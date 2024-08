10 Outils d'IA juridique pour les cabinets et professionnels du droit en 2024

Avez-vous déjà passé une nuit blanche à lire un document juridique beaucoup trop long ? Dans le secteur juridique, vous avez probablement passé beaucoup de nuits de ce type.

Heureusement, l'intelligence artificielle (IA) est là pour y remédier. 🙌

Si certains des meilleurs outils d'IA juridique sont des apps conçues pour résumer ou rédiger des documents juridiques, ce n'est pas le seul cas d'utilisation de l'IA dans l'industrie juridique. Il existe des outils de recherche juridique, des logiciels pour aider les cabinets d'avocats à gérer les dossiers, des apps conçues pour rédiger des contrats, et bien plus encore.

Facilitons la vie dans le monde juridique. Découvrez les 10 meilleurs outils d'IA pour les avocats.

Que sont les outils d'IA pour les avocats ?

Les outils d'assistance juridique par IA ne sont pas des chatbots qui peuvent plaider vos affaires à votre place. Il s'agit d'outils utiles qui peuvent grandement contribuer à rationaliser vos tâches quotidiennes. Nombre de ces outils vous aideront à rédiger des documents juridiques et des contrats complexes, tandis que d'autres proposent des résumés simplifiés pour lire des versions abrégées de longs documents juridiques.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

Parmi les exemples d'outils d'IA destinés aux avocats, on peut citer les applications d'optimisation du flux de travail,

les applications de calendrier et de planification

et des outils de recherche. La plupart d'entre eux ont en commun de s'appuyer sur un modèle linguistique tel que ChatGPT pour vous aider à travailler plus rapidement.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour les avocats ?

Pour trouver une application ou un outil de qualité, il faut d'abord en trouver un qui offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et pour un cabinet d'avocats, des parajuristes et d'autres services juridiques d'entreprise, ce n'est pas toujours facile. Les meilleures applications pour votre cabinet d'avocats devraient offrir toutes les caractéristiques suivantes :

Des prix abordables : OpenAI ne demande pas beaucoup d'argent pour utiliser ChatGPT 4.0, ce qui signifie que vous ne devriez pas payer excessivement pour des fonctions d'IA de base - bien que certains outils d'IA pour les avocats offrent des fonctions supplémentaires qui en valent la peine

OpenAI ne demande pas beaucoup d'argent pour utiliser ChatGPT 4.0, ce qui signifie que vous ne devriez pas payer excessivement pour des fonctions d'IA de base - bien que certains outils d'IA pour les avocats offrent des fonctions supplémentaires qui en valent la peine **Les applications doivent faciliter le téléchargement, la mise en pièce jointe et le partage de fichiers Word, PDF et autres types de fichiers

Fonctionnalités de collaboration: Les cabinets d'avocats et les clients doivent être au courant de tout grâce à la possibilité de collaborer et de commenter les fichiers

Les cabinets d'avocats et les clients doivent être au courant de tout grâce à la possibilité de collaborer et de commenter les fichiers **La plupart des documents juridiques sont confidentiels, ce qui signifie que vous devez être en mesure de définir des autorisations et de contrôler qui accède à l'application et aux documents que vous y avez téléchargés

**La plupart des documents juridiques sont confidentiels, ce qui signifie que vous devez pouvoir définir des autorisations et contrôler l'accès à l'application et aux documents que vous y avez téléchargés

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les avocats à utiliser en 2024

Avec la popularité rapide du ChatGPT, des chatbots et de l'intelligence artificielle en général, il existe des tonnes de nouveaux outils d'assistant juridique IA. Nous avons fait le dur travail de passer au crible les fournisseurs pour vous présenter les meilleures nouvelles options technologiques pour aider les professionnels du droit à travailler plus efficacement.

1.

