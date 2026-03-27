Les 10 meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale du texte

Vous ouvrez un document vierge, prêt à écrire. Cinq minutes plus tard, vous fixez toujours le curseur, votre cerveau tournant à toute vitesse, bien plus vite que votre frappe. Les points d'action vous échappent, et soudain, écrire devient une corvée.

Imaginez maintenant que vous puissiez simplement parler — e-mails, notes de réunion, voire brouillons de blog — et voir vos mots s'afficher instantanément.

Prêt à passer à l'action ? Nous avons sélectionné pour vous certaines des meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale pour transformer votre voix en texte et vous permettre de réaliser votre travail plus rapidement et plus facilement.

C'est parti ! 🎤

Aperçu des meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale

Voici un aperçu pratique des meilleurs outils qui transformeront votre voix en texte sans aucun souci :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Notes vocales et documentation des tâches intégrées pour les équipes de toutes tailles ayant besoin d'une collaboration structurée ClickUp Brain MAX avec saisie vocale, AI Notetaker pour les réunions en ligne, Voice Clips, documents, AI-context, liaison de tâches Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Fireflies.ia Transcription automatique et résumés de réunions virtuelles pour les professionnels et les équipes ayant un volume élevé de réunions Transcription en temps réel, résumés générés par l'IA, multilingue, AskFred Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 18 $/mois Tactiq Transcription en direct des réunions avec des résumés ChatGPT pour les équipes qui ont besoin de clarté et d'informations partagées sur les réunions Sous-titres en temps réel, éléments à effectuer générés par l'IA, rédaction de suivis Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 12 $/mois Speechnotes Dictée vocale rapide sur les pages Web pour les particuliers ou les créateurs de contenu indépendants Micro flottant, léger Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 1,9 $ par mois Notta Des transcriptions rapides et précises pour les petites équipes ou les particuliers travaillant avec plusieurs langues Haute précision, conversion multilingue Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Transkriptor Une transcription précise pour divers cas d'utilisation, destinée aux particuliers ou aux petites équipes à la recherche d'une solution abordable Plus de 100 langues d'assistance, téléchargement de fichiers, enregistrement de réunions Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 19,99 $/mois Voice In Dictée dans n'importe quel champ de texte d'un navigateur pour les personnes à la recherche de solutions rapides Reconnaissance vocale en temps réel, assistance universelle pour les champs de texte Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 9,99 $/mois LipSurf Contrôle du navigateur par la voix pour les utilisateurs soucieux de puissance et d'accessibilité Navigation vocale, commandes de dictée, assistance pour les macros Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 4 $ par mois MeetGeek IA Enregistrement automatique des réunions + analyses pour les équipes à la recherche de solutions avancées spécialement conçues pour les réunions Résumés générés par l'IA, tableau de bord analytique, recherche globale Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 19 $/mois SpeechText. IA Une transcription fiable via navigateur pour les utilisateurs individuels ou les équipes ayant besoin d'une transcription rapide Capture micro, téléchargement instantané, audio du navigateur Gratuit ; les forfaits payants commencent à 10 $ pour 180 minutes de transcription

Que faut-il rechercher dans les extensions Chrome de reconnaissance vocale ?

Voici ce qu'il faut rechercher dans les extensions Chrome de reconnaissance vocale :

Transcription précise : Capturez systématiquement la parole dans des environnements bruyants et comprenez différents accents sans erreur d'interprétation

Mise en forme intelligente : Insertion automatique de ponctuation et de paragraphes, et reconnaissance des commandes vocales pour des actions telles que « nouvelle ligne » ou « supprimer le dernier mot »

Assistance multilingue : Détectez et transcrivez dans des dizaines de langues avec une transition fluide lors de discussions multilingues

Utilisation en temps réel : Tapez directement dans Google Docs, Gmail ou les discussions de réunion pendant que l'extension transcrit votre discours en arrière-plan

Exportations faciles : Téléchargez vos transcriptions dans plusieurs formats, tels que TXT, PDF ou Docs, pour un transfert et une documentation plus rapides

Sécurité renforcée : assurez-vous que les transcriptions de vos réunions ne sont pas stockées, vendues ou utilisées pour l'entraînement par des fournisseurs tiers d'IA, afin de préserver la confidentialité de vos données audio

Installation légère : Installez-les rapidement, utilisez-les sans ralentir votre navigateur et activez-les à l'aide d'un seul raccourci clavier pour une dictée instantanée

🧠 Anecdote : Lorsque IBM a lancé le Shoebox en 1962, celui-ci ne pouvait reconnaître que 16 mots et chiffres prononcés. Il s'agissait néanmoins d'une innovation révolutionnaire à l'époque, qui a ouvert la voie à la dictée vocale moderne.

