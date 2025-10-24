Générez des modèles d'e-mail pour l'équipe commerciale entrante qui convertisse

L'équipe commerciale passe près d'un cinquième de leur journée à rédiger des e-mails, y compris des e-mails de prospection. Pourtant, malgré tous ces efforts, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de leurs espérances.

En effet, les équipes commerciales entrantes ne se limitent pas à répondre aux questions d'un prospect. Elles impliquent de qualifier les prospects, de relever un défi spécifique et d'établir des discussions constructives. Pour rester concentrés sur ces tâches à fort impact, les équipes commerciales doivent récupérer leur temps.

Le processus de vente inclura toujours le marketing par e-mail, mais le flux de travail ne doit pas nécessairement être lancé à chaque fois depuis le début. C'est là que l'automatisation entre en jeu, facilitant la vie des professionnels de la vente.

La génération de modèles d'e-mail pour les ventes entrantes fournit à votre équipe un cadre personnalisé, efficace et prêt à l'emploi pour chaque étape du cycle de vente.

Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser l'IA pour générer des modèles de vente entrants qui permettent de gagner du temps et d'améliorer les taux de réponse.

Gardez votre marque au premier plan tout au long du cycle de vente grâce au modèle de campagne goutte à goutte de ClickUp

En quoi les e-mail d'équipe commerciale entrants sont-ils différents ?

Les acheteurs ne croient rien de ce que vous leur dites sur votre produit ou service tant qu'ils ne croient pas en vous.

C'est ce qu'a dit un jour l'auteur Deb Calvert, et cela s'applique particulièrement aux équipes commerciales entrantes.

Avec les prospects entrants, vous avez déjà achevé l'étape la plus difficile. Vos clients potentiels ont cliqué, s'abonné, téléchargé ou inscrit. Ils ont déjà pris conscience de la valeur que vous pouvez leur fournir. Il vous appartient désormais de renforcer cet intérêt avec un message qui fait référence à toute connexion commune au moment opportun.

Les modèles d'e-mails de vente entrants mettent l'accent sur la confiance, le timing et la pertinence, contrairement aux modèles d'e-mails à froid qui visent à briser la glace avec des inconnus.

Cependant, cela signifie que votre stratégie globale, de l'objet à l'appel à l'action, est d'autant plus importante.

Voici ce qui distingue les e-mails d'équipe commerciale entrants convaincants et les campagnes de prospection par e-mail efficaces :

Communiquez avec les prospects qui ont déjà manifesté leur intérêt, par exemple en s'inscrivant à un webinaire, en téléchargeant une étude de cas ou en visitant une page produit

Concentrez-vous sur la fourniture de contenu personnalisé basé sur les actions déjà entreprises, plutôt que de présenter votre marque à partir de zéro

Adoptez un ton utile et consultatif pour fournir des avantages spécifiques ou les prochaines étapes, telles qu'une consultation gratuite ou une démonstration personnalisée

Offrez une valeur ajoutée évidente à chaque interaction, qu'il s'agisse d'un modèle d'e-mail de bienvenue ou d'un modèle d'e-mail de suivi après une demande de devis

Éléments clés d'un e-mail de vente entrant à fort taux de conversion

Les e-mails de l'équipe commerciale entrants sont différents par nature, votre approche pour les rédiger doit donc également être différente.

Il s'agit de transmettre le bon message qui instaure la confiance et les incite à devenir des clients payants.

Voici les éléments les plus importants à inclure dans vos modèles d'e-mail pour les prospects entrants :

1. Apprenez à connaître vos prospects entrants et adaptez chaque message

Les e-mails entrants travaillent mieux lorsqu'ils s'inscrivent dans un contexte. Vous n'envoyez pas d'e-mail à un inconnu, vous poursuivez une discussion.

Prenez le temps de comprendre ce qui a déclenché le contact. Était-ce une inscription à un webinaire ? Une visite sur la page des tarifs ? Le téléchargement d'un article de blog ?

📌 Exemple : Imaginons qu'un propriétaire d'entreprise télécharge votre guide tarifaire. Un e-mail commercial générique gâcherait cette opportunité. Essayez plutôt ceci : « Bonjour Alex, merci d'avoir téléchargé notre aperçu des tarifs. Si vous recherchez des outils [type d'outil] pour votre équipe de 5 personnes, je serais ravi de partager comment d'autres petites entreprises utilisent [nom de l'entreprise] pour rationaliser l'intégration des clients. »

👀 Anecdote amusante : Ray Tomlinson, l'ingénieur qui a envoyé le premier e-mail au monde en 1971, a également choisi le symbole « @ » pour séparer les noms d'utilisateur et d'hôte, un choix de conception qui a ensuite été reconnu par le Museum of Modern Art comme faisant partie de sa collection permanente.

2. Rédigez des objets qui suscitent la curiosité sans être vagues

L'objet de votre e-mail est votre première impression. Il doit inciter à cliquer, sinon votre message n'aura aucune importance, même s'il est parfait.

Les objets d'e-mails entrants efficaces trouvent le juste équilibre entre pertinence et curiosité. Ils reconnaissent l'interaction récente du prospect tout en agissant en tant que fournisseur d'informations précieuses.

📌 exemple : « Voici l'information que vous avez demandée après le webinaire » « Puis-je envoyer une checklist de comparaison rapide ? »

« Comment [Entreprise du prospect] peut réduire de moitié le temps nécessaire à l'élaboration d'une proposition »

Évitez les phrases d'introduction génériques telles que « Petite question » ou « Suivi »

3. Utilisez un appel à l'action clair et facilitez l'action

Votre e-mail doit avoir un seul objectif. Pas trois. Pas deux. Qu'il s'agisse de réserver une démonstration, de demander un essai gratuit ou de passer un bref appel, soyez clair, simple et concret.

📌 Exemple : si quelqu'un vient de consulter la page présentant les fonctionnalités de votre produit, un e-mail entrant percutant pourrait dire : « Étant donné votre intérêt pour le forfait Pro, seriez-vous disposé à assister à une démonstration personnalisée de 15 minutes cette semaine ? » [Réservez votre démonstration] C'est tout. Pas de liens multiples ni de distractions. Juste un appel à l'action clair.

📮 ClickUp Insight : 37 % des personnes interrogées déclarent utiliser l'IA pour la rédaction, la modification en cours et la création de contenu. Mais pour la plupart, cela signifie encore passer d'un outil à l'autre pour accomplir leur travail. Avec ClickUp, l'aide à la rédaction par IA est intégrée à votre environnement de travail, que vous rédigiez des e-mails, répondiez à des commentaires, discutiez avec vos collègues ou écriviez des documents. Tout reste connecté et contextuel.

4. Restez concis, pertinent et axé sur la valeur ajoutée

Les e-mails de l'équipe commerciale entrants reposent sur la dynamique. Un message trop long peut ralentir cette dynamique. Respectez le temps du lecteur en allant droit au but, en abordant un point sensible spécifique et en proposant une étape suivante.

📌 Exemple : « J'ai vu que vous aviez téléchargé notre guide « Les 10 meilleures stratégies de fidélisation de la clientèle » la semaine dernière. Si vous cherchez à améliorer la fidélité de vos clients, je serais ravi de partager avec vous quelques informations précieuses et quelques astuces efficaces que nous avons mises en œuvre avec d'autres agences comme la vôtre. »

Les meilleurs modèles d'e-mail d'équipe commerciale offrent des suggestions utiles sans trop en dire. Ils aident les clients potentiels à établir rapidement des connexions.

5. Offrez de la valeur gratuite qui renforce la confiance, sans pression

Lorsqu'un prospect s'inscrit à votre blog ou participe à un webinaire, il cherche à s'informer, pas à acheter immédiatement. Profitez de cette occasion pour lui offrir de la valeur gratuite et approfondir votre connexion personnelle.

📌 Exemple : envoyez un modèle d'e-mail de bienvenue qui inclut vos meilleurs articles de blog, des études de cas pertinentes et une invitation à une consultation gratuite. Terminez par : « Faites-moi savoir si vous souhaitez recevoir un e-mail de suivi personnalisé contenant quelques ressources sélectionnées avec soin pour votre équipe. »

Comment rédiger des e-mail efficaces pour l'équipe commerciale entrante

Tous les commerciaux et rédacteurs savent que les prospects personnalisés ont pour résultat des taux d'ouverture plus élevés.

Plus votre message est précis et opportun, plus il a de chances de susciter une réponse.

Et voici la bonne nouvelle : vous n'avez pas à faire chaque modèle d'e-mail de suivi ou d'e-mail de l'équipe commerciale à partir de zéro.

43 % des spécialistes du marketing qui utilisent l'IA générative affirment qu'elle est particulièrement utile pour créer des e-mail qui mettent en avant les avantages clés.

Les outils tels que ClickUp Brain rendent le processus plus facile et plus efficace. Contrairement aux générateurs IA autonomes, ClickUp Brain est votre assistant IA contextuel qui réside dans votre environnement de travail ClickUp existant et tire ses connaissances de vos projets, transactions et prospects en cours. Il se connecte également aux outils Google Workspace tels que Drive, Gmail et Docs, vous permettant de générer des modèles d'e-mails entrants basés sur des fichiers réels, des notes de campagne et des fils de discussion précédents.

Ainsi, votre équipe commerciale ne travaille pas à partir de données isolées. Le texte que vous générez est lié à vos coordonnées, aux étapes de la transaction et à l'activité de la campagne, et donne l'impression d'avoir été rédigé par quelqu'un qui comprend vraiment les difficultés du prospect.

vous souhaitez savoir dans quels autres domaines l'IA peut s'avérer utile dans l'équipe commerciale ? Regardez cette vidéo pour en savoir plus :*

👀 Anecdote : le terme « Inbox Zero » a été inventé en 2006 par Merlin Mann, expert en productivité. Il ne s'agissait pas d'avoir une boîte de réception vide en permanence, mais plutôt de réduire le poids mental des messages non lus. Sa philosophie a donné naissance à toute une génération d'outils de productivité pour les e-mails, de modèles et de débats qui se poursuivent encore aujourd'hui.

*rédaction d'e-mails de vente entrants avec ClickUp AI

L'un des plus grands défis des ventes entrantes est de répondre rapidement sans paraître robotique. ClickUp Brain résout ce problème en donnant à votre équipe commerciale un accès instantané à des modèles d'e-mail personnalisés et de haute qualité.

Voici trois scénarios réels avec des échantillons d'instructions ClickUp Brain que vous pouvez utiliser pour créer en quelques secondes des modèles d'e-mail de vente entrants à fort taux de conversion.

📍 Scénario 1 : suivi après une inscription à un webinaire

Étape du funnel : Intérêt

Objectif : orienter le prospect vers une démonstration ou une présentation approfondie du produit

ClickUp Brain invite, instructions: « Générez un modèle d'e-mail de suivi entrant pour un prospect qui a assisté à notre webinaire sur la rationalisation de l'intégration des clients. Incluez un appel à l'action clair pour une démonstration personnalisée et mettez en avant un avantage spécifique de notre plateforme. »

Créez des e-mails de suivi personnalisés avec un CTA clair pour planifier une démonstration avec ClickUp Brain

📍 Scénario 2 : Répondre à une visite sur la page des tarifs

Étape du funnel : Considération

Objectif : lever les hésitations et encourager un engagement plus poussé.

ClickUp Brain invite: Rédigez un modèle d'e-mail de vente entrant pour un prospect qui a affiché notre page de tarifs mais ne s'est pas inscrit. Mentionnez les objections courantes, proposez des témoignages de clients et incluez un lien pour réserver une consultation gratuite. »

Rédigez des e-mails de vente entrants qui répondent aux objets courantes et offrent une preuve sociale à l'aide de ClickUp Brain.

📍 Scénario 3 : Entretenir les prospects entrants inactifs

Étape du funnel : réengagement

Objectif : raviver l'intérêt et les ramener vers la discussion de l'équipe commerciale.

ClickUp Brain prompt: « Créez un modèle d'e-mail de réengagement pour un prospect entrant qui a téléchargé notre livre blanc il y a trois semaines, mais qui n'a pas répondu depuis. Offrez-lui une valeur ajoutée gratuite et proposez-lui un appel rapide pour explorer les possibilités. »

Générez des e-mails de réengagement qui partagent de la valeur et encouragent les prospects à renouer le contact avec ClickUp Brain

Voici une vidéo très simple qui vous explique comment commencer à rédiger en quelques secondes avec ClickUp Brain :

Une fois que vous avez terminé de générer vos modèles de vente entrants pour le nom de votre entreprise, vous avez besoin d'un emplacement central pour les organiser et les perfectionner.

C'est là que ClickUp Document entre en jeu.

Gardez votre processus d'équipe commerciale entrant rapide, organisé et entièrement connecté avec ClickUp Document

Vous pouvez stocker tous vos modèles d'e-mail dans un seul document, collaborer avec votre équipe en temps réel et transformer instantanément les commentaires en tâches. Cela permet de structurer l'ensemble de votre processus de vente entrant, de le rendre accessible et de le relier directement à vos flux de travail.

Une fois vos modèles prêts et enregistrés dans ClickUp Docs, l'étape suivante consiste à les intégrer à votre processus de vente global. C'est là que les plus de 1 000 modèles intégrés de ClickUp pour les campagnes et l'automatisation des e-mails s'avèrent utiles.

Le modèle de campagne Drip de ClickUp est un excellent point de départ, en particulier si vous prévoyez de nourrir vos prospects entrants au fil du temps. Ce modèle vous aide à structurer les séquences d'e-mails tout au long du funnel, à surveiller l'engagement et à optimiser vos efforts de communication sans avoir à créer des campagnes à partir de zéro.

Une autre option utile est l'automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp, qui permet à votre équipe commerciale de visualiser l'ensemble du flux de travail automatisé. Ce modèle d'e-mail commercial aide à attribuer des tâches, à gérer le timing et à garantir que chaque modèle d'e-mail de suivi ou d'e-mail commercial est envoyé à la bonne personne au bon moment.

Bonus : que pouvez-vous faire d'autre avec ClickUp pour simplifier les e-mails de vente entrants ?

Rédiger d'excellents modèles d'e-mails de vente entrants n'est qu'un début. ClickUp vous offre quelques outils supplémentaires pour aider votre équipe à gérer la gestion de projet par e-mail de manière impeccable et parfaitement synchronisée, en particulier lorsque les prospects commencent à affluer !

Q : Puis-je standardiser les suivis des prospects sans avoir à réécrire le même message à chaque fois ?

Oui, vous pouvez créer des modèles de tâches pour le suivi des prospects avec des e-mails préremplis, des checklist pour le marketing par e-mail et des rappels. Lorsqu'un nouveau prospect arrive, ClickUp crée automatiquement une tâche à l'aide de votre modèle enregistré. Il suffit à votre équipe commerciale de modifier le message et d'appuyer sur « Envoyer ». Cela permet de maintenir une communication cohérente et de gagner du temps à chaque nouveau prospect entrant.

Q : Que se passe-t-il si le service marketing modifie le message en cours de processus ?

C'est là qu'intervient la collaboration en temps réel avec le marketing. Les documents partagés et les commentaires ClickUp Assign permettent aux deux équipes de s'aligner instantanément lorsque le message, l'offre ou le langage produit change. Si le marketing met à jour son positionnement, l'équipe commerciale le verra reflété dans les modèles partagés ou dans les tâches de l'étape du funnel.

Assurez-vous que votre équipe commerciale dispose toujours des derniers arguments de vente grâce à ClickUp Assign Comments.

Q : Comment savoir quels modèles d'e-mail entrants sont en travail ?

Avec ClickUp Dashboards, vous pouvez suivre des indicateurs de performance tels que les taux d'ouverture, les réponses et les échéanciers de conversion tout au long des séquences. Les responsables de l'équipe commerciale peuvent rapidement identifier les modèles ou les séquences qui génèrent de l'intérêt et ceux qui suscitent des abandons, ce qui facilite l'amélioration et la mise à l'échelle des éléments qui fonctionnent.

Identifiez facilement ce qui convertit et ce qui pourrait être amélioré à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Q : Puis-je attribuer automatiquement des suivis en fonction de l'intérêt des prospects ?

Absolument. ClickUp Automatisations vous permettent d'acheminer les tâches de suivi en fonction du type de formulaire ou de la source du prospect. Si quelqu'un demande une démonstration, cela crée une tâche de haute priorité avec une checklist et une date limite pour l'équipe commerciale. Pour les inscriptions à la newsletter ou les formulaires à faible intention, une tâche de suivi distincte peut être déclenchée. Pas de tri manuel, pas de prospects manqués.

Déclenchez automatiquement une tâche de priorité élevée à l'aide d'une checklist prédéfinie grâce à ClickUp Automatisations*.

👀 Anecdote amusante : Gmail a été lancé le jour du poisson d'avril. Lorsque Google a annoncé Gmail en 2004, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'une blague. Offrir 1 Go de stockage semblait incroyable par rapport aux boîtes de réception de 2 Mo auxquelles les gens étaient habitués.

Bonnes pratiques pour les séquences d'e-mail d'équipe commerciale entrante

Vous pouvez disposer du bon logiciel de gestion des e-mails et des bons modèles, mais c'est au niveau de la stratégie de séquence réfléchie que les choses peuvent mal tourner.

Pour transformer les prospects entrants en véritables discussions et conversions, en particulier avec les nouveaux clients, vos séquences d'e-mail doivent être opportunes, personnalisées et ciblées. Voici quelques conseils :

✅ Commencez par définir un objectif clair pour chaque séquence. Qu'il s'agisse de réserver une démonstration, de nourrir une piste ou de réengager un prospect silencieux, votre appel à l'action doit refléter cet objectif.

✅ Mapper votre séquence à votre cycle de vente en envoyant des e-mail à un rythme que votre public peut suivre. Évitez de submerger vos prospects de messages quotidiens, sauf si la situation exige une réponse urgente.

✅ Rédigez des objets concis et suscitant la curiosité, mais toujours en rapport avec le contexte afin que le lecteur sache exactement pourquoi vous lui écrivez.

✅ Rédigez des e-mails qui semblent utiles, sans être insistants. Informez à l'aide d'études de cas, résolvez les problèmes avec du contenu pratique et instaurez la confiance avant de demander du temps ou une action.

✅ Suivez les indicateurs de performance tels que les taux de réponse, les clics sur les CTA et le délai de conversion. Utilisez ces informations pour affiner vos modèles d'e-mails et améliorer ce qui compte le plus.

Les e-mails intelligents méritent un système intelligent comme ClickUp.

En matière de prospects entrants, le délai de réponse est court. Votre équipe ne devrait pas perdre de temps à réécrire le même e-mail pour la centième fois.

ClickUp vous aide à rester vigilant et rapide. Grâce à des modèles générés par l'IA, des automatisations intégrées et des documents qui sont réellement en connexion avec vos tâches, votre processus de traitement des e-mails entrants s'intègre à votre flux de travail commercial, sans en être séparé.

Tout est regroupé au même endroit. Rien n'est oublié. Et chaque suivi semble intentionnel.

Vous souhaitez boucler la boucle pour obtenir de meilleurs e-mails entrants ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions (FAQ)

Les e-mails entrants sont envoyés à des prospects qui ont déjà manifesté leur intérêt, par exemple en s'inscrivant à un webinaire ou en téléchargeant un guide. Les e-mails sortants sont envoyés à des prospects froids qui n'ont jamais interagi avec votre marque auparavant. Cela signifie que les e-mails entrants se concentrent davantage sur la pertinence et l'établissement de relation, tandis que les e-mails sortants commencent souvent par des présentations et des propositions de valeur.

Un bon point de départ consiste à envoyer 3 à 5 suivis sur une période de 10 à 14 jours, espacés de manière réfléchie. Étant donné que les prospects entrants vous connaissent déjà, chaque e-mail doit s'appuyer sur leur intérêt sans paraître répétitif ou trop agressif. Soyez attentif aux signaux d'engagement et adaptez votre approche en fonction du degré d'intérêt du prospect.

Oui, en particulier pour rédiger des réponses, personnaliser des textes et adapter vos communications. Des outils tels que ClickUp Brain peuvent générer des e-mail contextuels à partir de vos données existantes, de vos discussions passées et des modèles stockés dans ClickUp Docs. Vous devrez toujours les relire et y ajouter une touche personnelle, mais l'IA vous fera gagner un temps considérable.

Restez concis, clair et pertinent par rapport à la dernière action du prospect. Par exemple, « Voici le guide d'intégration que vous avez demandé » ou « Suite à votre demande de démonstration » travaille mieux que des phrases vagues ou aguicheuses. Votre ligne d'objet doit donner l'impression d'être la suite naturelle de la discussion, faisant de vous la personne de référence pour vos prospects.