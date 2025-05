Les 11 meilleures alternatives à Notta pour une transcription précise

Il est facile de se laisser distraire lors de longues réunions, mais les transcriptions vous aident à vous rattraper. Le hic ? La transcription manuelle est lente et, honnêtement, fastidieuse. C'est là que les outils de transcription IA comme Notta tentent de vous faciliter la tâche.

Mais voilà le problème : l'interface de Notta n'est pas des plus intuitives et si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, ses transcriptions peuvent être aléatoires. Il a également du mal à identifier les locuteurs, ce qui rend plus difficile le suivi des discussions lors des réunions avec plusieurs intervenants.

Si vous recherchez une alternative à Notta ou même un logiciel de transcription basé sur l'IA offrant des transcriptions plus précises, une plus grande facilité d'utilisation et des fonctionnalités avancées, vous êtes au bon endroit.

Après une semaine de tests (et beaucoup trop de café), nous avons rassemblé les 11 meilleures alternatives à Notta, en détaillant leurs fonctionnalités clés, leurs inconvénients et leurs prix pour vous aider à trouver l'outil de transcription IA parfait pour vos besoins.

C'est parti !

⏰ Résumé en 60 secondes clickUp * : le meilleur outil pour gérer les flux de travail et la transcription en un seul endroit Descript : Idéal pour la modification en cours de contenu audio optimisée par l'IA Fireflies. IA : Idéal pour la détection automatique des sujets Otter. IA : la meilleure solution pour la reconnaissance vocale personnalisée Fellow : Idéal pour transformer les transcriptions en flux de travail structurés Sonix : le meilleur pour la transcription multilingue Rév. : Idéal pour générer des transcriptions vérifiées par des humains *trint : la meilleure solution pour les grandes entreprises de médias Avoma : Idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent garder une trace des discussions Fathom : Idéal pour les indépendants et les entrepreneurs individuels Tl;dv : Idéal pour créer des extraits de réunion

Que rechercher dans une alternative à Notta ?

Si l'alternative à Notta que vous choisissez ne coche pas toutes vos cases, vous vous retrouverez à la case départ. Pour vous éviter les tracas, voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un outil de transcription IA efficace :

*transcription précise basée sur l'IA : Choisissez une alternative à Notta avec une transcription automatique précise et des fonctionnalités avancées telles que l'identification de l'interlocuteur, la détection des émotions et l'analyse des sentiments pour des informations plus approfondies

Sécurité : Sélectionnez un outil avec un cryptage de bout en bout et conforme aux normes de l'industrie telles que SOC 2 et GDPR, surtout si vous travaillez dans la finance ou la santé

*collaboration en temps réel : Trouvez un logiciel de transcription qui offre une assistance pour les environnements de travail partagés, les permissions d'équipe et les modifications en cours afin d'améliorer la productivité

Sous-titres et traduction : Choisissez une option qui génère des sous-titres et traduit les vidéos pour vous aider à atteindre un public international

Rentabilité : Recherchez un outil de transcription IA avec des forfaits flexibles qui s'adaptent à votre entreprise sans grever votre budget

Intégrations multiples : Choisissez un logiciel qui se connecte à vos outils CRM, de gestion de projet et de communication existants pour un flux de travail fluide

Fonctionnalités hors ligne : Sélectionnez un concurrent de Notta qui fonctionne sans connexion Internet, vous permettant de transcrire des fichiers audio et vidéo à tout moment, n'importe où

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une super application qui fait tout ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Les 11 meilleures alternatives à Notta en 2025

Vous savez ce dont vous avez besoin ? Découvrons les 11 meilleures alternatives à Notta en 2025 :

1. ClickUp (Idéal pour gérer les flux de travail et la transcription en un seul endroit)

Concentrez-vous sur vos réunions pendant que ClickUp AI Notetaker prend tout en note pour vous

En tête de liste se trouve ClickUp, l'application Tout pour le travail qui permet de garder vos réunions, documents, tâches et projets parfaitement organisés sur une seule et même plateforme.

ClickUp AI Notetaker est le joyau de sa suite de productivité pour les réunions. Cette fonctionnalité regroupe l'enregistrement, la transcription et le résumé en un seul processus simplifié, afin que vous puissiez rester concentré pendant qu'elle travaille en arrière-plan.

Il suffit de l'activer pour qu'il génère automatiquement des transcriptions consultables, mette en évidence les éléments clés et aide à créer des tâches directement à partir de vos notes de réunion. Plus besoin de se démener pour prendre des notes ou d'oublier des éléments d'action : des notes claires et organisées après chaque réunion.