Les meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale

Voici notre sélection des meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale. 👇

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour les notes vocales intégrées et la documentation des tâches)

Travaillez 400 % plus vite avec ClickUp Brain MAX Boostez votre productivité avec ClickUp Talk to Text dans Brain MAX

ClickUp est un environnement de travail tout-en-un où le travail, la communication et la collaboration cohabitent, le tout optimisé par l'IA. ClickUp Brain MAX étend cette puissance à votre bureau.

Cette application IA pour ordinateur de bureau rassemble des modèles IA avancés tels que ChatGPT, Gemini et Claude au sein d'une seule application compagnon, vous évitant ainsi de passer d'un outil à l'autre. De plus, elle rend l'ensemble de votre univers numérique consultable, des tâches ClickUp à Google Drive, GitHub, OneDrive et bien plus encore.

Et l'une de ses fonctionnalités phares ? ClickUp Talk to Text, une solution de reconnaissance vocale qui transforme les mots prononcés en actions. Elle peaufine, contextualise et établit également des connexions entre vos idées et le reste de votre travail.

Parlez naturellement, travaillez plus vite

Voici ce que vous pouvez faire avec Talk to Text dans ClickUp :

Bénéficiez d'une transcription optimisée par l'IA qui élimine instantanément les hésitations et peaufine votre discours pour en faire un texte lisible et de qualité professionnelle

Créez un dictionnaire personnel contenant des termes personnalisés, des noms et du jargon lié au travail pour une reconnaissance précise

Ajoutez des mentions contextuelles et des liens en faisant référence à des tâches, des documents ou des collègues à l'aide de votre voix

Gardez les mains libres grâce aux raccourcis clavier (fn, shift + fn ou une combinaison personnalisée)

Parlez dans votre propre langue et profitez de l'assistance multilingue pour transcrire dans plus de 50 langues

Consultez vos anciennes transcriptions dans votre historique pour les copier, les exporter ou les réécouter

Trouvez instantanément des fichiers dans toutes vos applications grâce à la recherche unifiée de ClickUp Brain MAX

Imaginons que vous rédigiez un script pour YouTube. Au lieu de taper, vous ouvrez ClickUp Brain MAX, appuyez sur le raccourci et commencez à dicter. Votre discours brut est instantanément peaufiné pour devenir un texte soigné, prêt à être filmé, sans perdre le ton conversationnel. Au fur et à mesure que le flux d’idées augmente, vous pouvez ajouter des puces, noter des pistes de réflexion ou même attribuer des tâches de modification en cours. Brain MAX insère automatiquement des @mentions pour vos collègues ou des liens vers les documents et tâches ClickUp, afin que les références soient immédiatement exploitables.

Recherchez et effectuez la connexion au-delà de la dictée

Brain MAX s'appuie sur l'intelligence de ClickUp Brain, le moteur d'IA central qui anime votre environnement de travail. Il analyse vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos discussions pour fournir des réponses adaptées au contexte.

Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des résumés de réunion et bien plus encore

ClickUp Brain fournit des résumés instantanés de longs fils de discussion, de documents et de mises à jour afin que vous puissiez voir les décisions, les obstacles et les prochaines étapes sans avoir à passer au crible chaque détail.

Et le meilleur dans tout ça ? Tous ces éléments sont transformés en véritables tâches dans ClickUp, pour que rien ne soit oublié.

Vous pouvez également poser des questions, telles que « Qu'est-ce qui empêche le lancement du site web ? », et obtenir des réponses contextuelles issues directement de votre environnement de travail.