Cliquez sur

L'assistant alimenté par l'IA de ClickUp Brain peut générer une infinité de types de documents tels que des mémoires de projet et d'autres documents pour accélérer votre flux de travail

ClickUp a beaucoup à offrir en matière de solutions juridiques. En tant que plateforme de productivité tout-en-un, c'est le logiciel idéal pour aider les avocats

les professionnels du droit

centralisent tout leur travail dans un espace de travail dynamique. Avec plus de 15 vues personnalisables, vous pouvez visualiser votre charge de travail sous tous les angles, y compris sous forme de liste, de calendrier et de tableau. Vous pouvez également créer des tableaux de bord personnalisés pour des analyses et des rapports en temps réel sur divers processus, tout en conservant une vue d'ensemble des tâches importantes.

De plus, les fonctions natives de suivi du temps, d'étiquettes et d'heures facturables de ClickUp sont essentielles pour garder une trace du temps passé avec les clients et créer des factures précises. Les commentaires assignés sont également un atout majeur pour les avocats qui communiquent avec leurs pairs et leurs clients dans ClickUp. Avec la possibilité d'ajouter des PDF, des médias et d'autres fichiers à chaque commentaire, les avocats peuvent s'assurer que toutes les informations clés restent avec leur tâche correspondante tout au long de l'affaire. Et pour démarrer encore plus rapidement dans ClickUp, essayez le logiciel prêt à l'emploi

Modèle de gestion des clients juridiques

pour rester organisé.

Enregistrez vos heures de travail au fur et à mesure ou saisissez-les manuellement grâce au suivi des heures de travail dans ClickUp

Cependant, la fonction la plus précieuse de ClickUp pour les avocats est, de loin, la suivante

ClickUp Brain

-L'assistant numérique révolutionnaire alimenté par l'IA avec des fonctions d'IA contextuelles et basées sur les rôles. ClickUp Brain utilise le traitement du langage naturel pour générer des courriels, des documents, des tâches, des résumés et des mises à jour. De plus, pendant que ClickUp Brain s'occupe des tâches les plus lourdes de votre charge de travail, les automatismes de ClickUp peuvent s'occuper du reste. De la synthèse des recherches juridiques à la génération automatique de nouvelles tâches tout au long de votre processus, ClickUp dispose de toutes les fonctionnalités dont les professionnels du droit ont besoin pour rester au fait de chaque affaire.

Bonus : Accès à des logiciels pré-construits *Modèles IA avec invites ChatGPT* pour fusionner la puissance de ClickUp Brain avec d'autres outils d'apprentissage automatique.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des documents juridiques complexes, créer des courriels, générer des rapports d'état, etc

Utilisez les fonctions de gestion de projet pour suivre les dossiers, planifier des réunions et optimiser le flux de travail de votre équipe juridique

Suivi du temps et des heures facturables pour aider les professionnels du droit à facturer leurs clients et à créer des feuilles de temps

Communiquer et collaborer via des fonctions de commentaires et des documents partagés

Utilisez ClickUp Brain pour résumer la recherche juridique et automatiser les tâches répétitives telles que les courriels, les mémos, les résumés de documents, etc

Limitations de ClickUp :

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Des tonnes de fonctionnalités puissantes peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Lawgeex

via Lawgeex Lawgeex est l'outil qu'il vous faut si vous souhaitez automatiser le processus de révision des contrats. L'application utilise Des outils pilotés par l'IA pour réviser et redéfinir les contrats conformément aux politiques, lignes directrices et autres concepts juridiques de votre entreprise. Grâce à cet outil, les équipes juridiques peuvent créer une cohérence entre les contrats, économiser beaucoup de temps et d'argent sur le processus de révision, et conclure des contrats plus rapidement.

Les meilleures caractéristiques de Lawgeex :

Gagnez du temps sur l'analyse des contrats à haut volume pour les non-divulgations, les accords de service, etc

Utilisez les intégrations avec les systèmes de gestion de la relation client les plus courants et d'autres applications

Utiliser les intégrations ou le courrier électronique pour soumettre d'autres documents juridiques pour une analyse automatique

Créez un cahier des charges personnalisé de directives d'examen des contrats propres à votre cabinet d'avocats

Suivre les révisions, les types de problèmes juridiques les plus fréquemment redélimités et d'autres détails grâce à l'analyse

Limitations de Lawgeex :

