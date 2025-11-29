Modèles juridiques gratuits et personnalisables pour le travail et la conformité

Chaque entreprise compte sur son équipe juridique, qu'elle soit interne ou externe, pour assurer le bon fonctionnement de ses activités. Mais une assistance juridique à temps plein n'est pas réaliste pour de nombreuses petites entreprises, start-ups ou professionnels indépendants.

Les freelances et les consultants peuvent intervenir, mais les tâches quotidiennes telles que la rédaction de contrats ou de politiques nécessitent souvent une solution plus rapide et plus simple. C'est là que les modèles juridiques entrent en jeu. Ils permettent à tout un chacun de créer des documents juridiques fiables sans délais ni coûts élevés.

Et ils sont en train de devenir la norme : PwC rapporte que 49 % des entreprises utilisent désormais la technologie pour au moins 11 activités de conformité.

Dans cet article, nous mettrons en avant certains des meilleurs modèles juridiques pour le travail et la conformité. Entrons dans le vif du sujet.

Avertissement : cet article fournit des informations générales sur les modèles juridiques et les outils de productivité. Il ne remplace pas les conseils juridiques professionnels et ne crée pas de relation avocat-client. Pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation, consultez un professionnel du droit qualifié.

Aperçu des modèles juridiques personnalisables

Voici un tableau récapitulatif de tous les modèles juridiques gratuits de ClickUp répertoriés dans ce blog :

Que sont les modèles juridiques ?

Les modèles juridiques sont des documents juridiques pré-rédigés et personnalisables qui aident les particuliers et les entreprises à gérer leurs tâches juridiques courantes sans avoir à repartir de zéro.

Ils couvrent tout, des contrats de travail et contrats de service aux baux immobiliers et formulaires de confidentialité. Chaque modèle fournit une structure juridique de base avec des sections et des termes clairement définis qui peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins.

Vous pouvez remplir vos informations, modifier les clauses et signer le document en quelques minutes, souvent via des plateformes juridiques en ligne.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle juridique ?

Saviez-vous que de nombreuses entreprises du classement Fortune 500 disposent d'équipes juridiques dédiées uniquement à la maintenance et à la mise à jour de leurs documents juridiques internes ? Ces équipes veillent à ce que chaque accord, contrat et formulaire reflète les dernières réglementations en vigueur.

Pour les petites entreprises et les start-ups, ce type de surveillance juridique constante n'est pas toujours possible. C'est là que des modèles juridiques bien conçus entrent en jeu.

Alors, qu'est-ce qui fait un bon contrat ?

✅ Utilisez un langage clair et juridiquement irréprochable qui évite toute ambiguïté.

✅ Couvrez les clauses essentielles telles que les parties, l'étendue du travail , la durée et la résiliation.

✅ Permettez une personnalisation facile sans modifier la structure du document.

✅ Reflétez les dernières normes juridiques et exigences de conformité.

✅ Fournissez un espace pour les signatures, les dates et autres informations importantes afin que le document soit prêt à l'emploi.

Les 16 meilleurs modèles juridiques

N'avez-vous jamais souhaité que vos documents juridiques, vos notes et vos contrats soient conservés au même endroit que le reste de votre travail ?

ClickUp pour les équipes juridiques est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail, y compris les documents, les modèles juridiques et les approbations.

Les documents juridiques restent liés aux tâches, commentaires, versions et échéanciers de projet, ce qui facilite la révision, la mise à jour et l'alignement de chaque accord avec le travail qu'il soutient.

Ainsi, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Grâce à la bibliothèque de modèles juridiques de ClickUp et aux puissants outils ClickUp Docs, les équipes peuvent rédiger, modifier et gérer des contrats en quelques minutes. Tout reste organisé, consultable et lié à l'exécution, ce qui permet de traiter les tâches juridiques de manière plus rapide et plus fiable.

Voici 16 modèles juridiques essentiels que vous pouvez personnaliser :

1. Modèle de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les engagements des fournisseurs entre les équipes afin que tous les contrats suivent la même structure grâce au modèle de contrat de ClickUp.

Les entreprises perdent près de 9 % de leur valeur chaque année en raison d'une mauvaise gestion des contrats. Le modèle de contrat de ClickUp vous aide à créer un accord clair et personnalisable en un seul endroit, afin que les deux parties comprennent bien l'étendue du travail.