📌 Essayez ces suggestions : Créez un rapport hebdomadaire mettant en avant la progression, les obstacles et les priorités

Rédigez un script pour une vidéo YouTube de 2 minutes sur la gestion du temps

Convertir mes notes de la dernière réunion d'équipe en un résumé du projet sous forme de liste à puces

Découvrez comment ClickUp Brain facilite la transcription en quelques secondes. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ne manquez aucun mot lors de vos réunions : enregistrez et transcrivez les discussions avec enregistrez et transcrivez les discussions avec ClickUp AI Notetaker , qui crée également des résumés, extrait les points clés et suggère les prochaines étapes

Enregistrez et joignez des extraits audio : Utilisez Utilisez ClickUp Voice Clips pour capturer rapidement des mises à jour, des commentaires ou des idées directement dans les tâches, les commentaires ou les documents en tant que pièces jointes

Utilisez des modèles prêts à l'emploi : standardisez vos flux de travail grâce à standardisez vos flux de travail grâce à des modèles de notes de réunion pour les tâches et les documents, qu'il s'agisse de notes de réunion ou d'exigences de projet

Créez et liez des documents : Rédigez, effectuez des modifications en cours et partagez du contenu avec ClickUp Docs, avec intégration de médias, checklists et @mentions

Recherchez tout instantanément : Trouvez ce dont vous avez besoin avec Trouvez ce dont vous avez besoin avec ClickUp Enterprise Search , qu'il s'agisse d'une note vocale, d'un document ou d'une tâche

Connectez-vous à vos outils préférés : étendez vos flux de travail grâce étendez vos flux de travail grâce aux intégrations ClickUp , notamment Slack, Google Drive, Zoom et Figma

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp peuvent sembler intimidantes au premier abord

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 résume parfaitement la situation :

ClickUp rassemble tout ce dont j'ai besoin pour la gestion de projet en un seul endroit. Tâches, documents, objectifs et même discussions. J'apprécie vraiment sa facilité d'utilisation et la fluidité de la mise en place lors de l'intégration de l'équipe. Le nombre de fonctionnalités est impressionnant, et je peux personnaliser les flux de travail pour m'adapter à tout, d'une simple liste de tâches à un sprint agile complexe. Malgré sa richesse, la facilité d'intégration avec d'autres outils permet de tout connecter sans effort supplémentaire. Le tableau de bord m'offre une vue d'ensemble, ce qui me fait gagner beaucoup de temps lors de la gestion de plusieurs projets. Comme je l'utilise presque quotidiennement, j'ai également eu de bonnes expériences avec le service client, qui s'est montré réactif chaque fois que j'avais besoin d'aide.

ClickUp rassemble tout ce dont j'ai besoin pour la gestion de projet en un seul endroit. Tâches, documents, objectifs et même discussions. J'apprécie vraiment sa facilité d'utilisation et la fluidité de la mise en place lors de l'intégration de l'équipe. Le nombre de fonctionnalités est impressionnant, et je peux personnaliser les flux de travail pour m'adapter à tout, d'une simple liste de tâches à un sprint agile complexe. Malgré sa richesse, la facilité d'intégration avec d'autres outils permet de tout connecter sans effort supplémentaire. Le tableau de bord m'offre une vue d'ensemble, ce qui me fait gagner beaucoup de temps lors de la gestion de plusieurs projets. Comme je l'utilise presque quotidiennement, j'ai également eu de bonnes expériences avec le service client, qui s'est montré réactif chaque fois que j'avais besoin d'aide.

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent que les réunions sont surchargées, 17 % estiment qu'elles durent trop longtemps et 10 % pensent qu'elles sont pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un représentant aux réunions si elles le pouvaient. L'outil de prise de notes IA intégré à ClickUp peut être votre assistant de réunion idéal ! Laissez l'IA capturer chaque point clé, décision et élément à mener pendant que vous vous concentrez sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés de réunion automatiques et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais aucune information cruciale, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

📖 À lire également : Les meilleurs convertisseurs audio-texte pour une transcription rapide et précise

2. Fireflies.ai (Idéal pour la transcription automatique des réunions et la génération de résumés instantanés)

Fireflies.ai est un assistant de réunion basé sur l'IA qui fait également office de résumateur de transcriptions IA directement dans votre navigateur. Grâce à son extension Chrome, vous pouvez capturer en temps réel tout ce qui est discuté lors des appels Google Meet sans avoir à inviter un bot à la réunion.

