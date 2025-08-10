les 10 meilleurs convertisseurs audio-texte pour une transcription rapide et précise

Avez-vous déjà réécouté cinq fois un clip audio de 10 minutes juste pour comprendre une phrase qui n'était pas claire ?

Que vous essayiez de saisir des notes de cours, de modifier des interviews ou de gérer des comptes rendus de réunion, la transcription manuelle de fichiers audio est une tâche fastidieuse que personne n'aime faire, ni même n'a besoin de faire.

Un convertisseur audio-texte transcrit les enregistrements audio, des notes vocales aux fichiers vidéo complets, en un texte clair et modifiable en quelques minutes.

Dans ce guide, nous vous présentons les meilleurs convertisseurs audio-texte gratuits pour transformer du contenu parlé en transcriptions consultables et partageables.

🧠 Anecdote : Si vous considérez la reproduction de certains médias comme une forme de transcription, Thomas Edison a été le premier à développer une machine pour le faire. En 1877, le phonographe d'Edison est devenu le premier appareil capable d'enregistrer et de reproduire le son. Cependant, cette méthode est fragile et susceptible d'être endommagée.

Voici une brève comparaison des outils de conversion audio-texte, où vous pouvez parcourir les différentes options pour vous aider à choisir le meilleur :

Outil de conversion audio en texte Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Idéal pour les particuliers, les créateurs de contenu, les podcasteurs, les équipes à distance et les entreprises de toutes tailles qui ont besoin de fonctionnalités intégrées de transcription, de collaboration et de gestion des tâches Transcription de notes vocales via IA Notetaker, intégration des tâches, collaboration en équipe Forfait Free disponible ; personnalisations pour les entreprises Otter. ai Idéal pour les petites et moyennes équipes, les étudiants et les professionnels à distance qui ont besoin d'une transcription IA en temps réel pendant les réunions Assistance multilingue, identification des locuteurs, intégration avec Zoom/Google Meet Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,33 $/mois Descript Idéal pour les particuliers, les créateurs de contenu et les podcasteurs qui ont besoin de modifier des transcriptions parallèlement à des fichiers audio/vidéo Fonctionnalité de doublage, détection de plusieurs locuteurs et modification en cours de vidéo Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Rev Idéal pour les particuliers, les étudiants et les entreprises qui ont besoin de transcriptions révisées par des humains Services de transcription humaine, sous-titrage de fichiers vidéo Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Trint Idéal pour les équipes de taille moyenne, les journalistes et les créateurs de contenu qui ont besoin d'une transcription alimentée par l'IA avec modification collaborative Modification en temps réel, résumés automatisés, transcriptions consultables Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 80 $/mois Sonix Idéal pour les équipes internationales, les créateurs de contenu et les étudiants qui ont besoin d'une transcription rapide et multilingue Assistance multilingue, ponctuation automatique et identification des locuteurs Forfait standard gratuit, forfait payant à partir de 16,522 $/mois par place HappyScribe Idéal pour les équipes multilingues, les enseignants et les créateurs de contenu qui ont besoin d'une transcription facile à utiliser Transcription automatique, haute précision, assistance pour les fichiers vidéo Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois Notta Idéal pour les particuliers, les étudiants et les petites équipes qui ont besoin de transcrire des fichiers audio dans plusieurs langues Assistance multilingue, ponctuation automatique et transcription en temps réel Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Temi Idéal pour les particuliers, les étudiants et les freelances qui ont besoin d'une transcription rapide et simple à petit prix Transcription instantanée, assistance MP3, MP4, WAV et M4A Essai gratuit disponible ; paiement à l'utilisation à partir de 0,25 $/min Google Speech-to-Text Idéal pour les particuliers, les étudiants et les freelances qui ont besoin d'une transcription rapide et simple à petit prix Transcription en temps réel de la parole en texte , ponctuation automatique, assistance multilingue Offre gratuite disponible ; utilisation payante à partir de 0,006 $ pour 15 secondes

Que rechercher dans un convertisseur audio-texte ?

