15 modèles gratuits de réunion d'équipe dans Word, Slides et ClickUp

Vous avez constitué une équipe formidable qui assure le fonctionnement de votre entreprise. Le moment est venu de la présenter à de nouveaux membres de l'équipe, à des clients ou à des prospects. À faire dans le cadre d'une rapide et asynchrone ?

Un moyen facile pour les managers de s'attaquer à cette tâche est d'utiliser un modèle de présentation de l'équipe pour les présentations ou les documents afin de présenter tout le monde plus rapidement. Nous allons vous en apprendre plus sur ce que ces modèles peuvent faire et sur ce qui fait un solide modèle d'introduction à l'équipe. Puis nous allons partager 15 modèles gratuits que vous pouvez utiliser pour présenter les membres de votre équipe rockstar. 🤩

Qu'est-ce qu'un modèle de présentation d'équipe ?

Un modèle de rencontre avec l'équipe est une infographie ou un diagramme organisationnel personnalisable qui présente les acteurs clés de l'équipe de votre organisation ou de votre département. Il est souvent utilisé en tant que modèle d'intégration pour présenter les membres de l'équipe aux nouvelles recrues ou aux nouveaux venus d'autres services.

Le bon modèle vous permet d'afficher les titres des postes, les compétences, l'expérience et les coordonnées de chacun en un seul endroit facile à afficher. Ce modèle constitue une ressource importante pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur les rôles joués par les différents membres de l'équipe, sur leur identité et sur la manière de les contacter.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/ Collaborer sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Ces modèles modifiables peuvent être utilisés comme diapositives d'équipe dans des modèles de présentation ou dans le cadre de pitchs pour les clients. Vous pouvez également utiliser les infographies d'équipe dans des présentations d'entreprise, les réunions d'équipe ou dans le cadre de des paquets d'accueil pour les nouveaux employés .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de présentation de l'équipe ?

Lorsqu'il s'agit de présenter votre équipe, vous avez besoin d'un modèle de qualité. Mais qu'est-ce qui fait un bon modèle de présentation de l'équipe ? Lorsque vous créez ou téléchargez vos prochains modèles de présentation, recherchez un bon modèle de présentation de l'équipe qui.. :

Être suffisamment grand pour accueillir toutes les personnes de votre équipe

Avoir une structure organisée (puces, champs de texte de même taille, etc.)

Inclure des informations de base de manière succincte et sans trop de détails (vous ne voulez pas submerger le lecteur avec d'énormes blocs de texte)

Inclure des photos de haute qualité et à haute résolution de chaque membre de l'équipe

Listez le nom de chaque personne, son titre, une brève description de ses compétences et ses coordonnées, telles que son e-mail ou son numéro de téléphonemédias sociaux liés

Être personnalisables, y compris les polices de caractères et les couleurs pour correspondre à votre image de marque

Vous pouvez également mettre en évidence les valeurs fondamentales ainsi que la personnalité ou les intérêts de chaque personne, si c'est un élément important de votre projet culture d'entreprise .

15 modèles gratuits de réunion d'équipe

Nous comprenons que vous soyez débordé de travail. 📚

Si un document de présentation de l'équipe est facile à réaliser, il passe souvent à la trappe lors du paramètre d'autres.. tâches d'intégration . Toutefois, si vous consacrez un peu de temps et d'efforts à la mise en place de cette ressource, vous aiderez votre organisation à fonctionner de manière plus harmonieuse et plus efficace.

Voici 15 modèles de présentation de notre équipe que vous pouvez facilement utiliser pour votre entreprise.

1. Modèle de réunion d'équipe ClickUp

ClickUp Modèle de rencontre avec l'équipe

Si votre équipe vit dans Teams, ce modèle est fait pour vous. Le modèle Modèle de réunion de l'équipe par ClickUp facilite la présentation des nouveaux employés ou des clients potentiels aux membres de votre équipe. Il s'agit d'un Le document ClickUp qui comporte des fonctionnalités telles que des photos des membres de l'équipe et des champs texte dans lesquels vous pouvez inclure des détails sur leurs titres, leurs compétences et leurs intérêts.

