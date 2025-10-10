Modèles gratuits de suivi de la tension artérielle pour surveiller votre santé

Plus de 1,4 milliard d'adultes souffrent d'hypertension artérielle (HTA) dans le monde. En fait, l'hypertension est un facteur cardiovasculaire majeur qui contribue à plus de cinq millions de décès dans le monde. Cependant, malgré ce nombre stupéfiant, seule une personne sur cinq la contrôle.

Pour beaucoup, il est tout simplement difficile de suivre et d'interpréter les mesures au fil du temps. Les fluctuations quotidiennes et les entrées manquées transforment ce qui devrait être une routine simple en une corvée stressante.

Un modèle de suivi de la tension artérielle fait toute la différence ici, en offrant un format structuré et facile à utiliser pour les particuliers, les soignants et les professionnels de santé. Vous pouvez enregistrer vos mesures de manière cohérente, repérer les tendances et prendre des décisions éclairées en matière de santé.

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles de ClickUp! 🩺

Que sont les modèles de suivi de la tension artérielle ?

Un modèle de suivi de la tension artérielle est un document structuré ou un formulaire numérique conçu pour vous aider à enregistrer et à surveiller systématiquement vos mesures de tension artérielle au fil du temps.

Ces modèles comprennent généralement des champs pour la date, l'heure, les valeurs de pression systolique et diastolique, la fréquence cardiaque et parfois des notes supplémentaires, des observations et des exigences.

Vous pouvez même suivre vos tendances, identifier les changements et partager vos antécédents médicaux avec des professionnels de santé pour une meilleure gestion de votre santé.

🧠 Anecdote : La mesure de la tension artérielle a fait ses débuts dans les années 1800 avec la canulation artérielle invasive. Au fil du temps, les méthodes ont évolué, menant au développement du sphygmomanomètre moderne.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi de la tension artérielle ?

Voici quelques facteurs à prendre en compte lorsque vous recherchez un bon modèle de suivi de la tension artérielle :

Comprend les champs essentiels pour les mesures systoliques et diastoliques, la date et l'heure, ainsi que la fréquence cardiaque, pour un suivi complet

Permet d'enregistrer des notes contextuelles , telles que les médicaments pris ou les facteurs liés au mode de vie

*la fonctionnalité comprend des calculs intégrés pour les moyennes et les tendances, ce qui facilite l'analyse et l'identification précoce des problèmes

Offre des repères visuels ou des indicateurs de couleur pour les valeurs anormales, garantissant une attention immédiate aux mesures préoccupantes

fournisseur, prestataire, offrant une interface conviviale* facile à imprimer ou à partager numériquement pour une utilisation régulière et une collaboration avec les professionnels de santé

Maintenance de la confidentialité des données et de l'accès facile, que ce soit sous forme numérique ou papier, afin de s'adapter à différents niveaux techniques

🔍 Le saviez-vous ? Votre tension artérielle atteint généralement son maximum le matin et diminue la nuit, suivant le rythme circadien naturel de votre corps. Ce cycle quotidien est influencé par des facteurs tels que le niveau d'activité, le stress et même la qualité du sommeil.

Les 14 meilleurs modèles de suivi de la tension artérielle en un coup d'œil

Voici les meilleurs modèles de suivi de la tension artérielle disponibles :

14 modèles gratuits de suivi de la tension artérielle

Voici quelques modèles d'autogestion qui vous permettront de contrôler efficacement votre tension artérielle.

1. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs et suivez vos progrès pour adopter une nouvelle habitude grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp vous aide à transformer vos routines quotidiennes en réussites constantes.