Vous pouvez définir les rôles, fixer des jalons importants, ajouter des clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle, et suivre chaque modification dans le même environnement de travail.

Au-delà de la rédaction, ce modèle de contrat s'adapte à la manière dont les équipes gèrent réellement leur travail. Convertissez les sections en tâches, attribuez des propriétaires et affichez les dépendances sur un diagramme de Gantt pour vous assurer que les conditions commerciales correspondent au plan. Vous pouvez également ajouter des points de contrôle de conformité et utiliser des commentaires pour les négociations, afin que l'accord final reflète ce qui a été discuté.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recrutez des freelances ou des agences avec un cahier des charges clair, des paiements à jalons et des dates de livraison précises.

Formalisez vos services de conseil avec des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de responsabilité qui protègent votre entreprise.

Définissez les attentes pour les prestataires à distance, notamment la fréquence des communications, le processus d'approbation et les règles de facturation.

✨ Idéal pour : les entreprises qui embauchent des sous-traitants ou des freelances et qui ont besoin d'accords juridiques clairs.

2. Modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques

Obtenir un modèle gratuit Gérez les informations relatives aux clients et aux dossiers dans un environnement de travail centralisé à l'aide du modèle ClickUp Legal Client Management Template.

Vous vous souvenez de Harvey Specter dans Suits ? Il gagne ses procès non pas parce qu'il travaille plus dur, mais parce qu'il a toujours dix longueurs d'avance. Les équipes juridiques du monde réel ne peuvent pas compter sur la magie de la télévision, mais elles peuvent s'appuyer sur des systèmes qui rendent leurs flux de travail aussi efficaces.

Le modèle de gestion des clients juridiques de ClickUp apporte de la précision dans les opérations quotidiennes. Il vous aide à gérer chaque client, chaque dossier et chaque document en un seul endroit. Il offre aux professionnels du droit une structure leur permettant de suivre les échéances, les paiements et les communications tout en conservant tous les formulaires et notes juridiques connexes clairement organisés.

De plus, les statuts personnalisés vous permettent de suivre chaque dossier, de la rédaction à la clôture, tandis que les tableaux de bord et les diagrammes de Gantt offrent une vue claire et facile à suivre de votre charge de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les dates d'audience, les cycles de facturation et les envois de documents grâce à des rappels automatisés.

Générez des rapports de performance et d'avancement des dossiers grâce à des tableaux de bord visuels.

Améliorez la communication avec vos clients en partageant les mises à jour et les documents signés en ligne.

✨ Idéal pour : les cabinets d'avocats et les équipes juridiques qui gèrent efficacement plusieurs clients, dossiers et échéances.

📮 ClickUp Insight : notre récent sondage sur l'efficacité des réunions a révélé quelque chose de surprenant : dans une équipe de 100 personnes, les employés peuvent passer près de 308 heures par semaine en réunion. Cela représente près de deux semaines entières perdues à discuter au lieu de travailler. Imaginez maintenant réduire ce nombre sans perdre le contexte. L'environnement de travail unifié de ClickUp vous aide à remplacer les synchronisations redondantes par une visibilité claire, des documents partagés et des flux de travail automatisés. 💫 Résultats concrets : des entreprises telles que Trinetix ont déjà constaté une réduction de 50 % du nombre de réunions après avoir centralisé la communication et le suivi des projets dans ClickUp, ce qui leur a permis de gagner des centaines d'heures de productivité chaque semaine.

3. Modèle de suivi des affaires juridiques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les enquêtes de conformité avec les tâches et les approbations à l'aide du modèle de suivi des dossiers juridiques de ClickUp.

Le taux d'utilisation moyen des cabinets d'avocats est de 37 %, ce qui équivaut à seulement 2,9 heures facturables sur une journée de huit heures. Un meilleur suivi est l'un des moyens les plus simples de gagner du temps.

Le modèle de suivi des dossiers juridiques de ClickUp regroupe toutes les informations au même endroit, afin que votre équipe puisse avoir une vue d'ensemble en un clin d'œil. Il s'agit notamment des documents juridiques, des notes et des communications, ainsi que des tâches, des échéanciers et des dates d'audience.

