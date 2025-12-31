Comment choisir la bonne pile IA pour les débutants

Toutes les entreprises parlent de se préparer à l'IA.

La plupart des organisations expérimentent l'IA à une certaine capacité ou en sont à la phase pilote.

Malgré la ruée vers l'intégration de nouveaux modèles puissants, près de 95 % des programmes d'IA générique ne parviennent pas à avoir un impact mesurable sur le compte de résultat.

Sans les bases adéquates, même l'algorithme le plus intelligent ne peut pas corriger des flux de travail fragmentés.

Si vous êtes débutant, concentrez-vous sur la création d'une pile IA simple qui réduit les tâches fastidieuses et favorise votre productivité au quotidien.

Ce guide vous explique tout en détail. Nous vous indiquons quelle pile IA convient aux débutants et comment la choisir.

Qu'est-ce qu'une pile IA ?

Une pile IA est un ensemble d'outils que vous utilisez pour rédiger, rechercher, analyser, concevoir et réaliser l'automatisation de votre travail, sans avoir à créer vous-même une IA.

Voici à quoi cela ressemble :

Couche infrastructure : comprend le matériel et les logiciels de votre pile IA. Par exemple, les GPU, les puces IA, les services cloud, les outils de déploiement, etc.

Couche de données : gère les données structurées et non structurées nécessaires à l'IA. Elle comprend des outils de gestion des données, d'analyse des données, de collecte des données, d'exploration des données, de traitement des données, etc.

Couche modèle : réseaux neuronaux qui interprètent vos données, génèrent du contenu, font des prédictions et fournissent des informations basées sur les données qu'ils reçoivent.

Couche applicative : elle comprend les outils destinés aux utilisateurs que vous utilisez réellement, tels que les assistants de rédaction IA, les tableaux de bord d'analyse de données, etc.

👀 Le saviez-vous ? Le premier « robot » au monde pourrait avoir été un pigeon en bois à vapeur construit par le mathématicien grec Archytas vers 400-350 avant J.-C. Son oiseau mécanique pouvait apparemment voler sur environ 200 mètres avant de manquer de vapeur. Quelle technologie ancienne !

Pourquoi la création d'une pile IA peut sembler intimidante pour les débutants

La prolifération de l'IA est bien réelle. En tant que débutant, vous essaierez trop d'outils, vous vous retrouverez avec des fonctionnalités qui se chevauchent et vous ne saurez pas laquelle valider, ce qui entraînera de la confusion plutôt que de la productivité.

Voici quelques raisons pour lesquelles la création d'une pile technologique IA peut sembler insurmontable :

Vous ne codez pas : vous êtes peut-être un spécialiste du marketing, un artiste ou un étudiant. Vous ne comprenez pas les langages de programmation et ne pouvez pas créer vous-même des solutions IA.

Vous n'êtes pas un expert en IA : vous venez de commencer à vous familiariser avec les technologies d'IA et vous avez l'impression qu'il faudrait un doctorat rien que pour comprendre la discussion, sans parler de créer quoi que ce soit.

Vous manquez de ressources adéquates : vous avez des connaissances techniques, mais vous ne disposez pas d'un budget dédié ni d'aide pour développer des solutions IA avancées pour votre pile.

En choisissant une pile technologique IA efficace, vous pouvez contourner les aspects techniques du développement IA et commencer à exploiter les capacités de l'IA dès le premier jour.

🧠 Anecdote amusante : en 1952, l'informaticien Arthur Samuel a créé un programme de dames qui est devenu le premier système à apprendre par lui-même à jouer. Il a appris en rejouant les parties d'experts tirées du « Lee's Guide to Checkers », en ajustant sa stratégie à chaque fois afin de choisir les mêmes coups que ceux considérés comme bons par les meilleurs joueurs. Il s'agissait de l'un des premiers exemples d'application concrète du machine learning.

Composants clés d'une pile IA conviviale pour les débutants

Nous avons beaucoup parlé des piles IA, mais à quoi ressemblent-elles dans la réalité ?

Découvrons ensemble ce qu'implique une pile technologique IA :

Assistants de rédaction IA

Cette couche aide les débutants à surmonter le syndrome de la page blanche et à produire rapidement du contenu exploitable. Au lieu de créer des modèles linguistiques ou d'affiner des invites, vous vous appuyez sur des outils d'écriture IA pré-entraînés qui offrent des modèles, des contrôles de ton et des flux de travail guidés.

Jasper

Jasper est une plateforme de rédaction IA conçue pour les équipes marketing et de contenu qui ont besoin de textes cohérents et adaptés à leur marque à grande échelle.

Jasper Grid vous offre un système de type tableur sans code qui accélère la production tout en préservant la voix, l'alignement de l'audience et l'intégrité de la marque.

Composants clés :

Paramètres de voix et de ton de la marque pour maintenir la cohérence

Modèles prédéfinis pour les blogs, les e-mails, les publicités et les pages de destination.

