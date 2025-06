les 13 meilleures alternatives à MeetGeek IA pour une gestion plus intelligente des réunions

Vos réunions sont riches en informations, mais vos notes ? À moitié terminées.

MeetGeek IA capture peut-être la discussion, mais qu'en est-il des éléments d'action qui ne font pas l'objet d'un suivi ? Ou des transcriptions que votre équipe ne lit jamais ?

Si votre outil actuel se limite à la transcription, cela vous coûte plus que du temps, cela vous coûte votre élan. Surtout si la taille de votre équipe augmente ou si vos flux de travail nécessitent plus que des résumés.

Nous avons passé en revue 13 alternatives à MeetGeek IA qui ne se contentent pas d'enregistrer, mais qui réfléchissent, organisent et s'intègrent à vos outils afin que vous puissiez agir plus rapidement après chaque appel.

Trouvez celle qui correspond à votre façon de travailler. 👇

Qu'est-ce que MeetGeek IA ?

MeetGeek AI est un outil de transcription et de prise de notes pour les réunions qui utilise l'intelligence artificielle pour enregistrer les discussions, générer des résumés et extraire les points clés. Il capture automatiquement les discussions, les éléments d'action et les décisions, fournissant ainsi une documentation sans qu'il soit nécessaire de prendre des notes manuellement.

Les utilisateurs peuvent accéder aux transcriptions, aux points forts et aux enregistrements après chaque appel. MeetGeek IA est souvent utilisé dans des paramètres de télétravail ou hybrides pour créer un journal cohérent des réunions d'équipe et faciliter la documentation et les tâches de suivi.

🧠 Anecdote : Le mot « réunion » vient du mot anglais ancien mētan, qui signifie « rencontrer ». Cela signifie que les réunions font partie des interactions humaines depuis des siècles, même au Moyen Âge.

Pourquoi choisir les alternatives à MeetGeek IA ?

MeetGeek IA offre des fonctionnalités utiles pour la transcription et les résumés de réunions, mais certaines équipes recherchent des alternatives en fonction de l'adéquation d'un outil à leurs besoins et flux de travail spécifiques.

Voici quelques raisons pour lesquelles les équipes explorent les alternatives à MeetGeek IA :

Problèmes de précision : Les transcriptions peuvent omettre le contexte ou des phrases clés en cas de bruit de fond, de chevauchement des voix ou de connexion Internet instable pendant les appels

Assistance linguistique limitée : avec seulement quelques langues prises en charge, les équipes internationales pourraient trouver l'outil de transcription IA limitant pour la communication quotidienne entre différentes régions

Forfaits restrictifs : Pour les particuliers ou les petites équipes, le coût mensuel peut sembler élevé par rapport à la fréquence d'utilisation de l'outil

Manque d'options d'intégration : Les options d'intégration CRM et de gestion de projet limitées peuvent perturber vos flux de travail établis

Automatisation minimale du flux de travail : les tâches et les suivis doivent souvent être ajoutés manuellement, ce qui ralentit les actions post-réunion

👥 Une règle simple pour des réunions plus efficaces ? Limitez le nombre de participants. L'ancien PDG d'Amazon, Jeff Bezos, ne jure que par la « règle des deux pizzas » : si deux pizzas ne suffisent pas à nourrir tous les participants à la réunion, c'est que le groupe est trop grand. L'idée est simple : des équipes plus petites permettent une concentration accrue, une meilleure collaboration et moins de voix qui se perdent dans le bruit. 🍕

Aperçu des alternatives à MeetGeek IA

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu des fonctionnalités clés de ces alternatives à MeetGeek IA. 📝