Cela s'avère particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent obtenir des transcriptions précises et des notes exploitables sans interruption.

Outre les transcriptions et les résumés de réunion, l'outil de réunion basé sur l'IA fournit également des analyses de réunion, telles que le temps de parole de chaque intervenant, les sujets abordés, les sentiments des participants, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Créez des notes de réunion, des résumés et des listes d'éléments à l'aide d'outils d'IA tels que AskFred

Détection automatique et transcription dans plus de 100 langues grâce à la transcription en direct

Identifiez automatiquement les intervenants lors des réunions grâce à l'identification automatique des intervenants

Personnalisez vos comptes-rendus de réunion à l'aide de modèles adaptés à l'équipe commerciale, aux comptes rendus quotidiens ou aux entretiens

Générez des transcriptions et des résumés de discussions en face à face avec l'application mobile Fireflies

Limites de Fireflies.ai

L'intégration avec Zoom/Teams peut parfois sembler intrusive

Les crédits IA sont limités, même dans les forfaits payants, ce qui restreint l'accès à certaines fonctionnalités avancées

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Fireflies IA pour la prise de notes et la transcription

3. Tactiq (Idéal pour la transcription en direct de réunions avec résumés)

via Tactiq

Développé par OpenAI, Tactiq simplifie la transcription en direct des réunions sans compromettre la confidentialité. Le logiciel de transcription vous fournit des transcriptions spécifiques à chaque intervenant au fur et à mesure que la réunion se déroule, ce qui facilite l'attribution des points clés, des décisions et des responsabilités aux bonnes personnes.

Vous pouvez transcrire des réunions en direct sur Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. Au-delà de la transcription de base, Tactiq vous permet de rechercher des discussions passées et d'exporter des notes directement vers des outils tels que ClickUp, Notion, Google Docs ou Slack.

Grâce à ses flux de travail IA, vous pouvez également automatiser les tâches post-réunion telles que la mise à jour du CRM ou de la base de connaissances, la création de tickets, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Posez des questions personnalisées à l'IA et réutilisez-les sous forme d'actions d'automatisation en un clic

Extrayez et partagez les informations issues des réunions avec les membres de votre équipe

Transformez vos notes de réunion en tickets Jira ou Linear directement à partir de la transcription

Ajoutez des étiquettes, des libellés et des captures d'écran à vos transcriptions pour une meilleure documentation

Accédez au Générateur de transcriptions YouTube pour extraire instantanément les transcriptions de n'importe quelle vidéo YouTube

Limites de Tactiq

Un son faible ou peu clair peut entraîner une transcription incorrecte ou incomplète des mots par l'outil.

Pas d'assistance pour Teams en dehors du navigateur, ce qui limite la facilité d'utilisation par rapport aux alternatives de Tactiq

Tarifs de Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Tactiq dans la vie réelle ?

Voici un bref aperçu tiré d'un avis publié sur G2:

Désormais, nous n'avons plus besoin d'une personne pour transcrire l'audio. Nous engageons des personnes pour prendre des notes et il nous arrive parfois de manquer les enregistrements des réunions, ce qui rend très difficile la reconstitution des comptes-rendus. Le système ne capte pas certains mots et nécessite une meilleure reconnaissance vocale. Nous parlons l'access indien et certains mots sont traduits par autre chose, ce qui change complètement le sens de l'histoire.

Désormais, nous n'avons plus besoin d'une personne pour transcrire l'audio. Nous engageons des personnes pour prendre des notes et il nous arrive parfois de manquer les enregistrements des réunions, ce qui rend très difficile la reconstitution des comptes-rendus. Le système ne capte pas certains mots et nécessite une meilleure reconnaissance vocale. Nous parlons l'access indien et certains mots sont traduits par autre chose, ce qui change complètement le sens de l'histoire.

