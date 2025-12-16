Les 50 meilleures instructions Bing IA pour améliorer la créativité et la productivité

Vous avez probablement déjà vécu cette situation où Bing IA vous donne une réponse qui semble fiable, bien mise en forme et même citée, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne répond pas à votre question.

Vous vous retrouvez alors à modifier l’invite, à ajouter ou supprimer du contexte, à réécrire des phrases, en espérant que Bing comprenne enfin ce que vous vouliez dire.

En réalité, l'écart provient rarement de Bing lui-même. Il provient de l'invite ou des instructions.

Une invite claire et structurée transforme Bing IA en un puissant moteur de recherche et de raisonnement qui vous fournit exactement ce que vous recherchez.

Dans ce guide, nous passerons en revue les invites Bing IA les plus fiables que vous pouvez utiliser pour la recherche, la création de contenu, l'analyse et la productivité quotidienne, ainsi que quelques conseils de professionnels.

Comprendre Bing IA

Bing AI est un assistant alimenté par l'IA intégré au moteur de recherche Microsoft Bing. Il peut être utilisé pour résumer des réponses, générer des images et des vidéos, développer du contenu, créer du code, organiser des rapports et effectuer des tâches telles que des achats.

Bing est construit à l'aide de GPT-4, un modèle linguistique avancé de grande envergure, et du modèle Prometheus propriétaire de Microsoft. Il peut effectuer des recherches en temps réel sur le Web et fournit l'assistance pour les interactions multimodales à l'aide de saisies de texte, de voix et d'images.

Bing Chat Enterprise offre à votre entreprise un chat alimenté par l'IA pour le travail avec une protection des données commerciales.

Que sont les invites Bing IA ?

Les invites Bing vous permettent d'indiquer à Bing comment vous souhaitez qu'il vous aide. Cela peut se faire par le biais d'une série d'indications, de questions ou d'instructions extrêmement détaillées.

Dites « rédige un e-mail pour moi », « aide-moi à décoder un bug dans ce code » ou « génère une image de science-fiction représentant un chien perdu dans l'espace » : toutes ces commandes simples ou complexes sont des invitations qui indiquent à Bing ce qu'il doit faire.

Mais comme c'est le cas pour tous les modèles d'IA et LLM, la qualité et la profondeur des réponses de Bing sont également directement liées à la spécificité de vos invites.

🧠 Anecdote amusante : les Prompt Battles sont une réalité. Les participants créent des invites IA en direct sur scène tandis que le public observe les résultats en temps réel. Les concurrents sont jugés sur leur créativité, la qualité de leurs résultats et l'efficacité avec laquelle leurs invites guident l'IA pour produire des résultats inattendus ou impressionnants. La rédaction d'invites est officiellement devenue un évènement spectaculaire.

Avantages de l'utilisation des invites IA

Les modèles d'IA ne savent pas ce que vous voulez, ils le déduisent. Chaque fois que vous tapez une invite, vous donnez au modèle des indices sur votre intention, vos contraintes, le format souhaité, le contexte et vos attentes en matière de qualité.

De plus, les modèles d'IA sont sensibles au contexte, mais ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas votre entreprise, votre public, votre flux de travail ou votre style créatif, à moins que vous ne leur fournissiez ces informations.

Les avantages d'instructions bien conçues sont les suivants :

Recherche efficace : des instructions bien définies améliorent la qualité et la rapidité de la recherche en effectuant des recherches par couches, en comparant les sources et en extrayant des informations plus rapidement qu'une navigation manuelle.

Génération de contenu sur mesure : des invitations spécifiques génèrent une première ébauche de contenu utilisable, conforme à vos grandes lignes et à la voix de votre marque.

Meilleures sorties d'images : les instructions descriptives produisent des images qui correspondent à votre vision créative.

Gain de temps : des instructions claires minimisent les révisions et les allers-retours pour clarifications. Une invite bien structurée remplace souvent plusieurs tentatives vagues et frustrantes.

Exécution contextuelle des tâches : lorsque vous fournissez des informations contextuelles dans vos invites, l'IA fournit des réponses adaptées à votre situation spécifique plutôt que des conseils génériques.

Réduction des risques : des invites soigneusement conçues permettent d'identifier et d'atténuer les erreurs ou les biais potentiels dans les résultats de l'IA.

Influencez le raisonnement : en structurant vos instructions Bing IA, vous donnez une forme à la chaîne de pensée interne du modèle, ce qui se traduit par des résultats plus logiques et cohérents.

⭐ Bonus : en quoi Bing IA se distingue-t-il de ChatGPT ?

Voici une comparaison rapide pour vous aider à comprendre les différences entre ChatGPT et Bing IA en matière d'accès aux données, de style de raisonnement et d'utilisation quotidienne.

Fonctionnalité Bing IA ChatGPT Développeur Microsoft OpenAI Approche fondamentale Conçu à partir de données web en temps réel, de données de recherche en direct, de citations et de faits vérifiés. Conçu pour le raisonnement approfondi, la créativité et la résolution de problèmes en plusieurs étapes sans nécessiter d'accès à Internet. Ton et style Axé sur la recherche, concis et axé sur les sources. Discussionnel, adaptatif et capable de narratives longues ou de profondeur technique. Force de raisonnement Modèle DALL·E intégré à la recherche, optimisé pour une génération visuelle rapide. Performant dans le raisonnement structuré, les tâches nécessitant beaucoup de logique, le codage et la génération créative. Accès aux données Directement connecté à Bing Search, il permet d'obtenir des résultats en temps réel et des citations de sources. S'appuie principalement sur des connaissances acquises, sauf si la navigation est activée. Niveau de créativité Plus limité par les résultats de recherche et les contraintes factuelles Plus de liberté pour l'idéation, l'exploration et la résolution de problèmes abstraits. Génération d'images Utilise les modèles DALL-E d'OpenAI pour générer des visuels à partir de suggestions de texte. Génère des images grâce aux modèles d'images intégrés à ChatGPT, qui offrent une plus grande flexibilité stylistique. Gestion des fichiers et des textes Fiable pour résumer des pages web et des sources en direct ; n'est pas conçu pour les flux de travail multi-fichiers approfondis. Gère les documents, les médias mixtes, le code et les fenêtres contextuelles plus longues avec une forte continuité. Idéal pour Recherches en temps réel, comparaisons, vérification des faits et citations rapides. Raisonnement approfondi, travail créatif, tâches techniques, planification, codage et résolution interactive de problèmes.

Comment rédiger des invites Bing IA efficaces

Savoir poser une question à l'IA est un art qui s'apprend si vous comprenez ce qui fait une bonne invitation.

Voici comment rédiger une invitation Bing efficace :

Commencez par définir un objectif clair et précis.

Bing répondra à presque toutes les questions que vous lui poserez. L'astuce consiste à être précis et clair afin qu'il fournisse des réponses détaillées et nuancées qui vous aideront réellement. Prenons un exemple :

❌ Invite : Donnez-moi une liste des principales tendances marketing.

✅ Invite, instructions : Résumez trois tendances émergentes du marketing B2B de cette année à l'aide d'exemples.