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Idéal pour l'intelligence conversationnelle Taille de l'équipe : équipes commerciales et de service client de différentes tailles qui ont besoin d'informations sur les discussions ClickUp AI Notetaker transcrit les réunions, génère des éléments d'action et ClickUp Brain rend le contenu consultable Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Otter. ai Idéal pour la transcription intégrée à des outils de collaboration Taille de l'équipe : petites et grandes équipes ayant besoin d'une transcription et d'une collaboration en temps réel Transcription automatique, recherche par mot-clé, identification des intervenants, collaboration en temps réel À partir de 16,99 $/mois par utilisateur Fireflies. ai Idéal pour la capture de réunions multiplateformes Taille de l'équipe : équipes moyennes à grandes travaillant sur plusieurs plateformes Suivi personnalisé, intégration multiplateforme, résumés alimentés par l'IA, base de données consultable À partir de 18 $/mois par utilisateur Avoma Idéal pour l'intelligence conversationnelle Taille de l'équipe : équipes commerciales et de service client ayant besoin d'informations sur les discussions Analyse axée sur les ventes, suivi des sentiments, informations sur les discussions À partir de 29 $/mois par utilisateur Fathom Idéal pour les notes de réunion IA gratuites avec les points clés Taille de l'équipe : équipes ayant besoin de résumés de réunion simples Générez des résumés vidéo, des transcriptions consultables et organisez l'espace de votre équipe Free tl;dv Idéal pour les simples extraits vidéo et le partageTaille de l'équipe : petites et moyennes équipes ayant besoin d'extraits de réunion rapides et faciles à assimiler Transcription automatique, recherche par mot-clé, identification des intervenants et collaboration en temps réel À partir de 29 $/mois par utilisateur Rev Idéal pour la précision de la transcription vérifiée par des humains Taille de l'équipe : petites et grandes équipes nécessitant une transcription de haute précision Transcription hybride humaine et IA, assistance multilingue, services spécialisés pour les champs techniques À partir de 14,99 $/mois par utilisateur Sonix. ai Idéal pour la réutilisation automatisée de contenu vidéo Taille de l'équipe : équipes de contenu réutilisant efficacement du contenu vidéo/audio Transcription, sous-titrage et traduction automatisés, optimisation du contenu pour des plateformes telles que les réseaux sociaux À partir de 5 $/heure pour la transcription IA Krisp Idéal pour des réunions sans bruit Taille de l'équipe : équipes à distance nécessitant une suppression du bruit en temps réel Enregistrez des moments, partagez les points forts et transcrivez vos réunions dans plus de 28 langues À partir de 16 $/mois par utilisateur Tactiq Idéal pour les utilisateurs de Google Workspace Taille de l'équipe : équipes utilisant Google Meet pour les réunions en ligne Transcription fluide de Google Meet, intégration avec Google Docs, surlignage par code couleur À partir de 12 $/mois par utilisateur Grain IA Idéal pour créer des vidéos partageables Taille de l'équipe : équipes créatives ayant besoin de résumés visuels de leurs réunions Suppression du bruit en temps réel, contrôle de l'activité du microphone et analyses détaillées À partir de 19 $/mois par utilisateur Notta. ai Idéal pour la transcription multilingue Taille de l'équipe : équipes internationales ayant besoin de transcriptions dans plusieurs langues Annoter les réunions, réutiliser le contenu dans des clips vidéo et collaborer en temps réel À partir de 13,49 $/mois par utilisateur Sembly IA Identification des tâches, analyse de la dynamique des réunions et assistance à la prise de décision Transcription en temps réel dans 58 langues, réduction du bruit et fonctionnalités de collaboration en équipe À partir de 15 $/mois par utilisateur

Les meilleures alternatives à MeetGeek IA à utiliser

Si vous êtes prêt à explorer vos options, voici les meilleures alternatives à MeetGeek IA qui valent la peine d'être essayées pour mener des réunions productives. 👇

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion IA et la gestion des flux de travail)

Les notes de réunion restent souvent intactes dans la boîte de réception de quelqu'un ou disparaissent dans des disques durs encombrés. Les tâches ne sont pas accomplies, personne ne se souvient des décisions clés et les suivis sont retardés ou manqués. Le recours à des outils déconnectés pour la transcription, la prise de notes et la création de tâches transforme chaque réunion en un processus fragmenté.

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail : elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Les réunions dans ClickUp regroupent toutes les étapes de votre flux de travail dans un seul système connecté, de la planification à l'exécution, afin que votre équipe puisse se concentrer sur le travail à faire, et non sur sa reconstitution.

Capturez et convertissez instantanément les points clés en tâches

Capturez et convertissez les points clés à l'aide du preneur de notes ClickUp AI

Une fois la réunion commencée, ClickUp AI Notetaker prend le relais. Il transcrit l'intégralité de la discussion, la condense en notes digestes et extrait automatiquement les éléments d'action.

Imaginons que l'équipe chargée de la réussite client organise un appel stratégique d'intégration. L'IA génère un résumé couvrant les objectifs, les échéanciers et les obstacles du client, puis crée des tâches de suivi telles que « Partager les supports de formation » ou « Planifier un suivi pour la semaine 2 ».

Obtenez des informations contextuelles à partir des transcriptions et des tâches

Passez en revue les discussions à l'aide des transcriptions consultables de ClickUp Brain

Juste après la réunion, ClickUp Brain rend ces informations consultables et utilisables. Il analyse les transcriptions pour vous aider à trouver rapidement les sujets clés, à identifier qui a dit quoi et à passer en revue les décisions essentielles.

Supposons qu'un collègue souhaite vérifier qui a accepté de mettre à jour le tableau de bord des rapports. ClickUp Brain peut extraire cette information de la transcription en quelques secondes, sans avoir à faire défiler une heure d'enregistrement.

Au-delà des réunions, ClickUp Brain fonctionne comme un assistant intelligent dans tout votre environnement de travail.

Posez des questions telles que « Qu'avons-nous convenu pour l'échéancier de la campagne d'avril ? » et obtenez des réponses à partir des notes de réunions précédentes, des tâches liées et des documents connexes. Par exemple, si quelqu'un rejoint un projet en cours, il n'aura pas besoin d'un briefing complet. Brain relie les points pour lui en utilisant les décisions réelles et le contexte qui existent déjà dans ClickUp.

