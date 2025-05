Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Tactiq

Les réunions sont essentielles au travail hybride et au télétravail, car elles aident les équipes à collaborer, à prendre des décisions et à faire avancer les projets. Mais soyons honnêtes : trop de réunions peuvent être accablantes et nuisent souvent à la productivité !

⏳ Des études montrent que les employés passent en moyenne 31 heures par mois en réunions improductives ! Imaginez tout ce qui pourrait être accompli grâce à une gestion des réunions basée sur l'IA !

C'est là que les outils de transcription de réunion comme Tactiq entrent en jeu. Ils permettent de rationaliser la prise de notes et les résumés de réunion, mais Tactiq n'est pas la seule option disponible. Il existe un large intervalle d'outils de transcription IA, chacun offrant des fonctionnalités uniques pour la prise de notes, les résumés et la collaboration.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les 11 meilleures alternatives à Tactiq qui peuvent vous aider à gagner du temps, à augmenter votre productivité et à rendre vos réunions plus efficaces !

Que rechercher dans les alternatives à Tactiq ?

Le choix des bonnes alternatives à Tactiq dépend des besoins de votre équipe, qu'il s'agisse de transcription en temps réel, de résumés de réunions basés sur l'IA ou d'une meilleure collaboration sur les tâches de suivi.

Voici quelques points clés à prendre en compte :

Précision de la transcription : recherchez des outils basés sur l'IA qui fournissent des transcriptions de réunions très précises et en temps réel

*compatibilité multiplateforme : assurez-vous que l'outil fonctionne parfaitement avec votre logiciel de gestion de réunions, qu'il s'agisse de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou d'autres plateformes

Résumés et informations fournis par l'IA : en plus des notes de réunion, l'outil doit également être capable de générer des résumés concis, basés sur l'IA, et des informations exploitables pour vous donner un aperçu de haut niveau de chaque réunion

*identification des intervenants : L'alternative Tactiq choisie doit distinguer avec précision les différents intervenants dans les discussions afin que vous sachiez exactement qui a dit quoi

notes consultables et partageables* : optez pour un logiciel qui permet de rechercher, d'étiqueter et de partager facilement les notes de réunion

personnalisation et mise en forme* : trouvez des outils qui vous permettent de modifier, de surligner et de mettre en forme les transcriptions de réunions IA selon vos besoins pour correspondre au format de prise de notes de votre organisation

Sécurité : Étant donné que vos réunions de bureau incluent souvent des informations confidentielles, assurez-vous que la plateforme offre des normes de cryptage élevées et qu'elle est conforme aux exigences réglementaires telles que le RGPD ou la loi HIPAA

Les 11 meilleures alternatives à Tactiq à explorer

Si Tactiq excelle dans la fourniture de transcriptions en direct et de résumés basés sur l'IA, ce n'est pas le seul outil qui peut vous aider à maximiser la productivité de vos réunions.

Les meilleures alternatives vont au-delà de la transcription de base, offrant des informations basées sur l'IA pour les réunions de projet, des intégrations transparentes avec Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, ainsi que des fonctionnalités spécialisées adaptées à différentes équipes. 🎯

Voici les 11 meilleures alternatives à Tactiq, chacune sélectionnée pour ses fonctionnalités uniques et sa capacité à améliorer la productivité d'une manière que Tactiq ne peut pas offrir :

1. ClickUp (Meilleurs résumés de réunion, gestion des tâches et collaboration basés sur l'IA)

Affichez en détail toutes les informations relatives à votre réunion, notamment l'agenda, les notes, les participants, les tâches assignées et bien plus encore dans le tableau de bord ClickUp Meetings

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp ne se contente pas de résumer les réunions, il optimise l'ensemble du processus de réunion. De la planification et de la collaboration en temps réel aux notes de réunion générées par l'IA et aux suivis automatisés, ClickUp garantit la productivité et la mise en œuvre de chaque réunion.

Commencez par ClickUp Meetings, qui vous permet de documenter toute la documentation de votre réunion, des agendas et points de discussion aux éléments de suivi, en un seul endroit. Utilisez-le pour capturer tous les points de discussion clés dans ClickUp Docs, grâce à des fonctionnalités de modification en cours très riches, des listes de contrôle et des commandes /slash pour des actions rapides.

