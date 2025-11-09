Les meilleures alternatives à Setmore pour une planification plus intelligente des rendez-vous (2025)

Réserver des réunions ne devrait pas ressembler à une négociation pour la paix mondiale. Si votre système actuel vous semble plus être un obstacle qu'un tremplin, il est peut-être temps de changer. Pendant un certain temps, Setmore a été un outil fiable pour un nombre illimité d'utilisateurs, mais à mesure que votre entreprise se développe, vos besoins évoluent également. Vous recherchez peut-être plus de contrôle, des intégrations plus intelligentes ou une expérience plus fluide pour vos clients. Certaines alternatives vous permettent de synchroniser plusieurs calendriers entre les équipes, tandis que d'autres plateformes automatisent les rappels et les confirmations. Quelques-unes peuvent même transformer les réservations en tâches de suivi ou s'intégrer directement aux systèmes de paiement.

Si vous êtes prêt à découvrir ce qu'un logiciel de planification vraiment intelligent peut vous apporter, nous vous présenterons les meilleurs outils qui rationalisent les réservations et organisent votre calendrier.

Aperçu des alternatives à Setmore

Jetez un coup d'œil à ces meilleures alternatives à Setmore pour comparer leurs fonctionnalités, les scénarios les plus adaptés et leurs tarifs.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Calendrier alimenté par l'IA, gestion de projet et planification tout-en-un, automatisation des tâches, documents et approbations. Équipes qui ont besoin de planifier et de gestion de projet en un seul endroit Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises. Calendly Liens de réservation intelligents, intégrations avec Google/Outlook, planification de groupe et tour de rôle. Professionnels et équipes ayant besoin d'un système de planification simple, basé sur des liens Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Acuity Scheduling Formulaires d'admission personnalisés, synchronisation du calendrier, réservation autonome par le client et traitement des paiements. Fournisseurs de services, coachs, consultants Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises. Vagaro Réservation et point de vente, gestion des adhésions, outils marketing et paie. Salons, spas, entreprises de bien-être Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 23,99 $/mois. Square Appointments Réservation en ligne, intégration du paiement, point de vente, rappels automatisés Petites entreprises qui ont besoin de planification et de paiement Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. Doodle Sondages de groupe pour les horaires de réunion, suivi des disponibilités et synchroniser les calendriers Les Teams planifient rapidement leurs réunions de groupe Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,95 $/mois. vCita Portail client, CRM, factures, recouvrement du paiement, planification en ligne Les petites entreprises et les travailleurs indépendants ont besoin d'un système de gestion des clients et de prise de rendez-vous. Les forfaits payants commencent à 35 $ par mois. Microsoft Bookings Intégration à Outlook et Teams, planification du personnel et pages de réservation personnalisables. Entreprises utilisant l'écosystème Microsoft 365 Forfait gratuit disponible ; forfait payant à partir de 6 $/mois. Mindbody Réservation de cours et de rendez-vous, gestion des adhésions, suite marketing Salles de sport, centres de fitness, centres de yoga Tarification personnalisée Appointlet Rendez-vous illimités, intégrations (Zoom, Stripe, Google Meet) et personnalisation de la marque personnalisée. Petites équipes et freelances qui ont besoin d'une planification simple Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois. YouCanBookMe Page de réservation personnalisée, détection du fuseau horaire, notifications et planification des équipes. Entreprises de services proposant différents types de rendez-vous Les forfaits payants commencent à 9 $ par mois.

Pourquoi choisir les alternatives à Setmore ?

Même un logiciel de planification performant peut devenir un obstacle à mesure que votre entreprise se développe. Ce qui était au départ un moyen simple de prendre des rendez-vous peut rapidement se transformer en rappels manqués, en réservations qui se chevauchent ou en travail manuel fastidieux.

Voici pourquoi vous avez besoin d'un outil avancé qui offre plus que la simple prise de rendez-vous :

Personnalisation : les pages de réservation, les notifications et les flux de travail doivent vous offrir la flexibilité nécessaire pour les adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Gestion des équipes et des emplacements : la gestion de plusieurs emplacements, du personnel ou des sessions de groupe peut rapidement devenir compliquée sans fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Paiement et facturation : les paiements intégrés, la facturation récurrente et la facturation ne devraient pas nécessiter d'étapes supplémentaires ou d'outils tiers.