✨ Bonus : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4o et Claude, pour le brainstorming, la conceptualisation, etc.

Suivez les résultats des réunions grâce à des documents et des modèles liés

Suivez les résultats récurrents grâce aux documents ClickUp

Pour tout regrouper, ClickUp Docs stocke toutes les notes de réunion, les résumés et les actions liées dans un seul document en temps réel.

Par exemple, une équipe de direction qui effectue des revues mensuelles de l'activité peut utiliser un seul document ClickUp pour suivre l'historique des réunions, afficher tous les éléments d'action et surveiller leur achèvement sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Capturez clairement les résultats des réunions à l'aide du modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Vous pouvez également utiliser le modèle de compte rendu de réunion ClickUp, l'un des modèles de prise de notes les plus pratiques de ClickUp pour les équipes. Chaque réunion dispose de sa propre sous-page datée, afin que rien ne soit perdu ou oublié. Dressez la liste des participants, ajoutez des liens vers les enregistrements, associez les tâches aux éléments d'action et documentez les décisions clés, le tout en un seul endroit. Il s'agit d'un système fiable et reproductible pour les équipes qui souhaitent rationaliser leurs réunions sans désordre.

Restez synchronisé avec le flux de vos réunions

ClickUp ne se contente pas de prendre des notes, il les relie entre elles. Grâce à des intégrations natives pour Google Meet, Zoom, Slack, Google Agenda et plus de 1 000 outils via Zapier, ClickUp permet de transformer facilement les discussions en résultats concrets. Que vous synchronisiez des réunions, suiviez des éléments d'action ou informiez vos clients, tout se fait dans un flux de travail fluide.

📁 Archive de modèles : réduisez le temps de préparation grâce à ces ressources prêtes à l'emploi ! Modèle de notes de réunion récurrentes pour synchroniser et structurer toutes les équipes

Modèle d'entretien individuel employé-manager pour rendre les bilans plus pertinents et cohérents

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez votre emploi du temps quotidien : Laissez Laissez le Calendrier ClickUp hiérarchiser automatiquement les tâches et bloquer les moments de concentration grâce à l'IA

Participez facilement aux réunions : accédez aux appels Zoom, Google Meet et Teams directement depuis le calendrier ClickUp sans changer d'application

Restez maître de votre emploi du temps : Recevez des rappels automatiques de réunion dans ClickUp pour être toujours prêt

Trouvez le moment idéal : Comparez facilement les disponibilités de votre équipe grâce au calendrier ClickUp afin de trouver le moment qui convient le mieux à tout le monde

Enregistrez les résumés de réunion : Capturez rapidement des présentations à l'aide de Capturez rapidement des présentations à l'aide de ClickUp Clips pour informer vos collègues de manière asynchrone

Collaborez en direct sur vos idées : configurez configurez des tableaux blancs ClickUp pour brainstormer pendant les réunions et convertir les points en tâches en temps réel

Centralisez les discussions des réunions : conservez toutes les mises à jour et décisions dans conservez toutes les mises à jour et décisions dans ClickUp Chat , juste à côté des tâches et documents pertinents

Limites de ClickUp

Fonctionne mieux au sein de la plateforme ClickUp, ce qui limite son adéquation pour les équipes ayant besoin d'une solution autonome ou multiplateforme

Nécessite une brève période d'apprentissage pour débloquer tout le potentiel des flux de travail basés sur l'IA, en particulier pour les équipes qui découvrent les outils d'IA

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 440 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Découvrez ce qu'un utilisateur Reddit a dit à propos de ClickUp

Au début, j'étais sceptique quant à toutes les fonctionnalités supplémentaires, mais elles m'ont convaincu. […] J'étais indécis au sujet de ClickUp Brain au début, cela semblait être un autre gadget IA. Mais cela m'a évité des tâches d'écriture fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile quand je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été une vraie surprise. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments d'action après les réunions, mais maintenant, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré.

Au début, j'étais sceptique quant à toutes les fonctionnalités supplémentaires, mais elles m'ont convaincu. […] J'étais indécis au sujet de ClickUp Brain au début, cela semblait être un autre gadget IA. Mais cela m'a évité des tâches d'écriture fastidieuses, en particulier lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou commencer un brouillon. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile quand je suis débordé. La fonctionnalité de prise de notes par IA a été une véritable surprise. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments d'action après les réunions, mais maintenant, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré.

Otter. ai transforme automatiquement les discussions en notes consultables, accompagnées d'étiquettes pour identifier les intervenants. Il s'intègre également à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams afin que vous puissiez capturer et organiser les transcriptions de vos réunions sans étapes supplémentaires.

Contrairement à MeetGeek, qui se concentre sur les indicateurs, Otter vous permet de mettre à jour vos notes au fur et à mesure. Vous bénéficiez de 300 minutes gratuites, et les forfaits payants vous ouvrent davantage de possibilités, ce qui est pratique si vous accordez plus de valeur à la connexion entre les outils qu'à l'analyse approfondie.

Meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Accédez à des points de discussion spécifiques à l'aide d'une recherche par mot-clé qui se connecte directement aux horodatages de vos enregistrements

Assistez les membres de l'équipe ayant des préférences d'apprentissage différentes en fournissant des alternatives textuelles au contenu audio

Identifiez les décisions critiques et les éléments d'action grâce à un système de mise en évidence qui rend le suivi plus efficace

Transformez vos réunions en résumés prêts à être envoyés par e-mail pour partager instantanément vos notes et vos mises à jour

Limitations d'Otter.ai

La précision diminue dans les environnements bruyants ou lorsque les locuteurs ont un fort accent

Crée automatiquement des comptes et rejoint les réunions sans consentement, ce qui conduit certaines équipes à rechercher des alternatives

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a dit à propos de son expérience avec Otter. ai,

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les mots mal prononcés et certaines erreurs de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des informations pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour trouver les causes profondes et autres éléments.

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les mots mal prononcés et certaines erreurs de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial. Je lui demande de résumer des informations pour moi, de créer des brouillons d'e-mails pour les suivis, et même d'analyser les conversations pour trouver les causes profondes et autres éléments.

📖 À lire également : Vous recherchez d'autres options ? Consultez cet article de blog sur les alternatives à Otter.ai.

3. Fireflies. ai (Idéal pour la capture de réunions multiplateformes)

Fireflies. ai se connecte de manière transparente à l'ensemble de vos technologies. Une fois configuré, il gère automatiquement l'enregistrement et la transcription, créant ainsi un référentiel de discussions, quel que soit le lieu où se déroulent les réunions. La base de données consultable transforme les connaissances dispersées issues des réunions en informations organisées et accessibles que les membres de l'équipe peuvent consulter des semaines ou des mois plus tard.

Et tandis que MeetGeek assure le suivi des indicateurs clés de performance, celui-ci se connecte à Salesforce et Slack pour les équipes qui travaillent en flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Créez des outils de suivi personnalisés pour identifier et mettre en évidence automatiquement les discussions portant sur des sujets spécifiques tels que les prix ou les concurrents

Soumettez des fichiers audio préenregistrés dans des formats tels que MP3, M4A ou WAV pour une transcription précise, garantissant ainsi que toutes vos discussions sont documentées

Téléchargez l'extension Chrome pour enregistrer vos réunions sur diverses plateformes Web, y compris les outils de visioconférence et les systèmes VoIP

Utilisez les applications AI Super Summaries pour personnaliser les résumés de réunion en vous concentrant sur les éléments d'action, les mots-clés ou les aperçus qui vous importent le plus

Limitations de Fireflies.ai

Les éléments d'action peuvent être inexacts, avec des tâches parfois attribuées à la mauvaise personne

Les noms des intervenants ne peuvent pas être corrigés dans la section « Temps de parole des intervenants », même s'ils sont mal orthographiés ou erronés

Les transcriptions de Fireflies.ai ne permettent pas de modifier directement les erreurs de nom ou de contenu

Tarifs Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 645 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📮 Insight ClickUp : La productivité a tendance à fluctuer tout au long de la semaine, ce qui peut avoir un impact direct sur l'efficacité des réunions. Selon les données d'un sondage, 35 % des personnes interrogées déclarent que le lundi est leur jour le moins productif. 11 % trouvent que le mardi est le jour le plus difficile, tandis que 7 % connaissent une baisse de concentration importante le mercredi. Cela signifie que les réunions prévues en début de semaine ne bénéficient pas toujours de l'énergie ou de l'attention nécessaires. ClickUp aide les équipes à organiser de meilleures réunions, quel que soit le jour. Les agendas de réunion dans Docs, les éléments d'action assignés et les automatisations qui font gagner du temps permettent de rester concentré sur les discussions et d'assurer un suivi clair, même lorsque la productivité est faible.

4. Avoma (Idéal pour l'intelligence conversationnelle)

via Avoma

Avoma offre une approche différente de MeetGeek IA. Il transcrit et analyse les conversations, en capturant les mots de remplissage, les mentions de concurrents ou les indices commerciaux.

Liée à HubSpot, elle organise les plannings et les suivis de réunion, à destination des équipes commerciales ou de réussite. MeetGeek compte les nombres, mais Avoma écoute ce qui se dit, aidant ainsi les groupes qui ont besoin de peser leurs décisions.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Accélérez l'intégration des nouveaux membres de l'équipe commerciale en leur donnant accès à une bibliothèque de discussions consultable

Identifiez les opportunités de coaching grâce à une analyse alimentée par l'IA qui met en évidence les modèles de discussion réussis

Suivez le sentiment des clients tout au long du cycle commercial grâce à la détection automatisée des signaux positifs et négatifs

Comparez les indicateurs de performance des différents membres de l'équipe afin d'identifier et de reproduire les approches qui ont fait leurs preuves

