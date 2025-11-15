Les meilleurs modèles Notion pour planificateur de vie pour améliorer votre productivité

Si vous avez déjà regardé The Good Place sur Netflix, vous connaissez le système de points original qui divise vos actions en une liste positive et une liste négative. Réconfortez un ami triste et vous gagnez 4,98 points. Prenez une moto et vous perdez 64,88 points.

Il existe même sur Internet un tableau Excel répertoriant ces actions , disponible sur Reddit.

Imaginez maintenant que la vie fonctionne vraiment ainsi : chaque action est soigneusement suivie, chaque décision est mûrement réfléchie. Bien que nous ne puissions pas attribuer des points à tout, ce que nous pouvons faire, c'est planifier les choses importantes. C'est là qu'intervient le modèle Notion pour planificateur de vie.

Contrairement au système de points imaginaire de la série télévisée, ces modèles vous offrent un cadre réel pour mapper vos objectifs, équilibrer votre vie quotidienne et gérer les aspects personnels et professionnels qui forment véritablement votre parcours.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de planificateur de vie Notion pour vous aider à créer un système qui laisse de l'espace à la fois à vos bons choix et à vos écarts occasionnels.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Notion pour planificateur de vie ?

Un bon modèle Notion pour planificateur de vie vous aide à définir des objectifs, planifier vos journées et vos semaines, suivre vos habitudes et évaluer vos progrès dans votre espace de travail Notion.

Le modèle Notion idéal pour un agenda de vie devrait contenir les éléments suivants :

Bases de données liées pour les objectifs, l'agenda quotidien, les listes à faire et les projets , afin que les tâches quotidiennes aboutissent à des résultats.

Suivi des habitudes avec vues hebdomadaires et mensuelles, séries et vérifications rapides pour maintenir vos routines.

Calendrier et affichage des événements à venir pour les emplois du temps quotidiens et la planification hebdomadaire, avec des filtres faciles d'accès.

Consultez des invites et des journaux qui vous aident à réfléchir, à mesurer votre progression et à ajuster vos plans pour votre développement personnel.

Des dispositions épurées avec des vues galerie, Tableau et Calendrier, pour que les informations restent faciles à consulter et que vous puissiez gérer votre vie personnelle et professionnelle en un seul endroit.

Aperçu des modèles de planificateur de vie

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de planification Notion et ClickUp:

Voici votre tableau de résumé des meilleurs modèles de planificateur de vie Notion et ClickUp, mis en forme selon vos procédures opératoires normalisées :

Top 20 des modèles gratuits de planificateur de vie Notion

Les étudiants veulent des consignes claires pour leurs devoirs, les professionnels ont besoin d'un équilibre entre leur travail et leur vie privée, et ceux qui recherchent la productivité souhaitent pouvoir suivre leurs habitudes et définir leurs objectifs dans une seule vue qui affiche.

Les modèles gratuits de planificateur de vie Notion suivants vous aident à relever ces défis. Créons des systèmes à long terme qui offrent à la fois de l'assistance pour la progression et l'épanouissement personnel !

1. Life Planner par Notion

via Notion

Dans le film Tout Everything All at Once, il y a une scène où Evelyn est balayée par différentes versions de sa vie. Dans l'une d'elles, elle se bat dans une ruelle. Dans une autre, elle est une star de cinéma.

C'est vertigineux à regarder, car on a l'impression qu'elle mène trop de vies à la fois. Ce même flou se produit dans notre quotidien, lorsque les cours, les objectifs de santé et les routines personnelles se disputent notre attention.

Le Life Planner de Notion crée une version plus douce de ce chaos. Il offre à chaque aspect de votre vie un espace qui lui est dédié, des affirmations qui vous aident à adopter un état d'esprit positif à un coin réservé à la planification des repas. Il y a de la place pour vos travaux universitaires, vos habitudes de santé et vos objectifs personnels, afin que vous n'ayez pas l'impression de passer d'une ligne temporelle à l'autre. Au contraire, tout est réuni dans une vue claire et apaisante.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le suivi des échéances universitaires et de vos objectifs personnels.

Adoptez des habitudes plus saines grâce à des outils simples de suivi de votre état d'esprit et de votre bien-être.

Faites vos forfaits de repas et de séances d'entraînement sans encombrer votre journée.

Personnalisez le tableau de bord avec des affirmations, des images et des couleurs qui vous correspondent.

✨ Idéal pour : les étudiants qui concilient cours et bien-être, les professionnels très occupés qui souhaitent disposer d'un espace calme pour leurs objectifs et leurs routines, et tous ceux qui souhaitent remplacer leurs listes éparpillées par un hub unique.

Apprenez à créer un plan de vie grâce à ce tutoriel vidéo :

2. Life Wiki par Notion

via Notion

Le modèle Life Wiki in Notion est comme une carte de votre parcours de vie, vous offrant une vue achevée de votre situation actuelle et de vos objectifs futurs.

Ce modèle est conçu pour les personnes qui veulent plus qu'un simple agenda quotidien. Il combine objectifs, habitudes, journaux de lecture et même projets de voyage en un seul hub, afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de votre vie. Il offre suffisamment d'espace pour prendre des notes, suivre votre évolution personnelle et tenir un journal régulier, afin que la réflexion accompagne l'action.

Sa conception favorise l'équilibre en vous permettant de passer facilement de la planification de la semaine à venir à la vérification de vos routines quotidiennes et à la consignation de vos réflexions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez votre semaine avec une visibilité claire sur vos objectifs, vos habitudes quotidiennes et vos tâches importantes.

Gardez un suivi de vos lectures et créez un journal personnel que vous pouvez consulter à tout moment.

Consignez vos forfaits de voyage, vos notes et vos réflexions sans changer d'outil.

Utilisez l'espace journal pour réfléchir à votre progression et créer un rythme de croissance personnelle.

✨ Idéal pour : les bibliothécaires de la vie qui veulent tout mapper, les personnes aux multiples passions qui souhaitent suivre leurs objectifs, leurs habitudes, leurs voyages et leurs notes en un seul endroit, et les planificateurs réfléchis qui tiennent un journal et le relisent souvent.

3. Movie Tracker par Notion

via Not ion

Le cinéma, c'est une question de ce qui est dans le cadre et de ce qui en est hors.

Ce cadre nous captive encore aujourd'hui. Même après que la pandémie ait failli fermer les salles de cinéma, le box-office mondial a retrouvé son équilibre, atteignant 26 milliards de dollars en 2022.

C'est pourquoi des plateformes telles que Letterboxd ont connu un tel engouement, offrant aux cinéphiles un espace où enregistrer les films qu'ils ont vus, rédiger de brèves réflexions et sélectionner leurs « quatre préférés ».

Le Movie Tracker de Notion apporte ce même esprit à votre propre environnement de travail. Au lieu de télécharger une nouvelle application, vous pouvez créer vos archives personnelles directement dans Notion.