Utilisez les champs personnalisés pour saisir des informations clés, telles que les parties, les détails du tribunal et le statut des paiements, afin de trier, filtrer et trouver ce dont vous avez besoin en quelques minutes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les litiges depuis leur dépôt jusqu'au verdict grâce aux dossiers, pièces à conviction et dates d'audience.

Gérez vos affaires immobilières grâce aux détails des propriétés, aux jalons importants des baux et aux checklists de clôture.

Traitez les dossiers liés à l'emploi en organisant les preuves, les notes d'entretien et les documents de règlement.

✨ Idéal pour : les équipes qui traitent plusieurs dossiers et ont besoin d'un suivi clair et fiable.

👀 Anecdote amusante : les juges considèrent désormais les emojis comme faisant partie intégrante du message, et non comme une simple décoration. En 2023, les affaires judiciaires américaines faisant référence à des emojis ont dépassé la barre des 1 000. Ainsi, si un contrat contient un 👍, attendez-vous à ce que le tribunal en évalue la signification.

4. Modèle ClickUp pour le suivi des dossiers juridiques et la facturation

Obtenir un modèle gratuit Standardisez la révision des contrats grâce aux barèmes tarifaires et aux factures enregistrées dans le modèle de suivi des dossiers juridiques et de facturation de ClickUp.

Le taux de réalisation moyen des cabinets d'avocats est de 88 %, et le taux de recouvrement moyen est de 91 %. Cela signifie que de petits écarts dans le suivi et la facturation peuvent entraîner des pertes financières réelles.

Le modèle ClickUp de suivi des dossiers juridiques et de facturation regroupe vos dossiers, vos documents juridiques et vos entrées de temps sous un même toit. Saisissez les détails des parties et des accords, joignez les formulaires juridiques en tant que pièces jointes et enregistrez votre temps de travail afin que les activités facturables se transforment en factures claires.

Le modèle convertit les entrées de temps approuvées en projets de factures. Vous pouvez suivre la réalisation et le recouvrement au niveau du dossier et conserver les documents en ligne pour que le client puisse les consulter rapidement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le travail judiciaire grâce aux dépôts, aux comparutions et aux entrées de temps simultanées, prêts à être facturés.

Gérez vos affaires immobilières grâce aux détails des propriétés, aux tâches de clôture et aux factures basées sur les jalons importants.

Traitez les dossiers liés à l'emploi en organisant les preuves, les notes et la facturation échelonnée pour chaque étape.

✨ Idéal pour : les entreprises qui ont besoin de visibilité et d'une facturation fiable en un seul endroit.

Regardez : l'IA peut vous faciliter la rédaction de documents, qu'il s'agisse de guides d'utilisation, de procédures opératoires normalisées, de contrats juridiques ou de descriptions de produits. Dans cette vidéo, nous vous montrons exactement comment utiliser l'IA pour rédiger de la documentation à l'aide d'exemples concrets et d'invites et d'instructions éprouvées.

5. Modèle d'affectation juridique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez les délais, satisfaites vos clients et protégez vos résultats grâce au modèle de mission juridique de ClickUp.

Près de huit départements juridiques d'entreprise sur dix traitent plus de dossiers que jamais, mais la plupart n'ont pas recruté de nouveaux avocats ou employés pour faire face à cette croissance.

Le modèle d'affectation juridique ClickUp transforme cette confusion en un plan. Chaque tâche est rattachée à un dossier, avec le propriétaire, la date d'échéance et les documents sources facilement accessibles. Vous pouvez marquer les questions relatives aux privilèges, créer un lien vers l'accord de contrôle et joindre les formulaires juridiques nécessaires en tant que pièces jointes.

De plus, les attributions de rôles et les diagrammes de Gantt indiquent qui rédige, qui révise et qui signe. Les statuts permettent de visualiser la progression. Les commentaires conservent le contexte dans lequel s'inscrit le travail. C'est un moyen simple de gérer les transferts, d'éviter les retouches et de respecter l'échéancier.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez les notes de recherche, les projets de motion, les vérifications de citations et les révisions des partenaires en indiquant clairement les propriétaires et les délais.

Planifiez les transactions immobilières en attribuant les titres de propriété, les résumés de bail, les clauses d'irrévocabilité et les déclarations de propriété.

Coordonnez les questions liées à l'emploi en divisant les entretiens d'embauche, les notes d'information et les conditions de règlement en tâches faciles à suivre.