Tenez compte des fonctionnalités clés suivantes dans un convertisseur audio-texte afin d'obtenir des transcriptions rapides, précises et sécurisées qui s'adaptent à votre flux de travail :

Précision : prend en charge divers accents, les locuteurs rapides et les bruits de fond sans déformer votre transcription

Vitesse : transcrivez rapidement un fichier audio de 5 minutes, sans même prendre le temps de faire une pause café

Assistance pour les formats de fichiers : prend en charge un large intervalle de formats audio et vidéo tels que WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI et MOV

Sécurité : protège vos données, en particulier lorsqu'il s'agit de conférences privées ou de réunions confidentielles

Assistance à l'intégration : se connecte aux outils que vous utilisez déjà, tels que Google Docs, les gestionnaires de tâches ou les logiciels de modification en cours de vidéo

Options d'exportation : permet d'exporter les transcriptions dans des formats flexibles tels que TXT, DOCX, PDF ou SRT pour les sous-titres

Assistance linguistique : offre une transcription dans plusieurs langues et dialectes pour des flux de travail multilingues

👀 Le saviez-vous ? Les gouvernements du monde entier encouragent l'utilisation de la technologie de reconnaissance vocale dans l'éducation afin de rendre l'apprentissage plus accessible. Aux États-Unis, la loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA) soutient l'utilisation d'outils de transcription interactifs pour les étudiants sourds.

Le meilleur convertisseur audio vers texte

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, passons en revue les meilleurs outils qui vous aideront à transcrire comme un pro.

1. ClickUp (Idéal pour les flux de travail visant à améliorer la productivité des équipes)

Capturez chaque mot avec le preneur de notes ClickUp AI

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est votre centre de commande alimenté par l'IA qui offre une transcription robuste des notes vocales, une intégration transparente des tâches et de puissantes fonctionnalités de collaboration en équipe, le tout en un seul endroit.

ClickUp AI Notetaker

Le preneur de notes ClickUp AI transcrit automatiquement l'audio des réunions, des notes vocales et des visioconférences, et prend en charge des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

🎥 Regarder

Après une réunion ou un enregistrement, ClickUp génère un document structuré dans ClickUp Docs. Le document comprend des enregistrements audio et vidéo, ce qui vous permet de revenir sur les moments clés. Le nom et la date de la réunion sont indiqués en haut pour une référence rapide, et une liste complète des participants permet de savoir qui était présent.

Vous disposez également d'une transcription consultable de l'intégralité de la discussion, ce qui vous permet d'agrandir ou de zoomer sur des parties spécifiques selon vos besoins. Mais ce n'est pas tout : ClickUp extrait les points clés, les organise par thème et dresse même une liste des prochaines étapes à suivre dans une checklist pratique

Enregistrez automatiquement les transcriptions, les fichiers vidéo et les résumés dans un document privé

Ce processus de transcription automatisé garantit qu'aucun détail n'est omis, ce qui le rend idéal pour transcrire des interviews, des conférences, des sessions de brainstorming ou des enregistrements de podcasts.

Pour les créateurs de contenu, cela signifie que vous pouvez facilement convertir des fichiers audio en texte consultable et modifiable, extraire les points importants et générer des sous-titres pour le contenu vidéo.

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Talk to Tex t Demandez, dictez et commandez votre travail à la voix, sans les mains, où que vous soyez, grâce à

Bénéficiez d'une assistance voix-texte dans plus de 40 langues, idéale pour votre équipe internationale.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour les entreprises

Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web Essayez ClickUp Brain MAX , l'application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil d'IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Et puis, il y a ClickUp Docs. Si vous avez toujours rêvé d'un Google Docs plus fonctionnel intégré à votre pile de productivité. Vous pouvez modifier, commenter, partager des notes et lier des transcriptions audio à des tâches ou des OKR en temps réel.

Collaborez avec votre équipe et travaillez sur un document commun à l'aide de ClickUp Docs

Les documents privés garantissent la sécurité et la confidentialité, tandis que la possibilité d'étiqueter, de rechercher et de filtrer les notes de réunion facilite la localisation d'informations spécifiques. Les membres de l'équipe qui ont manqué une réunion peuvent rapidement se rattraper en consultant la transcription ou le résumé, et tout le monde peut ajouter des commentaires ou des modifications directement dans le document.

ClickUp Brain

Contrairement aux convertisseurs audio-texte basiques, ClickUp est conçu pour une collaboration totale, du marquage des coéquipiers avec le contexte à l'attribution de tâches directement à partir des transcriptions.

