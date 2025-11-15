Modèles de contrats gratuits pour maquilleurs afin de sécuriser vos réservations

Vous avez déjà eu un client qui a annulé juste avant le grand jour ? Ou quelqu'un qui est parti sans payer après des heures de travail de maquillage ?

En l'absence de contrat, il devient presque impossible de faire valoir vos conditions ou de protéger la valeur de votre temps et de votre effort.

La plupart des maquilleurs indépendants ont déjà été confrontés à cette situation. Avec la pression liée à la gestion des clients et des plannings, les formalités administratives sont souvent mises de côté. Mais ce petit retard peut se transformer en un véritable problème lorsqu'un désaccord ou une absence entraîne une perte de revenus et beaucoup de stress.

C'est exactement pour cette raison que nous avons créé cet article. Vous trouverez ici des modèles de contrats pour maquilleurs ClickUp gratuits et prêts à l'emploi qui peuvent vous aider à :

Garantissez vos réservations

Définissez des attentes claires

Gérez votre entreprise de beauté en toute confiance.

Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet !

👀 Le saviez-vous ? Le marché des services de maquillage est en plein essor dans le monde entier. Il est projeté de passer de 6,93 milliards de dollars américains en 2025 à près de 12 milliards de dollars américains en 2035, soit un TCAC stable de 5,6 %. Cette augmentation montre à quel point la demande en évènement augmente rapidement dans le monde entier et à quel point les services de beauté professionnels revêtent désormais une valeur plus importante à l'ère des influenceurs.

Que sont les modèles de contrats pour maquilleurs ?

Un modèle de contrat pour maquilleur est un document juridique prêt à l'emploi qui décrit les conditions de service entre un maquilleur et son client. Il définit clairement des détails tels que :

Étendue du travail

Tarifs

Politiques de dépôt et d'annulation

Dates des évènements

Clauses de responsabilité

Il s'agit d'un accord écrit qui protège les deux parties (dans ce cas, les maquilleurs indépendants et les clients), évite les malentendus et garantit une collaboration harmonieuse entre eux.

En fonction de votre installation de travail, il existe différents types de contrats que les maquilleurs peuvent utiliser, tels que des contrats de service, des contrats de travail ou des lettres d'accord, afin de s'adapter à chaque type de relation client.

Aperçu des modèles de contrats gratuits pour maquilleurs

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat pour maquilleur ?

Un bon modèle de contrat de maquilleur doit être clair, détaillé et juridiquement valable. Il doit couvrir tous les aspects de votre service afin d'éviter toute confusion ou tout litige ultérieur. Voici les éléments à prendre en compte avant d'en choisir un 👇

Étendue des services et prestations : assurez-vous que le modèle décrit clairement ce qui est inclus dans le contrat, comme le type de maquillage (mariage, éditorial, soirée), le nombre de personnes, etc.

Détails de la réservation et calendrier : sélectionnez un modèle qui comprend un espace pour mentionner la date de l'évènement, les heures de début et de fin, ainsi que l'emplacement de l'évènement, y compris le temps de trajet, le cas échéant. Cela vous permet d'organiser votre calendrier et d'éviter les doubles réservations ou les conflits d'horaires.

Prix, acomptes et conditions de paiement : une clause de paiement transparente protège vos revenus et établit des limites professionnelles. Votre modèle de contrat doit inclure le coût total, le pourcentage d'acompte, les modes de paiement acceptés, les dates d'échéance et une politique de remboursement des frais de déplacement, de stationnement ou autres dépenses liées à l'évènement.

Politique d'annulation et de remboursement : utilisez des modèles qui précisent ce qui se passe si le client annule ou reporte un rendez-vous, ainsi que si les acomptes sont remboursables. Cela vous permet d'économiser du temps et des ressources consacrés aux dates bloquées ou aux annulations de dernière minute.

Clauses relatives aux retards et aux absences : assurez-vous que le modèle que vous choisissez précise la période de grâce et les frais supplémentaires applicables en cas de retard causé par le client.

Clause relative à la santé, à l'hygiène et à la responsabilité : sélectionnez un modèle qui indique clairement que tous les produits sont désinfectés et sûrs, et précisez la responsabilité en cas de réactions allergiques. Cela vous protège juridiquement et rassure vos clients quant à la sécurité et au professionnalisme.