✨ Idéal pour : les équipes très occupées qui ont besoin d'une propriété claire et de transferts plus rapides et plus fluides.

💡 Conseil de pro : lorsque vous êtes submergé de contrats et de documents de conformité, laissez ClickUp Brain faire le gros du travail. Demandez-lui de « résumer les clauses d'indemnisation » ou « créer une liste des dates de renouvellement dans ce dossier », et il vous fournira instantanément des informations contextuelles sans quitter votre environnement de travail. ClickUp Brain comprend le contexte, pas seulement les mots-clés. Vous pouvez également lui demander de « rechercher toutes les tâches marquées SOC2 et d'afficher les documents de politique associés ». Il fera alors le lien entre les fichiers, les commentaires et les pièces jointes, ce qui vous permettra de gagner du temps lors des audits ou des révisions. Vous pouvez même rédiger des notes juridiques ou des mises à jour de politique à l'aide d'une seule invite. Commencez par « rédiger une note client sur les nouvelles réglementations en matière de confidentialité », puis affinez le résultat pour l'adapter au ton de votre entreprise. Rédigez des contrats, résumez les obligations légales et traduisez les termes complexes en langage clair grâce à ClickUp Brain.

6. Modèle de gestion de projet juridique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les dossiers grâce à la vérification, la diligence raisonnable et la clôture des livrables avec le modèle de gestion de projet juridique de ClickUp.

« Justice différée, justice refusée. » Cette phrase illustre bien la manière dont le travail juridique est géré en coulisses. Un dossier manquant, une approbation perdue de vue, et une affaire solide peut rapidement s'effondrer.

Le modèle de gestion de projet juridique ClickUp aide les cabinets d'avocats et les équipes internes à transformer ce défi en structure. Chaque dossier, qu'il s'agisse d'un litige multipartite, d'une transaction transfrontalière ou d'un audit de conformité, reste sur un seul tableau de bord.

Vous pouvez attribuer des rôles, ajouter des documents juridiques et examiner les contrats en cours sans perdre le fil. Ce modèle apporte de la rigueur aux aspects changeants du travail juridique. Utilisez les tableaux de bord pour examiner les performances budgétaires, les diagrammes de Gantt pour suivre les dépôts et les automatisations pour déclencher des rappels avant les dates clés.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez les projets liés aux litiges ou aux transactions à l'aide de jalons, de dépendances et de budgets spécifiques à chaque phase.

Supervisez les projets liés à l'emploi, tels que la mise en œuvre de politiques ou les enquêtes internes, à l'aide d'échéanciers et de responsables désignés.

Coordonnez les projets de révision de contrats volumineux grâce au contrôle des versions, aux commentaires des parties prenantes du projet et au circuit d'approbation.

✨ Idéal pour : les équipes juridiques qui gèrent des projets en plusieurs phases exigeant structure, responsabilité et visibilité.

👀 Anecdote : la plupart des contrats ne nécessitent pas d'encre. La loi ESIGN rend les signatures électroniques juridiquement contraignantes si le signataire avait l'intention de signer et a donné son consentement aux enregistrements électroniques. C'est pourquoi tant de modèles juridiques sont acheminés vers la signature électronique.

7. Modèle de note juridique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des mémos juridiques internes ou destinés aux clients avec une structure complète grâce au modèle de mémo juridique ClickUp.

Récemment, les tribunaux américains ont donné aux avocats un avertissement contre des e-mails de phishing prétendant être des « notifications de dépôts électroniques auprès du tribunal », contenant des liens malveillants déguisés en notifications de dossiers. Il est conseillé aux avocats de vérifier les documents via le système de dépôt officiel, plutôt que de se fier aux pièces jointes.

Si un lien erroné peut compromettre la sécurité, des brouillons négligés ou des pièces à conviction mal classées peuvent compromettre votre argumentation. Le modèle de note juridique ClickUp vous offre une méthode claire et applicable pour la rédaction. Il comprend des sections pour le problème, une réponse succincte, les faits, l'analyse et la conclusion. Vous pouvez joindre des lois, des décisions antérieures, des contrats ou des index de pièces à conviction en tant que pièces jointes à côté de chaque section.

