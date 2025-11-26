Guide complet étape par étape des publicités LinkedIn pour 2026

LinkedIn est devenu le terrain de chasse des spécialistes du marketing B2B qui savent que leurs clients idéaux s'habillent de manière décontractée et consultent leur fil d'actualité entre deux réunions.

La plateforme fournit des professionnels par titre de poste, taille de l'entreprise, secteur d'activité et environ 17 autres critères, ce qui permet un ciblage d'une précision incroyable. Vous pouvez littéralement diffuser des publicités auprès des « directeurs marketing d'entreprises SaaS comptant entre 50 et 200 employés qui ont récemment changé d'emploi ».

Mais l'interface vous présente les objectifs de campagne, les paramètres d'audience et les options d'enchères en partant du principe que vous avez déjà terminé cette tâche auparavant. Or, ce n'est pas le cas de la plupart des gens.

Ce guide sur les publicités LinkedIn décompose l'ensemble du processus en étapes concrètes que vous pouvez suivre. À la fin de votre lecture, vous saurez comment lancer des campagnes LinkedIn qui génèrent des prospects et renforcent la notoriété de votre marque avec l'aide de ClickUp!

C'est parti ! 💪🏼

Que sont les publicités LinkedIn et pourquoi sont-elles importantes ?

via LinkedIn

Les publicités LinkedIn sont des placements publicitaires payants sur LinkedIn qui permettent aux entreprises d'atteindre un public professionnel avec des messages ciblés.

Contrairement aux plateformes de réseaux sociaux axées sur les connexions personnelles, LinkedIn est un hub professionnel où se retrouvent les décideurs, les leaders du secteur et les demandeurs d'emploi. En fait, 44 % des professionnels du B2B considèrent qu'il s'agit de la plateforme la plus importante.

Ce positionnement unique fait des publicités LinkedIn un outil puissant pour le marketing B2B, le recrutement et la création d'une image de marque professionnelle.

🧠 Anecdote amusante : la publicité existe depuis très longtemps : la première publicité écrite connue date d'environ 3000 avant J.-C. dans l'Égypte antique, où un message sur papyrus offrait une récompense pour un esclave en fuite et mentionnait un atelier de tissage.

Avantages des publicités LinkedIn

Voici pourquoi les entreprises investissent davantage dans la publicité sur LinkedIn :

Génération de prospects : captez des prospects qualifiés grâce à des formulaires de génération de prospects natifs qui maintiennent les utilisateurs sur la plateforme, réduisant ainsi les frictions par rapport aux pages de destination externes.

Marketing basé sur les comptes : identifiez des entreprises et des titres spécifiques afin de mener des campagnes hyper-personnalisées en accord avec la liste cible de votre équipe commerciale.

Autorité de la marque : sponsorisez le contenu de vos dirigeants afin d'asseoir sponsorisez le contenu de vos dirigeants afin d'asseoir votre leadership intellectuel et votre visibilité auprès des principaux décideurs de votre secteur.

Ciblage précis : combinez plusieurs critères de ciblage tels que le titre, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et l'ancienneté. Ces filtres n'existent tout simplement pas sur les autres plateformes sociales.

Recrutement : trouvez des candidats passifs déjà engagés dans leurs réseaux professionnels sans vous fier uniquement aux offres d'emploi publiées sur les sites spécialisés.

Reciblage des prospects chauds : réengagez les personnes qui ont visité votre site web ou interagi avec votre contenu, car elles se trouvent déjà plus bas dans l'entonnoir.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent quotidiennement trois applications ou plus, luttant contre la « prolifération des applications » et la dispersion des flux de travail. Même si cela peut sembler productif et intense, votre contexte se perd simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie dépensée à taper au clavier. Brain MAX rassemble tout cela : parlez une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes atterrissent exactement là où elles doivent être dans ClickUp. Plus besoin d'activer/désactiver des applications, plus de chaos, juste une productivité centralisée et fluide.

Types de publicités LinkedIn

Les publicités LinkedIn entraînent une augmentation de 33 % de l'intention d'achat pour les marques. La plateforme propose plusieurs formats publicitaires, chacun étant conçu pour différents objectifs de campagne et différentes étapes du parcours de l'acheteur.

Voici un aperçu plus détaillé de ces types. 👀

Publicités sponsorisées LinkedIn

Le contenu sponsorisé apparaît directement dans les flux des utilisateurs et s'intègre parfaitement aux publications organiques. Il s'agit du format le plus polyvalent de LinkedIn, qui prend en charge les publicités sous forme d'images, de vidéos, de carrousels, de documents et d'évènements. Grâce à son emplacement natif, les utilisateurs voient votre message dans le cadre de leur expérience de navigation naturelle, ce qui le rend moins intrusif que les bannières publicitaires.

Les types d'annonces sponsorisées sur LinkedIn comprennent :

Les publicités à image unique sont particulièrement efficaces pour les lancements de produits ou les annonces rapides avec des visuels percutants.

Les publicités vidéo captent plus rapidement l'attention et génèrent des taux d'engagement plus élevés que le contenu statique.

Les publicités documentaires permettent aux utilisateurs de prévisualiser des livres blancs et des études de cas sans quitter LinkedIn.