Éditeur de texte long pour la rédaction et le développement de contenu

Collaboration en équipe et contrôle des versions

Writesonic

Writesonic est un outil d'écriture IA convivial pour les débutants, conçu pour assurer la création rapide de contenu dans plusieurs formats. Il convient parfaitement aux particuliers et aux petites équipes qui recherchent rapidité et simplicité.

Composants clés :

Modèles de contenu prêts à l'emploi pour les blogs, les publicités et les descriptions de produits.

Réécriture, raccourcissement et modification du ton en un seul clic

Options de génération de contenu axées sur le référencement naturel (SEO)

Interface légère avec une installation minimale

Les outils d'IA sont parfaits pour créer rapidement des variantes A/B, réécrire, faire un résumé et aller au-delà d'une page blanche.

✅ Vérification des faits : ChatGPT a été choisi par 77,9 % des spécialistes du marketing de contenu comme l'outil d'IA le plus fiable pour la création de contenu en général, soit plus de 50 % de plus que Claude.

Une pile IA moderne n'est pas complète sans un bon outil de brainstorming. Au lieu de passer des heures à faire des recherches sur Google ou à parcourir manuellement des documents, utilisez ces outils pour trouver rapidement des informations.

Ils condensent des heures de recherche en une seule discussion, décomposent des sujets complexes pour vous aider à les comprendre et présentent les informations de manière structurée.

ChatGPT

ChatGPT est un outil d'IA conversationnelle conçu pour aider les utilisateurs à trouver des idées, explorer des sujets et réfléchir de manière interactive à des problèmes.

Composants clés :

Interface de discussion pour poser naturellement des questions complémentaires.

Capacité à décomposer des sujets complexes en explications simples

Génération d'idées pour le contenu, les campagnes, les stratégies et les flux de travail

Rédaction de plans, de cadres et de résumés structurés

Perplexité

Perplexity est un outil de recherche alimenté par l'IA, conçu pour trouver des informations rapidement et de manière fiable. Il combine la recherche conversationnelle avec des résultats web en direct, ce qui le rend idéal pour les débutants qui souhaitent obtenir des réponses avec des sources.

Composants clés :

Recherche Web en temps réel avec sources citées

Résumés concis de sujets complexes

Messages de suivi pour affiner ou élargir la recherche

Réponses structurées adaptées à une prise de décision rapide

✅ Vérification des faits : selon le sondage de ClickUp sur les lacunes dans l'utilisation de l'IA, 37 % des personnes utilisent l'IA pour créer du contenu, 30 % pour la recherche et la collecte d'informations, et 11 % pour le brainstorming et la conceptualisation. Cela s'explique par le fait que le manque de contexte et d'outils d'IA connectés rend son utilisation très difficile au départ.

Une pile technologique IA idéale réduit la prolifération de l'IA. En termes simples, elle unifie l'ensemble de votre environnement de travail (tâches, documents, chats, commentaires, notes de réunion) afin que vous n'ayez pas à activer/désactiver 10 outils ou modèles IA différents pour travailler.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain est un assistant IA puissant qui travaille à vos côtés pour vous fournir une aide contextuelle, générer du contenu et réaliser l'automatisation des flux de travail directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Pour commencer, posez des questions en langage naturel telles que « Quelles tâches dois-je privilégier aujourd'hui ? »

L'IA contextuelle recueille des informations sur vos tâches à accomplir, compare les priorités et vous fournit une liste dans l'ordre correct pour vous permettre de vous mettre au travail.

Utilisez ClickUp Brain pour hiérarchiser vos tâches en toute simplicité.

ClickUp Chat agit comme votre copilote IA dans chaque discussion. Il comprend la discussion, identifie les points qui nécessitent votre attention et peut transformer automatiquement les décisions en tâches.

Convertissez les messages en tâches dans ClickUp Chat.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot est un assistant IA intégré à toutes les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Il est conçu pour les professionnels et les équipes qui travaillent déjà dans l'écosystème Microsoft et souhaitent bénéficier de l'assistance de l'IA sans changer d'outils ni de flux de travail.

Composants clés :

Assistance IA directement dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams

Des instructions en langage naturel pour rédiger des documents, résumer des e-mails et créer des présentations.

Analysez Excel à l'aide de questions en anglais courant plutôt que de formules.

Résumés de réunions, éléments à prendre en compte et suivis générés à partir des discussions Teams.

✅ Vérification des faits : Plus de la moitié (57 %) des développeurs utilisent désormais l'IA pour automatiser et accélérer leurs projets logiciels. Elle n'est pas seulement utilisée pour écrire du code, mais aussi pour discuter des problèmes, tester la logique, détecter les bugs et améliorer les performances.

/IA au service de l'analyse des données

Cette couche aide les débutants à comprendre les données sans avoir recours à des feuilles de calcul, des formules ou du SQL. Au lieu d'analyser manuellement des lignes et des diagrammes, l'IA traduit les données en informations et résumés en anglais simple sur lesquels vous pouvez agir.

