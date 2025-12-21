Les 10 meilleures alternatives à Sococo pour la collaboration virtuelle en équipe et le bureau

SoSococo propose un bureau virtuel pour les équipes à distance et hybrides, leur permettant de collaborer comme si elles étaient réunies en personne. Cependant, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes techniques et des coûts élevés.

Si vous recherchez une alternative plus abordable qui fournit :

Une interface moderne et professionnelle

Des performances fiables pour les grandes équipes

Meilleure visibilité sur la progression et les responsabilités de l'équipe

Fonctionnalités telles que Tableaux blancs, partage d'écran, modification en cours de documents et espaces de discussion...

Alors vous êtes au bon endroit. Ce guide présente les meilleures alternatives à Sococo pour aider votre équipe à collaborer plus efficacement.

Pourquoi choisir des alternatives à Sococo ?

Si vous êtes un utilisateur de Sococo, vous vous reconnaîtrez probablement dans certaines de ces situations :

Navigation confuse : à mesure que votre équipe s'agrandit, il peut devenir difficile de trouver des collègues ou des salles en raison d'une interface encombrée et désordonnée.

Ralentissements des performances : Sococo peut utiliser beaucoup de ressources système, en particulier avec de nombreux flux vidéo. L'application mobile est limitée à une vue Liste basique.

Problèmes d'évolutivité : les grandes organisations peuvent rencontrer des difficultés liées à la complexité des dispositions et à la lenteur des performances lors du partage d'écran ou des visioconférences.

Absence de gestion des tâches : Sococo ne propose pas d'outils intégrés pour gérer les tâches, les objectifs ou les flux de travail.

🧠 Fait intéressant : près de 67 % des travailleurs du secteur technologique déclarent travailler à distance. C'est de loin le secteur qui compte la plus forte proportion de télétravailleurs.

Les meilleures alternatives à Sococo en un coup d'œil

Avant de commencer à explorer chaque alternative à Sococo, voici un bref aperçu des fonctionnalités, de la taille idéale des équipes et des tarifs de chaque outil. Que vous cherchiez à créer un bureau virtuel, à organiser des évènements en ligne ou simplement à maintenir la cohésion de votre équipe à distance, il existe un outil adapté à chacun de vos besoins.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, les agents IA facilitent la collaboration en temps réel, les vues et tableaux de bord personnalisés, l'automatisation des flux de travail créent l'IA de travail la plus complète au monde. Des start-ups aux grandes entreprises, toutes celles qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour la gestion de projet, l'automatisation et la collaboration interfonctionnelle. Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises. Tandem Communication vocale/vidéo instantanée, partage d'écran, mode de collaboration, indicateurs de présence Équipes à distance de petite à moyenne taille qui apprécient les discussions vocales/vidéo spontanées et la présence en temps réel pour une collaboration agile. Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 59 $/mois. Kumospace Plateforme de bureau virtuel avec audio spatial, salles interactives et outils de collaboration Équipes distribuées (5 à 100+) dans des environnements créatifs, technologiques ou d'agence à la recherche d'expériences de bureau virtuel immersives et interactives. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/utilisateur/mois. Teamflow Audio spatial, tableaux blancs et documents persistants, salles confidentielles, partage d'écran multiple, intégrations de productivité Équipes hybrides et à distance (10 à 200 personnes) souhaitant recréer l'ambiance d'un bureau physique avec des espaces de collaboration permanents. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois. Microsoft Teams Discuter, visioconférences, partage de fichiers, canaux, intégration approfondie de Microsoft 365, webinaires pouvant accueillir jusqu'à 10 000 participants, sécurité de niveau entreprise. Entreprises de taille moyenne à grande dans des secteurs réglementés qui ont besoin d'une communication sécurisée et évolutive, étroitement intégrée à Microsoft 365. Les forfaits payants commencent à 4,80 $ par utilisateur et par mois. Slack Messagerie par canal, obstacles, plus de 2 000 intégrations, générateur de flux de travail, recherche puissante, partage de fichiers Les start-ups technologiques et les PME qui privilégient des messages rapides, basés sur des canaux, et une intégration poussée avec les outils de développement. Les forfaits payants commencent à 8,75 $ par utilisateur et par mois. Zoom Réunions vidéo HD, salles de réunion, hébergement de webinaires, partage d'écran et assistant de réunion IA. Grandes entreprises ayant besoin de réunions vidéo, de webinaires et d'évènements virtuels fiables et de haute qualité Les forfaits payants commencent à 13,33 $ par utilisateur et par mois. Connecteam Suivi du temps, planification des horaires, mises à jour des tâches, fil d'actualité interne, suivi de l'emplacement, outils RH, modules de formation Entreprises de services sur le terrain, équipes de vente au détail, d'hôtellerie et de logistique gérant des employés mobiles ou sans poste de travail fixe à grande échelle Essai gratuit, forfaits payants à partir de 35 $/mois Cisco Webex Réunions vidéo (HD), visioconférences, webinaires, Tableau blanc, sondages, partage de fichiers, messagerie persistante, collaboration basée sur l'IA, sécurité renforcée Grandes entreprises et organisations gouvernementales nécessitant des fonctionnalités robustes en matière de sécurité, de conformité et de visioconférence avancée. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,50 $ par utilisateur et par mois. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Réunion, Calendrier, plus de 5 000 intégrations d'applications, contrôles d'administrateurs puissants, protection des données et conformité Les petites et moyennes entreprises et les équipes éducatives à la recherche d'une suite de productivité intégrée avec des outils d'administration et de collaboration faciles à utiliser. Les forfaits payants commencent à 8,40 $ par utilisateur et par mois.