Les publicités d'évènements permettent de promouvoir des conférences virtuelles et en présentiel, et d'encourager les inscriptions directement depuis la plateforme.

Les publicités carrousel mettent en avant plusieurs produits ou idées à l'aide de cartes défilantes au sein d'un même bloc publicitaire.

Les publicités des leaders d'opinion amplifient les publications des dirigeants, fondateurs ou employés directement dans le fil d'actualité.

Les publicités Connected TV (CTV) diffusent des vidéos en plein écran sur des plateformes de streaming premium à l'aide du ciblage LinkedIn.

Les publicités sous forme d'articles promeuvent des contenus longs directement dans le fil d'actualité pour susciter un engagement plus profond.

Les publicités dans les newsletters permettent d'augmenter le nombre de listes d'abonnés en mettant en avant du contenu expert récurrent.

Les offres d'emploi présentent les rôles vacants à des candidats qualifiés en fonction des données de profil en temps réel.

Publicités vidéo LinkedIn

🔍 Le saviez-vous ? Une étude sur l'irritation provoquée par les publicités numériques a montré qu'une valeur publicitaire perçue comme plus élevée (pertinence, divertissement) entraîne une amélioration de l'attitude des consommateurs et de leurs intentions d'achat, tandis que l'irritation les affaiblit. Cela souligne la nécessité de créer des publicités qui apportent une valeur ajoutée et ne perturbent pas l'expérience utilisateur.

Messages sponsorisés dans les messages directs LinkedIn

Les publicités de discussion et les publicités sous forme de message envoient des messages sponsorisés individuels directement dans la boîte de réception LinkedIn d'un utilisateur, créant ainsi un point de contact personnalisé. Les publicités de discussion vont encore plus loin en permettant aux utilisateurs de choisir leur propre parcours grâce à des options de branchement, ce qui leur permet de s'auto-qualifier en fonction de leurs intérêts.

Ces publicités LinkedIn vous aident à :

Partagez des offres limitées dans le temps ou des invitations à des évènements nécessitant une action immédiate.

Touchez des prospects dans un espace moins encombré que les emplacements basés sur les flux.

Réduisez les frictions en laissant les utilisateurs sélectionner d'emblée les options pertinentes.

Créez un sentiment d'exclusivité par rapport aux publicités dans les flux publics.

Annonces de textes

Annonces de texte dans votre page d'accueil LinkedIn

Les publicités textuelles sont des unités compactes et cliquables qui apparaissent dans la barre latérale droite ou dans la bannière supérieure sur les ordinateurs de bureau. Ces publicités de petit format sont facturées au clic ou à l'impression et fonctionnent bien en conjonction avec des campagnes de contenu sponsorisé plus importantes.

Raisons d'inclure des annonces de texte dans votre mix :

Efficace pour tester les messages avant la validation du budget pour des formats plus importants.

Le placement à droite réduit l'aveuglement publicitaire, car les annonces se trouvent en dehors du flux de contenu principal.

Leur faible coût par clic les rend particulièrement adaptées aux campagnes à budget limité ou au reciblage.

Des exigences créatives minimales permettent une installation et une itération plus rapides.

🧠 Fait intéressant : les formats de vidéo et la personnalisation basée sur l'IA augmentent considérablement l'engagement, la conversion, la notoriété de la marque et la fidélité par rapport aux formats publicitaires plus statiques.

Publicités dynamiques

via LinkedIn

Les publicités dynamiques extraient automatiquement des informations du profil LinkedIn d'un utilisateur, telles que son nom et sa photo, afin de créer des contenus personnalisés et accrocheurs. Les publicités pour les abonnés font spécifiquement la promotion de votre page LinkedIn grâce à cet élément de personnalisation.

Principaux avantages de cette approche personnalisée :

La personnalisation des profils augmente considérablement les taux de clics par rapport aux publicités génériques.

Les publicités pour les abonnés vous permettent de développer votre audience tout en donnant l'impression que les abonnements à votre page sont ciblés individuellement.

Augmentation minimale de la créativité, car la personnalisation se fait automatiquement.

Particulièrement efficace pour recibler les visiteurs de sites Web ou les audiences similaires.

⚡️ Archive de modèles : renforcez votre flux de travail publicitaire LinkedIn grâce au modèle avancé pour les réseaux sociaux. Il vous aide à planifier chaque élément publicitaire LinkedIn dans un flux de production clair qui suit la rédaction, la conception, le ciblage et les validations.

Formulaires de génération de prospects

via LinkedIn

Les formulaires de génération de prospects sont intégrés directement dans les publicités sponsorisées et permettent aux utilisateurs de soumettre leurs informations sans quitter LinkedIn. Le formulaire est prérempli avec les données de leur profil LinkedIn, notamment leur nom, leur adresse e-mail, leur entreprise et leur titre, ce qui réduit considérablement l'effort nécessaire pour achever la conversion. Vous pouvez personnaliser les champs qui s'affichent et ajouter des questions supplémentaires spécifiques aux besoins de votre entreprise.

Pourquoi les formulaires de génération de prospects sont plus performants que les pages de destination externes :

Temps de chargement de la page nul puisque les formulaires sont intégrés à la publicité elle-même, ce qui réduit le taux d'abandon.

Envies qualifiées, car les informations des profils LinkedIn sont généralement exactes et vérifiées.