Airtable IA

Airtable IA ajoute de l'intelligence aux tableaux et bases de données flexibles d'Airtable, ce qui permet aux débutants d'analyser, de résumer et de travailler plus facilement avec des données structurées.

Composants clés :

Résumés en langage naturel des données des tableaux

Valeurs de champ et catégorisations générées par l'IA

Suggestions de formules sans syntaxe manuelle

Fonctionne dans des vues familières de type tableur.

Évidemment l'IA

Obviously IA est un outil d'analyse sans code conçu pour les utilisateurs non techniciens qui souhaitent obtenir des réponses à partir de données sans avoir à créer de modèles ou de tableaux de bord.

Composants clés :

Posez des questions en anglais simple (par exemple, « Qu'est-ce qui influence le plus le taux de désabonnement ? »).

Analyse prédictive et prévisions automatisées

Des résultats visuels nets sans installation manuelle

Aucune connaissance en science des données ou en codage n'est requise.

Cette couche permet aux non-concepteurs de créer rapidement des visuels soignés, sans avoir à apprendre à utiliser des logiciels de conception ou à dépendre de concepteurs pour chaque petit élément.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio intègre l'IA à la plateforme de conception de Canva, aidant les débutants à générer, effectuer des modifications en cours et adapter des visuels à l'aide de simples invitations.

Composants clés :

Conception à partir de texte et dispositions assistées par l'IA

Magic Write pour la rédaction de textes dans les conceptions

Suppression de l'arrière-plan et modifications en cours d'images en un seul clic

Modèles pour les publications sur les réseaux sociaux, les présentations et les ressources marketing

Figma IA

Figma AI introduit une assistance alimentée par l'IA au sein de Figma, aidant les équipes à générer des dispositions, à effectuer des modifications en cours sur des conceptions et à explorer des idées plus rapidement.

Composants clés :

Dispositions d'interface utilisateur et suggestions de conception générées par l'IA

Itérations et variations plus rapides

Fonctionne directement dans les fichiers de conception collaborative.

Réduit l'effort de conception manuelle pour les premières ébauches.

✅ Vérification des faits : 61 % des utilisateurs de Figma dans les petites entreprises (1 à 10 employés) affirment que l'IA est très importante, voire essentielle, pour atteindre leurs objectifs en matière de parts de marché.

Cette couche élimine les tâches répétitives par automatisation du routage des tâches, des notifications et des transferts, sans avoir à écrire de code ni à gérer des flux de travail complexes.

Zapier

Zapier effectue la connexion entre différentes applications et effectue l'automatisation des actions entre elles à l'aide d'une logique simple de déclenchement et d'action.

Composants clés :

Générateur d'automatisation sans code

Des milliers d'intégrations d'applications

Suggestions de flux de travail assistées par l'IA

Cas d'utilisation courants tels que la création de tâches, les alertes et la synchronisation des données.

Créer

Make (anciennement Integromat) offre un moyen plus visuel et plus flexible de créer des automatisations tout en restant sans code.

Composants clés :

Générateur de flux de travail visuel par glisser-déposer

Une logique avancée sans codage

Surveillance de l'automatisation en temps réel

Convient aux flux de travail légèrement plus complexes.

✅ Vérification des faits : selon les responsables informatiques et techniques, 74 % affirment que l'automatisation des processus a permis à leurs équipes d'économiser 11 à 30 % du temps qu'elles consacraient auparavant au travail manuel, et 59 % font état d'une réduction similaire de 11 à 30 % des coûts.

Comment choisir la bonne pile IA pour les débutants

Voici quelques éléments clés à garder à l'esprit (afin de ne pas créer une pile d'outils qui se chevauchent et compliquent votre flux de travail).

Commencez par définir votre objectif

Ne pensez pas encore à l'IA. Réfléchissez plutôt aux tâches qui ont peu de valeur, qui sont lentes, ennuyeuses ou répétitives.

Faites une liste de tous vos points faibles et regroupez-les pour faciliter leur catégorisation.

📌 Exemple : la difficulté à déterminer l'emplacement des fichiers et l'incohérence dans la dénomination des ressources relèvent d'une mauvaise gestion des ressources. Les échanges incessants de messages pour obtenir des mises à jour sur le statut des tâches et l'oubli des échéances relèvent d'une mauvaise visibilité des tâches. Le temps trop long nécessaire pour rédiger des e-mails et la difficulté à réécrire du contenu dans des tons différents relèvent des goulots d'étranglement dans la création de contenu.

Ensuite, attribuez une note à chaque groupe sur une échelle de 1 à 10. Plus la note est élevée, plus cette catégorie est urgente ou problématique.

Enfin, sélectionnez les 2 ou 3 groupes ayant obtenu les meilleurs scores et définissez ce que serait la réussite de l'IA pour chacun d'entre eux.

Si le manque de visibilité sur les tâches est votre principal point faible, la réussite pourrait consister à disposer d'un tableau de bord unique pour les échéances, les rappels automatisés ou les résumés générés par l'IA, plutôt que de courir après les mises à jour.