Les éléments d'action identifiés lors des réunions ou dans les transcriptions audio peuvent être instantanément transformés en tâches ClickUp, attribués aux membres de l'équipe et suivis jusqu'à leur achèvement.

Ce flux de travail automatisé est pris en charge par ClickUp Brain.

Transformez chaque élément d'action de vos appels en une tâche traçable avec ClickUp Brain

Brain rationalise le flux de travail, de la discussion à l'exécution. Il est parfait pour les équipes à distance et les utilisateurs axés sur la productivité qui doivent garantir le suivi des décisions prises lors des réunions.

Brain apprend les flux de travail de votre équipe, met en évidence les documents pertinents, suggère des priorités pour les tâches et rédige même des brouillons de contenu, le tout à partir de vos données audio et texte existantes. Il publie également automatiquement des résumés et des éléments d'action dans les canaux de discussion de l'équipe, ce qui évite d'avoir à transférer manuellement les informations entre les outils.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Sélectionnez du texte ou utilisez des commandes slash pour convertir instantanément du contenu dans plusieurs langues, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le japonais, le chinois, l'arabe et bien d'autres encore

Accédez à l'intégralité des enregistrements audio et vidéo de vos réunions, ainsi qu'à leurs transcriptions, pour une documentation complète et une révision facile

Recherchez et filtrez toutes les notes et transcriptions de réunion à partir du Hub Documents ou du Calendrier ClickUp , ce qui facilite la localisation des discussions et décisions passées.

Générez et modifiez du contenu avec l'assistant de rédaction IA, notamment la rédaction, le résumé et l'amélioration de documents de projet, de rapports et de sous-titres pour des fichiers vidéo

Automatisez la création de listes de tâches à partir de transcriptions et partagez les tâches assignées avec les membres de l'équipe absents

Utilisez la transcription alimentée par l'IA sur ClickUp Clips pour générer du texte consultable à partir de clips vidéo enregistrés

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage si vous ne l'utilisez que pour la transcription

Ne convient pas à la transcription de vidéos/fichiers audio longs sans contexte d'équipe

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent. Puissant outil de productivité tout-en-un pour la gestion des équipes et des projets.

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent. Puissant outil de productivité tout-en-un pour la gestion des équipes et des projets.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription de réunions en temps réel)

Otter. ai est l'un des favoris pour la transcription en temps réel pour Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Il convertit les mots prononcés en notes structurées pendant que vous parlez.

Que vous travailliez avec des fichiers audio ou vidéo, il prend en charge plusieurs formats tels que FLV et vous permet d'exporter les transcriptions au format TXT, DOCX, PDF ou même SRT pour les sous-titres.

Grâce à ses intégrations avec des outils tels que Google Agenda et Dropbox, il s'intègre parfaitement à votre flux de travail. Il prend également en charge plusieurs langues, ajoute des étiquettes aux intervenants et transforme les discussions en notes et éléments d'action partageables. Idéal pour les réunions, les conférences, les podcasts, bref, tout ce que vous ne voulez pas manquer.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Obtenez des résumés et des notes de réunion générés par IA avec une assistance multilingue (espagnol, allemand, français, etc.)

Organisez une session de questions-réponses rapide dans les transcriptions à l'aide d'Otter IA Chat

Identifiez les locuteurs et le vocabulaire personnalisé à partir du fichier audio

Intégrez Google Agenda, Dropbox et bien plus encore

Limites d'Otter.ai

L'interface utilisateur peut prêter à confusion, avec de fréquentes invitations, instructions et tentatives de vente incitative

L'étiquetage des intervenants peut nécessiter des ajustements manuels pour plus de précision

Tarifs Otter.ai

Basique : forfait Free disponible

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Otter. ai Évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis G2 indique :

J'aime la page de résumé avec la checklist des actions à effectuer que l'on peut cocher dans le navigateur. La répartition des rôles, des besoins, des échéanciers, des sentiments, des points sensibles et des objections est très utile pour résumer la discussion. Les captures d'écran sont également très pratiques pour récapituler ce qui est affiché sur un écran partagé. Otter est facile à mettre en œuvre, l'inscription est rapide et le service fonctionne immédiatement. Je l'utilise pour toutes mes réunions, sauf si les participants s'y opposent, et je peux envoyer automatiquement les résumés à différents canaux Slack en fonction des participants à la réunion, etc. […] Ce serait bien qu'Otter détecte les noms des intervenants à partir de leur nom dans la réunion.

