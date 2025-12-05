Les meilleures alternatives à Follow Up Boss pour améliorer la gestion des prospects

Follow Up Boss est un CRM largement utilisé par les équipes immobilières.

Il regroupe tous vos prospects et contacts en un seul endroit. Vous pouvez envoyer des e-mails d'automatisation et personnalisés, passer des appels et envoyer des SMS à vos prospects au moment opportun. Toute votre équipe travaille à partir d'un système partagé plutôt que d'un ensemble d'outils disparates.

Bien que les fonctionnalités soient haut de gamme, le prix, à partir de 69 $ par mois et par utilisateur, est élevé pour les agents indépendants et les petites équipes disposant d'un budget limité.

C'est pourquoi il est judicieux d'explorer les alternatives à Follow Up Boss, en particulier si vous recherchez des fonctionnalités similaires à un coût moindre ou avec des capacités supplémentaires.

Les meilleures alternatives à Follow Up Boss en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleurs CRM immobiliers qui peuvent remplacer Follow Up Boss :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Flux de travail de vente immobilière de bout en bout Taille de l'équipe : agents indépendants à agences immobilières d'entreprises Modèles CRM pour l'immobilier, vue Plan, tableaux de bord, automatisations, documents, application mobile, résumés ClickUp Brain IA. Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. BoldTrail (kvCORE) CRM immobilier d'entreprise basé sur l'IA Taille de l'équipe : équipes de taille moyenne à grandes agences immobilières Sites web IDX, outils de génération de prospects, campagnes d'automatisation, flux de travail transactionnels, back-office + intégration QuickBooks. Tarification personnalisée BoomTown Génération de prospects intégrée + CRM immobilier Taille de l'équipe : équipes en pleine croissance ayant besoin d'une génération de prospects évolutive CRM prédictif, sites web IDX, suivis automatisés, application mobile, conciergerie Success Assurance. Tarification personnalisée IXACT Contact Automatisation du marketing + développement des relations Taille de l'équipe : agents indépendants et petites équipes Coaching pour rester en contact, campagnes Drip, publication automatique sur les réseaux sociaux, envoi massif de textes, site web immobilier. À partir de 55 $/mois CINC Conversion de prospects en ligne à haut volume Taille de l'équipe : équipes traitant un grand nombre de prospects + ISA Numéroteur intégré, envoi groupé de SMS, engagement IA, règles de routage, pages d'évaluation immobilière, tableaux de bord ROI Tarification personnalisée Top Producer CRM intégré à MLS pour les flux de travail traditionnels Taille de l'équipe : équipes établies avec des pipelines fortement axés sur MLS Synchronisation MLS, forfaits intelligents, e-mails Market Snapshot, gestionnaire de transactions, synchronisation bidirectionnelle des e-mails Forfaits à partir de 179 $/utilisateur/mois Sell. À faire Développeurs + partenaires de distribution ayant besoin d'une automatisation complète du cycle de vente Taille de l'équipe : promoteurs immobiliers, courtiers, réseaux CP Gestion des prospects, suivi des stocks, outils de visite de sites, flux de travail après-vente, portail des partenaires de distribution Tarification personnalisée Pipedrive Gestion visuelle du pipeline commercial Taille de l'équipe : petites équipes + agents indépendants Pipeline Kanban, assistant commercial IA, CRM mobile, plus de 300 intégrations, générateur d'automatisation Forfaits à partir de 19 $/utilisateur/mois HubSpot CRM Marketing intégré + base CRM gratuite Taille de l'équipe : Agents + équipes souhaitant automatiser et entretenir leurs flux Pipelines intelligents, agents IA (prospection/client/contenu), suivi des e-mails, flux de travail personnalisés Forfaits à partir de 49 $/utilisateur/mois Freshsales CRM équipe commerciale basé sur l'IA avec communication multicanal Taille de l'équipe : équipes ayant besoin de regrouper les appels, les SMS et les e-mails en un seul endroit Notation Freddy IA, téléphone/SMS intégré, WhatsApp, informations sur les transactions, CRM mobile Forfaits à partir de 11 $/utilisateur/mois

Que rechercher dans une alternative à Follow Up Boss ?

Avant de changer de système, évaluez le CRM immobilier en fonction des fonctionnalités suivantes :

Capture et acheminement des prospects : assurez-vous que le CRM extrait facilement les prospects des portails, sites web, publicités sur les réseaux sociaux et outils tiers. L'acheminement automatisé en fonction de l'emplacement, de l'intervalle de prix ou de la disponibilité des agents permet de réduire les retards et d'améliorer le temps de réponse.