Enregistrez vos actions, suivez votre progression et restez responsable grâce à une vue unique et organisée. Vous bénéficiez également des vues ClickUp, notamment Tableau, Liste et Guide de démarrage, qui vous permettent de choisir la disposition la mieux adaptée à votre flux de travail.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

📌 Idéal pour : les personnes qui souhaitent adopter des habitudes saines, les soignants offrant leur assistance aux routines quotidiennes de leurs patients et les professionnels de santé qui aident leurs patients à maintenir des pratiques de bien-être régulières en maintenance.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. 🤦 Il y a un grand écart entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à franchir une étape dans l'amélioration de votre condition physique grâce à ses modèles de suivi des habitudes et ses tâches récurrentes. Imaginez que vous puissiez facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir votre rythme de méditation. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

2. Modèle ClickUp pour définir des objectifs en matière de choix de mode de vie personnel

Obtenir un modèle gratuit Définissez vos objectifs de mode de vie spécifiques et décomposez-les en étapes réalisables grâce au modèle ClickUp « Personal Lifestyle Choices Goal Setting Template » (Définition d'objectifs en matière de choix de mode de vie personnel)

Le modèle ClickUp « Personal Lifestyle Choices Goal Setting » (Définition d'objectifs personnels en matière de mode de vie ) transforme vos aspirations en étapes concrètes. Il vous permet de définir des objectifs clairs à l'aide des critères SMART afin de vous assurer qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Disposez-vous des compétences requises ? et Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif ? Décomposez vos objectifs en étapes réalisables grâce aux champs personnalisés ClickUp , tels queet

Suivez votre progression grâce à six statuts personnalisés, notamment Achevé , En cours , En retard , En attente , En bonne voie et À faire

Visualisez vos efforts grâce à cinq affichages différents, tels que Objectifs SMART, Effort vers les objectifs, Feuille de travail des objectifs SMART, Objectifs de l'entreprise et Guide de démarrage

idéal pour : *Les personnes qui souhaitent se fixer et atteindre des objectifs personnels grâce à des techniques d'accumulation d'habitudes et les soignants qui souhaitent offrir l'assistance à leurs patients pour changer leur mode de vie.

📖 À lire également : 75 modèles gratuits : achevez le défi

3. Modèle de journal quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi de vos progrès et de vos réalisations grâce au modèle de journal quotidien ClickUp

Le modèle de journal quotidien ClickUp vous aide à consigner vos activités quotidiennes, à suivre votre progression et à rester organisé.

Il prend également en charge les pièces jointes pour stocker des documents importants, les filtres d'étiquettes pour trier et afficher rapidement les tâches pertinentes, et les automatisations ClickUp pour réduire les mises à jour manuelles. Collaborez avec vos coéquipiers ou les membres de votre famille à l'aide de listes de tâches partagées, de commentaires et de notifications.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez vos activités quotidiennes à l'aide de champs personnalisés tels que Type de tâche , Dépenses et Détails pour bénéficier d'une visibilité complète

Planifiez à l'avance en utilisant le calendrier ou la vue Gantt pour programmer les tâches récurrentes et les échéances

Examinez les tendances à l'aide de filtres et de rapports afin d'identifier les goulots d'étranglement, les habitudes ou les domaines à améliorer

📌 Idéal pour : les personnes qui souhaitent s'organiser, les soignants assurant le suivi de routines, et les professionnels ou responsables de la santé qui ont besoin d'un journal quotidien structuré pour suivre efficacement la progression.

💡 Conseil de pro : Au lieu d'analyser manuellement vos données, demandez à ClickUp Brain de résumer vos mesures mensuelles et de mettre en évidence les tendances cachées, par exemple si vos dîners du dimanche font systématiquement grimper vos nombres. Demandez à ClickUp Brain de résumer les informations issues de votre environnement de travail Voici quelques invites, instructions pour utiliser l'IA comme assistant personnel: Résumer mes notes de suivi de tension artérielle de cette semaine

Mettez en évidence tous les jours où ma tension systolique était supérieure à 140

Quelle est la moyenne de mes 10 dernières entrées de tension artérielle ?

Donnez-moi un aperçu rapide de mon apport calorique quotidien par rapport à mes macros cette semaine

4. Modèle ClickUp SOP pour la mesure de la tension artérielle

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que vos mesures de tension artérielle sont cohérentes et standardisées grâce au modèle de procédures opératoires normalisées de mesure de la tension artérielle de ClickUp

Le modèle SOP de mesure de la tension artérielle de ClickUp fournit un guide clair, étape par étape, pour garantir des mesures précises et cohérentes. Il standardise le processus, minimise les erreurs et vous aide à conserver des enregistrements détaillés.

