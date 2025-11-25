Les 10 meilleurs modèles Notion pour planifier votre mariage sans stress

Un mariage est censé être l'un des moments les plus heureux de votre vie. Mais sans une bonne planification, il peut devenir l'un des moments les plus stressants.

À mesure que la liste des tâches à faire s'allonge, toute l'excitation peut s'estomper. Pour faire face au chaos, il peut être utile d'utiliser un modèle de mariage.

Que vous planifiez une petite cérémonie intime ou une célébration de plusieurs jours à destination, les modèles de mariage Notion peuvent vous aider. Ils regroupent tous les détails liés à votre évènement dans un espace organisé. Et si vous souhaitez des rappels d'automatisation, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi et entièrement personnalisables qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure dans votre planification. Préparez-vous pour le grand jour sans contretemps de dernière minute.

Aperçu des modèles gratuits de planification de mariage

Voici un bref résumé des modèles de planification de mariage répertoriés dans le blog :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de mariage Notion ?

Un modèle de planification de mariage Notion est un environnement de travail préconfiguré dans Notion, conçu pour aider les couples à organiser chaque détail de leur mariage en un seul endroit.

Ils comprennent généralement des pages structurées et des bases de données pour planifier les tâches, établir le budget, gérer la liste des invités, les prestataires, l'échéancier, le plan de table et trouver l'inspiration.

Avant de choisir un modèle de planification de mariage Notion, il est important de savoir ce qui distingue un système utile d'une page jolie mais confuse.

Voici les éléments indispensables à prendre en compte :👇

Disposition simple et apaisante : choisissez un modèle agréable à l'œil et facile à naviguer afin de toujours savoir où vous concentrer ensuite.

Gestion de la liste des invités et clarté des réponses : recherchez des champs tels que le statut de réponse, les coordonnées, les places assises et les préférences alimentaires, afin de ne pas avoir à effectuer le suivi séparément par la suite.

Suivi des prestataires et des paiements : choisissez un modèle qui vous permet d'accéder facilement aux coordonnées des prestataires, aux informations de réservation, aux délais de paiement et aux suivis.

Transparence budgétaire : recherchez un modèle de planification de mariage qui comprend un tableau budgétaire simple avec les coûts prévus et réels, afin de garder le contrôle de vos finances tout au long de la planification.

Un espace pour vos idées et votre inspiration : privilégiez un espace dédié à vos idées de décoration, vos tenues, vos inspirations florales et vos notes.

Sections flexibles et modifiables : assurez-vous que le modèle que vous choisissez est facile à personnaliser afin qu'il évolue en fonction de vos décisions plutôt que de vous enfermer dans des blocs rigides.

👀 Le saviez-vous ? L'IA est en train de devenir un élément essentiel des mariages. En effet, 1 couple sur 10 l'a déjà utilisée pour réaliser des tâches telles que la rédaction de lettres de remerciement, la création de cartes de mariage, l'élaboration d'itinéraires de lune de miel et même pour gérer des situations délicates, comme savoir comment dire « non » poliment.

Modèles gratuits de planification de mariage Notion

Les modèles gratuits de planification de mariage Notion vous permettent de démarrer facilement et s'adaptent à différents styles de planification. Découvrons-les un par un.

1. Modèle de kit de planification de mariage

via Notion

Le modèle Wedding Planning Kit est un environnement de travail Notion complet qui rassemble toutes les étapes de l'organisation de votre mariage en un seul hub. Sa meilleure fonctionnalité est l'échéancier. Au lieu de vous submerger de tâches, il les répartit selon un échéancier, par exemple un an avant, six mois avant, un mois avant, le jour même et après le mariage.

Les couples peuvent créer des tableaux d'ambiance de style Pinterest où ils peuvent partager leurs idées sur la décoration, les couleurs, les thèmes, la papeterie, le style du lieu et l'esthétique générale. Il comprend également une base de données de liste d'invités clairement structurée qui permet de suivre les personnes invitées et leur statut de réponse.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les dépenses liées au mariage grâce à un outil de budgétisation qui affiche en temps réel les estimations, les paiements, les montants en attente et les notes.

Organisez tous vos prestataires dans un seul tableau avec leurs informations et les détails de l’évènement pour une coordination fluide.

Guidez votre photographe à l'aide d'une liste de clichés claire et d'un tableau d'inspiration pour les moments en famille et les idées créatives.

Simplifiez la planification des tenues grâce à des palettes de couleurs liées à chaque groupe impliqué dans le mariage.

✅ Idéal pour : Les couples qui recherchent un système simple et pré-structuré qui les guide mois après mois dans l'organisation de leur mariage.

2. Modèle de planificateur de mariage écologique

via Notion

Certains mariages sont planifiés à l'aide de tableurs. D'autres sont planifiés avec cœur et un peu d'amour pour la planète. Le modèle de planificateur de mariage écologique est conçu pour les couples qui souhaitent que leur célébration soit magnifique sans laisser une empreinte carbone importante. 🌎

Il vous guide depuis la première idée jusqu'au compte à rebours final grâce à une checklist pour l'organisation d'évènements axée sur la durabilité. Cette checklist vous aide à trouver des lieux plus écologiques, à choisir des prestataires responsables, à envoyer des invitations numériques et à faire des choix à faible impact tout au long du processus.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un tableau de visualisation avec des idées de décoration durable, des inspirations de tenues éthiques, des concepts de lieux naturels et un espace pour vos notes.