💡 Conseil de pro : formulez votre objectif sous forme d'action. Utilisez des verbes tels que « résumer », « comparer », « générer » ou « déboguer » pour signaler immédiatement le type de tâche.

Proposez un contexte pertinent

Le contexte détermine la pertinence. Et ce contexte peut être :

Informations générales sur l'entreprise

Directives relatives à la voix de la marque

Contenus précédents à titre de référence

Données démographiques et points faibles de l'audience

Terminologie ou jargon spécifique à l'industrie

Objectifs actuels du projet ou de la campagne

Contraintes telles que le budget, l’échéancier ou les limitations de la plateforme

Exemples de concurrents à imiter ou à éviter

Format, longueur ou structure souhaités

❌ Invite, instructions : Rédigez une série d'e-mails pour le lancement d'un nouveau produit.

✅ Invite, instructions : Je lance un outil de gestion de projet pour les équipes à distance. Mon public cible est constitué de responsables opérationnels dans des entreprises de 50 à 200 personnes qui rencontrent des difficultés avec la communication asynchrone. Rédigez trois e-mails dans un ton amical mais professionnel : un teaser, une présentation des fonctionnalités et une offre à durée limitée. Limitez chaque e-mail à 150 mots.

💡 Conseil de pro : créez un document contenant les directives de votre marque, avec votre voix, votre ton, les détails de votre audience et vos messages clés. Si votre équipe mène plusieurs campagnes, ce guide de marque vous sera d'une aide précieuse. Téléchargez-le sur Bing lorsque vous démarrez un nouveau projet, et il se souviendra du contexte.

Donnez-lui un rôle

L'attribution d'un rôle donne à Bing IA une perspective. Cela permettra à l'IA de se concentrer sur les modèles pertinents et de hiérarchiser les connaissances associées. Cela est utile lorsque vous souhaitez que Bing simplifie des problèmes complexes ou vous aide dans des tâches de communication.

❌ Instructions : Qu'est-ce que l'ingénierie contextuelle ?

(Il fournit une compréhension générale du concept.)

✅ Invite : Mettez-vous dans la peau d'un développeur d'IA et expliquez-moi ce qu'est l'ingénierie contextuelle.

(Grâce à ces instructions, Bing connaît le calibrage de l'audience et la profondeur conceptuelle requise. )

👀 Le saviez-vous ? Les fenêtres contextuelles fonctionnent comme la mémoire à court terme d'une IA. Lorsqu'elles sont pleines, les instructions antérieures sont supprimées. Lorsque les jetons débordent, le modèle perd le contexte, car ses mécanismes d'attention donnent naturellement la priorité aux informations les plus récentes.

Réussissez les tâches complexes

Les tâches à plusieurs niveaux perturbent l'IA. En les divisant en invitations plus petites et séquentielles, vous obtenez des résultats de meilleure qualité avec lesquels travailler.

❌ Invite, instructions : Recherchez des concurrents, analysez leurs stratégies et rédigez un rapport.

✅ Invite, instructions : Dressez la liste des cinq principaux concurrents dans le secteur des emballages écologiques. Passez ensuite à l'analyse, puis demandez le format du rapport.

Cette approche, connue sous le nom de « prompt chaining », améliore considérablement la qualité des résultats.

📚 En savoir plus : Comment devenir ingénieur en invitations et instructions

Affinez et réitérez

Considérez les réponses de Bing comme un point de départ. Vous pouvez lui demander de vérifier des faits, d'ajuster le ton, de personnaliser les détails ou d'ajouter des nuances à un sujet en vous basant sur ses réponses.

Chaque IA fonctionne différemment. Plus vous expérimentez, plus vous vous familiarisez avec ce qui fonctionne réellement.

Vous souhaitez vous familiariser rapidement avec la manière de poser une question à l'IA ? Regardez cette vidéo.

📚 En savoir plus : Votre guide complet sur l'ingénierie des invites

Les 50 meilleures instructions Bing IA pour différents cas d'utilisation

Qu'il s'agisse de vous donner une recette, de déboguer un code complexe, de générer des podcasts ou même de créer des rapports de recherche, Bing IA peut vous aider dans tous les domaines.

Nous avons compilé quelques invitations que vous pouvez utiliser (ou qui peuvent vous inspirer) pour votre cas d'utilisation spécifique.

Suggestions pour le marketing et la rédaction de contenu

Inspirez-vous de ces suggestions de rédaction IA lorsque vous souhaitez que Bing rédige un e-mail, crée un article de blog, affine une proposition de valeur ou génère un texte marketing.

Utilisation de Bing IA pour le marketing et la rédaction de contenu

1. Vous êtes un stratège de contenu et rédigez un article LinkedIn sur les raisons pour lesquelles les équipes marketing échouent dans la réutilisation de contenu. Commencez cet article par une affirmation audacieuse, partagez deux erreurs et terminez par une question engageante, en moins de 150 mots.

2. Créez un script de 90 secondes expliquant l'intégration de l'API à des propriétaires de petites entreprises non technophiles. Utilisez des analogies simples et concentrez-vous sur les avantages tels que le gain de temps et la connexion des outils. Structure : accroche, problème, explication, CTA.

3. Rédigez une légende Instagram pour la nouvelle gamme en coton biologique de notre marque de mode durable. Racontez une micro-histoire sur les artisans des zones rurales en Inde, intégrez des valeurs de production éthique et terminez par un appel à l'action vers la boutique. Moins de 180 mots.

4. Rédigez un communiqué de presse annonçant notre série B de 25 millions de dollars pour une plateforme de service client basée sur l'IA. Incluez un titre percutant, un paragraphe d'introduction avec les faits essentiels, une citation du PDG sur les plans de croissance, la manière dont le financement sera utilisé (développement de produits, expansion du marché) et une description standard de l'entreprise. Limitez-vous à 400 mots.

5. Je suis en train de créer une marque de soins de la peau destinée directement aux consommateurs pour les personnes ayant la peau sensible. Aidez-moi à définir le ton de notre marque. Fournissez trois exemples de la manière dont nous communiquerions le même message (« nos produits sont testés par des dermatologues ») selon notre ton, par rapport à la manière dont nos concurrents pourraient le formuler. Indiquez ce qu'il faut faire et ne pas faire.

6. J'ai besoin de 10 variantes de titres pour une page d'accueil promouvant un webinaire sur « Excel avancé pour les analystes financiers ». Privilégiez les titres qui attireraient les analystes de niveau intermédiaire cherchant à faire progresser leur carrière. Testez différents angles : curiosité, avantages, peur de passer à côté, spécificité, questions et urgence, et limitez chaque titre à 15 mots.

7. Développez un thème de campagne créatif pour la promotion de la rentrée scolaire de notre plateforme d'apprentissage en ligne (ciblant les apprenants adultes qui reprennent leurs études). J'ai besoin d'un nom de campagne, d'un slogan, de trois messages clés qui répondent à leurs craintes et à leurs motivations, d'une suggestion d'orientation visuelle et d'idées sur la manière dont ce thème pourrait être adapté aux e-mails, aux réseaux sociaux et aux publicités payantes. Faites en sorte que ce thème soit émouvant et ambitieux.