Limitations d'Avoma

Affiche des notes trop détaillées qui peuvent sembler encombrantes et fastidieuses

Se concentre principalement sur les cas d'utilisation par les équipes commerciales, ce qui limite sa polyvalence pour la gestion générale des réunions

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Intelligence conversationnelle : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 335 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

5. Fathom (le meilleur pour des notes de réunion gratuites avec IA et points clés)

via Fathom

Fathom vous offre un stockage gratuit et illimité de transcriptions, fonctionnant sur Zoom, Google Meet ou Teams. Là où MeetGeek ajoute une couche d'analyse, Fathom reste léger avec des notes que vous pouvez partager rapidement, sans aucune installation. Cet outil rejoint automatiquement vos visioconférences, capture le contenu et le résume en points forts exploitables.

L'interface utilisateur épurée se concentre sur la fourniture de ce dont vous avez besoin sans complexité excessive.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Enregistrez les moments importants des réunions en direct en un seul clic pour pouvoir les consulter facilement plus tard

Partagez uniquement les parties pertinentes de la réunion avec vos collègues grâce à la sélection intelligente des passages à surligner

Passez en revue les points clés organisés par intervenant pour comprendre les contributions de chaque participant

Transcrivez et résumez vos réunions dans plus de 28 langues, pour s'adapter à la diversité de vos équipes

Comprendre les limites

Par rapport à ses concurrents, Fathom manque de fonctionnalités d'analyse approfondie

Les requêtes effectuées à l'aide de « Ask Fathom » ne sont pas enregistrées, ce qui rend difficile la consultation des informations passées

Tarification Fathom

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Teams : 29 $/mois par utilisateur

Édition Team Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 945 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 735 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Voyons ce qu'un utilisateur Reddit pense de cet outil

Fathom est génial, je l'utilise tous les jours. Il propose une transcription complète et vous pouvez poser des questions à l'IA qui parcourt la transcription pour vous indiquer les timestamps des réponses.

Fathom est génial, je l'utilise tous les jours. Il propose une transcription complète et vous pouvez poser des questions à l'IA qui parcourt la transcription pour vous indiquer les timestamps des réponses.

🧠 Anecdote : La fatigue liée à Zoom est bien réelle. Les réunions vidéo peuvent être plus épuisantes que les réunions en personne, car le cerveau doit travailler plus fort pour traiter les signaux non verbaux à l'écran.

6. tl;dv (Idéal pour les résumés vidéo simples et le partage)

Cet outil de réunion basé sur l'IA vise à placer la vidéo au cœur de votre stratégie de documentation des réunions. Son nom lui-même, « too long; didn't view » (trop long, je n'ai pas affiché), résume le problème fondamental qu'il résout : rendre les longues réunions digestes. Il excelle dans la création de courts clips vidéo à partir de réunions plus longues, qui peuvent être facilement partagés avec les parties prenantes.

MeetGeek analyse les statistiques, mais l'IA de tl;dv se concentre sur les points d'action et couvre plusieurs langues, ce qui est idéal pour les personnes internationales qui préfèrent aller vite plutôt que d'approfondir.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Générez des transcriptions consultables qui renvoient directement aux segments vidéo correspondants pour plus de contexte

Organisez automatiquement les réunions dans des espaces d'équipe qui permettent de structurer correctement les projets et les services

Étiquetez les membres de l'équipe dans les commentaires pour attirer leur attention sur des moments précis de la vidéo

Contrôlez comment et quand les enregistrements et les résumés des réunions sont partagés, en vous assurant que les bonnes informations parviennent au public approprié

Limitations tl;dv

Il manque une fonctionnalité de suppression automatique des mots de remplissage pour les transcriptions

Impossible de rejoindre systématiquement les réunions planifiées, ce qui entraîne des enregistrements manqués

Limite le forfait gratuit à 10 notes de réunion IA et 10 requêtes pour la fonctionnalité « Ask tl;dv »

tl;dv pricing

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

7. Rev (Idéal pour la précision des transcriptions vérifiées par des humains)

via Rev

Contrairement aux alternatives entièrement automatisées de MeetGeek, Rev combine la technologie IA avec des services de transcription humaine pour plus de précision. Cette approche hybride offre des résultats nettement plus fiables, en particulier pour les contenus complexes ou les situations où la qualité audio est médiocre.

Pour les équipes multilingues, les capacités de traduction de ce logiciel de reconnaissance vocale offrent une flexibilité supplémentaire que les services purement automatisés ont du mal à égaler.