4. Speechnotes (Idéal pour la dictée vocale rapide sur les pages Web)

via Speechnotes

Speechnotes est un outil léger de transcription et de messagerie vocale conçu pour tous ceux qui préfèrent parler plutôt que taper.

Contrairement aux outils plus lourds destinés aux réunions, Speechnotes fonctionne comme un bloc-notes en ligne dans votre navigateur Chrome, vous permettant de dicter des notes, de rédiger du contenu ou d'enregistrer des idées en temps réel.

Ces outils sont particulièrement appréciés des écrivains, des étudiants, des médecins et des professionnels qui recherchent un espace épuré et sans distraction pour consigner leurs pensées sans avoir à s'arrêter pour taper. Au-delà de la dictée en direct, Speechnotes transforme également les fichiers audio et vidéo préenregistrés en transcriptions précises en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Speechnotes

Envoyez des commandes vocales pour la ponctuation et la mise en forme sans avoir à effectuer de modifications en cours sur le texte

Ajoutez des horodatages, des sous-titres et des étiquettes d'intervenant pour obtenir des transcriptions structurées

Téléchargez l'application Speechnotes pour Android ou l'application TextHear pour iOS pour une dictée mobile fluide

Exportez vos transcriptions dans divers formats, notamment au format Word ou PDF

Limites de Speechnotes

L'extension ne fonctionne pas avec les microphones Bluetooth, ce qui frustre les utilisateurs qui dépendent d'une connexion sans fil.

L'application perd parfois les notes enregistrées ou nécessite une sauvegarde manuelle

Tarifs de Speechnotes

Free

Premium : 1,9 $/mois par utilisateur

Transcription : 0,1 $/minute

Notes et évaluations sur Speechnotes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Avant 1997, les logiciels de dictée exigeaient que les utilisateurs marquent une pause après chaque mot. Puis est arrivé Dragon NaturallySpeaking, le premier système disponible dans le commerce à prendre en charge la parole naturelle et continue.

5. Notta (Idéale pour une transcription rapide et précise dans plusieurs langues)

via Notta

Notta se positionne comme un hub complet de documentation des réunions. Son principal atout réside dans l'accent mis sur les flux de travail bilingues et collaboratifs. Elle vous permet de transcrire et de traduire les réunions en deux langues simultanément, aidant ainsi les équipes multiculturelles à participer pleinement aux discussions.

Ajoutez à cela ses outils de modification en cours, ses résumés générés par IA en un clic et son partage fluide vers Slack, Notion ou Salesforce, et Notta vous épargne les tâches fastidieuses après les réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Transcrivez des mémos vocaux ou des discussions enregistrées dans 58 langues avec une précision pouvant atteindre 98 %.

Partagez les moments forts à l'aide de la fonctionnalité de capture pour ne réaliser que la distribution des parties les plus importantes

Modifiez et peaufinez vos transcriptions directement dans l' éditeur interactif intégré

Recherchez et résumez des réunions à partir de plusieurs enregistrements grâce à IA Chat

Exportez vos transcriptions dans plusieurs formats, notamment DOCX, PDF, SRT, XLSX et TXT

Limites de Notta

La précision de la transcription peut être médiocre, avec des mots inventés ou incorrects

Certains utilisateurs ont fait des rapports sur des conditions d'essai trompeuses et des frais de facturation inattendus

Tarifs de Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Notta dans la vie réelle ?

Comme le dit un avis sur G2:

Transcription assez précise, même pour différents accents (par exemple, l'anglais sud-africain) ; l'outil identifie les locuteurs et crée des résumés de bonne qualité qui constituent une bonne base. Je dois encore corriger les erreurs de transcription ; les résumés sont un bon point de départ, mais ils omettent certaines informations importantes.