Automatisation des suivis : recherchez des flux de travail intelligents qui envoient automatiquement des textes, des e-mails et des rappels. Ainsi, vous ne perdrez pas de prospects intéressants simplement parce que vous avez oublié de faire le suivi. Choisissez une alternative à Follow Up Boss proposant des campagnes de marketing goutte à goutte pour entretenir vos prospects sur le long terme.

Outils de communication intégrés : le CRM doit prendre en charge les SMS, les appels, les rappels de tâches et la synchronisation bidirectionnelle des e-mails pour une communication et une collaboration fluides au sein de l'équipe.

Intégrations qui vous font gagner du temps : votre CRM doit effectuer une connexion facile avec les sites web IDX, les plateformes MLS, les outils marketing, les applications d'évaluation immobilière et les logiciels de transaction. Vous ne devriez pas avoir à payer pour de nombreux modules complémentaires supplémentaires simplement pour que les outils communiquent entre eux.

Visibilité et analyse du pipeline : vous avez besoin de tableaux de bord pour bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les indicateurs clés, le suivi des prospects et des transactions, des informations exploitables, des alertes, etc.

Expérience sur application mobile : l'immobilier est une entreprise qui nécessite une grande mobilité. Une application mobile permet aux agents de répondre instantanément aux demandes, de réserver des visites et de mettre à jour leurs pipelines directement depuis leur voiture.

Tarification évolutive : à mesure que votre équipe s'agrandit, vos coûts ne devraient pas exploser. Choisissez un CRM qui vous offre plus de valeur par place, sans frais supplémentaires inattendus pour des fonctionnalités essentielles telles que l'automatisation, les intégrations et les rapports.

👀 Le saviez-vous ? Le chiffre d'affaires des logiciels de génération de prospects immobiliers a atteint 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % (2026-2033). Les équipes qui investissent tôt dans des CRM et des outils d'automatisation plus intelligents sont en passe de réaliser les gains les plus importants.

Les meilleures alternatives à Follow Up Boss

Trouver le bon CRM peut considérablement améliorer le suivi, la visibilité du pipeline et les taux de conversion pour les équipes immobilières. Voici les meilleures alternatives à Follow Up Boss qui méritent d'être explorées :

1. ClickUp (idéal pour les flux de travail de vente immobilière de bout en bout)

Regroupez vos objectifs immobiliers, vos transactions clients et vos livrables clés dans ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, regroupe sous un même toit des fonctionnalités de gestion de projet immobilier et de CRM. Les responsables de l'équipe commerciale et les agents peuvent gérer les prospects, les annonces et les transactions au même endroit.

Pour commencer, utilisez la plateforme de gestion de projet immobilier ClickUp pour gérer tous vos projets de développement en un seul endroit.

Des acquisitions commerciales aux annonces de vente résidentielle, chaque jalon, document, tâche et mise à jour des parties prenantes est organisé dans un seul environnement de travail.

Bien qu'il s'agisse avant tout d'un outil de gestion de projet, ClickUp offre un ensemble complet de fonctionnalités de type CRM : vous pouvez gérer des bases de données de contacts, de propriétés, de tâches, de commentaires et de documents connexes.

Gérez et optimisez tous vos besoins en matière de relations clients avec ClickUp CRM.

Pour les opérations immobilières importantes, ClickUp propose des vues Plan qui vous permettent de voir les annonces ou les sites géolocalisés, avec un code couleur par prix, statut ou activité.

Les tâches dans ClickUp représentent des éléments de travail individuels pouvant être personnalisés avec des statuts, des personnes assignées, des dates d'échéance, des champs personnalisés et des sous-tâches, ce qui permet aux équipes de suivre clairement ce qui doit être fait.

Grâce à l'application mobile ClickUp, les professionnels de l'immobilier peuvent mettre à jour leurs checklists et leurs tâches lors de leurs déplacements sur le terrain.

De plus, grâce à ClickUp pour la gestion de projet pour l'équipe commerciale, vos commerciaux peuvent suivre le pipeline en un seul endroit, collaborer sur les transactions et passer le relais en toute transparence au service d'intégration sans perdre le contexte.

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à une vue unique pour chaque tâche, message et mise à jour de prospect dans le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp.

Utilisez plus de 15 vues personnalisées pour visualiser votre pipeline, suivre l'activité des comptes et collaborer sur les transactions.

Pour surveiller la santé de votre pipeline, vous disposez des tableaux de bord ClickUp.

Les cartes Dashboard IA transforment les données de l'environnement de travail (tâches, suivi du temps, progression des projets) en rapports visuels clairs. Vous pouvez filtrer et partager les tableaux de bord, les exporter au format PDF et les actualiser automatiquement afin de garantir la coordination des parties prenantes et la transparence des activités de l'équipe commerciale.