Les meilleures alternatives à Sococo

Que vous souhaitiez créer un bureau virtuel, organiser des évènements en ligne ou simplement maintenir la cohésion de votre équipe à distance, il existe un outil adapté à chacun de vos besoins.

Examinons de plus près ce que chaque outil a à offrir.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour les tâches et la collaboration)

Certaines équipes pourraient s'éloigner du concept de bureau virtuel de Sococo, car elles recherchent une plateforme qui aide leur équipe à réaliser un travail plus efficace et plus intelligent.

Découvrez ClickUp. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble en un seul endroit la collaboration, la gestion des tâches et de la gestion de projet, le chat et les agents, le tout alimenté par l'IA.

Collaborez en ligne avec ClickUp Chat Facilitez la collaboration à distance sans frais supplémentaires dans ClickUp Chat.

Lorsque les équipes à distance travaillent dans un environnement en constante évolution, le travail est souvent fragmenté entre plusieurs outils, fenêtres de chat, documents, e-mails et systèmes publicitaires qui ne communiquent tout simplement pas entre eux. Résultat : les équipes passent un temps précieux à passer d'une application à l'autre, à rechercher du contexte et à lutter contre les silos d'informations, tandis que les organisations sont confrontées à des pertes croissantes de productivité et d'efficacité.

ClickUp élimine cette prolifération des outils en regroupant ceux que les équipes à distance utilisent réellement au quotidien.

Ainsi, au lieu de passer de Sococo pour la présence virtuelle à Slack pour discuter, à un outil distinct pour les tâches et à Google Docs pour la collaboration, tout converge vers une seule plateforme. C'est là toute la puissance d'une convergence au sein d'une plateforme.

Explorons maintenant chacune des fonctionnalités de ClickUp :

Chat et visioconférences intégrés à votre environnement de travail

Aujourd'hui, une communication fluide est la clé de voûte de toute équipe productive. Avec ClickUp Chat, vous ne perdrez plus jamais de temps à passer d'un outil de communication à un autre. Le chat est véritablement l'avenir du travail.

En effet, les discussions, les tâches et les projets ne se contentent pas de constituer une connexion, ils convergent. Vous pouvez communiquer avec votre équipe à l'aide de canaux ou de messages directs, créer des tâches à partir de messages instantanés, utiliser ClickUp AI pour résumer les fils de discussion, et bien plus encore.

Ou si vous préférez vous informer par vidéo, ClickUp SyncUps permet aux équipes à distance de rester synchronisées grâce à des vérifications rapides et structurées, directement dans votre environnement de travail. Vous pouvez attribuer des tâches, examiner l'avancement des projets et documenter les décisions, le tout dans la session SyncUp (que vous pouvez démarrer d'un simple clic dans votre fenêtre de chat) !

Participez à des discussions collaboratives rapides via SyncUps dans ClickUp Chat.

💡 Conseil de pro : la vidéo asynchrone est souvent plus facile lorsque votre équipe travaille sur plusieurs fuseaux horaires. ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran et votre voix directement depuis la plateforme. Vous pouvez enregistrer des écrans avec uniquement une voix off, annoter le contenu et partager facilement les vidéos obtenues. Ajoutez des commentaires à des horodatages spécifiques et lancez une discussion complète avec ClickUp Clips.

Gestion de projet puissante et intégrée

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp sont vraiment parfaitement adaptées à la collaboration en équipe virtuelle, car elles peuvent être personnalisées en fonction de chaque style de travail. En voici quelques-unes qui facilitent le travail asynchrone :

ClickUp Tableaux blancs : utilisez un canevas numérique pour réfléchir ensemble, cartographier les flux de travail et visualiser vos idées. Convertissez directement vos notes autocollantes et vos diagrammes en tâches réalisables, et liez vos tableaux blancs à des documents ou à des tâches pour un partage fluide des connaissances. utilisez un canevas numérique pour réfléchir ensemble, cartographier les flux de travail et visualiser vos idées. Convertissez directement vos notes autocollantes et vos diagrammes en tâches réalisables, et liez vos tableaux blancs à des documents ou à des tâches pour un partage fluide des connaissances.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mapper les flux de travail et plus encore.

ClickUp Docs : créez et collaborez sur des agendas de réunion, des wikis d'entreprise, des procédures opératoires normalisées et des briefs de projet. Utilisez l'édition en temps réel, la mise en forme avancée et les pages imbriquées, ainsi que des contrôles d'autorisation granulaires pour un partage sécurisé des documents. créez et collaborez sur des agendas de réunion, des wikis d'entreprise, des procédures opératoires normalisées et des briefs de projet. Utilisez l'édition en temps réel, la mise en forme avancée et les pages imbriquées, ainsi que des contrôles d'autorisation granulaires pour un partage sécurisé des documents.

ClickUp Automations : automatisez les processus routiniers tels que l'attribution des tâches, les changements de statut et les rappels grâce à plus de 100 recettes d'automatisation prédéfinies. Déclenchez des actions en fonction des mises à jour des tâches, des dates d'échéance ou des champs personnalisés afin que votre équipe virtuelle reste concentrée sur le travail à fort impact. automatisez les processus routiniers tels que l'attribution des tâches, les changements de statut et les rappels grâce à plus de 100 recettes d'automatisation prédéfinies. Déclenchez des actions en fonction des mises à jour des tâches, des dates d'échéance ou des champs personnalisés afin que votre équipe virtuelle reste concentrée sur le travail à fort impact.