Intégration : synchroniser les calendriers, les systèmes CRM ou les outils vidéo doit être intégré, ce qui réduit les frais généraux liés à la fragmentation des flux de travail.

Visibilité et informations : le suivi des tendances de réservation, des performances du personnel ou de l'historique des clients doit être simple afin de vous aider à prendre des décisions fondées sur des données.

Expérience client : sans systèmes de réservation fluides ni mises à jour automatisées, les clients peuvent être confrontés à des confusions, des annulations ou des retards qui nuisent à leur satisfaction.

Mises à jour manuelles : ajuster les plannings, gérer les annulations ou déplacer les réservations implique souvent un travail supplémentaire d'administrateur qui ralentit toute l'équipe.

Les meilleures alternatives à Setmore

Vous recherchez un moyen plus intelligent de gérer votre système de réservation ? Nous avons dressé une liste des meilleures alternatives à Setmore qui rendent la planification plus facile, plus rapide et plus flexible.

ClickUp (idéal pour gérer les calendriers parallèlement aux projets, aux tâches et aux flux de travail des clients)

Gardez un emploi du temps flexible tout en vous assurant que les tâches clés sont terminées grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp.

La gestion des rendez-vous ressemble souvent à un travail à part entière. Vous devez savoir qui a besoin de votre temps, quand vous êtes disponible et comment ces engagements s'intègrent dans le cadre plus large de votre travail. Pour suivre vos rendez-vous, vous devez souvent utiliser des notes autocollantes ou des documents pour avoir une vue d'ensemble du contexte de la réunion, jongler avec des calendriers désordonnés ou passer d'un outil à l'autre sans qu'ils soient intégrés les uns aux autres.

C'est ce qu 'on appelle la « prolifération du travail », et elle nuit à la productivité des équipes et des entreprises.

ClickUp adopte une approche différente. Il rassemble toutes vos applications professionnelles, vos données, votre chat et vos flux de travail dans le premier environnement de travail IA convergent au monde, offrant un contexte à 100 % pour chaque interaction et un lieu unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble. Au lieu de vous imposer un système rigide, cet outil vous permet de former vos tâches et vos calendriers comme vous le souhaitez.

Vous pouvez ajouter les détails qui comptent : information sur les clients, notes de préparation, pièces jointes ou étapes de suivi. Voyons comment :

Voici pourquoi le Calendrier ClickUp est une meilleure alternative à Setmore

ClickUp Calendar rassemble toutes les informations relatives à vos rendez-vous, y compris les notes, les informations sur les clients et les étiquettes de statut, en un seul endroit. En fonction de votre forfait, vous pouvez attribuer des codes couleur aux évènements, définir des rendez-vous récurrents ou passer à l'affichage.

Affichez l'intégralité de votre planning grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp.

ClickUp Calendrier planifie automatiquement les tâches en fonction de vos priorités, en bloquant les moments de concentration et en réorganisant le travail afin d'équilibrer les délais et la productivité personnelle.

Il s'intègre à Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., en récupérant l'information relative aux réunions et en vous permettant de rejoindre les appels directement depuis le calendrier.

Connectez facilement Google Agenda à ClickUp Calendar.

Elle affiche des vues quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles, des calendriers partageables, le fait de synchroniser entre les calendriers (Google, Outlook), des rappels, le suivi du temps et des outils pour comparer les emplois du temps des équipes, le tout dans la même application.

🎥 Regardez : voici une vidéo qui explique comment la planification intelligente peut simplifier la gestion des rendez-vous.

ClickUp simplifie également la planification grâce à ClickUp Forms. Au lieu de rassembler les demandes des clients à partir de rappels épars par e-mail ou d'appels manqués, vous pouvez créer un formulaire pour saisir les détails de la réservation.