Et puis il y a ClickUp Brain. Il s'agit de la première couche d'IA convergente qui comprend votre travail, le met à jour et prend des mesures en votre nom.

Par exemple, ClickUp Brain peut rédiger un plan d'affaires immobilier en fonction de vos objectifs. Il peut extraire des données de projets existants pour la proposition.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des propositions de représentation d'acheteurs.

De plus, vous pouvez utiliser Brain pour extraire les transcriptions des réunions, résumer les rapports, rédiger des e-mails de suivi à l'intention des prospects, mettre à jour le statut des annonces et informer les parties prenantes.

Lorsque vous utilisez l'IA dans l'immobilier avec Brain, posez des questions telles que « Où en sommes-nous dans le lancement marketing ? » et Brain analyse ClickUp et vous fournit les réponses.

Et si la création de contenu vous prend trop de temps, laissez l'IA vous aider à écrire plus rapidement. Cette vidéo vous montre comment collaborer avec l'IA pour affiner, rédiger et peaufiner votre travail efficacement.

De plus, vous pouvez démarrer plus rapidement grâce aux modèles CRM immobiliers prêts à l'emploi de ClickUp. Ils aident vos agents à gérer leurs relations, à faciliter la communication et à organiser leurs flux de travail.

Pour commencer, utilisez le modèle CRM ClickUp pour gérer le cycle de vie des clients. Vous ou vos agents pouvez suivre l'équipe commerciale, surveiller la satisfaction des clients et entretenir les prospects.

Obtenez un modèle gratuit Qualifiez davantage de prospects, concluez plus de contrats et entretenez chaque relation client grâce au modèle CRM immobilier de ClickUp.

Voici pourquoi les équipes immobilières l'adorent :

Conservez toutes les informations relatives aux acheteurs, aux vendeurs et aux propriétés au même endroit.

Rationalisez la communication avec vos clients, prospects et partenaires

Automatisez les tâches répétitives telles que les suivis et les rappels pour gagner un temps précieux.

Tirez des informations exploitables de votre pipeline et des données clients pour accélérer la conclusion des transactions et stimuler la croissance de votre entreprise.

Pour les petites équipes ou les agents indépendants, il existe le modèle ClickUp Real Estate Agent Template. Ce modèle prêt à l'emploi permet le suivi des clients, des propriétés, des commissions et des dates importantes, le tout organisé dans une source unique et fiable.

Obtenez un modèle gratuit Dites adieu aux prospects manqués et gardez chaque client potentiel sur la bonne voie grâce au modèle ClickUp pour agents immobiliers.

📌 Automatisez vos suivis immobiliers avec ClickUp Autopilot Agents : il peut être fastidieux de suivre toutes les questions des acheteurs, les tâches de suivi, les discussions sur les prix et les rendez-vous de visite. ClickUp Agents résout ce problème en gérant automatiquement la gestion des prospects et les mises à jour du pipeline pour vous. Créez et attribuez automatiquement des tâches dès qu'un nouveau prospect entre dans votre CRM.

Envoyez des rappels de suivi en temps opportun après les visites ou les envois d'offres.

Faites progresser automatiquement les transactions dans les différentes étapes du pipeline de vente en fonction de déclencheurs.

Publiez des mises à jour et des commentaires directement dans la tâche lorsque des jalons importants sont franchis.

Générez rapidement des résumés sur la progression des prospects et les performances commerciales. Ainsi, au lieu de se consacrer au travail administratif, votre équipe peut se concentrer sur les discussions qui permettent de conclure plus rapidement des contrats.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Voyez immédiatement ce qui compte : suivez les prospects, les transactions par étape, les prévisions de revenus et les performances des agents grâce suivez les prospects, les transactions par étape, les prévisions de revenus et les performances des agents grâce aux tableaux de bord ClickUp afin que vos comptes rendus quotidiens soient axés sur la prise de décision.

Segmentez et hiérarchisez vos prospects : utilisez utilisez les champs personnalisés ClickUp , filtrez vos contacts par emplacement, budget, statut de prêt et source pour assurer un suivi plus intelligent et plus rapide.

Stockez tout là où vous travaillez : créez des présentations d'annonces, des notes de préparation de réunions et des documents de contrats dans créez des présentations d'annonces, des notes de préparation de réunions et des documents de contrats dans ClickUp Docs , juste à côté des transactions associées.

Organisez votre agence comme un pro : utilisez utilisez ClickUp Hiérarchie pour structurer les espaces destinés aux acheteurs, aux vendeurs et aux administrateurs afin que chaque agent sache où se trouve son travail.