Tableaux de bord ClickUp : créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser en temps réel la charge de travail, l'avancement des projets, le suivi du temps et les indicateurs clés. Utilisez des widgets pour les tâches, les objectifs, les Sprints et plus encore afin de surveiller les performances et de prendre des décisions basées sur les données. créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser en temps réel la charge de travail, l'avancement des projets, le suivi du temps et les indicateurs clés. Utilisez des widgets pour les tâches, les objectifs, les Sprints et plus encore afin de surveiller les performances et de prendre des décisions basées sur les données.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité Collaboration Detection de ClickUp pour voir en temps réel les indicateurs de saisie, les alertes de modifications en cours et les mises à jour instantanées lorsque vos collègues travaillent sur la même tâche ou le même document. Cette fonctionnalité aide les équipes à distance à éviter les modifications qui se chevauchent et à rester synchronisées sur tous les appareils. Facilitez la collaboration grâce à la détection instantanée et en direct de la collaboration de ClickUp.

Transformez le télétravail grâce à l'IA

ClickUp Brain est votre coéquipier IA conçu pour rendre la collaboration à distance plus intelligente, plus rapide et plus intuitive. Avec Brain, vous pouvez collaborer sur le même document, obtenir des recommandations, des résumés instantanés, des recherches externes et tout ce qu'un LLM complet peut faire.

Résumez instantanément les notes de réunion, les mises à jour de projet et les documents afin que votre équipe reste toujours sur la même longueur d'onde.

Générez automatiquement des éléments d’action et des tâches de suivi à partir de discussions ou de commentaires, réduisant ainsi le travail manuel.

Recherchez des réponses et des fichiers en quelques secondes dans toutes vos applications intégrées (telles que Google Drive, Slack et Notion).

Bénéficiez de suggestions basées sur l'IA pour rationaliser les flux de travail, identifier les obstacles et booster la productivité de votre équipe.

Collaborez plus rapidement grâce à des modèles pratiques.

Le modèle de plan de télétravail ClickUp est conçu pour aider les équipes à gérer leurs tâches, leurs calendriers et leurs priorités où qu'elles se trouvent. Attribuez facilement des responsabilités, fixez des délais et suivez les progrès en temps réel. Ce modèle permet aux équipes à distance de rester organisées, responsables et connectées, quel que soit le lieu où elles travaillent.

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'avancement des projets professionnels de vos employés où que vous soyez et à tout moment grâce au modèle de plan de travail pour le télétravail de ClickUp.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez d'interrompre votre équipe juste pour savoir qui travaille sur quoi ? ClickUp BrainGPT aide les équipes dispersées à collaborer efficacement sans les interruptions constantes qui peuvent ralentir le télétravail. Il s'agit d'un assistant IA pour ordinateur de bureau qui vous aide à : Recherchez tout, partout : BrainGPT effectue des recherches dans ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint et tous vos services connectés.

Trouvez instantanément vos collègues et leur travail : demandez « Qui travaille sur la refonte du site web ? » ou « Sarah est-elle disponible pour synchroniser rapidement ? » et BrainGPT vous répondra en fonction des tâches attribuées, des plannings et des mises à jour de statut actuels.

Coordination vocale : utilisez : utilisez Talk to Text pour attribuer des tâches, vérifier le statut d'un projet ou informer votre équipe lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. Les télétravailleurs peuvent rester connectés et coordonner leur travail en mode mains libres entre deux réunions ou pendant leurs trajets. Essayez ClickUp BrainGPT pour approfondir vos recherches et mieux comprendre le contexte de votre environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Notes de réunion automatiques : vous n'avez pas besoin d'assister à chaque appel ! : vous n'avez pas besoin d'assister à chaque appel ! ClickUp AI Notetaker fournit des résumés après chaque appel, transforme chaque élément exploitable de vos notes de réunion en tâches et met à la disposition des membres de l'équipe des transcriptions complètes consultables.

Synchronisez vos outils préférés : connectez Zoom, Outlook, Google Drive et bien d'autres encore à connectez Zoom, Outlook, Google Drive et bien d'autres encore à ClickUp Integrations afin que les mises à jour, les fichiers et les réunions restent au même endroit.

Passez rapidement des appels : lancez des SyncUps vocaux ou vidéo directement dans ClickUp Chat pour résoudre rapidement les problèmes et conserver le contexte intact.

Planifiez automatiquement votre semaine : laissez laissez ClickUp Calendrier vous suggérer les créneaux horaires idéaux pour vos tâches et vos réunions en fonction de la disponibilité et des délais de votre équipe.

Mettez-vous d'accord avant de commencer à travailler : définissez rapidement les attentes à l'aide définissez rapidement les attentes à l'aide des modèles de plan de communication de ClickUp qui précisent ce qu'il faut partager, quand et avec qui.

Limitations de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide en raison des nombreuses fonctionnalités disponibles.

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp est incroyablement polyvalent et est devenu notre outil de prédilection pour gérer tout, des tâches quotidiennes aux projets à long terme. J'adore sa personnalisation : nous avons pu l'adapter parfaitement au flux de travail de notre équipe. La possibilité de créer des tableaux de bord, d'automatiser les tâches récurrentes et de l'intégrer à des outils tels que Slack et Google Drive nous a fait gagner énormément de temps. L'interface utilisateur est également claire et facile à naviguer une fois que vous l'avez prise en main.