8. Générez 10 idées de contenu Instagram pour une application de finances personnelles ciblant la génération Y. Chaque idée doit inclure un type de contenu, un sujet, un message clé et une orientation visuelle. Abordez les prêts étudiants, les dépenses impulsives, les bases de l'investissement et les fonds d'urgence.

9. Analysez les meilleurs résultats SERP pour le mot-clé « bonnes pratiques en matière de marketing par e-mail pour SaaS ». Identifiez les lacunes en matière de contenu, analysez le sentiment des consommateurs sur Quora et Reddit, et créez un plan pour un article de blog que je pourrais rédiger afin de combler efficacement ces lacunes. Visez une longueur d'article comprise entre 2 500 et 3 000 mots.

📚 En savoir plus : Les 10 meilleurs logiciels d'aide à la rédaction avec IA en 2025

Recherche et analyse de données

Boostez vos recherches et vos analyses de données grâce aux invitations Bing IA.

10. Résumez trois tendances émergentes du marketing B2B cette année à l'aide d'exemples concrets d'entreprises qui les ont adoptées. Concentrez-vous sur l'adoption de l'IA, l'évolution du marketing basé sur les comptes et l'attribution axée sur la confidentialité. Incluez des données à l'appui et des indicateurs de réussite.

11. Analysez 50 avis clients récents sur ClickUp sur G2 et Capterra. Classez les commentaires par thème : plaintes concernant les tarifs, demandes de fonctionnalités, problèmes d'assistance et éloges sur l'expérience utilisateur. Résumez les trois principaux points faibles.

12. Recherchez les cinq meilleurs outils de gestion de projet (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Créez un tableau comparatif indiquant les niveaux de prix, les principales fonctionnalités, les limites d'utilisateurs, les intégrations et les évaluations des applications mobiles.

13. Analysez les articles de blog les plus performants des six derniers mois sur notre site web. Identifiez les points communs en termes de sujet, de longueur, de format, de titres et de liens internes. Tirez des conclusions sur les types de contenu qui génèrent le plus de trafic organique et de conversions.

14. Surveillez les discussions sur la « productivité du télétravail » sur Twitter, LinkedIn et Reddit au cours des 30 derniers jours. Extrayez les principaux points faibles, les outils fréquemment mentionnés et les solutions émergentes. Résumez les sentiments et les thèmes de discussion.

15. Je souhaite obtenir un rapport de recherche détaillé sur le secteur du marketing de contenu en Louisiane. Ce rapport doit couvrir les principales tendances, les acteurs majeurs, les défis régionaux et les opportunités de croissance. Veuillez inclure des informations sur la manière dont les entreprises locales utilisent le marketing de contenu, les agences ou les freelances notables opérant dans l'État, ainsi que toutes les statistiques ou études de cas pertinentes. Mettez le rapport en forme avec les en-têtes et la mise en page appropriés afin d'assurer la clarté et la structure. Utilisez des tableaux lorsque cela est utile pour comparer les agences, les tendances ou les données du secteur.

Utilisez Bing IA pour réaliser la création de rapports de recherche détaillés.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité « Créer un rapport de recherche » de Bing pour obtenir un rapport de recherche approfondi et entièrement référencé sur votre produit ou votre marché. Ce rapport pourrait constituer un excellent point de départ pour valider vos hypothèses d'entrée sur le marché.

Apprentissage et développement des compétences

Apprenez des sujets complexes avec Bing IA.

16. Expliquez l'informatique quantique à un lycéen qui comprend l'algèbre de base mais n'a aucune connaissance en physique. Utilisez des analogies quotidiennes, évitez le jargon et concentrez-vous sur des applications pratiques qui pourraient l'intéresser, comme le cryptage ou la découverte de médicaments.

17. Générez 15 questions d'entretien comportemental pour les rôles de chef de produit avec un échantillon de réponses selon la méthode STAR. Couvrez des scénarios sur la hiérarchisation des priorités, les conflits entre parties prenantes, les lancements ratés et les décisions basées sur les données. Incluez des conseils sur ce que les recruteurs recherchent.

18. Créez un guide d'étude complet pour l'examen de certification Google Analytics 4. Organisez-le par thèmes d'examen, en incluant les définitions clés, les formules à mémoriser, les pièges courants et des exemples d'exemples de questions d'entraînement. Rendez-le facile à parcourir grâce à des sections claires.

19. Comparez quatre certifications populaires en gestion de projet : PMP, CAPM, Scrum Master et PRINCE2. Décomposez les coûts, l'investissement en temps, le niveau de difficulté, les avantages professionnels et les secteurs qui les valorisent le plus. Recommandez en fonction de l'étape de carrière et des objectifs.

20. Créez un exercice pratique pour améliorer les compétences en rédaction technique. Fournissez un document technique mal rédigé (documentation API ou manuel d'utilisation), identifiez cinq problèmes spécifiques et réécrivez chaque section en expliquant les améliorations apportées.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser l'IA comme assistant personnel 👇

👀 Le saviez-vous ? Les chercheurs d'Anthropic ont réussi à extraire des millions de fonctionnalités de Claude 3. 0 Sonnet, créant ainsi le tout premier aperçu détaillé d'un modèle linguistique moderne et de qualité industrielle, révélant comment l'IA organise les concepts en interne d'une manière qui reflète la compréhension humaine.

Codage, débogage et analyse de données

21. Résumez ce document de recherche de 40 pages sur les applications de l'apprentissage automatique dans le domaine de la santé. Extrayez les conclusions clés, la méthodologie, les limites et les implications pratiques. Écrivez à l'intention d'un administrateur de santé non technicien qui doit décider d'investir ou non dans des solutions d'apprentissage automatique. 500 mots maximum.

22. Examinez cette fonction JavaScript qui filtre et trie un tableau de 10 000 objets produit. Elle fonctionne lentement sur le front-end. Identifiez les goulots d'étranglement en termes de performances, suggérez des optimisations et réécrivez la fonction avec une meilleure complexité temporelle. Expliquez les améliorations apportées.

23. Vous êtes un développeur expérimenté qui écrit du code Python pour l'intégrer à l'API de paiement Stripe. Je dois créer un client, générer une intention de paiement de 99 $ et gérer les réponses de réussite ou d'erreur. Incluez une gestion des erreurs appropriée et des commentaires expliquant chaque étape.

24. Ma boucle while bloque le navigateur lorsque je filtre un tableau de 1 000 objets : [coller le code]. Trouvez ce qui provoque la boucle infinie. Expliquez l'erreur logique et réécrivez-la pour qu'elle fonctionne correctement. Suggérez également une approche plus efficace.

25. Les utilisateurs ne peuvent pas rester connectés après avoir actualisé la page : [coller le code d'authentification]. Le jeton JWT est stocké, mais n'est pas lu correctement. Déboguez le problème et corrigez la logique de récupération du jeton.

26. Mon application atteint la limite de fréquence de l'API (100 requêtes par minute) lors du traitement des téléchargements par lots : [coller le code]. Implémentez un système de file d'attente qui limite les requêtes afin de rester en dessous de la limite tout en continuant à traiter tout. Affichez la progression aux utilisateurs.