Simplifiez les demandes de tâches avec ClickUp Forms.

Chaque envoi devient instantanément une tâche dans votre environnement de travail, achevée avec les informations que vous avez demandées, telles que les créneaux horaires préférés, les notes ou les exigences particulières. Cela facilite et fiabilise la prise de rendez-vous, tout en garantissant qu'aucune demande n'est négligée.

Transformez les tâches répétitives en actions intelligentes avec ClickUp Automatisations.

ClickUp simplifie la gestion des suivis et des mises à jour des tâches grâce à ClickUp Automatisations. Au lieu de suivre manuellement chaque tâche, vous pouvez définir des règles pour déplacer automatiquement les tâches, modifier leur statut ou déclencher des notifications lorsque certaines conditions sont remplies, par exemple lorsqu'un client reporte, annule ou soumet une nouvelle demande de rendez-vous.

Boostez votre productivité en planifiant vos rappels avec ClickUp Reminders.

Avec ClickUp Reminders, vous pouvez programmer des rappels pour vous-même, votre équipe ou des tâches spécifiques. Associé à ClickUp Notifications, vous saurez exactement quand une tâche est mise à jour, quand un statut change ou quand quelqu'un a besoin d'attention.

💡 Conseil de pro : regroupez les types de rendez-vous similaires (comme les appels clients le matin et les synchronisations internes l'après-midi). C'est le changement de contexte qui épuise l'énergie.

ClickUp Brain vous aide à organiser vos communications et à créer plus rapidement des tâches. Il vous suffit de demander à ClickUp Brain de planifier une réunion avec un client, de rédiger des messages à l'intention des clients, de résumer les notes de réunion ou même de transformer vos commentaires en tâches concrètes.

Il suffit de demander à Brain de planifier une réunion, de noter des idées ou de résumer des notes, le tout depuis votre environnement de travail.

Les intégrations ClickUp peuvent facilement se connecter aux applications que vous utilisez déjà. Les intégrations avec Google Agenda, Outlook et Zoom permettent de synchroniser parfaitement vos réunions, vos appels et vos échéances sur toutes les plateformes. Toute mise à jour effectuée dans ClickUp est automatiquement répercutée dans vos autres calendriers. Pour les réunions virtuelles, l'intégration Zoom vous permet de planifier, de rejoindre ou de suivre des appels directement depuis vos tâches ClickUp.

Découvrez les intégrations pratiques avec ClickUp Integrations.

⚡ Archive de modèles : le modèle de carnet de rendez-vous ClickUp vous aide à gérer les informations client au-delà des simples dates et heures. Vous pouvez ajouter des notes, suivre les reports ou les annulations à l'aide de balises de statut personnalisées et saisir des informations telles que les numéros de téléphone et la ville directement sur la page de réservation. De plus, vous pouvez passer d'un affichage à l'autre, du calendrier à la vue mapper ou au formulaire de collecte des envois.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez la charge de travail : obtenez un aperçu en temps réel de la disponibilité de votre équipe, des réservations et des échéanciers de projet à l'aide obtenez un aperçu en temps réel de la disponibilité de votre équipe, des réservations et des échéanciers de projet à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Collaborez dans des documents : stockez et partagez les contrats, les directives ou les notes des clients dans stockez et partagez les contrats, les directives ou les notes des clients dans ClickUp Docs , directement lié à votre système de réservation.

Visualisez les flux de travail : mappez visuellement les flux de travail ou les parcours clients sur mappez visuellement les flux de travail ou les parcours clients sur les tableaux blancs ClickUp

Simplifiez la communication : regroupez les mises à jour des rendez-vous et les discussions avec les clients au même endroit grâce à regroupez les mises à jour des rendez-vous et les discussions avec les clients au même endroit grâce à ClickUp Chat pour discuter.

Collecte d'information sur les clients : enregistrez les détails des réservations ou les préférences des clients grâce aux formulaires ClickUp , qui se synchronisent instantanément avec les tâches.