Gérez votre liste d'invités avec les réponses et les préférences alimentaires afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Utilisez des modèles d'e-mails pré-rédigés pour négocier des options durables avec les prestataires.

Utilisez la section budget pour vos coûts prévus et réels, avec de légères incitations vers des options durables telles que l'utilisation de l'éclairage naturel ou de tenues recyclées qui peuvent être réutilisées ou partagées.

✅ Idéal pour : Les couples qui souhaitent organiser une célébration réfléchie, avec des étapes de planification bien pensées qui préservent à la fois la magie de leur journée et le monde qui les entoure.

💡 Conseil de pro : L'organisation d'un mariage implique mille choses différentes, et ClickUp Brain vous aide à rester au courant de chacune d'entre elles. Cette IA contextuelle analyse votre environnement de travail ClickUp pour identifier les tâches les plus urgentes liées au mariage, du suivi des fournisseurs aux dates limites d'envoi des invitations et aux rappels de paiement. Il vous suggère même l'ordre dans lequel les achever et vous propose des échéanciers réalistes en fonction de votre façon habituelle de travailler. Grâce à l'IA qui vous aide à définir vos priorités, vous passez moins de temps à réfléchir à ce que vous devez faire ensuite et plus de temps à profiter de votre journée spéciale.

3. Modèle alternatif de planificateur de mariage

via Notion

Si vous êtes le genre de couple qui pense « Dites-moi simplement ce qu'il faut faire et quand », ce modèle alternatif de planificateur de mariage est une bonne option. La liste principale des tâches à accomplir pour le mariage figure en premier plan, avec des tâches telles que les photos de fiançailles, les demandes aux demoiselles d'honneur, la recherche d'un lieu et l'installation du budget, toutes accompagnées d'étiquettes avec des dates afin que vous puissiez facilement suivre la progression.

Juste en dessous, le tableau budgétaire vous montre exactement où va votre argent. Chaque carte de catégorie vous permet de visualiser vos dépenses en un coup d'œil, qu'il s'agisse du lieu, du traiteur, de la décoration ou de la photographie.

Lorsque vous avez besoin d'un peu de créativité, vous pouvez consulter une galerie d'inspiration regorgeant de tenues de mariée, de bouquets, de gâteaux, de centres de table et d'installations de cérémonie. Filtrez les résultats par ambiance ou par thème, et vous trouverez toujours une nouvelle idée qui vous attend.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez votre lune de miel avec des idées de destinations adaptées à différents budgets et saisons.

Enregistrez les coordonnées de vos invités dans un tableau triable qui permet le suivi des réponses, des choix de repas, des places assises et des notes de remerciement.

Suivez un compte à rebours mois par mois qui vous permet de respecter votre calendrier et d'accomplir les tâches essentielles, de la planification initiale à la dernière semaine.

✅ Idéal pour : Les couples qui souhaitent disposer d'un tableau de planification clair et d'une structure simple permettant de gérer facilement toutes les décisions relatives au mariage.

4. Modèle de planificateur de micro-mariage

via Notion

Un petit mariage ne signifie pas pour autant une petite organisation. Même avec moins d'invités, il y a toujours des décisions à prendre, des paiements à effectuer, des tableaux d'inspiration à créer et de petits détails à régler. Le modèle Micro Wedding Planner vous permet de rester simple et léger.

Au lieu de longs échéanciers sur 12 mois et de longues listes de prestataires, vous disposez d'une checklist essentielle, spécialement conçue pour les mariages intimes. Elle vous aide à réserver rapidement votre lieu, à établir une liste d'invités restreinte, à choisir rapidement vos prestataires et à organiser la décoration.

L’installation reste volontairement minimaliste, vous offrant uniquement les cinq hubs principaux que vous utiliserez réellement, à savoir vos finances, vos prestataires, vos invités, votre espace d’inspiration et une petite zone de ressources.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez le budget de votre petit évènement grâce à des saisies simples et une visibilité instantanée des coûts.

Prenez soin de vos invités grâce à une liste micro-friendly qui suit leurs besoins alimentaires et leurs préférences en matière de places assises.

Gérez les prestataires essentiels tels que le photographe, le célébrant, le traiteur et le fleuriste à partir d'un aperçu clair.

✅ Idéal pour : les couples qui planifient une petite cérémonie intime et qui souhaitent disposer d'un tableau de bord simple et léger plutôt que d'un agenda volumineux conçu pour les grands évènements.

⚡ Archive des modèles : Concevoir un plan de table bien pensé est l'une des étapes les plus importantes pour créer une expérience de mariage confortable. Les modèles de plan de table vous aident à concevoir une disposition harmonieuse en : Organisez vos invités dans des sections intuitives pour un flux plus fluide.

Capturez les détails essentiels tels que les invités VIP et les groupes familiaux.

Synchronisez toutes les mises à jour afin que les changements ne perturbent pas votre planification.

5. Modèle de planificateur de mariage virtuel

via Notion

Avec le modèle Virtual Wedding Planner, tout se déroule selon un flux simple de type kanban que vous pouvez faire glisser et mettre à jour à l'approche du grand jour. Toutes les personnes importantes pour votre mariage, avec leurs rôles clairement définis, sont regroupées au même endroit.

