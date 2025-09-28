Comment l'IA transforme les services professionnels en 2025

Lorsque 72 % des professionnels du conseil, du droit, de la comptabilité et de la finance déclarent déjà utiliser l'IA dans leur travail (contre seulement 48 % l'année dernière), vous comprenez qu'un changement fondamental est en train de s'opérer.

Les cabinets de services professionnels prennent conscience que le « battage médiatique autour de l'IA » pourrait en fait être la « transformation IA » qu'ils attendaient.

Si vous êtes ici, vous vous demandez probablement : « Dans quels domaines l'IA peut-elle vraiment faire la différence dans mon travail quotidien, sans compromettre la qualité ou la confiance ? »

Nous comprenons que lorsque votre entreprise de services repose sur une expertise approfondie, des décisions discrétionnaires et des délais serrés, la réponse peut faire ou défaire vos opérations.

C'est pourquoi, dans cet article de blog, nous vous présenterons des cas d'utilisation concrets de l'IA dans le secteur des services professionnels, de l'analyse de conseil à la recherche juridique, en passant par l'audit financier et la prestation de services aux clients. Vous verrez également comment les entreprises s'y prennent (et où elles échouent)... ainsi que les détails pratiques de l'adoption de l'IA avec un environnement de travail convergent comme ClickUp.

Qu'est-ce que l'IA dans les services professionnels ?

Dans le domaine des services professionnels, l'IA désigne les outils et les systèmes (qui incluent souvent l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, les modèles linguistiques à grande échelle et les pipelines d'automatisation) qui facilitent les tâches exigeant des connaissances approfondies, telles que la recherche, la génération de documents, l'analyse des risques, le résumé et l'assistance à la décision.

Pourquoi l'IA (IA) est-elle importante dans les services professionnels ?

Car les cabinets de services professionnels vivent ou meurent en fonction de leur précision, de leur crédibilité et de leur efficacité.

Les clients attendent un travail rapide, précis et réfléchi. Les retouches sont coûteuses. Elles mobilisent du temps et des ressources financières, notamment pour la recherche, la rédaction manuelle, la conformité et les audits.

Plutôt que de remplacer le jugement ou l'expertise des professionnels dans la prestation de services professionnels, l'intelligence artificielle les amplifie. Elle accélère le travail de routine, fait ressortir plus rapidement des informations précieuses et réduit la marge d'erreur.

👀 Le saviez-vous ? Les personnes interrogées confirment avoir réaffecté le temps gagné grâce à l'IA à du travail de plus haut niveau auprès des clients ( 42 % des répondants à un sondage Intapp ) et à la planification stratégique (33 % des répondants).

Avantages de l'IA dans les services professionnels

Les avantages les plus convaincants qui font que l'IA mérite d'être étudiée pour tous les services professionnels sont les suivants :

gain de temps sur les tâches répétitives ou manuelles* : en confiant à l'IA les tâches fastidieuses telles que l'automatisation des brouillons de documents, le résumé de rapports volumineux et la compilation de recherches, les employés sont libérés des tâches fastidieuses de saisie ou de mise en forme des données et peuvent ainsi se concentrer sur du travail analytique et stratégique plus approfondi et plus complexe

amélioration de la qualité et de la cohérence : *l'utilisation de l'IA permet souvent de réduire le nombre d'erreurs, d'obtenir des résultats plus standardisés et d'utiliser de manière plus cohérente la base de connaissances entre les équipes dans les domaines juridique, comptable et du conseil. 82 % des personnes interrogées admettent que le travail généré par l'IA est au moins aussi bon que le leur

évolutivité et efficacité : *Les cabinets de services professionnels qui utilisent l'IA déclarent être en mesure d'augmenter leur volume de travail sans augmenter linéairement leurs effectifs et constatent une accélération des délais d'exécution des propositions, des audits, des mémoires juridiques, etc.

meilleurs résultats pour les clients et compétitivité accrue : *l'IA permet non seulement de débloquer des informations plus pertinentes et de fournir des conseils plus opportuns aux clients, mais aussi d'offrir des services de manière innovante, ce qui peut réduire les coûts ou les risques pour les clients.

📌 Exemple : un cabinet d'avocats utilise l'IA pour analyser des milliers de contrats passés en quelques minutes afin de signaler les clauses inhabituelles ou les risques de non-conformité. Au lieu qu'un avocat junior passe des heures à examiner manuellement chaque contrat, le cabinet peut rapidement fournir à ses clients des évaluations détaillées des risques et des recommandations. Cela permet non seulement d'accélérer la prestation (conseils opportuns), mais aussi de réduire le risque d'erreurs coûteuses (risque moindre) et d'offrir des services d'examen de contrats par abonnement à un prix plus avantageux (nouvelles façons de servir les clients)

Attraction, satisfaction et fidélisation des talents : les professionnels de haut niveau préfèrent travailler dans des environnements où les outils leur facilitent la vie, leur permettent d'effectuer du travail plus intéressant et réduisent l'épuisement professionnel lié aux tâches fastidieuses. C'est là que les entreprises qui investissent dans l'IA peuvent se démarquer

Le message est clair : pour les entreprises axées sur les services, les avantages de l'IA s'étendent à presque tous les domaines d'activité de l'entreprise. Celles qui l'adoptent tôt bénéficieront d'un réel avantage concurrentiel. 💪🏼

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent quotidiennement des outils d'IA pour leurs tâches personnelles, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de projet, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp !

Principaux cas d'utilisation de l'IA dans les services professionnels

La véritable puissance de l'IA devient évidente lorsque l'on voit où elle est appliquée. Voici cinq domaines dans lesquels l'IA redéfinit les services professionnels.

Pour chaque domaine, nous vous montrerons comment vous aussi pouvez en tirer le meilleur parti, grâce à des conseils pratiques et des outils que vous pouvez utiliser immédiatement.