Utilisez les champs personnalisés pour indiquer la juridiction, les autorités compétentes et les dates limites afin que les réviseurs sachent toujours quelle version ils consultent. Ce modèle est également adapté au mode de travail des avocats. Transformez les questions ouvertes en tâches, impliquez les réviseurs via des commentaires intégrés, suivez les modifications entre les versions et exportez les mémos finaux sous forme de documents juridiques professionnels. Tout est regroupé à l'endroit où cela compte.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des révisions par des pairs ou des modifications à des partenaires avec des tâches et des dates d'échéance claires.

Utilisez-les dans tous les domaines d'activité : litiges, conformité, contrats, analyse réglementaire.

Intégrez en ligne les lois, jurisprudences, accords ou pièces justificatives pertinents pour pouvoir les consulter rapidement.

✨ Idéal pour : les avocats qui souhaitent rédiger des mémos efficaces et de haute qualité sans sacrifier l'organisation ou l'autorité.

8. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez à jour les clauses restrictives et les clauses spécifiques à une juridiction à l'aide du modèle de révision de contrat ClickUp.

La décision de la FTC de renoncer à son projet d'interdiction des clauses de non-concurrence a remis les avocats et les équipes juridiques dans la position familière de devoir réviser les clauses. Tous les anciens contrats de travail ou accords avec les fournisseurs doivent désormais être réexaminés afin de s'assurer qu'ils sont toujours valables.

C'est là que le modèle de révision de contrat de ClickUp fait toute la différence. Au lieu de parcourir de longs fichiers PDF ou des dossiers classés par couleur, vous pouvez regrouper toutes les versions, clauses et notes dans une seule vue. Cela vous aide à repérer les similitudes, à signaler les modifications et à comparer les sections clés de plusieurs contrats.

Plus important encore, cela vous aide à gérer les révisions comme vous gérez les dossiers, de manière systématique et transparente. Vous pouvez créer des checklists pour les points à risque, tels que l'indemnisation, la confidentialité des données ou les conditions de paiement. Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer la loi applicable ou les limites de responsabilité, et suivez les commentaires internes par rapport à ceux des clients.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Effectuez des examens approfondis des accords de confidentialité, des accords de service, des accords de traitement des données, des cahiers des charges et des contrats de travail.

Standardisez les clauses d'indemnisation, de responsabilité et de résiliation dans tous les contrats avec les fournisseurs et les prestataires de services.

Gérez les baux immobiliers et les avenants grâce à un suivi clair des renouvellements, des cessions et des résiliations.

✨ Idéal pour : les équipes juridiques qui traitent un volume important de contrats et ont besoin de processus de révision fiables et transparents.

🧠 Le saviez-vous ? Le Colorado autorise les couples à se marier sans officiant ni témoins, un processus appelé « auto-célébration ». Cette procédure est légale si vous suivez les étapes définies par l'État. Inhabituel, mais tout à fait réel.

9. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez une trace claire des approbations, signatures et modifications grâce au modèle de gestion des contrats de ClickUp.

Vous vous souvenez de cette scène dans The Social Network où Eduardo découvre que ses parts dans Facebook ont été diluées jusqu'à devenir presque nulles ? La trahison est cinématographique et contractuelle. Chaque clause qu'il n'a pas suivie et chaque signature qu'il n'a pas vérifiée ont entraîné la perte de sa propriété. C'est l'exemple parfait qui illustre pourquoi la gestion des contrats est avant tout une question de contrôle et de protection.

Le modèle de gestion des contrats ClickUp vous redonne le contrôle. Il vous aide à créer un emplacement structuré pour chaque accord, des accords de confidentialité et des accords de service aux contrats avec les fournisseurs et aux baux immobiliers.

Chaque dossier comprend les documents juridiques liés, les dates de renouvellement, les parties concernées et les conditions générales, afin que vous sachiez toujours qui est responsable de quoi. Grâce aux tableaux de bord et aux rappels, vous pouvez anticiper les renouvellements, les contrôles de conformité et les périodes de préavis sans dépendre des alertes dispersées dans votre boîte de réception.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Stockez vos accords de confidentialité, vos accords de service, vos accords de traitement des données, vos contrats de travail et vos contrats fournisseurs avec l'historique complet des versions et des clauses consultables.

Suivez les renouvellements, les dates d'expiration et les dates de conformité pour éviter les renouvellements automatiques silencieux ou les obligations manquées.

Affectez des propriétaires internes pour surveiller les livrables, les accords de niveau de service (SLA) et les engagements post-signature.

