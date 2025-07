les 11 meilleurs outils de messagerie vocale pour une communication fluide en 2025

Savez-vous ce qui est sous-estimé ? Le son de la voix de quelqu'un qui perce le bruit des textes interminables et des e-mails froids. C'est chaleureux. C'est humain.

Et clairement, les gens l'apprécient : les utilisateurs de WhatsApp envoient 7 milliards de messages vocaux par jour. Qu'il s'agisse d'une mise à jour rapide, d'un argumentaire personnalisé ou d'un simple coup de fil, la messagerie vocale apporte quelque chose qu'aucun emoji ne pourrait jamais offrir.

Des messages vocaux sans sonnerie pour les équipes commerciales aux fichiers audio qui apportent une touche personnelle, ces outils vous aident à établir des connexions qui durent. Alors, prenez votre téléphone, respirez profondément et préparez-vous à parler comme quelqu'un qui mérite d'être écouté.

Voici 11 outils de messagerie vocale qui transforment le bruit en discussion.

Les messages audio permettent de gagner du temps, de clarifier les rapports détaillés et même d'améliorer la satisfaction client. Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un outil de messagerie vocale :

Qualité audio : recherchez des outils dotés d'une fonction de réduction du bruit et d'une lecture claire pour éviter toute distorsion

Facilité d'utilisation : une interface simple avec des options d'enregistrement et de lecture rapides garantit une efficacité optimale

Assistance multiplateforme : les meilleurs outils fonctionnent sur plusieurs appareils, du mobile au bureau

Intégrations : si vous utilisez Slack, WhatsApp ou des applications de gestion de projet, une intégration transparente peut booster votre productivité

Fonctionnalités de transcription : les transcriptions alimentées par l'IA permettent de convertir les notes vocales en texte pour faciliter la consultation et : les transcriptions alimentées par l'IA permettent de convertir les notes vocales en texte pour faciliter la consultation et communiquer efficacement lorsque cela est nécessaire

Commandes de lecture : des fonctionnalités telles que le réglage de la vitesse, le retour en arrière et les signets rendent l'écoute plus flexible

Confidentialité et sécurité : le chiffrement de bout en bout garantit la protection des messages sensibles

Stockage et synchronisation cloud : la possibilité d'enregistrer et d'accéder aux messages sur tous les appareils est essentielle pour une utilisation à long terme

Outils de collaboration : pour les équipes, des options telles que les notes vocales partagées, l'étiquetage et l'attribution de tâches améliorent le flux de travail

💡 Conseil de pro : pour améliorer la clarté de vos messages vocaux, pensez à utiliser des applications dotées de fonctionnalités de suppression du bruit. Par exemple, SyncUps de ClickUp vous permet de bénéficier d'une réduction du bruit améliorée pendant les appels et les messages vocaux.

Voici 11 outils de messagerie vocale à prendre en considération :

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration en équipe avec des notes vocales)

Discutez directement dans votre espace de travail avec ClickUp Chat

Slack a révolutionné la communication grâce à son style unique de canaux et de fils. Les équipes distribuées ont travaillé plus rapidement tout en collaborant mieux. Cependant, une décennie plus tard, son style de communication est devenu un obstacle supplémentaire plutôt qu'un avantage.

Les discussions restent déconnectées et le contexte important se perd dans les fils.

Heureusement, il existe ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui intègre la discussion et la messagerie audio directement dans sa plateforme, rendant la communication plus rapide et plus riche en contexte.

💜Chat ClickUp

ClickUp Chat vous permet d'enregistrer et d'envoyer des messages vocaux au lieu de taper de longues explications. Grâce à une fonctionnalité de notes vocales directement intégrée à la plateforme, les équipes peuvent communiquer efficacement sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

De plus, vos discussions professionnelles coexistent avec votre travail, ce qui vous aide à sélectionner des tâches, des informations et à attribuer des éléments d'action depuis la fenêtre de discussion, sans avoir à changer d'onglet.