Droits d'utilisation des photos et du portfolio : afin de clarifier la question de la propriété, votre modèle de contrat doit mentionner si vous pouvez utiliser les photos des clients sur les réseaux sociaux, dans votre portfolio ou à des fins promotionnelles, et obtenir leur consentement écrit à cet effet.

Signatures et acceptation du contrat : choisissez un modèle qui garantit que les deux parties signent numériquement ou physiquement, confirmant ainsi qu'elles comprennent et acceptent les conditions.

Modèles de contrats pour maquilleurs

Gérer une entreprise de maquillage signifie garder vos réservations, vos clients et vos paiements en ordre. Entre les évènements qui s'enchaînent et les changements de dernière minute, il est souvent possible de passer à côté de détails importants.

C'est là que l'étape ClickUp intervient en tant qu'espace de travail tout-en-un. Il aide les maquilleurs indépendants et les professionnels de la beauté à rester organisés, de la gestion des plannings des clients au suivi des factures et des contrats.

Et pour vous faciliter encore plus la tâche, ClickUp propose des modèles de contrats pour maquilleurs gratuits que vous pouvez utiliser immédiatement. Chacun d'entre eux est conçu pour vous aider à créer des accords clairs et à protéger vos réservations sans avoir à rédiger de contrats à partir de zéro.

1. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez ce modèle de contrat de services ClickUp pour créer et gérer vos contrats de services de réservation de maquillage.

Le modèle de contrat de services ClickUp fonctionne comme un hub de contrats clair et personnalisé qui améliore instantanément vos réservations de maquillage et facilite le processus d'intégration de vos clients. Vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise et insérer votre logo pour donner le ton d'une relation de travail professionnelle dès la première page. Il précise également avec qui vous travaillez et ce que couvre le contrat, ou les attentes de base des deux parties.

Vous pouvez décrire précisément ce que vous proposez pour cette réservation, qu'il s'agisse d'un maquillage de mariée, d'un maquillage de soirée, d'une mise en beauté, de retouches, d'essais ou d'un stylisme éditorial, afin d'éviter toute confusion ultérieure. Cela vous permet également d'achever clairement les aspects financiers en indiquant les montants à verser à l'avance, les frais d'essai, les frais de déplacement, les frais d'heures supplémentaires ou les looks supplémentaires ajoutés à la dernière minute.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Précisez la durée du contrat et décrivez ce qui se passe si l'une des parties annule ou reporte le contrat.

Résumer rapidement vos services et vos prestations à l'aide de l'invite intégrée pour définir les approbations et les transferts.

Définissez facilement des calendriers de paiement mensuels ou basés sur des jalons pour les collaborations à long terme avec des studios ou des marques.

Réutilisez le même mise en forme de contrat élégant et personnalisable pour réduire les heures de travail administrateur pour chaque client.

✅ Idéal pour : les maquilleurs indépendants et les entrepreneurs du secteur de la beauté qui souhaitent rester organisés et professionnels tout en protégeant leur entreprise.

✅ Idéal pour : les maquilleurs indépendants et les entrepreneurs du secteur de la beauté qui souhaitent rester organisés et professionnels tout en protégeant leur entreprise.

2. Modèle de contrat-cadre de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les conditions entre le client et le fournisseur de services, et garantissez la clarté du paiement et des responsabilités grâce au modèle de contrat-cadre de services ClickUp.

Si vous travaillez avec des clients réguliers, des salons, des maisons de production ou des agences, le modèle de contrat-cadre de services ClickUp est parfait pour vous. Il comprend tous les éléments de base, tels que le nom de votre entreprise, les coordonnées du client, la date de début du projet, les services que vous offrez et les modalités de paiement. Vous pouvez mapper des échéanciers pour les tâches telles que la date à laquelle les commentaires sur les essais doivent être partagés, la date à laquelle les validations finales doivent être effectuées ou la date à laquelle vous devez fournir les moodboards, les fiches de référence ou l'assistance sur le plateau.

Ce qui rend ce modèle particulièrement rassurant, c'est la façon dont il protège votre entreprise. Il définit clairement les responsabilités afin de vous protéger en cas de réactions cutanées inattendues ou d'incidents liés à l'équipement. La section sur la confidentialité vous protège également, en garantissant que les discussions privées, les images, les briefs et les concepts non publiés restent entre vous et le client, même longtemps après la fin du projet.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Choisissez votre format de paiement idéal, qu'il s'agisse d'un tarif horaire, d'un tarif fixe, d'une commission ou d'un format personnalisé, afin de répondre à tous vos besoins, qu'il s'agisse d'une simple réservation pour un mariage ou d'un shooting de plusieurs jours.