Il comprend également un répertoire de prestataires où vous pouvez créer une liste des photographes, vidéastes, pâtissiers, DJ et célébrants, ainsi que leurs noms et numéros de téléphone. Vous disposez de pages dédiées à la planification des enterrements de vie de garçon et de jeune fille, où vous pouvez suivre les besoins des invités, le type de séjour que vous envisagez et les options Airbnb que vous envisagez.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Consultez les prévisions météo en direct pour le week-end du mariage avec un compte à rebours quotidien pour rester motivé dans vos préparatifs.

Triez les invités par nom et suivez les réponses, les étiquettes de groupe, les numéros de table, les commentaires et les détails des invitations numériques.

Utilisez le filtre « Participants » pour voir instantanément les invités confirmés afin de mettre à jour le service traiteur et de préparer le plan de table définitif.

Organisez toutes les dépenses liées au mariage grâce à un outil de suivi budgétaire qui affiche les estimations, les montants réels, les paiements, les soldes et les notes.

✅ Idéal pour : les couples qui souhaitent disposer d'un espace Notion organisé et prêt à l'emploi qui simplifie à la fois les détails avant le mariage et l'exécution le jour J.

6. Le modèle complet de planificateur de mariage

via Notion

Le modèle complet de planificateur de mariage est un système de planification complet qui vous aide à organiser chaque aspect de votre grand jour. Vous pouvez y noter le nombre d'invités, le budget, les thèmes et toutes les traditions culturelles ou les éléments non négociables. Il permet également de suivre les personnes qui vous aideront à concrétiser votre vision.

Le calendrier présente toutes les dates importantes de manière claire et visuelle : essayages de robe, paiements des prestataires, retrait des alliances, essais et tous les jalons importants de la cérémonie. Un panneau « objectifs et rappels » vous permet de rester sur la bonne voie tout au long de la semaine en vous permettant de fixer de petits objectifs et de noter tout ce qui est urgent.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Enregistrez toutes les dépenses liées au mariage avec les montants, les dates, les factures, les notes, le statut des paiements et les personnes qui ont pris en charge les frais.

Suivez votre progression en faisant glisser les tâches dans un flux de travail visuel simple qui vous permet de planifier sans stress.

Planifiez votre journée de mariage avec un programme heure par heure qui indique ce qui se passe à quel moment et qui s'en occupe.

✅ Idéal pour : Les couples qui recherchent un planificateur de mariage numérique clair et structuré qui les guide de la première idée à la réalisation finale.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles à forte valeur ajoutée, sans établir de priorités efficaces. Les priorités de tâches de ClickUp transforment votre façon de visualiser et d'aborder les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.

7. Modèle simple de planificateur de mariage

via Notion

Dans le modèle Simple Wedding Planner de Notion, vous disposez d'un tableau de bord clair et épuré, d'un compte à rebours pour entretenir l'excitation et d'un panneau de navigation rapide pour un accès instantané. Il existe également un tableau compact des tâches à accomplir, où les tâches passent de « À faire » à « Terminé ».

Toutes vos tâches de planification sont organisées dans un tableau, avec les dates d'échéance, les priorités, les statuts et les liens. Un budget global unique indique le montant total, ce que vous avez dépensé, ce qu'il vous reste, ainsi que des cartes simples par catégorie qui détaillent les dépenses.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos invités par catégorie afin de faciliter la gestion des places et la communication.

Notez dès que possible les besoins alimentaires afin de ne jamais oublier les allergies et les préférences culturelles ou végétaliennes.

Enregistrez des podcasts, des articles, des guides et des sources d'inspiration utiles dans un seul espace sans avoir à gérer une multitude de dossiers.

✅ Idéal pour : les mariés, les familles ou les organisateurs qui recherchent un système de planification simple leur permettant de rester organisés et facilitant l'organisation du mariage.

🎥 Regardez : Apprenez à créer une liste de priorités pour toutes les tâches liées au mariage :

8. Modèle numérique de planificateur de mariage

via Notion

Le modèle de planificateur de mariage numérique est basé sur le système utilisé par un vrai couple pour planifier leur mariage de trois jours à l'étranger. Tout ce qu'il contient provient d'une expérience réelle. Le tableau de bord comprend des icônes faciles à utiliser pour votre tableau d'ambiance, vos fournisseurs, votre budget, vos plans de décoration, vos réponses et votre musique.

Une liste de tâches pratique vous permet de rester sur la bonne voie pour des tâches telles que la réservation du lieu, la collecte des adresses e-mail des invités, l'envoi des invitations, la confirmation des essayages et le partage des détails du séjour. À l'approche du grand jour, l'échéancier du mariage vous guide heure par heure.

Ils couvrent les sessions photo, le placement des invités, la cérémonie, les discours, le dîner et tous les moments clés. Tout est rédigé dans un langage clair, simple et concret, exactement comme devrait l'être un planificateur numérique.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Remettez à vos décorateurs un guide d'installation clair qui décrit comment vous souhaitez que le lieu soit aménagé et décoré.

Donnez à votre maître de cérémonie un script prêt à l'emploi avec des indications pour les accueils, les moments du dîner, les discours, les danses et les annonces importantes.

Suivez tous vos prestataires et toutes vos dépenses dans un système budgétaire unique qui prend en charge plusieurs devises et permet d'ajouter des notes détaillées.

Contrôlez les coûts de conception et d'impression des panneaux, de la papeterie, des cartes de table et autres éléments de marque.