Examinez plus rapidement les supports marketing : collectez et approuvez les notes sur les photos ou les brochures immobilières avec collectez et approuvez les notes sur les photos ou les brochures immobilières avec ClickUp Révision , sans vous encombrer de longs fils d'e-mails.

Ne manquez plus jamais une échéance : visualisez les échéanciers des offres, les inspections et les dates de clôture à l'aide visualisez les échéanciers des offres, les inspections et les dates de clôture à l'aide des diagrammes de Gantt ClickUp avec des dépendances claires.

Automatisez vos suivis : déclenchez des rappels, attribuez des propriétaires, passez d'une étape à l'autre et maintenez automatiquement l'exactitude du pipeline grâce à déclenchez des rappels, attribuez des propriétaires, passez d'une étape à l'autre et maintenez automatiquement l'exactitude du pipeline grâce à ClickUp Automations

Vous souhaitez regrouper vos outils et mettre toutes les chances de votre côté pour assurer la réussite de votre petite entreprise en 2026 ? Consultez notre guide étape par étape.

Limitations de ClickUp

Les automatisations CRM avancées (comme le séquençage des e-mails) peuvent être moins robustes que dans les CRM spécialisés.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de ClickUp :

ClickUp a changé la donne pour notre petite entreprise. Il est très performant et offre une valeur élevée par rapport à d'autres solutions CRM. En tant qu'entreprise immobilière commerciale, il était difficile de trouver une plateforme spécialement adaptée à notre secteur. ClickUp nous a permis de développer une plateforme sur mesure qui répond parfaitement à nos besoins et qui est conviviale, de sorte que tout le monde au bureau peut l'utiliser, quel que soit son niveau de compétence en matière de technologie.

⭐ Bonus : grâce à la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez dicter des e-mails, des notes de réunion, des descriptions d'annonces ou des messages de suivi. Elle convertit votre discours en texte soigné, insère automatiquement des @mentions et des liens vers des tâches/documents, prend en charge plus de 50 langues et apprend votre vocabulaire. Vous restez dans le flux, l'IA se charge de la saisie et de la structuration à votre place.

2. BoldTrail (le meilleur CRM immobilier basé sur l'IA pour les entreprises)

via BoldTrail

La plateforme logicielle immobilière BoldTrail combine CRM et communication. Elle prend en charge la capture de prospects, l'automatisation du marketing, les flux de travail pour les transactions, les rapports et les opérations de back-office dans un seul système.

La plateforme front-office vous permet de mettre en avant votre expertise grâce à un site web IDX intégré. Utilisez ce site web pour capter des prospects. Vous pouvez ajouter des pages hyperlocales, des pages d'évaluation immobilière et générer des informations comportementales.

En arrière-plan, le module BackOffice est conçu pour les courtiers et les grandes équipes. Il offre des outils de facturation pour les agents, des flux de travail, l'intégration QuickBooks, le suivi des commissions et des rapports/analyses.

Pour les entreprises axées sur la croissance et les talents, le module Recruit ajoute des tableaux de bord de recrutement et des rapports d'équipe. Il vous fournit des cartes thermiques des transactions et des campagnes intelligentes pour offrir de l'assistance en matière de fidélisation et d'expansion.

BoldTrail Marketplace est un module complémentaire optionnel qui fonctionne avec la plateforme CRM principale BoldTrail. Il comprend des outils préintégrés tels que PropertyBoost (publicités Facebook basées sur les annonces immobilières), Leads360 (prospects qualifiés livrés automatiquement), Success Assurance (concierges de prospects en direct basés aux États-Unis) et Voicemail Drop (messagerie vocale automatisée vers les contacts).

Les meilleures fonctionnalités de BoldTrail

Générez un flux constant de prospects grâce à l'intégration PPC, aux pages de destination et au routage automatisé pour un suivi rapide.

Automatisez vos campagnes multicanales avec des e-mails basés sur le comportement, des SMS et des recommandations immobilières basées sur l'IA pour maintenir l'intérêt de vos clients.

Gérez vos annonces et vos transactions dans un seul et même hub grâce à des outils d'inventaire, la publication sur les réseaux sociaux, l'envoi groupé de messages et l'intégration QuickBooks.

Limitations de BoldTrail

La plateforme peut sembler trop riche en fonctionnalités pour les petites équipes qui n'ont pas besoin d'une automatisation avancée des flux de travail.