ClickUp est incroyablement polyvalent et est devenu notre outil de prédilection pour gérer tout, des tâches quotidiennes aux projets à long terme. J'adore sa personnalisation : nous avons pu l'adapter parfaitement au flux de travail de notre équipe. La possibilité de créer des tableaux de bord, d'automatiser les tâches récurrentes et de l'intégrer à des outils tels que Slack et Google Drive nous a fait gagner énormément de temps. L'interface utilisateur est également claire et facile à naviguer une fois que vous l'avez prise en main.

💡 Conseil de pro : Essayez le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, où les tâches, les évènements et la disponibilité de l'équipe sont fusionnés dans un tableau de bord intelligent. Tout comme Sococo, il crée un espace partagé où le temps sert de point d'ancrage pour la collaboration, sans utiliser d'avatars visuels. Éliminez les approximations et visualisez clairement les emplois du temps des membres de votre équipe dans le Calendrier ClickUp afin d'éviter les doubles réservations.

2. Tandem (idéal pour les réunions spontanées et une collaboration à distance fluide)

via Tandem

Si vous recherchez des plateformes de réunion virtuelles qui encouragent les sessions de brainstorming improvisées et les discussions spontanées, Tandem est une bonne option. Vous pouvez afficher la présence de vos coéquipiers et démarrer des discussions d'un simple clic grâce aux fonctionnalités « Wave & Talk » (Saluer et parler) ou « Notify Me When Free » (M'avertir quand disponible).

Vous bénéficiez d'espaces de collaboration structurés tels que Tables et Rooms, ainsi que d'outils de collaboration intégrés tels que le partage instantané d'écran, les curseurs partagés et le contrôle à distance de l'écran. L'outil s'intègre également à Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub et bien d'autres pour étendre la collaboration dans l'application.

Cependant, les intégrations impliquent que vous devez toujours passer d'un outil à l'autre pour accéder aux données réelles du projet. Alors que les discussions se déroulent dans Tandem, les tâches de suivi et la documentation se trouvent ailleurs.

Les meilleures fonctionnalités de Tandem

Reproduisez les salles de conférence réelles grâce aux salles Tandem (ou canaux vocaux) auxquelles tout le monde peut se joindre, vous assurant automatiquement une connexion à l'audio de tous les participants présents dans cette salle.

Permettez aux utilisateurs mobiles et aux invités externes de se connecter via un navigateur sans avoir à installer l'application.

Ajoutez des chronomètres, des agendas, des sondages et même de la musique pour des discussions dynamiques.

Limitations de Tandem

Fonctionnalités de collaboration limitées, telles que la gestion des tâches intégrée ou le suivi des projets.

Tarifs Tandem

Free

Petites équipes : 59 $/mois

Équipes de taille moyenne : 119 $/mois

Grandes équipes : 449 $/mois

Évaluations et avis Tandem

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tandem ?

Voici une critique d' e Capterra:

Un excellent outil pour un télétravail efficace, une alternative facile à utiliser qui regroupe plusieurs fonctions dans un seul programme.

Un excellent outil pour un télétravail efficace, une alternative facile à utiliser qui regroupe plusieurs fonctions dans un seul programme.

📮 ClickUp Insight : Près de 50 % des personnes interrogées déclarent que la plus grande étape supplémentaire ajoutée par le chat consiste à déplacer manuellement les tâches vers un autre outil. 20 % passent du temps à relire les fils de discussion juste pour trouver le véritable élément à accomplir. Ces petites interruptions s'accumulent, car chaque transfert représente une petite perte de temps, d'énergie et de clarté. ClickUp remplace la course de relais par un seul mouvement. Dans ClickUp Chat, vos fils de discussion peuvent être instantanément transformés en tâches traçables. Vous ne perdez pas votre élan en transférant le contexte, car l'environnement de travail convergé IA de ClickUp le conserve intact pour vous.

3. Kumospace (idéal pour les bureaux virtuels immersifs et l'engagement des équipes)

via Kumospace

Kumospace propose une version numérique de votre bureau réel dans des environnements virtuels de type jeu vidéo : des bureaux avec tables basses, salons, décoration personnalisée et salles à thème.

Vos équipes peuvent communiquer par visio-conférences et discussions, collaborer sur des documents, échanger des idées sur des tableaux blancs virtuels et même jouer à des jeux interactifs. Ainsi, vous ne vous contentez pas d'organiser des réunions, mais vous créez une culture d'entreprise, même à distance.

Lorsque vous organisez des réunions spontanées, le système Kumospace fournit l'assistance pour le partage d'écran simultané, les présentations multi-utilisateurs et les commandes intuitives pour les présentateurs. De plus, des fonctionnalités telles que le lever de main et l'enregistrement des réunions sont intégrées, garantissant clarté et responsabilité pendant les discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Kumospace

Créez un siège social virtuel pour les réunions et la collaboration en équipe, et organisez des évènements virtuels et des webinaires à grande échelle.

Renforcez la sécurité grâce aux contrôles d'administrateur, à l'authentification unique (SSO) et aux permissions personnalisables.

Bénéficiez d'une visibilité sur l'activité, l'engagement et les habitudes d'utilisation de votre équipe grâce à des analyses avancées.

Limitations de Kumospace

La qualité de la vidéo et de l’audio peut parfois être inégale, en particulier lors de réunions avec de nombreux participants.

Tarifs Kumospace

Free

Entreprise : 16 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kumospace

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kumospace ?