Ensuite, laissez ClickUp Brain, le copilote IA natif de la plateforme, accéder aux points clés, aux listes de tâches et aux mises à jour de progression automatisées grâce à de simples invites textuelles.

Résumez vos notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp Brain

Ensuite, il vous suffit d'organiser et de gérer toutes les données relatives à vos réunions avec ClickUp Meetings. Cette suite d'outils prend tout en charge, de la modification en cours de texte à la création de checklist, pour vous aider à rester maître de votre agenda.

Faites une liste de toutes vos tâches et idées importantes sur le bloc-notes ClickUp

Vous avez une longue transcription ou un résumé détaillé d'une réunion ? Vous pouvez les déposer directement dans ClickUp Docs et collaborer avec votre équipe en temps réel. Vous avez plutôt besoin d'un endroit pour noter rapidement vos idées et vos listes de choses à faire ? ClickUp Notepad vous offre un espace simple et épuré pour tout organiser.

Obtenir un modèle gratuit Résumez vos discussions et décisions organisées avec le modèle Compte rendu de réunion

Besoin d'un peu d'aide supplémentaire ? Consultez la bibliothèque de modèles personnalisables de ClickUp pour organiser vos réunions et en assurer le bon déroulement.

Par exemple, le modèle de compte rendu de réunion ClickUp comprend des sections intégrées pour les agendas, les points clés, les tâches assignées et les suivis, ce qui vous permet de suivre facilement les discussions, les décisions et les éléments d'action en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez des transcriptions et des résumés en temps réel pendant les réunions

Transformez directement les notes de réunion générées par l'IA en tâches traçables

Traduisez le contenu dans plus de 10 langues, dont le chinois et l'arabe

Automatisez les comptes rendus, l'attribution des tâches, les délais et les priorités grâce aux automatisations ClickUp

Intégration avec plus de 1 000 applications d'entreprise telles que Loom, Zendesk, etc

Accédez à des modèles de gestion de réunions, comme le modèle de notes de réunion ClickUp , pour gérer vos notes et vos résumés

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les prix

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

ClickUp AI Notetaker : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour des prix aussi bas que 6 $/mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

💡Conseil de pro : La transcription n'est pas la seule chose dont ClickUp Brain est passé maître. De la création de règles d'automatisation personnalisées à la génération de comptes rendus personnels, voici quelques astuces que l'IA de ClickUp peut faire en tant qu'assistant de travail permanent.

Ce que les utilisateurs de ClickUp disent de ce logiciel

J'apprécie vraiment le fait qu'il s'agisse à la fois d'une application de prise de notes et d'une application de gestion de projet, le tout en un seul endroit. Les fonctionnalités et la configuration permettent de rester facilement au fait de plusieurs projets et d'afficher des tableaux de bord pour toutes les tâches.

J'apprécie vraiment le fait qu'il s'agisse à la fois d'une application de prise de notes et d'une application de gestion de projet, le tout en un seul endroit. Les fonctionnalités et la configuration permettent de rester facilement au courant de plusieurs projets et d'afficher des tableaux de bord pour toutes les tâches.

2. Descript (Idéal pour la modification en cours de contenu audio optimisée par IA)

via Descript

De nombreux podcasteurs, éditeurs vidéo et équipes à distance utilisent Descript pour ses fonctionnalités de modification en cours intelligentes et de premier ordre.

La plateforme va au-delà de la simple transcription en vous permettant de modifier les fichiers audio et vidéo en changeant le texte de la transcription.

Par exemple, grâce à sa fonctionnalité Overdub, vous pouvez créer un clone réaliste de votre voix par IA ou utiliser des voix de stock pour corriger des erreurs. Il vous suffit de saisir le texte correct et Descript générera un son naturel correspondant.

En plus de cela, Descript est également doté d'une fonction de régénération audio par IA, de suppression des bruits de fond et d'identification des locuteurs, le tout au sein d'une plateforme collaborative facile à utiliser.