Il offre des espaces pour le réalisateur, le genre, les étiquettes, la date de sortie, l'évaluation et un résumé, afin que vous ne vous souveniez pas seulement que vous avez vu un film, mais aussi pourquoi il vous a marqué. Le fait de disposer de toutes ces informations dans un tableau de bord organisé vous permet de retrouver plus facilement votre historique cinématographique lorsque vous souhaitez revoir un film, y réfléchir ou même le recommander à un ami.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les réalisateurs, les genres, les dates de sortie et les évaluations pour créer une vidéothèque vivante.

Rédigez de courts résumés pour capturer ce que chaque histoire vous a fait ressentir sur le moment.

Créez des étiquettes pour vos films par thème ou par ambiance afin de pouvoir facilement retrouver vos « films réconfortants » ou vos « drames sérieux ».

✨ Idéal pour : les cinéphiles qui enregistrent leurs visionnages et leurs évaluations, les fans de Letterboxd qui souhaitent prendre des notes plus détaillées, et les créateurs qui organisent des listes de visionnage en fonction de leur humeur.

4. Camping Planner par Notion

via Notion

Selon le rapport 2024 Camping & Outdoor Hospitality Report de KOA, environ 11 millions de foyers supplémentaires ont fait du camping en 2024 par rapport à 2019, ce qui montre clairement que les voyages en plein air sont devenus une partie importante de la vie moderne.

Cependant, vous commencez rapidement à regretter la vie urbaine lorsque vous vous retrouvez dans les bois en regrettant de ne pas avoir emporté une paire de chaussettes supplémentaire.

Le Camping Planner de Notion facilite cette remise à zéro en vous offrant un seul endroit où organiser tous les détails. Il comprend une base de données d'équipement pour ne jamais oublier l'essentiel, une section de planification des repas pour organiser le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et même des emplacements pour les mapper hors ligne et les contacts d'urgence.

Conçu pour une utilisation hors ligne, il vous permet d'accéder à vos listes importantes même en cas de panne de service.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des checklists achevées pour ne rien oublier d'important.

Forfait vos repas à l'avance et simplifiez-vous la cuisine en plein air.

Stockez des mapper hors ligne et des contacts d'urgence pour votre sécurité sur la route.

Adaptez la même installation pour les week-ends et les expéditions plus longues.

✨ Idéal pour : les campeurs du week-end et les adeptes du van life, les familles qui se préparent en forfait pour leur équipement et leurs repas, et les amateurs de plein air qui ont besoin de checklist utilisable hors ligne.

5. Bilan semestriel par Notion

via Notion

Le milieu de l'année est le moment idéal pour faire une pause, faire le point et ajuster le cap avant que le temps ne s'écoule. C'est le moment de vous demander non seulement ce qui est terminé jusqu'à présent, mais aussi ce qui mérite votre attention dans les mois à venir.

La révision semestrielle de Notion vous aide à faire une pause en toute clarté. Elle décompose la réflexion en cinq sections simples qui couvrent votre vie personnelle, ce qui vous permet de prendre une étape en arrière et de voir des schémas que vous pourriez manquer dans le tourbillon quotidien.

En seulement 20 à 30 minutes, vous pouvez identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les domaines dans lesquels vous souhaitez changer de cap. ⚙️

Sa force réside dans sa simplicité. Au lieu de vous submerger avec des dispositions compliquées, il vous offre juste assez de structure pour organiser vos pensées tout en laissant de l'espace pour une réflexion honnête.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Passez en revue votre vie personnelle dans cinq domaines spécifiques sans perdre le suivi.

Identifiez vos forces, vos faiblesses et les changements que vous souhaitez apporter au cours des six prochains mois.

Fixez-vous des objectifs pratiques qui semblent réalisables plutôt que trop ambitieux.

Utilisez le modèle comme un rituel annuel pour réfléchir, vous recentrer et retrouver votre équilibre.

✨ Idéal pour : toute personne qui fait une pause pour se recentrer en milieu d'année, ceux qui se fixent des objectifs et aiment les réflexions guidées courtes, les équipes ou les étudiants qui font des rétrospectives personnelles rapides.

6. Calendrier de trading par Notion

via Notion

Un endroit simple pour enregistrer vos transactions et les analyser avec lucidité peut parfois faire toute la différence dans votre routine de trading.

Le calendrier de trading de Notion vous offre cette stabilité. Vous pouvez enregistrer chaque transaction, consulter vos profits et pertes sur un calendrier quotidien et afficher un diagramme de vos performances au fil du temps. Le fait d'avoir vos notes et vos nombres côte à côte vous aide à tirer des leçons de vos décisions plutôt que de faire des suppositions.

Il peut également servir de modèle Notion plus général pour planifier votre vie si vous souhaitez suivre vos finances personnelles ou vos routines dans le même espace de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez chaque transaction avec la date, l'instrument, les notes d'entrée et de sortie, et le résultat pour développer votre discipline.

Affichez le compte de résultat quotidien sur un calendrier pour repérer les tendances en matière de timing, de risque et de condition du marché.

Utilisez le diagramme intégré pour le suivi de la progression et pour ajuster la taille des positions à l'aide de données concrètes.

Ajoutez une checklist hebdomadaire afin que le forfait de la semaine suivante reflète ce que vous avez appris cette semaine.

✨ Idéal pour : les nouveaux traders qui souhaitent acquérir de la discipline, les swing traders ou day traders qui effectuent le suivi de leurs pertes et profits et prennent des notes, et les étudiants en finance qui souhaitent analyser les tendances au fil du temps.

7. My Food Planner par Notion

via Notion

Ce modèle est destiné aux jours où vous ouvrez le réfrigérateur dix fois dans l'espoir d'y trouver quelque chose de nouveau. Rien ne change, et à 20 heures, le dîner reste un casse-tête.

My Food Planner by Notion vous propose un forfait régulier pour simplifier vos repas, éviter les préparations de dernière minute et mieux organiser votre quotidien.

Vous bénéficiez d'une vue hebdomadaire claire pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les collations, ainsi que d'un espace pour les recettes, la liste des courses et les notes de préparation rapide. Il propose une assistance pour le suivi de vos habitudes en matière de consommation d'eau et de légumes, et vous pouvez dupliquer une semaine terminée pour réutiliser vos plats préférés et récurrents sans repartir de zéro.

De plus, vous pouvez également apposer des étiquettes aux repas rapides pour les journées chargées et les consulter sur votre téléphone pendant que vous faites vos courses, afin que la planification et l'exécution se déroulent dans un seul et même flux.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez votre semaine à l'avance grâce à des créneaux horaires flexibles pour les repas qui s'adaptent à votre emploi du temps.

Créez une liste de courses à partir des recettes que vous enregistrez afin de faire vos achats plus rapidement.

Suivez vos habitudes telles que la consommation d'eau, de fruits, de légumes et de protéines pour l'assistance à votre bien-être.

Enregistrez vos notes de préparation et vos restes pour que le repas de demain soit déjà à moitié terminé.

✨ Idéal pour : les personnes qui préparent leurs repas à l'avance, les étudiants à petit budget et les ménages très occupés qui souhaitent établir des listes de courses liées à des menus hebdomadaires simples.