J'aime la page de résumé avec la checklist des actions à effectuer que l'on peut cocher dans le navigateur. La répartition des rôles, des besoins, des échéanciers, des sentiments, des points sensibles et des objections est très utile pour résumer la discussion. Les captures d'écran sont également très pratiques pour récapituler ce qui est affiché sur un écran partagé. Otter est facile à mettre en œuvre, l'inscription est rapide et le travail commence immédiatement. Je l'utilise pour toutes mes réunions, sauf si les participants s'y opposent, et je peux envoyer automatiquement les résumés à différents canaux Slack en fonction des participants à la réunion, etc. […] Ce serait bien qu'Otter détecte les noms des intervenants à partir de leur nom dans la réunion.

3. Descript (idéal pour modifier des transcriptions parallèlement à des fichiers audio/vidéo)

via Descript

Imaginez que vous modifiez un podcast comme vous le feriez dans un document Google Doc. Descript intègre un service de transcription qui vous permet de couper, coller et supprimer votre fichier audio en modifiant simplement la transcription du texte.

Idéal pour les créateurs, les formateurs et les équipes marketing, ce convertisseur audio-texte prend en charge l'enregistrement et la transcription audio multiformat, y compris la détection des locuteurs et les sous-titres automatiques. Il prend en charge tous les formats, du MP3 au WAV et même au FLAC, quel que soit le format de vos fichiers. Vous pouvez également simplement télécharger un enregistrement ou même l'importer depuis Zoom et l'enregistrer directement dans la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Convertissez des fichiers audio et vidéo en texte grâce à la transcription automatique dans plus de 22 langues (espagnol, allemand, français, etc.)

Modifiez des fichiers audio en modifiant le texte : coupez des mots, coupez du son (ou de la vidéo !)

Utilisez Overdub pour cloner votre voix et corriger les erreurs sans avoir à réenregistrer

Créez des audiogrammes, des sous-titres et des clips sociaux en un seul clic

Accédez à l'enregistrement d'écran, à la synthèse vocale avec doublage et à la modification en cours

Limites de Descript

Le clonage vocal (doublage) est uniquement disponible dans les forfaits payants

L'application de bureau peut sembler lente avec des projets volumineux

Tarifs Descript

Forfait Free disponible

Amateur : 24 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Business : 65 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un avis G2 indique :

Nous avons une relation amour-haine avec Descript. Nous l'utilisons depuis 4 ans maintenant, et il a toujours été bogué. Tout au long du développement de l'application, les développeurs introduisent une fonctionnalité avec des bugs, puis corrigent ces bugs. La fonctionnalité fonctionne parfaitement pendant un certain temps, puis est à nouveau cassée dans une mise à jour ultérieure. Je félicite l'équipe d'avoir essayé d'ajouter autant de fonctionnalités à l'application, mais je préférerais de loin pouvoir travailler avec un produit stable. Même si nous utilisons Descript pour une grande partie de notre flux de travail hebdomadaire, nous gardons toujours un œil sur la concurrence, car nous n'avons jamais eu l'impression de pouvoir compter sur l'application.

Nous avons une relation amour-haine avec Descript. Nous l'utilisons depuis 4 ans maintenant, et il a toujours été bogué. Tout au long du développement de l'application, les développeurs ont introduit une fonctionnalité avec des bugs, puis ont corrigé ces bugs. La fonctionnalité fonctionne parfaitement pendant un certain temps, puis est à nouveau cassée dans une mise à jour ultérieure. Je félicite l'équipe d'avoir essayé d'ajouter autant de fonctionnalités à l'application, mais je préférerais de loin pouvoir travailler avec un produit stable. Même si nous utilisons Descript pour une grande partie de notre flux de travail hebdomadaire, nous gardons toujours un œil sur la concurrence, car nous n'avons jamais eu l'impression de pouvoir compter sur l'application.