Limites de ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent une bonne vue d'ensemble de la charge de travail et des performances de l'équipe, mais la création de rapports complexes nécessite du temps et de l'effort supplémentaires.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 490 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur TrustRadius:

C'est formidable pour gérer les tâches de toute l'organisation. Également pour les tâches répétitives, où vous pouvez programmer des occurrence. Très facile à utiliser, vous pouvez ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différentes façons d'afficher.

💡 Bonus : si vous recherchez une alternative à Setmore qui va au-delà de la simple planification, ClickUp Brain MAX vaut le détour. Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes.

Utilisez Talk to Text pour vous renseigner sur votre emploi du temps et réserver des réunions à l'aide de votre voix, sans les mains et où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA déconnectés et tirez parti de modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises. Brain MAX est l'application IA pour ordinateur de bureau qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Oubliez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir vos tâches à faire, créer des réunions, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Planifiez des réunions, suivez les notes d'appel et plus encore avec Brain MAX.

2. Calendly (idéal pour gérer des plannings simples avec la synchronisation automatique du calendrier et les rappels)

via Calendly

Calendly est un logiciel de planification qui se connecte directement à votre calendrier et n'affiche aux autres que les moments où vous êtes disponible. La plateforme vérifie votre calendrier Google, Outlook, Office 365 ou iCloud et bloque tout ce qui est déjà pris.

Calendly vous offre la possibilité d'ajouter de courtes pauses entre les appels, de définir des limites sur le nombre de réunions que vous acceptez par jour, ou même de bloquer des journées entières pour vous concentrer sur votre travail. Et si vos réunions sont facturables, vous pouvez accepter les paiements lorsque le créneau est réservé via Stripe ou PayPal.

Il envoie également des rappels automatiques par e-mail ou texte. Vous pouvez également personnaliser les confirmations avec des notes ou des instructions préparatoires.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Proposez différents types d'évènements, tels qu'un rendez-vous rapide de 15 minutes, une consultation de 30 minutes ou une réunion complète de 60 minutes.

Utilisez la planification à tour de rôle pour répartir les réservations de manière uniforme entre les membres de votre équipe d'assistance sans coordination supplémentaire.

Permettez des intégrations tierces fluides avec Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot et bien d'autres encore.

Limites de Calendly

L'automatisation des flux de travail est limitée, car il n'y a pas de fonctionnalités intégrées de gestion des tâches ou de gestion de projet.

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Équipes : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : à partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

Voici un avis publié sur G2:

Il est très facile pour mes clients de planifier une réunion avec moi à leur convenance. J'ai partagé mon lien de manière si simple qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils peuvent également utiliser le lien figurant dans mes e-mails et mes messages.

3. Acuity Scheduling (idéal pour gérer les plannings ainsi que les paiements, la facturation et les réservations des clients conformes à la norme HIPAA)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling est un outil destiné aux entreprises qui ont besoin de plus que simplement choisir une date sur un calendrier. La plateforme est conviviale et conçue pour gérer les détails des rendez-vous avec les clients, tels que les paiements, les formulaires et les rappels.

Avec Acuity Scheduling, vous pouvez créer différents services avec des durées, des prix et des formulaires d'inscription uniques. Chaque réservation s'accompagne d'une confirmation automatique du rendez-vous, et vous pouvez demander aux clients de remplir des formulaires avant la réunion.

Acuity Scheduling prend également en charge les forfaits, les abonnements et les chèques-cadeaux, ce qui est utile si vous proposez plusieurs services, des programmes récurrents ou si vous gérez plusieurs fournisseurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Bénéficiez de la conformité HIPAA (sur certains forfaits) pour une planification sécurisée dans les cabinets médicaux et thérapeutiques.

Gérez plusieurs employés et plusieurs emplacements à partir d'un seul tableau de bord avec des calendriers individuels pour chaque membre de l'équipe.

Gérez automatiquement différents fuseaux horaires afin que les clients voient les disponibilités correspondant à leur emplacement.

Limites d'Acuity Scheduling

La conformité HIPAA, la planification des horaires de plusieurs employés et la personnalisation avancée de la marque nécessitent des forfaits professionnels plus coûteux.