Précisez qui est le fournisseur des kits de maquillage, l'éclairage, les outils d'hygiène ou les fournitures sur le plateau, afin qu'il n'y ait aucune confusion lorsque vous vous présentez sur le lieu ou dans le studio.

Protégez votre travail créatif en définissant qui est propriétaire des photos, des looks personnalisés, des concepts et du matériel visuel de partage ou développé pendant le projet.

Confirmez si des assistants ou des maquilleurs supplémentaires peuvent vous accompagner lors d'évènements importants et obtenez l'accord du client lorsque cela est nécessaire pour les installations impliquant plusieurs maquilleurs.

✅Idéal pour : les maquilleurs de mariées et les équipes de maquillage basées sur la production qui gèrent des relations clients récurrentes ou à long terme.

💡 Conseil de pro : comme le modèle de contrat-cadre de services est créé à l'aide de ClickUp Docs, vous n'avez plus à gérer tout cela à travers des messages épars ou des promesses verbales. Vous pouvez définir les heures de travail, les structures de paiement mensuelles ou par évènement, la confidentialité autour des listes de clients et même les politiques d'utilisation des produits dans un document clair et prêt à l'édition. Générez un modèle de contrat pour maquilleur dans ClickUp Docs. De plus, grâce à ClickUp AI intégrée, vous pouvez même générer instantanément des clauses contractuelles, ce qui vous aide à finaliser plus rapidement vos accords professionnels et à maintenir toute votre équipe beauté sur la même longueur d'onde, sans confusion.

3. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement l'étendue du travail et les conditions de paiement grâce au modèle de contrat de consultation ClickUp.

Si vous êtes maquilleur et proposez des conseils personnalisés ou des sessions de conseil en marque, le modèle de contrat de conseil ClickUp est fait pour vous. Il est idéal pour les missions ponctuelles telles que le maquillage de mariée, les séances photo, la préparation en coulisses ou tout autre projet pour lequel vous êtes engagé pour une tâche claire et bien définie. Tout est centré sur cette mission spécifique : ce que vous ferez, combien cela coûtera, quand cela devra être fait et ce que le client peut attendre de vous.

L'installation de rémunération travaille parfaitement pour tous les types de tarification des maquilleurs professionnels. Vous pouvez indiquer si vous facturez à la prestation, à l'heure, par mariée, un montant fixe pour l'ensemble du projet, ou même une commission si vous fournissez des services de conseil liés à la marque. Et si vous percevez des paiements d'avance pour les grands évènements, tels que les forfaits mariage ou les évènements à destination, la section « acompte » indique clairement le montant à payer à l'avance et si ce montant est remboursable ou non.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez chaque détail de l'évènement, du nombre de looks et d'essais aux retouches et aux horaires, afin que les clients sachent exactement ce qui est inclus dans leur réservation.

Précisez dès le départ les modalités de paiement, en indiquant la date d'échéance des factures et le mode de paiement, afin d'éviter toute confusion ou tout retard de dernière minute.

Officialisez instantanément vos contrats grâce à des options de signature numérique ou physique qui accélèrent les confirmations et garantissent vos réservations.

✅ Idéal pour : les consultants en maquillage indépendants ou les professionnels proposant des services spécialisés de conseil et de formation en maquillage.

4. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les conditions de votre projet à l'aide du modèle de contrat de prestataire ClickUp.

Le modèle de contrat de prestataire ClickUp est idéal lorsque vous êtes engagé uniquement en tant que maquilleur pratique. Ce modèle met l'accent sur l'aspect pratique de votre travail, c'est-à-dire vous présenter sur place, créer des looks, effectuer des retouches et fournir des services sur place ou sur le plateau.

Cela vous aide à définir vos limites de travail, qu'il s'agisse de savoir qui apporte son propre matériel, des modalités de déplacement ou de la manière dont les annulations de dernière minute sont gérées. Vous pouvez également mapper la durée de la relation de travail. Le contrat est renouvelé automatiquement chaque année, sauf si l'une des parties y met fin. Le mode de paiement est également simple et flexible, que vous soyez payé mensuellement, hebdomadairement, à la séance ou sous forme d'honoraires fixes en tant qu'artiste attitré.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Renforcez votre indépendance en indiquant clairement que vous n'êtes pas un employé et que vous pouvez librement accepter d'autres clients.