Tarifs BoldTrail

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BoldTrail

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BoldTrail ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de BoldTrail :

kvCORE est essentiel pour mon entreprise. J'ai rejoint le marché immobilier en 2021 après avoir déménagé de Floride pendant la pandémie de Covid. Déménager dans un nouvel endroit sans réseau ni possibilité de participer à des réunions avec de nouvelles personnes en raison du confinement lié à la Covid et du passage du présentiel au virtuel a été un obstacle majeur pour le développement de mon entreprise. kvCORE a vraiment joué un rôle important dans le lancement de mon entreprise et m'a permis de me faire connaître. Je ne m'en passerai jamais, même si je dois l'acheter moi-même. Je l'adore et j'apprécie la façon dont ils continuent à travailler dur pour progresser et trouver de meilleurs moyens de nous aider.

👀 Le saviez-vous ? 9 acheteurs et vendeurs sur 10 affirment qu'ils recommanderaient leur agent, mais très peu le font réellement. La raison est qu'ils oublient qui les a aidés. Rester en contact après la conclusion de la vente permet de changer cela. Un rapide suivi peut transformer une transaction passée en un moteur de recommandation fiable et durable. Demandez à ClickUp Brain de vous envoyer des rappels lorsque vous achevez un projet. Définissez des rappels et d'autres tâches en fournissant des instructions à ClickUp Brain.

3. BoomTown (idéal pour la génération de prospects intégrée et la gestion de la relation client pour les équipes immobilières en pleine croissance)

via BoomTown

BoomTown est une plateforme logicielle immobilière conçue pour gérer la génération de prospects, la gestion de la relation client (CRM), les sites web et la gestion d'équipe dans un seul et même système. Elle prend en charge les sites web compatibles IDX pour la capture de prospects, suit ces derniers grâce à un CRM centralisé, permet des flux de travail d'automatisation et offre des analyses et des rapports pour les équipes et les courtiers.

Le système est vendu sous forme de quatre forfaits : Launch, Core, Grow et Advance. Si vous souhaitez commencer modestement, optez pour le forfait Launch, puis passez aux autres forfaits au fur et à mesure. Un service appelé Success Assurance met à votre disposition une équipe de conseillers qui vous aide à suivre et à interagir avec les prospects sur la plateforme.

En tant qu'alternative à Follow Up Boss, elle s'intègre à un large éventail d'outils tiers (plus de 70 intégrations) permettant aux utilisateurs de connecter leurs systèmes existants et d'étendre leurs fonctions.

Les meilleures fonctionnalités de BoomTown

Effectuez l'automatisation du routage des prospects, segmentez intelligemment vos contacts et identifiez les opportunités ayant une priorité élevée grâce à un CRM immobilier prédictif.

Créez et lancez un site web personnalisé compatible IDX qui capture les prospects, affiche les annonces et convertit les visiteurs en contacts.

Répondez instantanément aux nouvelles demandes grâce à l'application mobile BoomTown NOW, qui propose des alertes en temps réel et un suivi des tâches.

Limitations de BoomTown

Bien que BoomTown inclue une fonctionnalité « CRM prédictif » qui met en évidence les prospects les plus susceptibles d'être convertis à l'aide du suivi du comportement, le système ne dispose pas d'un système d'IA génératif ou autonome.

Tarifs BoomTown

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BoomTown

G2 : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BoomTown ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de BoomTown :

🧠 Anecdote amusante : selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les professionnels de l'immobilier qui passent d'agent à courtier voient leur revenu médian passer de 56 000 $ à plus de 72 000$. Cette croissance est souvent due à des systèmes plus intelligents : les courtiers consacrent moins de temps à l'administration manuelle et plus à la mise à l'échelle des opérations. Avec ClickUp, vous pouvez faire de même en automatisant les annonces, les suivis et le suivi des transactions à partir d'un seul environnement de travail.

via IXACT Contact

Alternative à Follow Up Boss IXACT est un système de gestion des contacts qui vous permet de créer des profils de contacts riches. Vous pouvez suivre les numéros de téléphone, les adresses personnelles et professionnelles, les membres de la famille, l'historique des recommandations, les détails des propriétés/hypothèques et les journaux de communication.

Grâce à la fonctionnalité d'automatisation de coaching pour rester en contact, vous recevez des invitations à passer des appels, envoyer des e-mails ou des textes, marquer les dates d'emménagement ou les anniversaires, et assurer le suivi des prospects via le CRM immobilier.

Pour votre site web et la capture de prospects, IXACT Contact vous permet de lancer un site optimisé pour les mobiles et le référencement, avec des formulaires intelligents, du contenu de blog et une intégration IDX optionnelle pour les annonces immobilières. Les tableaux de bord intégrés affichent la santé du pipeline, les activités individuelles et d'équipe, la gestion des tâches, les affectations et le suivi des objectifs.

IXACT Contact automatise également la capture et la gestion des prospects. Les nouveaux prospects peuvent être collectés à partir de n'importe quel site web ou fournisseur de prospects, y compris Zillow. Les prospects peuvent être automatiquement affectés à une campagne de suivi automatisée.