Capture immédiate des données sans avoir à compter sur les utilisateurs pour remplir des formulaires sur votre site web.

🧠 Anecdote : le terme UTM (pour le suivi des publicités numériques : Urchin Tracking Module) vient de l'outil développé par Urchin Software Corporation, qui a ensuite été racheté par Google en 2005. Cette technologie de suivi est aujourd'hui intégrée à Google Analytics.

Ensembles de publicités Accelerate vs Classic sur LinkedIn

Lorsque vous configurez une campagne LinkedIn, vous disposez de deux modes de diffusion pour vos publicités : Accéléré et Classique.

Accelerate utilise l'automatisation pour optimiser votre ciblage, vos enchères et vos combinaisons créatives, tandis que Classic conserve un fonctionnement entièrement manuel afin que vous puissiez contrôler vous-même chaque paramètre. Le tableau ci-dessous met en évidence leurs différences et les cas dans lesquels il est judicieux d'utiliser l'un ou l'autre. 📝

Fonctionnalité Accélérer Classique Qu'est-ce que c'est ? Installation publicitaire optimisée automatiquement grâce à l'IA Installation manuelle des publicités avec contrôle total Idéal pour Optimisation et mise à l'échelle rapides Ciblage précis et tests personnalisés Comment ça marche Teste et ajuste automatiquement la cible, les créations et les enchères. Vous définissez et gérez vous-même tous les paramètres. Niveau de contrôle Faible contrôle manuel Contrôle manuel élevé Quand choisir Vous voulez être efficace sans microgestion Vous avez besoin d'un ciblage strict ou d'expériences structurées.

🧠 Fait intéressant : le taux de réponse moyen aux e-mails non sollicités est d'environ 5,1 %, tandis que les messages LinkedIn enregistrent un taux de réponse de 10,3 %, ce qui signifie que les communications sur LinkedIn obtiennent deux fois plus de réponses que les e-mails traditionnels.

Comment créer une campagne publicitaire LinkedIn (étape par étape)

Voici un guide LinkedIn Ads pour créer, configurer et lancer une campagne qui touche les bons professionnels avec le bon message. 💬

Étape n° 1 : accédez au Gestionnaire de campagnes et configurez votre compte publicitaire

Commencez par vous rendre sur LinkedIn. com/ads ou sélectionnez Faire de la publicité dans la barre de navigation supérieure de votre profil LinkedIn.

Vous aurez besoin d'une page d'entreprise LinkedIn active pour continuer. Si votre organisation n'en possède pas, créez-en une en renseignant les informations de base sur votre entreprise, en téléchargeant un logo et en ajoutant une description de votre entreprise.

Une fois dans Campaign Manager, cliquez sur « Créer » pour lancer le processus d’installation.

Configurer LinkedIn Campaign Manager

Vous serez invité à nommer votre compte publicitaire, à sélectionner votre devise et à ajouter un mode de paiement. C'est également ici que vous désignerez la page d'entreprise qui diffusera les publicités et que vous définirez les droits d'accès des collègues qui devront vous aider à gérer les campagnes.

Nommez votre campagne

💡 Conseil de pro : donnez à votre groupe de campagnes un nom descriptif qui reflète votre objectif d'entreprise global. Créez ensuite un nom de campagne spécifique au sein de ce groupe qui décrit l'approche de ciblage ou de communication.

Étape n° 2 : choisissez l'objectif de votre campagne

L'objectif de votre campagne détermine les formats publicitaires que vous pouvez utiliser, la manière dont LinkedIn optimise vos publicités et les options d'enchères disponibles.

Choisissez votre objectif

LinkedIn propose des objectifs tels que la notoriété (renforcer la reconnaissance de votre marque auprès de votre public cible), la considération (stimuler l'engagement et les visites sur votre site web) et la conversion (capturer des prospects ou générer des ventes).

Réfléchissez bien à l'action que vous souhaitez que les professionnels entreprennent après avoir vu votre publicité. Ainsi, si :

Vous souhaitez renforcer votre notoriété, vous concentrer sur les impressions et toucher les membres de votre audience cible.

Vous menez une campagne de génération de prospects ? Donnez la priorité aux formulaires et au suivi des conversions pour évaluer les prospects qualifiés.

⚡️ Archive de modèles : Structurez votre campagne publicitaire LinkedIn grâce au modèle de plan de campagne ClickUp. Ce modèle vous permet de définir votre stratégie LinkedIn en précisant vos objectifs, votre budget, les rôles et les points de contrôle clés.

Étape n° 3 : Définissez et affinez votre audience cible avec précision

La capacité de ciblage de LinkedIn est l'un de ses principaux atouts. Vous pouvez affiner votre audience en fonction du titre du poste, de la fonction, du secteur d'activité, du nom de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, du niveau d'ancienneté, des compétences et des intérêts professionnels.

Précisez votre audience cible

Commencez par identifier votre profil client idéal (ICP) en matière de marketing.

Vous souhaitez toucher les directeurs marketing d'entreprises technologiques comptant entre 500 et 5 000 employés ? Vous ciblez les responsables RH du secteur de la vente au détail ? Combinez plusieurs critères de ciblage pour affiner votre audience.

Vous pouvez également créer des audiences appariées en téléchargeant une liste de clients existants afin de trouver des professionnels similaires, ou en reciblant les personnes qui ont visité votre site web.