Transcription assez précise, même pour différents accents (par exemple, l'anglais sud-africain) ; l'outil identifie les locuteurs et crée des résumés de bonne qualité qui constituent une bonne base. Je dois encore corriger les erreurs de transcription ; les résumés sont un bon point de départ, mais ils omettent certaines informations importantes.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Notta pour une transcription précise

6. Transkriptor (Idéal pour une transcription abordable et fiable de fichiers audio et vidéo)

via Transkriptor

Transkriptor est conçu pour tous ceux qui ont besoin de capturer du contenu oral issu de conférences, d'entretiens ou de présentations et de le convertir rapidement en texte. Avec une prise en charge de plus de 100 langues, c'est un choix polyvalent pour les étudiants internationaux, les journalistes et les équipes qui gèrent quotidiennement des discussions multilingues.

Elle s'intègre à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour enregistrer les transcriptions des réunions. Vous pouvez également extraire des informations telles que le temps de parole de chaque intervenant et l'analyse des sentiments à partir des transcriptions.

De plus, grâce à son générateur de sous-titres, son traducteur audio, son enregistreur vocal IA et sa transcription de podcasts, Transkriptor fait également office d'outil de production de contenu qui permet de réutiliser le contenu oral pour une distribution plus large.

Les meilleures fonctionnalités de Transkriptor

Enregistrez simultanément votre écran, votre caméra et votre microphone grâce à l'extension Chrome

Téléchargez directement des fichiers ou importez-les depuis YouTube pour les transcrire et les résumer

Générez des résumés alimentés par l'IA qui mettent en évidence les points clés de longs cours ou appels

Créez une base de connaissances consultable à partir de vos transcriptions pour faciliter la consultation

Limites de Transkriptor

Vous avez du mal avec les mots de remplissage comme « euh » et « hum », qui nécessitent un nettoyage supplémentaire

La différenciation des locuteurs est faible dans les enregistrements à plusieurs locuteurs

Tarifs de Transkriptor

Free

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Transkriptor

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

🔍 Le saviez-vous ? En 1952, les Bell Labs ont mis au point Audrey, l'un des tout premiers systèmes de reconnaissance vocale. Il ne comprenait que les chiffres de zéro à neuf, et uniquement lorsqu'ils étaient prononcés par la personne qui l'avait formé.

7. Voice In (Idéale pour dicter directement dans les champs de texte du navigateur)

via Voice In

Voice In est une extension Chrome de reconnaissance vocale légère mais très utile qui vous permet de taper n'importe où sur le Web en utilisant uniquement votre voix. Si vous recherchez une dictée rapide et précise sans quitter votre navigateur, Voice In est une option fiable.

L'outil s'adapte à votre flux de travail grâce à des commandes de ponctuation intégrées, à la mise en forme automatique du texte et à des raccourcis vocaux personnalisés. Vous pouvez ainsi rédiger des e-mails, remplir des formulaires, rédiger des articles de blog ou même mettre à jour des entrées CRM plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Voice In

Dictez directement dans plus de 10 000 sites web et applications sans copier-coller

Créez des commandes personnalisées pour vocaliser les modifications en cours répétitives et l'automatisation

Dictez sur plusieurs onglets grâce au mode avancé

Changez de langue instantanément grâce à des raccourcis pour la saisie multilingue

Limites de Voice In

Les signes de ponctuation prononcés, tels que « virgule » ou « période », peuvent être transcrits tels quels, au lieu d'être mis en forme correctement.

L'extension ne fonctionne pas sur les documents locaux (tels que les fichiers PDF ou HTML) à moins que des permissions supplémentaires ne soient accordées au navigateur.

Tarifs de Voice In

Abonnement mensuel : 9,99 $/mois par utilisateur

Abonnement annuel : 59,99 $ par utilisateur (facturé annuellement)

À vie : 149,99 $ par utilisateur

Évaluations et avis sur Voice In

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Voice In dans la vie réelle ?

Jetez un œil à cet avis sur G2:

Le principal atout de Voice In est que l’extension Chrome fonctionne de manière transparente sur presque tous les sites web comportant du texte modifiable. Un petit inconvénient est que certaines commandes complexes ou certains termes techniques propres à certains secteurs sont parfois mal interprétés.

Le principal atout de Voice In est que l’extension Chrome fonctionne de manière transparente sur presque tous les sites web comportant du texte modifiable. Un petit inconvénient est que certaines commandes complexes ou certains termes techniques propres à certains secteurs sont parfois mal interprétés.