✅ Idéal pour : les couples qui souhaitent un système de mariage clair, basé sur des checklists, laissant place à une planification créative et à des idées modernes telles que des livres d'or audio et des RSVP multi-évènements.

⭐ Bonus : les idées pour organiser un mariage surgissent comme un torrent d'émotions. Elles vous viennent à l'esprit pendant que vous conduisez, que vous faites défiler votre fil d'actualité, que vous cuisinez ou que vous somnolez. Grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp, vous pouvez enregistrer des rappels concernant les prestataires, des idées de décoration, des vœux, des mises à jour concernant les invités ou des pensées aléatoires du type « Oh mon Dieu, nous devrions faire ça ! » dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et les enregistrer instantanément dans votre environnement de travail. Au lieu d'arrêter tout ce que vous faites pour taper, vous pouvez enregistrer vocalement vos tâches, vos questions sur le lieu, vos notes sur le menu ou vos idées de contenu, puis les trier plus tard sans perdre votre inspiration. De plus, il effectue une connexion avec ClickUp Brain afin que vous puissiez rechercher et résumer ou transformer des notes vocales en tâches de mariage réalisables en quelques secondes.

9. Modèle de planificateur de mariage tout-en-un

via Notion

Le modèle de planificateur de mariage tout-en-un comprend un échéancier visuel du mariage qui présente tous les jalons importants. Vous disposez de sections allant de la réservation du lieu et des essayages de robe aux essais, invitations et rituels pré-mariage.

Il vous permet également de relier chaque jalon à des tâches, afin que vous sachiez toujours ce qui vous attend ensuite. Ce système flexible vous permet de trier par priorité, statut, catégorie ou date. Vous pouvez même filtrer pour voir ce qui est prévu cette semaine, le jour du mariage ou pour une personne en particulier.

Le suivi du budget est un jeu d'enfant grâce à la section consacrée aux finances du mariage, où les coûts estimés et réels sont mis à jour instantanément et où les dépenses sont regroupées par catégorie avec des liens vers les fournisseurs correspondants.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez toutes les tenues de mariage avec les dates d'essayage, les détails des coûts et les étapes de statut pour faciliter la planification de votre garde-robe.

Planifiez la bande-son complète de votre mariage et organisez les moments photo incontournables pendant les préparatifs, la cérémonie, la réception et les photos de famille.

Organisez votre lune de miel en mappant les destinations, les réservations, les activités, les listes de bagages, les budgets et la logistique du voyage dans une seule et même disposition claire.

✅ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un hub de planification de mariage complet et intégral, qui lie les échéanciers, les tâches, les fournisseurs, les tenues, la musique, les réponses et les budgets en un seul flux de travail fluide.

10. Système de planification de mariage par Chloe Shih

via Notion

Le système de planification de mariage combine deux des éléments les plus importants que chaque couple doit suivre : le budget et les invités. La répartition du budget apparaît sous forme de diagramme circulaire en temps réel qui se met à jour automatiquement chaque fois que vous enregistrez une nouvelle dépense. Ainsi, vous pouvez voir exactement où va votre argent dans les principales catégories telles que le lieu, les organisateurs, la décoration, la photographie et les déplacements.

Par ailleurs, le diagramme des statuts affiche qui a confirmé, qui a décliné et qui n'a pas encore répondu, vous offrant ainsi une vue claire des participants sans avoir à les relancer manuellement.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez les aspects visuels de votre mariage grâce à un environnement de travail Figma où vous pouvez concevoir des idées de décoration, de tenues, de dispositions, de cadeaux et de décors.

Assurez le bon déroulement de votre mariage grâce à un planning minute par minute qui permet à toute l'équipe de rester sur la même longueur d'onde.

Recueillez des idées de contenu adaptées aux réseaux sociaux et transformez-les en vidéos réelles à l'aide d'un forfait de contenu qui gère les tournages, les propriétaires et les copies.

Enregistrez chaque appel et chaque réunion dans un tableau de notes consultable afin que les décisions soient documentées et faciles à consulter.

✅ Idéal pour : les couples qui recherchent un système de planification de mariage qui ressemble à un véritable tableau de bord de projet, avec des diagrammes en temps réel et des outils de suivi pratiques inspirés d'expériences réelles.

Limitations de Notion

Bien que Notion soit flexible, les commentaires des utilisateurs soulignent souvent des lacunes récurrentes qui deviennent visibles lors d'une planification complexe.

Voici quelques-unes des limites de cet outil :

Lenteur des performances sur les pages et bases de données volumineuses, avec de nombreux utilisateurs signalant des ralentissements et un défilement laborieux lorsque les environnements de travail deviennent lourds.

Le mode hors ligne n'est toujours pas fiable, et les critiques mentionnent régulièrement que Notion reste difficile à utiliser sans une connexion Internet stable.

L'expérience sur l'application mobile est moins bonne, avec des plaintes concernant la lenteur du chargement et le confort de modification en cours limité, ainsi que des problèmes de navigation.

Pas de chat en temps réel ni de fils de discussion intégrés comme Slack/ClickUp, ce qui, selon les utilisateurs, ralentit la collaboration par rapport à ce qu'ils attendaient.