L'IA dans le conseil

Traditionnellement, les consultants passaient des semaines à rassembler des données, à créer des présentations PowerPoint, à analyser la concurrence, à élaborer plusieurs scénarios, puis à remettre leurs analyses et recommandations aux clients.

Les outils de conseil en IA réduisent ce délai à quelques jours seulement, aidant les consultants à tirer rapidement des conclusions à partir de données complexes.

📌 Par exemple, le chatbot interne de McKinsey, « Lilli », simplifie l'accès à plus de 100 ans de connaissances institutionnelles pour plus de 70 % des employés qui l'utilisent.

Les cabinets de stratégie peuvent utiliser l'IA pour créer un prototype de modèle commercial en quelques minutes, transformant un brief client brut en plusieurs alternatives, chacune accompagnée de projections de revenus. Le consultant peut ensuite affiner la solution la mieux adaptée. Cela donne confiance au client et permet à l'équipe de direction de se concentrer sur la structure, les risques et la valeur personnalisée.

📌 Chez BCG, par exemple, les employés ont créé plus de 3 000 GPT ( Generative Pre-trained Transformers), qui permettent d'effectuer des tâches allant de la résumer de documents et la rédaction de propositions à la création de diapositives, la modélisation de scénarios et la recherche de connaissances internes. Grâce à l'utilisation de l'IA pour des tâches simples, la productivité des nouvelles recrues chez BCG a bondi de 30 à 40 %, tandis que celle des consultants expérimentés a également augmenté de 20 à 30 %. Une mise en garde importante ? Pour les tâches complexes, la productivité a parfois baissé en raison de la nécessité de déboguer les résultats de l'IA.

Vous aussi, vous pouvez profiter de ces avantages en utilisant ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

🦄 Comment utiliser ClickUp AI pour le conseil

ClickUp Brain, l'assistant IA contextuel le plus achevé au monde, lie entre eux votre base de connaissances interne, vos présentations passées, les bases de données sectorielles, les fils de discussion Slack et d'autres trésors d'informations organisationnelles dans votre environnement de travail ClickUp.

En une seule invite, instructions, vous pouvez interroger l'ensemble de ces données pour obtenir une réponse ou une analyse consolidée (« Quels sont les principaux risques et obstacles signalés lors de ce sprint ? »)

Consolidez et effectuez une requête sur les connaissances institutionnelles en un seul endroit avec ClickUp Brain

Vous souhaitez passer de la réflexion à l'action ?

Brain peut également créer des tâches ClickUp exploitables en fonction de ses propres recommandations ou de vos commandes explicites. Demandez à Brain de générer un plan de présentation à partir des informations qu'il a recueillies. Demandez-lui ensuite d'ajouter des points de discussion et d'enrichir les détails dans un document ClickUp prérempli avec ces données. Vous et votre équipe pouvez coéditer en temps réel ou même développer et résumer des sections grâce à ClickUp AI intégrée à Docs.

Si vous organisez une discussion ClickUp Chat avec un client, vous pouvez également transformer n'importe quel message du fil de discussion en tâche à l'aide de l'IA en un seul clic et l'attribuer à la bonne personne.

Collaborez, discutez et transformez vos messages en tâches en temps réel grâce à l'IA dans ClickUp Chat

Pendant ce temps, les agents Autopilot de ClickUp font avancer le projet de manière autonome. Ils apprennent de vos projets et peuvent effectuer des actions complexes et contextuelles : créer des sous-tâches en fonction des phases du projet, attribuer intelligemment les tâches en fonction de la charge de travail, résumer les mises à jour ou suggérer les prochaines étapes sans que vous ayez à programmer explicitement chaque règle.

📚 À lire également : Modèles de conseil

L'IA dans les services juridiques

La recherche, la rédaction de documents, la comparaison de précédents, la révision de contrats et les contrôles de conformité sont des sources de friction majeures dans les cabinets d'avocats et les services juridiques.

Votre pile technologique juridique alimentée par l'IA peut prétraiter la diligence raisonnable en signalant les anomalies, les responsabilités potentielles et les écarts. L'équipe humaine peut effectuer l'examen détaillé, mais comme l'IA se charge du « premier passage », les avocats ont plus de temps pour élaborer leur stratégie et formuler les communications avec les clients.

Il n'est pas étonnant que l'adoption de l'IA dans le secteur juridique s'accélère : dans les équipes juridiques des entreprises, 38 % utilisent déjà des outils d'IA et 50 % supplémentaires les explorent activement. De plus, parmi les avocats qui utilisent l'IA, 45 % l'utilisent quotidiennement et 40 % hebdomadairement.

🦄 Comment utiliser ClickUp AI pour les services juridiques

Lorsque chaque dossier commence par une montagne de documents, il est logique de les conserver tous ensemble dans un environnement de travail unifié, tel que celui de ClickUp. ClickUp Brain a alors accès à tout ce dont il a besoin pour apprendre : vos documents clés, les décisions antérieures, les notes internes, les dossiers clients, etc.

Posez vos questions juridiques complexes à ClickUp Brain ou utilisez-le pour obtenir plus rapidement des informations à partir de vos documents de dossier

Désormais, un associé peut saisir : « Résumer les dépositions dans l'affaire A, en soulignant les divergences avec la version du client. » Brain fournit un projet de résumé et identifie les anomalies pour examen humain.

Lorsque votre équipe juridique a terminé un résumé, utilisez les agents automatisés personnalisés (sans code) pour appliquer les flux de travail de révision : par exemple, lorsqu'un projet de contrat passe à l'état « Prêt pour révision », l'agent informe le partenaire chargé de la révision ou déclenche une checklist.