Voici un avis publié sur G2:

L'interface de Kumospace est intuitive et facile à utiliser, ce qui rend la transition entre les réunions en personne et les réunions virtuelles beaucoup plus fluide. De plus, la possibilité de personnaliser les espaces et d'ajouter des éléments interactifs tels que de la musique et des jeux améliore considérablement l'expérience, la rendant plus amusante et plus attrayante.

L'interface de Kumospace est intuitive et facile à utiliser, ce qui rend la transition entre les réunions en personne et les réunions virtuelles beaucoup plus fluide. De plus, la possibilité de personnaliser les espaces et d'ajouter des éléments interactifs tels que de la musique et des jeux améliore considérablement l'expérience, la rendant plus amusante et plus attrayante.

🎥 Regardez : Vous en avez assez de jongler entre les chats, les documents et les notifications incessantes sur cinq applications différentes ? Dans cette vidéo, nous passons en revue les meilleurs outils de collaboration en ligne qui permettent réellement de rassembler votre équipe, sans perturber votre concentration. Voici ce que nous allons aborder 👇 ✅ Les meilleures plateformes de collaboration pour les équipes à distance et hybrides✅ Partage de documents en temps réel, Tableaux blancs et suivi des tâches✅ Comment ClickUp remplace cinq outils en un seul pour un travail d'équipe fluide

4. Teamflow (idéal pour reproduire l'ambiance d'un bureau physique dans les équipes à distance)

via Teamflow

La disposition interactive en 2D ou 3D de Teamflow permet aux utilisateurs de personnaliser les espaces virtuels avec des salles, des bureaux, du mobilier, des zones et même des avatars personnalisés. Les outils de collaboration, tels que l'audio basé sur la proximité, les navigateurs partagés par plusieurs personnes et l'accessibilité mobile, offrent une expérience immersive.

Les fichiers et documents provenant de Google Docs, Trello, Notion, Figma et d'autres plateformes peuvent être intégrés directement dans l'environnement de travail.

L'outil dispose également d'une fonctionnalité spécialisée pour les commerciaux, conçue pour les SDR, qui permet des sessions d'appels en direct, l'observation par les pairs, des commentaires en temps réel et des célébrations virtuelles. Vous pouvez également l'intégrer à des plateformes commerciales telles que Aircall, Salesloft, Outreach, etc. , pour le coaching et la collaboration en direct lors des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Teamflow

Naviguez et contrôlez ensemble la même page Web grâce à la co-navigation en temps réel.

Accédez à des salles privées avec des contrôles de confidentialité pour des discussions plus confidentielles ou des entretiens individuels.

Conservez le contenu et la disposition dans les espaces et les salles Teamflow même après le départ des utilisateurs pour une continuité et un contexte améliorés.

Limitations de Teamflow

Nécessite une bonne connexion Internet et du matériel moderne pour une expérience optimale.

Tarifs Teamflow

Free

Seed : 20 $ par employé/mois

Entreprise : 30 $ par employé/mois

Évaluations et avis sur Teamflow

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamflow ?

Voici un avis publié sur G2:

Teamflow crée cet espace virtuel pour permettre à ceux d'entre nous qui font du télétravail de se sentir en connexion avec les autres et de travailler en toute flexibilité. J'apprécie la possibilité de concevoir l'espace à notre guise et de décorer l'espace de bureau virtuel avec de jolies vues et d'adorables animaux de compagnie que nous aimons tous.

Teamflow crée cet espace virtuel pour permettre à ceux d'entre nous qui travaillent à distance de se sentir en connexion avec les autres et de travailler en toute flexibilité. J'apprécie la possibilité de concevoir l'espace à notre guise et de décorer l'espace de bureau virtuel avec de jolies vues et d'adorables animaux de compagnie que nous aimons tous.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

5. Microsoft Teams (idéal pour la communication et la collaboration évolutives en entreprise)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams est l'une des plateformes les plus utilisées pour la collaboration virtuelle entre équipes distantes et hybrides. Lancée dans le cadre de la suite Microsoft 365, elle combine communication, partage de fichiers, suivi de projets et intégrations en un seul hub.

Les administrateurs peuvent également organiser des webinaires et des réunions de grande envergure pouvant accueillir jusqu'à 10 000 participants. L'interface conviviale de Teams s'intègre parfaitement aux autres applications Microsoft 365, telles que PowerPoint, Word et Excel.

De plus, l'expérience de visioconférence est intuitive, grâce à des fonctionnalités telles que le lever de la main, les salles de discussion, le flou d'arrière-plan et les réactions en direct, qui sont intégrées de manière transparente dans l'interface de réunion pour une expérience conviviale. La plateforme utilise la technologie Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) pour protéger les données de l'organisation pendant les appels audio et vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Teams

Facilitez les discussions individuelles et de groupe, ainsi que les canaux de messagerie dédiés aux discussions ciblées sur des projets spécifiques.

Structurez les équipes et les canaux autour des services, des projets ou des thèmes, afin que les discussions et les fichiers soient toujours contextualisés.

Limites de Teams

Options limitées pour intégrer des collaborateurs externes dans Teams

Tarifs Teams de Microsoft

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $ par utilisateur/mois

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $ par utilisateur/mois

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 16 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 700 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Teams ?

Voici une critique de G2:

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Teams, c'est que tout est intégré dans une seule plateforme : les chats, les réunions, le partage de fichiers et même les applications tierces. Cela facilite vraiment la collaboration au quotidien, en particulier lorsque l'on travaille avec des équipes interfonctionnelles. La possibilité de passer un appel rapide ou de planifier des réunions directement à partir d'un chat est très pratique.