Automatisez votre stratégie de marque mensuelle grâce à une newsletter électronique terminée et au service de marketing par courrier direct.

Publiez automatiquement du contenu immobilier récent sur les réseaux sociaux pour rester en ligne sans avoir à publier manuellement en permanence.

Envoyez des textes personnalisés à un groupe de contacts et recevez les réponses sur votre téléphone. Vous pouvez également répondre aux nouveaux prospects grâce à un répondeur automatique.

IXACT Contact n'offre pas d'assistance intégrée solide pour le stockage de documents et la signature électronique, et ne répond pas aux besoins des étapes complexes du tunnel de vente.

Essai gratuit disponible Solution intégrée de CRM et de marketing par e-mail d'IXACT Contact : 55 $/mois

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos d'IXACT Contact :

5. CINC (idéal pour la conversion d'un volume élevé de prospects)

via CINC

CINC s'adresse aux équipes immobilières qui gèrent un grand nombre de prospects en ligne provenant de sources telles que le référencement naturel (SEO), le référencement payant (PPC) et les publicités sociales payantes. Chaque demande est directement transmise au CRM avec un suivi complet de la source, des informations comportementales et des analyses prédictives.

Les agents peuvent hiérarchiser les étapes appropriées du tunnel de vente et se concentrer sur les prospects les plus susceptibles de se convertir. Des règles de routage intelligentes garantissent que les nouveaux prospects sont instantanément acheminés vers le bon agent ou ISA, évitant ainsi les temps de réponse lents qui coûtent cher.

Une fois les prospects enregistrés dans le système, les agents peuvent gérer tous les points de contact à partir d'un seul endroit à l'aide des numéroteurs intégrés, des e-mails et des SMS groupés. Chaque appel, clic et discussion est consigné sur l'échéancier du prospect, ce qui permet d'organiser et de rendre compte du suivi.

CINC IA intervient immédiatement pour susciter l'intérêt des prospects par texte, les maintenant engagés jusqu'à ce qu'un agent humain soit prêt à prendre le relais.

Les meilleures fonctionnalités de CINC

Stimulez les conversions en déplacement grâce à de puissantes applications mobiles avec fonction « cliquer pour appeler » et notifications instantanées.

Attirez les vendeurs grâce à des pages d'accueil dédiées à l'évaluation immobilière et à des suivis CMA automatisés.

Analysez votre pipeline grâce à des tableaux de bord ROI indiquant les sources de prospects, les coûts et les indicateurs de conversion des agents.

Limitations de CINC

Certains utilisateurs trouvent que le système est trop dépendant des modules complémentaires et offre des possibilités de personnalisation limitées.

Tarifs CINC

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CINC

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CINC ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de CINC :

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats réels : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

6. Top Producer (idéal pour les utilisateurs expérimentés de CRM et l'intégration MLS)

via Top Producer

Alternative à Follow Up Boss Top Producer est une plateforme de gestion d'entreprise pour l'immobilier.

Elle centralise les e-mails, les textes, les rappels de tâches, les données d'annonces et l'activité MLS sur une seule plateforme. Market Snapshot extrait les données MLS en temps réel pour générer des rapports d'activité d'annonces que les agents peuvent envoyer à des prospects ou à des clients actuels.

Top Producer se synchronise également avec les principales sources de prospects, notamment Zillow, Trulia, Realtor.com et les publicités Facebook, afin que le flux de nouvelles demandes soit directement transmis au CRM.

Classez vos contacts en acheteurs actifs, vendeurs, prospects et anciens clients, et attribuez-leur des forfaits de suivi automatisés. Le CRM conserve l'historique des e-mails, des appels, des notes et de l'avancement des transactions.

Il s'intègre également à des outils de gestion des transactions et offre la possibilité de synchroniser les e-mails avec Gmail et Outlook.

Les meilleures fonctionnalités de Top Producer

Organisez vos clôtures avec un gestionnaire de transactions léger qui effectue le suivi des dates et des imprévus des transactions.

Automatisez votre flux de travail à l'aide de Smart Plans qui déclenchent des checklists pour les annonces et les types de clients.

Envoyez des e-mails personnalisés contenant des aperçus du marché avec des données MLS en temps réel pour vous positionner comme l'expert incontournable de votre quartier et relancer d'anciens prospects.

Limitations de Top Producer

Il n'existe pas d'application mobile dédiée que les agents peuvent utiliser lors de leurs déplacements.