Pendant les réunions, l'IA Meeting Notetaker de ClickUp capture les discussions dans des transcriptions soigneusement libellées et génère automatiquement des éléments à entreprendre, tels que « Déposer une requête sur la clause X avant le 20 mai ». Vous pouvez demander à Brain de les convertir automatiquement en tâches ClickUp grâce à la fonction AI Autofill Task Properties ( date d'échéance, étiquettes, parties prenantes).

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Dans vos tableaux de bord ClickUp, les cartes IA résument le nombre de documents restants, les sections qui doivent être vérifiées par un humain ou les détails des risques juridiques signalés.

💡 Conseil de pro : utilisez Write with AI dans ClickUp Docs pour rédiger des modèles de contrats, des mémos ou des résumés de recherches de cas sans partir d'une page blanche.

🗣️ Vous ne voulez pas taper ? Vous pouvez également dicter du contenu à l'aide de Talk to Text dans ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau. Regardez cette vidéo pour savoir comment faire !

🧠 Anecdote : dans le domaine du contentieux, 100 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Kaplan ont convenu que l'analyse de documents était l'utilisation la plus efficace de l'IA, suivie par la gestion des transcriptions (90 %), la chronologie (87 %) et la stratégie de défense (77 %).

L'IA dans la finance et la comptabilité

*l'utilisation de l'IA et de la GenAI se généralise dans les domaines de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion des risques et bien d'autres encore. Les entreprises constatent un retour sur investissement significatif de leurs efforts de transformation numérique à mesure qu'elles intègrent ces capacités technologiques dans leurs processus de rapports financiers

« L'utilisation de l'IA et de la GenAI se généralise dans les domaines de la comptabilité, de la planification financière, de la gestion des risques et bien d'autres encore. Les entreprises constatent un retour sur investissement significatif de leurs efforts de transformation numérique à mesure qu'elles intègrent ces capacités technologiques dans leurs processus de rapports financiers. »

Si l'utilisation de l'IA pour la planification financière reste le cas d'utilisation le plus populaire (pour 78 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage KPMG), l'IA dans le domaine de la comptabilité suit de près (76 %).

🦄 Comment utiliser ClickUp AI pour la finance et la comptabilité

Votre cabinet de services financiers et comptables partage l'assistance pour plusieurs entreprises ? Si tel est le cas, il y a de fortes chances que vous soyez confronté chaque mois à des rapprochements comptables, des explications de écarts, la détection d'anomalies et la création de rapports.

Commencez par regrouper toutes les données financières, feuilles de calcul, flux du grand livre général et commentaires dans ClickUp.

Vous pouvez ensuite effectuer une requête sur ClickUp Brain pour signaler les entrées comptables anormales lors de la clôture de fin de mois. L'IA mettrait en évidence les « valeurs aberrantes », accélérant ainsi les révisions et prévenant les inexactitudes importantes. Vous pouvez également utiliser les cartes IA sur les tableaux de bord pour surveiller en temps réel les anomalies ou les écarts par rapport aux indicateurs clés de performance (KPI) dans plusieurs projets comptables et mettre en évidence les tendances ou les thèmes récurrents.

Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour résumer les performances dans tous les secteurs d'activité

💡 Conseil de pro : utilisez les tâches récurrentes dans ClickUp pour planifier des vérifications pendant des périodes, telles que des analyses mensuelles des écarts ou des rapprochements, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Combinez cela avec les agents Autopilot pour créer automatiquement des sous-tâches de suivi lorsque des anomalies sont détectées, comme enquêter sur des entrées comptables inhabituelles ou demander des éclaircissements à une entreprise. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée tandis que l'IA se charge de la surveillance de routine, de la détection des modèles et de l'orchestration des tâches pour tous les projets comptables.

🤝 Rappel : vous n'avez pas besoin d'outils de tableau de bord IA, de détecteurs d'anomalies ou de logiciels de planification séparés. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un environnement de travail ClickUp avec Brain, Agents, AI Cards et une logique intégrée. Cette approche permet de centraliser le contexte de tous vos projets, minimisant ainsi la prolifération de l'IA et les coûts associés.

L'IA dans les agences de marketing

Lorsque vous avez besoin de planifier une campagne, de réaliser une étude de marché, de tester des idées créatives et de générer des rapports à la volée, l'IA vient à votre secours. Les agences qui accordent de la valeur à l'agilité ne peuvent pas se permettre d'aller de l'avant sans déployer l'IA de manière agressive.

À quoi ressemble la gestion moyenne d'une campagne (sans IA) ?

Les agences de marketing peuvent utiliser l'IA pour accélérer et optimiser chaque étape du flux de travail, du brainstorming créatif et de la conceptualisation à la création de contenu proprement dite, en passant par les tests A/B et l'amélioration des campagnes à l'aide de variantes générées par l'IA.

Elle peut même automatiser la création de rapports, en extrayant les nombres de performance et en générant des tableaux de bord conviviaux pour les clients pendant la nuit, plutôt que d'avoir à analyser manuellement des centaines de lignes de données dans des feuilles de calcul.

L'IA aide également les agences à devenir proactives plutôt que réactives. Elles peuvent utiliser l'analyse prédictive pour mieux segmenter leur audience, effectuer une prévision du comportement des clients et décider des canaux et des messages à privilégier dans leurs prochaines campagnes, réduisant ainsi les dépenses inutiles.