Intégré à ClickUp Docs, il vous aide à générer des rapports, à documenter et à examiner toutes vos mesures. Il est ainsi plus facile de suivre les tendances au fil du temps, d'identifier les anomalies et de communiquer efficacement les résultats aux équipes de soins.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez toutes les informations pertinentes à l'aide des champs personnalisés pour les informations sur les patients, le type d'appareil et le contexte de mesure

Surveillez les mesures préventives et réactives afin de détecter rapidement les mesures irrégulières ou les erreurs

Consultez et modifiez facilement les procédures opératoires normalisées grâce aux sections intégrées pour les FAQ, les liens et les mises à jour afin de maintenir votre flux de travail à jour

📌 Idéal pour : les professionnels de santé qui surveillent leurs patients, les soignants assurant le suivi de la tension artérielle à domicile et les cliniques ou institutions qui standardisent les mesures des signes vitaux.

📖 À lire également : Comment rédiger des notes de consultation (avec exemple)

5. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs réalisables en matière de soins personnels et organisez les tâches qui vous aideront à les atteindre grâce au modèle de plan de soins personnels de ClickUp

Grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp, vous pouvez organiser et suivre les activités qui prennent soin de votre corps et de votre esprit.

Il offre une disposition claire qui sépare les différents types d'activités de bien-être. Ce modèle permet de suivre facilement votre évolution personnelle, d'établir des routines et de rester fidèle à vos objectifs en matière de soins personnels sans vous sentir dépassé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Forfait des activités de bien-être en attribuant des champs personnalisés pour l'esprit , le corps ou l'âme afin de maintenir un équilibre entre les différents domaines de développement personnel

Suivez vos progrès à l'aide de statuts personnalisés tels que En bonne voie , Atteint ou En retard pour rester motivé et responsable

Enregistrez les détails et les références dans Note pour vous souvenir des bonnes pratiques, des recettes, des exercices ou des routines

📌 Idéal pour : les personnes qui souhaitent améliorer leur bien-être général, les aidants qui gèrent les routines de leurs proches et toute personne à la recherche d'un outil de développement personnel.

🧠 Anecdote amusante : Écouter Mozart ou Strauss pendant environ 25 minutes réduit davantage la pression artérielle systolique et diastolique que d'écouter ABBA ou de rester en silence. Donc, la musique classique = meilleure baisse.

6. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les points à améliorer dans votre emploi du temps grâce au modèle de forfait de développement personnel de ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous aide à diagrammer et à suivre votre parcours de croissance, que vos objectifs concernent la santé, l'état d'esprit, les habitudes ou les compétences.

Il organise vos ambitions en étapes gérables et vous fournit des outils (généralement codés par couleur !) pour voir clairement vos progrès.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Sachez instantanément où vous en êtes grâce à des statuts tels que En bonne voie , Hors piste et Objectif atteint

Enregistrez vos jalons et vos habitudes quotidiennes à l'aide de champs personnalisés tels que Cible quotidienne minimale , Succès et réalisations et Évaluation de bonheur

Visualisez votre parcours de croissance grâce à des affichages intégrés tels que PD par trimestre , Plan d'action et Suivi de la progression

Réexaminez et affinez régulièrement votre plan en programmant des contrôles réguliers et en ajustant vos objectifs au fur et à mesure de votre évolution

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent adopter de nouvelles habitudes et les médecins qui accompagnent leurs patients dans leur développement personnel à l'aide d'une application de suivi des habitudes.

📖 À lire également : Modèles gratuits de fiches de rapport CNA pour la documentation des soins aux patients

7. Modèle de checklist ClickUp

Obtenir un modèle gratuit À la fin de la semaine, passez en revue vos progrès en cochant les éléments achevés dans le modèle de checklist ClickUp

Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp apporte structure et un peu de plaisir à votre routine santé.