8. Moving Out Planner par Notion

via Notion

Box, contrats, clés, nettoyeurs et changements d'adresse. Déménager peut être à la fois excitant et stressant.

Deux tiers des Américains affirment que déménager est stressant, et la plupart rapportent des difficultés telles que l'emballage et la gestion du budget. Un plan clair est donc très utile.

Le Moving Out Planner de Notion rassemble toutes les tâches dans une seule checklist claire. Vous pouvez classer le travail par catégories, telles que les cartons, les annulations et les mises à jour, puis mapper les échéances sur un échéancier ou un calendrier. Il comprend des sections bien organisées pour les documents, un budget simple et une liste d'installation de votre nouveau logement.

Conservez les confirmations de services publics, les scans de baux et les mesures au même endroit, puis marquez votre progression à l'aide de statuts et de cases à cocher. Une brève revue chaque soir vous permet de rester sur la bonne voie tout au long de la semaine, et le jour du déménagement, vous vous sentirez prêt plutôt que pressé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez le déménagement en catégories telles que « emballer », « annuler » et « mettre à jour » avec des dates d'échéance claires.

Stockez vos baux, identifiants et reçus afin que les informations importantes soient facilement accessibles sur votre téléphone.

Suivez les coûts liés au déménagement, aux dépôts et aux dépenses essentielles pour respecter votre budget.

Planifiez votre première semaine dans votre nouveau logement avec des tâches telles que le nettoyage, l'installation d'Internet et la disposition de la pièce.

✨ Idéal pour : les personnes qui déménagent pour la première fois, celles qui changent souvent de ville et doivent jongler entre les services publics et les baux, et les colocataires qui doivent coordonner leurs cartons, leur budget et leur échéancier.

9. Suivi des candidatures à un emploi par Notion

via Notion

Postuler à un emploi n'a jamais été aussi facile grâce à l'essor des portails d'emploi et des réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut désormais faire preuve de plus de soin et d'organisation pour se démarquer.

LinkedIn a communiqué des rapports d'une forte augmentation du volume, avec une hausse de plus de 45 % des candidatures à des emplois par rapport à l'année précédente et environ 11 000 candidatures soumises chaque minute.

De nombreuses entreprises s'appuient davantage sur les systèmes de suivi des candidats pour faire face à cet afflux, ce qui signifie que les petits détails et les suivis sont plus importants que jamais.

Job Application Tracker by Notion vous offre un espace serein pour mener vos recherches de manière ciblée. Vous pouvez enregistrer chaque rôle, suivre son statut depuis la candidature jusqu'à l'offre, et ajouter une prochaine action claire afin de toujours savoir quelles étapes entreprendre ensuite.

Chaque entrée contient les coordonnées du recruteur, les contacts, les notes sur le salaire et les remarques personnelles, afin que les entretiens soient préparés plutôt que précipités. Ce modèle Notion transforme les onglets dispersés en un système simple que vous utiliserez réellement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les candidatures avec des statuts tels que « postulé », « entretien », « offre », « refusé » et « prochaine étape » pour maintenir votre élan.

Enregistrez les noms, information et notes des recruteurs afin d'assurer un suivi rapide et personnalisé.

Comparez les rôles en fonction de l'intervalle salariale, de l'emplacement, de l'équipe et des critères indispensables pour prendre une décision éclairée.

Ajoutez des rappels discrets pour les e-mail de remerciement, les recommandations et les prises de contact.

✨ Idéal pour : les chercheurs d'emploi actifs, les personnes en reconversion professionnelle qui gèrent leurs pistes et leurs suivis, et les diplômés qui organisent leurs contacts avec les recruteurs et les prochaines étapes.

10. Planificateur et outil de suivi pour la recherche d'appartement par Notion

via Notion

Trouver un logement peut vous prendre toute la semaine. Les liens s'accumulent, les photos se confondent et vous oubliez quelle affiche avait la meilleure luminosité et laquelle se trouvait à côté d'une route bruyante.

Flat Hunting Planner & Tracker by Notion vous offre un espace calme pour rassembler des listes, comparer des options et planifier des affichages sans perdre de petites informations importantes.

Vous pouvez enregistrer chaque propriété avec des photos, des notes et des détails clés, puis l'évaluer en fonction de vos critères indispensables et rédhibitoires. Il existe une base de données de recherche locale sur les transports, les commerces, la sécurité et l'ambiance générale, ainsi qu'un calendrier simple pour que les affichages et les suivis aient lieu au bon moment.

La vue comparative côte à côte vous aide à faire votre choix en toute clarté, plutôt que de devoir faire défiler d'anciennes conversations.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un hub regroupant des listes avec photos, liens, coûts et coordonnées.

Définissez les critères indispensables, rédhibitoires et souhaitables pour filtrer les appartements qui correspondent à votre mode de vie.

Planifiez et suivez vos visites sur un calendrier clair avec des rappels et des notes après chaque visite.

Comparez les propriétés présélectionnées côte à côte et faites votre choix final en toute confiance.

✨ Idéal pour : les locataires qui comparent les listes et les quartiers, les personnes qui déménagent et planifient d'afficher des visites, et les couples qui s'accordent sur leurs critères indispensables et leurs critères rédhibitoires.

11. Suivi des finances personnelles par Notion

via Notion

Les tâches financières s'accumulent discrètement. Un café ici, un trajet là, et un paiement freelance qui nécessite de mettre de côté de l'argent pour les impôts.

Personal Finance Tracker by Notion transforme ce flou quotidien en un simple registre fiable, qui vous permet de rester organisé sans avoir à créer un tableur à partir de zéro.

Chaque nouvelle entrée de revenu ou de dépense est automatiquement horodatée, ce qui permet de garder votre journal propre et précis. Vous pouvez trier par catégorie, ajouter des notes et utiliser des rappels fiscaux discrets sur les revenus concernés afin de mettre de l'argent de côté avant de l'oublier.

De plus, les vues mensuelles permettent de voir facilement les tendances, de suivre la progression vers les objectifs et d'apporter de petits changements qui durent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez un budget mensuel et comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles.

Suivez vos factures récurrentes, vos abonnements et vos dates d'échéance pour éviter les surprises.

Préparez-vous pour les impôts grâce à des registres clairs et des rappels automatiques pour les provisions fiscales.

Consultez les résumés par catégorie pour repérer les tendances et adapter vos habitudes afin d'améliorer votre santé financière.

✨ Idéal pour : les freelancers qui effectuent le suivi de leurs revenus et de leurs impôts, les étudiants qui apprennent à gérer leur budget, et tous ceux qui souhaitent remplacer leurs feuilles de calcul par un simple journal de dépenses.

👀 Anecdote amusante : les psychologues appellent cela le défaut de planification: nous pensons presque toujours que les tâches prendront moins de temps qu'elles n'en prennent réellement. Cet effet a été décrit pour la première fois par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Une solution simple consiste à vérifier combien de temps une tâche similaire vous a pris la dernière fois et à ajouter une marge.

12. Suivi des habitudes de consommation de café par Notion

via Notion

Pensez aux matins dans Gilmore Girls, lorsque Lorelai et Rory se retrouvent au comptoir de Luke, une tasse de café entre les mains, les forfaits de la journée prenant forme.

Cozy Coffee Habit Tracker by Notion tente de capturer ce sentiment. Un petit espace accueillant où vous faites une pause, note ce qui compte et reprenez votre journée un peu plus serein.

La disposition est simple et claire. Vous disposez d'un affichage hebdomadaire avec des cases à cocher, une petite liste à faire à côté de vos routines et un espace pour noter votre humeur ou votre énergie. Ajoutez les habitudes que vous souhaitez prendre, fixez-vous de petites cibles et écrivez une petite ligne pour décrire comment cela s'est passé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos habitudes dans une disposition hebdomadaire claire avec des cases à cocher rapides et un suivi simple de votre progression.

Associez une petite liste à faire à vos routines afin que vos tâches quotidiennes restent en phase avec vos objectifs.

Ajoutez des notes sur votre humeur ou votre énergie pour identifier les habitudes qui vous aident à rester concentré.

Utilisez des réflexions douces pour célébrer la cohérence et vous en tenir à vos routines quotidiennes.

✨ Idéal pour : ceux qui souhaitent adopter de nouvelles habitudes en douceur, les adeptes des routines matinales et ceux qui souhaitent faire un bilan hebdomadaire agréable à côté d'une petite liste à faire.

13. Planificateur de randonnées par Notion

via Notion

Les sentiers sont rapidement pris d'assaut. Le Service des parcs nationaux a publié des rapports indiquant un nombre record de 331,9 millions de visites récréatives en 2024. En planifiant à l'avance, vous passez plus de temps à marcher et moins de temps à vous demander ce que vous avez oublié.

Hiking Planner by Notion vous offre un espace simple pour planifier vos randonnées et vous souvenir de ce qui a bien fonctionné. Vous pouvez y consigner les détails des sentiers, leur difficulté et vos notes personnelles, y conserver une petite liste du matériel à emporter que vous vérifierez avant de partir, et y enregistrer des informations hors ligne pour les endroits où le réseau est faible.

Le modèle vous permet également de regrouper les randonnées par région ou par saison et de les trier par distance ou par dénivelé, ce qui facilite le choix de l'itinéraire idéal pour la journée. Vous pouvez dupliquer un voyage passé en un seul clic afin de réutiliser les listes de bagages, les mapper et les horaires pour un départ plus rapide la prochaine fois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez une base de données de sentiers avec la distance, l'altitude, des mapper et des notes afin de faciliter le choix de vos futures randonnées.

Suivez vos équipements essentiels et vos listes de bagages pour rester organisé avant les départs matinaux.

Enregistrez des informations hors ligne telles que les points de départ de randonnées, les coordonnées et les contacts d'urgence pour avoir l'esprit tranquille.

Enregistrez les conditions, le rythme et les points forts afin de pouvoir mieux réfléchir et planifier la prochaine fois.

✨ Idéal pour : les randonneurs d'un jour qui planifient leurs itinéraires et leur équipement, les backpackers qui enregistrent des informations hors ligne et les amoureux de la nature qui consignent leurs notes de randonnée et les saisons.

14. Agenda scolaire pour étudiants – Clean by Notion

via Notion

La semaine de cours semble tranquille jusqu'à ce que trois professeurs publient leurs dates limites le même jour. Avec autant d'informations sur votre page, vous avez besoin d'une page qui montre ce qui est important en premier et ce qui peut attendre.

Student Academic Planner – Clean by Notion vous offre une page unique et épurée pour respirer, voir ce qui est à faire et décider de ce qui doit être fait en premier. Il est ordonné, convivial et facile à suivre lorsque votre semaine commence à vous encombrer l'esprit.

Les automatisations vous aident à enregistrer rapidement votre travail et à maintenir son statut à jour, ce qui vous permet de passer moins de temps à mettre à jour vos listes et plus de temps à étudier. Vous pouvez suivre les habitudes qui vous apportent assistance dans le respect de votre routine, ouvrir un petit hub d'étude pour des sessions concentrées et consulter les examens et devoirs à venir sur un calendrier clair.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez les devoirs et les examens avec leur statut et leur date d'échéance afin que la planification ne prenne que quelques minutes.

Utilisez le suivi des habitudes et un hub d'étude calme pour établir des routines quotidiennes régulières.

Affichez un calendrier simple pour la semaine à venir et ajoutez des notes rapides après chaque cours.

Personnalisez les sujets, les priorités et les rappels afin que vos listes à faire correspondent à la façon dont vous étudiez réellement.

✨ Idéal pour : les étudiants qui gèrent leurs devoirs et leurs examens, les apprenants qui souhaitent regrouper leurs habitudes et leurs emplois du temps sur une seule page bien organisée, et ceux qui souhaitent mettre en place une routine d'étude.

15. Planificateur hebdomadaire par Notion

via Notion

Une étude menée dans six pays et publiée dans Nature a rapporté que les horaires de quatre jours réduisaient l'épuisement professionnel et amélioraient la santé mentale et physique sans nuire aux performances. Parallèlement, des entreprises comme Microsoft limitent le retour au bureau à trois jours par semaine, ce qui rend encore plus importante la planification de votre temps limité au bureau et de votre temps de travail intensif.

Weekly Planner by Notion vous offre une page claire pour visualiser la semaine à venir, regrouper les tâches par catégorie et choisir celles qui méritent réellement votre attention aujourd'hui. Simple et convivial, cet outil transforme la planification en une vérification rapide plutôt qu'en une corvée.

Vous pouvez changer de vue pour afficher votre emploi du temps quotidien, un Kanban clair ou un aperçu mensuel, et les couleurs permettent de distinguer facilement les statuts d'un seul coup d'œil. Des boutons rapides vous aident à saisir vos tâches quotidiennes en quelques secondes, puis à les classer au bon endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez la semaine à venir en affichant plusieurs options pour aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci.

Créez instantanément des listes de tâches à faire grâce à des actions rapides, puis hiérarchisez vos tâches quotidiennes.

Regroupez les tâches par catégorie, projet ou domaine de la vie afin de maintenir l'équilibre entre votre travail et votre vie privée.

Suivez votre progression grâce à des indicateurs de statut simples qui vous permettent de rester concentré sur ce qui compte le plus.

✨ Idéal pour : les professionnels qui planifient leur semaine en un coup d'œil, les créateurs qui jonglent entre leurs projets et la gestion de leur administrateur, et tous ceux qui aiment le Kanban et le calendrier.

16. Planificateur de voyage par Notion

via Notion

Les voyages ont repris en couleur. L'Organisation mondiale du tourisme rapporte environ 1,4 milliard d'arrivées internationales en 2024, soit un rétablissement presque achevé, tandis que l'IATA annonce que le trafic aérien international a atteint un nouveau record cette année-là.

