Studio vient d'être lancé, et les discussions à son sujet sont encore en cours. Les premiers utilisateurs l'expérimentent, partagent leurs premières impressions et déterminent comment l'intégrer à leurs flux de travail.

Il convient de noter que Studio a connu une panne peu après son lancement. Voici ce qu'en ont dit les nouveaux utilisateurs:

Chaque fois que j'essaie d'utiliser l'action « Gemini », je reçois le message suivant : « Nous sommes à pleine capacité — nous serons de retour bientôt. » De plus, lorsque j'essaie d'utiliser « Décrire une tâche pour Gemini » sur la page d'Accueil, j'obtiens le message suivant : « Je n'ai pas compris votre demande. Essayez d'ajouter plus de détails ou consultez des exemples. »

Chaque fois que j'essaie d'utiliser l'action « Gemini », je reçois le message suivant : « Nous sommes à pleine capacité — nous serons de retour bientôt. »

De plus, lorsque j'essaie d'utiliser « Décrire une tâche pour Gemini » sur la page d'Accueil, j'obtiens le message suivant : « Je n'ai pas compris votre demande. Essayez d'ajouter plus de détails ou consultez des exemples. »

Google a depuis résolu le problème.

ClickUp, quant à lui, bénéficie d'une présence plus établie sur Reddit, avec une communauté qui discute depuis des années de ses fonctionnalités, de ses mises à jour et de ses capacités en matière d'IA.

Un utilisateur de ClickUp a salué ses fonctionnalités d'IA :

Je pense que ce que je trouve le plus cool, c'est que j'utilise leur outil de prise de notes IA, je passe les transcriptions dans un cerveau IA, et le résultat est un format de questions-réponses spécifique, qui est publié dans le chat ClickUp où un agent recherche cette information et publie automatiquement les questions-réponses dans une liste, créant ainsi une mise à jour dynamique du guide stratégique à travers toutes les questions-réponses.

Je pense que ce que je trouve le plus cool, c'est que j'utilise leur outil de prise de notes IA, je passe les transcriptions dans un cerveau IA, et le résultat est un format de questions-réponses spécifique, qui est publié dans le chat ClickUp où un agent recherche cette information et publie automatiquement les questions-réponses dans une liste, créant ainsi une mise à jour dynamique du guide stratégique à travers toutes les questions-réponses.

Un autre utilisateur a apprécié ClickUp BrainGPT pour ses capacités de gestion de projet :

Il s'est également avéré utile de regrouper toutes les tâches liées à l'IA au sein d'un seul et même espace centralisé. Étant donné que je paie pour les fonctionnalités d'IA de chacun des membres de mon équipe, je leur ai demandé de les utiliser, ce qui a vraiment aidé ma chef de projet. Elle dispose de messages d'IA mis à jour en permanence qui lui permettent de rester au courant de plus d'une centaine de tâches attribuées à la fois à une équipe créative de huit personnes. Si l'IA est censée être un assistant personnel et que votre travail est organisé dans ClickUp, il est extrêmement utile que chaque membre de l'équipe dispose de son propre assistant IA qui l'aide grâce à sa connaissance approfondie de son travail précis.

Il s'est également avéré utile de regrouper toutes les tâches liées à l'IA au sein d'un seul et même espace centralisé. Étant donné que je paie pour les fonctionnalités d'IA de chacun des membres de mon équipe, je leur ai demandé de les utiliser, ce qui a vraiment aidé ma chef de projet. Elle dispose de messages d'IA mis à jour en permanence qui lui permettent de rester au courant de plus d'une centaine de tâches attribuées à la fois à une équipe créative de huit personnes.

Si l'IA est censée être un assistant personnel et que votre travail est organisé dans ClickUp, il est extrêmement utile que chaque membre de l'équipe dispose de son propre assistant IA qui l'aide grâce à sa connaissance approfondie de son travail précis.

Quel outil d'automatisation IA règne en maître ?

Le verdict est tombé ! 🎉

Google Workspace Studio est idéal lorsque vous avez besoin d'une collaboration rapide, d'une modification en cours en temps réel et de la puissance de l'IA Gemini dans Docs, Sheets et Slides. Familier, fluide et parfait pour les équipes qui utilisent quotidiennement l'écosystème Google.

Mais lorsqu'il s'agit de gérer le travail, et pas seulement d'en parler, ClickUp prend la tête.

Grâce à ClickUp Brain MAX, aux agents IA, à l'outil de prise de notes IA, au chat, aux Tableaux blancs, aux réunions et aux vues de projet de bout en bout, les équipes peuvent transformer leurs idées en actions. Chaque discussion devient une tâche, chaque réunion est documentée et chaque suivi peut être suivi. Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