Avec des compteurs de séries pour vous motiver, des emojis pour le suivi de votre état d'esprit et des types de tâches codés par couleur, c'est un moyen facile et attrayant d'assurer un suivi hebdomadaire de votre santé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos mesures hebdomadaires de tension artérielle, vos médicaments et vos tâches de vie dans un affichage organisé

Capturez des informations supplémentaires à l'aide de types de tâches, de séries et d'une échelle d'émoticônes Feeling Good intégrée pour enregistrer à la fois vos données et votre humeur

Affichez les tâches en retard, la checklist du jour et les éléments achevés dans des sections clairement séparées pour une meilleure responsabilisation

📌 Idéal pour : Les particuliers, les aidants ou les professionnels de santé qui souhaitent disposer d'une structure hebdomadaire simple et reproductible pour enregistrer et surveiller leur tension artérielle.

🔍 Le saviez-vous ? Une activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire la tension artérielle. Même de courtes séances d'exercice de 10 minutes peuvent être bénéfiques. Différents types d'exercices contribuent de manière unique au contrôle de la tension artérielle : Exercices isométriques : Permettent d'obtenir les réductions de tension artérielle les plus importantes

Exercice aérobique : Réduit la tension artérielle et diminue la graisse viscérale

Entraînement de résistance dynamique : Renforce les muscles et réduit la pression systolique d'environ cinq mmHg

Entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) : Fournit des bienfaits cardiovasculaires en moins de temps et aide également à réduire la tension artérielle

8. Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Éliminez l'entrée manuelle des données grâce à l'importation automatisée des données à l'aide du modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

Le modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp combine une interface de feuille de calcul facile à utiliser avec des fonctionnalités de gestion des tâches. Ainsi, vous pouvez enregistrer, mettre à jour et consulter vos données de santé directement dans ClickUp sans vous soucier des notes éparpillées ou des fichiers Microsoft Excel.

Son mise en forme de tableau intégré, ses catégories groupées et son organisation basée sur le statut en font un moyen clair d'enregistrer les mesures de tension artérielle et les détails de santé connexes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos données de santé dans une disposition en tableau avec des colonnes personnalisables pour les mesures, les dates, les notes sur votre mode de vie ou les médicaments

Saisissez le statut de chaque entrée en regroupant les lignes sous des catégories telles que Nouvelles entrées , Validation , Approbation ou Achevé afin de garder vos journaux bien organisés

Affichez des cumuls de type financier ou des simples résumés de santé pour repérer les tendances, les moyennes et les valeurs aberrantes sur plusieurs semaines ou plusieurs mois

Consultez et effectuez la modification en cours des informations directement dans le tableau sans changer d'outil

idéal pour : *Les soignants qui gèrent plusieurs registres ou les personnes qui souhaitent un suivi précis de leur état de santé.

💡 Conseil de pro : Créez une vue filtrée pour les médecins qui affiche uniquement les données pertinentes (moyennes, signaux d'alerte, notes sur les médicaments), afin qu'ils n'aient pas à parcourir toutes vos données quotidiennes.

9. Modèle ClickUp pour les objectifs annuels de remise en forme

Obtenir un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs de santé clairs et mesurables grâce au modèle d'objectifs annuels de remise en forme de ClickUp

Le modèle ClickUp « Objectifs annuels de remise en forme » vous aide à rester cohérent dans le suivi de votre santé à long terme en structurant vos objectifs pour l'année.

Au lieu de vous fixer des objectifs vagues, vous pouvez documenter des cibles spécifiques, les décomposer en étapes réalisables et assurer la visibilité de votre progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos objectifs de santé annuels en les divisant en objectifs SMART

Saisissez vos informations personnelles et le contexte grâce à des champs de profil personnalisables afin de personnaliser vos journaux

Visualisez votre parcours grâce à des bilans de progression tout au long de l'année afin de constater vos progrès et de mettre en évidence les domaines nécessitant une attention particulière

Examinez vos tendances annuelles afin d'aligner le suivi de votre tension artérielle sur vos objectifs de bien-être généraux, vos ajustements de mode de vie ou vos soins préventifs

idéal pour : *Les personnes qui souhaitent établir la connexion entre leurs relevés quotidiens de tension artérielle et des objectifs de santé annuels plus ambitieux, ou les soignants et professionnels de santé qui aident quelqu'un à suivre ses résultats de bien-être à long terme.