8. LipSurf (Idéal pour contrôler les fonctions du navigateur et les applications à l'aide de commandes vocales)

via LipSurf

LipSurf transforme votre expérience de navigation en un flux de travail mains libres, piloté par la voix. Au lieu de passer du clavier à la souris, vous pouvez prononcer des commandes pour faire défiler les pages, cliquer sur des liens, regarder des vidéos ou rédiger de longs textes en temps réel.

De la dictée dans Google Docs à la navigation sur Reddit ou au contrôle de YouTube, elle s'adapte à vos habitudes sur le Web. Mieux encore ? Elle fonctionne dans Chrome sans suivi des données ni publicités, alliant ainsi avec succès la productivité vocale et la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de LipSurf

Créez des raccourcis vocaux personnalisés pour insérer des modèles, du jargon professionnel ou des actions répétitives

Étendez les fonctions à l'aide de plugins open source ou créez vos propres intégrations

Utilisez la commande « click grid » pour interagir avec n'importe quelle zone d'une page Web à l'aide de votre voix

Passez du mode dictée au mode correction orthographique et au mode verrouillage des commandes pour des flux de travail précis

Limites de LipSurf

Les utilisateurs signalent que LipSurf peut présenter des bugs et cesser parfois de fonctionner de manière inattendue

LipSurf ne fonctionne pas toujours correctement sur certains sites web, comme Duolingo

Tarifs de LipSurf

Free

En plus : 4 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LipSurf

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Dans certains hôpitaux, les chirurgiens utilisent la reconnaissance vocale en cours d'opération pour dicter des notes sans toucher aucun appareil. Les microphones sont conçus pour filtrer les bruits de fond des salles d'opération.

9. MeetGeek IA (Idéal pour enregistrer automatiquement les réunions avec les points clés et les éléments à mener)

via MeetGeek IA

MeetGeek IA est une extension Chrome de reconnaissance vocale conçue pour capturer, organiser et automatiser tout ce qui se passe lors de vos appels. Elle se connecte automatiquement à vos réunions, les enregistre et fournit des notes structurées dès la fin de l'appel.

L'application conserve une trace de toutes vos réunions, y compris celles sur Zoom, Google Meet, Teams, Webex et même les discussions hors ligne.

Les flux de travail IA de MeetGeek réduisent la charge de travail liée aux réunions en synchronisant les informations avec vos outils favoris et en créant une base de connaissances évolutive.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek IA

Enregistrez vos appels directement depuis votre navigateur, sans bot ni invitation, grâce à MeetGeek Chrome Recorder

Personnalisez ou créez vos propres modèles de résumé pour les entretiens, l'intégration, les appels commerciaux et les réunions d'équipe

Synchronisez le contenu de vos réunions dans plus de 7 000 applications, notamment Slack, HubSpot, Notion et Google Drive

Débloquez l'intelligence de la discussion grâce au suivi de plus de 100 indicateurs clés de performance (KPI) qui mesurent l'engagement, le temps de parole et l'efficacité des réunions

Limites de MeetGeek IA

Installation fastidieuse pour les réunions imprévues ; nécessite une planification à l'avance dans le Calendrier

Les options d'assistance linguistique sont limitées, ce qui affecte la facilité d'utilisation pour les personnes multilingues.

Tarifs de MeetGeek IA

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek IA

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MeetGeek IA dans la vie réelle ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire:

MeetGeek vous fait gagner beaucoup de temps en enregistrant, transcrivant et structurant automatiquement vos réunions. Il est très pratique de retrouver rapidement les moments qui vous intéressent à l'aide de mots-clés et de partager des extraits avec vos collègues. La transcription peut parfois comporter des inexactitudes, notamment lorsque la qualité audio est médiocre ou que plusieurs langues sont utilisées dans une discussion.