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Teams, c'est que tout est intégré dans une seule plateforme : les chats, les réunions, le partage de fichiers et même les applications tierces. Cela facilite vraiment la collaboration au quotidien, en particulier lorsque l'on travaille avec des équipes interfonctionnelles. La possibilité de passer un appel rapide ou de planifier des réunions directement à partir d'un chat est très pratique.

🧠 Anecdote : GitLab, la plus grande entreprise entièrement à distance au monde, compte plus de 2 000 membres d’équipes dans plus de 60 pays, ce qui prouve que les cultures à distance peuvent se développer à une échelle plus grande que de nombreux sièges sociaux.

6. Slack (idéal pour la messagerie et les intégrations flexibles au sein d'une équipe)

via Slack

Vous pouvez reproduire les salles virtuelles de Sococo dans Slack en utilisant des canaux dédiés à la communication d'équipe, tels que #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor pour les différents services et #project-alpha pour les discussions spécifiques à un projet.

Il existe également des réunions quotidiennes qui peuvent être lancées dans n'importe quel canal ou DM pour des appels audio et des visioconférences avec partage d'écran. Les membres de l'équipe peuvent se connecter et se déconnecter à leur guise, comme s'ils entraient dans un bureau virtuel. Vous pouvez ajouter des réactions sous forme d'émojis pour rendre les discussions amusantes et interactives.

Les intégrations sont simples. Vous pouvez établir une connexion avec Google Agenda ou Outlook pour suivre les plannings de l'équipe en temps réel et ajouter des fichiers provenant de Google Drive, Dropbox, Notion et d'autres sources aux canaux concernés.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Personnalisez les notifications et utilisez les messages programmés pour communiquer au moment le plus opportun.

Intégrez-les à des systèmes de fichiers tels que Google Drive, à des outils de gestion de projet tels que ClickUp, ou même à des outils de développement tels que GitHub.

Automatisez les tâches et processus routiniers grâce au générateur de flux de travail de Slack, par exemple pour envoyer des messages de bienvenue aux nouveaux membres, achever des formulaires, créer des processus d'approbation, etc.

Limites de Slack

Avec de nombreux canaux et des notifications constantes, il est facile de se laisser distraire ou de manquer des messages importants dans le brouhaha ambiant.

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/utilisateur/mois

Business+ : 15 $/utilisateur/mois

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 35 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Slack ?

Voici un avis publié sur G2:

Slack a vraiment changé la façon dont notre équipe travaille ensemble. Il est très facile à utiliser et nous aide à rester connectés, que nous soyons au bureau ou en télétravail. Au lieu de fouiller dans nos e-mails, nous pouvons discuter rapidement, partager des fichiers et tout organiser en un seul endroit.

Slack a vraiment changé la façon dont notre équipe travaille ensemble. Il est très facile à utiliser et nous aide à maintenir une connexion, que nous soyons au bureau ou en télétravail. Au lieu de fouiller dans nos e-mails, nous pouvons discuter rapidement, partager des fichiers et tout organiser en un seul endroit.

7. Zoom (idéal pour les réunions vidéo et les webinaires)

via Zoom

Que vous organisiez un webinaire à grande échelle, une réunion rapide ou un apéritif virtuel entre amis, Zoom est une option fiable. Il intègre divers outils de communication dans une seule plateforme, tels que la visioconférence pour les réunions, la messagerie instantanée pour la collaboration en équipe, la prise de rendez-vous, etc.

Pour la communication asynchrone, Zoom Clips permet aux utilisateurs de créer et de partager des messages vidéo ou des enregistrements d'écran. Zoom Docs permet la modification en cours de documents en temps réel avec historique des versions et commentaires. Et, pour ne pas être en reste, Zoom Tableau blanc offre une toile virtuelle pour le brainstorming et la planification avec l'équipe.

Cependant, Zoom ne dispose toujours pas de fonctionnalités natives de gestion de projet. Les équipes doivent souvent transférer manuellement les décisions et les éléments à mener de Zoom vers leurs outils de gestion de projet, ce qui entraîne des changements de contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Résumez le contenu des réunions, les fils de discussion par e-mail et les discussions par chat avec Zoom IA Companion.

Divisez vos réunions en petits groupes pour des discussions ou des ateliers ciblés à l'aide des salles de réunion Zoom.

Intégrez-les de manière transparente à des outils de productivité tels que ClickUp, à des systèmes de gestion de l'apprentissage tels que Moodle et Canvas, et à des applications de calendrier telles que Google Agenda et Outlook.

Limites de Zoom

Il manque de fonctionnalités avancées telles que les réponses en fil de discussion et la gestion des fichiers, ce qui rend difficile le suivi des liens partagés et des messages essentiels.

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 21,99 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 54 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 400 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Zoom ?

Voici un avis publié sur G2:

Le principal atout de Zoom Workplace réside dans sa capacité à combiner de manière transparente la visioconférence, le chat, les Tableaux blancs et le partage de fichiers sur une seule et même plateforme. La qualité de la vidéo et de l'audio est toujours excellente, même lors de réunions importantes. J'apprécie également les salles de discussion et les fonctionnalités de webinaire, qui sont extrêmement utiles pour les sessions internes et externes.

Le principal atout de Zoom Workplace réside dans sa capacité à combiner de manière transparente la visioconférence, le chat, les Tableaux blancs et le partage de fichiers sur une seule et même plateforme. La qualité de la vidéo et de l'audio est toujours excellente, même lors de réunions importantes. J'apprécie également les salles de discussion et les fonctionnalités de webinaire, qui sont extrêmement utiles pour les sessions internes et externes.

8. Connecteam (idéal pour gérer les opérations du personnel de première ligne et sans bureau)

via Connecteam

Bien que Connecteam ne dispose pas de l'audio spatial ou des visioconférences basées sur les salles de Sococo, vous pouvez toujours créer des groupes ou des chats dédiés pour les services, les projets et les espaces sociaux. Le fil d'actualités permet à la direction de partager les messages du PDG ou les nouvelles quotidiennes du bureau, et l'annuaire des employés indique qui fait partie de l'équipe, leur rôle et comment les contacter.

L'outil dispose également de fonctionnalités de suivi du temps, permettant aux membres de l'équipe d'enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ ou de marquer leurs quarts de travail, afin que chacun puisse voir qui est actif, en pause ou hors service. Vous pouvez également définir des statuts personnalisés et des alertes d'automatisation pour les mises à jour des tâches, afin que tout le monde soit informé en temps réel de l'activité de l'équipe.

Connecteam comprend des outils de planification des horaires, des modules de formation pour l'intégration et la conformité, ainsi qu'une conception axée sur les appareils mobiles qui convient parfaitement aux équipes qui ne sont pas à leur bureau toute la journée. La plateforme combine la gestion du personnel et la communication d'équipe dans une seule application.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Intégrez des liens Zoom, Teams ou Google Meet dans les chats ou les évènements pour organiser des réunions vidéo en un seul clic.

Créez des hubs de documentation et des bases de connaissances pour stocker les politiques de l'entreprise, les procédures opératoires normalisées et les fichiers de projet afin de faciliter leur accès.

Générez des rapports automatisés tels que les relevés de temps des employés, les dépassements de limites quotidiennes, les absences et les absences injustifiées.

Limites de Connecteam

Moins d'options de personnalisation dans l'ensemble (moins de vues/modèles/statuts) et moins de flexibilité pour les projets de grande envergure impliquant plusieurs parties prenantes.

Tarifs Connecteam

Essai gratuit

Basique : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (plus de 2 880 évaluations)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 380 évaluations)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez Connecteam, c'est sa convivialité et son caractère tout-en-un. La plateforme facilite considérablement la gestion des plannings, le suivi du temps de travail et la communication avec l'équipe sans avoir à jongler entre plusieurs applications. J'aime particulièrement la simplicité avec laquelle les employés peuvent pointer à l'arrivée et au départ depuis leur téléphone, demander des congés et se tenir informés grâce au fil d'actualité de l'entreprise.

Ce que j'apprécie le plus chez Connecteam, c'est sa convivialité et son caractère tout-en-un. La plateforme facilite considérablement la gestion des plannings, le suivi du temps de travail et la communication avec l'équipe sans avoir à jongler entre plusieurs applications. J'aime particulièrement la simplicité avec laquelle les employés peuvent pointer à l'arrivée et au départ depuis leur téléphone, demander des congés et se tenir informés grâce au fil d'actualité de l'entreprise.

📮 ClickUp Insight : 48 % des employés affirment que le travail hybride est idéal pour concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, avec 50 % d'entre eux travaillant encore principalement au bureau, il peut être difficile de rester en phase entre les différents emplacements. Mais ClickUp est conçu pour tous les types d'équipes : à distance, hybrides, asynchrones et tout ce qui se trouve entre les deux. Grâce à ClickUp Chat et Assigned Comments, les équipes peuvent rapidement partager des mises à jour, donner leur avis et transformer les discussions en actions, sans réunions interminables. Collaborez en temps réel via ClickUp Docs et ClickUp Tableaux blancs, attribuez des tâches directement à partir des commentaires et assurez-vous que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, quel que soit son lieu de travail ! 💫 Résultats concrets : STANLEY Sécurité a constaté une augmentation de 80 % de la satisfaction au travail d'équipe grâce aux outils de collaboration fluides de ClickUp.

9. Cisco Webex (idéal pour les vidéoconférences de sécurité de niveau entreprise)

via Webex

Webex by Cisco a commencé comme un outil de réunion et de webinaire, mais a depuis ajouté une large gamme d'outils de collaboration d'entreprise. Ses produits les plus populaires sont Webex Calling et Webex Meetings. Les réunions dans Cisco se déroulent en vidéo et audio HD pour un maximum de 1 000 participants.

Il existe plusieurs façons de participer, notamment par numéro d'appel direct, VOIP ou en étant appelé par l'organisateur de la réunion. Webex s'intègre également à plusieurs calendriers, tels que Google Agenda, ce qui facilite la planification des réunions.

La sécurité est un autre domaine dans lequel Cisco Webex se distingue. Les réunions dans le cloud sont toutes cryptées, et vous pouvez également ajouter des mots de passe et verrouiller les salles. Il dispose de fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la transcription en temps réel, les résumés automatisés des réunions et la suppression du bruit, afin d'améliorer la qualité des réunions.

La plateforme convient particulièrement aux entreprises qui ont besoin d'une sécurité de niveau professionnel, de certifications de conformité et d'une intégration avec l'infrastructure de communication Cisco existante.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex

Utilisez Webex Espaces (chats de groupe persistants) pour représenter les services, les projets ou les espaces sociaux.