✨ Idéal pour : les équipes juridiques qui ont besoin d'une visibilité et d'une responsabilité totales à chaque étape du cycle de vie des contrats.

💡 Conseil de pro : évitez de prendre frénétiquement des notes pendant les appels avec les clients ou les briefings sur les dossiers. Grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp, vous pouvez saisir chaque mot en temps réel et le voir s'organiser automatiquement en notes ou tâches consultables. Une fois la discussion terminée, demandez-lui de « créer des suivis à partir de cette transcription » et il transformera les points clés en actions à mener avec les propriétaires et les dates. Ajoutez des mentions, liez des tâches ou des documents, et laissez-le mémoriser votre vocabulaire juridique. Il s'agit d'une documentation mains libres qui permet à votre équipe juridique de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la prise de notes. Introduisez la documentation mains libres pour les révisions, les réunions et les appels clients avec ClickUp Talk to Text

10. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez à jour les contrats de travail afin de refléter les changements de rémunération ou les changements de rôle grâce au modèle d'avenant à un contrat de ClickUp.

Dans la pratique juridique, les modifications et les avenants sont courants. Le modèle d'avenant à un contrat de ClickUp vous offre un moyen fiable de documenter les changements sans rompre l'accord initial.

Vous pouvez commencer par ce modèle juridique structuré qui reprend le nom de l'accord, les parties, la clause modifiée, les termes exacts remplacés ou ajoutés et la date d'entrée en vigueur. Joignez le contrat de contrôle, les documents juridiques connexes et toutes les autorisations nécessaires pour garantir l'achevement de votre piste d'audit.

Par ailleurs, les champs personnalisés vous permettent d'indiquer la loi applicable, les exigences en matière de notification, la contrepartie et les signatures requises. Tout est regroupé au même endroit, ce qui réduit les risques de confusion entre les différentes versions et clarifie les documents en ligne pour examen interne et par les contreparties.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Prolongez la durée d'un bail ou d'un contrat de services et mettez à jour les périodes de préavis, les frais ou les périodes de renouvellement.

Ajoutez du travail à un cahier des charges existant avec de nouveaux livrables, des échéanciers et des critères d'acceptation.

Modifiez les formulaires de traitement des données avec les obligations de sécurité révisées, les listes de sous-traitants ou les mentions légales spécifiques à chaque juridiction.

✨ Idéal pour : les Teams qui officialisent rapidement les changements tout en conservant un registre de contrats clair et défendable.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

11. Modèle d'accord de partenariat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les rôles, les responsabilités et les seuils de décision pour les opérations quotidiennes à l'aide du modèle d'accord de partenariat ClickUp.

Imaginez une scène classique de Shark Tank. Le fondateur conclut un accord pour une participation au capital et une petite redevance. Tout le monde sourit. Puis la diligence raisonnable commence, et le nombre de chiffres change. La seule chose qui protège les deux parties à ce stade est un accord de partenariat clair qui précise la propriété, les droits de vote, les règles de décision et ce qui se passe si quelqu'un veut se retirer.

Le modèle d'accord de partenariat ClickUp couvre les contributions, le partage des bénéfices, les droits de gestion, le règlement des litiges et les modalités de sortie en un seul endroit.

Joignez le contrat principal, les documents juridiques connexes et tous les détails du tableau de capitalisation afin que toutes les informations soient regroupées. Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer la loi applicable, les conditions d'acquisition, les formules de rachat et les conditions clés, afin que les parties sachent exactement ce qu'elles signent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez clairement les règles relatives à la propriété, aux apports en capital et au droit de vote.

Ajoutez des mécanismes d'acquisition, de rachat et de dissolution afin que les sorties soient prévisibles.

Conservez les accords de confidentialité, les cessions de propriété intellectuelle et les modifications de partenariat sous forme de documents en ligne au même endroit.

✨ Idéal pour : les fondateurs qui souhaitent formaliser clairement les rôles, la propriété et les processus décisionnels.

12. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Regroupez les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, à la confidentialité et à la résiliation dans un seul contrat à l'aide du modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp.

Le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp vous offre un modèle juridique structuré pour définir la portée, les jalons, les livrables, le contrôle des modifications et les conditions de paiement en un seul endroit.