MeetGeek vous fait gagner beaucoup de temps en enregistrant, transcrivant et structurant automatiquement vos réunions. Il est très pratique de retrouver rapidement les moments qui vous intéressent à l'aide de mots-clés et de partager des extraits avec vos collègues. La transcription peut parfois comporter des inexactitudes, notamment lorsque la qualité audio est médiocre ou que plusieurs langues sont utilisées dans une discussion.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à MeetGeek IA pour une gestion plus intelligente des réunions

10. SpeechText. IA (Idéale pour une conversion voix-texte rapide et précise directement dans le navigateur)

Lorsque la précision de la transcription est essentielle, SpeechText. IA vous offre la flexibilité nécessaire pour adapter les résultats à votre secteur d'activité.

Au lieu de s'appuyer sur un moteur de reconnaissance vocale générique, ce logiciel vous permet de choisir des modèles spécifiques à un domaine, tels que le domaine médical, juridique, les entretiens ou les podcasts, afin que le jargon et les termes techniques soient correctement reconnus dès le départ.

Il vous suffit de télécharger un fichier audio ou vidéo, de sélectionner votre domaine, puis de laisser l'IA s'occuper du reste.

Les meilleures fonctionnalités de SpeechText. IA

Utilisez le moteur de recherche audio intégré pour trouver rapidement des phrases ou des termes dans les transcriptions

Générez un texte soigné grâce à la ponctuation et à la mise en forme automatiques

Modifiez et vérifiez vos transcriptions à l'aide d'outils de relecture interactifs

Exportez les résultats de transcription dans plusieurs formats, notamment TXT, DOCX et PDF

SpeechText. Limites de l'IA

Avec les forfaits les moins chers, la taille des fichiers est limitée (par exemple, à 20 Mo), ce qui peut obliger les utilisateurs à diviser manuellement les fichiers audio volumineux.

Il n'existe pas d'application mobile, ce qui limite l'utilisation aux flux de travail sur ordinateur de bureau ou via un navigateur

Tarifs de SpeechText. IA

Offre de démarrage : 10 $ pour 180 minutes de transcription

Particuliers : 19 $ pour 380 minutes de transcription

Forfait Standard : 49 $ pour 990 minutes de transcription

SpeechText. Évaluations et avis sur IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Avantages de l'utilisation de la reconnaissance vocale dans Chrome

L'utilisation de la reconnaissance vocale dans Chrome transforme votre façon de travailler, de communiquer et de maintenir votre niveau de productivité. De la dictée plus rapide à une meilleure accessibilité, voici pourquoi cela vaut la peine de l'adopter :

Productivité et gain de temps : dictez vos e-mails, rapports ou codes plus rapidement qu'en tapant au clavier, et travaillez les mains libres tout en effectuant plusieurs tâches à la fois ou lorsque la saisie au clavier n'est pas possible

Accessibilité améliorée : Offrez de l'assistance aux utilisateurs en situation de handicap, qu'il s'agisse de mobilité réduite, de déficience visuelle ou de dyslexie, afin de rendre les espaces numériques plus inclusifs

Documentation et collaboration améliorées : Bénéficiez d'une transcription en temps réel de vos réunions, webinaires ou cours, et consignez vos idées instantanément grâce à la prise de notes vocale

Fonctionnalités polyvalentes : utilisez la voix pour effectuer des recherches dans le navigateur, naviguer et réaliser des transcriptions multilingues, ou effectuez la connexion avec des applications telles que Google Docs et Zoom pour automatiser vos flux de travail

Bienfaits pour la santé : réduisez la fatigue liée aux longues sessions de frappe et prévenez les microtraumatismes répétés en laissant votre voix faire le travail

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Votre voix vient de passer au niveau supérieur

La plupart des extensions Chrome de reconnaissance vocale se contentent d'une transcription brute, vous laissant le soin de corriger les erreurs. Certaines vous obligent à passer d'une application à l'autre, tandis que d'autres compromettent la confidentialité.

ClickUp Brain MAX et Talk to Text vont encore plus loin. Ils font de la conversion de la voix en texte une extension naturelle de votre flux de travail. Grâce à des transcriptions optimisées par l'IA, à l'assistance multilingue, au vocabulaire personnalisé et à des intégrations poussées, votre voix devient un outil de productivité instantané.

Si vous êtes prêt à aller au-delà de la simple dictée, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez à quel point vos paroles peuvent se transformer en travail organisé en toute fluidité.