Une bonne planification est à nouveau importante, car les vols et les itinéraires sont chargés et évoluent rapidement. Travel Planner by Notion rassemble tous les détails de votre voyage sur une seule page claire.

Vous pouvez enregistrer vos vols, vos séjours, vos numéros de confirmation et vos transports locaux dans des sections bien organisées, puis ajouter des liens vers vos billets et vos mapper afin que tout soit à portée de main. Les listes de bagages côtoient les plans quotidiens, et les notes sur les restaurants ou les musées se trouvent juste à côté des horaires et des adresses.

Il vous aide également avant votre départ. Vous pouvez ajouter des vérifications de visa, des rappels de passeport et des notes budgétaires, puis trier vos forfaits par ville ou par jour afin de visualiser facilement la semaine à venir.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rassemblez vos vols, hôtels et réservations avec les dates, les nombres et des liens rapides pour un accès facile.

Créez des itinéraires quotidiens avec des horaires, des mapper et des notes afin de rester concentré sur votre voyage.

Conservez vos listes de voyage, vos contacts d'urgence et vos informations hors ligne au même endroit pour avoir l'esprit tranquille.

Suivez le budget d'un voyage simple et enregistrez vos reçus ou captures d'écran pour les consulter après votre retour.

✨ Idéal pour : les voyageurs en solo et les familles, les amateurs d'itinéraires qui souhaitent regrouper leurs réservations et leurs préparatifs en un seul endroit, et les planificateurs de voyages soucieux de leur budget.

17. Journal par Notion

via Notion

Certaines journées passent à toute vitesse. Une discussion dont vous voulez vous souvenir, une petite victoire au travail, une pensée dans le train qui vous semblait importante mais qui vous a échappé avant que vous ne rentriez chez vous.

Journal by Notion vous offre un espace paisible pour immortaliser ces moments et réfléchir, afin que votre quotidien soit plus intentionnel et que votre développement personnel soit plus facile à observer.

Les entrées sont automatiquement horodatées et vous pouvez les étiqueter par humeur, sujet ou projet pour y accéder facilement plus tard. Ajoutez une ligne rapide ou une note plus longue, insérez des photos ou des mémos vocaux, et utilisez des invites simples pour faire le point à la fin de la journée.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Tenez un journal quotidien avec des étiquettes pour les humeurs, les thèmes et les jalons que vous souhaitez revoir.

Immortalisez les moments spéciaux, les idées et les leçons apprises afin qu'ils ne se perdent pas.

Ajoutez des photos, des clips ou des réflexions rapides pour créer un journal plus riche de votre vie.

Passez en revue vos entrées chaque semaine pour repérer les tendances, rester concentré et ajuster vos forfaits de manière réfléchie.

✨ Idéal pour : les adeptes de la réflexion quotidienne, les créateurs qui capturent des idées et des moments, et tous ceux qui étiquettent leurs humeurs et leurs thèmes pour les analyser de manière réfléchie.

18. Habit Tracker par Notion

via Notion

Le changement survient rarement en un seul moment héroïque. Il se manifeste par des répétitions discrètes, des petits choix qui enseignent à votre esprit qui vous êtes en train de devenir.

Habit Tracker by Notion vous aide à respecter ces choix en transformant vos intentions quotidiennes en simples cases à cocher que vous prendrez plaisir à cocher. Un simple clic sur le bloc de bouton permet d'enregistrer votre effort de la journée, et la disposition épurée vous incite à revenir facilement le lendemain.

Vous pouvez ajouter les habitudes qui vous tiennent à cœur, vous fixer de petites cibles et voir vos séries s'allonger au fil de la semaine et du mois. Vous pouvez ajouter des notes rapides à côté de chaque habitude afin de vous rappeler ce qui vous a aidé et ce qui vous a gêné.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos habitudes quotidiennes d'un simple clic et visualisez vos séries d'un seul coup d'œil.

Regroupez vos habitudes par thème, comme la santé, les études ou la concentration, afin de clarifier vos priorités.

Ajoutez de courtes notes ou réflexions pour comprendre ce qui fournit l'assistance à la cohérence.

✨ Idéal pour : ceux qui recherchent la cohérence, ceux qui débutent dans le bien-être et effectuent le suivi de leurs petits progrès, et ceux qui préfèrent les boutons simples et les affichages en continu.

19. Life Tableau de Bord par Notion

via Notion

La clé n'est pas de hiérarchiser votre emploi du temps, mais de planifier vos priorités.

La citation de Stephen Covey ’s ne pourrait être plus pertinente pour notre prochain modèle.

Life Dashboard by Notion vous offre une page apaisante pour commencer votre journée avec intention, consulter votre emploi du temps et garder à l'esprit quelques objectifs significatifs.

Vous pouvez tenir un journal, suivre vos habitudes et votre santé, et conserver vos notes de cours ou de travail sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les sections consacrées à la lecture, aux finances et aux idées créatives côtoient une petite liste de tâches à accomplir, et des widgets discrets vous aident à suivre votre progression.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez votre journée et votre semaine avec un calendrier clair, des objectifs et des listes de tâches à afficher.

Suivez vos habitudes, votre humeur et votre bien-être afin que vos routines quotidiennes apportent une assistance à votre développement à long terme.

Conservez vos entrées, vos carnets de lecture et vos notes de cours ou de projet bien organisés.

Utilisez des widgets rapides pour suivre votre progression et rester concentré sur ce qui compte le plus.

✨ Idéal pour : les minimalistes qui souhaitent avoir un seul espace de travail matinal, ceux qui recherchent l'équilibre et souhaitent suivre leurs objectifs, leurs habitudes et leurs notes, et ceux qui souhaitent faire le point quotidiennement.

👀 Anecdote amusante : le mot « priority » (priorité) était au singulier en anglais pendant environ 500 ans. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, lorsque le travail s'est multiplié, que nous avons commencé à dire « priorities » (priorités). Planifier, c'est en partie l'art d'admettre qu'il ne peut y avoir dix choses « prioritaires ».

20. Planificateur de vie esthétique That Girl par Notion

via Notion

Si votre fil d'actualité regorge de vidéos sur les routines matinales, vous connaissez l'ambiance. La lumière du soleil, un bureau bien rangé, un café glacé, quelques étirements rapides, puis une liste claire qui donne le ton pour la journée.

Aesthetic That Girl Life Planner by Notion transpose l'énergie de TikTok dans une checklist matinale calme et pratique que vous pouvez réellement utiliser.

À l'intérieur, vous trouverez des vues simples pour votre journée, votre semaine et votre mois, ainsi que des espaces dédiés à vos habitudes, vos idées, vos listes de souhaits et vos lectures. Ce modèle vous aide à fixer des objectifs, à suivre vos petites routines et à tenir vos promesses.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez votre journée, votre semaine et votre mois avec des priorités claires et des vérifications faciles.

Suivez vos habitudes et vos routines pour que la progression se fasse de manière régulière, sans stress.

Notez vos idées dans des pages « brain dump » et « wishlist » avant qu'elles ne s'envolent.