Modèles Notion alternatifs

Pour les couples qui ont besoin de fonctionnalités avancées, certaines alternatives à Notion, comme ClickUp, offrent une automatisation plus poussée, des rappels, des flux de travail et une structure pour un parcours sans stress vers le mariage.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Il est conçu pour regrouper toutes vos applications, tâches et outils de planification en un seul endroit.

Pour l'organisation de votre mariage, cela signifie que vos échéanciers, listes de prestataires, budgets, informations sur les invités et tableaux d'inspiration peuvent enfin être regroupés au même endroit, au lieu d'être dispersés dans des e-mails et des feuilles de calcul.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole ! Voici ce qu'un utilisateur réel a dit à propos de ClickUp:

J'adore pouvoir regrouper mes tâches dans différents projets. J'utilise ClickUp pour mes projets personnels, mes projets passionnants, mon travail et bientôt l'organisation de mon mariage. J'adore pouvoir voir les tâches dans un calendrier : cela m'aide à hiérarchiser ce qui doit être fait dans la semaine et à déterminer si je dois vraiment réorganiser certaines choses pour préserver mon énergie pour cette journée/semaine/mois.

J'adore pouvoir regrouper mes tâches dans différents projets. J'utilise ClickUp pour mes projets personnels, mes projets passionnants, mon travail et bientôt l'organisation de mon mariage. J'adore pouvoir voir les tâches dans un calendrier : cela m'aide à hiérarchiser ce qui doit être fait dans la semaine et à déterminer si je dois vraiment changer mes priorités pour préserver mon énergie pour cette journée, cette semaine ou ce mois.

Voici quelques modèles de planification de mariage ClickUp magnifiquement structurés que vous pouvez utiliser.

1. Modèle de brief de projet d’évènement ClickUp

Utilisez ce modèle de brief de projet évènementiel ClickUp pour définir les détails clés, fixer des objectifs, suivre les jalons importants et coordonner votre équipe en vue du grand jour.

Le modèle ClickUp Projet d'évènement vous offre, à vous et à votre organisateur, un espace clair pour planifier l'ensemble de l'évènement avant que le travail ne commence réellement. La page d'aperçu est simple et claire. Vous y ajoutez les noms des mariés, la date du mariage, les liens vers les lieux, le budget et le principal canal de communication.

Grâce à ClickUp Docs intégré, disposez d'un espace pour définir votre vision et décrire ce que représente pour vous une journée mémorable. La collaboration en temps réel permet à toutes les personnes impliquées d'apporter leurs idées et suggestions. Les idées peuvent être instantanément converties en tâches et attribuées à la personne/équipe appropriée avec des dates d'échéance et des libellés de priorité.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Comprenez vos invités en recensant le nombre de personnes, les groupes clés, les VIP et les besoins culturels, afin de faciliter la planification de l'accueil et de la disposition des places.

Planifiez votre équipe de mariage en attribuant des rôles simples afin que chacun connaisse ses responsabilités sans confusion.

Suivez les jalons importants tels que la confirmation du lieu, la réservation des prestataires, l'approbation de la décoration et la préparation de la répétition pour que l'organisation se déroule sans accroc.

Créez un itinéraire clair sur plusieurs jours qui couvre les cérémonies, les séances photo, les discours importants et les transitions entre les évènements, avec des responsables désignés.

✅ Idéal pour : les couples et les organisateurs de mariage qui souhaitent disposer d'un dossier clair et structuré permettant à toute l'équipe d'organisation de se mettre d'accord avant que le travail ne commence réellement.

📌 Le saviez-vous ? De plus en plus de couples rêvent d'un mariage qui sort des sentiers battus, loin des palais et des salles de réception traditionnels. Des sondages récentes montrent que 85 % des couples préfèrent désormais les mariages à destination, et 83 % sont ouverts à l'idée de choisir des lieux originaux, plus personnels et inoubliables.

2. Modèle ClickUp pour l'organisation d'évènements de grande envergure

Organisez les tâches liées au mariage et suivez les échéanciers à l'aide du modèle ClickUp pour la planification d'évènements de grande envergure.

Le modèle ClickUp Large Event Planning Template est comme le centre de commande en coulisses de votre mariage. Vous pouvez d'abord planifier les éléments importants, tels que le lieu, la décoration, le choix des plats, vos tenues, puis passer aux détails plus précis à votre rythme.

Tous les coûts sont regroupés au même endroit, avec les factures et les paiements enregistrés de manière claire, ce qui vous donne une image précise de ce que vous avez dépensé et de ce qui vous attend. Les invités et les prestataires sont tout aussi faciles à gérer. Vous pouvez suivre qui vient, avec qui, les besoins en matière de places assises et même ajouter des notes rapides pour l'accueil.

Tous vos prestataires sont regroupés au même hub, avec leurs coordonnées et leurs contrats, ce qui facilite la coordination pour toute la famille.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recueillez les réponses et les coordonnées des prestataires grâce à des formulaires partageables qui convertissent automatiquement les envois en tâches.

Visualisez l'ensemble de votre mariage grâce à la vue Gantt Chat de ClickUp , qui affiche les principales dépendances et les horaires d'arrivée.

Organisez vos tâches dans des vues Liste ou Tableau , regroupées par priorité ou par étape du mariage, pour bénéficier d'un environnement de travail intuitif.

Personnalisez votre agenda avec des champs personnalisés pour les dépenses, les types d'invités, les mises à jour des paiements, les besoins des fournisseurs et les pièces jointes.