Ajoutez des fichiers clés, des Tableaux blancs ou des liens sous forme d'onglets dans chaque espace afin de créer une « bibliothèque de ressources » pour cette salle.

Gardez une salle de réunion Webex dédiée ouverte comme salle de pause virtuelle où les coéquipiers peuvent se retrouver à tout moment.

Limitations de Cisco Webex

Bien que Webex soit riche en fonctionnalités, de nombreux utilisateurs trouvent son interface moins intuitive que celle de ses concurrents tels que Zoom ou Microsoft Teams.

Tarifs Cisco Webex

Free

Webex Meet : 14,50 $/utilisateur/mois

Webex Suite : 25 $/utilisateur/mois

Webex Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (plus de 20 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 7 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Cisco Webex ?

Voici une critique de G2 :

J'adore la façon dont Webex rend les réunions virtuelles fluides grâce à sa qualité de vidéo et d'audio exceptionnelle, qui donne l'impression d'être en face à face. Les outils de collaboration en temps réel, tels que les Tableaux blancs et le partage instantané de fichiers, facilitent le brainstorming et permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

J'adore la façon dont Webex rend les réunions virtuelles fluides grâce à sa qualité de vidéo et d'audio exceptionnelle, qui donne l'impression d'être en face à face. Les outils de collaboration en temps réel, tels que les Tableaux blancs et le partage instantané de fichiers, facilitent le brainstorming et permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

🧐 Le saviez-vous ? Le rapport State of the Global Workplace de Gallup révèle que les travailleurs entièrement à distance affichent le taux d'engagement le plus élevé (31 %), contre 23 % pour les travailleurs hybrides et seulement 19 % pour les travailleurs sur site.

10. Google Workspace (idéal pour une suite intégrée de productivité et de collaboration)

via Google Workspace

Si vous travaillez à distance, vous utilisez probablement déjà plusieurs applications intégrées à Google Workspace, telles que Gmail, Drive, Calendar, Meet, etc. Il s'agit d'un ensemble d'applications basées sur le cloud, conçues pour améliorer la productivité au travail.

Google Workspace propose des outils de communication et de réunion instantanés qui imitent les interactions « drop-in » de Sococo, tels que Google Meet pour les réunions vidéo spontanées directement depuis Chat, Calendrier ou Gmail. Des fonctionnalités utiles telles que les heures de travail de Google Agenda et les indicateurs de présence de Google Chat (Actif, Absent et Ne pas déranger) aident les membres de l'équipe à voir la présence et la disponibilité de chacun.

De plus, Google Docs, Sheets et Slides permettent à vos équipes de collaborer sur des documents en temps réel, ce qui en fait un outil fiable pour le brainstorming ou la gestion de projet. Vous pouvez intégrer des applications telles que ClickUp directement dans Gmail/Chat afin de relier la gestion des tâches à la communication au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Google Workspace

Stockez tous les fichiers, procédures opératoires normalisées et politiques de l'entreprise dans des dossiers structurés, et utilisez des disques partagés pour que les services puissent conserver leur travail au même endroit.

Partagez votre statut lorsque vous êtes en ligne ou en mode concentration, afin que vos collègues puissent rapidement savoir s'ils peuvent entamer une discussion.

Collaborez en temps réel avec un suivi des modifications, des commentaires et un historique des versions.

Limites de Google Workspace

En tant que suite entièrement basée sur le cloud, Google Workspace dépend fortement d'un accès Internet stable. Sans cela, l'accès aux fichiers, la collaboration en temps réel et la plupart des fonctionnalités sont soit restreints, soit indisponibles.

Tarifs Google Workspace

Starter : 8,40 $ par utilisateur/mois

Standard : 16,80 $ par utilisateur/mois

Plus : 26,40 $ par utilisateur/mois

Enterprise Plus : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43 601 avis)

Capterra : 4,7/5 (17 316 avis)

Que disent les utilisateurs réels de l'environnement de travail de Google ?

Voici une critique de G2:

Google Workspace excelle vraiment dans la collaboration en temps réel : plusieurs collègues peuvent travailler simultanément sur un document ou une feuille de calcul, et vous pouvez voir les modifications de chacun en direct. Avec Gmail, Calendrier, Drive, Meet et Chat réunis sous un même toit, je n'ai plus besoin de passer d'un outil à l'autre : tout est accessible en un clic.

Google Workspace excelle vraiment dans la collaboration en temps réel : plusieurs collègues peuvent travailler simultanément sur un document ou une feuille de calcul, et vous pouvez voir les modifications de chacun en direct. Avec Gmail, Calendar, Drive, Meet et Chat réunis sous un même toit, je n'ai plus besoin de passer d'un outil à l'autre : tout est accessible en un clic.

Améliorez votre collaboration virtuelle avec ClickUp

Voilà : vous disposez désormais du meilleur outil de collaboration virtuelle pour votre équipe à distance.

Si votre priorité est une interface utilisateur épurée, des salons animés par des avatars ou des hubs de collaboration hautement performants, il existe une plateforme conçue pour répondre à vos besoins spécifiques. Mais seules quelques-unes offrent tout cela sous un même toit.

C'est pourquoi ClickUp est le choix idéal. Il dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour optimiser la collaboration virtuelle avec votre équipe à distance. Si vous êtes prêt à centraliser vos outils et à faciliter la collaboration entre les équipes, ClickUp est la solution tout-en-un qu'il vous faut.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour rassembler votre équipe, où qu'elle se trouve.