Vous pouvez également exploiter des suggestions basées sur l'IA pour résumer des discussions, générer des réponses, convertir la langue parlée en texte ou reformuler des messages à la volée.

Collaborez instantanément avec ClickUp Syncups pour une communication fluide au sein de votre équipe

Ajoutez SyncUps, des check-ins courts et ciblés directement dans Chat, et vous disposez d'un espace tout-en-un pour une collaboration en temps réel. Le résultat ? Des intentions plus claires, moins de malentendus et une efficacité de communication de l'équipe améliorée de 20%.

💜 Documents ClickUp

Et ClickUp ne s'arrête pas au chat. Vous pouvez ajouter des messages vocaux sous forme de clips audio pour documenter vos commentaires dans ClickUp Docs.

Ajoutez des clips vocaux aux commentaires sur les documents ClickUp pour un meilleur contexte

Cela facilite le partage d'informations détaillées ou d'instructions. Vous pouvez également utiliser les messages audio dans les tâches ClickUp, qui peuvent être transcrits si ClickUp AI est activé, fournissant ainsi une documentation écrite en plus des fichiers audio.

Avec ClickUp Assign Comments, vous pouvez attribuer votre message audio à un membre de l'équipe. Cela en fait un élément exploitable plutôt qu'une simple partie d'une discussion. Ces messages génèrent des notifications et peuvent être suivis, transformant ainsi les conversations informelles en suivis clairs.

Vous pouvez également répondre aux commentaires directement dans les tâches ou les documents, ce qui garantit l'efficacité et l'organisation des boucles de rétroaction. Pour les équipes, cela signifie la fin des conjectures et des fils de clarification interminables.

💜 ClickUp Clips

Enregistrez et partagez des vidéos d'écran pour expliquer vos idées plus rapidement et plus clairement avec ClickUp Clips

Vous avez besoin de plus de détails ? ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran avec une narration vocale, et ce n'est pas seulement pour les tutoriels. Vous pouvez également l'utiliser pour partager rapidement des messages vocaux enregistrés directement dans des tâches ou des discussions.

Que ce soit pour intégrer un nouveau collègue, passer en revue un projet ou clarifier des commentaires, Clips vous aide à communiquer clairement sans avoir à planifier une autre réunion.

Et comme tout est documenté et riche en contexte, votre équipe peut s'y référer à tout moment, ce qui permet une collaboration asynchrone, efficace et alignée.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Laissez des notes vocales directement dans ClickUp Chat pour communiquer plus rapidement sans taper

Permettez une collaboration asynchrone en laissant vos collègues écouter et répondre à leur convenance

Réduisez la durée des réunions en utilisant des notes vocales pour les mises à jour, les instructions et les clarifications

Synchronisez vos messages vocaux sur tous vos appareils afin de pouvoir y accéder depuis votre bureau ou votre mobile

Récupérez facilement vos anciens messages vocaux sans perdre le contexte

Contrôlez qui peut accéder aux messages vocaux et y répondre grâce à des permissions personnalisables

Limites de ClickUp

Cette plateforme riche en fonctionnalités nécessite un léger apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Shaymah A., utilisatrice de ClickUp, déclare :

J'adore les fonctionnalités intégrées de ClickUp ! Je peux travailler directement sur des feuilles de calcul intégrées via ClickUp ; je peux demander à mes clients de télécharger des contrats, des enregistrements vocaux de leurs réunions avec les fournisseurs, etc. Je peux même envoyer des e-mails directement via ClickUp. Le processus est fluide et tout est regroupé au même endroit !

🧠 Fait amusant : parler est jusqu'à trois fois plus rapide que taper. Une étude de Stanford a révélé que les gens atteignaient 161 mots par minute en parlant, contre seulement 53 avec un clavier en anglais. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, c'est un gain de temps considérable lors des réunions, des mises à jour et des communications quotidiennes !

2. Slack (Idéal pour la communication au travail avec messagerie vocale)

via Slack

Les vérifications rapides, les mises à jour de projet et les discussions d'équipe ne nécessitent pas toujours de longs messages texte. Les messages vocaux dans Slack offrent un moyen plus naturel de communiquer, permettant aux utilisateurs d'expliquer plus rapidement des idées complexes.

La fonctionnalité Huddles facilite la communication sur le lieu de travail et est devenue un moyen rapide de remplacer les réunions inutiles. Au lieu de jongler avec des fils Slack interminables, les équipes peuvent laisser des messages vocaux rapides et maintenir la dynamique.

Grâce à ses intégrations pour la gestion de projet, le partage de documents et l'automatisation, Slack est idéal pour les équipes qui ont besoin de plus qu'une simple messagerie vocale. Il permet de tout garder connecté, des comptes rendus quotidiens et listes de contacts aux mises à jour urgentes sur les projets.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Envoyez des messages vocaux qui sont automatiquement transcrits et consultables

Répondez aux messages vocaux avec des emojis au lieu de répondre

Partagez des messages vocaux sur plusieurs canaux et par messagerie directe

Intégrez des applications tierces pour une automatisation vocale avancée

Limites de Slack

Pas de transcription ni de modification en cours pour les messages vocaux

Les réunions quotidiennes peuvent interrompre le travail si elles sont trop fréquentes

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 34 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Un avis G2 dit :

C'est tout simplement très utile et tout est géré efficacement. Les raccourcis et les rappels sont très pratiques. De plus, les intégrations et la fonctionnalité API sont également très utiles.

C'est super utile et tout est géré efficacement. Les raccourcis et les rappels sont géniaux. Les intégrations et la fonctionnalité API sont également très pratiques.

💡 Conseil de pro : utilisez des applications de messagerie vocale dotées de fonctionnalités de transcription pour convertir rapidement les mots prononcés en texte afin de faciliter la consultation et la recherche.

3. WhatsApp (Idéal pour la messagerie vocale personnelle et professionnelle)

Les messages vocaux WhatsApp constituent une bonne alternative aux e-mails. Ils permettent aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour rapides, des explications longues ou même des réactions émotionnelles sans avoir à taper sur un clavier.

Les commandes de vitesse de lecture facilitent la compréhension des messages longs, et le chiffrement de bout en bout de l'application garantit la confidentialité.

Pour les entreprises, WhatsApp Business ajoute des outils pour les interactions avec les clients, notamment des réponses automatisées et des intégrations CRM. La prise en charge multi-appareils signifie que les messages restent accessibles sur les téléphones mobiles et les ordinateurs de bureau, ce qui élimine le besoin de changer d'appareil.

Les meilleures fonctionnalités de WhatsApp

Supprimez les messages vocaux envoyés pour tout le monde

Écoutez vos messages vocaux à une vitesse 1,5 ou 2 fois supérieure

Prévisualisez les messages vocaux avant de les envoyer

Enregistrez en mode mains libres sans avoir à maintenir le bouton enfoncé

Transférez vos messages vocaux sans perte de qualité

Limites de WhatsApp

Pas de transcription intégrée pour convertir la voix en texte

Les messages vocaux volumineux occupent de l'espace de stockage

Tarifs WhatsApp

Free

API WhatsApp Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WhatsApp

G2 : 4,7/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 16 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WhatsApp ?

Un avis G2 indique :

Vous pouvez établir rapidement des connexions vocales et textuelles avec d'autres personnes à des fins professionnelles ou privées, et bénéficier d'un excellent service client. C'est un bon moyen de communication au quotidien et très facile à utiliser.

Vous pouvez établir rapidement des connexions vocales et textuelles avec d'autres personnes à des fins professionnelles et privées, et bénéficier d'un excellent service client. C'est un bon moyen de communication au quotidien et très facile à utiliser.

📖 À lire également : WhatsApp ou Google Messages : quelle est la meilleure application pour discuter ?

👀 Le saviez-vous ? 30 % des Américains utilisent des notes vocales chaque semaine.

4. Telegram (Idéal pour la messagerie vocale sécurisée et à grande échelle)

via Telegram

Les longs messages vocaux encombrent souvent le stockage de votre téléphone, mais Telegram résout ce problème en les stockant dans le cloud.

Cela facilite l'accès aux messages vocaux depuis n'importe quel appareil sans se soucier de manquer d'espace. Pour les discussions de groupe, les discussions vocales de Telegram fonctionnent comme un forum audio en direct, où les participants peuvent entrer et sortir sans lancer d'appel formel.

La plateforme est populaire auprès de ceux qui recherchent une alternative aux applications de messagerie grand public, en particulier pour les grandes communautés et les discussions publiques.

Les meilleures fonctionnalités de Telegram

Planifiez vos messages vocaux à l'aide de bots

Modifiez les messages vocaux envoyés grâce à des bots de conversion voix-texte

Envoyez des messages vocaux qui s'autodétruisent dans les discussions secrètes

Mettez en pause et reprenez l'enregistrement vocal avant l'envoi

Écoutez vos messages vocaux en dehors de la discussion grâce à la lecture flottante

Messages sécurisés avec des discussions secrètes cryptées

Limites de Telegram

Moins populaire pour la communication d'entreprise

Pas de transcription intégrée pour les messages vocaux

Tarifs Telegram

Free

Telegram Premium : tarification personnalisée (selon l'emplacement)

Évaluations et avis sur Telegram

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Telegram ?

Un avis Capterra indique :

La facilité d'utilisation ! C'est tellement facile à télécharger et à utiliser. Similaire à d'autres applications de messagerie, mais vous pouvez créer des groupes en lecture seule et trouver des groupes à rejoindre, ce que j'ai vraiment apprécié. C'est une application sécurisée et j'adore ses fonctionnalités telles que le partage de vidéos/photos, les notes vocales, les réactions aux messages et le partage de fichiers.

La facilité d'utilisation ! C'est tellement facile à télécharger et à utiliser. Similaire à d'autres applications de messagerie, mais vous pouvez créer des groupes en lecture seule et trouver des groupes auxquels rejoindre, ce que j'ai vraiment apprécié. C'est une application sécurisée et j'adore ses fonctionnalités telles que le partage de vidéos/photos, les notes vocales, les réactions aux messages et le partage de fichiers.

5. Discord (Idéal pour les communautés et la messagerie vocale pour les jeux)

via Discord

Toutes les discussions ne doivent pas nécessairement commencer par un appel téléphonique. Les canaux vocaux de Discord permettent aux utilisateurs de participer à des discussions et de les quitter à tout moment à l'aide de messages vocaux sans sonnerie.

Utile pour les communautés, les groupes de jeux et les sessions d'étude, cette fonctionnalité rend la communication plus naturelle et ininterrompue. Pour des mises à jour rapides, les messages vocaux dans les DM offrent un moyen simple de partager vos pensées sans avoir à taper. La fonction « Push-to-talk » permet de filtrer les bruits de fond, pour des discussions claires même dans les environnements bruyants.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Rejoignez des canaux vocaux à tout moment sans avoir à passer un appel officiel

Envoyez des messages vocaux dans des messages privés pour des mises à jour rapides et asynchrones sur votre travail

Diffusez des fichiers audio de haute qualité avec une latence minimale

Passez facilement du mode « push-to-talk » au mode « micro ouvert »

Enregistrez les discussions sur les canaux vocaux avec des bots

Activez la suppression du bruit pour réduire les bruits de fond

Limites de Discord

Manque de fonctionnalités adaptées aux entreprises, telles que la gestion structurée des tâches

Plus besoin de transcrire vos messages vocaux

Tarifs Discord

Free

Nitro Basic : 2,99 $/mois

Nitro : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Discord

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 490 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'aime tout dans Discord. Ses fonctionnalités les plus attrayantes sont la communication fluide avec des personnes partout dans le monde, ainsi que le partage et le stockage de médias sur différents appareils.

J'aime tout dans Discord. Ses fonctionnalités les plus attrayantes sont la communication fluide avec des personnes partout dans le monde, ainsi que le partage et le stockage de fichiers multimédias sur différents appareils.

🧠 Anecdote : le FBI recommande d'utiliser des applications de messagerie cryptée pour les appels et les textes afin de se protéger contre les cybermenaces, soulignant que « le cryptage est votre ami » pour protéger vos communications personnelles.

📖 À lire également : Discord vs WhatsApp : quelle application de messagerie est la meilleure pour le travail ?

6. Google Voice (idéal pour la transcription de messages vocaux professionnels et personnels)

via Google Voice

Gérer plusieurs numéros de téléphone peut être frustrant, surtout lorsque vous jonglez entre vos appels professionnels et personnels. Google Voice simplifie les choses en fournissant un numéro unique qui fonctionne sur tous les appareils.

Plus qu'une simple application d'appel, elle offre la transcription des messages vocaux. Les messages sont ainsi instantanément convertis en texte, ce qui facilite leur consultation lors de vos déplacements.

Pour les entreprises, il s'intègre à Google Workspace, ce qui en fait une option pratique pour les équipes qui utilisent déjà Gmail, Agenda et Drive. Le filtrage des spams permet également de bloquer les appels automatisés indésirables, tandis que le transfert d'appels garantit la réception des messages importants.

Les meilleures fonctionnalités de Google Voice

Transférez vos messages vocaux vers votre e-mail

Synchronisez vos messages vocaux sur plusieurs appareils

Appelez des numéros internationaux à des tarifs réduits directement depuis l'application

Envoyez des messages vocaux sans sonnerie

Accédez à vos messages vocaux depuis n'importe quel appareil grâce au stockage cloud

Limites de Google Voice

Disponible uniquement dans certains pays

Nécessite un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarifs Google Voice

Free

Starter : 10 $/mois (jusqu'à 10 utilisateurs)

Standard : 20 $/mois (nombre illimité d'utilisateurs)

Premier : 30 $/mois (nombre illimité d'utilisateurs)

Évaluations et avis sur Google Voice

G2 : 4,1/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Voice dans la vie réelle ?

Un avis G2 indique :

Facilite les appels internationaux. J'adore avoir un endroit où recevoir mes SMS et mes messages vocaux transcrits.

Facilite les appels internationaux. J'adore avoir un endroit où recevoir mes SMS et mes messages vocaux transcrits.

🧠 Conseil pratique : les notes vocales peuvent créer un sentiment de proximité et de connexion entre les individus. Contrairement aux messages texte, entendre la voix de quelqu'un permet de transmettre des émotions et des nuances, rendant les interactions plus personnelles et sincères.

7. Apple iMessage (idéal pour les utilisateurs d'iPhone avec messagerie vocale intégrée)

via Apple iMessage

Il n'est pas toujours pratique de taper sur un écran, c'est pourquoi la fonctionnalité de message vocal d'Apple dans iMessage est idéale pour les discussions rapides. L'application permet aux utilisateurs d'enregistrer et d'envoyer des notes vocales directement dans la discussion sans passer à une autre application. Les messages sont automatiquement supprimés après un certain temps, ce qui permet de garder la boîte de réception bien rangée.

Grâce à l'écosystème fermé d'Apple, les messages vocaux se synchronisent sans effort entre les iPhone, iPad et Mac. Cependant, comme les messages vocaux sont limités aux appareils Apple, les utilisateurs Android ne peuvent pas recevoir les messages vocaux dans le même format, ce qui les rend moins adaptés à la communication multiplateforme.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple iMessage

Envoyez des messages instantanément au travail sans applications supplémentaires

Cryptez vos messages pour une confidentialité renforcée

Lisez vos messages vocaux à une vitesse deux fois plus rapide

Appuyez sur les messages vocaux pour y ajouter rapidement des réactions emoji

Détruisez vos messages vocaux après un délai défini pour garantir la confidentialité

Enregistrez des messages vocaux sans avoir à utiliser le clavier

Limites d'Apple iMessage

Fonctionne uniquement dans l'écosystème Apple

Plus besoin de transcrire vos messages vocaux

Tarifs Apple iMessage

Gratuit (intégré aux appareils iOS)

Évaluations et avis sur Apple iMessage

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de reconnaissance vocale

8. Signal (Idéal pour la messagerie vocale axée sur la confidentialité)

via Signal

Pour ceux qui prennent la confidentialité au sérieux, Signal offre l'une des expériences de messagerie les plus sécurisées. Chaque message, y compris les notes vocales, est crypté de bout en bout, garantissant que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent y accéder. Contrairement aux applications grand public, Signal ne stocke pas de métadonnées, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les utilisateurs qui cherchent à minimiser leur empreinte numérique.

La nature open source de l'application signifie que les experts en sécurité peuvent continuellement auditer son code, renforçant ainsi sa réputation en matière de confidentialité. Bien qu'elle ne soit pas aussi aboutie que certaines applications commerciales, elle reste un choix fiable pour les utilisateurs qui accordent la priorité à la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de Signal

Supprimez automatiquement les messages grâce aux paramètres de discussion éphémère

Bloquez les captures d'écran dans les discussions privées pour plus de sécurité

Restez sans publicité, sans traceurs ni collecte de données

Vérifiez l'identité de l'expéditeur grâce aux numéros de sécurité

Désactivez les confirmations de lecture pour les messages vocaux

Bloquez les messages vocaux indésirables d'un simple geste

Limites de Signal

Pas de sauvegarde dans le cloud, ce qui rend la récupération des données difficile

Intégrations limitées par rapport aux applications grand public

Tarifs Signal

Free

Évaluations et avis sur Signal

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Signal dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

Signal est une excellente application pour avoir des discussions sécurisées avec nos prospects. L'application demande un code PIN à chaque fois que nous y accédons, ce qui nous aide à préserver notre confidentialité. Elle propose également une fonctionnalité de disparition des discussions, qui supprime la discussion dès qu'elle est affichée. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil de communication.

Signal est une excellente application pour avoir des discussions sécurisées avec nos prospects. L'application demande un code PIN à chaque fois que nous y accédons, ce qui nous aide à préserver notre confidentialité. Elle propose également des discussions éphémères, qui suppriment la discussion dès qu'elle est affichée. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil de communication.

9. Voxer (Idéal pour les messages vocaux de type talkie-walkie)

grâce à Voxer

Vous souhaitez que vos discussions soient plus réelles sans passer par un appel téléphonique ? Voxer comble ce fossé en proposant une messagerie vocale de type « push-to-talk », qui imite l'expérience d'un talkie-walkie.

Cela le rend utile pour les équipes sur le terrain, telles que les équipes de construction, les coordinateurs d'évènements ou les équipes logistiques, qui ont besoin d'une communication rapide.

Contrairement aux messages vocaux traditionnels, les messages Voxer peuvent être écoutés en direct ou enregistrés pour être écoutés plus tard, offrant ainsi une grande flexibilité en fonction de l'urgence. L'application offre également une communication cryptée pour les équipes des entreprises qui traitent des informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Voxer

Transcrivez vos messages vocaux en texte avec un forfait payant

Créez des fils de messages vocaux pour les discussions de groupe

Rappelez et supprimez les messages vocaux envoyés

Transmettez des messages vocaux de haute qualité, même avec une connexion lente

Limites de Voxer

La version gratuite comprend des publicités

Moins efficace pour les communications structurées basées sur du texte

Tarifs Voxer

Personnel : Gratuit

Pro : 3,99 $/mois par utilisateur

Business : 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Voxer

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Voxer dans la vie réelle ?

Un avis G2 indique :

J'aime la facilité avec laquelle je peux créer des notes vocales, puis l'équipe Vox transcrit mon message vocal en mots. Cette fonctionnalité est très pratique pour quelqu'un qui marche sur le terrain et doit faire attention où il met les pieds, cela évite tout problème de sécurité.