Le retour d'expérience des utilisateurs n'est pas encore suffisant pour fournir des informations

N'est peut-être pas idéal pour la gestion des contrats de grande valeur

Prix de Lawgeex :

Les prix peuvent varier - contactez Lawgeex pour plus de détails

Lawgeex ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Amto

via Amto Amto s'appuie sur l'intelligence artificielle générative pour vous aider à rédiger des contrats, des courriels, des lettres, des modèles, etc. Les cabinets d'avocats et divers professionnels du droit l'utilisent pour créer des contrat de service des modèles de contrats, des contrats de travail à façon, des contrats d'arbitrage, des contrats immobiliers et d'autres types d'accords, le tout dans un ton uniforme et concis qui peut être adapté aux besoins de chaque client.

Amto présente les meilleures caractéristiques :

Utilisation de l'IA générative basée sur ChatGPT pour la rédaction de documents juridiques, de lettres et de courriels

Surlignez des sections de texte et entrez des instructions pour des révisions instantanées

Obtenir des recommandations pour les clauses manquantes, les lacunes dans la recherche juridique ou la langue dans les documents juridiques

Créer des rappels pour les clients concernant les échéances et autres dates importantes

Limites d'Amto :

Les frais mensuels sont élevés, compte tenu du nombre de mots et des fonctionnalités limitées

Non recommandé pour les documents juridiques complexes ou de grande valeur

Prix d'Amto :

Basic: Rédaction gratuite, 99 $/mois pour l'accès à la plupart des fonctionnalités

Rédaction gratuite, 99 $/mois pour l'accès à la plupart des fonctionnalités **Professionnel : mots et fonctionnalités supplémentaires pour 499 $/mois

Personnalisé: Tarification flexible en fonction de vos besoins

Amto ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Detangle.ai

via Démêler Detangle utilise de manière innovante la technologie de l'IA pour résumer de longues recherches juridiques ou transformer un jargon complexe en un anglais simple. Avec cette appli, vous pouvez télécharger de l'audio, de la vidéo ou du texte, et l'appli le résume automatiquement. ✨

Detangle.ai meilleures caractéristiques :

Télécharger des actifs ou coller des URL dans une interface simple

Obtenez des résumés générés par l'IA de longs documents, de fichiers audio ou de vidéos

Simplifier le jargon juridique complexe

Payez par résumé plutôt que par mois

Limitations de Detangle.ai :

Il se peut que vous deviez vous inscrire sur une liste d'attente pour les nouveaux utilisateurs avant de pouvoir utiliser l'application

Les frais par fichier sont élevés, même pour les documents courts

Prix de Detangle.ai :

Varie en fonction de la longueur du document, de l'audio ou de la vidéo

Detangle.ai ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Ansarada

via Ansarada Ansarada n'est pas nécessairement une plateforme juridique, mais c'est une plateforme sur laquelle les entreprises et leurs équipes juridiques s'appuient pour gérer les flux de travail et collaborer sur des tâches critiques telles que les transactions, les fusions et acquisitions, la conformité réglementaire, etc. Grâce au partage sécurisé de fichiers, aux tableaux de bord, aux notifications et à d'autres fonctionnalités, les entreprises utilisent également Ansarada pour organiser les politiques de gouvernance, de risque et de conformité, pour gérer les achats et pour unifier les processus.

Les meilleures caractéristiques d'Ansarada :

Organiser les transactions avec des salles de données alimentées par l'IA

Créer des flux de travail personnalisables et spécifiques pour les transactions à fort enjeu

Obtenir une visibilité sur les informations relatives à l'activité afin de prendre des décisions éclairées pendant les transactions

Les outils d'IA prédisent souvent avec précision les résultats des fusions et des appels d'offres

Limitations d'Ansarada :

La suppression d'utilisateurs ou de documents entraîne également la suppression des pistes d'audit associées

Le téléchargement ou le traitement de lots importants de fichiers peut entraîner des retards

La navigation dans l'application peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Prix Ansarada :