Une fois l'agenda en place, ajoutez ClickUp AI Meeting Notetaker à votre invitation de calendrier ! Il assistera aux réunions avec vous et recueillera toutes les informations clés de la réunion, y compris le résumé, les notes de réunion, les éléments d'action et les points forts de la réunion, dans un document privé. C'est vrai, vous pouvez vous concentrer sur la réunion proprement dite plutôt que de vous démener pour prendre des notes.

Après la réunion, vous pouvez facilement partager le résumé avec votre équipe, puis modifier et clarifier en collaboration tout point spécifique à l'aide de la détection de collaboration en temps réel ClickUp Docs.

Lorsque vous disposez d'un ensemble solide d'éléments d'action, utilisez ClickUp Brain pour :

Générez des éléments d'action à partir des notes de réunion et hiérarchisez les tâches sans effort manuel

Posez des questions spécifiques concernant la réunion ou les tâches, et obtenez des informations détaillées via tous les documents et éléments d'action pertinents

Utilisez la puissance de la rédaction assistée par IA pour affiner vos notes de réunion, rédiger des e-mails, vérifier la grammaire et même rédiger des rapports détaillés à l'aide de quelques invites, instructions simples

Capturez facilement les notes et les discussions de n'importe quelle réunion avec ClickUp Brain

Il vous aide également à visualiser le pipeline des ventes, à suivre les transactions, à attribuer des tâches, à déclencher des actions basées sur des évènements grâce à l'automatisation et à gérer toutes les actions de vos réunions sur une seule plateforme. Cela en fait le choix idéal pour les équipes commerciales, les chefs de projet et les équipes client, car il vous permet de gagner en efficacité et de combiner toutes vos activités de vente sur une seule plateforme.

Vous pouvez également utiliser les modèles prêts à l'emploi de ClickUp pour normaliser la documentation et prendre facilement des notes de réunion. Par exemple, le modèle de compte rendu de réunion de ClickUp est idéal pour structurer et stocker les détails essentiels des réunions, les décisions et les éléments d'action en un seul emplacement. Ce modèle garantit que tous les points clés discutés lors des réunions sont documentés de manière claire et cohérente, ce qui facilite le suivi et améliore la responsabilité de l'équipe.

Obtenez un modèle gratuit Rédigez des comptes rendus de réunion détaillés et mis en forme de manière cohérente grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Grâce à ce modèle personnalisable, vous pouvez :

Organisez toutes les informations relatives à votre réunion en un seul endroit, telles que les informations sur les participants, l'agenda, les éléments d'action, les prochaines étapes, etc.

Suivez les enseignements clés de la réunion et créez des résumés précis pour toutes les parties prenantes

Attribuez des éléments d'action à des membres spécifiques de l'équipe et suivez même la progression pour vous assurer que vos réunions sont toujours productives

De plus, le modèle de notes de réunion de ClickUp permet de structurer toutes les discussions et de les rendre consultables pour faciliter la référence. Ce modèle est idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin d'un espace centralisé pour enregistrer les discussions avec les clients, suivre la progression des affaires et s'assurer qu'aucune information critique n'est perdue.

Enregistrez votre écran et partagez des informations détaillées avec vos équipes grâce à ClickUp Clips

De plus, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des présentations d'écran, ce qui réduit le nombre de réunions inutiles. Au lieu d'organiser une réunion d'équipe détaillée, vous pouvez facilement enregistrer un écran présentant une fonctionnalité ou un produit en particulier et le partager avec vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Avec ses fonctionnalités de réunion basées sur l'IA et ses outils de collaboration transparents, ClickUp a impressionné les équipes de tous les secteurs. Un avis d'utilisateur mentionne:

Il s'agit de notre ressource tout-en-un pour les informations sur les projets, la collaboration et la gestion des membres de l'équipe. Elle nous permet de tout conserver au même endroit, y compris les communications spécifiques aux projets.