Faites glisser les différentes sections pour diviser l'équipe en départements ou regrouper les employés par équipe. Vous pouvez télécharger votre logo, modifier la police de caractère et créer une palette de couleurs à utiliser dans les présentations de marque.

Ce modèle est particulièrement utile pour l'intégration des nouveaux employés et dans le cadre d'une base de données d'informations sur l'entreprise. Vous pouvez inclure des liens vers les coordonnées de chaque membre de l'équipe, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses physiques.

2. ClickUp Modèle d'e-mail d'introduction à la réunion de l'équipe

ClickUp - Modèle d'e-mail de présentation de l'équipe

En savoir plus sur le nouveau membre de votre équipe ? Utilisez Modèle d'e-mail de présentation de l'équipe de ClickUp .

Vous pouvez utiliser ce modèle d'e-mail pour présenter l'ensemble de votre équipe à un nouveau client ou pour informer vos clients de la transition d'une personne vers un nouveau rôle. C'est un moyen facile de faire savoir aux clients qu'ils ont un nouveau point de contact.

Il est également parfait pour l'intégration nouveaux clients et les présenter à l'équipe avec laquelle ils travailleront sur le projet. Vous êtes déjà dans les e-mails toute la journée, alors autant commencer les présentations par là.

3. Modèle de répertoire de photos de l'équipe ClickUp

Modèle de répertoire de photos de l'équipe ClickUp

Le Modèle de répertoire de photos de l'équipe ClickUp est une option étonnante pour présenter des personnes à votre équipe. ✨

Il est idéal pour les apprenants visuels et permet d'intégrer facilement la couleur et la typographie de votre marque.

Il est doté d'un modèle dynamique permettant d'insérer rapidement la photo, les informations de contact et les informations sur le rôle des membres de votre équipe. Inutile de perdre du temps avec des logiciels de conception déroutants : tout est prévu dans ce modèle.

4. Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp

Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp

Vous souhaitez partager les différents niveaux de compétences des membres de votre équipe dans diverses catégories ? Utilisez le Modèle de matrice des capacités de l'équipe ClickUp pour votre diagramme d'organisation de la réunion de l'équipe.

Dans la partie gauche du modèle, vous téléchargerez des photos et les noms de chaque membre de l'équipe. En haut du diagramme, vous pouvez décomposer les colonnes en compétences spécifiques, puis attribuer un nombre (généralement sur une échelle de 1 à 5) pour démontrer l'expertise dans chaque domaine.

Ce type d'outil "Meet the Diagramme de l'équipe permet aux membres de l'équipe de savoir facilement à qui s'adresser lorsqu'ils ont besoin de débloquer une tâche ou d'obtenir de l'aide sur un projet. Il permet également à votre Équipe RH pour suivre l'évolution des compétences de chaque membre de l'équipe au fil du temps.

5. Modèle de manuel de l'employé ClickUp (avancé)

Modèle de manuel de l'employé ClickUp (avancé)

Si vous êtes chargé de l'embauche et de l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe, vous savez qu'il a beaucoup d'informations à assimiler. Un moyen simple de leur présenter tout ce qu'ils doivent savoir est d'utiliser le Modèle de manuel de l'employé de ClickUp . La première page du modèle est consacrée à la présentation de l'entreprise et à une déclaration de bienvenue d'un chef d'équipe.

Dans les pages suivantes, vous pouvez inclure une infographie sur la réunion de l'équipe ainsi que les directives, règles et procédures de base que le nouvel employé est censé respecter. Ce modèle manuel de l'employé peut servir de plan de route à la personne qui s'apprête à rejoindre l'équipe.

6. ClickUp Modèle d'accueil des nouveaux employés

Modèle ClickUp d'intégration des nouveaux employés

Vous voulez que votre processus d'intégration impressionne vos nouveaux employés ?

Le Modèle d'accueil des nouveaux employés dans ClickUp facilite l'exécution des tâches courantes d'intégration et le suivi de la progression. Vous pouvez attribuer des tâches à différents services : Les RH peuvent s'occuper du paramètre d'un compte e-mail et de l'inscription à la paie, tandis que l'équipe informatique peut accorder l'accès à divers outils.