Rev meilleures fonctionnalités

Commandez des transcriptions à la demande sans vous engager dans un abonnement mensuel lorsque vos besoins varient

Accédez à des services de transcription spécialisés pour la terminologie technique, médicale ou juridique nécessitant une expertise dans le domaine

Demandez des transcriptions mot à mot qui capturent chaque mot exactement tel qu'il a été prononcé

Recevez des horodatages, l'identification des intervenants et des documents mis en forme prêts à l'emploi pour un usage professionnel

Limitations Rev

Offre un processus de contrôle qualité irrégulier

Service client médiocre, avec des rapports faisant état de réponses tardives et de problèmes liés à la gestion des comptes et à l'exécution des commandes

Prix de référence

Abonnement VoiceHub

Free

Basique : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Transcriptions à la minute près

Transcription humaine : 1,99 $/minute

Transcription IA : 0,25 $/minute

Sous-titres à la minute

Sous-titres humains : 1,99 $/minute

Sous-titres IA : 0,25 $/minute

Sous-titres à la minute

Sous-titres internationaux : 6,49 $ à 15,99 $/minute

Évaluations et avis sur Rev

G2 : 4,7/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 45 avis)

8. Sonix. ai (Idéal pour la réutilisation automatisée de contenu vidéo)

Alors que de nombreux outils se concentrent uniquement sur les réunions, Sonix. ai excelle dans tous les contenus enregistrés, des interviews de podcasts aux webinaires et sessions de formation.

Les professionnels des médias apprécient la façon dont la plateforme génère automatiquement des sous-titres, des traductions et des transcriptions modifiables à partir d'un seul fichier source. L'interface de modification permet d'affiner les transcriptions tout en conservant une synchronisation parfaite avec le média d'origine.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix.ai

Transformez des fichiers audio et vidéo en texte consultable et modifiable avec des horodatages automatisés pour une navigation facile

Générez des sous-titres en plusieurs langues pour élargir votre audience sans sessions d'enregistrement supplémentaires

Exportez le contenu dans des formats optimisés pour différentes plateformes, notamment les réseaux sociaux, les sites web et les supports de formation

Organisez vos bibliothèques multimédias grâce à des environnements de travail personnalisés qui séparent clairement les différents projets et équipes

Limitations de Sonix.ai

Facturation à la minute, ce qui peut s'avérer coûteux pour les utilisateurs occasionnels

Assistance uniquement pour les fichiers préenregistrés, sans option de conversion en direct de la parole en texte

Tarifs Sonix.ai

Standard : Gratuit (paiement à l'utilisation) Transcription IA : 10 $/heure Traduction IA : 10 $/heure Analyse IA : Non disponible

Transcription IA : 10 $/heure

Traduction IA : 10 $/heure

Analyse IA : Non disponible

Premium : 22 $/utilisateur/mois Transcription IA : 5 $/heure Traduction IA : 3 $/heure Analyse IA : 5 $/mois

Transcription IA : 5 $/heure

Traduction IA : 3 $/heure

Analyse IA : 5 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Transcription IA : 10 $/heure

Traduction IA : 10 $/heure

Analyse IA : Non disponible

Transcription IA : 5 $/heure

Traduction IA : 3 $/heure

Analyse IA : 5 $/mois

Évaluations et avis sur Sonix.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion basés sur l'IA

9. Krisp (Idéal pour des réunions sans bruit)

via Krisp

Alors que la plupart des alternatives à MeetGeek se concentrent sur ce qui se passe après une réunion, Krisp s'attache à améliorer l'expérience de la réunion grâce à une suppression avancée du bruit. Cet outil crée une bulle de clarté audio en éliminant les distractions sonores en temps réel.

Les équipes à distance et hybrides apprécient particulièrement la manière dont Krisp uniformise le champ entre les environnements de bureau et à domicile.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Surveillez vos habitudes de réunion grâce à des analyses détaillées, notamment la durée totale des réunions, la durée moyenne des appels et le ratio parole/écoute

Améliorez la clarté des discussions en ajustant les accents en temps réel, ce qui facilite la compréhension dans des environnements diversifiés

Utilisez un widget flottant pour contrôler les fonctionnalités de Krisp pendant les appels, telles que l'activation/désactivation de la suppression du bruit et la surveillance de l'activité du microphone

Éliminez les effets d'écho causés par l'acoustique de la pièce ou les microphones sensibles, garantissant ainsi un son clair et professionnel pendant les appels

Limitations de Krisp

Limite la suppression du bruit à 60 minutes par jour avec le forfait Free

A tendance à trop filtrer l'audio parfois, ce qui donne une qualité vocale saccadée ou robotique

Performances inégales selon le casque ou le microphone utilisé

Tarifs Krisp

Free

Pro : 16 $/mois

Business : 30 $/mois

Évaluations et avis Krisp

G2 : 4,7/5 (plus de 560 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Krisp ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire à propos de son expérience avec Krisp

Nous avons testé Krisp. Ai il y a environ un an et avons trouvé qu'il fonctionnait très bien. […] Il est capable de traiter les flux audio entrants et sortants, ce qui peut être utile pour les appels lorsque les clients ont un casque de mauvaise qualité. Dans le cadre de nos tests, nous avons recherché des vidéos avec un bruit de fond important, par exemple des personnes tondant leur pelouse ou utilisant des machines lourdes, puis nous les avons visionnées avec et sans Krisp. Le produit semblait fonctionner comme annoncé, mais un bruit de fond trop important avait tendance à rendre la voix un peu robotique.

Nous avons testé Krisp. Ai il y a environ un an et avons trouvé qu'il fonctionnait très bien. […] Il est capable de traiter à la fois les flux audio entrants et sortants, ce qui peut être utile pour les appels lorsque les clients ont un casque de mauvaise qualité. Dans le cadre de nos tests, nous avons recherché des vidéos avec un bruit de fond important, par exemple des personnes tondant leur pelouse ou utilisant des machines lourdes, puis nous les avons visionnées avec et sans Krisp. Le produit semblait fonctionner comme annoncé, mais le bruit de fond trop important avait tendance à rendre la voix un peu robotique.

10. Tactiq (idéal pour les utilisateurs de Google Workspace)

via Tactiq

Tactiq est une alternative légère à MeetGeek qui s'intègre parfaitement à Google Workspace. Son extension Chrome nécessite une installation minimale et une prise en main très facile pour les nouveaux utilisateurs.

Les équipes adoptent souvent Tactiq lorsqu'elles ont besoin d'une solution simple sans validation préalable d'un changement de plateforme complexe. L'outil capture les discussions quotidiennes de l'équipe plutôt que les présentations formelles ou les réunions avec les clients.

Meilleures fonctionnalités de Tactiq

Installez et configurez en quelques minutes grâce à une simple extension Chrome sans intervention du service informatique

Convertissez les discussions Google Meet en documents collaboratifs avec un minimum d'efforts

Mettez en évidence les points importants pendant les réunions grâce à un code couleur qui rend les révisions plus efficaces

Exportez les transcriptions directement vers Google Docs, où la collaboration en équipe se poursuit naturellement

Limitations de Tactiq

Limite les fonctionnalités en dehors de Chrome et se concentre principalement sur Google Meet

Transcriptions gratuites limitées à 10 réunions par mois, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des utilisateurs fréquents

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. Grain AI (idéal pour créer des vidéos partageables)

via Grain IA

Grain AI se différencie de MeetGeek en transformant la manière dont les équipes partagent les informations issues des réunions grâce à des extraits vidéo plutôt qu'à du texte seul. Cette approche préserve le contexte, le ton et les indices visuels qui sont souvent perdus dans les transcriptions traditionnelles.

Les équipes de contenu et de marketing apprécient la capacité de Grain à réutiliser le contenu des réunions pour le partage des connaissances en interne et la communication externe.

Meilleures fonctionnalités de Grain IA

Réutilisez les témoignages clients issus des appels commerciaux pour créer de puissants outils marketing qui renforceront l'engagement

Collaborez sur des collections de vidéos avec vos coéquipiers pour créer une documentation complète sur vos projets

Annoter les réunions en temps réel pour générer des clips vidéo des moments clés pour les membres de l'équipe

Compilez des listes de lecture des moments forts des réunions pour former efficacement les nouvelles recrues

Limites de Grain IA

Impossible de capturer des diapositives ou d'autres supports visuels pendant les réunions

Manque d'intégrations robustes avec les outils CRM et de gestion des tâches

Mets moins l'accent sur les informations automatisées que tes concurrents axés sur l'IA

Tarifs Grain IA

Free

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grain IA

G2 : 4,6/5 (plus de 295 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grain IA ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de cet outil

J'aime la facilité d'utilisation et la polyvalence de Grain. Il est suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'y retrouver, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés.

J'aime la facilité d'utilisation et la polyvalence de Grain. Il est suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'y familiariser, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités avancées pour les utilisateurs plus expérimentés.

🔍 Le saviez-vous ? Les réunions occupent une part importante de la semaine de travail, la plupart des professionnels y consacrant plus de trois heures par semaine. Il est intéressant de noter que, si une ou deux réunions par jour sont la norme, 46 % des employés participent à trois réunions ou plus chaque jour.

12. Notta. ai (Idéal pour la transcription multilingue)

Notta. ai s'attaque à la transcription en temps réel dans 58 langues, en associant Zoom, Teams ou Webex à des notes et des résumés liés à Salesforce ou Zapier. MeetGeek est plutôt axé sur l'analyse, mais Notta couvre les voix du monde entier grâce à des modèles de notes de réunion destinés à des équipes diverses.

Les équipes soucieuses de leur budget apprécient la façon dont Notta équilibre le coût et les fonctionnalités sans compromettre les fonctionnalités essentielles. La plateforme prend en charge divers environnements de réunion, ce qui la rend suffisamment polyvalente pour les organisations disposant de canaux de communication diversifiés.