399 $/mois pour un forfait de 250 Mo de données

1 231 $/mois pour un forfait de 1 Go de données

1 702 $/mois pour un forfait de 2 Go de données

2 351 $/mois pour un forfait de 4 Go de données

Tarification personnalisée au-delà de 4GB

Ansarada ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (125+ commentaires)

4.5/5 (125+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

6. Lex Machina

via Lex Machina Lex Machina est un outil de pointe alimenté par l'IA qui peut effectuer de nombreuses recherches juridiques à votre place. Il s'agit d'une plateforme d'analyse qui vous permet d'analyser les tribunaux, les juges, les avocats de la partie adverse, les différentes parties et même les cabinets d'avocats. Comme cette application offre un accès facile aux rôles des tribunaux, vous pouvez également l'utiliser pour trouver la jurisprudence pertinente. Les cabinets d'avocats utilisent ces recherches pour conclure des affaires, élaborer des stratégies fructueuses et gagner des procès. 👀

Les meilleures caractéristiques de Lex Machina :

Générer des rapports complets montrant les dommages-intérêts accordés, les statistiques de cas, et d'autres mesures vitales

Utilisez les outils rapides d'analyse juridique pour comparer les juges, les cabinets d'avocats, les parties, etc

Utilisez l'interface de programmation d'applications (API) de Lex Machina pour créer vos propres applications personnalisées

Accédez aux documents des rôles des tribunaux directement dans l'application

Limitations de Lex Machina :

Lex Machina n'est pas en libre-service - vous devrez travailler avec leur équipe de vente pour vous inscrire et choisir les outils dont vous avez besoin

Peu de commentaires existent pour fournir des informations aux nouveaux utilisateurs

Prix de Lex Machina :

Les prix varient en fonction des services sélectionnés

Lex Machina ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: 2/5 (1 note)

7. Loquet

via Loquet Utiliser Latch revient à fusionner vos assistants juridiques IA avec MS Word. Une fois intégré à Word, vous pouvez l'utiliser pour la gestion générale des dossiers ou en faire votre outil personnel de révision des contrats alimenté par l'IA. Cet outil d'analyse de documents génère des suggestions de lignes rouges, modifie les clauses et détermine si les clauses sont conformes aux normes du marché. Il vous aidera également à résumer les accords et à générer un langage simplifié pour aider les lecteurs qui n'ont pas de formation juridique.

Les meilleures caractéristiques de Latch :

Intégration directe dans Microsoft Word en quelques étapes simples

Utilisez le suivi des modifications pour insérer automatiquement dans votre document les modifications générées par l'IA

Créer des instructions personnalisées pour modifier le langage tout au long du document

Utiliser des exigences personnalisées pour s'assurer que les contrats répondent à des conditions spécifiques

Intégrer le stockage en nuage le plus répandu pour partager et collaborer facilement sur les documents

Limitations de Latch :

Ne fonctionne qu'avec Word - il n'y a pas de prise en charge de Google Docs ou d'autres applications de traitement de texte populaires

Latch n'est pas en libre-service : vous devez demander un accès et vous inscrire pour un accès partiel, puis travailler avec l'équipe de Latch pour un accès complet aux outils

Prix de Latch :

Contactez l'équipe commerciale de Latch pour en savoir plus

Latch ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. AI Avocat

via Avocat de l'IA AI Lawyer est un outil innovant conçu pour tous. Pour le grand public, il peut fournir des informations juridiques et simplifier le langage juridique. Les juristes utilisent cet outil pour effectuer des recherches juridiques et réfléchir à des stratégies, et les étudiants en droit peuvent utiliser AI Lawyer pour perfectionner leurs compétences en matière de recherche juridique et se familiariser avec les tendances juridiques modernes.