Gérez vos projets et votre liste de livres en un seul endroit, puis examinez vos progrès grâce à des dispositions esthétiques et apaisantes.

✨ Idéal pour : les amateurs de routines inspirés par les vidéos sur les routines matinales, les étudiants et les jeunes professionnels qui souhaitent prendre de nouvelles habitudes, et les planificateurs soucieux de l'esthétique.

Limites de Notion

Si la plupart des modèles Notion sont faciles à utiliser et intègrent des fonctionnalités utiles, ils ne sont pas sans inconvénients.

Notion AI ne permet pas la modification en cours des propriétés d'une base de données.

Les utilisateurs de ce fil Reddit mentionnent également des blocages dans les longues conversations, des résumés IA inexacts et une qualité de modèle qui semble inférieure à celle d'autres outils. Il en résulte quelques limites pratiques à garder à l'esprit lorsque vous paramétrez un modèle Notion pour planificateur de vie.

L'IA ne peut pas écrire dans les champs de la base de données, les mises à jour en masse nécessitent donc toujours un travail manuel ou des solutions de contournement.

Les grandes pages ralentissent. Divisez les suivis d'habitudes, les journaux et les listes de tâches en vues plus petites et liées entre elles.

Les limites du forfait Free sont rapidement atteintes : téléchargement de fichiers de 5 Mo maximum, historique des versions court et version d'essai de l'IA très restreinte.

Les modifications en cours sur mobile sont peu pratiques et l'utilisation hors ligne est limite, il est donc préférable d'effectuer les modifications importantes sur un bureau.

Les modèles sont flexibles, mais ne sont pas prêts à l'emploi. Les relations, les cumuls et les permissions doivent être installés avec soin afin de synchroniser les tâches, les objectifs et les entrées.

Modèles Notion alternatifs

Vous connaissez ce moment où une simple mise à jour se transforme en chasse au trésor ? Les tâches sont dispersées sur différentes plateformes : une dans une application, des notes dans une autre, le brief dans un e-mail et un document à moitié rédigé ouvert ailleurs. C'est ce qu'on appelle la dispersion du travail, qui vous fait perdre discrètement votre temps et votre énergie.

ClickUp vous accueille avec un environnement de travail convergent basé sur l'IA .

Il rassemble les tâches, les documents, les tableaux de bord et l'IA de travail en un seul endroit, vous permettant ainsi de ne plus courir après les liens et de commencer à progresser. Il réduit la prolifération des contextes et des processus, et vous aide même à lutter contre la prolifération de l'IA en vous offrant des fonctionnalités d'écriture, de planification et d'analyse dans un même espace.

Si un modèle Notion de planificateur de vie a été votre système de départ, ClickUp est la mise à niveau qui s'adapte aux semaines chargées et aux équipes réelles.

1. Modèle de plan de vie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Apportez de petites corrections lorsque votre vie devient trop chargée grâce au modèle de forfait de vie ClickUp.

Si vous avez essayé un modèle Notion pour planificateur de vie et que vous vous sentez toujours tiraillé dans plusieurs directions, le modèle Life Plan Template de ClickUp vous offre un espace paisible où tout rassembler.

Ce modèle vous aide à identifier ce qui compte vraiment, à définir quelques jalons et à choisir de petites actions à mettre en œuvre qui correspondent à votre semaine réelle. Vous voyez votre progression clairement, ce qui vous permet de rester cohérent, de vous adapter lorsque vos plans changent et de rester fidèle à vos objectifs.

Vous pouvez définir vos objectifs à long terme dans la liste des plans, noter vos idées sur le tableau de vie et suivre un petit guide de démarrage pour ne jamais vous retrouver face à une page blanche. Les champs personnalisés tels que « Domaine » et « Partenaire de responsabilité » permettent de garder le contexte à portée de main, tandis que des statuts simples tels que « À faire », « En cours » et « Terminé » clarifient la prochaine étape.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des objectifs clairs, ajoutez des jalons et transformez-les en tâches quotidiennes que vous accomplirez réellement.

Suivez votre progression en un coup d'œil grâce à des statuts clairs et un tableau de bord simple.

Gardez tous les aspects de votre vie, tels que la santé, la carrière et les finances, dans le même Accueil afin que vos choix correspondent à vos valeurs.

Invitez un ami ou un mentor à devenir votre partenaire de responsabilité et passez en revue la semaine ensemble.

✨ Idéal pour : ceux qui se fixent des objectifs globaux, ceux qui transforment leurs jalons en actions hebdomadaires et tous ceux qui souhaitent voir leur progression dans tous les domaines de leur vie.

2. Modèle gratuit ClickUp pour la planification de fin de vie

Obtenir un modèle gratuit Commencez simplement et ajoutez-y petit à petit avec le modèle gratuit ClickUp pour la planification de fin de vie.

Planifier la fin de sa vie est un travail délicat. Cela vous oblige à faire une pause, à réfléchir à vos souhaits et à faciliter les choses pour vos proches.

Le modèle gratuit ClickUp pour la planification de fin de vie vous offre un espace convivial où rassembler toutes les informations nécessaires afin que votre famille n'ait pas à chercher ou à deviner dans un moment difficile.

Vous pouvez regrouper vos documents, contacts et instructions importants, puis utiliser des checklists pour noter ce qui est terminé et ce qui reste à faire.

Il y a également de la place pour des détails pratiques tels que les comptes et les polices d'assurance, ainsi que pour les aspects humains qui importent à votre famille, comme la musique, les lettres et la façon dont vous souhaitez que votre journée se déroule. Vous pouvez le revoir une fois par an, y apporter de petites modifications et savoir que tout ce qui compte est consigné par écrit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les documents, polices et identifiants importants avec des notes indiquant où se trouvent les originaux et qui appeler en premier.

Enregistrez vos souhaits médicaux, vos soins préférés et vos instructions pratiques afin que les décisions soient claires.

Conservez vos préférences funéraires ou commémoratives, vos choix musicaux, vos lectures et vos messages personnels au même endroit.

Suivez vos progrès grâce à des statuts simples et une checklist discrète, facilement accessible pour vos proches lorsqu'ils en ont besoin.

✨ Idéal pour : les familles qui souhaitent organiser leurs souhaits et leurs documents, les aidants qui ont besoin de clarté et toute personne qui souhaite consigner ses forfaits par écrit.

3. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez simplement et ajoutez-y petit à petit avec le modèle gratuit ClickUp pour la planification de fin de vie.

Vous vous souvenez de la saison 3 de The Bear, lorsque Carmy changeait le menu tous les jours ? Les plats étaient audacieux, mais le service était chaotique. Les tickets s'accumulaient.

Voici à quoi peut ressembler une journée sans planification. Le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous offre le tableau clair dont vous avez besoin pour que le travail soit en flux et que rien ne brûle.

Vous pouvez classer les tâches dans les catégories « Personnel », « Travail » ou « Objectif », puis définir des priorités souples afin que les éléments importants apparaissent en haut de la liste. Une vue calendaire claire vous aide à placer le travail là où il convient, et des statuts simples tels que « Ouvert » et « Achevé » permettent de suivre facilement la progression.