Tarifs d'Acuity Scheduling

Free

Starter : 20 $/mois par utilisateur

Standard : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 61 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Acuity Scheduling ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Il a été très facile de l'intégrer à un site web basique avec notification par e-mail.

4. Vagaro (idéal pour gérer les plannings ainsi que les flux de travail des salons, spas et centres de bien-être, tels que les points de vente et le marketing)

via Vagaro

Vagaro est un outil conçu pour les entreprises du secteur du bien-être, de la beauté et du fitness. Au lieu d'être un simple logiciel de planification, il fait également office de système complet de gestion d'entreprise. La plateforme vous permet de gérer les paiements, les adhésions, les cours et les campagnes marketing.

Si vous gérez un salon, un spa ou un studio de fitness, Vagaro vous offre un moyen professionnel de gérer à la fois la prise de rendez-vous individuels et les cours collectifs. Vagaro établit la connexion entre la prise de rendez-vous et le point de vente, ce qui vous permet de gérer les abonnements et de traiter les paiements dans le système que vous utilisez pour les réservations. Cela est utile si votre entreprise propose des services récurrents, tels que des soins du visage mensuels ou des cours de yoga hebdomadaires.

Les meilleures fonctionnalités de Vagaro

Permettez à vos clients de prendre rendez-vous depuis les pages de réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram.

Suivez l'équipe commerciale, les stocks et les performances grâce à des outils de rapports intégrés.

Attribuez des calendriers et des services personnalisés à différents membres du personnel ou emplacements.

Limites de Vagaro

Vagaro est spécialement conçu pour les entreprises du secteur du bien-être, de la beauté et du fitness. Si vous n'appartenez pas à ces champs, de nombreuses fonctionnalités avancées peuvent vous sembler inutiles.

Tarifs Vagaro

Free

Un seul emplacement : 23,99 $/mois par utilisateur

Plusieurs emplacements : tarification personnalisée

Vagaro

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vagaro ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Acceptable en tant que logiciel de réservation, il est clairement optimisé pour la planification des réservations et le paiement, ce qui permet de gagner du temps.

5. Square Appointments (idéal pour gérer les plannings tout en intégrant les paiements et les opérations des petites entreprises)

via Square Appointments

Square Appointments est conçu pour ceux qui ont besoin de gérer à la fois leur planning et leurs paiements au même endroit. Si vous êtes un professionnel indépendant, comme un coiffeur, un barbier, un technicien en ongles ou un consultant, vous trouverez l'installation très simple. Cet outil s'adapte également très bien aux équipes plus importantes disposant de plusieurs calendriers pour leurs employés. La plateforme s'intègre au système de traitement des paiements de Square, comme Square Reader ou Tap-to-Pay, vous permettant d'accepter les cartes de crédit et les paiements mobiles, et même de configurer des prépaiements ou des frais d'annulation. Cette connexion POS intégrée est un avantage supplémentaire pour les entreprises qui dépendent d'un flux de trésorerie régulier. Square Appointments fournit également des URL de réservation uniques permettant aux clients de prendre rendez-vous directement avec le membre de l'équipe de leur choix.

Les meilleures fonctionnalités de Square Appointments

Utilisez Square Assistant pour répondre aux clients 24 h/24, 7 j/7, gérer les confirmations ou les changements d'horaire.

Attribuez des services à des ressources spécifiques (salles, postes, chaises) afin que les réservations incluent automatiquement tout ce qui est nécessaire.

Ajoutez les allergies, les préférences ou les notes relatives aux visites précédentes directement dans le profil du client pour une expérience personnalisée.

Limites de Square Appointments

Les pages de réservation sont claires, mais offrent des possibilités de personnalisation limitées en matière de fonctionnalités avancées.