La plupart des campagnes obtiennent les meilleurs résultats avec une taille d’audience comprise entre 100 000 et 1 million de personnes pour les formats de contenu sponsorisé. Si la taille de votre audience est trop petite, vous ne toucherez pas suffisamment de personnes. Si elle est trop grande, votre message perdra de sa pertinence.

Votre stratégie de ciblage d'audience doit inclure :

Principaux titres occupés par les décideurs dans votre secteur de cible

Paramètres de taille d'entreprise correspondant au profil type de vos clients

Ciblage géographique, si vous ne desservez que certaines régions ou certains pays

Exclusions pour supprimer les prospects peu susceptibles de se convertir ou qui sont déjà vos clients

Audiences appariées à l'aide de vos données clients personnalisées pour une pertinence accrue

🔍 Le saviez-vous ? Une étude portant sur 575 marques sur cinq ans (dépenses publicitaires ≈ 264 milliards de dollars américains) a révélé que les publicités numériques augmentaient la valeur perçue des marques, même si elles avaient moins d'impact sur la qualité perçue ou la satisfaction que la publicité traditionnelle.

Étape n° 4 : sélectionnez votre format publicitaire LinkedIn

Le format que vous choisissez détermine la forme que prend la perception de votre message par votre audience.

Choisissez un type de publicité LinkedIn qui correspond à vos besoins

Réfléchissez aux ressources créatives dont vous disposez. Si vous n'avez qu'une seule image percutante, le contenu sponsorisé à image unique est approprié. Si vous souhaitez présenter plusieurs produits ou guider quelqu'un à travers un processus, utilisez les publicités carrousel. Adaptez votre format à votre objectif et à l'histoire que vous souhaitez raconter.

Facteurs à évaluer pour la sélection du format :

Alignement des objectifs pour garantir que le format soutient l'objectif de votre campagne

Ressources créatives à votre disposition pour créer correctement votre publicité

Préférences des appareils de votre audience et où elle consomme du contenu

Données historiques sur les performances, si vous avez déjà diffusé des publicités

Complexité de l'histoire et nécessité d'utiliser une seule image ou plusieurs éléments

🧠 Anecdote amusante : la toute première bannière publicitaire sur Internet a été diffusée le 27 octobre 1994 via HotWired (la branche en ligne du magazine Wired ). Il s'agissait d'une simple publicité graphique pour AT&T qui demandait « Avez-vous déjà cliqué ici avec votre souris ? Vous le ferez. »

Étape n° 5 : définissez votre budget, votre stratégie d'enchères et l'échéancier de votre campagne

Tirez le meilleur parti de votre budget publicitaire

Vous pouvez définir un budget au niveau du groupe de campagnes pour optimiser la plateforme ou au niveau de chaque campagne pour un contrôle plus précis. Choisissez soigneusement votre stratégie d'enchères :

La fonctionnalité « Diffusion maximale » permet à LinkedIn d'optimiser automatiquement vos campagnes afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles en fonction de votre budget.

La fonctionnalité « Cost Cap » vous permet de définir un coût cible par résultat, afin que LinkedIn s'efforce de rester en dessous du nombre indiqué.

Les enchères manuelles vous permettent de contrôler le montant des enchères.

La plupart des annonceurs débutants devraient utiliser la diffusion maximale pour plus de simplicité et pour bénéficier de l'optimisation IA de LinkedIn. Définissez un budget quotidien qui ne dépassera pas vos ressources, un budget total pour la campagne comme limite de dépenses, et sélectionnez les dates de début et de fin. Vous pouvez suspendre les campagnes à tout moment ou les prolonger si elles fonctionnent bien.

Étape n° 6 : créez des publicités attrayantes

Vous pouvez maintenant créer la publicité qui sera présentée à votre audience.

Captez l'attention de votre audience grâce à vos créations publicitaires

En fonction du format choisi, vous devrez télécharger des images, rédiger des titres, ajouter un texte descriptif et inclure un bouton d'appel à l'action (CTA).

LinkedIn recommande de créer 4 à 5 variantes de publicités au sein d'une même campagne, afin de permettre à la plateforme de tester et d'identifier le contenu créatif qui résonne le mieux. Assurez-vous que les images répondent aux exigences techniques : minimum 100 × 100 pixels, enregistrées au format .jpg ou .png, et d'une taille inférieure à 2 Mo.

Votre stratégie créative doit aborder les points suivants :

Titres qui communiquent immédiatement la valeur ou les avantages

Texte publicitaire qui répond aux préoccupations ou aux aspirations spécifiques de votre audience

Des images professionnelles et pertinentes pour votre public cible

Boutons CTA alignés sur l'objectif de votre campagne

Plusieurs variantes créatives testées simultanément pour comparer les performances

🚀 Avantage ClickUp : plus besoin de passer de ChatGPT pour le texte, à Midjourney pour les images et aux outils de conception pour la disposition. ClickUp Brain combine la rédaction IA et la génération d'images dans votre environnement de travail afin que votre équipe marketing puisse avancer plus rapidement et rester concentrée sans dispersion IA. Essayez cette suggestion : Rédigez trois versions du texte publicitaire LinkedIn pour promouvoir notre nouveau cours de gestion de projet destiné aux directeurs marketing. Adoptez un ton professionnel mais accessible, en mettant l'accent sur le gain de temps et la réduction du chaos au sein de l'équipe. Demandez à ClickUp Brain de rédiger vos textes publicitaires Créez ensuite une image d'accueil épurée et moderne représentant un professionnel du marketing sûr de lui, travaillant à un bureau élégant avec plusieurs tableaux de bord de projets organisés visibles sur son écran, dans un style minimaliste et lumineux, avec des tons bleus et blancs. Lancez une campagne publicitaire LinkedIn avec l'assistance de ClickUp Brain

Étape n° 7 : Installez le suivi des conversions (facultatif)

Si vous ne suivez que les clics et les impressions, vous passez à côté d'une vision globale de l'impact réel de vos publicités.

Suivez le suivi des conversions avec LinkedIn Ads

Installez l'étiquette LinkedIn Insight Tag sur votre site web pour suivre les actions importantes effectuées par les personnes qui ont vu votre publicité, telles que remplir un formulaire, télécharger une ressource ou effectuer un achat. Ce suivi basé sur des pixels relie vos dépenses publicitaires aux résultats commerciaux réels, vous permettant ainsi de connaître clairement votre retour sur investissement.

Vous pouvez créer des évènements de conversion pour différentes actions effectuées par les utilisateurs sur votre site web. Par exemple, vous pouvez suivre les envois de formulaires séparément des achats achevés. Ces données sont précieuses pour optimiser les campagnes et démontrer la valeur publicitaire aux parties prenantes.

💡 Conseil de pro : avant le lancement, examinez minutieusement chaque élément pour vous assurer que tout est prêt. Vous devez : Vérifiez que votre objectif correspond à votre objectif d’entreprise.

Assurez-vous que votre ciblage d'audience est suffisamment précis pour être pertinent, mais suffisamment large pour toucher un nombre suffisant de personnes.

Vérifiez que votre création est convaincante et répond aux spécifications techniques. Achevez les dernières vérifications et envoyez votre publicité pour validation LinkedIn procède à un processus de vérification, généralement achevé dans les 24 heures, afin de s'assurer que tout est conforme aux politiques de la plateforme avant la mise en ligne.

Mesurer la réussite des publicités LinkedIn

La plupart des annonceurs LinkedIn se focalisent sur les impressions tout en ignorant les indicateurs qui prédisent la rentabilité. Vous devez mesurer ce qui convertit, et pas seulement ce qui est vu.

Suivez ces indicateurs :

Taux de clics (CTR) : comparez votre CTR à celui des campagnes précédentes et à celui de vos concurrents. Un CTR stagnant ou en baisse indique que votre création ou votre ciblage doivent être actualisés.

Coût par clic (CPC) : suivez cet indicateur de manière cohérente dans toutes vos campagnes afin d'identifier les segments d'audience ou les formats publicitaires les plus rentables pour votre entreprise.

Conversions : ne suivez que les actions qui ont une valeur commerciale. Les formulaires envoyés que votre équipe commerciale ignore n'ont aucune valeur. Définissez ce que signifie réellement la conversion pour votre objectif.

Qualité des prospects : évaluez les prospects en fonction de critères d'adéquation avant de vous réjouir du nombre de conversions. Un volume élevé de prospects non qualifiés gaspille vos ressources et fausse vos données de performance.

Retour sur investissement (ROI) : partez de la valeur vie client pour définir des cibles de coût d'acquisition réalistes. Cela vous permettra de déterminer si vos dépenses publicitaires sont viables à long terme.

🚀 Avantage ClickUp : Assurez-vous un rythme de révision régulier pour vos campagnes publicitaires LinkedIn grâce aux tâches récurrentes dans ClickUp. Planifiez des tâches récurrentes dans ClickUp pour effectuer des analyses hebdomadaires/mensuelles des performances publicitaires Définissez une tâche hebdomadaire ou bihebdomadaire qui vous permet de vous recentrer sur vos indicateurs clés, vos créations et les performances de votre audience, afin de pouvoir détecter rapidement les changements et vous adapter en conséquence. Cela vous permet de maintenir un cycle d'optimisation cohérent, de réduire les changements de dernière minute et de prendre plus facilement des décisions plus éclairées concernant vos campagnes.

Limites des publicités LinkedIn

LinkedIn est un outil puissant pour le marketing B2B, mais ce n'est pas une solution universelle. Comprendre les limites de la plateforme vous aide à répartir votre budget de manière plus stratégique dans l'ensemble de votre mix marketing.

Les véritables limites des publicités LinkedIn :

Coûts élevés : les CPC et les CPM sont nettement plus élevés que ceux des autres plateformes sociales, ce qui rend les campagnes grand public coûteuses et souvent peu rentables.

Limitations B2C : l'orientation professionnelle de LinkedIn le rend inefficace pour atteindre les consommateurs en dehors du contexte du travail, ce qui limite la portée des marques de détail et de lifestyle.

Audience plus restreinte : le nombre d'utilisateurs actifs étant inférieur à celui de Facebook ou d'Instagram, vous travaillez avec un marché potentiel plus restreint pour la plupart des campagnes.

Flexibilité créative limitée : le ton de la marque doit rester professionnel et formel, ce qui limite les approches créatives ludiques, audacieuses ou décontractées qui trouvent un écho ailleurs.

Fatigue publicitaire : une audience réduite signifie que vos publicités sont diffusées de manière répétée auprès des mêmes personnes, ce qui entraîne une baisse des performances et une fatigue visuelle au fil du temps.

Les bons outils et modèles (comme ClickUp pour les équipes marketing!) vous libèrent du travail répétitif afin que vous puissiez consacrer plus de temps à la stratégie et à la gestion créative du flux de travail.

Voici un aperçu rapide :

Voyons maintenant cela en détail.

Tableaux blancs intégrés pour le brainstorming dans un environnement de travail unifié

Le brainstorming pour les publicités LinkedIn fonctionne mieux lorsque vous le structurez autour des points forts de la plateforme. Essayez de diviser votre Tableau blanc en trois colonnes : les titres de poste que vous ciblez, les problèmes que ces personnes rencontrent au travail et la manière dont votre offre les résout.

Conservez vos discussions stratégiques liées au travail grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp offrent à votre équipe un espace visuel pour esquisser des idées de campagne, dessiner des concepts publicitaires et faire le lien entre les points faibles de votre audience et les angles de communication.

Vous pouvez y glisser des notes, y déposer des images pour vous inspirer, y dessiner des idées de disposition et tout lier directement aux tâches dans ClickUp lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

Découvrez le témoignage de Lulu Press sur l'utilisation de ClickUp:

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Découvrez comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de certaines tâches :

Suivi des créations publicitaires pour centraliser toutes vos ressources

Il est facile de se perdre dans le suivi des créations publicitaires LinkedIn. Vous testez différentes images, titres, variantes de texte et combinaisons d'audiences. Au bout de quelques semaines, il est difficile de se souvenir quelle combinaison a été utilisée où et ce que vous en avez retiré.

Le problème s'aggrave lorsque vous travaillez en collaboration. Quelqu'un lance une nouvelle création sans se rendre compte que vous avez déjà testé cette approche. Ou bien un format gagnant est oublié parce que personne n'a documenté les raisons de son succès.

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez votre équipe sur les campagnes LinkedIn grâce au modèle de publicité de ClickUp.

Le modèle de publicité ClickUp vous aide dans cette tâche. Il vous offre un cadre structuré pour gérer chaque étape de votre campagne publicitaire LinkedIn. Par exemple, vous pouvez :

Budget alloué , Lien de publication , Date de sortie , Plateforme et Public cible pour cartographier chaque publicité. Utilisez les champs personnalisés ClickUp tels queetpour cartographier chaque publicité.

Déplacez les tâches vers différents statuts, tels que Nouvelle demande , Recherche , Mise en œuvre , En cours et Achevé , afin que tout le monde connaisse l'étape d'avancement d'un actif.

Calendrier, Par client, Budget, Publicités ou Concepteurs pour une meilleure visibilité des parties prenantes. Choisissez parmi les vues ClickUp telles queoupour une meilleure visibilité des parties prenantes.

Calendrier de contenu LinkedIn pour suivre le planning

Diffuser des publicités LinkedIn sans contenu organique pour les soutenir est une occasion manquée. Quand quelqu'un voit votre publicité et clique sur votre page d'entreprise, que trouve-t-il ? Si le dernier message date de deux mois, vous avez perdu toute crédibilité avant même que la discussion ne commence.

Un calendrier de contenu LinkedIn vous aide à coordonner les deux. Peut-être que votre campagne publicitaire fait la promotion d'un webinaire, auquel cas vos publications organiques de la semaine fourniront des informations contextuelles sur le même sujet. Ou peut-être que vous reciblez les personnes qui ont interagi avec une publication, auquel cas vous devez savoir ce qui est prévu et à quel moment.

Essayez ce modèle de calendrier de contenu LinkedIn. 👇

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence et la transparence de vos flux de travail publicitaires grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Mettez en avant votre calendrier de contenu publicitaire à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Il vous permet de mapper tous vos actifs LinkedIn, des publications de sensibilisation aux mises à jour de génération de prospects, dans un calendrier clair où vous pouvez suivre la conception, la rédaction, la révision et la publication. Vous trouverez des champs personnalisés pour le canal, le public cible, la date de publication et le type de contenu, ce qui vous permettra de segmenter facilement votre contenu.

Tableau de bord de rapports alimenté par l'IA avec des résumés clairs et concis

Se contenter de consulter les rapports natifs de LinkedIn Campaign Manager ne vous mènera pas loin. Les données sont bien là, mais elles sont dispersées entre différents onglets et intervalles de temps, ce qui rend difficile d'avoir une vue d'ensemble ou de repérer les tendances.

Un tableau de bord de rapports rassemble toutes les informations dans une seule vue. Vous pouvez suivre les dépenses, les impressions, les clics et les conversions côte à côte. Plus important encore, vous pouvez observer l'évolution des indicateurs au fil du temps.

Obtenez instantanément des résumés et des mises à jour générés par l'IA grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue d'ensemble des performances de votre campagne publicitaire LinkedIn tout en vous montrant comment l'équipe fait avancer les tâches. Vous pouvez suivre des indicateurs clés de performance tels que les clics, le CPL, le CTR, les conversions, le rythme des dépenses et les performances de l'audience à l'aide de cartes qui extraient les données des mises à jour quotidiennes de votre équipe.

La charge de travail de l'équipe, l'avancement des tâches, les validations et les échéanciers de production sont affichés à côté des indicateurs de votre campagne afin que vous puissiez voir si les retards, les révisions créatives ou les changements de volume ont une incidence sur les résultats.

Maintenez le cap de votre campagne grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

Ajoutez des cartes IA optimisées par ClickUp Brain, telles que :

StandUp par l'IA : fournit un résumé rapide des activités récentes d'un membre de l'équipe.

AI Team StandUp : montre ce que plusieurs membres de l'équipe ont accompli au cours d'un intervalle donné.

Résumé exécutif de l'IA : met en évidence la santé globale et les mises à jour clés de votre dossier de campagne ou de votre projet.

Mise à jour du projet IA : offre un aperçu général de l'avancement des tâches, des échéanciers et des obstacles.

IA Brain : vous permet de poser des questions ciblées sur les performances, les retards ou les priorités pour obtenir des informations instantanées.

Automatisations et agents pour faire avancer le travail

La gestion des publicités LinkedIn implique de nombreuses étapes répétitives.

Une fois que quelqu'un a terminé la création, vous devez vous rappeler de l'envoyer pour approbation. Une campagne se termine, vous devez alors extraire le rapport. Rien n'est difficile en soi, mais le suivi de tout prend du temps.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Les automatisations et les agents IA de ClickUp peuvent prendre en charge les étapes répétitives de votre flux de travail publicitaire LinkedIn, afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'exécution.

Quelques exemples d'automatisation à essayer :

Statut > Prêt pour révision > Créer automatiquement une tâche d'approbation

Champ personnalisé Ciblage mis à jour > Attribuer une tâche au responsable de campagne

Statut > Approuvé > Modifier le statut en Prêt à planifier

Statut > En direct > Informer le propriétaire des analyses

Tous les vendredis > Créer une tâche d'évaluation des performances

Priorité mise à jour > Ajustement automatique de la date d'échéance

Les agents font la même chose, mais sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ils peuvent attribuer des tâches aux membres de l'équipe, envoyer des mises à jour, rassembler des résumés et des rapports, et même répondre à des questions à votre place. Découvrez comment. 👇🏼

Une productivité axée sur la voix grâce à une application de bureau autonome

ClickUp Brain MAX fonctionne comme un assistant IA de bureau qui extrait le contexte de vos tâches, documents et applications connectées, afin que vous obteniez des réponses fondées sur votre travail réel dans le cadre de vos campagnes.

Vous pouvez rechercher des brouillons d'annonces, trouver des notes sur les performances passées, extraire des détails de ciblage ou afficher les derniers indicateurs LinkedIn depuis votre environnement de travail sans changer d'onglet. Il prend également en charge plusieurs modèles d'IA, ce qui vous permet de rédiger des variantes de texte, de nettoyer les descriptions d'audience ou de transformer des idées éparses en étapes concrètes tout en restant dans votre flux de travail.

Travaillez 4 fois plus vite avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Talk to Text dans ClickUp Brain MAX vous permet d'exprimer vos pensées à voix haute et de les convertir directement en texte pour vos tâches, notes ou messages.

Il reconnaît les @mentions et les liens, prend en charge le vocabulaire personnalisé afin que les termes propres à votre secteur et les noms de vos campagnes soient compris, et fonctionne sur toutes les applications. Vous pouvez ainsi saisir une idée d'optimisation complète dans LinkedIn Campaign Manager, puis la transférer directement dans la tâche qui nécessite une mise à jour.

Il élimine les contraintes liées à la saisie pendant les cycles de révision chargés, vous permet de rester concentré et offre à votre équipe des transferts plus clairs et plus rapides lorsque des décisions doivent être prises.

Bonnes pratiques pour les publicités LinkedIn

Essayez ces bonnes pratiques pour améliorer vos publicités LinkedIn. 📈

Cessez de traiter LinkedIn comme Facebook avec des titres de poste

La plus grande erreur commise par les spécialistes du marketing est d'utiliser la même stratégie que celle qu'ils utilisent sur d'autres plateformes.

Les utilisateurs de LinkedIn ont un état d'esprit différent. Ils ne font pas défiler leur fil d'actualité pour se détendre. Ils recherchent des valeurs professionnelles utiles entre deux réunions. Votre création dispose peut-être de deux secondes pour montrer sa pertinence avant qu'ils ne passent à autre chose.

Cela signifie qu'il faut miser sur la spécificité. Les points faibles génériques sont ignorés. Mais mentionnez quelque chose qui ressemble à une discussion qu'ils ont eue mardi dernier, et vous aurez toute leur attention.

🔍 Le saviez-vous ? Des expériences sur le terrain portant sur les signaux sociaux dans la publicité sociale ont montré que l'ajout d'informations sur l'affiliation à un groupe de pairs (par exemple, « Votre ami aime cette marque ») augmentait considérablement le nombre de clics sur les publicités et la formation de connexions, en particulier lorsque le pair était un lien fort.

Adaptez votre offre au niveau de notoriété

Les audiences froides ne veulent pas de démonstrations. Elles savent à peine qui vous êtes. Pousser trop tôt à une discussion commerciale gaspille votre budget et rebute les clients potentiels avant qu'ils ne soient prêts.

Réfléchissez par étapes :

Les audiences non averties ont besoin de contenus éducatifs qui établissent votre crédibilité.

Les audiences conscientes des problèmes réagissent aux cadres ou aux perspectives qui redéfinissent leurs défis.

Les audiences sensibles aux solutions veulent des preuves : études de cas, comparaisons, détails

Seules les personnes qui évaluent activement méritent la demande de démonstration.

La plupart des comptes publicitaires LinkedIn proposent une seule offre à tout le monde. C'est une occasion manquée de gagner de l'argent.

Laissez vos publicités faire leurs preuves avant de prendre des décisions

La tentation de vérifier les performances toutes les heures est réelle, mais l'algorithme de LinkedIn a besoin de temps pour s'optimiser. Apporter des modifications après seulement un ou deux jours de données peut conduire à des conclusions erronées. Une campagne qui semble être un échec le mardi peut trouver son rythme dès le vendredi, une fois que le système a identifié les personnes qui s'engagent.

Donnez aux nouvelles créations au moins une semaine et quelques milliers d'impressions avant de les juger. Sinon, vous réagissez au bruit, et non au signal.

Utilisez les exclusions de manière aussi agressive que la cible

La plupart des annonceurs se concentrent sur les personnes qu'ils souhaitent atteindre et oublient celles qu'ils souhaitent éviter. En excluant vos clients actuels, vos concurrents, les demandeurs d'emploi et les secteurs non qualifiés, vous affinez considérablement votre audience.

Examinez régulièrement les données de votre campagne afin d'identifier des tendances.

Si un certain segment clique mais ne convertit jamais, excluez-le. Des exclusions strictes permettent à votre budget d'atteindre les personnes susceptibles d'acheter.

Adaptez vos campagnes aux cycles d'achat

Les achats B2B suivent des rythmes liés aux budgets, aux trimestres et aux saisons de planification.

Faire la promotion d'une solution coûteuse en décembre, lorsque les budgets sont gelés, revient à gaspiller de l'argent. Intensifier vos efforts au premier trimestre, lorsque les nouveaux budgets sont débloqués, permet de rentabiliser chaque dollar investi.

Apprenez à connaître les moments où vos clients évaluent et achètent généralement. Adaptez votre calendrier de campagne en conséquence : dépenses plus importantes pendant les périodes d'achat actives, maintenance plus légère pendant les périodes creuses.

Boostez vos campagnes publicitaires LinkedIn avec ClickUp

Les publicités LinkedIn peuvent sembler chaotiques lorsque chaque étape vous entraîne dans une direction différente. Vous planifiez la création à un endroit, effectuez le suivi des performances ailleurs et effectuez un rappel à votre équipe pour qu'elle effectue des révisions dans un autre outil encore. Cependant, une fois que vous avez franchi la courbe d'apprentissage, l'ensemble du processus commence à ressembler à un rythme que vous contrôlez.

ClickUp vous aide à maintenir ce rythme soutenu.

Vous élaborez vos concepts de campagne sur les tableaux blancs ClickUp, surveillez les tendances de performance grâce aux tableaux de bord ClickUp et gérez les tâches répétitives à l'aide des automatisations.

Et lorsque vient le moment de créer vos publicités, vous allez encore plus vite. ClickUp Brain rédige vos textes publicitaires, rédige des variantes, peaufine les titres et vous aide à adapter votre message à chaque segment d'audience. Vous utilisez ensuite ClickUp Brain MAX pour générer des visuels publicitaires clairs et conformes à votre image de marque, directement dans votre environnement de travail. Même vos idées spontanées trouvent leur place grâce à Talk to Text, afin que rien ne soit oublié pendant les cycles de révision.

Tout reste en connexion, ce qui signifie que chaque campagne évolue avec plus de clarté, de cohérence et de confiance.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les publicités LinkedIn fonctionnent généralement selon un modèle CPC ou CPM. Les coûts varient en fonction de l'audience et de la concurrence, mais la plupart des campagnes se situent dans un intervalle de 5 à 12 dollars par clic ou un CPM comparable. Les segments très ciblés coûtent souvent plus cher.

Les formulaires de génération de prospects sont particulièrement efficaces pour capturer des prospects, car les utilisateurs soumettent leurs informations sans quitter LinkedIn. Le contenu sponsorisé est également très performant lorsqu'il est associé à une offre intéressante ou à un contenu réservé.

Oui. Les petites entreprises peuvent mener des campagnes ciblées à faible budget en ciblant des audiences restreintes et en utilisant des objectifs simples tels que les visites de sites Web ou la génération de prospects. Les minimums de LinkedIn sont gérables pour des tests contrôlés.

Les conversions sont suivies grâce à la balise LinkedIn Insight Tag installée sur votre site web. Elle capture des actions telles que les formulaires achevés, les inscriptions et les téléchargements afin de mesurer l'efficacité des campagnes.

ClickUp vous aide à organiser les tâches, les validations, les ressources et les échéanciers de vos campagnes. Les équipes utilisent les priorités de tâches, les statuts de tâches personnalisés et les documents ClickUp pour rationaliser la planification, surveiller l'exécution et harmoniser les notes de performance entre les différentes campagnes.