💡 Conseil de pro : si Copilot ne parvient pas à analyser une page ou à résumer son contenu, activez l'option « Autoriser l'accès à n'importe quelle page Web ou fichier PDF » dans les paramètres Microsoft Edge, sous la section Barre latérale > Copilot.

Informations en temps réel et recherche sur le Web

Tirez parti de Bing IA pour obtenir des réponses complètes et actualisées.

27. Recherchez les meilleurs prix pour l'iPhone 15 Pro couleur Black Titanium, 256 Go, aux États-Unis. Indiquez s'il existe des offres de reprise ou des réductions sur certains modes de paiement, et calculez quelle option permet de réaliser le plus d'économies au total.

28. Recherchez les intervalles de salaires actuels pour les analystes de données seniors à Austin, au Texas. Consultez les offres d'emploi sur LinkedIn, Indeed et Glassdoor. Ventilez les résultats par taille d'entreprise et nombre d'années d'expérience requis, et incluez les avantages sociaux couramment proposés. Calculez le salaire médian.

29. Recherchez des articles de recherche évalués par des pairs et publiés l'année dernière sur l'efficacité du jeûne intermittent sur la santé métabolique. Trouvez au moins cinq études, résumez leurs méthodologies et leurs principales conclusions, et notez tout résultat contradictoire entre les études.

30. Recherchez les nouvelles fonctionnalités lancées par Notion au cours des trois derniers mois. Consultez leur blog, leur page de mises à jour de produits, leurs annonces sur Twitter et leurs forums d'utilisateurs. Décrivez chaque fonctionnalité et recherchez les premiers commentaires des utilisateurs sur la qualité de la mise en œuvre.

31. Trouvez les restrictions de voyage et les exigences en matière de visa actuellement en vigueur pour les citoyens américains qui se rendent au Japon. Incluez les exigences en matière de vaccination, la procédure de demande de visa, le délai de traitement et tout changement récent de politique annoncé au cours du dernier mois.

32. Trouvez les statistiques complètes des performances de Lionel Messi pour l'Inter Miami lors de la saison 2024 de la MLS. Incluez les buts marqués, les passes décisives, les matchs joués et comparez ses statistiques à celles des autres meilleurs buteurs de la ligue. Vérifiez s'il a battu des records.

33. Trouvez les heures d'ouverture actuelles du Metropolitan Museum of Art à New York. Vérifiez s'il y a des horaires spéciaux pour la semaine de Thanksgiving et s'il y a des jours où l'entrée est gratuite. Vérifiez que les informations sont à jour.

34. Trouvez toutes les entreprises qui ont obtenu un financement de série B au cours des six derniers mois. Concentrez-vous sur les secteurs de la technologie et du SaaS aux États-Unis.

35. Identifiez toutes les nouvelles réglementations gouvernementales, mises à jour de conformité ou modifications juridiques ayant affecté [secteur ou région] au cours des 60 derniers jours. Fournissez de brefs résumés avec les sources citées et l'impact prévu.

Productivité et gestion des tâches

Boostez votre productivité grâce aux invites Bing IA.

36. Créez une checklist complète pour l'intégration des nouveaux membres de l'équipe marketing. Couvrez le premier jour (paperasse, installation des comptes), la première semaine (sessions de formation, présentations) et le premier mois (projets initiaux, vérification des commentaires). Indiquez qui est responsable de chaque tâche.

37. J'ai 12 tâches à achever aujourd'hui, avec des délais et des priorités variables : [liste des tâches]. Créez un planning optimisé de 9 h à 18 h qui tienne compte de mes heures de productivité maximale (10 h-12 h), inclue un temps tampon et regroupe les tâches similaires.

38. Résumez les notes de la réunion debout de cette semaine, du lundi au vendredi : [collez les notes]. Identifiez les tâches achevées, les travaux en cours, les obstacles qui sont revenus plusieurs fois et les membres de l'équipe qui pourraient avoir besoin d'assistance. Mettez le tout en forme sous la forme d'un bref rapport destiné à la direction.

39. Élaborez un agenda pour une réunion trimestrielle de 60 minutes avec cinq chefs de service afin de faire le point sur les activités de l'entreprise. Prévoyez du temps pour chaque segment, les sujets de discussion qui nécessitent des décisions ou des mises à jour, et laissez de l'espace pour les questions. Veillez à ce que l'agenda soit concis et concret.

40. Je travaille 60 heures par semaine et je me sens épuisé. Examinez mon emploi du temps actuel : [coller l'emploi du temps]. Suggérez-moi où réduire mon temps de travail, quelles tâches repousser ou déléguer, quand prendre des pauses et comment intégrer du temps de récupération sans compromettre mes projets.

41. Rédigez un protocole de communication pour votre équipe. Précisez quand utiliser les e-mails, Slack ou les réunions ; les délais de réponse attendus pour chaque canal ; les limites de communication en dehors des heures de travail ; et comment escalader les problèmes urgents. Rendez-le pratique et respectueux de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

42. Concevez un modèle de calendrier hebdomadaire qui préserve le temps nécessaire à un travail approfondi tout en tenant compte des réunions et du travail collaboratif. J'ai besoin d'au moins 15 heures ininterrompues par semaine pour écrire et élaborer des stratégies. Montrez comment structurer le calendrier du lundi au vendredi.

Utilisez les agents IA pour acheminer le travail, attribuer des propriétaires ou escalader les blocages sans intervention manuelle.

Combinez l'automatisation et l'IA contextuelle pour garantir la précision, les dépendances et les priorités de vos projets.

Réunissez la recherche, la planification, la documentation et l'exécution en un seul flux connecté.

Génération d'images

Avant de nous plonger dans les invites d'images IA, sachez que vous pouvez utiliser « Bing image creator » ou l'option « générer une image » dans Copilot pour générer des images.

💡 Conseil de pro : selon les directives de Microsoft, utilisez des mots descriptifs lorsque vous expliquez comment vous voulez une image. En fait, utilisez cette formule comme checklist pour votre invitation de génération d'images : Action claire : créer une image photoréaliste

Sujet détaillé : Rose, mais de manière descriptive (Une rose d'un rouge profond aux pétales veloutés recouverts de gouttelettes de rosée matinale)

Style spécifique : Macro gros plan

Scène ou décor : Lever du soleil avec une douce lumière dorée

Éléments supplémentaires : arrière-plan bokeh, gouttelettes d'eau capturant la lumière, petites feuilles vertes. Invite complète : Créez une image photoréaliste d'une rose pourpre foncé aux pétales veloutés recouverts de gouttelettes de rosée matinale en mode Dall'e. Gros plan macro extrême avec une faible profondeur de champ dans un jardin anglais brumeux au lever du soleil, baigné d'une douce lumière dorée. Incluez un arrière-plan bokeh, des gouttelettes d'eau capturant la lumière, de minuscules feuilles vertes et une atmosphère romantique. Utilisation des invites Bing IA pour le traitement d'images

43. Illustrez la couverture d'un livre fantastique épique représentant un jeune sorcier debout au bord d'une falaise surplombant un vaste royaume avec des îles flottantes. De sombres nuages d'orage s'amoncellent au-dessus de lui tandis que des runes magiques lumineuses tourbillonnent autour du caractère. Style pictural avec des couleurs riches et dramatiques.

44. Photographiez un sac à dos en cuir de luxe dans un cadre lifestyle, posé sur une table basse en bois avec un ordinateur portable, un journal et une tasse de café artisanale. Une douce lumière matinale filtre à travers les rideaux transparents. Les tons chauds et naturels, associés à une faible profondeur de champ, créent une ambiance haut de gamme et inspirante.

45. Créez une diapositive infographique moderne au design plat pour Instagram présentant cinq conseils pour améliorer la productivité. Utilisez une palette de couleurs pastel avec du rose, du vert menthe et du crème. Ajoutez des icônes simples, des polices de caractère sans empattement lisibles et beaucoup d'espace blanc. Style contemporain et minimaliste.

46. Illustrez un diagramme convivial et coloré expliquant le fonctionnement de la photosynthèse. Montrez un arbre dessiné avec des flèches ayant des libellés indiquant les racines, les feuilles, le soleil et les gouttelettes d'eau. Utilisez des couleurs vives (vert, jaune et bleu) avec des formes simples et une typographie claire adaptée aux élèves du collège.

47. Illustrez une scène forestière fantaisiste où des caractères sympathiques (un ours, un lapin et un renard) prennent le thé sous un champignon géant. Utilisez des formes douces et arrondies avec des couleurs chaudes et accueillantes. Optez pour un style aquarelle de livre d'histoire avec des textures douces et un éclairage onirique.

48. Créez un caractère robot mascotte sympathique pour une start-up technologique. Le robot doit avoir des bords arrondis, un panneau bleu lumineux sur la poitrine, des yeux LED expressifs et faire un signe de la main pour dire bonjour. Design moderne et accessible avec des dégradés et des ombres subtiles. Affichez la vue complète du corps sur fond transparent.

49. Créez un rendu intérieur photoréaliste d'une cuisine moderne et luxueuse avec des plans de travail en marbre, des appareils électroménagers en acier inoxydable, des suspensions lumineuses et de grandes fenêtres affichant une vue sur la ville. Éclairage chaleureux de l'après-midi, agrémenté d'une corbeille de fruits et de fleurs fraîches. Style de photographie architecturale digne d'un magazine.

50. Illustrez une vue isométrique moderne d'une interface de tableau de bord flottant dans un espace 3D, avec des diagrammes, des graphiques et des cartes de données colorées. Utilisez un arrière-plan dégradé allant du bleu foncé au violet. Ajoutez des effets de lueur subtils et des lignes épurées. Style sophistiqué et à la pointe de la technologie pour la section principale d'une page d'accueil.

Voici notre tour d'horizon des cas d'utilisation (loin d'être exhaustifs) de Bing IA et de ses invites.

👀 Le saviez-vous ? Le développement de l'IA est passé de tests à huis clos à des expérimentations publiques. Microsoft Copilot Labs en est un excellent exemple : les utilisateurs peuvent y tester des fonctionnalités expérimentales telles que Copilot Vision et des expériences de jeu avant leur commercialisation. Cette approche dite « flywheel » (volant d'inertie) permet aux équipes de se lancer rapidement, de recueillir des commentaires concrets et d'itérer plus rapidement que dans les cycles de développement traditionnels.

Erreurs courantes à éviter avec les invites Bing IA

Votre insatisfaction vis-à-vis des résultats de Bing peut être due à l'une de ces erreurs d'invite. Voyons ce que vous pouvez faire pour les éviter :

Erreur Que se passe-t-il ? Comment y remédier ? Être trop vague ou générique Bing fournit un contenu superficiel et inutilisable qui ne répond pas à vos besoins spécifiques. Définissez vos attentes, fournissez du contexte, montrez des exemples de ce à quoi ressemble la réussite et soyez descriptif dans vos demandes. Surcharge d'une seule invite, d'une seule série d'instructions Bing tentera de traiter plusieurs tâches à la fois et fournira des résultats incomplets ou superficiels. Divisez votre requête en instructions plus petites, logiques et séquentielles, et appuyez-vous sur les réponses fournies par Bing. Ignorer les capacités en temps réel Vous passez à côté des données actuelles telles que les dernières actualités, les prix, les tendances ou les mises à jour récentes. Utilisez Bing pour les requêtes urgentes et précisez que vous avez besoin d'informations récentes provenant du Web. Oublier les spécifications de format Vous risquez d'obtenir de longues réponses sous forme d'essais alors que vous ne souhaitiez qu'un tableau comparatif clair. Indiquez clairement la façon de mettre en forme : « organiser sous forme de liste à puces », « rédiger des paragraphes de 2 à 3 lignes » ou « créer un tableau ». Rester dans un seul mode de discussion Vous obtenez des réponses qui ne correspondent pas à vos besoins. Activez/désactivez les modes Bing différents (Smart (GPT-5), réponse rapide, réflexion approfondie, etc.) pour obtenir une réponse adaptée au contexte.

Le saviez-vous ? Le fait de passer constamment d'un outil d'IA à un autre nuit à la productivité. Re-expliquer le contexte, reformater les données, gérer différentes interfaces et concilier des résultats contradictoires crée une telle charge cognitive que l'utilisation de l'IA semble souvent plus difficile que d'effectuer le travail manuellement. En fait, 79,3 % des travailleurs ont déclaré que l'effort nécessaire pour utiliser l'IA leur semblait disproportionné par rapport à la valeur ajoutée.

Limites de l'utilisation de Bing IA

Bing offre une expérience de recherche améliorée tout en effectuant des tâches que les LLM, comme ChatGPT, peuvent réaliser. Il peut écrire du code, générer du contenu, effectuer des recherches en temps réel, élaborer des rapports et même créer un podcast. On peut dire qu'il peut pratiquement tout faire.

Mais il rencontre un obstacle, et voici en quoi cela vous gênera :

Ne conserve pas le contexte entre plusieurs sessions : Bing ne conserve pas le contexte entre plusieurs sessions. Ainsi, même pour des projets similaires, vous devrez répéter les instructions à chaque fois que vous recommencez.

Réponses hallucinées : Bing hallucine des faits et présente des idées ambiguës à votre requête tout à fait distincte.

Fenêtres contextuelles plus courtes : la fenêtre contextuelle de Bing en mode créatif est limitée. Et bien qu'il n'y ait pas de nombre de jetons spécifié, elle est relativement plus petite que les fenêtres de rétention : la fenêtre contextuelle de Bing en mode créatif est limitée. Et bien qu'il n'y ait pas de nombre de jetons spécifié, elle est relativement plus petite que les fenêtres de rétention des Outils d'IA tels que ChatGPT et Claude.

Filtres de sécurité et contenu bloqué : les demandes portant sur des sujets sensibles, des personnalités publiques spécifiques ou des contenus qui déclenchent des mécanismes de sécurité sont systématiquement refusées. Ces blocs de filtres sont plus stricts que ceux des autres modèles d'apprentissage automatique (LLM).

Profondeur et cohérence limitées : Bing génère des résultats superficiels, même pour des requêtes complexes et spécialisées ; parfois, il passe complètement à côté des nuances et du contexte.

Rapports d'aspect fixes pour les images générées par l'IA : Bing ne vous permet pas de personnaliser les dimensions ou les rapports d'aspect des images, vous obligeant à travailler avec des rapports standard de 1:1 ou 3:4.

Les meilleures alternatives à Bing IA à explorer

Nous proposons de meilleures alternatives à Bing IA qui peuvent rationaliser vos flux de travail. Avant de les explorer en détail, voici une comparaison rapide :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Environnement de travail IA convergent pour l'exécution de projets contextuels IA contextuelle (Brain), AI Notetaker, modèles de messages, BrainGPT (multi-modèle), recherche d'entreprise, génération d'images, automatisations, agents IA, intégrations profondes, gestion des tâches et des documents, Codegen. Free Forever ; personnalisation pour les entreprises. Runway ML Création et modification de contenu multimédia Texte-vidéo Gen-2/Gen-3, interpolation d'images, suivi de mouvement, mode réalisateur, intégration Adobe Premiere, collaboration en temps réel. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 15 $ par utilisateur et par mois. ChatGPT IA de discussion pour le contenu, le code et la recherche Mode vocal, téléchargement et analyse de fichiers, mémoire, interpréteur de code, organisation des projets/environnements de travail. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois. Google Gemini IA multimodale avec intégration approfondie de Google Workspace Accès aux applications Google natives, saisie multimodale, données web en temps réel, Gemini Nano pour le contrôle au niveau des appareils. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 19,99 $/mois. Perplexity IA Recherche de discussion en temps réel avec citation des sources Recherche Web en direct, citations en ligne, questions-réponses de suivi, multimodal/multi-modèle, épinglage de sources. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 20 $ par mois.

1. ClickUp

Rationalisez vos processus de travail grâce à ClickUp Brain intégré.

Bing peut générer divers résultats pour vos requêtes, sous forme de résumés, de contenu, d'images, de vidéos et même de rapports de recherche. Mais c'est là que s'arrête son utilité.

Il ne peut pas attribuer de tâches à votre équipe, communiquer avec elle ou suivre le statut et la réussite d'un projet. Il existe un écart entre ce que Bing produit et ce que votre équipe exécute réellement. Un écart qui entraîne une baisse de la productivité de votre équipe.

Ce dont les équipes ont besoin, c'est d'une IA qui s'intègre à leur environnement de travail actuel. Une IA qui peut non seulement rédiger un brief de projet, mais aussi le convertir en tâches assignables avec des délais.

Entrez : ClickUp.

Le premier environnement de travail IA convergent au monde qui combine plusieurs outils et flux de travail en une seule plateforme. Les projets, les discussions, les documents et les analyses cohabitent dans cette plateforme IA contextuelle.

Voici un aperçu plus détaillé de ses capacités en matière d'IA. 💬

Une IA qui comprend parfaitement le contexte de votre travail.

ClickUp Brain (l'IA native de ClickUp) possède une compréhension contextuelle complète de votre environnement de travail. Vous n'avez pas besoin d'expliquer la nature du projet ou le contexte de la conversation lorsque vous lui demandez d'effectuer une tâche.

L'IA vous comprend, vous et votre travail.

ClickUp Brain récupère des réponses contextuelles basées sur vos projets dans ClickUp.

Une IA qui vous aide à façonner vos messages.

ClickUp Brain s'utilise de la même manière que ChatGPT ou Bing. Vous pouvez lui demander d'expliquer des concepts, de rédiger des articles de blog, de créer des campagnes sur les réseaux sociaux, de rédiger des récits et tout ce qui se trouve entre ces deux choses.

Mais contrairement aux outils d'IA autonomes, cet assistant IA fonctionne directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Supposons que vous souhaitiez rédiger un article de réflexion sur « Comment l'IA transforme la productivité au travail ». Ouvrez ClickUp Docs et demandez simplement à ClickUp Brain de rédiger un article de blog.

Utilisez Brain dans ClickUp Docs

Vous pouvez même créer et enregistrer des modèles de messages IA dans ClickUp Docs, auxquels tous les membres de votre équipe peuvent se référer.

Vous pouvez également utiliser cette méthode qui invite à la chaîne de pensée pour obtenir une structure plus complète et une meilleure compréhension du sujet :

Analysez les meilleurs blogs SERP et générez un plan avec les sections clés et les points à aborder.

Suggérez trois angles contraires qui remettent en question les conseils courants en matière de productivité.

Rédigez une introduction captivante qui attire l'attention des lecteurs avec une statistique surprenante ou une affirmation audacieuse.

Créez des questions d'entretien pour les experts dans le champ concerné.

Avec ClickUp BrainGPT, vous pouvez accéder à tous les derniers modèles d'IA premium et activer/désactiver l'un d'entre eux pour vous aider dans vos recherches rapides et approfondies, l'élaboration de stratégies et la rédaction créative.

Accédez aux derniers modèles d'IA en un seul endroit avec ClickUp Brain.

📌 Enregistrez ces suggestions de rédaction IA : Créez un calendrier de contenu pour le quatrième trimestre avec des thèmes hebdomadaires et des idées de publications.

Rédigez une annonce à l'intention de l'équipe concernant [un changement de politique/une nouvelle initiative] qui soit claire et encourageante.

Aidez-moi à créer un document contenant les directives relatives à la voix de la marque à l'intention des équipes marketing. Suggérez ce que nous devrions inclure dans ce document.

Donnez-moi une liste de blogs que nous pouvons rédiger pour cibler les propriétaires de restaurants en Louisiane.

IA pour la recherche sur le Web et la prise de notes

ClickUp BrainGPT inclut Enterprise Search, qui vous fournit des réponses contextuelles et récemment actualisées provenant de votre environnement de travail, des applications et outils connectés, ainsi que d'Internet. Le tout sans avoir à changer d'outil.

Imaginons que votre équipe élabore des stratégies marketing pour le prochain trimestre et ait besoin d'informations récentes sur les tendances en matière de comportement des consommateurs. Au lieu d'ouvrir plusieurs onglets de navigateur et de synthétiser manuellement les informations, vous pouvez inviter directement Brain.

BrainGPT effectue des recherches dans toutes les applications que vous utilisez pour trouver des réponses contextuelles.

Brain extraira des informations fiables de sources crédibles, résumera les résultats et les présentera dans un format facile à comprendre, directement dans vos documents ClickUp.

Pour une collaboration en temps réel, voici quelques façons d'utiliser les fonctionnalités supplémentaires de ClickUp.

Fonctionnalité Que se passe-t-il ? Exemple Notes de réunion + Documents Obtenez des transcriptions, des vidéos et des résumés dans vos documents privés. Si vous avez décroché et que vous souhaitez un bref récapitulatif de ce qui a été discuté par le chef du projet du projet, vous pouvez simplement consulter le résumé des points clés. Notes de réunion + Chat Posez des questions et obtenez des réponses agrégées à partir de toutes vos notes de réunion. Demandez à Brain : « Quelles préoccupations l'équipe commerciale a-t-elle soulevées au sujet des prix lors des trois dernières réunions ? » et obtenez des réponses instantanées. Notes de réunion + Tâches Transformez chaque élément issu de vos appels en tâches réalisables. Brain identifie « Nous devons finaliser le texte de la page d'accueil d'ici vendredi » et crée une tâche avec une date limite.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité Talk to Text de BrainGPT pour capturer instantanément vos pensées au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Vous pouvez assigner des tâches, mentionner des personnes ou exprimer votre créativité sans filtre, sans que le clavier ne devienne un obstacle. Traduisez instantanément vos pensées en textes écrits avec Talk to Text.

IA pour la génération d'images

Brain vous permet également de générer des textes marketing et des visuels pour vos projets sans quitter votre environnement de travail.

Imaginons que vous créiez du contenu pour les réseaux sociaux et que vous ayez besoin d'illustrations attrayantes pour l'accompagner.

Au lieu d'utiliser un outil de conception distinct et de détailler manuellement chaque étape, ClickUp Brain extrait le contexte de votre texte et génère des visuels époustouflants basés sur ce que vous avez déjà écrit dans ClickUp Tableaux blancs.

Utilisez la combinaison ClickUp Brain + Tableau blanc pour la génération d'images.

À partir de là, vous pouvez collaborer avec l'équipe pour affiner le visuel.

Laissez les automatisations, les agents IA et Brain faire le gros du travail à faire.

Les automatisations, les agents IA et le ClickUp Brain fonctionnent ensemble pour convertir la réflexion en action sans que vous ayez à assembler plusieurs outils.

Brain comprend le contexte complet de votre environnement de travail, de vos documents, de vos projets et de vos priorités.

Les automatisations prennent en charge le travail répétitif et basé sur des règles que vous ne devriez pas avoir à effectuer manuellement.

Les agents IA agissent en votre nom, interprètent le contexte, prennent des décisions, attribuent du travail, mettent à jour les statuts, signalent les obstacles et font avancer les projets même lorsque vous n'êtes pas en ligne.

Dites à Brain en langage clair ce dont vous avez besoin, et il vous fournira des flux de travail intelligents et proactifs.

Pour plus d'informations sur la création de votre agent IA dans ClickUp, regardez cette vidéo 👇

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez vos appels en actions claires : utilisez utilisez AI Notetaker pour enregistrer, résumer et transcrire vos appels et réunions. Il capture les décisions et attribue des suivis directement dans Tâches.

Traduisez les messages non structurés en données exploitables : ClickUp AI Champs classent les sentiments, l'urgence, la priorité, la santé du compte ou le type de demande directement dans les tâches.

Donnez à l'IA le contexte complet de votre pile technologique : avec avec les intégrations ClickUp , vous pouvez connecter des outils tels que Google Drive, Slack, Figma, GitHub et bien d'autres, donnant ainsi à l'IA accès à l'historique réel du compte plutôt qu'à des invitations isolées.

Limitations de ClickUp

Un ensemble complet de fonctionnalités peut être intimidant pour un nouvel utilisateur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de ClickUp partage son expérience sur G2:

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou trouver de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou trouver de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

2. Runway ML

Via Runway ML

Runway ML est une alternative au créateur d'images Bing AI, conçu pour générer et effectuer des modifications sur du contenu multimédia. La plateforme combine plus de 30 outils d'IA dans une interface intuitive unique pour des cas d'utilisation tels que la suppression d'arrière-plan, le suivi de mouvement, le rotoscoping et l'interpolation d'images.

Le modèle Gen 2 de Runway peut produire des vidéos réalistes à partir de zéro. Il offre des options de modification en cours IA avancées et fournit l'assistance pour la collaboration en temps réel.

Il s'intègre à Adobe Premiere Pro et à d'autres outils professionnels, ce qui le rend accessible aussi bien aux créateurs indépendants qu'aux studios de production.

Principales fonctionnalités de Runway ML

Modèles Alpha Gen-2 et Gen-3 : génération avancée de texte en vidéo et d'image en vidéo capable de produire de courts clips photoréalistes (jusqu'à 18 secondes) à partir de textes d'invites ou d'images fixes.

Ralenti fluide : l'interpolation d'images générée par l'IA convertit les séquences classiques à 30 images par seconde en ralenti fluide à 120 images par seconde, imitant le rendu d'une caméra haute vitesse.

Suivi de mouvement et effets visuels : permet d'ajouter des éléments visuels à des objets en mouvement dans des séquences vidéo pour un compositing avancé et des améliorations créatives.

Mode réalisateur : permet un contrôle dynamique de l'angle de caméra, du Zoom et des trajectoires de mouvement dans les vidéos générées, offrant une direction créative précise pour répondre aux besoins de production professionnels.

Limitations de Runway ML

La qualité de la génération de vidéos diminue avec des invitations complexes ou abstraites.

Tarifs Runway ML

Free

Standard : 15 $/utilisateur/mois

Pro : 35 $/utilisateur/mois

Unlimited : 95 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis Runway ML

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Écrivez du code prêt à l'emploi

Ouvrir un communiqué de presse

Informez tout le monde de l'avancement de la tâche.

3. ChatGPT

via ChatGPT

L'alternative à Bing, ChatGPT d'OpenAI, peut prendre en charge un large intervalle de tâches, de la génération d'images à l'écriture de code, en passant par la planification de votre journée. Son interface épurée ne nécessite aucun apprentissage ; vous pouvez vous lancer immédiatement.

Grâce à des fenêtres contextuelles plus grandes, une meilleure continuité dans les discussions longues et des outils intégrés tels que la mémoire et l'interprétation du code, ChatGPT fournit des résultats plus cohérents, plus précis et de meilleure qualité.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Mode vocal : parlez naturellement à ChatGPT et obtenez des réponses vocales, ce qui est utile pour les flux de travail mains libres, le brainstorming en déplacement ou la communication accessible à tous.

Téléchargement de fichiers : téléchargez des documents (PDF, feuilles de calcul, fichiers de texte), des ensembles de données (CSV, Excel) ou du code. ChatGPT peut analyser, résumer, visualiser, convertir ou même écrire du code à partir de ces téléchargements.

Mémoire entre les sessions : lorsque la mémoire est activée, ChatGPT peut se souvenir des informations que vous avez partagées, notamment vos préférences, le contexte passé et les projets en cours.

Organisation des projets et de l'environnement de travail : organisez vos discussions, vos fichiers et votre contexte dans le cadre de projets partagés.

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs gratuits sont redirigés vers des modèles plus lents pendant les heures de pointe.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 1 045 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus dans Chatgpt, c'est sa fonctionnalité gpt personnalisée. Elle m'a permis d'économiser 20 heures que je perdais auparavant à expliquer et à fournir des instructions et des informations sur mon flux de travail de création de contenu à chaque discussion et à chaque chatbot IA. Mais grâce à la fonctionnalité gpt personnalisée, je n'ai plus besoin de fournir des instructions et de tout expliquer à chaque fois. Je fournis les instructions et les informations une seule fois, puis il les analyse en profondeur. Chaque fois que vous voulez quelque chose en rapport avec cela, il suffit de le lui demander et il vous fournira le résultat en fonction des instructions et des informations que vous lui avez fournies.