Regardez cette vidéo pour façonner un plan de vie plus sain et plus durable :

10. Modèle de journal de tension artérielle au format PDF par Heart.org

Le modèle PDF de journal de tension artérielle de Heart.org est un modèle imprimable conçu pour vous aider au suivi facile de vos mesures à domicile.

Il est le fournisseur, prestataire de services, qui fournit des instructions claires pour garantir des résultats précis et organise les entrées en créneaux quotidiens AM/PM. De plus, vous disposez d'un espace dédié à vos objectifs personnels en matière de tension artérielle, ce qui vous permet de rester concentré.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez vos mesures du matin et du soir côte à côte pour mieux les comparer

Notez votre objectif personnel de tension artérielle en haut du tableau pour garder à l'esprit vos cibles

Partagez votre journal achevé avec votre médecin pour l'assistance aux discussions sur votre santé

idéal pour : *les personnes au suivi de leur tension artérielle à domicile, les aidants en assistance pour leurs proches et les patients qui ont besoin d'un journal simple à apporter à leurs rendez-vous médicaux.

🧠 Anecdote amusante : Les astronautes en microgravité perdent le « gradient de pression » habituel (la pression artérielle étant plus élevée dans les pieds que dans la tête). Le sang remonte, la pression s'équilibre et, avec le temps, leur corps s'adapte (la pression artérielle baisse) en apesanteur.

11. Modèle PDF de journal de tension artérielle à l'Accueil par Hypertension Canada

via Hypertension Canada

Le modèle PDF de journal de tension artérielle à domicile est un formulaire PDF à entrées multiples que vous pouvez remplir sur votre appareil ou imprimer. Il prend en charge deux mesures quotidiennes (deux mesures par session), effectue le suivi de votre fréquence cardiaque en plus de votre tension artérielle et comprend une colonne de commentaires pour ajouter du contexte ou des notes.

La section supérieure vous aide également à définir votre cible et à indiquer le bras que vous utilisez le plus souvent.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez deux mesures consécutives par session pour améliorer la précision

Ajoutez des notes contextuelles ou des commentaires à chaque entrée (par exemple, « juste après le café » ou « au repos »)

Définissez vos valeurs cibles en haut et indiquez votre bras principal pour la prise de mesure

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent suivre elles-mêmes leur santé et obtenir des informations plus détaillées, les patients qui travaillent avec des spécialistes et tous ceux qui préfèrent un fichier PDF numérique qu'ils peuvent réutiliser et emporter avec eux.

12. Modèle Excel de diagramme de mesures de tension artérielle par Vertex42

via Vertex42

Le modèle Excel de diagramme de mesure de la tension artérielle est une feuille de calcul Excel sans macro (également disponible en version Google Sheets et PDF) qui vous aide au suivi de vos mesures systoliques, diastoliques et de votre fréquence cardiaque au fil du temps.

Le modèle de suivi de la tension artérielle combine un journal imprimable et un diagramme visuel pour vous fournir des entrées numériques et des informations sur les tendances, afin que vous puissiez repérer les schémas récurrents.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Entrez votre tension artérielle cible en haut de la page pour afficher vos objectifs

Enregistrez la date, l'heure, la pression artérielle systolique et diastolique, ainsi que la fréquence cardiaque, avec un espace pour ajouter des notes contextuelles (par exemple, « après avoir consommé de la caféine », « au repos »)

Générez un diagramme qui affiche visuellement vos mesures au fil du temps afin de pouvoir repérer les tendances à la hausse ou à la baisse

📌 Idéal pour : les utilisateurs soucieux de leur santé qui souhaitent à la fois enregistrer leurs données et obtenir des informations visuelles, les patients férus de technologie qui préfèrent un suivi numérique et les personnes qui alternent entre le suivi sur papier et le suivi sur tableur.