Il s'agit de notre ressource tout-en-un pour l'information sur les projets, la collaboration et la gestion des membres de l'équipe. Elle nous permet de tout conserver au même endroit, y compris les communications spécifiques aux projets.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel et les notes de réunion automatisées)

Otter. ai est un outil de transcription de réunions basé sur l'IA, reconnu pour sa rapidité et sa précision. Il excelle dans la capture de discussions en temps réel, ce qui le rend indispensable pour générer des notes de réunion instantanées et des transcriptions consultables.

Avec Otter.ai, les utilisateurs peuvent collaborer sur des notes en temps réel, mettre en évidence les points clés, ajouter des commentaires et partager des idées directement avec leur équipe. Ses résumés basés sur l'IA extraient automatiquement les décisions clés, les éléments d'action et les points essentiels à retenir, garantissant ainsi que rien n'est oublié.

Meilleures fonctionnalités de Otter. ai

Transcrivez les réunions et les appels audio en temps réel avec une grande précision

Utilisez les résumés de réunion générés par l'IA pour extraire des informations clés, des éléments d'action et des décisions

Détectez les différents intervenants et distinguez-les même dans des environnements bruyants pour une transcription précise lors des réunions de groupe

Intégration avec des plateformes telles que Google Meet, MS Teams, Dropbox et Zoom pour un accès transparent aux enregistrements de réunions

Limites de Otter. ai

Les fonctionnalités avancées telles que l'analyse des sentiments nécessitent un abonnement payant

Des forfaits Premium sont nécessaires pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de transcription et de stockage des réunions

Tarification de Otter. ai

Basic : Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Otter. ai a gagné en popularité grâce à sa transcription précise en temps réel et à ses résumés générés par IA. Un utilisateur a déclaré:

Ce que je préfère avec Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à ceux avec qui je suis en connexion lors d'un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent devenir plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

Ce que je préfère avec Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs lors d'un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent être plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

3. Fireflies. ai (Meilleur outil d'intelligence artificielle pour les discussions)

Fireflies. ai est l'une des alternatives les plus populaires à Tactiq. Il aide les équipes à automatiser la prise de notes pendant les réunions, en particulier pour les équipes commerciales et celles en charge de la réussite des clients. Son principal atout est un assistant de réunion basé sur l'IA qui capture les discussions clés, extrait les éléments d'action et crée des notes de réunion consultables pour référence ultérieure.

Il va au-delà de la transcription de base en offrant des fonctionnalités telles que l'intelligence des discussions et les intégrations CRM, ce qui en fait un outil puissant pour les équipes commerciales et marketing qui cherchent à améliorer leurs performances. Cela vous aide à tirer des enseignements précieux des interactions avec les clients, à identifier les tendances clés et à encadrer efficacement vos équipes.

Meilleures fonctionnalités de Fireflies. ai

Capturez automatiquement les éléments d'action clés des réunions de l'équipe commerciale et des appels clients, ce qui facilite l'envoi d'e-mails de suivi ou la mise en place des étapes suivantes

Transcrivez les discussions avec une grande précision, même avec plusieurs intervenants, grâce aux fonctionnalités de reconnaissance vocale

Analysez les discussions grâce aux informations fournies par l'IA pour comprendre les problèmes et améliorer la productivité

Intégration avec plus de 20 plateformes populaires, dont Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce, etc

Limites de Fireflies. ai

Le prix peut être un obstacle pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels, ce qui le rend moins accessible aux professionnels soucieux de leur budget

Il manque de fonctionnalités intégrées de gestion de projet, ce qui signifie qu'il n'offre pas de capacités de suivi des tâches, nécessitant des outils supplémentaires pour la gestion des flux de travail

Fireflies. Tarification de l'IA

Free Forever

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies. ai

G2 : 4. 8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Voici ce qu'un utilisateur a mentionné à propos de cet outil :

J'apprécie le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur et un participant actif aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon cahier. J'apprécie également le fait que si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour déterminer ce qui s'est réellement passé.

J'adore le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur et un participant actif aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon cahier. J'apprécie également le fait que si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour déterminer ce qui s'est réellement passé.

4. Rev (Idéal pour la transcription humaine et par IA de haute précision)

via Rev

Rev est un acteur bien établi dans le secteur de la transcription, qui propose à la fois des transcriptions basées sur l'IA et la possibilité de faire modifier les transcriptions par des humains. Cette combinaison permet d'équilibrer la vitesse et la précision, et s'adresse à ceux qui ont besoin de notes de réunion fiables sans sacrifier la qualité.

Alors que les transcriptions par IA sont rapides et rentables, le service de modification en cours de réunion par un être humain garantit le plus haut niveau de précision pour les réunions importantes. Rev est particulièrement utile pour les secteurs où la précision est clé, tels que les secteurs juridique, médical et financier.

Meilleures fonctionnalités de la révision

Utilisez la transcription basée sur l'IA pour les réunions en ligne avec des résultats rapides et efficaces

Bénéficiez de services de transcription édités par des personnes pour les réunions importantes ou les réunions en personne pour une précision garantie

Assistance dans plus de 15 langues, avec identification des locuteurs multiples et services de traduction également disponibles sur demande

Limites de la révision

Les résumés et transcriptions générés par l'IA peuvent ne pas être aussi précis que les transcriptions modifiées en cours dans le cas de réunions complexes ou d'environnements bruyants

Prix révisés

Gratuit pour toujours

Basic : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

5. Sonix (Idéal pour la transcription et la traduction multilingues)

via Sonix

Sonix est l'une des meilleures alternatives à Tactiq, car elle est spécialisée dans la transcription et la traduction multilingues, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises qui opèrent dans un contexte mondial.

Connu pour sa précision et sa rapidité, il utilise la transcription par IA pour transformer rapidement les enregistrements de vos réunions en transcriptions bien structurées. Il offre également un ensemble de fonctionnalités de modification en cours, permettant aux utilisateurs d'affiner les transcriptions, de corriger les erreurs et de mettre facilement en évidence les moments clés.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Transcrivez les réunions audio et vidéo dans plus de 53 langues, ce qui en fait la solution idéale pour vos équipes internationales

Obtenez des options de recherche faciles pour localiser rapidement les notes de réunion à l'aide de mots-clés et d'expressions importants

Intégration avec des outils populaires tels que Dropbox, Zoom, Microsoft Teams et Google Meet

Protégez vos données sensibles grâce à des téléchargements cryptés et à la gestion de fichiers

Limites de Sonix

Bien que l'assistance multilingue soit un point fort, la précision peut varier en fonction de la langue choisie

Tarifs Sonix

Standard : 0 $/mois

Premium : 16,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

💡 Conseil bonus : Vous avez forfait d'utiliser l'IA pour prendre des notes lors de vos réunions? Suivez ces étapes pour le faire efficacement : 🎙 Assurez une qualité audio claire pour une transcription précise et un minimum d'erreurs 📌 Mettez en évidence les points clés et les éléments d'action pour faciliter les suivis 📤 Partagez et organisez vos notes dans un environnement de travail centralisé pour une collaboration fluide au sein de votre équipe

6. Fathom IA (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client)

via Fathom IA

Fathom AI est un outil de transcription basé sur l'IA qui va au-delà de la simple prise de notes, offrant aux entreprises un outil pour extraire les points clés et les informations exploitables. Cet outil est spécialement conçu pour l'assistance aux équipes virtuelles et aux équipes commerciales qui ont besoin de s'assurer que les détails importants des réunions sont saisis avec précision sans intervention manuelle.

Cet assistant IA est bien connu pour son interface conviviale, qui permet une installation rapide et une intégration facile dans les flux de travail existants. C'est l'une des meilleures alternatives à Tactiq, avec des fonctionnalités telles que l'étiquetage des notes, la collaboration en temps réel et des rappels exploitables pour garantir l'alignement des équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom IA

Utilisez les résumés de réunion basés sur l'IA pour extraire les informations clés et les éléments d'action de n'importe quelle réunion

Séparez les notes grâce à un système de surlignage intelligent et à l'étiquetage des notes pour classer facilement votre discussion en fonction du sujet, du thème ou d'autres catégories

Exportez les résumés de réunion dans plusieurs formats tels que PDF ou CSV

Découvrez les limites de l'IA

Des langues de transcription limitées, ce qui peut être un problème pour les réunions multilingues

Intégration limitée à Zoom, ce qui limite son utilisation aux équipes qui utilisent d'autres plateformes de réunion

Tarification de Fathom IA

Free Forever

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 5/5 (plus de 600 avis)

🍭 Conseil bonus : Vous vous demandez comment avoir des réunions productives? Voici quelques conseils à suivre : ✅ Définissez un agenda clair pour que les discussions restent ciblées et efficaces ⏳ Mettre en forme les réunions plus courtes pour éviter les pertes de temps inutiles 🤝 Encouragez la participation active par le biais de sondages ou d'éléments interactifs pour que chacun puisse s'exprimer

7. Fellow (Idéal pour les agendas de réunion structurés et les notes collaboratives)

via Fellow

Fellow est un assistant IA conçu pour les équipes qui accordent la priorité aux notes de réunion collaboratives et à la création efficace d'agendas. Cet outil simplifie la planification et l'organisation des réunions en permettant aux utilisateurs de créer des agendas de réunion partagés avant les réunions et de prendre des notes collaboratives.

La principale force de cet outil réside dans l'accent mis sur la collaboration en équipe, offrant toutes les fonctionnalités qui aident les équipes à suivre les éléments d'action, les décisions prises et les problèmes en suspens. Il est particulièrement utile pour les chefs de projet, les équipes commerciales et les équipes de réussite client, qui doivent s'assurer que chaque membre de l'équipe est aligné et a une vision claire des prochaines étapes.

Autres fonctionnalités intéressantes

Créez des comptes rendus de réunion collaboratifs avec agenda, permettant à plusieurs participants de contribuer en temps réel

Élaborez un agenda partagé avant les réunions, ce qui vous aidera à promouvoir des réunions en ligne organisées et efficaces

Intégration transparente avec les principales plateformes telles que Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack, etc

Suivez facilement les commentaires et les suites données après les réunions pour assurer le suivi des éléments d'action issus des réunions passées

Autres limites

Le forfait gratuit présente plusieurs limitations pour les fonctionnalités de prise de notes par IA, avec des limites de transcription, d'enregistrement et de prise de notes de 5 réunions maximum par utilisateur

Principalement axé sur les flux de travail des réunions ; capacités limitées de gestion de projet au-delà des éléments d'action

Prix des autres

Free Forever

Teams : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Un utilisateur mentionne :

Fellow a considérablement amélioré mon organisation et ma productivité lors des réunions. Il me permet d'aborder chaque journée incroyablement préparé, ce qui me permet d'être plus présent et attentif pendant le temps que je passe en session. Et lorsque je ne peux pas assister à une réunion, l'enregistrement et les transcriptions générés par l'IA de Fellow sont meilleurs que ceux de toute autre plateforme que j'ai utilisée.

Fellow a considérablement amélioré mon organisation et ma productivité lors des réunions. Cela me permet d'aborder chaque journée incroyablement préparé, ce qui me permet d'être plus présent et réfléchi pendant le temps que je passe en session. Et lorsque je ne peux pas assister à une réunion, l'enregistrement et les transcriptions générés par l'IA de Fellow sont meilleurs que ceux de toute autre plateforme que j'ai utilisée.

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être noyées dans des discussions, des e-mails ou des feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

8. Descript (Idéal pour la transcription de podcasts et de vidéos avec modification en cours par IA)

via Descript

Descript est un outil de transcription audio et vidéo qui se distingue par ses capacités de modification en cours. Il est particulièrement apprécié par ceux qui ont besoin de transcrire des podcasts, des réunions en ligne, des enregistrements vidéo ou tout autre contenu audio tout en ayant besoin de modifier ou de produire des médias.

Alors que de nombreuses alternatives à Tactiq proposent une transcription de base, Descript se distingue par son édition unique basée sur le texte et sa suite complète de fonctionnalités. Cela signifie que vous pouvez intégrer la transcription et la modification en un seul flux de travail sans avoir besoin d'un logiciel distinct pour le montage vidéo.

Décrivez les meilleures fonctionnalités

Modifiez les fichiers audio et vidéo directement à partir des transcriptions, ce qui facilite le découpage, l'assemblage ou la modification de vos médias

Utilisez l'option d'enregistrement d'écran pour enregistrer des réunions ou des présentations en ligne ainsi que la transcription en temps réel

Automatisation du processus de modification des vidéos et des fichiers audio grâce aux fonctionnalités de modification basées sur l'IA permettant de supprimer les mots de remplissage tels que « euh » ou « hum » dans les fichiers audio et vidéo

Descript limitations

Le forfait gratuit offre des fonctionnalités limitées pour les notes de réunion ou les points forts de la réunion générés par IA par rapport aux autres alternatives à Tactiq

Cela implique une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les outils de modification de vidéo ou d'audio

Tarification descriptive

Free Forever

Amateur : 19 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Descriptions, évaluations et avis

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Harvard Business Research a constaté que 70 % des employés se plaignent que les réunions fréquentes les empêchent d'achever leurs tâches à temps. Il y a certainement matière à amélioration !

9. tl;dv (Idéal pour les réunions vidéo avec transcription IA)

tl;dv (abréviation de Too Long; Didn't View) est un outil de transcription unique basé sur l'IA, conçu pour ceux qui cherchent spécifiquement à gagner du temps et à tirer les enseignements clés des réunions virtuelles. Cet assistant de réunion basé sur l'IA résume automatiquement les points clés de la réunion et fournit aux utilisateurs des résumés concis mettant en évidence des informations exploitables.

Cela le rend idéal pour les chefs de projet, les équipes commerciales et les responsables de la réussite des clients qui ont besoin d'un outil de transcription en temps réel pour mettre en évidence les points clés et digérer rapidement les informations.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Obtenez des résumés instantanés de réunion qui capturent les détails les plus importants de n'importe quelle réunion virtuelle

Utilisez des modèles de notes de réunion personnalisables pour différents cas d'utilisation, tels que les mises à jour de projets, les réunions de l'équipe commerciale ou les sessions de brainstorming

Possibilité de mettre en évidence les points clés des réunions dans votre CRM ou de transférer les tâches pertinentes dans Jira, Slack ou tout autre outil que vous utilisez

tl;dv limitations

Il manque des fonctionnalités avancées telles que la modification en cours ou la personnalisation des notes de réunion pour les mettre en forme

Certains utilisateurs rapportent que l'outil a souvent du mal avec les réunions qui comptent plusieurs intervenants ou les discussions très rapides et complexes

tl;dv pricing

Gratuit pour toujours

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : NA

Les utilisateurs apprécient tl;dv pour sa capacité à transcrire des réunions multilingues, comme l'explique l'un d'entre eux:

J'utilise tl;dv depuis un certain temps maintenant, après avoir évalué de nombreuses options. Comme je travaille dans les études de marché, il est incroyablement utile pour capturer les idées des entretiens et analyser les transcriptions en détail, qui sont impeccables, même dans des langues différentes (je l'ai testé en espagnol, en anglais, en anglais avec des personnes du Moyen-Orient et en anglais avec des personnes d'Inde). Donc, je dirais qu'il est pratiquement infaillible.

J'utilise tl;dv depuis un certain temps maintenant, après avoir évalué de nombreuses options. Comme je travaille dans les études de marché, il est incroyablement utile pour capturer les idées des entretiens et analyser les transcriptions en détail, qui sont impeccables, même dans des langues différentes (je l'ai testé en espagnol, en anglais, en anglais avec des personnes du Moyen-Orient et en anglais avec des personnes d'Inde). Donc, je dirais qu'il est pratiquement infaillible.

10. Avoma (Idéal pour les informations basées sur l'IA et la collaboration en équipe)

via Avoma

Avoma est un assistant de réunion basé sur l'IA qui se veut une plateforme unique pour la gestion des interactions internes et externes.

Il transcrit les réunions et les analyse pour générer des résumés, des idées et des éléments d'action, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les tâches de suivi au lieu de passer au crible des conversations entières. Grâce à la détection automatisée des sujets, à l'analyse des sentiments et à la veille stratégique, vous pouvez extraire des informations exploitables de vos conversations et améliorer la prise de décision.

Meilleures fonctionnalités d'Avoma

Capturez et transcrivez automatiquement les appels et les réunions des clients à l'aide de fonctionnalités de transcription avancées basées sur l'IA

Analysez les discussions et les détails des réunions grâce aux fonctionnalités d'intelligence conversationnelle basées sur l'IA

Identifiez les sujets et les tendances clés dans les interactions avec les clients avec une grande précision

Évaluez le sentiment des clients, les points de discussion clés et les niveaux d'engagement dans vos analyses post-réunion

Limites d'Avoma

Ses fonctionnalités peuvent être intimidantes pour les utilisateurs à la recherche d'une solution plus basique de prise de notes automatisée

Le prix des fonctionnalités avancées et des informations plus détaillées sur les réunions est élevé par rapport aux autres alternatives à Tactiq

Tarification Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Conversation Intelligence : 69 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis Avoma

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités d'Avoma, qui combinent des outils de transcription de réunions et des outils de veille économique, comme le dit un utilisateur:

Ce que je trouve le plus utile dans Avoma, ce sont les commentaires après mes appels. Par exemple, le temps de parole de mon client par rapport au mien pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, donc cela m'a permis de les revoir et de voir à quel point j'ai tendance à le faire. Une autre fonctionnalité que j'utilise pour chaque appel est la fonctionnalité de tableau de bord. Rien que cela a contribué à améliorer la qualité de mes appels.

Ce que je trouve le plus utile dans Avoma, ce sont les commentaires après mes appels. Par exemple, combien j'ai parlé par rapport à combien le client a parlé pendant les appels. J'ai tendance à trop parler lors de certains appels, donc cela m'a permis de les revoir et de voir à quel point j'ai tendance à le faire. Une autre fonctionnalité que j'utilise pour chaque appel est la fonctionnalité de tableau de bord. Rien que cela a contribué à améliorer la qualité de mes appels.

11. MeetGeek (Idéal pour la gestion et le suivi automatisés des réunions)

via MeetGeek

MeetGeek est un assistant de réunion basé sur l'IA qui automatise le processus d'enregistrement, de transcription et de résumé des réunions. Cet outil est idéal pour les entreprises qui souhaitent suivre les résultats des réunions, en particulier dans les domaines de la vente, de la réussite client et de la gestion de projet

L'outil utilise l'IA pour réduire les frais administratifs associés aux réunions, afin que les participants puissent se concentrer sur la discussion. Il constitue donc un excellent choix pour les équipes qui souhaitent minimiser les tâches post-réunion et assurer un suivi cohérent.

Meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Enregistrez et transcrivez automatiquement les réunions avec une grande précision grâce aux fonctionnalités de transcription de réunions basées sur l'IA

Générez des résumés automatisés des discussions de réunion avec les points clés et les éléments d'action

Étiquetez automatiquement les éléments d'action supplémentaires et attribuez des suivis après les réunions

Intégration avec d'autres plateformes de vidéoconférence telles que Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc

Limites de MeetGeek

Bien qu'il automatise les transcriptions et le suivi des réunions, il n'offre pas la profondeur d'analyse ou les fonctionnalités d'intelligence de la discussion comme les autres alternatives à Tactiq

Tarifs MeetGeek

Basic : Free Forever

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis de MeetGeek

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Les utilisateurs apprécient la façon dont cet assistant de réunion basé sur l'IA aide à transcrire les réunions, comme le dit un utilisateur:

J'adore le fait que je n'ai pas besoin de griffonner, de prendre des notes ou même d'essayer de comprendre ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y sera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! Cela vous permet de rester organisé et d'avoir toujours une longueur d'avance !

J'adore le fait de ne pas avoir à griffonner, prendre des notes ou même essayer de comprendre ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y sera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! Cela vous permet de rester organisé et d'avoir toujours une longueur d'avance !

Prenez le contrôle de vos réunions avec ClickUp

Le bon outil de transcription de réunion peut transformer la façon dont votre équipe collabore et stimuler la productivité. Bien que Tactiq soit un choix judicieux, les alternatives que nous avons explorées offrent des fonctionnalités uniques qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

C'est là que ClickUp se démarque. Grâce à la transcription de réunions basée sur l'IA, aux éléments d'action automatisés et aux outils de collaboration transparents, ClickUp garantit que chaque réunion est productive et exploitable, que vous soyez dans la vente, la réussite client ou la gestion de projet.

