Modèles de dossiers de presse pour créer en quelques minutes des ressources médiatiques prêtes à l'emploi

Votre marque a une histoire, et votre dossier de presse permet de la raconter de la bonne manière tout en contrôlant le récit.

Mais en créer un à partir de zéro à chaque fois ? C'est le meilleur moyen de s'épuiser. De la collecte des ressources à la conception des dispositions, le processus vous prend un temps que vous n'avez pas. La plupart de ces difficultés proviennent de la prolifération des tâches.

C'est là que les modèles de dossiers de presse entrent en jeu. Les éléments clés étant déjà intégrés, il vous reste à faire entrer vos informations. C'est rapide, soigné et professionnel, sans avoir à partir de zéro.

Découvrez quelques-uns des meilleurs modèles de dossiers de presse électroniques pour vous aider à mettre en avant votre marque en toute confiance (et avec beaucoup moins de stress).

Que sont les modèles de dossiers de presse ?

Les modèles de dossiers de presse sont des structures prédéfinies utilisées pour créer un ensemble d'informations essentielles, notamment des images haute résolution et des ressources destinées aux journalistes et aux professionnels des médias, également appelées « dossiers de presse ».

Ces modèles fournissent un cadre pour organiser les informations clés, les ressources visuelles et les coordonnées d'une entreprise ou d'un produit.

Voici comment ces modèles facilitent le processus de partage d'informations avec les médias :

✅ Contient une diapositive de couverture mettant en avant l'image de marque de l'entreprise✅ Comprend une section « À propos de nous » avec un bref aperçu de l'entreprise et ses valeurs fondamentales✅ Présente les produits/services en décrivant clairement l'offre de l'entreprise✅ Propose des communiqués de presse présentant les dernières actualités et évènements de l'entreprise

👀 Anecdote : le premier dossier de presse connu a été créé par Parker & Lee pour une campagne de relations publiques en 1906, afin de promouvoir une compagnie ferroviaire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de dossier de presse ?

Un bon modèle de dossier de presse communique efficacement l'histoire d'une marque aux médias, en tant que fournisseur d'informations essentielles et de ressources de haute qualité pour la couverture médiatique.

Cependant, ce qui rend les modèles de dossiers de presse gratuits vraiment attrayants, c'est généralement ce qui suit :

Présentez les informations de manière claire et concise, afin qu'elles soient faciles à comprendre et à assimiler , souvent dans un document ou sur un site web.

Reflétez la cohérence de votre marque grâce à des couleurs, des polices de caractère et un style appropriés, ainsi qu'à des éléments supplémentaires.

Racontez une histoire captivante qui met en avant la valeur de la marque, sa preuve sociale et ses arguments de vente uniques.

Comprend des visuels de haute qualité , tels que des photos professionnelles, des logos et d'autres ressources multimédias.

Permet une navigation facile, permettant aux journalistes de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

Aperçu des modèles de dossiers de presse

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de dossiers de presse ClickUp et Template. Net :

Découvrez comment élaborer un plan de projet de haut niveau en moins de 30 minutes, de la définition des objectifs à l'attribution des tâches.

Les 14 meilleurs modèles de dossiers de presse

Voici une liste de 14 modèles de dossiers de presse conçus pour vous aider à créer un dossier média professionnel et bien organisé qui présente efficacement la mission, l'histoire et les principales réalisations de votre entreprise en tant que fonctionnalité.

1. Modèle de communiqué de presse ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites passer votre message dans un paysage médiatique saturé grâce au modèle de communiqué de presse ClickUp.

En matière de communiqués de presse, formuler correctement votre message est la clé pour capter l'attention des journalistes et de votre cible. L'objectif est de raconter l'histoire de votre produit d'une manière qui trouve un écho et se démarque. Mais comment vous assurer que votre message trouve un écho efficace ?

C'est là que le modèle de communiqué de presse ClickUp entre en jeu. Ce modèle vous permet de rédiger en un clin d'œil un communiqué de presse qui met en avant la valeur unique de votre produit ou service, dans une mise en forme prête à attirer l'attention.

Ce modèle de communiqué de presse intègre également de manière transparente des visuels et des textes qui captivent à la fois les médias et votre public, ce qui augmente les chances que votre communiqué de presse bénéficie de la couverture qu'il mérite.

✨ Idéal pour : les start-ups, les spécialistes du marketing et les créateurs qui souhaitent rédiger rapidement et efficacement des communiqués de presse percutants.

Comment Brain MAX accélère la création de dossiers de presse Les dossiers de presse se constituent plus rapidement lorsque vous pouvez saisir vos idées et vos ressources sans changer d'outil. ClickUp Brain MAX vous aide à rassembler les actualités de votre marque, à résumer les détails de vos produits et à affiner votre message avec plus de clarté. Avec Talk to Text , vous pouvez enregistrer des notes pendant les interviews, les sessions de planification ou les brainstormings et les convertir instantanément en texte clair pour votre projet de dossier de presse. Cela vous permet de conserver un contenu précis et prêt à être modifié en cours sans retarder le processus créatif. Planifiez, exécutez et analysez 4 fois plus rapidement avec Talk to Texte sur ClickUp Brain MAX.

2. Modèle de dossier de presse ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez un portfolio convaincant de vos arguments de vente uniques à l'aide du modèle de dossier de presse ClickUp.

Tous les dossiers de presse ont un objectif commun : communiquer qui vous êtes, ce que vous offrez et pourquoi travailler avec vous est un choix judicieux.

Le défi ? Se démarquer dans un espace où de nombreuses voix se disputent la même attention.

Le modèle ClickUp Media Kit vous permet de créer facilement un portfolio professionnel et soigné qui met en avant vos plus grandes réussites et positionne votre marque pour la collaboration.

Avec quelques personnalisations pour refléter votre histoire unique, vous serez prêt à présenter tout ce que votre entreprise a réalisé et à expliquer pourquoi elle représente une opportunité précieuse pour les autres.

✨ Idéal pour : les entreprises qui cherchent à attirer des partenaires et des annonceurs potentiels en mettant en avant les réussites de leur marque.

💡 Conseil de pro : simplifiez la création de contenu en mapant chaque étape du processus, de la recherche à la publication. Consultez l'article Comment créer un flux de travail pour la création de contenu pour obtenir des conseils clairs sur l'organisation de la création de contenu du début à la fin.

3. Modèle de liste de médias ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez sur la bonne voie en vous concentrant sur l'établissement de relations durables avec les médias grâce au modèle de liste de médias de ClickUp.

La communication avec les médias est-elle défaillante ? Comment les professionnels des relations publiques parviennent-ils à faire fonctionner la fonctionnalité de leurs clients ?

La communication avec les médias est-elle défaillante ? Comment les professionnels des relations publiques parviennent-ils à faire fonctionner la fonctionnalité de leurs clients ?

Un utilisateur de Reddit a posé la question.

Même si le scénario peut sembler dramatique, la gestion des relations avec les médias peut rapidement devenir accablante sans les bons outils. Sans un système clair en place, le suivi des contacts, des suivis et de la progression des campagnes peut s'avérer une tâche ardue.

Le modèle ClickUp Media Liste vous aide à rester organisé et efficace. Il vous permet de :

Créez une liste complète de contacts pour les communiqués de presse, les interviews et autres actions médiatiques.

Suivez le statut de chaque contact (par exemple, contacté, en cours, achevé)

Conservez les données essentielles telles que les coordonnées, les sujets abordés et les notes de suivi.

En matière de suivi, ClickUp pour les équipes médias est l'outil dont vous avez besoin pour vous assurer que les délais sont respectés. Grâce à la flexibilité offerte par la gestion de tout depuis une seule plateforme, les équipes restent alignées, évitent la confusion et gardent le contrôle sur tous les éléments mobiles de votre stratégie médiatique.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent organiser leurs efforts de communication avec les médias, en s'assurant que chaque contact est géré efficacement.

4. Modèle de directives de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que le message, les visuels et la voix de votre marque soient toujours en accord avec le modèle de directives de marque ClickUp.

Avez-vous déjà eu l'impression que l'identité de votre marque était dispersée sur différentes plateformes sans orientation claire ? C'est là que les choses peuvent se compliquer, surtout lorsque vous devez assurer la cohérence de tous les points de contact.

Le modèle ClickUp Brand Guidelines est là pour vous aider. Ce modèle vous fournit une manière simplifiée de créer, de collaborer et de stocker tous vos supports de marque en un seul endroit.

Grâce à des modèles personnalisables et des mises à jour en temps réel, vous pouvez vous assurer que la voix, les visuels et les messages de votre marque restent cohérents sur tous les canaux.

✨ Idéal pour : les équipes prêtes à créer une identité de marque cohérente et homogène et à en assurer la maintenance de manière transparente.

👀 Anecdote : 93 % des professionnels des relations publiques déclarent avoir utilisé un dossier de presse dans le cadre de leurs campagnes, ce qui montre à quel point ceux-ci sont importants pour gérer l'image médiatique haute résolution d'une marque.

5. Modèle de livre de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence et l'uniformité du message de votre marque sur toutes les plateformes grâce au modèle ClickUp Brand Book.

42 % des consommateurs estiment que les logos jouent un rôle clé dans la transmission de la personnalité d'une marque.

Cependant, votre marque ne se résume pas à un simple logo ou slogan. Elle englobe l'image, l'esprit et la personnalité de votre entreprise.

Le modèle ClickUp Brand Book vous aide à définir et à maintenir une identité de marque cohérente sur tous les canaux. Il vous fournit la structure dont vous avez besoin pour organiser les directives de votre marque, notamment les logos, les polices de caractère, les couleurs et les messages.

En utilisant ce modèle, vous pouvez facilement suivre l'évolution du contenu de votre marque et vous assurer que chaque élément marketing reflète l'identité unique de votre entreprise.

✨ Idéal pour : les équipes qui cherchent à créer une identité de marque cohérente et professionnelle, qui reste uniforme dans tous les supports et canaux marketing.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage ont exprimé leur intérêt pour l'utilisation de l'IA afin d'organiser leur vie, notamment pour gérer leurs calendriers, leurs tâches et leurs rappels. De plus, 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour que l'IA fasse son travail efficacement, elle doit comprendre les priorités des tâches, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster les tâches et mettre en place des flux de travail automatisés. Alors que la plupart des outils couvrent une ou deux de ces étapes, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper cinq applications ou plus sur une seule plateforme ! Grâce à la planification optimisée par l'IA, vous pouvez facilement attribuer des tâches et des réunions aux créneaux horaires disponibles en fonction des niveaux de priorité. De plus, vous pouvez configurer des règles d'automatisation personnalisées avec ClickUp Brain pour automatiser les tâches routinières. Adieu le travail fastidieux !

6. Modèle de gestion de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez votre équipe autour d'une mission commune à l'aide du modèle de gestion de marque ClickUp.

Avez-vous déjà essayé de mettre d'accord un groupe de créatifs sur l'image que doit renvoyer une marque ? Ce n'est pas facile.

Il est essentiel que tout le monde soit d'accord pour établir une identité de marque solide. L'astuce consiste à disposer d'un outil qui harmonise l'ensemble de votre équipe et la maintient sur la même longueur d'onde.

C'est là que le modèle de gestion de marque ClickUp entre en jeu. Il est conçu pour que tout le monde, des designers aux spécialistes du marketing, reste dans le suivi.

Le modèle vous permet de planifier et de suivre simultanément la progression de plusieurs campagnes. Il regroupe en un seul endroit tous les outils dont vous avez besoin pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion de marque, ce qui rend votre travail plus efficace.

✨ Idéal pour : les responsables de marque et les équipes qui souhaitent planifier et exécuter facilement leurs campagnes tout en assurant la maintenance de la cohérence de la marque dans toutes leurs stratégies de communication marketing.

7. Modèle de guide de style de marque ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence de votre style dans toutes vos communications grâce au modèle de guide de style de marque ClickUp.

Voici le plus grand défi lié à la création de contenu : vous souhaitez que chaque message, des e-mail aux publications sur les réseaux sociaux, reflète la personnalité et les valeurs de votre marque, tout en se démarquant individuellement.

Grâce au modèle de guide de style de marque ClickUp, vous pouvez rapidement définir des directives claires concernant le ton, les visuels et les messages de votre marque.

En quelques secondes seulement, vous disposerez de la base nécessaire pour maintenir une identité de marque cohérente partout où cela compte grâce à ce modèle de guide de style. Vous pourrez ainsi créer des contenus variés tout en restant fidèle à votre vision.

✨ Idéal pour : les équipes qui cherchent à créer une identité de marque cohérente et professionnelle.

💡 Conseil de pro : Vous voulez vous assurer que vos publicités touchent le bon public au bon moment ? Apprenez à élaborer un plan média efficace dans Comment créer un plan média efficace et faites passer votre stratégie marketing au niveau supérieur.

8. Modèle de stratégie de commercialisation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez tout ce dont vous avez besoin pour lancer un produit en un seul endroit grâce au modèle de stratégie de commercialisation de ClickUp.

Vous avez le produit, et maintenant ? Le présenter aux bonnes personnes, au bon moment, est un tout autre défi.

Une stratégie de commercialisation solide peut faire la différence entre un lancement de produit qui échoue et un lancement qui cartonne. Voici un guide pour élaborer une stratégie de commercialisation qui trouve le juste équilibre.

Le modèle ClickUp Go-To Market Strategy est conçu pour simplifier le processus. Grâce à lui, vous pouvez rapidement évaluer les besoins du marché, affiner votre position et aligner votre équipe sur les stratégies clés de tarification et de distribution, sans avoir à passer d'une feuille de calcul à l'autre ou à consulter des notes disparates.

✨ Idéal pour : les équipes qui lancent de nouveaux produits et ont besoin d'une feuille de route claire et structurée.

👀 Anecdote amusante : les studios de cinéma créent souvent des dossiers de presse élaborés qui contiennent non seulement des informations, mais aussi des photos des coulisses, des interviews du réalisateur et même des échantillons de la bande originale du film !

9. Modèle de guide stylistique du logo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que le logo de votre marque est utilisé de manière cohérente grâce au modèle de guide stylistique du logo ClickUp.

Pensez à la dernière fois où vous avez vu le logo d'une marque utilisé de manière incorrecte : peut-être que les couleurs n'étaient pas les bonnes, que l'espace était incorrect ou qu'il était étiré au point d'être méconnaissable. Cela vous a immédiatement rebuté, n'est-ce pas ?

Imaginez votre logo apparaissant de manière inattendue sur des milliers de points de contact.

C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un guide de style de logo solide. Le modèle de guide de style de logo ClickUp garantit la cohérence et la reconnaissance de votre logo dans toutes les applications. Des valeurs de couleur à l'espace approprié, vous pouvez définir précisément comment votre logo doit être utilisé et partager ce guide avec vos partenaires et fournisseurs afin de vous assurer qu'il est toujours appliqué correctement.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent protéger l'intégrité de leur marque, que ce soit dans la presse écrite, numérique ou sur les plateformes partenaires.

10. Modèle de checklist pour la publicité dans les dossiers de presse par Template. Net

Lors de la préparation d'un dossier de presse, il est facile de négliger des détails mineurs mais essentiels qui peuvent avoir un impact significatif sur votre communication médiatique.

Imaginons, par exemple, que vous envoyiez un dossier de presse contenant des coordonnées obsolètes ou ne comportant pas d'images de haute qualité de vos produits : ces deux éléments peuvent rapidement transformer l'intérêt potentiel des médias en occasions manquées.

Le modèle de checklist pour dossier de presse de Template. Net vous permet d'agir en toute confiance. De la définition de l'objet principal de votre dossier de presse à la révision finale avec les parties prenantes, ce modèle vous aide à rester organisé et concentré à chaque étape du processus.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un guide fiable et étape par étape pour s'assurer que leur dossier de presse comprend des fiches d'information et est prêt pour la distribution aux médias.

11. Modèle de dossier de presse professionnel par Template. Net

Un dossier de presse imprécis ou manquant d'informations clés peut faire plus de mal que de bien. Au lieu de susciter l'intérêt et de renforcer votre crédibilité, il peut semer la confusion chez les médias et les partenaires potentiels, ce qui peut vous faire manquer des opportunités, voire perdre des entreprises.

Le modèle de dossier de presse professionnel de Template. Net vous garantit que cela n'arrivera pas. Il vous aide à organiser toutes les informations clés, telles que la mission de votre entreprise, ses jalons et ses coordonnées, dans un format clair et facile à consulter.

✨ Idéal pour : les entreprises qui souhaitent créer un dossier de presse professionnel et facile à lire.

12. Modèle de dossier de presse d'entreprise par Template. Net

Lorsque vous présentez votre entreprise à des partenaires potentiels, des médias ou des investisseurs, la dernière chose que vous souhaitez est de faire une mauvaise première impression.

De petits détails, tels que l'absence de biographies des dirigeants ou de jalons de l'entreprise obsolètes, pourraient remettre en question votre crédibilité.

Le modèle de dossier de presse d'entreprise de Template. Net organise tout, de la mission et des jalons clés de votre entreprise aux biographies de l'équipe dirigeante et aux coordonnées des contacts médias, le tout dans un modèle facile à utiliser.

✨ Idéal pour : les entreprises qui recherchent un moyen simple et fiable de créer un dossier de presse qui communique clairement l'histoire de leur entreprise.

13. Modèle de dossier de presse pour influenceurs par Template. Net

Si le contenu est au cœur de votre travail, une grande partie de votre rôle en tant qu'influenceur consiste à établir de véritables connexions avec votre public et à prouver en permanence votre valeur aux marques.

Cependant, lorsqu'il s'agit de vous présenter pour de nouvelles collaborations, il peut être difficile d'organiser tous les détails nécessaires, tels que les données démographiques de votre audience, les statistiques d'engagement et les partenariats passés de votre marque.

Le modèle de dossier de presse pour influenceurs de Template. Net vous libère de ce fardeau. Ce modèle offre une disposition claire et professionnelle qui met en valeur votre portée, les informations sur votre audience et votre travail passé, permettant aux marques de comprendre rapidement votre proposition de valeur.

✨ Idéal pour : les influenceurs à la recherche d'un moyen simple et efficace de présenter leur impact et d'attirer de nouvelles collaborations avec des marques grâce à un dossier de presse professionnel.

14. Modèle de dossier de presse pour film par Template. Net

Lumières, caméra, action ! Lorsque vous vous préparez à lancer un film, votre dossier de presse est le héros dans les coulisses qui permet à votre film d'obtenir l'attention qu'il mérite.

Le modèle de dossier de presse pour film de Template. Net vous évite les tracas liés à la création d'un dossier de presse parfait. Ce modèle est conçu pour regrouper toutes les informations relatives à votre film, du titre à la distribution prestigieuse, en passant par les dates de sortie et les informations de contact, dans un dossier professionnel et facile à partager.

Que vous présentiez votre projet à des distributeurs ou que vous partagiez votre film avec les médias, ce modèle vous permet de mettre en avant tous les détails essentiels, y compris les liens.

✨ Idéal pour : les cinéastes et les studios qui souhaitent présenter les informations clés de leur film dans un format professionnel et organisé, mis en forme de manière à ce qu'il soit attrayant.

Ne vous inquiétez plus pour votre dossier de presse grâce à ClickUp.

La première impression est une devise dans le domaine des relations publiques, et un dossier de presse bien conçu met votre marque dans la meilleure position. Que vous souhaitiez obtenir une plus grande couverture médiatique ou renforcer vos partenariats, la cohérence de vos actifs de marque est essentielle.

Avec ClickUp, vous pouvez créer et gérer chaque élément de votre dossier de presse dans un environnement de travail IA convergé où vos fichiers, mises à jour, visuels et notes sont regroupés. Grâce à ses modèles personnalisables et ses excellentes fonctionnalités de suivi, ClickUp vous garantit que chaque aspect de votre dossier de presse est couvert, sans oublier aucun détail.

Jodi Salice, directrice artistique chez United Way Suncoast, fournit l'assistance suivante :

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement incontournable.

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement incontournable.

Prêt à faciliter le processus de création de votre dossier de presse ? Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!