Une fois cela terminé, passez à l'étape suivante.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail ClickUp peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Passez en revue chaque groupe créé à l'étape 1 et posez-vous la question suivante : Existe-t-il une seule application IA qui couvre tous ou la plupart des points faibles de ce groupe ?

La règle d'or :

Choisissez des outils qui offrent des fonctionnalités IA intégrées que vous pouvez utiliser instantanément.

Pas de codage. Pas d'API. Pas d'infrastructure. Il suffit d'ouvrir l'application et de commencer à travailler.

L'objectif ici est d'éviter de créer une pile trop lourde avec des fonctions qui se chevauchent. Si un outil répond pleinement aux difficultés rencontrées au sein d'un groupe, choisissez-le. S'il ne résout que 25 % du problème, continuez à chercher.

📌 Exemple : si votre catégorie a une mauvaise visibilité des tâches, vous devez rechercher des plateformes tout-en-un de gestion de projets ou de travail avec IA intégrée. Elles doivent offrir des tableaux de bord unifiés, un suivi automatisé des tâches, des résumés et des rapports IA, ainsi qu'une communication intégrée.

📚 En savoir plus : Archives sur la gestion de projet

Donnez la priorité à l'intégration, à la sécurité et à la facilité d'utilisation.

Les capacités d'intégration ont deux significations :

Intégration transparente : vos outils d'IA dans votre pile technologique doivent communiquer entre eux.

L'ensemble de la pile IA doit être connecté à vos systèmes d'entreprise existants.

Par exemple, si votre assistant IA peut transférer directement les éléments à entreprendre dans votre gestionnaire de tâches, votre flux de travail reste clair et connecté.

Ensuite, examinez la sécurité. Après tout, même les débutants ont besoin d'outils d'IA qui traitent les données sensibles de manière responsable. Assurez-vous que tous les outils d'IA de votre pile respectent des protocoles de sécurité rigoureux afin de garantir une gestion sûre et efficace des données.

Vérifiez les garanties de base : confidentialité des données, mode de stockage des informations des utilisateurs et partage ou apprentissage des modèles d'apprentissage automatique sur votre contenu par l'outil.

Enfin, évaluez la facilité d'utilisation de chaque solution basée sur l'IA. Il s'agit ici de la facilité d'utilisation quotidienne de l'outil, afin que vous puissiez accomplir vos tâches rapidement et naviguer sans avoir à consulter constamment les documents d'aide.

(À quoi bon adopter l'IA si l'interface peu intuitive de l'outil vous ralentit, n'est-ce pas ?)

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp propose plus de 1 000 intégrations pour connecter votre pile technologique IA existante aux outils ClickUp. Pour commencer, vous pouvez effectuer la connexion à Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub et Zoom en quelques secondes (et sans aucune installation technique !). Créez une pile technologique IA intégrée à l'aide des intégrations ClickUp.

Expérimentez, mesurez et simplifiez

La meilleure méthode pour déployer l'IA ? Menez de petites expériences contrôlées et mesurez les résultats. Ne déployez pas tout en même temps.

Choisissez un ou deux Outils d'IA et laissez-les gérer vos tâches pendant une semaine. Tout au long de cette phase, mesurez les résultats tels que le temps gagné, la réduction des étapes manuelles, le taux d'erreur, le délai d'exécution, etc.

Si un outil n'améliore pas les performances dans les domaines que vous avez identifiés précédemment, réévaluez-le avant de vous en servir. Supprimez tout ce qui vous semble redondant ou surutilisé.

Vous créerez ainsi une petite pile IA performante, utile et évolutive.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils de productivité pour gérer vos listes de tâches à faire

Exemples d'exemples IA adaptés aux débutants

Vous vous demandez quelle est la pile technologique IA qui vous convient le mieux ?

Voici des exemples simples et concrets qui vous montrent comment combiner quelques outils d'IA pour améliorer votre productivité et la gestion quotidienne de votre flux de travail. Aucune installation technique n'est nécessaire.

Exemple 1 : la pile de productivité quotidienne pour les professionnels très occupés

Idéal pour : les employés, les managers et les propriétaires de petites entreprises débordés qui souhaitent clarifier leurs tâches et accélérer leur prise de décision.

Outils :

ClickUp Brain → hiérarchisation quotidienne des tâches, résumés IA, extraction des notes de réunion

Automatisations ClickUp → rappels, suivis, tâches récurrentes

ChatGPT ou Perplexity → réponses rapides, recherche, génération d'idées

Ce que cela permet de résoudre :✅ Respecter les délais✅ Convertir les réunions en éléments à mener✅ Réduire le temps passé à rechercher des informations✅ Obtenir une clarté instantanée sans complexité technique

Exemple 2 : la pile IA pour les équipes marketing indépendantes

Idéal pour : les entrepreneurs, les responsables des réseaux sociaux, les équipes de contenu, les rédacteurs de newsletters.

Outils :

ClickUp Documents + Brain → premières ébauches, génération d'images, réécritures, plans SEO

Canva Magic Studio → miniatures, graphiques sociaux, conceptions rapides

ChatGPT → exploration d'idées, réécriture de voix/ton

Automatisations ClickUp → publier des rappels, synchroniser des calendriers

Ce que cela permet de résoudre :✅ Écrire plus rapidement et réutiliser du contenu✅ Organiser les campagnes✅ Créer rapidement des graphiques✅ Éviter la prolifération d'outils sur plusieurs applications

Si vous utilisez trop d'outils d'IA et avez l'impression que « l'IA est partout, mais n'a aucun impact », cette vidéo est faite pour vous. Découvrez comment remédier à la prolifération de l'IA avant qu'elle ne devienne incontrôlable.

Exemple 3 : la pile collaborative pour les petites équipes des agences et des startups

Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets, des livrables, le travail des clients et la communication.

Outils :

ClickUp Tasks + Brain → attribution des tâches, mises à jour de statut, résumés de projets IA

ClickUp Chat → Chat alimenté par l'IA avec conversion des tâches et résumés des fils de discussion

Miro ou FigJam IA → brainstorming, organigrammes, planification

Zapier (facultatif) → créez automatiquement des tâches à partir d'applications de chat, d'e-mails ou de formulaires

Ce que cela résout : ✅ Visibilité claire sur qui fait quoi✅ Finis les messages à traquer et les mises à jour perdues✅ Résumés générés par l'IA pour une mise au point rapide✅ Planification de projet sans outils techniques

Exemple 4 : la pile de services professionnels pour les consultants et les équipes en contact avec les clients

Idéal pour : les consultants, les fournisseurs de services RH, les comptables, les concepteurs, les équipes juridiques et les professionnels de la finance qui gèrent des documents et des livrables et souhaitent utiliser l'IA dans le cadre de leurs services professionnels.

Outils :

ClickUp Tasks + Brain → échéanciers clients, actions à mener, résumés IA, checklists des services

ClickUp Docs → contrats, propositions, flux de travail structurés, briefs clients

Fireflies. / IA / Otter. / IA → notes de réunion, résumés d'appels, éléments automatiques

Tability IA → OKR, KPI clients, mises à jour hebdomadaires sur l'avancement des projets

Scribe IA → Procédures opératoires normalisées, guides d'intégration, documents de transfert client

Loom ou Tella IA → mises à jour clients et présentations des livrables

Ce que cela résout : ✅ Livraison centralisée aux clients✅ Résumés instantanés par IA des appels et des exigences des clients✅ Propositions plus rapides et procédures opératoires normalisées reproductibles✅ Mises à jour claires du statut sans travail manuel✅ Intégration fluide et échéanciers transparents

Voici ce qu'Andrea Park, coordinatrice des opérations commerciales chez Spekit, a à dire sur l'utilisation de ClickUp pour la gestion consolidée de projet :

ClickUp était la meilleure solution pour nous, car elle combine plusieurs outils de gestion de projet en un seul. Du mind mapping aux documents en passant par les Sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser les besoins de gestion des tâches de n'importe quel service et d'offrir une visibilité à l'ensemble de l'entreprise.

ClickUp était la meilleure solution pour nous, car elle combine plusieurs outils de gestion de projet en un seul. Du mind mapping aux documents en passant par les Sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser les besoins de gestion des tâches de n'importe quel service et d'offrir une visibilité à l'ensemble de l'entreprise.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent quotidiennement des outils d'IA pour leurs tâches personnelles, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui prend en charge tous les aspects de la gestion de vos projets, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp !

Comment ClickUp simplifie l'IA pour les débutants

Bien qu'il soit plus facile de choisir une pile IA que d'en créer une, tout n'est pas rose.

Vous devez faire attention aux applications IA que vous déployez afin de minimiser la redondance des fonctionnalités et de garantir l'évolutivité.

ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, rassemble plusieurs outils d'IA et flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

Cela signifie que les outils d'IA préconfigurés s'intègrent à vos systèmes existants.

De plus, elle ne nécessite aucun codage, ce qui signifie que les débutants peuvent facilement personnaliser et commencer à utiliser leurs piles IA en quelques minutes !

Réfléchissez, créez et peaufinez votre contenu.

Vous en avez assez de passer de ChatGPT pour la recherche, à Gemini pour la rédaction de contenu, puis à un autre outil de conception IA pour générer des images ?

Non seulement cela prend beaucoup de temps, mais cela entraîne également des changements de contexte constants, une perte de concentration et un ralentissement de la production.

Utilisez ClickUp Brain pour éliminer ces frictions et éviter toute perte de productivité. Demandez à Brain de vous suggérer des sujets pertinents, de définir des structures et de générer des brouillons initiaux afin que l'ensemble de votre processus de création de contenu reste centralisé au même endroit.

Utilisation de ClickUp Brain pour le brainstorming d'idées

Utilisez-le comme assistant de recherche pour effectuer rapidement des recherches sur le Web, analyser de grandes quantités d'informations, extraire des informations clés de documents de recherche et partager des sources fiables à des fins de vérification.

Générez des résumés des principales conclusions de vos recherches à l'aide d'outils d'IA tels que ClickUp Brain.

L'assistant IA résume également les documents, corrige l'orthographe et la grammaire, met le contenu en forme et génère des modèles IA réutilisables.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'IA pour améliorer votre productivité, regardez cette vidéo :

👀 Le saviez-vous ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi les principaux modèles d'IA externes tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour produire divers types de contenu, notamment des articles de blog, des e-mails, des infographies, des ressources de marque et des images. Basculez entre plusieurs modèles d'IA dans ClickUp Brain.

Créez un environnement de travail unifié à l'aide de l'IA.

Un environnement de travail unifié aide les débutants à gérer leurs tâches, leurs documents et leurs idées sans avoir à changer d'outil. Cela est nécessaire pour réduire la dispersion du travail et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Découvrez ClickUp BrainGPT, votre assistant IA sur votre bureau.

Préconfigurée avec une IA contextuelle qui comprend votre travail, vous assiste à chaque étape et unifie les personnes et les connaissances.

Imaginons, par exemple, que vous recherchiez un fichier, mais que vous ne vous souveniez ni de son nom ni de l'endroit où vous l'avez enregistré. Grâce à la fonctionnalité Enterprise AI Search de ClickUp, décrivez-le en langage naturel et l'IA le recherchera dans l'ensemble de votre environnement de travail et des applications connectées !

Utilisez ClickUp Enterprise Search pour extraire des résultats à partir de documents, de tâches et d'applications connectées.

De plus, les algorithmes intelligents d'apprentissage automatique de ClickUp peuvent analyser vos tâches, vos discussions et vos forfaits Business, et traiter les données pour répondre à vos questions en tenant compte du contexte.

Vous pouvez ainsi discuter avec l'assistant IA et lui poser des questions telles que « Quelles sont les tâches à accomplir cette semaine ? » ou « Quelle est la politique de l'entreprise en matière de télétravail ? ». Il y répondra après avoir lu vos tâches hebdomadaires ou les documents relatifs à la politique interne.

🛠️ Astuce rapide : dictez vos requêtes de recherche, messages, notes, etc. à l'aide de la fonctionnalité Talk-To-Text de ClickUp. Brain convertit votre discours en texte nettoyé et ponctué qui est collé directement à l'endroit où se trouve votre curseur : documents, e-mails, commentaires ou même la barre de recherche ClickUp Brain ! Utilisez la fonction Talk-to-Text de ClickUp pour convertir les paroles prononcées en un texte clair et même convertir les notes en éléments à entreprendre.

Analysez et créez des rapports en temps réel.

Parfait, toute votre pile technologique IA est connectée. Le prochain défi consiste à donner un sens au flux d’informations qui circule dans vos projets.

La dernière chose à faire, c'est passer des heures à rassembler les mises à jour provenant de feuilles de calcul, de fils de discussion et de messages d'équipe juste pour comprendre ce qui se passe.

ClickUp résout ce problème en transformant vos données de tâches, vos discussions et vos flux de travail en informations instantanées.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser l'avancement des projets, la charge de travail de l'équipe, les échéanciers, les risques et les indicateurs clés de performance, le tout mis à jour automatiquement sans aucun rapport manuel.

Ajoutez des widgets pour les tâches, les sprints, les documents ou les objectifs, et observez vos indicateurs se mettre à jour en temps réel.

Analysez les données complexes de votre environnement de travail et générez des rapports en temps réel à l'aide des tableaux de bord ClickUp alimentés par l'IA.

Les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp ajoutent des résumés et des analyses basés sur l'IA juste à côté de vos diagrammes et graphiques. Elles mettent automatiquement en évidence les réalisations clés, les prochaines étapes, les risques majeurs, les échéances à venir, les comptes rendus des réunions debout, et plus encore.

Ajoutez des cartes IA à vos tableaux de bord pour partager rapidement des analyses personnalisées.

Effectuez l'automatisation des tâches fastidieuses et concentrez-vous sur la stratégie.

Les petites tâches telles que la configuration de rappels, la répartition du travail ou le partage de mises à jour interrompent constamment votre concentration. Avant même de vous en rendre compte, les tâches administratives ont discrètement accaparé la moitié de votre journée.

Pourquoi les applications IA avec automatisation des flux de travail sont-elles indispensables dans une pile IA moderne ?

ClickUp concrétise cette vision en combinant ClickUp Automations, AI Agents et ClickUp Brain au sein d'un système unifié.

Au lieu d'empiler manuellement les déclencheurs et les conditions, indiquez à l'IA ce que vous souhaitez voir se produire et laissez-la gérer la logistique en arrière-plan.

Expliquez simplement à ClickUp Brain ce dont vous avez besoin, et il vous aidera à créer des flux de travail intelligents et autonomes.

Considérez les agents IA comme des coéquipiers intelligents au sein de votre environnement de travail :

Ils interprètent automatiquement le contexte : les agents lisent les tâches, les commentaires, les formulaires et les champs pour comprendre ce qui doit se passer ensuite.

Ils agissent de manière autonome : attribution de propriétaires, mise à jour des statuts, escalade des problèmes ou génération de réponses, sans que vous ayez à configurer chaque règle.

Ils s'adaptent au travail réel : à mesure que le contenu change ou que les urgences évoluent, les agents ajustent le flux de travail afin que les choses continuent d'avancer.

Ils réduisent le temps d'installation : pas de longues chaînes de règles ou d'organigrammes. Il suffit de définir le résultat souhaité et de laisser Brain déterminer la bonne séquence d'actions.

Les agents Autopilot de ClickUp assurent le flux d'informations dans l'environnement de travail.

🤖 Ce que les super agents font réellementLes débutants pensent souvent que l'automatisation implique la création de règles ou d'organigrammes complexes. Les super agents renversent cette idée. Accélérez vos flux de travail grâce aux Super Agents de ClickUp. Ils surveillent votre environnement de travail comme le ferait un véritable collègue. Lorsqu'une tâche est en suspens, qu'une échéance est dépassée ou qu'une décision n'a pas été prise, ils font avancer les choses sans qu'on leur dise quoi faire étape par étape. Ils s'occupent de la coordination silencieuse et constante qui vous épuise généralement toute la journée, afin que vous puissiez consacrer votre temps à résoudre des problèmes plutôt qu'à surveiller votre liste de tâches à faire.

Prêt à utiliser l'IA pour automatiser vos tâches et récupérer le temps perdu ? Regardez cette vidéo:

📚 En savoir plus : Exemples et modèles d'automatisation des processus d'entreprise

Communiquez et collaborez avec vos clients/équipes.

Pour la plupart des débutants, un groupe WhatsApp ou de longues chaînes d'e-mails suffisent. Le problème commence lorsque la charge de travail augmente, que de nouveaux membres rejoignent l'équipe et que vous devez adapter votre communication.

À ce stade, les capacités IA de ClickUp permettent de fusionner la communication avec le travail réel.

Utilisez Brain avec ClickUp Chat pour créer instantanément des tâches à partir de messages.

De même, utilisez l'outil AI Notetaker de ClickUp pour transcrire des réunions/notes vocales, extraire les éléments clés des notes de transcription et générer des résumés automatisés.

Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions avec ClickUp AI Notetaker.

Les automatisations ClickUp, combinées à l'IA, permettent des flux plus avancés dans lesquels les modifications de tâches ne se contentent pas de mettre à jour des champs, mais déclenchent également des communications. Vous pouvez publier automatiquement des commentaires, envoyer des e-mails modèles et générer des résumés IA lorsque des jalons ou des échéances sont atteints.

📮 ClickUp Insight : Lorsqu'une tâche se perd dans le chat, 41 % des employés fouillent dans les fils de discussion pour la retrouver, 22 % déclarent qu'elle n'est jamais effectuée et 19 % essaient de la recréer plus tard de mémoire. Vous travaillez essentiellement avec un système où 40 % des discussions sont perdues dans le vide. Les équipes commencent à faire des captures d'écran des messages, à envoyer des rappels par messagerie privée ou à créer des documents parallèles pour compenser la fragilité du chat. ClickUp AI, qui fonctionne dans ClickUp Chat, change la donne. Il fait automatiquement apparaître les engagements, signale les éléments non attribués et les relie aux projets pertinents. Plus aucun détail ne se perd. Juste un enregistrement qui suit le rythme de la discussion.

📚 En savoir plus : Comment utiliser ClickUp AI pour améliorer la productivité et l'efficacité

Conseils pour démarrer avec votre pile technologique IA

Pour choisir la bonne pile technologique d'IA, il faut évaluer et comparer les applications d'IA afin de garantir la réussite du projet.

Mais une fois que vous avez sélectionné votre pile, comment en tirer le meilleur parti ?

Voici quelques conseils pour assurer la réussite du déploiement de l'IA :

Explorez les paramètres de l'outil : découvrez des fonctionnalités telles que les préférences de modèle, les options de ton, les raccourcis et les paramètres d'automatisation. Cela vous aidera à exploiter pleinement le potentiel des applications d'IA.

Utilisez des modèles de prompts pour obtenir de meilleurs résultats : au lieu de rédiger des prompts à partir de zéro à chaque fois, enregistrez ceux qui fonctionnent le mieux. Créez une bibliothèque de modèles pour les e-mails, les résumés, les rapports, les réécritures et les brainstormings.

Commencez doucement, progressez rapidement : n'adoptez pas plusieurs outils dès le premier jour. Commencez par un ou deux, apprenez à bien les utiliser, puis laissez vos succès guider la prochaine mise à niveau.

Optez pour des outils qui se complètent : recherchez des outils qui fonctionnent naturellement ensemble plutôt que de se chevaucher. Par exemple, ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automatisations créent un flux de travail fluide et convergent.