Joignez les cahiers des charges, les barèmes tarifaires et les documents juridiques justificatifs, utilisez les champs personnalisés pour saisir les échéanciers, la fréquence de facturation et les droits de résiliation. Ainsi, les deux parties connaissent le forfait à l'avance. Ce modèle permet également de maintenir l'alignement entre le projet en cours et le document papier.

Convertissez les sections du contrat en tâches, attribuez des propriétaires, cartographiez les dépendances dans une vue de diagramme de Gantt ou un calendrier, et définissez des rappels pour les révisions et les validations.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez la portée, les livrables, les hypothèses et les demandes de modification dans un seul document facile à gérer.

Associez les paiements à des jalons ou à des formulaires d'acceptation et suivez leur statut sans avoir à fouiller dans vos e-mails.

Utilisez-le pour les déploiements informatiques, les campagnes marketing et l'aménagement immobilier, où les échéanciers et les validations sont importants.

✨ Idéal pour : les équipes chargées de la réalisation de projets qui souhaitent bénéficier d'une garantie de livraison soutenue par un accord clair et exécutoire.

13. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée du projet, les honoraires et l'échéancier dans un document structuré grâce au modèle de contrat de consultation ClickUp.

Même les plus grands entrepreneurs du monde ont besoin de contrats irréprochables qui définissent la valeur, la responsabilité et la portée. C'est précisément ce que vous permet de faire le modèle de contrat de consultation de ClickUp.

Il fournit aux consultants indépendants, aux agences et aux entreprises un document juridique personnalisable pour définir les services, les livrables, les frais et les conditions. Vous pouvez préciser les détails du paiement, les clauses de confidentialité et les limites de responsabilité afin que les deux parties sachent exactement ce qui est attendu et ce qui est protégé.

Dans ClickUp, vous pouvez lier cet accord directement aux projets clients en cours. Transformez les clauses en tâches réalisables, définissez des rappels pour les révisions des livrables et joignez des formulaires juridiques tels que des accords de confidentialité ou des avenants pour une visibilité totale.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de non-concurrence pour protéger les données de vos clients et les intérêts de votre entreprise.

Gérez les révisions et les renouvellements à l'aide de tâches, de dates d'échéance et du suivi des statuts.

Stockez tous vos documents juridiques en ligne pour une collaboration fluide et une préparation optimale aux audits.

✨ Idéal pour : les consultants, les conseillers et les cabinets qui souhaitent formaliser leurs services et garantir leur conformité tout en conservant la confiance de leurs clients.

14. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez toutes les révisions, tous les formulaires et toutes les signatures au même endroit grâce au modèle de contrat de services ClickUp.

Un bon contrat de services définit clairement les montants, la portée, les critères d'acceptation et les échéanciers afin que les deux parties sachent exactement comment le travail va se dérouler. Le modèle de contrat de services ClickUp transforme cette clarté en un document prêt à l'emploi que vous pouvez personnaliser.

Définissez la portée, les livrables et les conditions de paiement en un seul endroit, puis joignez le cahier des charges et tous les documents juridiques requis. Les champs personnalisés facilitent encore davantage la gestion des contrats. Vous pouvez suivre les tarifs, la fréquence de facturation, les demandes de modification, les conditions de résiliation et la propriété intellectuelle afin que les deux parties soient protégées.

Le modèle aide également les équipes à tenir leurs promesses. Vous pouvez convertir les clauses en tâches, attribuer des propriétaires et suivre les approbations sur un calendrier ou un diagramme de Gantt. Cela réduit les litiges, accélère la signature et crée un dossier professionnel sur lequel vous pouvez compter.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Proposez des services professionnels avec une portée claire, des critères d'acceptation et des cahiers des charges liés.

Associez les paiements à des jalons ou à des livrables et effectuez le suivi du statut sans avoir à envoyer d'e-mails.

Gérez l'aménagement immobilier, le déploiement informatique ou les services marketing grâce à des dépendances et des approbations mappées.

Regroupez la confidentialité, la protection des données et la résiliation pour plus de commodité dans un seul contrat consultable.

✨ Idéal pour : les fournisseurs de services et les équipes internes qui souhaitent bénéficier d'un champ d'application précis, de transferts clairs et de livraisons ponctuelles, le tout ancré dans des conditions juridiques claires.

15. Modèle de politique d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Intégrez les politiques à votre écosystème de travail grâce au modèle de politique d'entreprise de ClickUp.