L'une des tâches que vous pouvez confier au nouvel embauché consiste à passer en revue les structure de l'équipe . Liez votre modèle "Rencontrer l'équipe" dans la tâche pour qu'ils puissent rapidement voir qui est déjà à bord. N'oubliez pas de vous fixer une tâche pour ajouter la nouvelle recrue au modèle !

7. Modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Si vous avez une grande diagramme d'entreprise il est utile de disposer d'un hub où les membres de l'équipe peuvent voir ce qui se passe dans les différents services. Modèle d'aperçu de la société ClickUp partage les informations relatives à l'équipe entre les départements et les entreprises.

Utilisez une version simplifiée de ce modèle pour créer un aperçu de l'entreprise de divers départements, notamment le marketing numérique, l'informatique, les ressources humaines, les ventes, etc. Dressez la liste des principaux projets sur lesquels chaque département travaille et incluez un blurb pour chaque membre de l'équipe au sein des départements.

Vous pouvez inclure une diapositive de l'aperçu de l'entreprise dans une présentation de l'équipe de direction ou utiliser le modèle pour suivre les projets et les sous-tâches en cours dans chaque département. Ce modèle est particulièrement utile pour aider les membres de l'équipe à comprendre les objectifs de l'entreprise les équipes interfonctionnelles .

8. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Réunion de l'équipe ne consiste pas seulement à apprendre le nom et le titre de chaque membre de l'équipe. Il s'agit également de découvrir la marque, l'identité et la mission de l'entreprise. Utilisez le Modèle de culture d'entreprise de ClickUp pour présenter aux nouveaux embauchés les valeurs de l'entreprise ainsi que les nouveaux visages qu'ils verront au quotidien.

Dans la section "À propos de nous", vous pouvez inclure une rubrique "Rencontrez l'équipe" présentant les photos et les informations de base de tous les membres de l'équipe. Il existe également des sections dans lesquelles vous pouvez donner des précisions sur la mission et les valeurs de l'entreprise, ainsi que sur les conditions de rémunération si vous utilisez cette rubrique dans le cadre d'une offre d'emploi.

9. Modèle Google Slides Meet the Team par SlideTeam

Via SlideTeam

Cette diapositive Google Modèle de présentation de l'équipe par SlideTeam est une infographie personnalisable que vous pouvez utiliser pour présenter votre équipe dans PowerPoint Slides ou sur Google Slides. Vous pouvez modifier la couleur, la taille et la position des espaces réservés et des formes pour qu'ils correspondent à votre image de marque. Vous pouvez également modifier les icônes et télécharger des images pour chaque individu. 🙌

Ce modèle fonctionne bien pour présenter de nouveaux clients à l'équipe ou pour partager l'expertise des différents membres de l'équipe avec des prospects.

10. PowerPoint Modèle de présentation de l'équipe par SlideChef

Via SlideChef

L'équipe Modèle PowerPoint SlideChef l'infographie vous permet d'être créatif et de montrer le style unique de votre entreprise. Des images classiques de type carré, rectangle et cercle aux formes amusantes et aux dispositions artistiques, il y a quelque chose pour chaque type d'entreprise dans ce modèle PPT Team.

Comme d'autres modèles de diapositives de présentation PPT, vous pouvez personnaliser chaque aspect, de la palette de couleurs et de la typographie à la disposition et aux éléments tels que les animations et les graphiques.

Pour commencer, téléchargez le modèle, personnalisez la disposition et les zones de texte, et commencez à construire votre modèle PowerPoint d'équipe. Vous pouvez ajouter les diapositives à une présentation PowerPoint ou inclure un lien vers celle-ci dans votre manuel de l'équipe .

11. Microsoft Word Modèle de réunion de l'équipe par Creately

creately_

Le modèle de présentation d'équipe Microsoft Word par Creately offre une approche propre et professionnelle pour les réunions d'équipe. Grâce à sa disposition effacée, ce modèle permet une présentation claire des membres de l'équipe, de leurs rôles, de leurs coordonnées et de leurs paramètres.

Le modèle est parfait pour les utilisateurs de Word car il peut être exporté de manière transparente dans vos documents Word existants, assurant ainsi la compatibilité nécessaire. Vous pouvez facilement modifier et personnaliser chaque élément, par exemple en ajustant les couleurs et les polices de caractères en fonction de l'esthétique de votre marque. Le modèle Creately est donc un outil idéal pour créer un document de présentation d'équipe cohérent à partir de zéro ou pour l'intégrer à un manuel d'entreprise existant !