✅ Idéal pour : les couples, les organisateurs de mariage, les familles ou les coordinateurs qui recherchent un système ClickUp structuré et riche en détails pour gérer les mariages, de la planification à l'exécution.

⚡ Archive des modèles : Les grands mariages ne s'organisent pas tout seuls, et quiconque a déjà organisé ne serait-ce qu'un simple dîner de fiançailles sait à quelle vitesse les tâches à accomplir se multiplient. Des plans de table aux appels aux prestataires, en passant par l'échéancier de décoration, les rappels de paiement et les mises à jour des invités, tout doit être soigneusement planifié. Consultez cette liste de modèles d'organisation d'évènements pour vous aider à tout organiser.

3. Modèle de budget pour évènements ClickUp

Suivez les dépenses liées au mariage et comparez les coûts des prestataires tout en organisant votre budget global grâce au modèle de budget d'évènement ClickUp.

Si vous souhaitez gérer sans stress le budget de votre mariage, le modèle ClickUp Event Budget Template vous permet d’accorder un espace au suivi de chaque étape importante, à la comparaison des différentes options et au contrôle de vos dépenses. Vous pouvez indiquer votre budget prévisionnel à côté des dépenses réelles afin de garantir la fiabilité et la transparence de votre planification.

Vous disposez également de plusieurs façons de suivre l'évolution de votre projet. Une simple vue Liste vous permet de parcourir tous les évènements et toutes les dépenses comme dans un tableau Excel. Une vue Tableau vous aide à regrouper les éléments par priorité ou par type d'évènement, afin que la charge de travail soit claire en un coup d'œil. Et un calendrier répertorie tous vos paiements, réservations et suivis tout au long du mois.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez chaque dépense liée au mariage comme une tâche individuelle avec des priorités, des dates d'échéance, des informations sur les fournisseurs, des factures et des limites budgétaires.

Utilisez les champs « Argent » pour suivre les montants sans avoir à faire de calculs manuels.

Classez les évènements et les types de prestataires à l'aide de menus déroulants simples qui permettent de structurer vos listes.

Cartographiez les lieux et liez les tâches associées à l'aide des champs de localisation et de relation pour faciliter le flux de planification.

✅ Idéal pour : les couples et les organisateurs de mariage qui recherchent un système clair et fiable pour suivre chaque paiement en toute transparence.

🧠 Anecdote amusante : selon un sondage mené auprès de plus de 6 000 couples sur le point de se marier, les couples sont les plus disposés à faire des folies pour : 57 % sur le photographe

47 % sur le lieu

37 % sur le bar ouvert

4. Modèle de gestion d'évènements ClickUp

Utilisez le modèle de gestion d'évènements ClickUp pour organiser les tâches liées au mariage et gérer les prestataires à partir d'un tableau de bord clair.

Le modèle de gestion d'évènements ClickUp décompose votre planification en plusieurs phases (sélection du lieu, réservation des prestataires, finalisation du design, coordination le jour J) avec des tâches, des sous-tâches et des dépendances qui indiquent ce qui doit être fait et dans quel ordre.

Vous pouvez attribuer des responsabilités à votre partenaire, à votre organisateur de mariage ou aux membres de votre famille qui vous aident, afin que chacun connaisse son rôle sans avoir à vérifier constamment. Le modèle comprend des champs personnalisés pour suivre l’information sur les fournisseurs, les calendriers de paiement et les dates limites de décision.

Vous pouvez joindre les contrats directement aux tâches des prestataires, lier des tableaux d'ambiance aux décisions de conception et définir des rappels automatiques pour les acomptes ou les suivis.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Consultez toutes les tâches, les propriétaires, l'échéancier, l'avancement et les détails du budget dans une liste déroulante qui ressemble à une salle de contrôle en coulisses.

Organisez des célébrations sur plusieurs jours grâce à des listes d'évènements distinctes qui permettent le suivi de l'avancement et des dépenses tout en restant liées au plan principal.

Faites glisser les tâches sur un échéancier unifié pour repérer les chevauchements et assurer le bon déroulement de chaque cérémonie.

✅ Idéal pour : les couples ou les organisateurs qui souhaitent disposer d'un système complet et professionnel pour gérer chaque détail et chaque budget d'évènements de mariage s'étalant sur plusieurs jours, en toute clarté.

5. Modèle de document de planification d'évènement ClickUp

Suivez les prestataires de mariage et les détails du traiteur tout en gérant les exigences alimentaires des invités dans une liste claire grâce au modèle de document de planification d'évènement ClickUp.

Les mariages impliquent mille petits détails et deux fois plus d'opinions. Grâce au modèle de document de planification d'évènement ClickUp, vous pouvez enregistrer les itinéraires, les notes de stationnement et toutes les petites instructions importantes pour les invités, les fournisseurs ou l'équipe de planification.

La disposition de l'échéancier vous permet de visualiser clairement le déroulement de la journée. Vous pouvez créer un planning minute par minute ou heure par heure pour chaque évènement. L'espace de configuration facilite la gestion de la décoration et des arrangements en vous proposant des sections dédiées à l'inscription, au cocktail et à l'installation de la réception.

Vous bénéficiez également de checklists structurées pour des éléments tels que l'enregistrement des fournisseurs, le placement des tables, les comptoirs à desserts, la préparation de la scène et les petits détails qui sont généralement négligés.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos invitations dans un tableau simple avec les réponses, les noms et les adresses.