🔍 Le saviez-vous ? Le rire a un effet à court terme sur la tension artérielle: lorsque les gens rient en regardant une vidéo drôle, leur tension artérielle systolique augmente (mais la tension diastolique reste généralement la même).

13. Modèle de journal quotidien de la tension artérielle par Template. Net

Le modèle de journal quotidien de la tension artérielle est un formulaire convivial et modifiable (Word/éditeur en ligne) qui vous permet de saisir les mesures horodatées de la tension systolique, diastolique et de la fréquence cardiaque, avec un espace pour les notes. Vous pouvez l'utiliser pour un suivi quotidien sans effort.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Entrez la date et l'heure de chaque mesure afin de les classer par ordre chronologique

Enregistrez votre tension systolique, diastolique et votre fréquence cardiaque au même endroit pour déterminer vos conditions de santé

Ajoutez des notes contextuelles (exemple, après l'exercice, stress organisationnel , médicaments)

Personnalisez les champs d'en-tête (comme votre nom ou celui de votre entreprise) pour personnaliser ou marquer le journal

idéal pour : *les personnes qui souhaitent disposer d'un journal numérique clair et personnalisé, les patients en suivi de leurs mesures quotidiennes et les soignants qui préfèrent un modèle modifiable (plutôt qu'un PDF fixe) pour le mettre en forme selon leur format.

Vous n'êtes pas encore convaincu par ClickUp ? Lisez ce qu'en dit Kaylee Hatch, responsable de marque chez Home Care Pulse :

ClickUp peut être adapté à presque tous les besoins en matière de gestion de projet. Il est suffisamment technique pour gérer de grands projets interdépartementaux d'une année sur l'autre, tout en étant personnalisable pour fonctionner comme une simple checklist quotidienne.

ClickUp peut être adapté à presque tous les besoins en matière de gestion de projet. Il est suffisamment technique pour gérer de grands projets interdépartementaux d'une année sur l'autre, tout en étant personnalisable pour fonctionner comme une simple checklist quotidienne.

14. Modèle Word de journal de suivi de la tension artérielle par Documentero

via Documentero

Le modèle Word Blood Pressure Log Template est un formulaire structuré et personnalisable permettant le suivi des informations relatives aux patients, des mesures et des notes des médecins.

Ce suivi enregistre la pression systolique, la pression diastolique, la fréquence cardiaque et des notes contextuelles tout en générant automatiquement des moyennes et des résumés. Avec des champs dédiés aux informations sur le patient et aux commentaires du médecin, le modèle de suivi de la tension artérielle fait le lien entre l'autosurveillance et les soins professionnels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez vos mesures de tension artérielle et de fréquence cardiaque, ainsi que des notes sur vos symptômes ou vos activités

Saisissez les informations relatives au patient, telles que son nom, son sexe, sa date de naissance et la période de suivi

Consultez les résumés automatiques indiquant les mesures totales, les moyennes et les tendances de votre fréquence cardiaque

Partagez-le avec les fournisseurs de santé qui peuvent ajouter des commentaires structurés directement dans le journal

📌 Idéal pour : les patients qui souhaitent disposer d'un journal de bord professionnel, les soignants qui ont besoin d'une documentation détaillée et les fournisseurs de soins de santé qui recherchent un registre clair de la progression, avec de la place pour les notes médicales.

📖 À lire également : Comment créer une checklist pour la routine matinale des adultes

Améliorez votre journal de santé avec ClickUp

Surveiller votre tension artérielle n'a rien de compliqué. Le bon modèle de suivi de la tension artérielle vous aide à rester responsable, à repérer les tendances et à apporter des informations utiles lors de votre prochaine visite chez le médecin.

Au-delà des journaux de tension artérielle, ClickUp vous permet de créer des suivis personnalisés, de définir des rappels et même de partager des mises à jour avec votre famille ou vos fournisseurs de soins de santé. De plus, ClickUp Brain vous aide à comprendre la signification de vos journaux de santé. Il résume également les tendances, repère les irrégularités et répond même instantanément à vos questions.