Attendez-vous à des incohérences : les modèles d'IA ne sont pas parfaits. Parfois, les résultats peuvent être incohérents ou incomplets. La meilleure façon d'améliorer les résultats est d'expérimenter : réécrivez la commande, ajoutez du contexte, posez des questions complémentaires ou essayez différents outils. Plus vous le guidez, plus il s'améliore.

Je me souviens qu'au début de l'année 2021, nous essayions de lancer toute une série de produits. Nous avons manqué des délais, nous avons rencontré des problèmes. Les gens ne communiquaient pas entre eux. Nous ne savions pas qui était censé prendre les décisions. Nous avons embauché quelques personnes intelligentes, mais je dirais que ClickUp a été en quelque sorte la colonne vertébrale du fonctionnement de l'entreprise, en particulier pour les excellents flux de travail.

Je me souviens qu'au début de l'année 2021, nous essayions de lancer toute une série de produits. Nous avons manqué des délais, nous avons rencontré des problèmes. Les gens ne communiquaient pas entre eux. Nous ne savions pas qui était censé prendre les décisions. Nous avons embauché quelques personnes intelligentes, mais je dirais que ClickUp a été en quelque sorte la colonne vertébrale du fonctionnement de l'entreprise, en particulier pour les excellents flux de travail.

Vous utilisez des systèmes d'IA pour la première fois ? Voici les défis courants liés à l'adoption de l'IA dont vous devez être conscient :

❌ Surinvestir dans votre pile technologique IA

Il est facile de supposer que votre première pile IA sera la pile idéale. Vous achetez donc des forfaits premium, vous vous abonnez à trop d'outils ou vous vous engagez dans des contrats annuels avant même d'avoir testé leur adéquation avec votre flux de travail.

✅ Solution : commencez par mapper le flux de travail, puis effectuez l'automatisation d'une étape à la fois. Commencez par un seul déclencheur (par exemple, le statut de la tâche passe à « En cours de révision ») et vérifiez qu'il fonctionne avant d'ajouter d'autres règles.

❌ Automatisation excessive trop précoce

Vous pourriez être tenté d'automatiser Tout d'un coup sans comprendre le processus sous-jacent. Cela peut entraîner des flux de travail interrompus, des données dupliquées, des coûts opérationnels plus élevés et des retouches inutiles.

✅ Solution : commencez par cartographier manuellement le processus. Automatisez ensuite une étape à la fois (transferts, rappels, acheminement). Si le flux de travail est interrompu, corrigez le processus avant d'ajouter davantage d'automatisation.

Boostez votre productivité et votre réussite avec ClickUp

Une pile technologique IA moderne est un élément indispensable de votre flux de travail, que vous soyez étudiant, artiste, professionnel ou entreprise.

ClickUp propose une solution plus simple : un cadre IA tout-en-un qui rassemble vos activités d'écriture, de planification, de réunion, de tâches et de flux de travail en un seul endroit.

Au lieu d'assembler une douzaine d'applications ou de vous débattre avec du code, vous bénéficiez d'une expérience IA connectée et conviviale pour les débutants qui évolue avec vous.

Aucune installation technique ni expertise en formation de modèles n'est nécessaire pour mettre en œuvre l'IA.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Une pile IA est l'ensemble des systèmes IA que vous utilisez pour écrire, rechercher, analyser, concevoir, automatiser ou gérer votre travail à l'aide de l'intelligence artificielle. Chaque outil gère une partie différente de votre flux de travail et, ensemble, ils permettent aux entreprises et aux particuliers de travailler intelligemment.

Les outils adaptés aux débutants sont ceux qui fonctionnent dès leur installation, sans nécessiter de développement technique de modèle d'IA. Par exemple, ChatGPT ou Gemini pour l'écriture et le brainstorming, Perplexity pour la recherche rapide, Canva Magic Studio pour la génération instantanée d'images, ClickUp Brain pour l'automatisation des tâches et des flux de travail, etc.

Commencez par identifier vos principaux goulots d'étranglement : rédaction, planification, réunions, rapports ou tâches administratives. Choisissez ensuite une application IA qui couvre tous les points faibles de chaque catégorie. Il est préférable d'opter pour une petite installation connectée que vous pouvez utiliser quotidiennement plutôt que pour un système complexe composé de plusieurs outils.

Voici quelques erreurs courantes : investir trop tôt, choisir des outils dont les fonctionnalités se chevauchent, s'attendre à des résultats parfaits à partir d'une seule invite, ou réaliser une automatisation plus importante que nécessaire.

ClickUp Brain intègre l'IA dans votre flux de travail quotidien pour un travail plus intelligent et plus rapide. Vous pouvez rechercher et réfléchir à des idées, générer du contenu, transcrire des réunions, gérer des documents, discuter avec les membres de votre équipe, attribuer des tâches et configurer des automatisations sans quitter votre environnement de travail. Il élimine le besoin de multiples outils et offre aux débutants un moyen simple et unifié d'utiliser l'IA dès le premier jour.