Créez un mini-annuaire des prestataires avec les coordonnées des lieux, traiteurs, décorateurs, photographes, maquilleurs et transporteurs.

Notez les besoins alimentaires de vos invités afin de coordonner les repas et les demandes spéciales en toute simplicité.

✅ Idéal pour : les couples, les familles ou les organisateurs de mariage qui souhaitent regrouper tous les détails, de l’échéancier à la gestion des prestataires, dans un environnement de travail clair et sans stress.

💡 Conseil de pro : l'organisation d'un mariage semble magique jusqu'à ce que toutes les dates, les échéances et les promesses des prestataires commencent à occuper toutes vos pensées. ClickUp Calendrier rassemble tous ces engagements et vous permet de : Glissez-déposez les tâches au fur et à mesure que les plans évoluent sans perdre le suivi.

Visualisez l'ensemble de votre parcours de mariage sur un seul échéancier.

Synchronisez toutes les dates avec Google ou Outlook pour ne rien manquer.

Mettez en évidence les tâches par prestataire ou membre de la famille, ou marquez-les par priorité.

Passez d'une vue quotidienne à une vue hebdomadaire ou mensuelle pour rester organisé. Planifiez sans effort le flux de votre mariage grâce au calendrier ClickUp.

6. Modèle de plan marketing pour évènements ClickUp

Utilisez le modèle de plan marketing pour évènements ClickUp pour planifier les faire-part de mariage, programmer les promotions sur les réseaux sociaux, gérer les budgets, et bien plus encore.

Avez-vous déjà eu l'impression que les détails de votre mariage étaient partout sauf là où vous en aviez besoin ? Le modèle de plan marketing pour évènements ClickUp rassemble les échéanciers, les prestataires, les invités et les installations dans un seul environnement de travail. Vous pouvez tout personnaliser à l'aide de menus déroulants, donnant ainsi à votre plan de mariage sa propre personnalité.

Vous pouvez également ajouter des budgets pour chaque fonction, enregistrer des idées de décoration, joindre des photos d'inspiration, noter des rappels pour les fournisseurs et suivre votre progression en temps réel.

Des blocs de couleurs différentes mettent en évidence les tâches clés et vous aident à y voir plus clair instantanément. Le tableau d'exemple montre exactement à quoi ressemblera votre plan de mariage. Avec ClickUp Tasks, les tâches plus générales telles que « Décoration de la réception » peuvent être divisées en tâches plus spécifiques, telles que l'éclairage, les fleurs et la décoration des tables, chaque partie étant attribuée à la personne appropriée.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Consultez toutes les échéances sur un calendrier mensuel ou hebdomadaire afin que les essais, les dégustations, les paiements, les essayages et les réponses à vos invitations restent sur la bonne voie.

Calculez automatiquement vos budgets grâce à des formules qui indiquent le total des dépenses et les coûts des prestataires sans avoir à faire de calculs manuels.

Adaptez le modèle à votre propre style de planification à l'aide de budgets personnalisables, de barres de progression, d'évaluations et de notes.

✅ Idéal pour : les couples et les organisateurs qui souhaitent disposer d'un document unique et facile à suivre, regroupant tous les détails du mariage dans un flux clair et coordonné.

7. Modèle de promotion d'évènement ClickUp

Respectez le calendrier de toutes vos campagnes pré-mariage grâce au modèle de promotion d'évènement ClickUp.

Le modèle ClickUp Event Promotion vous aide à planifier vos promotions d'évènement. Vous pouvez définir le flux, depuis le choix des canaux tels qu'Instagram, les groupes WhatsApp ou les invitations imprimées, jusqu'à l'organisation des étapes telles que la date à retenir, l'invitation principale et les rappels.

Ils vous permettent également de définir un budget pour chaque activité. Vous pouvez ajouter des notes de référence dont votre décorateur ou votre photographe pourrait avoir besoin. Un ensemble de champs personnalisés permet de maintenir une structure rigoureuse. Vous pouvez noter où chaque publication doit être placée, à quelle fonction elle est liée, qui s'en occupe et ce qui est nécessaire avant sa mise en ligne.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez chaque promotion de mariage en mettant à jour son statut, en ajoutant des dates d'échéance, en attribuant des propriétaires, en joignant des pièces jointes (modèles d'invitation), et en effectuant le suivi de la coordination des fournisseurs.

Envoyez des messages de mariage personnalisés qui suscitent l'enthousiasme et atteignent les bons invités au bon moment.

Utilisez des checklists prêtes à l'emploi pour répéter automatiquement les rappels pour les évènements et les mises à jour du jour du mariage sans avoir à recréer les tâches à chaque fois.

✅ Idéal pour : les couples et les familles qui souhaitent bénéficier de promotions de mariage structurées et prêtes à l'emploi sans avoir à gérer plusieurs notes et discussions.

8. Modèle de planification de projet d’évènement ClickUp

Planifiez chaque évènement du mariage et organisez les tâches par dates et par phases afin de garder le cap sur toutes les activités pré-mariage et le jour J grâce au modèle de planification de projet événementiel ClickUp.

Vient ensuite le modèle de planification de projet d'évènement ClickUp. De la première séance d'essayage de tenue aux derniers détails de la réception, chaque tâche et chaque échéance sont représentées visuellement, ce qui fait que ce modèle ressemble moins à une liste de choses à faire qu'à un storyboard complet du mariage.