Tarifs Top Producer

Pro : 179 $/utilisateur/mois

Pro+ Leads : 479 $/utilisateur/mois

Pro+ Farming : 599 $/utilisateur/mois

Pro Teams 5 : 399 $/5 utilisateurs/mois

Pro Teams 10 : 699 $/10 utilisateurs/mois

Pro Teams 25 : 1 199 $/25 utilisateurs/mois

Évaluations et avis des meilleurs producteurs

G2 : 3,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Top Producer ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Top Producer :

7. Sell. À faire (Idéal pour les promoteurs immobiliers et les ventes de bout en bout)

Sell. Do est conçu pour les promoteurs, les courtiers et les partenaires commerciaux plutôt que pour les équipes commerciales généralistes.

Elle couvre l'ensemble des flux de travail liés à la conclusion des transactions. Cela inclut la gestion des prospects, le suivi des stocks et des visites de sites, l'automatisation du marketing (e-mails, SMS, WhatsApp), la gestion du pipeline de l'équipe commerciale, le service après-vente et les tableaux de bord de performance pour obtenir des informations précieuses.

Ce CRM immobilier intégré prend en charge l'automatisation des processus, notamment la capture et le routage des prospects, l'attribution des tâches, les flux d'approbation, la génération de documents et les paiements numériques.

Son application mobile permet aux agents de travailler sur le terrain, avec un accès hors ligne, des notifications push et le suivi des appels, même lorsqu'ils ne sont pas au bureau.

Une différence majeure entre Sell. Do et les autres alternatives à Follow Up Boss est qu'il propose la gestion immobilière. Vous pouvez gérer la disponibilité des logements, les tarifs, les réservations et les réservations fermes.

Sell. À faire : les meilleures fonctionnalités

Gérez vos partenaires commerciaux grâce à un portail dédié qui vous permet d'attribuer des prospects, de suivre l'avancement des transactions et de gérer les commissions en toute simplicité.

Automatisez les réservations et gérez les calendriers de paiement et les documents afin de rationaliser les transactions après-vente.

Analysez les performances de vos campagnes grâce à un suivi complet, de la source des prospects jusqu'aux ventes finales.

Vendre. Limitations à faire

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités présentes dans la version de bureau, ce qui rend difficile la gestion des tâches et l'accès aux informations essentielles sur les projets lorsque vous êtes en déplacement.

Vendre. Fixer les prix

Tarification personnalisée

Vendez. Effectuez des évaluations et donnez votre avis.

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sell. Do ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Sell. À faire :

🧠 Anecdote : la Floride compte plus d'agents immobiliers et de courtiers que tout autre État des États-Unis. La Californie et le Texas occupent les places suivantes.

8. Pipedrive (idéal pour la gestion visuelle du pipeline commercial)

via Pipedrive

Pipedrive simplifie la gestion des transactions grâce à son pipeline Kanban visuel. Bien qu'il ne soit pas spécifique à l'immobilier, les petites sociétés de courtage et les professionnels de l'immobilier utilisent Pipedrive pour gérer leurs prospects et leurs transactions en raison de son interface intuitive et conviviale de type glisser-déposer.

Chaque transaction est représentée par une carte que vous pouvez faire glisser de « Nouveau prospect » à « Visite » puis à « Sous contrat », ce qui vous permet de suivre très facilement la progression et d'éviter toute stagnation.

Pipedrive comprend également une suite CRM IA en pleine expansion qui génère des e-mails de suivi, résume les longs fils de discussion, évalue les transactions pour signaler les prospects les plus intéressés et met en évidence les opportunités à risque. L'IA aide à établir des prévisions et suggère des règles d'automatisation basées sur les modèles de flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Connectez plus de 300 outils, dont Zillow, Facebook Lead Ads et des numéroteurs téléphoniques, pour rationaliser le flux de prospects grâce aux intégrations Pipedrive.

Mettez à jour votre CRM instantanément depuis le champ à l'aide de l'application mobile avec enregistrement des appels, géolocalisation et numérisation des cartes de visite.

Achevez vos tâches, planifiez vos réunions et répondez à vos e-mails où que vous soyez grâce à l'application mobile Android et iOS.

Limitations de Pipedrive

Pipedrive n'étant pas une plateforme dédiée à l'immobilier, elle ne comprend pas de sites web IDX intégrés, de gestion des annonces ou de suivi des commissions ; ceux-ci nécessitent des applications supplémentaires.

Tarifs Pipedrive

Essai gratuit de 14 jours

Lite : 19 $/place/mois

Croissance : 34 $/place/mois

Premium : 64 $/place/mois

Ultimate : 89 $/place/mois

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Pipedrive :

9. HubSpot CRM (idéal pour le marketing intégré et le CRM gratuit)

via HubSpot

HubSpot CRM est conçu pour les équipes immobilières qui ont besoin de plus qu'une simple base de données de contacts. En tant que CRM complet, il accompagne tout le cycle de vie du client, de la capture de prospects au suivi des interactions, en passant par l'engagement après-vente.