Si vous aimez les réinitialisations rapides, la vue « Start Here » (Commencez ici) affiche votre plan afin que vous ne vous retrouviez jamais face à un écran vide.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez votre journée en quelques minutes, puis cochez vos listes à faire au fur et à mesure pour rester organisé.

Regroupez votre travail professionnel, vos tâches scolaires et vos tâches personnelles pour clarifier les limites et rester concentré.

Utilisez le calendrier pour planifier vos tâches en temps réel afin que vos emplois du temps quotidiens correspondent à votre énergie.

Prenez des notes rapides et notez les petits suivis à effectuer pour ne rien oublier entre les réunions ou les cours.

✨ Idéal pour : les personnes qui aiment commencer leur journée par leur calendrier, les étudiants et les professionnels qui séparent leurs tâches de travail et personnelles, et les amateurs de checklist.

4. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos intentions en tâches quotidiennes à l'aide du modèle de forfait d'action quotidien ClickUp.

Les journées de travail modernes ne cessent de s'allonger. Le dernier index Work Trend Index de Microsoft a révélé que les réunions après 20 h ont augmenté de 16 % d'une année sur l'autre, les employés échangeant également des dizaines de messages en dehors des heures de travail.

Si cela vous semble familier, le modèle de plan d'action quotidien ClickUp vous permet de prendre un nouveau départ chaque matin. Vous fixez un objectif clair, vous le décomposez en petites actions et vous les organisez sur un simple échéancier.

Vous pouvez y regrouper vos tâches personnelles et de travail, ajouter rapidement une priorité et visualiser votre progression en un clin d'œil. Les vues pour les objectifs, l'échéancier et les étapes vous permettent de planifier facilement votre journée, puis de l'ajuster en fonction des imprévus.

Vous pouvez également suivre votre progression et surveiller vos résultats en fonction de vos objectifs à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez une journée réaliste entre vos tâches de travail et personnelles afin de rester organisé et d'avoir encore de l'énergie après le travail.

Divisez un projet important en étapes concrètes, attribuez des propriétaires et suivez la progression sans quitter votre agenda quotidien.

Créez une routine matinale et une routine du soir répétables afin de respecter vos habitudes quotidiennes et de rester concentré.

Passez rapidement de l'idée à l'exécution lorsque les priorités changent, en conservant votre élan et en évitant la dispersion.

✨ Idéal pour : les créateurs qui se fixent un objectif quotidien, les équipes qui divisent leur travail en étapes claires et les journées mouvementées qui nécessitent des replanifications rapides.

5. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Célébrez les petites étapes qui s'additionnent grâce au modèle de forfait de développement personnel ClickUp.

Vous ouvrez votre téléphone et voyez trois choses à la fois : une série Duolingo en assistance, un rappel de gym que vous avez reporté deux fois et un article enregistré sur la mise à jour de votre portfolio.

Tout cela vous tient à cœur, mais vos projets sont dispersés entre cinq endroits différents, qui ne communiquent pas entre eux. Le modèle de forfait de développement personnel de ClickUp vous offre un accueil unique pour votre épanouissement personnel.

Voici comment cela fonctionne : définissez un ou deux objectifs trimestriels clairs, ajoutez de petites cibles hebdomadaires et consignez vos réussites afin de constater votre progression. Les vues pour la planification, l'action et le suivi sont présentées côte à côte, ce qui vous aide à rester concentré et à atteindre vos objectifs.

Il s'adapte également à la vie réelle. Utilisez-le pour vos compétences professionnelles, vos routines de bien-être et vos projets passionnants dans le même espace.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez connecter votre plan de développement personnel à ClickUp Docs. ClickUp Docs vous permet de générer des documents, des wikis et des notes dynamiques qui restent liés à vos objectifs et à vos tâches. Qu'il s'agisse d'enregistrer des articles, de rédiger des réflexions ou de tenir un journal d'apprentissage, tout reste dans le même espace de travail où se trouvent vos plans.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mappez un objectif de carrière en compétences à acquérir, en tâches à mettre en pratique et en preuves à apporter lors des évaluations.

Élaborez une routine bien-être avec des habitudes, des bilans hebdomadaires et un espace convivial pour le suivi de votre humeur et de votre énergie.

Créez un parcours d'apprentissage pour les livres et les cours afin que le temps consacré à l'étude ne soit pas relégué au second plan par les tâches à faire.

Transformez vos objectifs à long terme en tâches quotidiennes et évaluez votre progression en un clin d'œil.

✨ Idéal pour : les professionnels en pleine évolution qui souhaitent mapper leurs compétences, les adeptes du bien-être qui souhaitent suivre leurs routines et les apprenants permanents qui souhaitent mettre leurs objectifs en pratique.

6. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement votre progression et célébrez-la grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker.

Les habitudes ont le vent en poupe. Le livre Atomic Habits de James Clear s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui montre combien d'entre nous essayons de mettre en place de meilleures routines et de nous y tenir.

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker vous offre un moyen simple et visuel de tenir les promesses que vous vous êtes faites. Il vous permet de nommer les quelques habitudes qui comptent ce mois-ci, de voir vos séries s'allonger et d'identifier les jours où vous devez repartir à zéro.

Sous le capot, ce modèle d'empilement d'habitudes est pratique et convivial. Si vous aimez les nombres, les champs personnalisés vous aident au suivi de vos cibles, et une courte vue « pour commencer » rend l'installation facile plutôt que fastidieuse.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un petit ensemble d'habitudes quotidiennes et suivez-les dans un seul endroit bien rangé.

Visualisez vos séries et votre progression de manière simple afin de rester motivé pendant les semaines chargées.

Ajoutez des champs personnalisés pour des éléments tels que les étapes, les pages lues ou les objectifs d'hydratation.

Passez en revue votre mois pour repérer les tendances et choisissez une habitude à améliorer pour la suite.

✨ Idéal pour : les adeptes des habitudes, les personnes curieuses de données qui aiment les cibles et les séries, et tous ceux qui commencent modestement et restent constants.

👀Anecdote amusante : le mot « deadline » (date limite) désignait autrefois une ligne littérale à ne pas franchir, utilisée dans les camps de prisonniers pendant la guerre civile américaine. Plus tard, les typographes ont utilisé le terme « deadline » pour désigner les bords de l'espace imprimable. Aujourd'hui, il s'agit d'une date sur votre calendrier, mais l'urgence a survécu.

7. Modèle ClickUp pour la productivité personnelle

Obtenir un modèle gratuit Ne laissez plus les tâches imprévues vous échapper grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

Si votre fil d'actualité regorge de vidéos « Sunday reset », vous n'êtes pas seul. Cette tendance s'est développée parce qu'une simple remise à zéro hebdomadaire aide les gens à se sentir prêts pour la semaine, et même les grands médias en parlent comme d'une routine utile, et pas seulement comme d'une mode.