💡 Conseil de pro : Nettoyez toujours votre fichier audio avant de le télécharger. Que vous transcrivez un fichier audio ou une vidéo, les bruits de fond, les échos et les chevauchements de voix peuvent perturber même les meilleurs outils de transcription IA. Utilisez une application de réduction du bruit audio ou un espace d'enregistrement calme pour améliorer instantanément la précision de la transcription lorsque vous convertissez vos fichiers audio et vidéo.

4. Rev (le meilleur pour la précision de la transcription vérifiée par des humains)

via Rev

Rev est l'outil de transcription idéal pour les perfectionnistes qui ont des délais à respecter. Il allie la rapidité de l'IA à une précision humaine, ce qui le rend idéal pour les dossiers juridiques, les conférences universitaires, les enregistrements de podcasts, les interviews professionnelles ou tout autre contexte où un mot mal traduit peut causer des dégâts.

Il vous suffit de télécharger votre fichier audio ou vidéo, de choisir votre processus de transcription (humaine ou IA) et d'obtenir une transcription soignée dans des formats tels que Word, TXT ou même des sous-titres. Vous travaillez avec des documents sensibles ? Rev traite la sécurité comme s'il s'agissait de secrets d'État, avec la conformité SOC 2 et des options de confidentialité intégrées.

Rev les meilleures fonctionnalités

Choisissez entre la transcription humaine et l'IA en fonction de la vitesse et de votre budget

Ajoutez des légendes ou des sous-titres à des fichiers vidéo avec une assistance multilingue (espagnol, allemand, français, etc.)

Téléchargez des fichiers audio au format MP3, MP4, WAV et plus encore

Accédez à l'API Rev pour automatiser le processus de transcription

Utilisez des modèles de résumé personnalisables qui vous aident à extraire les points d'action clés de vos transcriptions

Limites de Rev

Ne propose pas de transcription en direct ou en temps réel

Assistance disponible uniquement en anglais pour les transcriptions générées par des humains

Tarification Rev

Forfait Free jusqu'à 45 minutes

Basique : 14,99 $ par utilisateur/mois

Pro : 34,99 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev ?

Un avis G2 indique :

Rev me permet de transformer très facilement mes fichiers audio en transcriptions claires et précises, avec un minimum d'efforts de ma part. J'apprécie beaucoup la simplicité de l'interface : le téléchargement des fichiers est rapide, les délais d'exécution sont courts et la mise en forme est claire et professionnelle […] Bien que la précision soit généralement bonne, en particulier pour les fichiers audio clairs, il peut parfois y avoir des problèmes avec les noms propres, les termes techniques ou les locuteurs qui parlent doucement. J'aimerais voir un moyen plus intuitif d'enregistrer et de réutiliser le vocabulaire personnalisé ou les corrections de noms.

Rev me permet de transformer très facilement mes fichiers audio en transcriptions claires et précises, avec un minimum d'efforts de ma part. J'adore la simplicité de l'interface : le téléchargement des fichiers est rapide, les délais d'exécution sont courts et la mise en forme est propre et professionnelle […] Bien que la précision soit généralement bonne, en particulier pour les enregistrements audio clairs, il peut parfois y avoir des problèmes avec les noms propres, les termes techniques ou les locuteurs qui parlent doucement. J'aimerais voir une façon plus intuitive d'enregistrer et de réutiliser le vocabulaire personnalisé ou les corrections de noms.

5. Trint (Idéal pour la modification collaborative de transcriptions et d'articles dans divers formats de fichiers)

via Trint

Si Google Docs et un outil de transcription avaient un enfant multilingue et doué pour l'écriture, ce serait Trint. Ce convertisseur audio-texte ne se contente pas de transcrire des fichiers audio, il transforme les mots prononcés en contenu à part entière.

Téléchargez votre enregistrement (audio ou vidéo) et Trint le transcrira proprement, avec la possibilité de le traduire dans plus de 40 langues.

Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de modifier, réviser et publier des transcriptions sans interminables allers-retours. Collaborez en temps réel, laissez des commentaires, surlignez des citations et intégrez même directement Adobe Premiere Pro pour transcrire des fichiers vidéo comme un pro.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Modifiez les transcriptions comme un document et liez-les au fichier audio d'origine

Ajoutez l'identification des locuteurs, des codes temporels et des passages importants

Collaborez en temps réel avec vos collègues sur le même enregistrement audio et les mêmes transcriptions

Exportez vos fichiers au format DOCX, SRT, CSV et plus encore

Traduisez votre transcription dans plus de 50 langues

Limites de Trint

La précision peut diminuer pour les enregistrements bruyants ou comportant plusieurs locuteurs

Ne convient pas aux besoins de transcription en temps réel/en direct

Tarifs Trint

Essai gratuit

Starter : 80 $/personne par mois

Avancé : 100 $ par personne et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trint ?

Un avis G2 indique :

Transcription inégalée dans mes deux langues principales (anglais et français). Sa capacité à transcrire les sous-titres est également excellente. Outil tout-en-un, pas besoin d'aller dans Premiere pour les sous-titres, plus pratique que Word pour la transcription audio de base, identifie très bien les locuteurs. Excellente modification en ligne et application mobile très pratique […] Le prix est vraiment élevé, comme tous les outils SaaS : au début, c'est bon marché, puis les prix augmentent et un jour, vous vous réveillez, vous regardez vos factures et vous êtes sous le choc quand vous réalisez combien cela coûte.

Transcription inégalée dans mes deux langues principales (anglais et français). Sa capacité à transcrire les sous-titres est également excellente. Outil tout-en-un, pas besoin d'aller dans Premiere pour les sous-titres, plus pratique que Word pour la transcription audio de base, identifie très bien les locuteurs. Excellente modification en ligne et application mobile très pratique […] Le prix est vraiment élevé, comme tous les outils SaaS : au début, c'est bon marché, puis les prix augmentent et un jour, vous vous réveillez, vous regardez vos factures et vous êtes sous le choc quand vous réalisez combien cela coûte.

6. Sonix (Idéal pour la transcription rapide de fichiers audio avec traduction automatique des mots prononcés)

via Sonix

Si la vitesse de transcription était un sport olympique, Sonix remporterait au moins la médaille d'argent (bien sûr, ClickUp remporterait l'or). Sonix est un outil de transcription IA qui excelle dans la transcription audio et vidéo dans plus de 40 langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol et l'hindi, tout en gérant efficacement vos données.

Son horodatage automatisé, sa séparation des locuteurs et son éditeur basé sur un navigateur facilitent le processus de transcription, sans logiciel supplémentaire ni installation lourde.

Il suffit de déposer vos fichiers, de laisser le traitement se faire, et c'est parti. Que vous téléchargiez des enregistrements audio, des réunions Zoom ou des fichiers vidéo, Sonix fournit des transcriptions rapides et précises dans un format facile à modifier, à rechercher et à partager.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Transcrivez dans plus de 40 langues grâce à la traduction automatique

Recherchez, modifiez et surlignez directement dans l'éditeur de transcription

Téléchargez vos transcriptions sous forme de texte, de sous-titres ou de documents Google Docs

Exportez vers plusieurs formats de fichiers, notamment SRT, DOCX et PDF

Intégrez Zoom, Dropbox et bien plus encore

Limites de Sonix

Pas d'option de transcription en temps réel/en direct

La précision dépend fortement de la qualité audio

Tarifs Sonix

Standard : utilisation gratuite de la plateforme + 10 $ par heure pour la traduction et la transcription, respectivement

Premium : 16,52 $/mois par place + 5 $/heure pour la traduction et la transcription, respectivement

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix ?

Un avis G2 indique :

C'est un outil fantastique pour transcrire vos messages vocaux professionnels lors de vos déplacements et les organiser. Les liens de connexion à la version bureau web ne changent pas de taille.

C'est un outil fantastique pour transcrire vos messages vocaux professionnels lors de vos déplacements et les organiser. Les liens de connexion à la version bureau web ne changent pas de taille.

7. Happy Scribe (idéal pour les équipes multilingues qui transcrivent des fichiers vidéo, pensent et s'expriment en sous-titres)

via Happy Scribe

Si votre équipe parle avec 10 accents différents avant le déjeuner, Happy Scribe est peut-être l'outil de transcription qu'il vous faut. Il est conçu pour les utilisateurs multilingues et les équipes internationales qui ont besoin de transcriptions et de sous-titres rapides et précis en un seul endroit.

Il vous suffit de télécharger votre fichier audio ou vidéo, puis de choisir entre une transcription humaine ou IA. Il prend en charge plus de 120 langues, dialectes et accents, de l'espagnol au français en passant par l'hindi et l'allemand, ce qui le rend idéal pour les projets internationaux.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

Passez de l'IA à une transcription humaine précise à 99 %

Profitez de plus de 120 langues, accents et dialectes

Révisez, modifiez et exportez dans plusieurs formats tels que TXT, DOCX, SRT et bien d'autres encore grâce à l'éditeur intégré au navigateur

Intégrez YouTube, Zoom et Google Drive

Limites de Happy Scribe

La transcription humaine a un délai d'exécution plus long

Pas d'assistance à la transcription en direct

Tarifs Happy Scribe

Starter : 12 $ par 60 min (paiement à l'utilisation)

Lite : 9 $ par mois

Pro : 29 $ par mois

Business : 89 $ par mois

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Happy Scribe ?

Un avis G2 indique :

Qu'est-ce que j'aime le plus ? Tout d'abord, c'est très facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de chercher pour pouvoir l'utiliser. Cela m'aide à transcrire des vidéos en texte, ce qui me permet de créer des publications sur les réseaux sociaux à partir du texte des vidéos.

Qu'est-ce que j'aime le plus ? Tout d'abord, c'est très facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de chercher pour pouvoir l'utiliser. Cela m'aide à transcrire des vidéos en texte, ce qui me permet de créer des publications sur les réseaux sociaux à partir du texte des vidéos.

8. Notta (Idéal pour la transcription en temps réel sur tous les appareils)

via Notta

Notta transforme n'importe quel fichier audio en texte clair en temps réel. Il suffit de télécharger des fichiers MP3, WAV, AAC ou même des fichiers vidéo depuis Zoom ou Google Meet. Ce convertisseur audio-texte se synchronise sur tous vos appareils, vous pouvez donc commencer sur votre téléphone et terminer dans votre navigateur sans perdre une miette.

Grâce à son assistance multilingue et à ses résumés basés sur l'IA, Notta facilite la transcription audio, l'étiquetage des intervenants et la recherche dans chaque transcription comme dans Google Docs. Idéal pour les personnes très occupées qui jonglent entre les enregistrements, les réunions et les équipes internationales.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Synchronisez vos appareils Web, mobiles et intelligents

Résumez, surlignez et effectuez une recherche par mot-clé pour une révision rapide grâce à l'IA

Assistance dans plus de 58 langues avec une séparation précise des locuteurs

Pas de limites

Options d'exportation (TXT, PDF, etc.) verrouillées derrière un mur payant

Le mode hors ligne est uniquement disponible dans les applications mobiles

Tarification Notta

Forfait Free disponible

Pro : 13,49 $/mois par utilisateur

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta ?

Un avis G2 indique :

Glissez-déposez un lien vidéo ou un fichier et obtenez un résumé vidéo complet en quelques secondes. Je peux également glisser-déposer plusieurs fichiers (10 à 20) à la fois, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je convertis au format résumé YouTube. Je l'utilise pour les vidéos de cours et c'est indispensable ! J'aimerais pouvoir définir le modèle de résumé YouTube comme modèle par défaut afin de ne pas avoir à cliquer dessus pour chaque résumé vidéo, ce qui prend 15 à 30 secondes supplémentaires pour la conversion.

Glissez-déposez un lien vidéo ou un fichier et obtenez un résumé vidéo complet en quelques secondes. Je peux également glisser-déposer plusieurs fichiers (10 à 20) à la fois, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je convertis au format résumé YouTube. Je l'utilise pour les vidéos de cours et c'est indispensable ! J'aimerais pouvoir définir le modèle de résumé YouTube comme modèle par défaut afin de ne pas avoir à cliquer dessus pour chaque résumé vidéo, ce qui prend 15 à 30 secondes supplémentaires pour la conversion.

9. Temi (Idéal pour une transcription audio et vidéo rapide, sans fioritures et à petit prix)

via Temi

Si vous êtes pressé par une échéance et que vous devez transcrire des fichiers audio ou convertir des fichiers vidéo sans attendre, Temi s'en charge en moins de cinq minutes.