Le modèle combine des vues Liste pour voir toutes les tâches en un seul endroit et les cocher facilement. Il comporte également des étapes Kanban pour suivre la progression de chaque évènement, de la planification à la réalisation. Le modèle comprend des diagrammes de Gantt dynamiques et un calendrier magnifiquement tracé dans un écosystème de planification unique.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez l'ensemble du flux de travail de votre mariage dans un pipeline étape par étape, où les tâches passent de la planification à la préparation, puis à l'achevement.

Affichez toutes les activités à venir liées au mariage dans un tableau de type échéancier avec les dates d'échéance, les priorités, les équipes et les types d'évènements.

Planifiez tout le mois de votre mariage sur un calendrier qui affiche en un coup d'œil les cérémonies, les tâches des prestataires, les arrivées des familles et les dates limites importantes.

✅ Idéal pour : les couples qui souhaitent un plan de mariage clair et structuré autour d'un échéancier, présentant chaque détail et chaque échéance dans un environnement de travail magnifiquement organisé.

⚡ Archive des modèles : Les modèles Run of Show vous aident à planifier votre journée de mariage minute par minute. Utilisez-les pour attribuer des repères, noter les heures d'arrivée des prestataires, synchroniser les discours, suivre le flux de la cérémonie et vous assurer que chaque instant se déroule exactement comme vous l'aviez imaginé.

9. Modèle simple de planification d'évènement ClickUp

Utilisez le modèle ClickUp Simple Event Plan pour organiser les tâches liées au mariage en fonction de leur statut et veiller à ce que tous les détails pré-mariage se déroulent sans accroc.

Chaque mariage a sa magie, mais derrière cette magie se cache une montagne de préparatifs. Le modèle de planification d'évènement simple de ClickUp propose des listes préétablies pour les activités, les installations, les tâches préalables à l'évènement et la facturation, afin que vous disposiez d'une structure instantanée qui vous évite tout stress.

Le modèle s'adapte parfaitement à tous les styles de mariage, qu'il soit intime, traditionnel, luxueux ou étalé sur plusieurs jours. Vous pouvez passer de la vue Liste à la vue Tableau ou Calendrier selon votre style de planification. Le plus grand avantage est que tout reste connecté dans un seul flux de travail, vous offrant ainsi une vue d'ensemble.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez les champs personnalisés pour organiser les invités, les priorités, les emplacements, les délais et les coordonnées des prestataires.

Stockez vos contrats, photos de référence, menus et sources d'inspiration dans les documents ClickUp pour y accéder rapidement.

Organisez toutes les tâches liées au mariage selon une hiérarchie claire pour la préparation avant l'évènement et la coordination le jour même.

Calculez automatiquement les totaux, les moyennes et les intervalles pour que votre budget de mariage reste précis.

✅ Idéal pour : les couples, les familles ou les organisateurs de mariage qui recherchent un moyen simple et gratuit de gérer le grand jour à partir d'un système organisé.

10. Modèle avancé de planification d'évènement ClickUp

Utilisez le modèle avancé de planification d'évènement ClickUp pour trier les tâches liées au mariage par statut, définir des échéanciers et veiller à ce que chaque détail se déroule sans accroc.

Vous organisez un mariage où chaque détail semble être un mini-évènement en soi ? Le modèle de planification d'évènement avancé ClickUp est conçu pour les mariages qui comportent plusieurs éléments mobiles, tels que de multiples fonctions, différents lieux, d'innombrables fournisseurs, des budgets changeants et des listes d'invités en constante évolution.

Ce qui rend ce modèle si puissant, c'est sa capacité à s'adapter naturellement à votre façon de planifier. Vous pouvez passer de la vue Liste à la vue Tableau, Calendrier ou diagramme de Gantt pour visualiser les préparatifs de votre mariage comme vous le souhaitez. Vous avez besoin de garder le contrôle sur les réservations de lieux, les essayages de tenues, les négociations avec les prestataires et la répartition des tâches entre les membres de la famille ? Tout est organisé en sections structurées qui reflètent les véritables flux de travail pour la préparation d'un mariage.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Gérez toutes les tâches liées au mariage grâce à 29 statuts personnalisés couvrant tout, de la préparation de la décoration à la confirmation des prestataires.

Automatisez les tâches essentielles telles que les rappels de paiement et les vérifications auprès des fournisseurs, ou envoyez rapidement des rappels pour les réponses aux invitations.

Suivez vos budgets et vos factures grâce aux champs personnalisés qui vous offrent une visibilité claire sur chaque paiement fournisseur.

✅ Idéal pour : les couples et les organisateurs de mariages qui gèrent des mariages importants et multifonctionnels nécessitant une visibilité totale et une structure permettant de garantir le bon déroulement de l'événement.

Réussissez l'organisation de votre mariage avec ClickUp

Organiser un mariage est une aventure en soi, mais vous n'avez pas à la vivre seul.

Avec ClickUp, chaque détail, de la première ébauche de votre liste d'invités à l'échéancier final, trouve sa place dans un environnement serein, organisé et véritablement utile.

Laissez votre espace de planification vous offrir de l'assistance, plutôt que de vous stresser, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : célébrer une journée remplie d'amour, de joie et entourée des personnes qui comptent le plus pour vous.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et organisez votre planification sans stress grâce à une structure claire.