J'aime la facilité avec laquelle je peux créer des notes vocales, puis l'équipe Vox transcrit mon message vocal en mots. Cette fonctionnalité est très pratique pour quelqu'un qui marche sur le terrain et doit faire attention où il met les pieds, cela évite tout problème de sécurité.

👀 Le saviez-vous ? L'application de talkie-walkie populaire Voxer a été inspirée par les besoins de communication militaire. Le cofondateur Tom Katis, ancien sergent des forces spéciales de l'armée américaine, a développé Voxer après avoir rencontré des difficultés de communication pendant son service.

10. Speechify (Idéal pour convertir du texte en messages vocaux)

grâce à Speechify

Écouter au lieu de lire peut être un changement agréable, en particulier pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. Speechify transforme le texte écrit en audio naturel, ce qui facilite la lecture de longs documents, e-mails ou notes sous forme de messages vocaux. Qu'il soit utilisé pour des raisons d'accessibilité ou de commodité, il aide les utilisateurs à assimiler le contenu sans avoir à utiliser leurs mains.

L'application prend en charge plusieurs langues et permet de personnaliser la vitesse de lecture, ce qui la rend idéale pour les professionnels, les étudiants et tous ceux qui préfèrent l'apprentissage audio.

Bien qu'il soit principalement conçu comme l'un des meilleurs logiciels de synthèse vocale, les utilisateurs peuvent également créer et partager des enregistrements vocaux pour des rapports détaillés.

Les meilleures fonctionnalités de Speechify

Surligner du texte pendant la lecture à voix haute pour une meilleure compréhension

Déployez plus de 200 voix naturelles et réalistes dans plus de 60 langues

Intégrez des fichiers PDF, des pages Web et des e-mails pour une conversion audio fluide

Ajustez la hauteur et le ton pour personnaliser l'expérience d'écoute

Importez du texte depuis des pages Web, des documents et des applications

Limites de Speechify

Une meilleure qualité vocale nécessite un forfait payant

Fautes de prononciation occasionnelles avec des mots complexes

Tarifs Speechify

Limité : Gratuit

Premium : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Speechify

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📮 Insight ClickUp : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que 42 % des équipes utilisent des clips enregistrés (21 %) ou des outils de gestion de projet (21 %) pour le travail asynchrone. Mais ces outils peuvent souvent nécessiter des outils supplémentaires, des abonnements distincts, des connexions et des courbes d'apprentissage. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp facilite la communication asynchrone. Accédez à des clips vidéo, des messages vocaux, des flux de travail de projet, des documents collaboratifs et un outil de prise de notes IA intégré, le tout dans un seul environnement de travail. Pourquoi gérer plusieurs abonnements et des informations dispersées alors qu'une seule solution peut rationaliser l'ensemble de votre flux de travail ? 💫 Résultats réels : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

11. Microsoft Teams (Idéal pour la messagerie vocale et la collaboration en entreprise)

via Microsoft Teams

Il peut être difficile de suivre les discussions au travail, en particulier dans les grandes équipes. Microsoft Teams offre une fonctionnalité de messagerie vocale intégrée qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des notes vocales dans différents canaux de communication.

Cela permet de réduire les longs messages texte et garantit une communication plus rapide sans avoir besoin d'une application distincte.

Teams étant étroitement intégré à Microsoft 365, les messages vocaux peuvent être partagés avec des documents, des notes de réunion et des tâches, afin que tout soit regroupé au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Accédez à vos notes vocales sur votre bureau et votre mobile pour plus de flexibilité

Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise pour des communications cryptées

Transcrivez automatiquement les messages vocaux dans les discussions d'équipe

Épinglez les messages vocaux importants pour y accéder rapidement

Filtrez les messages vocaux en fonction de mots-clés dans les transcriptions

Connectez-vous à Outlook pour envoyer des notes vocales par e-mail

Limites de Microsoft Teams

Le nombre de fonctionnalités peut sembler impressionnant

Nécessite un compte Microsoft pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarification de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 000 avis)