Meilleures fonctionnalités de Notta.ai

Modifiez les transcriptions de manière collaborative, insérez des images et partagez des notes pour favoriser le partage d'informations

Améliorez la clarté de vos enregistrements en réduisant les bruits de fond et en garantissant des transcriptions de haute qualité

Organisez le contenu des réunions à l'aide de dossiers personnalisés et d'étiquettes pour une gestion efficace des informations

Accédez à la fonctionnalité de transcription sur les plateformes bureau, mobile et Web avec un contenu synchronisé

Limitations de Notta. ai

Des délais d'expiration d'essai peu clairs ont entraîné des frais inattendus pour certains utilisateurs

Les problèmes de structure des phrases et de ponctuation nécessitent parfois une modification manuelle pour plus de clarté

Le forfait Free ne comprend pas les fonctionnalités avancées telles que les résumés générés par IA et les options de personnalisation

Tarifs Notta. ai

Free

Pro : 13,49 $/mois

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée (à partir de 51 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Notta.ai

G2 : 4,5/5 (plus de 185 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta. ai ?

Un critique G2 déclare

Transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Il semble que le modèle effectue plusieurs passages pour comprendre le contexte et retranscrire. Grâce à cette fonctionnalité supposée, la qualité du résultat est relativement élevée par rapport à d'autres transcriptions.

Transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Il semble que le modèle effectue plusieurs passages pour comprendre le contexte et retranscrire. Grâce à cette fonctionnalité supposée, la qualité du résultat est relativement élevée par rapport à d'autres transcriptions.

🧠 Anecdote : Les procès-verbaux de réunion ne se mesurent pas en minutes. Le mot vient du latin minuta scriptura, qui signifie « petite écriture », en référence à la prise de notes succinctes.

13. Sembly AI (Idéal pour le suivi des éléments d'action)

via Sembly IA

Sembly IA se distingue par l'importance qu'il accorde à l'extraction d'informations exploitables à partir des discussions. Ce logiciel de gestion des réunions va au-delà de la transcription de base pour identifier automatiquement les décisions, les tâches et les idées.

Les équipes confrontées à une surcharge d'informations apprécient particulièrement la façon dont l'assistant IA Semblian résume les longues discussions en résumés ciblés. Il relie le contenu des réunions aux résultats du flux de travail, contribuant ainsi à combler le fossé entre les discussions et le travail réel.

Meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Obtenez des analyses précieuses sur la dynamique des réunions, telles que le temps de parole et le sentiment, afin d'améliorer les collaborations futures

Analysez les thèmes récurrents dans toutes les réunions afin d'identifier les priorités et les défis organisationnels

Suivez le statut d'achèvement des tâches générées lors des réunions afin d'améliorer la responsabilité de l'équipe

Tirez parti des coéquipiers IA de Sembly pour vous aider dans des tâches telles que l'analyse des données, l'aide à la décision et la communication

Limites de Sembly IA

Il n'est pas possible d'exporter le contenu des réunions, comme les tâches et les résumés, dans des formats tels que des documents Word

Mets moins l'accent sur les composants vidéo dans la documentation des réunions

Tarifs de Sembly IA

Free

Professionnel : 15 $/mois

Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sembly IA ?

Voici ce qu'un critique G2 avait à dire à propos de Sembly IA

J'apprécie le fait de pouvoir classer les enregistrements de réunions par type ou catégorie, ce qui me permet d'obtenir une disposition concise des notes de réunion et des éléments à faire. J'apprécie également le fait que l'application puisse détecter ma voix et qu'elle capture assez bien les points à retenir et les éléments à faire.

J'apprécie le fait de pouvoir classer les enregistrements de réunions par type ou catégorie, ce qui me permet d'obtenir une disposition concise des notes de réunion et des éléments à faire. J'apprécie également le fait que l'application puisse détecter ma voix et qu'elle capture assez bien les points à retenir et les éléments à faire.

🔍 Le saviez-vous ? Pour la plupart des gens, l'engagement est déterminant dans la réussite d'une réunion. En fait, 62 % des personnes interrogées affirment qu' il s'agit du facteur le plus important pour garantir la productivité d'une réunion. Près de la moitié d'entre elles soulignent également que si les participants semblent désengagés dès le début, la réunion risque de mal se passer.

✨ Mentions spéciales

Airgram: idéal pour les agendas collaboratifs et les flux de travail des réunions Claap: idéal pour les mises à jour vidéo asynchrones et l'alignement des équipes Supernormal: idéal pour les notes de réunion automatisées avec éléments d'action

Des réunions plus intelligentes commencent avec ClickUp

Les outils de réunion basés sur l'IA changent la façon dont les équipes organisent leurs réunions, capturent les idées et donnent suite aux décisions. Si MeetGeek IA est un choix fiable, ces 13 alternatives montrent qu'il existe de nombreuses possibilités pour trouver un outil qui correspond exactement au travail de votre équipe.

ClickUp se distingue en réunissant les notes de réunion et le travail d'équipe dans un même espace.

L'IA Notetaker gère les transcriptions et les résumés tout en liant les éléments d'action directement à vos projets. Les informations issues des réunions restent connectées aux tâches, aux documents et aux échéanciers, ce qui facilite le passage de la discussion à la livraison sans manquer une étape.

Si cela correspond au type d'outil de réunion qui manque à votre équipe, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