Décrivez les meilleures fonctionnalités

Obtenez des transcriptions basées sur l'IA avec une précision allant jusqu'à 95 % dans plus de 25 langues

Modification en cours d'enregistrement et correction de fichiers audio complexes par modification du texte dans la transcription

Cloner des voix et régénérer de l'audio sans réenregistrer

Supprime automatiquement les mots de remplissage, les pauses gênantes et les bruits de fond

Exportez les transcriptions dans des formats tels que SRT, VTT et PDF

Intégration avec plus de 1 000 outils tiers via Zapier

Descript limites

Nécessite une longue période d'apprentissage pour les débutants

Descript pricing

Forfait amateur : 24 $/mois par utilisateur

*forfait Créateur : 39 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 70 $/mois par utilisateur

Descriptions, évaluations et avis

G2 : 4. 6/5. 0 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 170 avis)

👀 Le saviez-vous ? La transcription existe depuis des milliers d'années, bien avant que l'IA ne prenne le relais! Les premiers transcripteurs ou scribes connus remontent à 3400 avant notre ère, dans l'Égypte ancienne. Ils enregistraient tout à la main et ont joué un rôle clé dans la documentation pendant des siècles, jusqu'à ce que l'imprimerie change la donne dans les années 1400.

3. Fireflies. ai (Idéal pour la détection automatique des sujets)

En plus de créer des notes détaillées et consultables, Fireflies. ai aide les professionnels en suivant et en étiquetant automatiquement les points de discussion clés pendant la transcription.

Il peut comprendre avec précision les termes spécifiques à l'industrie et organiser les discussions en temps réel. Par exemple, lors d'une réunion sur un produit, il peut étiqueter des sections comme « Budget », « Échéancier » et « Fonctionnalités », afin que vous puissiez trouver rapidement ce dont vous avez besoin sans avoir à parcourir toute la transcription.

Fireflies. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Transcrivez les réunions avec une précision de 90 % dans plus de 30 langues

Ajoutez des commentaires et des réactions à des sections spécifiques de la transcription

Partagez les notes de réunion avec les membres de l'équipe en temps réel

Analysez les réunions pour identifier les sentiments grâce à l'intelligence conversationnelle

Connectez-vous à plus de 60 applications natives et tierces telles que Zoom et Zapier

Fireflies. Limites de l'IA

Identifie parfois mal les intervenants

Certains utilisateurs trouvent le tableau de bord peu pratique

Fireflies. Tarification de l'IA

Free

Avantage : 18 $/mois par place

Business : 29 $/mois par place

Enterprise : 39 $/mois par place

Fireflies. Évaluations et avis IA

G2 : 4. 8/5 basé (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs de Fireflies. ai disent de la solution dans la vraie vie

J'ai trouvé le logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes rendus sont aussi bons que ceux d'un humain, avec en plus l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques extras intéressants.

J'ai trouvé le logiciel simple à utiliser et facile d'accès. Les comptes rendus sont aussi bons que ceux d'un humain, avec en plus l'enregistrement audio/vidéo, la transcription et quelques extras intéressants.

4. Otter. ai (Idéal pour la reconnaissance vocale personnalisée)

Les étudiants, les chercheurs et les journalistes préfèrent Otter.ai pour sa fonctionnalité de vocabulaire personnalisé, qui permet aux utilisateurs d'ajouter des mots, des noms et des termes techniques spécifiques à leur secteur avant les réunions.

Par exemple, si un chercheur médical ajoute des termes tels que « microscopie par immunofluorescence » ou « réticulum endoplasmique », la plateforme les reconnaîtra correctement lors des enregistrements ultérieurs.

En outre, Otter fournit des comptes rendus de réunion de 30 secondes, des résumés, des légendes en temps réel, des notes modifiables et une fonction de lecture pour une collaboration et une productivité maximales.

Les meilleures fonctionnalités de Otter. IA

Utilisez Otter Bot pour transcrire des appels, des interviews et des podcasts en temps réel

Génération automatique de résumés et de points forts avec l'identité des intervenants

Créer un vocabulaire personnalisé pour les noms, acronymes et jargon spécifiques

Ajustez la vitesse de lecture de 0,5x à 3x

Exportez les transcriptions dans différents formats tels que PDF, SRT et MP3

Synchronisez-les avec des calendriers tels que iOS, Outlook et Google pour le suivi des évènements programmés

Limites de l'IA

La version gratuite a une limite d'enregistrement de 30 minutes

La modification en cours peut devenir maladroite et déroutante

Prix de Otter. IA

Free

Avantage : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. IA

G2 : 4. 3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Otter. IA

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les bafouillages et certaines fautes de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des choses pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour trouver des causes profondes et d'autres choses.

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les bafouillages et certaines fautes de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des choses pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour trouver des causes profondes et d'autres choses.