Clarifiez vos obligations fiscales afin que les finances de votre entreprise restent transparentes et conformes.

Protégez la confidentialité de vos clients en utilisant des clauses de confidentialité strictes qui garantissent la sécurité totale des idées sensibles et des informations personnelles.

Simplifiez la collaboration en utilisant le suivi des tâches et les tableaux de bord ClickUp partagés pour gérer chaque réservation en toute simplicité.

✅ Idéal pour : les maquilleurs qui travaillent avec plusieurs collaborateurs et qui souhaitent établir des partenariats organisés et équitables afin de garantir le professionnalisme de chaque projet.

💡Conseil de pro : Vous travaillez sur des séances photo ou des campagnes de marque de haut profil ? Protégez votre travail et les informations de vos clients grâce aux modèles d'accord de confidentialité conçus pour les professionnels de la création. Voici ce qui est à faire avec ces modèles : Protégez les informations confidentielles de vos clients ou marques avant les discussions sur les projets.

Protégez votre travail créatif en plaçant toutes vos idées de maquillage et vos documents de planification sous la protection d'un accord de confidentialité solide.

Instaurez un climat de confiance avec vos collaborateurs en veillant à ce que chaque échange reste professionnel et privé.

5. Modèle de contrat de service générique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des contrats de service simples et personnalisables grâce au modèle de contrat de service générique de ClickUp.

Le modèle de contrat de service générique ClickUp est un autre moyen simple et professionnel de décrire vos services de maquillage sans compliquer les choses. Il transforme vos services en engagements clairs qui protègent votre temps et votre effort avant même que vous n'ouvriez votre trousse. Vous pouvez définir la durée du contrat en fonction du travail que vous acceptez, qu'il s'agisse d'une séance photo d'une journée ou d'une saison de mariage entière.

Cela vous donne également de l'espace pour expliquer précisément ce en quoi vous êtes engagé, par exemple le nombre de looks, si la coiffure et le maquillage sont inclus, combien de temps vous resterez pour les retouches, ou si les essais et la préparation avant l'évènement font partie du forfait. Vous pouvez également mentionner les règles du studio ou les directives du client que vous vous engagez à respecter, ce qui permet d'éviter toute confusion une fois que vous arrivez sur le plateau ou sur le lieu de l'événement. Et parce que le professionnalisme est tout aussi important que la créativité, le contrat stipule clairement que le travail sera effectué de manière sobre et responsable afin de protéger à la fois votre réputation et l'environnement de travail du client.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Protégez les deux parties en laissant les clients examiner votre travail final avant le paiement.

Centralisez votre flux de travail à l'aide des rappels ClickUp afin que chaque étape (déplacements, appels téléphoniques, retouches) soit parfaitement coordonnée.

Personnalisez le modèle pour des réservations ponctuelles ou des séances récurrentes, et dupliquez-le facilement pour vos futurs clients.

Maintenance de la stabilité du contrat grâce à la clause de divisibilité, qui garantit la validité de l'accord même si l'une des clauses devient inapplicable.

✅ Idéal pour : les maquilleurs, les coiffeurs, les propriétaires de salons et les professionnels de la beauté indépendants qui recherchent un contrat flexible et prêt à l'édition, utilisable pour tout type de client ou de projet.

💡 Conseil de pro : rester en connexion avec vos clients avant et après les rendez-vous n'est pas seulement une question de politesse, c'est aussi une stratégie commerciale intelligente. Des études montrent que 75 % des clients restent fidèles aux professionnels de la beauté qui maintiennent une communication régulière tout au long de l'expérience de service. Essayez ceci : apportez une touche de cohérence à votre flux de travail en paramétrant de petits messages d'automatisation qui permettent de tenir vos clients informés et de leur témoigner votre gratitude au bon moment. Quelques textes bien pensés peuvent transformer des clients ponctuels en clients fidèles et vous valoir des recommandations !

6. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'accord de travail ClickUp pour mettre votre équipe sur la même page en clarifiant la manière dont chacun contribuera et collaborera.