Le modèle ClickUp Personal Productivity Template vous offre un espace simple où vous pouvez vous poser, respirer et décider de ce qui mérite réellement votre attention aujourd'hui.

À l'intérieur, tout est présenté de manière conviviale et claire. Vous pouvez trier les tâches par catégorie, définir des priorités douces et suivre la progression réalisée sans vous microgérer. Les vues calendrier et tableau facilitent la planification de la semaine à venir.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez votre journée en quelques minutes, regroupez vos tâches par catégorie (travail, vie personnelle ou études) et restez organisé.

Transformez vos idées éparpillées en tâches quotidiennes, ajoutez des dates d'échéance et visualisez votre charge de travail hebdomadaire en un coup d'œil.

Suivez vos petites victoires sur vos objectifs à long terme afin de rester concentré et d'atteindre réellement les objectifs qui comptent.

Utilisez-le avec vos modèles de planificateur de vie placés dans les favoris si vous passez d'un modèle de planificateur de vie Notion à un nouveau système ou si vous testez un nouveau système.

✨ Idéal pour : les planificateurs qui se réorganisent le dimanche, les créateurs qui capturent leurs idées puis les classent par ordre de priorité, et les personnes qui souhaitent afficher à la fois une vue liste et une vue Tableau.

8. Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre progression sans avoir à surveiller une feuille de calcul grâce au modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp.

L'index Anatomy of Work d'Asana a révélé que les gens consacrent environ 60 % de leur journée à du travail sur le travail, comme rechercher des mises à jour et fouiller dans des documents, plutôt qu'au travail proprement dit !

Le modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp vous donne une image claire de la façon dont vous utilisez réellement votre temps. Vous enregistrez votre travail une seule fois, et le modèle le transforme en vues simples que vous pouvez afficher quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.

Le modèle met en évidence des schémas que vous pourriez manquer sur le moment, comme les tâches qui prennent toujours beaucoup de temps ou les heures calmes pendant lesquelles vous travaillez le mieux. L'objectif est d'obtenir une visibilité honnête avec le moins d'entretien possible.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consultez un échéancier clair de votre journée ou de votre semaine pour repérer les pertes de temps et protéger vos blocs de concentration.

Comparez le temps forfaitaire et le temps réel afin de réduire la taille de vos estimations futures avec moins d'approximations.

Réalisez du travail par type ou par client pour voir ce qui est rentable et ce qui doit être supprimé.

Exportez des résumés simples lorsque vous souhaitez partager vos progrès ou joindre une pièce jointe à une facture.

✨ Idéal pour : les freelances et les consultants qui souhaitent suivre leur temps de travail, les professionnels indépendants qui souhaitent identifier les pertes de temps, et tous ceux qui souhaitent obtenir un aperçu simple de leur progression.

9. Modèle ClickUp « Getting Things Done Framework » (Cadre pour accomplir ses tâches)

Obtenir un modèle gratuit Utilisez ce cadre puissant pour créer une liste à faire réalisable !

Votre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les retenir.

David Allen répète souvent cette phrase, qui résume parfaitement l'essence même de la méthode GTD : vide-toi l'esprit pour pouvoir réellement réfléchir.

Le modèle Getting Things Done Framework de ClickUp vous offre un espace simple pour saisir, clarifier et organiser vos tâches avant de choisir ce que vous allez à faire.

Le modèle reflète les cinq étapes GTD afin que vous puissiez vider votre esprit dans une boîte de réception, trier chaque élément dans la bonne liste, le passer en revue à un rythme régulier, puis repartir sur de nouvelles bases.

Si vous avez déjà eu l'impression que vos notes et vos tâches étaient dispersées à dix endroits différents, cet outil vous permet de les regrouper en un seul flux fluide et fiable.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez tout dans une seule boîte de réception, des idées aux courses à faire, puis transformez chaque élément en une action visible.

Clarifiez et organisez vos tâches à l'aide de champs de statut et personnalisés, de résultats de classement, de références et d'éléments en attente afin que vos listes n'affichent que les choses que vous pouvez réellement faire dès maintenant.

Définissez une revue hebdomadaire douce pour prendre du recul, passer en revue vos projets et redéfinir vos priorités afin que le système reste fiable lorsque votre vie devient trop chargée.

✨ Idéal pour : les adeptes de la méthode GTD qui notent tout, les esprits débordés qui ont besoin d'une boîte de réception fiable et les adeptes de la révision hebdomadaire qui aiment les cycles clairs.

10. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une liste sereine en laquelle vous avez confiance et une journée qui vous semble gérable grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp.

Vous est-il déjà arrivé de terminer une journée en vous demandant où était passé tout votre temps, ou pire, en réalisant que vous aviez oublié quelque chose d'important ?

Le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp vous aide à voir exactement ce qui compte le plus pour vous dans une journée, afin que les tâches incontournables restent au centre de vos préoccupations tandis que les tâches secondaires attendent leur tour.

Ouvrez-le le matin, choisissez vos trois priorités et organisez le reste de votre journée en fonction de celles-ci. Les tâches courtes deviennent des cases à cocher satisfaisantes. Les plus importantes peuvent être divisées en plusieurs petites étapes afin d'être réellement terminées.

Il s'intègre également parfaitement à votre vie quotidienne. Reportez ou reprogrammez sans perdre le suivi, définissez des rappels discrets qui vous alertent avant les échéances et enregistrez les tâches répétitives pour vos routines matinales.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Une liste quotidienne ciblée pour vos blocs de travail, vos échéances scolaires, vos courses et un ou deux objectifs que vous souhaitez protéger.

Saisissez rapidement les nouvelles tâches au cours de la journée, puis triez-les par priorité ou par heure afin que votre forfait reste réaliste.

Éléments récurrents simples pour les habitudes et les tâches ménagères qui doivent apparaître à des jours spécifiques sans installation manuelle.

Vérification en fin de journée pour reporter tout ce qui n'est pas terminé au lendemain et ajouter une brève note sur ce qui a fait du travail et ce qu'il faut changer.

✨ Idéal pour : les adeptes du top 3 des priorités quotidiennes, les étudiants et les parents débordés qui jonglent entre les courses et les tâches, et ceux qui ont des routines récurrentes.

Vivez votre meilleure vie avec ClickUp

Trop d'onglets. Trop de listes. Pas assez de clarté.

Voici à quoi ressemble la planification à l'heure actuelle.

Nous avons passé en revue les agendas, les outils de suivi et les journaux qui sont vraiment utiles, et nous avons également identifié les limites qui ralentissent les gens lorsque leur travail et leur vie privée vivent dans des coins séparés.

Voici pourquoi ClickUp est la solution idéale pour ce type de vie. ✨

ClickUp simplifie la dispersion du travail et la recherche de contexte en combinant tâches, documents, chat, objectifs et rapports dans un espace personnalisable pour votre journée. Vous pouvez planifier une semaine, noter une idée, créer une checklist et suivre votre progression sans passer d'une application à l'autre.

Inscrivez-vous sur ClickUp, choisissez un modèle qui vous convient et paramétrez votre prochaine petite victoire !