🦄 Comment utiliser ClickUp AI pour les agences de marketing

Exploitez les super pouvoirs de l'IA générative de ClickUp Brain pour créer des briefs de campagne, des brouillons de contenu, des slogans, des textes publicitaires et même des ressources graphiques à partir d'une simple idée ou d'une invitation, d'instructions

Utilisez Autopilot Agents pour séquencer les flux de travail des campagnes : par exemple, lorsqu'un contenu est soumis, un agent de révision du contenu effectue la première série de révisions par rapport aux playbooks établis et le renvoie ou le fait passer à l'étape suivante, selon le cas

Utilisez des agents ClickUp AI Autopilot prédéfinis ou créez des agents personnalisés pour automatiser vos flux de travail

Demandez à ClickUp Brain de regrouper les données de performance des campagnes collées et de suggérer des enseignements ou des modèles (« Quels formats de contenu ont historiquement obtenu les meilleurs résultats pour ce segment ? »)

Configurez des cartes IA pour afficher les résumés des performances au niveau de la campagne

Essayez ClickUp Création de tâches via le chat : lorsqu'un utilisateur propose une idée de contenu dans le chat, l'option « Créer une tâche avec l'IA » vous permet de la saisir instantanément

L'IA permet à l'agence de multiplier les expériences créatives sans augmenter ses effectifs, tout en conservant le contrôle sur la direction à prendre.

💡Conseil de pro : voici comment nos équipes chez ClickUp forfaittent leurs campagnes marketing de bout en bout. Écoutez Mike, l'un de nos ingénieurs en solutions stratégiques. 👇🏼

L'IA dans la prestation de services à la clientèle et les opérations

Imaginez une entreprise de services professionnels dont l'équipe d'assistance passe la moitié de la journée à informer les clients du statut des dossiers, à suivre les transferts internes et à rapprocher les registres des tickets.

De nombreuses entreprises considèrent que l'utilisation de l'IA dans le service client est la plus grande avancée. Vous disposez d'un triage automatisé, de collègues IA qui répondent aux requêtes répétitives des clients, de transferts internes qui s'effectuent de manière autonome, ainsi que de rapports consolidés et de mises à jour de statut.

les gains les plus rapides se trouvent dans les fonctions où les processus sont bien définis et les résultats connus et mesurables, comme le service client et l'équipe commerciale. Les agents IA amélioreront également les processus créatifs.

les gains les plus rapides se trouvent dans les fonctions où les processus sont bien définis et les résultats connus et mesurables, comme le service client et l'équipe commerciale. Les agents IA amélioreront également les processus créatifs.

📌 Walmart, par exemple, a lancé « Sparky », un assistant d'achat alimenté par l'IA conçu pour agir comme un compagnon numérique personnalisé pour les clients. Sparky offrira des fonctionnalités telles que la découverte de produits, des recommandations personnalisées, la gestion du panier, le suivi des commandes et la commande de nouveaux éléments fréquemment achetés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de Walmart visant à améliorer l'expérience d'achat grâce à des technologies d'IA agentique.

🦄 Comment utiliser ClickUp AI pour la prestation de services à la clientèle et les opérations

Utilisez l'agent Autopilot Auto-Answers dans les canaux de discussion ClickUp Chat pour répondre aux questions fréquentes des clients (ou aux requêtes internes) à l'aide de votre base de connaissances sur les projets

Utilisez l'agent de réponses automatiques dans ClickUp Discuter pour répondre plus rapidement aux questions fréquentes

Créez des agents ClickUp personnalisés pour surveiller et trier les demandes entrantes des clients (via le chat ou l'e-mail). Les agents peuvent classer/rediriger de manière autonome les demandes courantes à l'aide de critères prédéfinis

Demandez à ClickUp Brain de répondre à des questions sur le statut des tâches d'un projet (« Où en est le module de conformité dans le projet A ? »)

Utilisez IA Autofill et IA Fields pour mettre à jour automatiquement les étiquettes de statut, les SLA et les prochaines étapes

Obtenez des aperçus opérationnels grâce aux cartes IA qui résument les tickets ouverts, les escalades et les goulots d'étranglement sur vos tableaux de bord ClickUp

Utilisez ClickUp AI Meeting Notetaker lors de réunions avec vos clients ou de réunions opérationnelles internes pour noter les éléments à mener, les décisions prises et les suivis à effectuer, avec leur contexte

Transformez toute demande ou discussion client directement depuis ClickUp Chat en une tâche à l'aide de l'IA, avec le contexte, la date d'échéance et le propriétaire attribués

Créez des automatisations ClickUp personnalisées et sans code à l'aide de commandes en langage naturel dans ClickUp Brain : par exemple, « Lorsque la progression de la tâche est supérieure à 80 % et qu'aucun commentaire n'est ajouté dans les 3 jours, attribuer un propriétaire pour vérifier »

Dans le domaine de la prestation de services et des opérations, le rôle principal de l'IA consiste à réduire les frictions et à donner au client le sentiment d'une grande réactivité sans surcharger l'équipe.

🧠 Fait intéressant : entre 2025 et 2028, 58 % des fonctions d'entreprise sont susceptibles d'avoir recours à des agents IA pour gérer au moins un processus ou sous-processus quotidien.

Les défis de l'adoption de l'IA dans les services professionnels

Voici les principaux défis auxquels sont généralement confrontées les organisations de services professionnels lorsqu'elles adoptent l'IA, et ce qui fait souvent trébucher les gens :

: de nombreuses entreprises manquent de personnel capable d'utiliser, d'affiner ou de gérer correctement les outils d'IA. Dans un sondage réalisé en 2025, près de 58 % des responsables de la formation et du développement ont déclaré que les lacunes en matière de compétences constituaient leur principal obstacle à l'adoption de l'IA. Intégration dans les flux de travail existants* : l'IA appliquée en dehors des processus établis a tendance à générer des frictions. Selon le rapport « GenAI in Professional Services » du BCG, seuls lacunes en matière de compétences et de connaissancesIntégration dans les flux de travail existants* : l'IA appliquée en dehors des processus établis a tendance à générer des frictions. Selon le rapport « GenAI in Professional Services » du BCG, seuls ~38 % des répondants utilisent actuellement des outils GenAI spécialisés ; beaucoup citent la difficulté d'aligner l'IA sur leurs processus