Les prospects issus des journées portes ouvertes, des formulaires sur le site web, des publicités sur les réseaux sociaux, des recommandations ou des portails ont un flux direct vers le CRM. HubSpot enrichit leur profil et les place dans des séquences de nurturing spécifiques à chaque propriété.

La plateforme s'adapte à votre flux de travail. Les agents peuvent créer des pipelines personnalisés qui reflètent chaque étape d'une transaction immobilière, de la demande initiale à l'inspection, en passant par la négociation et la conclusion.

Chaque e-mail, texte, appel, document et échéance est automatiquement enregistré, afin que rien ne passe entre les mailles du filet pendant un long cycle de vente.

Sa suite Breeze propose des agents IA tels que Prospecting Agent (pour trouver des prospects et élaborer des stratégies de prospection), Customer Agent (chatbot/assistant) et Content Agent (pour générer du contenu pour les e-mails et les textes). Ensemble, ils assurent l’automatisation des tâches et vous aident à développer votre prospection.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Configurez des suivis individuels réguliers afin que les nouveaux prospects reçoivent des points de contact opportuns sans effort manuel, réduisant ainsi les opportunités manquées.

Organisez vos transactions immobilières à toutes les étapes (de la prospection à la conclusion) et dynamisez vos activités quotidiennes grâce à des tâches synchronisées et des rappels dans votre Calendrier.

Surveillez les sources de prospects, l'engagement par e-mail, la progression des transactions et la productivité de l'équipe afin de miser davantage sur ce qui fonctionne et d'améliorer les taux de conversion.

Limitations de HubSpot CRM

Bien que la plateforme offre un large éventail de fonctionnalités, elle peut être difficile à configurer et à personnaliser sans formation ou assistance adéquate.

Tarifs HubSpot CRM

Smart CRM Professional : 49 $/place/mois

Smart CRM Enterprise : 75 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de HubSpot CRM ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de HubSpot CRM :

👀 Le saviez-vous ? Bien que les femmes célibataires possédaient 58 % des quelque 35,2 millions de logements détenus par des Américains non mariés en 2022, cette avance a diminué par rapport aux 64 % enregistrés en 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Idéal pour l'équipe commerciale basée sur l'IA avec une portée multicanal)

via Freshworks

Freshsales, qui fait partie de la suite Freshworks, s'adresse aux équipes immobilières qui souhaitent disposer d'un CRM alimenté par l'IA et de canaux de communication intégrés en un seul endroit. Il aide les agents à communiquer par téléphone, SMS, e-mail, WhatsApp et chat sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

L'assistant IA Freddy analyse le comportement des acheteurs et leurs schémas d'engagement. Il attribue des scores aux prospects, met en évidence des informations et suggère les meilleures actions à entreprendre.

Cette alternative à Follow Up Boss permet aux agents immobiliers de donner la priorité aux opportunités les plus prometteuses et de renforcer leur stratégie commerciale grâce à des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Gérez vos transactions, vos appels et les mises à jour de vos clients où que vous soyez grâce à l'application mobile Freshsales, dotée de toutes les fonctionnalités et d'une fonction de géolocalisation.

Unifiez les données relatives à l'équipe commerciale, à l'assistance et au marketing en effectuant une connexion avec l'écosystème Freshworks pour obtenir une vue à 360 degrés de vos clients.

Analysez la santé et les performances de votre pipeline grâce à des informations basées sur l'IA et des prévisions de ventes visuelles afin d'atteindre vos objectifs de clôture.

Limitations de Freshsales

La génération de rapports peut être frustrante, et ce logiciel manque de la flexibilité et de la facilité d'utilisation fournies par certains autres CRM.

Tarifs Freshsales

Essai gratuit de 21 jours

Croissance : 11 $/utilisateur/mois

Pro : 47 $/utilisateur/mois

Enterprise : 71 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshsales ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de Freshsales :

TL;DR La meilleure alternative à Follow Up Boss est...

ClickUp est un hub de gestion de projet immobilier et de CRM pour les équipes de toutes tailles.

Si vous êtes un agent indépendant, ClickUp vous aide à gérer votre pipeline, vos annonces, vos tâches et vos suivis en un seul endroit.

Si vous êtes une équipe ou une agence immobilière en pleine croissance, ClickUp ajoute des tableaux de bord partagés, des automatisations, le stockage de documents, des résumés de discussions générés par l'IA et une visibilité sur chaque annonce, étape de transaction et projet.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer.