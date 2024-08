Les 10 meilleures solutions logicielles de transcription en 2024

Si vous avez déjà essayé de transcrire un enregistrement, vous savez à quel point cela peut être pénible. Surtout lorsque vous devez écouter un appel Zoom d'une heure pour en extraire ou en résumer les points clés.

Que vous soyez un journaliste pressé par les délais, un chercheur analysant des données ou un professionnel de l'entreprise passant en revue des réunions, vous avez besoin d'un outil de transcription fiable dans votre pile technologique pour maintenir votre productivité.

Heureusement, il existe de nombreuses applications de transcription qui peuvent faire le travail à votre place et vous rendre plus productif. Nous avons passé au peigne fin une multitude de choix pour vous présenter les 10 meilleurs logiciels de transcription en $$$a. Nous y voilà !

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de transcription ?

Avant de choisir le bon logiciel de transcription, il est crucial de comprendre les facteurs clés qui devraient influencer votre choix. Ces points vous aideront à prendre une décision en toute connaissance de cause :

La précision : Vérifiez la précision avec laquelle le logiciel transcrit la parole. D'autres points à noter sont sa capacité à gérer les différents accents et les bruits de fond dans le contexte de l'audio avec lequel vous devez travailler

: Vérifiez la précision avec laquelle le logiciel transcrit la parole. D'autres points à noter sont sa capacité à gérer les différents accents et les bruits de fond dans le contexte de l'audio avec lequel vous devez travailler Fonctionnalités : recherchez des logiciels qui vont au-delà de la transcription de base. Par exemple, certains offrent des fonctions telles que l'identification du locuteur, l'horodatage et l'intégration à un logiciel de gestion de projet qui rationalise votre flux de travail

: recherchez des logiciels qui vont au-delà de la transcription de base. Par exemple, certains offrent des fonctions telles que l'identification du locuteur, l'horodatage et l'intégration à un logiciel de gestion de projet qui rationalise votre flux de travail Facilité d'utilisation : Recherchez une interface conviviale. Le logiciel doit être intuitif pour que vous puissiez vous concentrer sur votre contenu. Recherchez la fonction "glisser-déposer" et une navigation claire, par exemple

: Recherchez une interface conviviale. Le logiciel doit être intuitif pour que vous puissiez vous concentrer sur votre contenu. Recherchez la fonction "glisser-déposer" et une navigation claire, par exemple Prix : Choisissez un logiciel qui offre les fonctionnalités nécessaires sans vous ruiner. L'intervalle de prix des logiciels de transcription peut varier en fonction des fonctionnalités et des niveaux de précision. De nombreux services de transcription proposent également des essais gratuits, afin que vous puissiez déterminer si le logiciel répond à vos besoins

10 meilleurs logiciels de transcription à utiliser en 2024

Que vous recherchiez une aide à la transcription de base ou des fonctionnalités de résumage avancées, vous trouverez votre bonheur ici. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleures solutions logicielles en fonction de leurs fonctionnalités, de leur prix, et plus encore.

1. ClickUp

transcrire des clips vocaux en texte avec ClickUp Brain

ClickUp est une application de gestion de projet par IA complète et riche en fonctionnalités. Son ensemble de fonctionnalités IA au sein de ClickUp Brain est l'outil parfait pour automatiser les paramètres de transcription. ClickUp Brain est un réseau neuronal qui connecte les tâches, les documents, les personnes et les données au sein de la plateforme. Lorsqu'il est utilisé avec ClickUp Clips le logiciel ClickUp Clips, qui comprend un écran et une fonctionnalité d'enregistrement audio, permet d'effectuer une transcription automatique.

Par exemple, lors d'une réunion, vous pouvez enregistrer vos notes audio et vos discussions, et ClickUp les transcrira automatiquement pour vous - vous gagnerez du temps et travaillerez plus intelligemment. De plus, ces transcriptions peuvent même être partagées avec d'autres membres de l'équipe pour qu'ils puissent s'y référer.

De plus, la transcription facilite grandement la recherche de contenu dans les messages enregistrés et les fichiers audio. Tous les textes transcrits peuvent faire l'objet d'une recherche à l'aide des outils suivants ClickUp University Recherche universelle .

Recherchez simplement des mots-clés dans l'enregistrement et gagnez du temps en passant à la partie pertinente sans effort manuel. ClickUp Recherche universelle peut également vous aider à trouver n'importe quoi dans votre espace de travail, y compris des tâches, des documents, des projets, et même dans certaines intégrations tierces - en quelques secondes !

recherchez n'importe quoi sur votre écosystème ClickUp en quelques secondes !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertir la parole et transcrire rapidement les enregistrements vocaux en texte avec la transcription automatique de l'IA

Créez des résumés de transcription tenant compte du contexte et basés sur le contenuPartager des enregistrements d'écran L'IA de Fathom est une entreprise de Logiciel de transcription automatisée alimenté par l'IA connu pour sa facilité d'utilisation. Il enregistre, transcrit, met en évidence et résume vos appels téléphoniques et vos réunions.

Fathom IA se concentre sur la rationalisation de l'ensemble de l'expérience de vidéoconférence. Il s'intègre à des plateformes comme Zoom et Google Meet, enregistrant et transcrivant automatiquement l'audio des réunions. Fathom IA vous permet de mettre en évidence les moments clés de l'appel. Il crée des résumés consultables et vous pouvez partager des clips spécifiques avec vos collègues.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom IA

Capturez des résultats précis et des moments clés à partir de vos enregistrements

Naviguez dans l'interface conviviale avec un lecteur multimédia et audio intégré

S'intégrer aux plateformes de stockage cloud les plus répandues

Limites de Fathom IA

Peut avoir des difficultés avec les termes techniques ou les accents prononcés

Conçue pour la prise de notes en réunion, elle n'est pas forcément idéale pour d'autres types d'enregistrements audio ou vidéo fixes

Seulement 6 langues assistées (en plus de l'anglais)

Tarifs de l'IA de Fathom

Free

Fathom Premium: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Standard: 32 $/mois par utilisateur

32 $/mois par utilisateur Fathom Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Fathom pour Teams: Contacter pour les tarifs

G2 : 5/5 (plus de 2000 commentaires)

: 5/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra : 5/5 (200+ avis)

3. Loutre.IA

il s'agit d'un outil d'aide à la transcription Otter.ai Otter.IA est une application de transcription mobile populaire qui excelle dans la transcription en temps réel. Elle s'intègre à des outils et peut transcrire de l'audio à partir de diverses sources, ce qui en fait un assistant polyvalent. IA dispose d'un intervalle de fonctions. Il offre une transcription en temps réel pour les réunions, et peut également traiter des fichiers audio ou vidéo préenregistrés. Otter vous permet de distinguer les participants. L'accent est mis sur la précision, la différenciation des locuteurs et la polyvalence.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Condensez de longs enregistrements en résumés concis pour une révision et une référence rapides

Collaborer simultanément sur les transcriptions afin que les équipes puissent travailler ensemble

Mettez en évidence et recherchez des mots-clés dans le texte transcrit

Intégration à Zoom, Teams et Meet pour une transcription en temps réel pendant les réunions

Limites d'Otter

Otter n'offre actuellement qu'une assistance en langue anglaise

Les accents forts ou le jargon technique peuvent entraîner des erreurs de transcription

Pas de possibilité de modification en cours de la transcription en temps réel

Tarifs Otter

Forfait de base Free

Forfait Pro: $16.99/mois par mois

$16.99/mois par mois Forfait Business: $30/mois par mois

$30/mois par mois Formule Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques d'Otter

G2 : 4.2/5 (150+ commentaires)

: 4.2/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (80+ commentaires)

4. Sonix

il s'agit d'un outil d'aide à la transcription de la langue française le monde est en train de changer.. Sonix est un logiciel de transcription puissant, doté d'un intervalle de cas d'utilisation et d'intégrations. Celles-ci en font un bon choix pour des cas d'utilisation tels que les notes de réunion, les conférences, les interviews et les films.

Sonix rend le processus de transcription rapide, précis et convivial. Il vous aide à rationaliser votre flux de travail et à débloquer le contenu précieux de vos enregistrements audio.

En outre, Sonix offre des fonctionnalités telles que l'identification du locuteur, l'horodatage et l'intégration à des outils de productivité courants. Cela en fait une solution complète pour tous vos besoins de transcription.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Transcription précise de la parole en texte dans plus de 49 langues

Intégration simple entre les plateformes et les outils

Automatisation des sous-titres dans les vidéos grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatisés

Limites de Sonix

Courbe d'apprentissage plus prononcée que pour d'autres options

Les coûts peuvent s'additionner rapidement pour les transcriptions longues, en particulier pour les utilisateurs fréquents.