Qualité et cohérence des résultats : les outils d'IA produisent souvent des contenus qui nécessitent un travail de raffinement important de la part de l'homme, en particulier dans le cas de prestations à haut risque pour les clients (juridique, finance, conseil). Les outils généraux sont encore considérés comme moins fiables que ceux spécifiques à un domaine

Sécurité des données, confidentialité et gouvernance de l'IA : dans les services professionnels, les données des clients sont souvent sensibles. Garantir la confidentialité, la conformité et éviter les fuites de données est une préoccupation majeure. Des sondages montrent que la confidentialité des données figure parmi les principaux obstacles à l'adoption de l'IA dans les secteurs juridique, fiscal et comptable

résistance au changement et gestion du changement* : les professionnels sont habitués à certaines méthodes de travail. Il existe souvent une résistance interne : peur de perdre le contrôle, inquiétudes quant à l'exactitude et la confiance. De plus, le coût (en temps et en effort) de la formation et de la refonte des processus peut rendre l'adoption de l'IA plus difficile

Tous ces défis sont réels, mais aucun n'est insurmontable, à condition d'adopter les bonnes pratiques.

Bonnes pratiques pour tirer parti de l'IA dans les services professionnels

Examinons les pratiques concrètes qui aident différents secteurs de services professionnels à relever les défis susmentionnés et à débloquer une valeur réelle :

Commencez par des cas d'utilisation à fort impact et à petite échelle

Pour commencer, limitez son utilisation à un ou deux cas d'utilisation lorsque vous évaluez les applications de l'IA. Il doit s'agir de domaines où le retour sur investissement est plus certain (par exemple, les mises à jour de statut, la rédaction de contenu, la recherche). Mener trop de projets pilotes assistés par l'IA à la fois dilue l'attention et nuit à la cohérence.

Investissez dans la formation de votre équipe et dans l'apprentissage de l'IA

Formez vos employés non seulement à l'utilisation des outils, mais aussi à l'ingénierie rapide, à l'évaluation critique des résultats de l'IA, ainsi qu'à l'éthique et à la gouvernance. Faites de l'apprentissage un processus continu plutôt qu'une activité ponctuelle. Cela permet de réduire la résistance à l'adoption de l'IA et d'améliorer la qualité des résultats que vous attendez de cette technologie.

Intégrez l'IA dans les processus existants plutôt que de les remplacer

N'ajoutez pas l'IA après coup. Mappez vos flux de travail actuels, identifiez vos principaux goulots d'étranglement, puis concevez des étapes d'automatisation/d'amélioration. Cela vous évitera le chaos et vous permettra de gagner progressivement la confiance de vos clients.

Définissez des contrôles clairs en matière de gouvernance, de sécurité et de qualité

Définissez des politiques concernant les données qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisées dans l'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de données client. Mettez en place des contrôles, appliquez un contrôle de version et autorisez des audits indépendants lorsque cela est possible.

👀 Le saviez-vous ? ClickUp AI accorde la priorité à la confidentialité de vos données 🔐 Lorsque vous utilisez les fonctionnalités ClickUp AI telles que Brain, Brain MAX et Autopilot Agents, vos données sont traitées avec le plus grand soin: Aucune conservation des données : les partenaires IA de ClickUp sont liés par des accords de non-conservation des données. Ils ne stockent ni n'utilisent les données de votre environnement de travail à des fins de formation

*contrôle d'accès basé sur les rôles : ClickUp AI respecte les permission et les rôles de votre environnement de travail, garantissant ainsi que les utilisateurs n'accèdent qu'aux données qu'ils sont autorisés à afficher

Conformité aux normes internationales : ClickUp est conforme aux principales réglementations en matière de protection des données, notamment le RGPD, le CCPA et l'HIPAA (pour les clients de l'entreprise disposant d'un BAA)

Mesurez les bons indicateurs dès le premier jour

Ne vous contentez pas de compter les heures que l'IA vous fait gagner ; mesurez également les taux d'erreur, la satisfaction des clients, les délais d'exécution et les taux d'adoption afin d'évaluer l'efficacité réelle de l'IA. Réexaminez régulièrement les indicateurs afin de déterminer ce qui travaille et ce qui ne travaille pas.

Utilisez des outils intégrés pour éviter la « prolifération des outils »

L'utilisation de nombreux outils d'IA déconnectés peut sembler flexible, mais elle entraîne une perte de contexte. Vous devez également faire face à de multiples risques de sécurité. La centralisation des flux de travail dans un environnement de travail convergé basé sur l'IA, tel que ClickUp, permet de maintenir la cohérence, le contrôle et la clarté, et réduit les coûts de transition.

Conduisez le changement grâce au leadership et à la communication

Les dirigeants doivent définir des attentes, montrer des exemples de premiers succès, encourager les retours d'expérience et créer un environnement propice à l'expérimentation. Une communication transparente sur l'adoption et les performances de l'IA contribue à instaurer la confiance et à réduire les craintes.

ClickUp AI

Considérez ClickUp AI comme la colonne vertébrale de votre flux de travail complet, du brief à la livraison, le tout au sein d'une seule plateforme, ce qui minimise les transferts et maximise le contexte.

Selon l'étude Forrester Total Economic Impact™ (TEI), les organisations qui utilisent ClickUp obtiennent un retour sur investissement de 384 % sur trois ans et économisent 92 400 heures de productivité grâce à l'IA et à l'automatisation, avec un seuil de rentabilité inférieur à six mois.

Voici à quoi pourrait ressembler un échantillon de flux de travail utilisant ClickUp AI de bout en bout :

Briefing et lancement du projetVous obtenez un nouveau contrat, par exemple un projet de conseil. Vous créez un Write with AI dans ClickUp Docs, vous générez la première version du briefing du projet à partir d'une invite (objectifs du client, portée, délais). Brain/Brain MAX vous aide à récupérer les briefings antérieurs ou les connaissances internes pertinents, afin que vous ne partiez pas de zéro Vous obtenez un nouveau contrat, par exemple un projet de conseil. Vous créez un espace dédié au projet dans ClickUp . À l'aide de, vous générez la première version du briefing du projet à partir d'une invite (objectifs du client, portée, délais). Brain/Brain MAX vous aide à récupérer les briefings antérieurs ou les connaissances internes pertinents, afin que vous ne partiez pas de zéro

Transformez des instructions simples en forfaits de projet complets pour la prestation de services à la clientèle grâce à ClickUp Brain

Création et planification des tâchesÀ partir de ce brief, Brain peut générer automatiquement des tâches/sous-tâches (recherches, entretiens avec les parties prenantes, livrables) et IA Autofill Task Properties peut ajouter le contexte (propriétaires/assignés, dates d'échéance, balises, priorités, dépendances, etc.). Utilisez À partir de ce brief,peut générer automatiquement des tâches/sous-tâches (recherches, entretiens avec les parties prenantes, livrables) etpeut ajouter le contexte (propriétaires/assignés, dates d'échéance, balises, priorités, dépendances, etc.). Utilisez le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp pour planifier les jalons, organiser le travail et harmoniser les livrables. Il suggère même les meilleurs moments pour les réunions avec les clients et les planifie pour vous à l'aide de commandes en anglais courant.

Comparez les emplois du temps et organisez des réunions qui conviennent à tous grâce au Calendrier ClickUp

Lorsque les équipes travaillent, leurs chats, documents et commentaires sont tous regroupés au même endroit dans ClickUp. Il n'est donc plus nécessaire de passer d'un onglet à l'autre entre Slack, Google Docs et les plateformes limitées de gestion de projets de services professionnels. Les entreprises peuvent utiliser le preneur de notes IA lors des réunions de lancement ou des appels de suivi pour consigner les mesures à prendre et les décisions prises. Utilisez ClickUp Brain* pour poser des questions telles que « Quels sont les livrables bloqués ? », « Quelles tâches n'ont pas été mises à jour cette semaine ? », en extrayant des informations actualisées de vos chats, tâches et documents dans ClickUp. collaboration et mises à jourClickUp Brain* pour poser des questions telles que « Quels sont les livrables bloqués ? », « Quelles tâches n'ont pas été mises à jour cette semaine ? », en extrayant des informations actualisées de vos chats, tâches et documents dans ClickUp.

Rapports et tableaux de bord Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord pour afficher les résumés d'état, les risques signalés, les éléments en retard et les jalons à venir. Utilisez les résumés de documents / Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord pour afficher les résumés d'état, les risques signalés, les éléments en retard et les jalons à venir. Utilisez les résumés de documents / la recherche IA d'entreprise pour compiler des suggestions ou passer en revue des projets passés.

Révision et livraisonAvant la livraison au client, utilisez Brain/Write avec l'IA pour préparer les livrables (modèles, diapositives, rapports), puis utilisez Agents ou l'automatisation des tâches pour planifier les révisions par les pairs, les vérifications juridiques, etc. Enfin, regroupez les livrables et joignez tout le contexte (documents de recherche, notes de réunion) dans les tâches ClickUp pertinentes afin que le client voie un résultat cohérent et soigné.

Tout est regroupé dans un seul environnement de travail IA convergent, ce qui réduit les changements de contexte, les transferts et les pertes d'information potentielles, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer davantage sur la stratégie et moins sur la logistique. Le rapport TEI de Forrester note également que la consolidation du travail dans ClickUp (plutôt que d'utiliser plusieurs applications) a permis d'augmenter considérablement la productivité.

Si ClickUp AI est le choix idéal, quel que soit votre secteur d'activité, pour intégrer l'IA à vos flux de travail, vous aurez parfois besoin d'outils spécialisés pour accomplir certaines tâches à faire.

Voici quelques-uns de ces outils, avec leurs principaux cas d'utilisation et leurs fonctionnalités mappées pour vous :

Vertical Outil À faire / Utilisation recommandée Principales fonctionnalités / Cas d'utilisation Juridique Harvey IA Une plateforme d'IA destinée aux équipes juridiques et aux conseillers juridiques internes, qui propose des modèles LLM formés sur des contenus juridiques et facilite la rédaction de contrats, l'évaluation des risques et la recherche de précédents. • Rédaction/révision plus rapide des contrats • Mise en évidence de la jurisprudence/des précédents pertinents en fonction des invites, instructions • Évaluation des risques liés aux clauses ou aux conditions afin de mettre en évidence les expositions • Réponses plus rapides aux questions juridiques courantes SpotDraft Outil de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) destiné à automatiser la génération, la révision et le flux de travail des contrats pour les équipes juridiques. Particulièrement performant en matière d'extraction de métadonnées et de conformité. • Génération et création de modèles de contrats automatisés • Suivi du cycle de vie (gestion des versions, approbations) • Extraction automatique des métadonnées (dates, obligations, parties) • Alertes/rappels concernant les renouvellements ou les obligations Consultants / Agences de marketing Otterly.ai Pour les équipes marketing/SEO, surveille la manière dont le contenu de la marque/du produit apparaît dans les réponses de l'IA/LLM et aide à ajuster la visibilité de la recherche IA. Utile lorsque les agences optimisent le contenu pour la visibilité dans les interfaces de recherche/conversationnelles basées sur l'IA. • Surveillez la présence de votre marque dans les réponses LLM/IA • Recevez des alertes lorsque le contenu est déformé ou manquant • Obtenez des informations sur les types de contenu qui font du travail et ceux qui sont ignorés • Optimisez votre stratégie SEO et votre contenu en fonction des contextes de recherche IA + Adobe Firefly / Outils Creative Cloud IA générative AdobeAdobe FireflyOutils Creative Cloud Aide à générer des visuels, à concevoir des variantes et à accélérer l'itération créative. Réduit le temps entre la conception et la production. Utile pour les agences ayant des exigences créatives élevées. • Génération de variantes de conception à partir d'instructions • Itération rapide d'options créatives • Réutilisation de contenu (par exemple, adaptation d'un visuel pour les réseaux sociaux, l'affichage, etc.) • Outils de collaboration + flux de travail de révision intégrés Finance et compte UiPath Document Understanding ( ou outils IDP similaires) Automatisation de l'extraction des données à partir des factures, des reçus et des notes de frais ; classification, validation, traitement des exceptions. Très utile dans les services partagés ou les opérations financières. • OCR/IDP pour les documents financiers non structurés • Flux de travail d'exception pour les données non concordantes • Extraction haute précision pour réduire l'entrée manuelle des données • Débit évolutif (traitement de grands volumes) Hebbia Outil de recherche de connaissances axé sur la recherche financière et juridique, permettant d'effectuer des recherches dans des documents avec une plus grande précision grâce à l'utilisation d'intégrations, etc. Utile pour les consultants qui ont besoin d'informations rapides et précises. • Recherche de documents dans une vaste base de connaissances d'entreprise • Intégration/récupération par similarité de contenus pertinents • Recherche plus rapide, extraction d'extraits pour les rapports • Intégration avec les sources de données existantes pour la continuité de la recherche

Exemples d'utilisation de l'IA dans différents secteurs

Dans cet article, nous avons déjà vu de nombreuses façons dont l'IA simplifie la vie des professionnels des services.

Si vous hésitez encore à tester l'IA par vous-même, ces exemples vous aideront peut-être à prendre votre décision :

Org / Cas Le problème Les solutions d'IA L'impact Omega Healthcare Management Services (Santé / Cycle des revenus) Les employés traitaient manuellement les demandes d'indemnisation, les documents médicaux et la correspondance, ce qui impliquait beaucoup d'entrée manuelle de données et des délais d'exécution longs. Ils ont déployé les outils de compréhension de documents basés sur l'IA de UiPath pour extraire automatiquement les données pertinentes des documents médicaux, classer les éléments et les acheminer pour approbation. Ainsi, une grande partie de leur travail de documentation répétitif a été automatisé. Plus de 15 000 heures économisées par mois ; temps de traitement des documents réduit d'environ 40 % ; délais d'exécution réduits d'environ 50 % ; précision d'environ 99,5 % ; retour sur investissement d'environ 30 % pour les clients A&O Shearman + Harvey Les avocats seniors passaient leur temps à effectuer des tâches peu rémunérées mais avec un effort important : rédiger des demandes d'information pour les déclarations réglementaires, analyser des données financières provenant de nombreuses juridictions, vérifier manuellement les données manquantes. Ils ont créé un outil commun avec Harvey pour automatiser ces tâches : identifier les documents à remplir, générer des demandes de données, signaler les informations manquantes et réduire les efforts manuels. Cet outil devrait permettre de réduire les coûts , en particulier ceux liés aux heures de travail des associés seniors/partenaires, et d'améliorer les marges sur ces tâches traditionnellement fastidieuses. ATB Financial Divers flux de travail internes et externes, demandes d'informations ponctuelles, tâches routinières dispersées entre plusieurs systèmes, lenteur des recherches et de la génération de rapports. Déploiement de l'environnement de travail Google + Gemini AI pour automatiser les tâches routinières, activer des outils basés sur des agents pour la recherche et la génération de documents, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur. Une collaboration plus efficace , des cycles de décision plus rapides, un meilleur accès à de l'information précise dès le début du processus.

Chacun de ces exemples fait passer les entreprises de « l'IA comme expérience » à « l'IA comme flux de travail ». Le schéma est le même : éliminer les tâches fastidieuses, garder les humains dans la boucle lorsque le jugement est important et, enfin, orchestrer les agents et les automatisations avec une gouvernance claire afin que les résultats soient vérifiables et défendables.

L'avenir de l'IA dans les services professionnels

Au cours des prochaines années, l'IA passera du stade d'expérimentation par les employés à celui de flux de travail de dépendance et réglementés qui modifieront la manière dont les services sont créés et tarifés. Les tendances et les avis d'experts ci-dessous expliquent pourquoi.

adoption croissante, croissance rapide* : selon l'étude « 2025 State of AI » de McKinsey, 78 % des personnes interrogées utilisent désormais l'IA dans au moins une fonction d'entreprise (contre 72 % début 2024 et 55 % un an plus tôt), les opérations de service figurant parmi les domaines d'utilisation qui connaissent la croissance la plus rapide. Cela montre clairement que les flux de travail des services professionnels sont mûrs pour l'intégration de l'IA

*dynamique d'investissement : McKinsey rapporte également que 92 % des entreprises forfaitionnent l'augmentation de leurs investissements dans l'IA, de sorte que les fournisseurs et les intégrateurs continueront à développer des outils spécialisés et des plateformes d'orchestration d'agents. On peut s'attendre à ce que davantage d'entreprises passent du stade des projets pilotes à celui de la production

384 % de retour sur investissement et des dizaines de milliers d'heures économisées, démontrant ainsi l'intérêt économique des plateformes intégrées par rapport à des dizaines d'applications IA déconnectées *intégration et gains économiques : la consolidation est payante. Le TEI de Forrester pour ClickUp a révélé une valeur considérable lorsque les organisations ont abandonné la prolifération des outils au profit d'un espace de travail IA convergent, mesuré àet des dizaines de milliers d'heures économisées, démontrant ainsi l'intérêt économique des plateformes intégrées par rapport à des dizaines d'applications IA déconnectées

IA agentique et orchestration : la prochaine vague dans l'adoption de l'IA sera l'IA agentique. PwC, Deloitte, EY et d'autres sont en train de créer des « systèmes d'exploitation agents » ou des cadres agents afin d'orchestrer plusieurs agents dans les flux de travail des entreprises. Cela devrait accélérer l'automatisation complexe en plusieurs étapes dans les secteurs du conseil, du droit, de l'audit et de la finance

Risques et réglementation : les organismes de réglementation et de normalisation rattrapent leur retard. Des études récentes montrent que les auditeurs et les grandes entreprises utilisent de plus en plus l'IA, mais : les organismes de réglementation et de normalisation rattrapent leur retard. Des études récentes montrent que les auditeurs et les grandes entreprises utilisent de plus en plus l'IA, mais qu'ils n'effectuent pas souvent un suivi suffisant de l'impact de ces outils sur la qualité des audits. La gouvernance, les indicateurs clés de performance et l'auditabilité deviendront donc obligatoires, et non plus facultatifs. Les entreprises doivent prouver que l'IA améliore les résultats et n'introduit pas de risques inconnus

En bref :

/IA passera du statut d'« assistant » à celui de « partenaire de flux de travail ». * De plus en plus d'entreprises intégreront les LLM, les moteurs d'extraction et les agents dans des flux de bout en bout (recherche → rédaction → révision → livraison), les humains conservant le pouvoir de décision

pour de nombreuses entreprises, l'intégration l'emporte sur le « best-of-breed ». * La prolifération des outils engendre des problèmes de sécurité, de perte de contexte et de coûts ; les environnements de travail convergents (comme le suggère l'étude TEI de ClickUp) seront attrayants pour les entreprises qui accordent de la valeur à l'auditabilité et à la réduction du coût total de possession

La gouvernance et les indicateurs clés de performance mesurables feront la différence entre les programmes de réussite et ceux qui échouent. Les régulateurs et les clients exigeront des preuves mesurables que l'IA améliore la qualité, et pas seulement la productivité

Les leaders du secteur (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) ont déjà annoncé publiquement leur passage des expérimentations à des plateformes à grande échelle et à l'orchestration d'agents. Les entreprises qui investissent dès maintenant dans la gouvernance, l'hygiène des données et les plateformes de travail convergentes seront donc probablement les gagnantes.

Votre prochaine étape : mettre en pratique l'IA dans les services professionnels

Dans le domaine des services professionnels, l'IA n'est plus une question de « et si », mais plutôt de « quand »

Les entreprises qui prennent de l'avance sont celles qui considèrent l'IA comme un partenaire de flux de travail à part entière, et non comme un simple assistant, en l'intégrant dans la recherche, la rédaction, la création de rapports et la prestation de services aux clients. Terminé à bon escient, elle permet de gagner des milliers d'heures, d'améliorer la qualité et de donner aux professionnels plus de temps pour se concentrer sur le travail que les clients valident réellement : le jugement, la stratégie et la confiance.

Mais vous n'avez pas besoin d'une douzaine d'applications disjointes pour franchir ce cap. Un environnement de travail IA convergent comme ClickUp vous offre tout en un seul endroit : des agents pour automatiser les tâches routinières, Brain pour afficher instantanément le contexte, et des cartes IA, Notetakers et Calendriers pour assurer la cohésion de l'équipe. Moins d'outils, plus de contexte, une adoption plus rapide. C'est ainsi que vous pouvez mettre l'IA au service de votre entreprise aujourd'hui et la développer demain.

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez profiter des avantages de l'IA de manière gratuite. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

L'IA a un impact sur la prestation de services aux clients en la rendant plus rapide, plus cohérente et plus transparente. Au lieu d'attendre plusieurs jours pour obtenir des mises à jour ou des rapports, les clients peuvent obtenir des informations en temps quasi réel grâce à l'automatisation et aux tableaux de bord. L'IA réduit également les erreurs dans le travail routinier et assure une transition plus fluide entre les équipes. Résultat : moins d'allers-retours, une communication plus proactive et des relations clients fondées sur la réactivité et la confiance.

L'IA ne remplacera pas les consultants, les avocats et les comptables, elle les complétera. L'IA peut rédiger une première version d'une proposition, scanner des contrats ou signaler des anomalies dans les données, mais elle ne peut remplacer le jugement professionnel, la stratégie ou la confiance des clients. Le travail le plus précieux dans les services professionnels (conseiller, interpréter, persuader) reste l'apanage des humains. Les entreprises qui adoptent l'IA avec discernement la considèrent comme une assistante qui élimine les tâches fastidieuses afin que les professionnels puissent se concentrer sur des contributions à plus forte valeur ajoutée.

Les cabinets de services professionnels adoptent l'IA avec succès en commençant par des cas d'utilisation ciblés et à fort impact, tels que les rapports ou la recherche, en intégrant l'IA directement dans les flux de travail et en formant le personnel à évaluer et à affiner les résultats. Ils ont également besoin d'une gouvernance en matière de confidentialité et de qualité des résultats. La réussite vient d'une mise à l'échelle progressive (pilotage, mesure de l'impact, puis expansion) plutôt que de la recherche effrénée de chaque nouvel outil. Les plateformes intégrées telles que ClickUp aident les entreprises à éviter la prolifération de l'IA tout en offrant des gains mesurables en termes d'efficacité et de qualité.

Vous équilibrez l'IA et l'expertise humaine dans les services professionnels en utilisant l'IA pour la rapidité et l'échelle, tout en laissant les humains en charge du jugement, de la confiance et du contexte. L'IA s'occupe de la rédaction, de résumer ou de l'automatisation des étapes répétitives ; les humains affinent, valident et décident. Les meilleures entreprises considèrent l'IA comme un « partenaire de flux de travail » plutôt que comme un remplacement, ce qui permet aux professionnels de se concentrer sur les perspectives stratégiques et les relations avec les clients tout en garantissant que le résultat reste précis, éthique et contextuellement valable.