Il vous suffit de télécharger votre fichier audio, de vous installer confortablement et de laisser son moteur de reconnaissance vocale (entraîné sur des accents réels, et non sur des tonalités robotiques) transformer vos paroles en texte lisible.

L'éditeur de transcription est clair, accessible depuis un navigateur et vous permet de modifier, surligner et télécharger vos fichiers sans avoir besoin d'une autre application. Bonus : il horodate même votre transcription, ce qui vous permet de retrouver en un clin d'œil cette citation que vous cherchiez dans votre dernier podcast.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Téléchargez des fichiers audio ou vidéo et obtenez des transcriptions en quelques minutes

Assistance pour plusieurs formats de fichiers, notamment MP3, MP4, WAV et M4A

Peaufinez vos transcriptions à l'aide des outils de modification en cours d'application

Horodatez vos transcriptions et libellez précisément les intervenants

Limites de Temi

La précision diminue en présence de bruit de fond ou de plusieurs locuteurs

Ne dispose pas d'outils de résumé et de collaboration basés sur l'IA

Tarifs Temi

Gratuit jusqu'à 45 minutes

Paiement à l'utilisation : 0,25 $/minute d'audio

Évaluations et avis sur Temi

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Google Speech-to-Text (idéal pour les développeurs à la recherche d'une transcription évolutive et basée sur l'IA)

Google Speech-to-Text décode la parole à grande échelle. Entraîné sur des dizaines de milliers d'heures de fichiers audio et vidéo, cet outil de transcription peut convertir des fichiers audio dans plus de 125 langues avec une précision impressionnante.

Que vous travailliez avec des enregistrements de réunions bruyantes ou que vous téléchargiez des interviews de qualité studio, il s'adapte aux bruits de fond, aux locuteurs et même à différents formats de fichiers tels que WAV, FLAC et MP3.

Mais il y a un hic : ce n'est pas un outil prêt à l'emploi comme Otter ou Notta. Il s'agit d'un convertisseur audio-texte destiné aux développeurs, conçu pour les applications, les CRM et les pipelines de transcription à grande échelle, avec des options d'intégration sur leur site web. Vous devrez vous familiariser avec Google Cloud et les API.

Toutefois, si vous intégrez un processus de transcription dans une plateforme ou si vous souhaitez transcrire des fichiers audio et vidéo à grande échelle avec ponctuation automatique, horodatage des mots et diarisation des locuteurs, rien ne vaut la puissance brute du moteur de Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Speech-to-Text

Transcrivez en temps réel ou par lots

Enregistrez automatiquement les ponctuations et les intervenants

Obtenez des scores de confiance au niveau des mots pour une précision accrue

S'intègre parfaitement aux services Google Cloud

Limites de Google Speech-to-Text

Nécessite une expertise technique pour l'installation et l'intégration

Pas d'interface utilisateur intégrée ; accès API uniquement

Tarification de Google Speech-to-Text

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Notta dans la vie réelle ?

Un avis G2 indique :

Il effectue un excellent travail de transcription, précis et ne nécessitant que très peu de modifications en cours. C'est agréable d'avoir des alternatives à d'autres produits, en particulier à Google, car ils s'intègrent à toutes les gammes de produits et sont hébergés sur le cloud.

Il effectue un excellent travail de transcription, précis et ne nécessitant que très peu de modifications en cours. C'est agréable d'avoir des alternatives à d'autres produits, en particulier à Google, car ils s'intègrent à toutes les gammes de produits et sont hébergés sur le cloud.

Transcrivez où que vous soyez avec ClickUp

Les convertisseurs audio-texte ont beaucoup évolué, passant de simples transcriptions à des outils intelligents et de haute qualité alimentés par l'IA, capables de résumer, d'étiqueter les intervenants et même de s'intégrer à vos applications favorites.

Si vous recherchez la rapidité, la précision et juste assez de personnalisation pour s'adapter à votre flux de travail, les outils de cette liste sont faits pour vous. Mais si vous souhaitez aller plus loin en matière de sécurité, transformer les mots prononcés en tâches exploitables, compléter des notes consultables et rationaliser la collaboration au sein de votre équipe, ClickUp est clairement le gagnant.

Il transforme la manière dont votre équipe capture et partage ses notes, garantissant une connexion plus forte et une meilleure productivité de l'équipe.