💡Conseil de pro : En raison des limites de son forfait gratuit, de nombreux utilisateurs ont tendance à chercher des alternatives à Otter. Si vous êtes l'un d'entre eux, voici une liste des meilleures alternatives à Otter.ai!

5. Fellow (Idéal pour transformer des transcriptions en flux de travail structurés)

via Fellow

Fellow n'est pas seulement un outil de transcription basé sur l'IA, c'est un système de gestion des réunions qui transforme automatiquement les discussions en éléments exploitables et en assure le suivi.

L'IA identifie les points clés (par exemple, les phrases de prise de décision) et les organise en sections consultables telles que les agendas, les notes, les décisions et les tâches. Ainsi, si quelqu'un dit : « Donnons cette tâche à Leah », Fellow peut créer une tâche pour Leah avec une date d'échéance et la lier aux notes de la réunion.

L'outil s'intègre également aux plateformes CRM telles qu'Asana et ClickUp, ce qui vous permet de fusionner vos réunions avec différentes tâches et différents projets.

Autres fonctionnalités

Transcrire et enregistrer des réunions dans 35 langues

Utilisez plus de 500 modèles pour créer des notes de réunion et des agendas avec votre équipe en temps réel

Attribuer et suivre les éléments d'action directement à partir des notes de réunion

Connectez-vous à plus de 50 intégrations natives, y compris CRM, des plateformes de vidéoconférence comme Microsoft Teams et des calendriers

Limites communes

Impossible de trier les éléments d'action par date d'échéance

Des pépins occasionnels peuvent affecter les notes enregistrées

Prix des autres

Free

Teams : 11 $/mois par utilisateur

Entreprise : 23 $/mois par utilisateur

Solo : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis d'autres utilisateurs

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4. 9/5 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Fellow

Fellow a considérablement amélioré mon organisation et ma productivité lors des réunions. Il me permet d'aborder chaque journée incroyablement préparé, ce qui me permet d'être plus présent et réfléchi pendant le temps que je passe en session. Et lorsque je ne peux pas assister à une réunion, l'enregistrement et les transcriptions générés par l'IA de Fellow sont meilleurs que ceux de toute autre plateforme que j'ai utilisée.

Fellow a considérablement amélioré mon organisation et ma productivité lors des réunions. Il me permet d'aborder chaque journée incroyablement préparé, ce qui me permet d'être plus présent et réfléchi pendant le temps que je passe en sessions. Et lorsque je ne peux pas assister à une réunion, l'enregistrement et les transcriptions générés par l'IA de Fellow sont meilleurs que ceux de toute autre plateforme que j'ai utilisée.

6. Sonix (Idéal pour la transcription multilingue)

via Sonix

Les entreprises ayant des équipes internationales peuvent grandement bénéficier de l'expertise multilingue de Sonix, qui transcrit des fichiers audio ou vidéo dans plus de 53 langues sans avoir besoin de modèles linguistiques distincts.

Ce logiciel de transcription IA peut détecter automatiquement les changements de langue dans le même enregistrement et gérer avec précision la reconnaissance vocale de différents accents et dialectes. Il conserve même la mise en forme correcte des caractères et de la ponctuation non anglais.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Obtenez des résumés, des titres de chapitre et une détection de sujet générés par IA

Modification des transcriptions avec reconnaissance de l'orateur et horodatage directement dans le navigateur

Utilisez le lecteur multimédia Sonix pour partager des clips vidéo ou des transcriptions complètes

Téléchargez et combinez plusieurs pistes audio en une seule transcription

Intégration avec plus de 25 outils tels que Salesforce et Skype

Limites de Sonix

Ne dispose pas d'une application mobile

Fonctionnalités de modification en cours limitées par rapport à d'autres

Tarification Sonix

Tous les forfaits comprennent des tarifs à l'heure pour la transcription et la traduction par IA.

Standard : 0 $ + 10 $/heure

Premium : 22 $/mois par utilisateur + 5 $/heure (transcription IA) + 3 $/heure (traduction IA)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Sonix

G2 : 4. 7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4. 9/5 (plus de 130 avis)

🧠 Fait amusant : Bell Labs a construit le tout premier système de reconnaissance vocale, Audrey, dans les années 1950. Il occupait une pièce entière et ne pouvait reconnaître que les nombres de 1 à 9, mais avec une précision de 90 % !