Les meilleures caractéristiques de AI Lawyer :

Obtenir des informations rapides et faciles à comprendre sur des questions juridiques complexes

Téléchargez des documents pour obtenir un résumé simplifié

Créez des accords juridiques simples en quelques minutes

Rationalise la recherche juridique et fournit des suggestions de stratégies juridiques

AI Lawyer limitations :

S'il peut créer des documents juridiques simples, il n'est pas forcément adapté à la création de documents complexes

Préparez-vous à une courbe d'apprentissage : certaines fonctions peuvent être déroutantes ou difficiles à trouver

Prix de l'avocat AI :

Just Ask: 9,99 $/semaine

9,99 $/semaine Golden Choice: Essai gratuit, puis 19,99 $/mois

Essai gratuit, puis 19,99 $/mois Big Case: 99,99 $/an

AI Lawyer ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PatentPal

via PatentPal PatentPal est un l'automatisation des documents outil qui s'appuie sur le traitement du langage naturel pour générer la documentation relative à votre propriété intellectuelle. Les cabinets juridiques et les créateurs peuvent utiliser cette application pour les demandes de brevet, les organigrammes, les diagrammes et tout ce qui est nécessaire pour déposer une demande de brevet. Même si vous souhaitez qu'un expert juridique examine votre demande finale, cette application élimine une grande partie des allers-retours, du temps et des efforts nécessaires au processus de rédaction de la demande.

Les meilleures caractéristiques de PatentPal :

Utiliser des modèles pour créer des demandes de brevet et d'autres documents

Création de figures, de diagrammes et d'organigrammes pour étayer les revendications

Téléchargez des illustrations et personnalisez-les avec des étiquettes

Exportez vos projets vers Word, Visio ou PowerPoint

Limitations de PatentPal :

L'application ne crée du contenu que sur la base des revendications fournies, ce qui signifie que vous devez être précis et exhaustif dans vos revendications

Il y a une petite courbe d'apprentissage pour savoir comment formuler au mieux les revendications afin d'obtenir les meilleurs résultats

Prix de PatentPal :

Inscrivez-vous pour un essai gratuit afin d'en savoir plus sur les coûts

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Humata AI

via Humata.ai Avec Humata, vous pouvez télécharger des documents pour simplifier les documents techniques, les informations juridiques, etc. L'application vous offre la possibilité de créer des résumés de différentes longueurs. Il vous suffit de demander à l'application de raccourcir un long résumé si nécessaire. L'application propose également une fonction pour les citations. Cliquez sur une citation dans un résumé et l'application vous montrera les informations pertinentes du document téléchargé.

Les meilleures caractéristiques de Humata AI :

Utiliser les citations de vos résumés pour retracer la recherche juridique à partir des documents que vous avez téléchargés

Réviser et affiner les résumés à l'aide de commandes simples

Intégrer Humata dans vos pages Web afin que les clients puissent l'utiliser comme un moteur de recherche pour trouver des réponses

Utilisez le nuage privé sécurisé de Humata pour partager des fichiers et collaborer

Contrôlez l'accès aux fichiers en définissant des rôles d'équipe avec des privilèges limités

Limites de Humata AI :

Il y a un coût de 0,01 $ par page pour chaque page dépassant la limite de votre plan

Comme il est conçu spécifiquement pour les documents techniques et juridiques, il peut ne pas résumer d'autres types de documents aussi bien

Prix de Humata AI :

Gratuit: Résume jusqu'à 60 pages gratuitement

Résume jusqu'à 60 pages gratuitement Étudiant: 1,99 $/mois pour résumer jusqu'à 200 pages

1,99 $/mois pour résumer jusqu'à 200 pages Expert: 9,99 $/mois pour résumer jusqu'à 500 pages

9,99 $/mois pour résumer jusqu'à 500 pages Équipe: 99 $/mois pour résumer jusqu'à 1 000 pages

Humata AI ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Rationaliser la gestion du cabinet avec les meilleurs outils d'IA pour les avocats

L'intelligence artificielle prend le monde d'assaut, y compris le secteur juridique. Avec le bon outil d'assistant juridique IA, vous pouvez réduire les tâches chronophages de votre emploi du temps, obtenir de l'aide pour l'examen des documents, et même obtenir une assistance avancée, comme la recherche de précédents pertinents ou d'autres services juridiques. 🙌

Prêt à laisser l'IA s'occuper de quelques-unes de vos tâches juridiques ? Commencez avec ClickUp pour découvrir comment il peut vous aider à gérer efficacement votre cabinet juridique.