Ce que j'apprécie le plus dans Chatgpt, c'est sa fonctionnalité gpt personnalisée. Elle m'a permis d'économiser 20 heures que je perdais auparavant à expliquer et à fournir des instructions et des informations sur mon flux de travail de création de contenu à chaque discussion et à chaque chatbot IA. Mais grâce à la fonctionnalité gpt personnalisée, je n'ai plus besoin de fournir des instructions et de tout expliquer à chaque fois. Je fournis les instructions et les informations une seule fois, puis il les analyse en profondeur. Chaque fois que vous voulez quelque chose en rapport avec cela, il suffit de le lui demander et il vous fournira le résultat en fonction des instructions et des informations que vous lui avez fournies.

📚 En savoir plus : Automatisation ChatGPT : comment utiliser l'IA pour rationaliser les tâches

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini est une alternative utile à Bing IA pour tous ceux qui sont profondément ancrés dans l'écosystème Google. Il exploite l'énorme index de recherche de Google et effectue directement des connexions avec Gmail, Drive et Docs, ce qui facilite la recherche d'informations, la rédaction de contenu ou l'analyse de fichiers.

Ses capacités multimodales constituent un avantage majeur : vous pouvez télécharger des images, des vidéos et des documents, et obtenir instantanément des réponses adaptées au contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Intégration approfondie avec Google Workspace : Gemini est intégré à Gmail, Docs, Sheets, Slides et Drive, ce qui vous permet de rédiger des e-mails, de réécrire des documents, d'analyser des feuilles de calcul, etc. sans quitter votre flux de travail.

Compréhension multimodale native : Gemini peut interpréter nativement du texte, des images, des fichiers audio et vidéo au sein d'un seul modèle.

Réponses de haute qualité basées sur le Web : grâce à un accès direct à Google Search, Gemini peut extraire des données en temps réel, citer des sources, comparer des résultats et fournir des réponses actualisées.

Contrôle au niveau de l'application et de l'appareil grâce à Gemini Nano : sur les appareils Android, Gemini Nano permet le raisonnement hors ligne, la synthèse et les réponses intelligentes.

Limites de Google Gemini

Une intégration poussée signifie que vous vous engagez à utiliser l'ensemble de Google Workspace.

Tarifs de Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Gemini, c'est sa rapidité et sa réactivité, en particulier pour les tâches quotidiennes de rédaction et de recherche. L'interface est simple, claire et facile à utiliser, ce qui la rend idéale pour les questions rapides ou les travaux plus approfondis. J'apprécie également sa bonne intégration à l'écosystème Google : passer de Google Doc à Gmail et à Gemini rend le flux de travail beaucoup plus fluide. Sa capacité à résumer du contenu, à rédiger des brouillons d'e-mails et à générer des idées permet de gagner énormément de temps.

Ce que j'apprécie le plus chez Gemini, c'est sa rapidité et sa réactivité, en particulier pour les tâches quotidiennes de rédaction et de recherche. L'interface est simple, claire et facile à utiliser, ce qui la rend idéale pour les questions rapides ou les travaux plus approfondis. J'apprécie également sa bonne intégration à l'écosystème Google : passer de Google Doc à Gmail et à Gemini rend le flux de travail beaucoup plus fluide. Sa capacité à résumer du contenu, à rédiger des brouillons d'e-mails et à générer des idées permet de gagner énormément de temps.

📚 En savoir plus : Les meilleures instructions Gemini IA pour améliorer la productivité

5. Perplexity IA

via Perplexity

Perplexity IA est un moteur de réponse conversationnel qui fusionne les atouts des moteurs de recherche et des chatbots LLM. Au lieu de vous fournir une liste de liens, il effectue des recherches en temps réel sur le Web et fournit des réponses concises et bien référencées directement sous forme de chat.

Que vous ayez besoin d'informations actualisées, de résumés de sujets complexes ou de recherches rapides, Perplexity trouve les sources et synthétise les informations en réponses faciles à comprendre.

Grâce à sa combinaison de crawling web en temps réel et de modèles linguistiques avancés, c'est une alternative utile à Bing IA lorsque vous avez besoin de traçabilité dans votre travail de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Réponses en temps réel, étayées par des sources : Perplexity effectue des recherches sur le Web en temps réel et inclut des citations en ligne renvoyant aux sources originales.

Suivi et recherche de discussion : posez des questions complémentaires de manière naturelle et approfondissez un sujet sans avoir à répéter les détails contextuels.

Flexibilité multimodale et multimodèle : Perplexity prend en charge différents modèles linguistiques sous-jacents et peut traiter divers types de contenu, des recherches rapides sur le Web aux recherches approfondies, en passant par la synthèse de données, l'analyse de fichiers ou les requêtes multimédias.

Épingle les sources fréquemment référencées : lorsque vous posez des questions complémentaires, Perplexity donne automatiquement la priorité aux sources épinglées.

Limites de Perplexity IA

Vous ne pouvez pas définir d'instructions personnalisées ni créer de personas pour adapter les styles de réponse à différents projets.

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise Max : 325 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity IA ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Perplexity, c'est sa rapidité et sa précision dans la recherche d'informations. Il combine la puissance d'un modèle linguistique IA avec une recherche web en temps réel, ce qui signifie que j'obtiens des réponses actualisées et sourcées presque instantanément. C'est idéal pour effectuer des recherches rapides, vérifier des faits et explorer des sujets sans se perdre dans des dizaines d'onglets de navigateur. J'apprécie également son interface épurée et gratuite, ainsi que la transparence avec laquelle il cite ses sources.

Ce que j'apprécie le plus chez Perplexity, c'est sa rapidité et sa précision dans la recherche d'informations. Il combine la puissance d'un modèle linguistique IA avec une recherche web en temps réel, ce qui signifie que j'obtiens des réponses actualisées et sourcées presque instantanément. C'est idéal pour effectuer des recherches rapides, vérifier des faits et explorer des sujets sans se perdre dans des dizaines d'onglets de navigateur. J'apprécie également son interface épurée et sans distraction, ainsi que la transparence avec laquelle il cite ses sources.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Perplexity IA

Travaillez avec une IA qui s'intègre à votre travail

Des instructions Bing bien définies peuvent vous aider à accomplir vos tâches beaucoup plus rapidement. Cependant, Bing, en tant qu'outil d'IA autonome, ne peut pas convertir vos idées en tâches ou en travail concret.

Avec ClickUp, l'IA s'intègre à votre environnement de travail. Vous pouvez générer des résultats, les transformer en tâches exploitables, automatiser les transferts, collaborer avec votre équipe et passer d'un modèle d'IA à un autre, sans changer d'outil ni copier d'informations entre les plateformes.

En regroupant toutes vos tâches, vos documents, vos discussions d'équipe, vos applications connectées et vos connaissances organisationnelles dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA, ClickUp met fin à la prolifération des tâches et vous permet d'être plus productif au quotidien.