Les tout premiers manuels modernes destinés aux employés sont issus des guides d'entreprise d'après-guerre, tels que « Basic Beliefs » (Croyances fondamentales) d'IBM. Mais aujourd'hui, les enjeux dépassent le simple cadre de la culture d'entreprise. Par exemple, le non-respect d'une étape de conformité peut entraîner des sanctions réelles ou des poursuites judiciaires.

Le modèle de politique d'entreprise ClickUp vous permet de rédiger, mettre à jour et publier des politiques claires sous forme de documents juridiques évolutifs. Créez des sections pour le code de conduite, les politiques en matière de congés, le télétravail, la sécurité des données et la prévention du harcèlement. Joignez ensuite les formulaires juridiques et les accusés de réception correspondants afin que le dossier soit prêt pour un audit.

Cela vous aide également à mettre vos politiques en pratique. Attribuez des propriétaires à chaque politique, planifiez des révisions annuelles et configurez des rappels automatiques pour les formations ou les attestations.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez les chapitres du manuel, les avis obligatoires et les annexes spécifiques à chaque juridiction grâce au contrôle des versions.

Suivez les cycles de formation sur le harcèlement et conservez les registres d'achèvement afin de respecter les exigences de l'État.

Plannez les politiques de sécurité liées à l'OSHA en fonction des tâches et des échéances afin d'éviter tout oubli de mise à jour.

✨ Idéal pour : les équipes RH et juridiques qui souhaitent uniformiser les politiques sur tous les emplacements tout en garantissant une conformité fiable.

16. Modèle de politiques et procédures pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la clarté et la cohérence au sein de vos équipes internationales grâce au modèle de politiques et procédures pour les employés de ClickUp.

La culture dévore la stratégie au petit-déjeuner

La vision intemporelle de Peter Drucker explique parfaitement pourquoi des politiques bien documentées concernant les employés sont plus importantes que ne le pensent la plupart des dirigeants.

Le modèle de politiques et procédures pour les employés de ClickUp aide les équipes RH à transformer ces valeurs culturelles en politiques concrètes et transparentes. De l'intégration à la paie, il vous offre un environnement de travail centralisé pour rédiger, réviser et perfectionner les manuels destinés aux employés.

Vous pouvez attribuer des cycles de révision, identifier les propriétaires des politiques et ajouter des notes de conformité, afin de garantir que votre documentation reste pertinente à mesure que votre équipe ou la réglementation évolue.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez une bibliothèque centralisée et consultable des politiques relatives aux employés.

Attribuez la propriété et effectuez l'automatisation des cycles de révision des politiques.

Assurez-vous que chaque version est prête pour un audit et conforme aux lois en constante évolution.

✨ Idéal pour : les équipes RH et conformité qui souhaitent instaurer une culture d'entreprise solide et transparente.

Soyez en conformité et prêt sur le plan juridique avec ClickUp.

Qu'il s'agisse d'un accord client, d'une mise à jour de politique ou d'un accord de partenariat, la clarté est essentielle pour maintenir des relations solides. Et c'est précisément l'objectif de ces modèles juridiques. 💯

Ce qui distingue ClickUp, ce n'est pas seulement le fait qu'il propose ces modèles, mais aussi qu'il vous offre un espace où les documents, les échéances et les décisions cohabitent. Vous pouvez examiner un contrat, attribuer une tâche pour obtenir des commentaires, suivre les révisions et même réaliser l'automatisation des rappels de renouvellement.

C'est comme si vos équipes juridiques, opérationnelles et de gestion de projet étaient littéralement sur la même longueur d'onde. 🎉

Utilisez les modèles juridiques en ligne de ClickUp pour créer rapidement ce dont vous avez besoin : accords personnels, formulaires immobiliers et contrats clients. Choisissez un modèle complet, remplissez les champs, sélectionnez les clauses appropriées, puis imprimez ou téléchargez le document et partagez-le facilement.

Si vous avez des questions, utilisez l'icône de commentaire pour obtenir une réponse, créez des copies au fur et à mesure afin de conserver un nombre illimité de versions pour les modifications courantes et potentielles, et soyez prêt à vendre ou à accueillir votre famille et vos clients.

Découvrez des modèles juridiques gratuits en vous inscrivant à ClickUp !