12. Modèle PowerPoint de présentation des membres d'une équipe par SlideModel

slideModel_

Le modèle PowerPoint de présentation des membres d'une équipe de SlideModel offre une façon professionnelle de présenter les membres de votre équipe et leurs rôles dans une forme attrayante. Grâce à son design élégant et à ses fonctionnalités conviviales, la personnalisation de ce modèle pour l'adapter à vos besoins est un jeu d'enfant l'image de marque et le style de votre organisation est un jeu d'enfant.

Ce modèle se distingue par sa disposition soignée et organisée, offrant des espaces réservés aux images des membres de l'équipe, aux titres des postes et à de brèves descriptions. Vous pouvez même ajouter un ou deux faits amusants sur chaque personne pour favoriser la connexion avec l'équipe. Alliant professionnalisme et touche personnelle, ce modèle est parfait pour l'accueil des nouveaux arrivants, les présentations aux clients ou les réunions d'équipe réunions à l'échelle de l'entreprise .

13. Modèle PowerPoint de profil de membre d'équipe par SlideModel

slideModel_

Le modèle PowerPoint de profil de membre d'équipe de SlideModel offre un moyen interactif et très visuel de présenter chaque membre de l'équipe individuellement. Ce modèle PowerPoint complet fournit des diapositives préformatées dans lesquelles vous pouvez mettre en évidence les membres de l'équipe, leurs rôles, leurs qualifications, leurs compétences uniques et leurs coordonnées.

Il inclut un profil élégant pour une photo professionnelle et plusieurs sections de texte qui sont facilement ajustables pour s'adapter au style et à la couleur de votre marque. Partagez des anecdotes amusantes sur vos employés afin de créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise l'esprit de communauté au sein de votre équipe et d'engager les clients ou les nouvelles recrues d'une manière plus humaine et relatable.

14. PowerPoint Meet the Team Slides Modèle par SlideModel

slideModel

Présentez les membres clés de votre équipe avec style grâce à ce modèle de diapositives PowerPoint Meet the Team de SlideModel. La disposition vivante et bien conçue vous offre la possibilité de présenter la photo, le titre, les compétences et les domaines d'expertise de chaque membre de l'équipe de manière attrayante et claire.

Personnalisez chaque composant, y compris la couleur, la typographie et la disposition, pour faire ressortir l'essence de votre marque. C'est une ressource idéale pour les réunions d'équipe, les présentations aux clients ou en tant qu'élément essentiel du processus d'intégration d'un nouvel employé.

15. Modèle PowerPoint de présentation des employés par SlideModel

slideModel_

Le modèle PowerPoint Employee Spotlight de SlideModel offre un moyen interactif et engageant de mettre en valeur les membres d'une équipe. Le modèle comporte des fonctionnalités dédiées au profilage en profondeur de différents membres, à la célébration de leurs réalisations professionnelles, de leurs compétences, leurs rôles et responsabilités et intérêts.

La disposition est personnalisable, ce qui vous permet d'intégrer la marque de votre entreprise tout en mettant l'accent sur l'élément humain de votre équipe. Le modèle Spotlight crée une expérience visuelle inspirante, parfaite pour être partagée lors de présentations, de réunions du personnel, de présentations de clients ou sur votre site Web l'intranet de votre entreprise . Faites connaître le travail acharné et le dévouement de votre personnel grâce à ce modèle visuellement attrayant de SlideModel.

Exploiter les outils pour faire des présentations au sein de votre équipe

Que vous souhaitiez présenter un nouveau membre de l'équipe au reste de l'équipe ou que vous vouliez une manière accrocheuse de partager votre structure de l'équipe et son expertise auprès de clients potentiels, un modèle de présentation de l'équipe permet de faire le travail terminé. ✅

ClickUp dispose d'une d'une vaste bibliothèque de modèles qui peut vous aider à gérer votre équipe et de structurer votre organisation. Consultez les différentes catégories pour trouver celle qui fera briller votre équipe.