Prix Sonix

Standard: 10 $ par heure

10 $ par heure Premium: 5 $ par heure plus 22 $/mois par utilisateur

5 $ par heure plus 22 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Sonix

G2 : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (125+ commentaires)

5. Grain

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen en décembre dernier il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se rendre à l'école*il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école ou à l'université* Grain est une plateforme de transcription basée sur le cloud qui met l'accent sur les réunions. Avec les bonnes intégrations, elle peut capturer des enregistrements et générer automatiquement des transcriptions avec des notes alimentées par l'IA.

Grain analyse également la discussion, en identifiant les sujets clés et en mettant en évidence les moments importants.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Révisez les transcriptions avec vos coéquipiers en utilisant des outils d'éditeur collaboratif

Identifiez chaque intervenant grâce à de multiples options de libellé

Automatisation du sous-titrage des vidéos pour l'accessibilité et l'engagement

Limites de grain

Le forfait Free est limité en termes de fonctionnalités et de minutes

L'outil peut avoir des difficultés à transcrire avec précision le discours de locuteurs ayant un fort accent ou un dialecte

Tarification de Grain

**Forfait Free

Débutant: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Business: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (275+ commentaires)

: 4.6/5 (275+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

6. Lucioles.IA

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://guide.fireflies.ai/hc/en-us/articles/360020108597-How-to-transcribe-offline-meetings Fireflies.ai /%href/

Fireflies.ai est un logiciel de transcription alimenté par l'IA spécifiquement conçu pour les réunions et les entretiens. Sa version gratuite dispose de nombreuses intégrations utiles qui lui permettent d'aller au-delà de la simple transcription manuelle.

Fireflies est un assistant de réunion IA bien équilibré, tant pour la transcription que pour les éléments d'action. Il s'intègre aux outils de vidéoconférence populaires pour capturer automatiquement des fichiers audio ou vidéo, transcrire la discussion et résumer les points clés.

L'accent est mis sur une transcription précise et des idées exploitables pour stimuler la productivité.

Fireflies les meilleures fonctionnalités

Analyse automatiquement les réunions pour identifier les points clés et les éléments d'action

Intégration avec les plateformes de vidéoconférence les plus courantes telles que Zoom et Google Meet

Options avancées de recherche et de filtrage de mots dans les transcriptions

Les limites du feuilletage

Le forfait Free est limité en termes d'espace de stockage et de durée des réunions

Capacités limitées de transcription audio/vidéo générale en dehors des réunions

Tarifs des lucioles

Free Forever

Pro: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Business: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Enterprise: $39/mois par utilisateur

Évaluations et critiques des lucioles

G2 : 4.8/5 (350+ commentaires)

: 4.8/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (9 commentaires)

7. MeetGreek

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation MeetGreek MeetGreek est une plateforme de transcription conçue pour les réunions et les webinaires. Elle permet d'enregistrer, de transcrire, de résumer et de partager les moments forts. MeetGreek s'intègre à des plateformes telles que Zoom et Google Meet. Il enregistre toutes vos réunions, les transcrit et analyse la discussion pour en extraire les points saillants, les décisions et les éléments d'action.

Il offre également une fonction de recherche. Cette fonctionnalité vous permet de faire une pause et de revenir facilement sur certaines parties de la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGreek

Accédez aux transcriptions des réunions en ligne et des webinaires

S'intègre facilement aux plates-formes de réunion populaires telles que Zoom et Google Meet

Bénéficiez d'étiquettes automatiques pour les éléments d'action, les points de préoccupation ou les détails spécifiques

Limites de MeetGreek

Capacités limitées de transcription audio/vidéo générale en dehors des réunions

Le forfait Free a des fonctionnalités et des minutes limitées

Tarifs de MetGreek

Formule de base gratuite

Pro: $15 par mois par utilisateur

$15 par mois par utilisateur Business: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: 59 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (150+ commentaires)

: 4.6/5 (150+ commentaires) Capterra : 4/5 (5 commentaires)

8. Rev

il n'y a pas d'autres solutions que celle de l'outil d'aide à la transcription il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la rencontre de l'autre Rev propose à la fois des options humaines et des options alimentées par l'IA. Il fournit une transcription humaine pour tout fichier audio ou vidéo. Elle propose également une option de transcription par IA à un coût moins élevé. Une vaste place de marché de transcripteurs expérimentés effectue elle-même le service de transcription. Rev propose également des API de conversion de la parole au texte pour une plus grande fonctionnalité.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également modifier la transcription, surligner le texte, ajouter des commentaires et demander des sous-titres en 17 langues, si vous avez le temps.

Les meilleures fonctionnalités de Rev

Obtenez une grande précision grâce aux services de transcription humaine

Bénéficier de délais d'exécution rapides

Bénéficier de services supplémentaires tels que la traduction et le sous-titrage

Limites de révisions

Plus cher que les options basées sur l'IA

Prix révisé

Transcription et sous-titres par l'IA : 0,25 $/minute chacun

Abonnement à l'IA : 29,99 $/mois

Transcription humaine : 1,50 $/minute

Évaluations et révisions

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (45+ commentaires)

9. Descript

le rapport de la Commission européenne sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la réforme de l'Union européenne DeScript Descript est destiné à ceux qui se spécialisent dans les vidéos et les podcasts. Il permet d'écrire, d'enregistrer, de transcrire, de modifier en cours et de collaborer avec une interface conviviale.

Les fonctions de transcription sont rapides et précises. Il dispose également d'outils de modification en cours de fichiers audio ou vidéo. Parmi les applications avancées pour la lecture audio, on peut citer l'overdubbing des pistes audio et la suppression automatique des mots de remplissage.

Descripteur des meilleures fonctionnalités

Modifiez vos vidéos en toute transparence grâce aux outils de modification en cours

Obtenez des fonctionnalités de modification avancées telles que la génération de clips dignes d'être diffusés

Interface conviviale avec des fonctions de modification en cours

Descriptions des limites

La transcription peut ne pas être aussi précise qu'un logiciel de transcription dédié

Il est principalement destiné aux personnes travaillant dans le secteur de la création de vidéos et de podcasts

Le forfait Free est limité en nombre de minutes de transcription

Tarification descriptive

Forfait Free

Forfait créateur à 12$/mois par utilisateur

Forfait Pro à 24$/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : contacter pour la tarification/mois par utilisateur

Évaluations et critiques descriptives

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4/8/5 (150+ commentaires)

10. Notta.IA

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place Notta Notta est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour capturer, gérer et utiliser le contenu des réunions. C'est un logiciel de transcription alimenté par l'IA qui se concentre sur la prise de notes et le résumé automatiques.

Vous pouvez transcrire, modifier en cours, résumer, créer davantage et collaborer avec plusieurs intervenants dans un flux de travail unique. Cependant, le logiciel de transcription gratuit fait partie d'une solution plus large de gestion des réunions et de prise de notes.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Bénéficiez d'excellentes fonctionnalités de prise de notes et de résumés automatiques

Interface intuitive et conviviale avec des fonctionnalités de recherche et d'organisation des notes

Intégration avec des outils populaires de gestion de calendrier et de projet tels que Notion et Trello

Limites de Notion

Il n'est peut-être pas idéal pour les transcriptions audio/vidéo de longue durée

Le forfait Free a des fonctionnalités et des minutes limitées

Tarification de l'offre

Formule gratuite

Forfait Pro à $14/mois par utilisateur

Forfait Business à 27,99 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Notta évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : Pas encore de commentaires

Transcrire plus intelligemment et plus rapidement avec ClickUp

Le monde des outils de transcription est en plein essor. Ces outils répondent à une grande variété de besoins. Que votre objectif soit d'obtenir une précision parfaite pour les enregistrements ou des délais d'exécution rapides pour capturer des réunions, ces outils peuvent tout faire.

pas seulement de la transcription : Le hub de travail de ClickUp aide les équipes à collaborer sur l'ensemble des tâches et à maximiser la productivité_

Le bon outil transformera vos fichiers audio et vidéo en une forme de texte consultable et modifiable. Cela débloque de nombreux avantages. Vous pouvez rechercher sans effort des informations spécifiques dans les transcriptions, améliorer l'accessibilité en fournissant des sous-titres pour les vidéos, ou réutiliser le contenu audio des réunions pour des rapports et des présentations.

Avant de vous lancer, prenez le temps d'identifier vos priorités. À faire avant tout de la précision et de la rapidité ? Peut-être la collaboration en temps réel est-elle plus importante pour votre flux de travail.

Pour rationaliser votre flux de travail et débloquer un monde d'avantages en termes de productivité, inscrivez-vous à un essai gratuit de ClickUp et révolutionnez la façon dont vous traitez les contenus audio et vidéo.