Le travail d'équipe est plus fluide lorsque tout le monde est sur la même page, et c'est exactement ce que vous permet de faire le modèle de contrat de travail ClickUp. Il sert de fiche de référence collaborative pour vous et votre équipe, idéal pour ceux qui travaillent avec des coiffeurs, des assistants ou des photographes, ou toute une équipe de stylistes lors de mariages ou de grandes productions.

Le modèle utilise une disposition de type tableau blanc qui ressemble à une table de studio numérique où tout le monde peut réfléchir en temps réel. Vous pouvez forfait les tenues des mariés, créer des tableaux d'ambiance, mapper les échéanciers des prises de vue ou noter les détails de continuité pour les évènements de plusieurs jours, même si certains membres travaillent à distance ou depuis le studio. Tout est organisé en trois tableaux interactifs qui garantissent un flux de travail serein et collaboratif :

Personnalité : comprenez comment chaque membre de l'équipe travaille. Sachez s'ils sont du matin, s'ils travaillent vite, s'ils sont créatifs et discrets ou s'ils sont multitâches et énergiques, afin que les matins de mariage et les séances photo se déroulent sans accroc.

Aspirations : Donnez à chacun de l'espace pour partager ses objectifs, par exemple s'il préfère faire davantage de travail éditorial, diriger des équipes spécialisées dans les mariages, voyager pour des évènements à destination ou simplement maintenir un emploi du temps équilibré pendant la haute saison.

Résolutions par thème : transformez les discussions en accords clairs en organisant les thèmes (tels que les normes d'hygiène, les frais d'assistance, le flux de communication ou le partage de kits) en propositions et en décisions finales approuvées par l'équipe.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez la hiérarchie de votre équipe afin que chacun comprenne le flux des responsabilités et le fonctionnement global de l'installation pendant un projet.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer un espace visuel clair où votre équipe peut voir comment chacun s'intègre dans le flux de travail et comment le calendrier et le style de travail s'articulent.

Définissez des règles de communication simples qui expliquent les moments opportuns et la manière appropriée de partager les commentaires du client ou tout changement pendant le projet.

Reliez vos notes autocollantes entre les tableaux afin de pouvoir mapper clairement le flux de vos séances photo ou les échéanciers d'approbation.

✅ Idéal pour : les maquilleurs qui gèrent de petites équipes créatives ou les collaborateurs indépendants qui souhaitent travailler ensemble de manière plus claire et plus transparente.

Définissez la contribution de chaque personne et qui détient les droits créatifs et financiers, afin que l'ensemble du projet se déroule dans une transparence totale dès le début.

Précisez comment votre contenu peut être utilisé en décrivant la permission relative à tout visuel ou matériel promotionnel créé pendant le projet.

Si vous souhaitez améliorer la coordination et l'efficacité, vous apprécierez également ce guide rapide sur comment augmenter la productivité de votre entreprise ou de votre société .

7. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de contrat de travail ClickUp pour partager clairement et de manière organisée les responsabilités professionnelles et les attentes sur le lieu de travail.

Lorsque votre entreprise de beauté commence à se développer, la paperasse devient tout aussi importante que vos pinceaux. Le modèle de contrat de travail ClickUp est l'outil idéal pour formaliser une relation de travail avec toute personne que vous intégrez à votre entreprise de beauté, comme un maquilleur junior qui apprend sous votre supervision ou un assistant de studio qui vous apporte assistance pendant les mois chargés de la saison des mariages.

Le modèle s'ouvre sur une simple introduction à remplir, dans laquelle vous pouvez simplement ajouter les noms, adresses, coordonnées de l'entreprise et la date d'entrée en vigueur. Vous disposez ensuite d'un espace dédié pour définir les modalités d'embauche, le processus d'intégration et les normes professionnelles que toute personne représentant votre marque doit respecter. Le plus intéressant ? Vous pouvez également définir une structure de rémunération complète qui couvre les modalités et les délais de paiement pour différents types de travail.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez clairement les attentes du studio en expliquant à votre équipe comment gérer son temps et se comporter de manière professionnelle avec les clients.

Protégez la culture de votre marque en définissant des règles de comportement respectueux, des normes d'hygiène, des pratiques de sécurité, des interactions avec les clients et la confidentialité pour les séances photo ou le travail avec des célébrités.