7. Rev (Idéal pour générer des transcriptions vérifiées par des humains)

via Rev

Rev vous offre le meilleur des deux mondes en combinant l'IA avec des transcripteurs humains pour atteindre une précision de plus de 99 %.

Cette approche hybride permet aux experts de réviser et de corriger les erreurs dans les transcriptions automatisées. Elle est particulièrement utile pour les travaux juridiques, médicaux et universitaires, où même les erreurs mineures peuvent avoir un impact important.

La plateforme propose également des API de synthèse vocale et vous permet de modifier, surligner, commenter et ajouter des légendes dans 17 langues.

Rev meilleures fonctionnalités

Détection automatique de la parole dans plus de 35 langues

Enregistrez et créez des signets pour les moments clés à l'aide de l'application mobile

Automatisation de la transcription à grande échelle grâce à l'intégration d'API

Intégration avec Google Meet, Zoom et Microsoft Teams via VoiceHub

Tirez des enseignements et générez des résumés grâce à l'assistant de transcription IA

Limites de la révision

Difficultés à reconnaître différents accents

Les utilisateurs ont du mal à saisir les noms des intervenants

Prix de la Rév

Free

Basic : 14,99 $/utilisateur par mois

Avantage : 34,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Pour une flexibilité maximale, il propose également des forfaits minute par minute pour les transcriptions, les légendes et les sous-titres, vous permettant de choisir entre les versions IA et humaine.

Évaluations et critiques

G2 : 4. 7/5. 0 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

8. Trint (Idéal pour les grandes entreprises de médias)

via Trint

Trint, qui a la confiance de grands réseaux d'information tels que la BBC et le Washington Post, est un choix populaire auprès des journalistes et des reporters car il permet de gérer et d'organiser facilement de grandes quantités de transcriptions.

Tout comme Otter, il dispose d'un Vocabulary Builder (créateur de vocabulaire) où les équipes peuvent créer (comme des termes politiques ou des bureaux régionaux) et partager des listes de mots personnalisées pour améliorer la précision. De plus, il offre une assistance en temps réel, reconnaît plus de 30 langues et convertit les transcriptions en podcasts et en articles.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Modifiez les fichiers en temps réel avec votre équipe à l'aide de surlignages, de marqueurs, d'étiquettes et de commentaires

Obtenez une transcription de la parole en texte dans plus de 30 langues

Utilisez la fonction de recherche rapide pour rechercher des sujets et des idées spécifiques

Génération automatique de sous-titres instantanés

Limites de Trint

La transcription est lente

Difficulté à différencier les intervenants

Tarification de Trint

Démarrage : 80 $/mois par place

Avancé : 100 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Trint

G2 : 4. 4/5 (60+ avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs de Trint disent de la solution

L'interface de Trint est correcte et travaille très dur pour interpréter le contenu. Il peut également être utilisé lors d'un entretien avec une personne d'une autre langue. Ici et là, l'enregistrement de certains dialectes contient des bêtises qui sont ensuite rectifiées par les personnes concernées.

L'interface de Trint est correcte et travaille très dur pour interpréter le contenu. Il peut également être utilisé lors d'un entretien avec une personne d'une autre langue. Ici et là, l'enregistrement de certains dialectes contient des bêtises qui sont ensuite rectifiées par les personnes concernées.

9. Avoma (Idéal pour les équipes commerciales)

via Avoma

Avoma, un bon assistant de réunion IA pour les équipes commerciales, ne se contente pas de transcrire les appels, mais les analyse également comme un pro.

Prenons l'exemple de sa fonctionnalité Deal Intelligence. Si un prospect dit : « Nous devons vérifier avec le service juridique le mois prochain », l'IA non seulement le transcrira, mais le signalera également comme un éventuel retard, définira un rappel et effectuera le suivi des tendances similaires dans le pipeline de l'équipe commerciale.

De cette façon, vos équipes peuvent repérer les objections courantes, les signaux d'achat et les mentions de concurrents au cours de nombreux appels.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Analysez les émotions des participants

Générez des résumés de réunion concis avec les points clés et les éléments d'action

Utilisez des tableaux de bord pour analyser et améliorer les réunions

Automatisation des e-mails de suivi avec récapitulatifs et étapes suivantes

Intégration avec des outils CRM tels que HubSpot et Pipedrive pour des informations exploitables

Limites d'Avoma

Personnalisation limitée des analyses

Peut être lent à charger

Tarification Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Intelligence de la discussion : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. Fathom (Idéal pour les indépendants et les entrepreneurs individuels)

via Fathom

La plupart des outils de réunion basés sur l'IA limitent les utilisateurs gratuits à quelques heures ou imposent des limites de stockage, mais pas Fathom: son généreux forfait Free inclut des enregistrements de réunion, des transcriptions et un stockage illimités.