Tarifs de Square Appointments

Free

Plus : 29 $/mois par utilisateur

Premium : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Square Appointments

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Square Appointments ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible de planifier des rendez-vous avec des clients en ligne, ce qui permet d'éviter les annulations. *

👀 Le saviez-vous ? Au cours de la période des fêtes de fin d'année 2022, Southwest Airlines a annulé plus de 15 000 vols, soit plus de 60 % de son programme pendant les jours de pointe, en raison d'un système de planification des équipages obsolète et d'opérations rigides. Les médias ont qualifié cet événement de « crise des voyages de fin d'année de Southwest Airlines ». Cela montre à quel point des outils de planification inefficaces peuvent contribuer à une crise majeure en période de forte pression.

6. Doodle (idéal pour gérer les plannings, les sondages de groupe et la coordination collaborative des réunions)

via Doodle

Trouver un moment qui convienne à plusieurs personnes devient souvent plus compliqué que la réunion elle-même. Vous demandez des suggestions, recevez des réponses éparpillées sur différents canaux et, malgré tout, vous manquez toujours la réponse de quelqu'un. Doodle résout ce problème en transformant la planification en un simple sondage de groupe.

Vous créez un sondage avec des créneaux horaires potentiels et vous le partagez. Chacun coche ce qui lui convient et vous voyez rapidement les recoupements. Ils n'ont pas besoin de créer un compte ou de télécharger une application : il suffit de cliquer, de voter, et le tour est joué. Et si les plans changent, vous pouvez mettre à jour le sondage ou en créer un nouveau en quelques minutes.

Vous pouvez également créer plusieurs pages de réservation pour gérer plusieurs évènements ou types de réunions sans restrictions. Doodle n'est pas seulement destiné aux réunions de bureau. Les gens s'en servent comme forfait puissant pour organiser des groupes d'étude, des réunions parents-professeurs ou même des événements informels.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Fixez des délais de réponse afin que les participants ne puissent pas retarder le processus décisionnel.

Protégez les sondages sensibles à l'aide d'un mot de passe lorsque vous planifiez des réunions confidentielles ou liées à des clients.

Proposez des réponses « oui », « non » ou « si nécessaire » afin que les participants puissent faire preuve de flexibilité sans confusion.

Limites de Doodle

Il manque des outils de gestion avancés tels que les formulaires d'admission, le recouvrement du paiement ou la planification de rendez-vous récurrents.

Tarifs Doodle

Free

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Il s'agit d'une application simple et très facile à utiliser. Elle nous aide à prendre toutes les décisions. La création de sondages est également très utile pour les personnes qui ont du mal à se décider.

7. vCita (idéal pour gérer les plannings, la communication avec les clients, la facturation et les flux de travail de type CRM)

via vCita

Si vous dirigez une entreprise de services, vous n'avez pas seulement besoin d'une application de planification. Vous devez également confirmer les réservations, encaisser les paiements, suivre les informations client et planifier les suivis. Avec vCita, les clients bénéficient d'options d'auto-planification pour leurs rendez-vous, tandis que vous gardez le contrôle sur tout le reste en arrière-plan.

Lorsqu'un client réserve une session avec vous, vCita lui envoie automatiquement une confirmation, une facture et un rappel avant la réunion. S'il doit reporter le rendez-vous, il peut le faire lui-même sans vous envoyer d'e-mail.

De plus, vous pouvez ajouter des widgets à votre site web pour faciliter les réservations et la capture de prospects, et utiliser l'assistant IA intégré pour rédiger des réponses des clients et obtenir des conseils en entreprise basés sur vos données.

Les meilleures fonctionnalités de vCita

Fournisseur, prestataire, un portail client en libre-service où les clients peuvent consulter leurs rendez-vous passés, leurs factures et l'historique de leurs communications.

Créez des forfaits de services (comme un pack de 5 sessions) et effectuez le suivi de l'utilisation des clients sans mises à jour manuelles.

Activez le partage de documents en ligne afin que les contrats, formulaires ou guides puissent être transmis directement via le portail.

Limites de vCita

vCita peut sembler complexe si vous avez simplement besoin d'un logiciel de planification simple, car les outils CRM et de facturation supplémentaires semblent inutiles.

Tarifs vCita

Essai gratuit

Basique : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 65 $/mois par utilisateur

Platinum : 110 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur vCita

G2 : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de vCita ?