Conservez tous vos documents essentiels bien organisés en plaçant les documents et signatures requis directement dans le contrat grâce aux pièces jointes ClickUp.

Rationalisez la communication au sein de votre équipe en utilisant les commentaires et les rappels pour gérer les mises à jour des contrats ou les changements de politique.

✅ Idéal pour : les maquilleurs indépendants et les propriétaires de salons qui font appel à du personnel de soutien pour différents projets clients et qui souhaitent gérer clairement ces relations de travail.

Notez les noms des produits, les nuances, les couleurs ou les techniques avant de les oublier.

Enregistrez les changements de dernière minute pendant vos déplacements. Tout ce que vous dites est instantanément converti en texte dans ClickUp. Idéal pour les maquilleurs qui créent sans cesse, où qu'ils soient !

8. Modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de lettre d'accord ClickUp pour expliquer le déroulement du projet du début à la fin, afin que tout le monde comprenne clairement les conditions.

Tous les maquilleurs connaissent ce moment délicat où un client dit « Je paierai après l'évènement », puis disparaît. Le modèle de lettre d'accord ClickUp se concentre exclusivement sur l'engagement financier : le montant dû, les modalités de paiement, les frais de retard et les conséquences en cas de retard de paiement.

Pour les clients mariés, vous pouvez noter clairement l'acompte, les frais d'essai, le solde dû après validation du look final ou tout frais supplémentaire tel que les frais de déplacement, les modules complémentaires pour la coiffure ou les frais pour une arrivée matinale. Et pour le travail de production, vous pouvez indiquer les tarifs journaliers et les délais de paiement. Cela vous permet également de préciser les modalités de paiement, que ce soit par UPI, virement bancaire, espèces ou même un nombre dédié que vous utilisez séparément pour WhatsApp Business et vos communications personnelles. De plus, vous pouvez ajouter une clause d'intérêt stipulant que si un client retarde le paiement, vous pouvez appliquer des frais de retard ou un pourcentage d'intérêt.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Protégez-vous en utilisant l'indemnisation pour empêcher les clients de rouvrir d'anciennes affaires ou des problèmes passés une fois l'accord signé.

Définissez des horaires de réservation clairs afin que tout le monde sache ce qui se passe si une mariée transfère son créneau ou si une marque désigne un nouveau coordinateur.

Documentez chaque modification afin de vous assurer que les looks supplémentaires, les heures supplémentaires ou les demoiselles d'honneur supplémentaires sont officiellement approuvés.

Résolvez les conflits de manière professionnelle, afin que tout désaccord suive une procédure juridique claire, même pour les réservations à destination ou hors de la ville.

✅ Idéal pour : les maquilleurs indépendants et les professionnels de la beauté qui souhaitent garantir leur travail auprès de leurs clients grâce à des conditions de service et de paiement claires, qu'il s'agisse d'une séance photo avant le mariage ou d'une collaboration plus large.

Définissez les livrables pour les réseaux sociaux, tels que les reels, les stories, les publications avant/après ou les mentions de marque.

Définissez des échéanciers clairs et des points de contrôle d'approbation avec vos clients ou partenaires.

9. Modèle d'accord d'exploitation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez ce modèle d'accord d'exploitation ClickUp pour définir clairement les rôles en matière de propriété et les conditions de partage des bénéfices.

Lorsque plusieurs maquilleurs s'associent pour lancer un studio ou créer une marque de beauté, la clarté devient la pierre angulaire du partenariat. Le modèle d'accord d'exploitation ClickUp vous aide à documenter chaque décision importante, de la propriété aux paiements, de manière claire et simple, afin que votre entreprise ne repose pas sur des suppositions.

Il vous permet de dresser clairement la liste des partenaires impliqués, ainsi que leurs coordonnées professionnelles et leurs rôles. Il décrit également ce que chaque personne apporte à l'entreprise et la part de celle-ci qu'elle détient réellement. Vous pouvez également préciser qui a le pouvoir de signer des contrats au nom de votre entreprise de beauté. Le modèle détaille également la répartition des bénéfices après prise en compte de toutes les dépenses engagées. Au-delà de l'aspect financier, il définit également le rythme de travail de votre équipe. Vous pouvez définir la fréquence des réunions, la manière dont vous examinez les finances et la façon dont vous préparez les forfaits pour les futurs services, ateliers ou expansions.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez un processus de départ clair afin que les départs soudains de partenaires ne perturbent pas les réservations de mariages ou les engagements du studio.

Précisez quels documents financiers et autres documents doivent être partagés afin de garantir la transparence des flux de trésorerie et des dépenses.

Protégez votre marque de beauté en empêchant vos partenaires de créer un studio ou une équipe de mariage concurrents ciblant les mêmes clients.

Indiquez clairement les lois applicables dans chaque État ou région afin que les litiges restent simples, même lorsque vous travaillez dans différentes villes ou sur des emplacements de mariage à destination.

✅ Idéal pour : les maquilleurs ou les entrepreneurs du secteur de la beauté qui souhaitent établir une entreprise officielle ou créer une SARL afin de développer leur marque en toute clarté et confiance.

10. Modèle de formulaire de devis pour maquilleur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les demandes détaillées des clients avec leurs exigences en matière de services et les informations sur les prix à l'aide de ce modèle de formulaire de devis pour maquilleurs de ClickUp.

Pour les maquilleurs qui gèrent plusieurs réservations d'événements ou des projets en équipe, le modèle de formulaire de devis pour maquilleurs de ClickUp devient votre centre de commande pré-contractuel. Il fonctionne comme un collecteur de demandes intelligent et un organisateur de prix en un seul endroit, vous aidant à gérer vos prospects bien avant de sortir un contrat ou une facture. Le formulaire de demande de devis de service prêt à l'emploi a un aspect professionnel et peut être facilement partagé via votre bio Instagram, votre site web ou WhatsApp Business.

Chaque envoi apparaît automatiquement dans la liste des nouvelles demandes de devis, où vous pouvez rapidement trier et hiérarchiser les évènements urgents ou de grande valeur. À partir de là, chaque demande passe au tableau de la création de devis. Il s'agit d'un pipeline visuel qui montre où en est chaque devis, de la révision à l'envoi en passant par la confirmation. Chaque carte affiche des détails importants tels que la date de l'évènement, les services nécessaires, le nombre de personnes et la valeur estimée du projet, ce qui vous aide à décider quelles réservations accepter et planifier en premier avec une clarté totale.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez toutes les demandes entrantes en un coup d'œil grâce à la vue Liste , qui vous donne un aperçu clair des personnes qui ont envoyé une demande, de la date de leur évènement, des services demandés et du statut actuel du devis.

Suivez visuellement l'ensemble de votre pipeline de devis grâce à la vue Tableau en faisant glisser chaque demande à travers différentes étapes telles que Nouvelle demande, En cours d'examen, Prêt à être devisé et Devisé.

Saisissez toutes les informations essentielles relatives à la réservation à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour la date de l'évènement, le nombre de personnes, l'adresse e-mail du client, les photos de référence, la catégorie de service, etc.

Générez automatiquement des prix précis grâce à des champs qui calculent les estimations en fonction des heures, des tarifs et de la durée.

✅ Idéal pour : les maquilleurs indépendants et les professionnels de la beauté qui souhaitent créer des devis transparents et bien structurés qui impressionnent les clients et simplifient la gestion des réservations.

Créez des devis personnalisés détaillés pour des forfaits maquillage ou des réservations d'évènements.

Ajoutez des descriptions de services, des réductions et des taxes sans mettre en forme supplémentaire.

Concluez chaque contrat de manière intelligente avec ClickUp !

Gérer une entreprise de maquillage exige déjà une concentration constante et une énergie créative, vos contrats ne devraient donc pas vous compliquer la tâche. Les modèles de contrats pour maquilleurs prêts à l'emploi de ClickUp vous offrent une structure simple qui vous aide à expliquer vos services et à commencer chaque réservation avec clarté et confiance.

Ces modèles vous évitent les allers-retours habituels et offrent une couverture juridique solide, vous donnant une image organisée et fiable dès la première interaction. L'ensemble du processus vous semble plus facile, car tout devient clair et cohérent, tant pour vous que pour vos clients.

Et peu importe qu'il s'agisse de travail qui implique le maquillage de mariée, de collaborations créatives, de séances photo ponctuelles ou de rendez-vous réguliers en salon, ClickUp centralise tout et vous guide en toute simplicité, du premier devis à la signature finale.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et simplifiez la gestion de votre entreprise dans le domaine de la beauté !