Cet outil, incontournable pour les indépendants et les organisations à but non lucratif, peut enregistrer et transcrire toutes vos réunions sans se soucier des limites. Vous bénéficiez également de résumés de réunions IA, d'une recherche de base et d'une assistance dans 25 langues, ce qui en fait un choix économique pour ceux qui dirigent une entreprise seuls.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Automatisation et synchronisation des notes d'appel vers des systèmes CRM tels que Salesforce et HubSpot

Transcrivez les réunions dans 25 langues, dont l'espagnol et le français

Accédez instantanément aux enregistrements après la réunion

Intégration directe à plus de 10 outils et plus via Zapier

Comprendre les limites

Les résumés de réunion ne sont pas modifiables

Ask Fathom s'applique uniquement à un seul appel ou enregistrement

Fathom pricing

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 600 avis)

11. Tl;dv (Idéal pour créer des extraits de réunion)

Tl;dv, alias « too long didn't view », (trop long pour être affiché) porte bien son nom en transformant les longues réunions en courts clips vidéo partageables avec des transcriptions en pièces jointes.

Il identifie automatiquement les moments clés des longues réunions en analysant les schémas de discours, le ton et l'engagement. Ensuite, il crée des clips de petite taille liés à la transcription que vous pouvez partager instantanément.

De cette façon, les membres de l'équipe obtiennent les points clés sans avoir à regarder l'intégralité de la réunion, ce qui en fait un choix utile pour les équipes à distance qui ont besoin de mises à jour rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Tl;dv

Résumez les transcriptions avec le preneur de notes tl;dv

Transcription automatique dans plus de 30 langues

Passez en revue les moments forts horodatés au lieu de la réunion entière

Suivi de l'engagement lors des réunions pour voir qui affiche vos enregistrements

Intégration avec plus de 5 000 outils populaires via Zapier

Personnalisez les thèmes et les modèles de vos rapports

Limites de la vidéoconférence

La version mobile n'est pas aussi intuitive

Les enregistrements de réunion sont limités à 3 heures

Tarification Tl;dv

Free Forever

Avantage : 29 $/mois par place

Entreprise : 98 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Tl;dv

G2 : 4. 7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Avis non disponibles

Ce que les utilisateurs disent de tl;dv

TL;DV m'a sauvé la vie, surtout en tant que personne atteinte de TDAH. Soyons réalistes : se concentrer pendant les réunions et suivre chaque petit détail n'est pas vraiment notre point fort. C'est là que cet outil se révèle vraiment utile. Il me permet de me concentrer pleinement sur la discussion sans avoir à prendre des notes ou à essayer de me souvenir de tout.

TL;DV m'a sauvé la vie, surtout en tant que personne atteinte de TDAH. Soyons réalistes : se concentrer pendant les réunions et suivre chaque petit détail n'est pas vraiment notre point fort. C'est là que cet outil se révèle vraiment utile. Il me permet de me concentrer pleinement sur la discussion sans avoir à prendre des notes ou à essayer de tout retenir.

Transcrire, résumer, organiser : l'alternative à Notta qui fait tout !

Les notes et les transcriptions de réunion ne servent pas seulement à conserver des enregistrements, elles aident les équipes à rester sur la même page, à se souvenir des détails clés et à transformer les discussions en actions. Et le bon outil de transcription IA est la clé pour rendre ce processus sans effort.

Cependant, le « meilleur » outil dépend de ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez un budget serré, Fathom pourrait être un bon choix. Si la précision est votre priorité, Rev pourrait être plus adapté.

Mais si vous avez besoin de quelque chose qui va au-delà de la transcription, ClickUp est la solution qu'il vous faut. Non seulement il fournit une transcription précise, basée sur l'IA, mais il connecte également vos notes directement aux tâches, projets et flux de travail.

Grâce à des fonctionnalités avancées telles que la transcription en temps réel, les transcriptions consultables, les points clés à retenir et la création automatique de tâches, ClickUp transforme vos réunions en décisions concrètes sans tracas supplémentaires.

Commencez avec le forfait gratuit de ClickUp et obtenez des transcriptions instantanées de vos appels audio et visioconférences !