Voici un avis publié sur G2:

Le widget de planification pour le site web intégré au backend facilite le processus d'inscription des clients. Il donne une image très professionnelle aux clients et est très facile à utiliser de mon côté.

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs respectent des horaires fixes, mais 27 % font régulièrement des heures supplémentaires et 19 % n'ont pas d'horaires fixes du tout. Lorsque le travail est imprévisible, comment peut-on vraiment pointer à la fin de sa journée ? 🕰️ La planification automatisée des tâches dans ClickUp Calendar peut aider à mieux structurer même les emplois du temps les plus imprévisibles. Planifiez votre semaine, fixez des horaires de travail fixes et automatisez les rappels de déconnexion, car c'est vous qui devez contrôler votre temps ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

via Microsoft Bookings

Lorsque votre équipe travaille dans Microsoft 365, Microsoft Bookings est une bonne option qui établit la connexion entre Outlook, Teams et vos pages de réservation. Lorsque vous prenez un rendez-vous, il est directement mis à jour dans Outlook, et s'il s'agit d'une réunion virtuelle, Teams crée automatiquement le lien.

Cette plateforme est utile si vous gérez plusieurs services ou départements. Vous pouvez configurer des pages de réservation distinctes pour chacun d'entre eux, afin que les clients puissent choisir le service et l'horaire qui leur conviennent. Grâce à la personnalisation des réservations, chaque page peut être adaptée afin que les clients accèdent exactement à ce dont ils ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Bookings

Créez des pages de réservation spécifiques à chaque service afin que les clients puissent prendre rendez-vous directement avec l'équipe d'assistance ou le membre approprié.

Gérez la disponibilité du personnel de manière centralisée, afin que le calendrier de chaque membre de l'équipe reflète les changements en temps réel.

Bénéficiez d'une sécurité et d'une conformité de niveau entreprise, car cette solution fonctionne selon les politiques de données de Microsoft 365.

Limites de Microsoft Bookings

Travaille mieux si votre organisation utilise déjà Microsoft 365 — son adoption en tant que solution autonome semble restrictive.

Tarifs Microsoft Bookings

Free

Basique : 6 $/mois par utilisateur

Standard : 12,5 $/mois par utilisateur

Premium : 22 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Bookings

G2 : 3,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Bookings ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Dans l'ensemble, cela a été un atout considérable pour notre organisation, car cela permet aux clients, fournisseurs et partenaires de « réserver » facilement un rendez-vous avec des membres clés du personnel en suivant simplement un lien dans la signature d'un e-mail.

9. Mindbody (idéal pour gérer les emplois du temps ainsi que les abonnements aux salles de sport, aux centres de bien-être et aux cours)

via Mindbody

De nombreux studios de yoga, spas, salles de sport et centres de remise en forme font confiance à Mindbody pour gérer les inscriptions aux cours, les paiements et les horaires. Il s'agit d'une plateforme conviviale spécialement conçue pour les secteurs de la santé, du bien-être et de la beauté, qui vous permet de vendre des forfaits de cours et même de mettre en place des programmes de fidélité pour vos clients réguliers.

L'application mobile permet aux clients de consulter facilement les horaires des cours, de réserver des places ou de s'inscrire sur des listes d'attente lorsque les cours sont complets. Vous pouvez établir une connexion entre votre planning et la gestion de votre personnel, ce qui vous permet d'affecter des instructeurs, de suivre leurs heures et d'synchroniser les salaires sur une seule plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Mindbody

Suivez la progression et les préférences de vos clients afin de personnaliser vos services, par exemple en notant le niveau d'un client de yoga ou le thérapeute préféré d'un client de massage.

Permettez l'enregistrement automatique grâce à des bornes et des options mobiles afin que les clients puissent éviter l'affluence à la réception.

Utilisez la boutique d'applications Mindbody pour vous faire connaître auprès de nouveaux clients à la recherche de services de fitness ou de bien-être.

Limites de Mindbody

Les horaires des cours suivent une disposition fixe, avec moins d'options pour adapter le flux de réservation au style de votre studio.

Tarifs Mindbody

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mindbody

G2 : 3,6/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 2 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mindbody ?

Voici un avis publié sur G2:

La suite de rapports de Mindbody est sans égale. Elle s'est considérablement améliorée au cours de l'année dernière. Le système est également facile à utiliser pour les clients et s'est révélé très stable.

10. Appointlet (idéal pour gérer les plannings et proposer des pages de réservation flexibles aux freelances et aux petites entreprises)

via Appointlet

Appointlet est un outil de réunion fiable qui se synchronise avec Google Agenda, Office 365, etc. , afin de vérifier les créneaux horaires déjà occupés et d'éviter que les nouvelles réservations n'entrent en conflit avec votre emploi du temps. Vous pouvez ajouter des temps tampons entre les rendez-vous, définir des règles pour empêcher les réservations de dernière minute, limite le nombre de participants et distribution les réservations entre les membres de l'équipe.

Avec Appointlet, le partage de vos disponibilités est également flexible. Vous pouvez inclure votre lien de réservation dans vos e-mails, l'intégrer à votre site web ou l'envoyer par SMS, sur les réseaux sociaux, etc. Les rappels automatiques par e-mail permettent de réduire les absences, et lorsque quelqu'un annule ou reporte un rendez-vous, tout le monde en est informé.

Les meilleures fonctionnalités d'Appointlet

Créez un nombre illimité de pages de réservation sans aucune restriction quant aux types d'événements ou aux membres de l'équipe.

Proposez la prise de rendez-vous groupés lorsque vous souhaitez que plusieurs personnes participent à la même session, comme des webinaires ou des sessions de formation.

Assistance de plusieurs langues et fuseaux horaires afin que les clients internationaux puissent réserver sans confusion.

Limites d'Appointlet

Les rapports et les analyses sont minimaux, vous n'obtenez donc pas d'informations avancées sur les réservations.

Tarifs d'Appointlet

Free

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Appointlet

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Appointlet ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Appointlet m'a fait gagner beaucoup de temps lorsque je devais planifier des réunions avec plusieurs personnes. J'ai pu ajouter un délai entre les réunions et permettre aux gens de reporter leur réunion si nécessaire à un autre créneau disponible. Dans l'ensemble, cela a changé la donne !

11. YouCanBookMe (idéal pour gérer les plannings, avec des pages de réservation personnalisées et des intégrations de calendrier)

via YouCanBookMe

Avec YouCanBookMe, vous pouvez entièrement personnaliser votre page de réservation (changer les couleurs, télécharger des logos, utiliser des arrière-plans et des pieds de page personnalisés) et personnaliser la langue et d'autres éléments afin que l'expérience de réservation s'intègre parfaitement à votre marque.

Les fonctionnalités de détection du fuseau horaire permettent aux clients de voir les créneaux de réservation dans leur heure locale, ce qui évite les confusions d'horaires lorsque vous avez des clients dans différentes zones géographiques. Lorsque votre journée a tendance à changer, le système se met à jour en temps réel dès que vous ajoutez, annulez ou modifiez des évènements dans votre calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de YouCanBookMe

Utilisez la logique conditionnelle dans les formulaires pour poser des questions complémentaires en fonction de ce que le client sélectionne.

Protégez par mot de passe ou bloquez certains domaines e-mail afin que seuls les comptes d'entreprise puissent réserver auprès de vous.

Générez des codes QR pour les liens de réservation, ce qui facilite le partage de vos disponibilités.

Limites de YouCanBookMe

Manque d'analyses approfondies sur le comportement des clients ou le suivi des revenus.

Tarifs YouCanBookMe

Free

Particuliers : 9 $/mois par utilisateur

Professionnel : 13 $/mois par utilisateur

Équipes : 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur YouCanBookMe

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouCanBookMe ?

Voici un avis publié sur G2:

Il s'agit d'un système qui offre de nombreuses fonctionnalités et davantage de personnalisations personnalisées. L'assistance est rapide et efficace.

