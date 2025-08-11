Les 11 meilleurs logiciels gratuits de diagrammes de Gantt pour Mac en 2026

On pourrait penser qu'à l'heure actuelle, il serait facile de trouver un logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac. Tout ce qu'on attend, c'est une interface épurée, un glisser-déposer fluide, sans bug bizarre du navigateur ni devoir télécharger un logiciel fastidieux.

Cependant, la plupart des outils donnent encore l'impression d'avoir été conçus pour Windows, puis à peine adaptés à macOS.

Si vous gérez des échéanciers complexes et des délais serrés, vous avez besoin d'un outil aussi fluide que le reste de votre installation Mac.

Cette liste vous présente les meilleurs outils de diagrammes de Gantt conçus pour les utilisateurs Mac. C'est parti ! 💪🏼

Aperçu des meilleurs logiciels de diagrammes de Gantt pour Mac

Voici un comparatif des meilleurs logiciels de diagrammes de Gantt pour Mac.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Solution de gestion de projet tout-en-un avec prise en charge native de Mac pour les particuliers, les PME et les grandes entreprises Dépendances flexibles, assistance par IA, automatisation, synchronisation en temps réel Forfait Free disponible ; personnalisations pour les entreprises GanttPRO Une planification visuelle simple des projets pour les petites équipes qui ont besoin d'une installation rapide et d'une grande clarté Dépendances par glisser-déposer, vue du portfolio, exportations au format PDF/Excel Pas de forfait Free ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois et par utilisateur TeamGantt Workflows de planification collaborative pour les équipes de petite et moyenne taille travaillant en parallèle Planification des ressources, vue Équipe, modèles de projet réutilisables Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois et par utilisateur Instagantt Des diagrammes de Gantt simples pour les équipes qui utilisent déjà Asana Synchronisation en temps réel avec Asana, suivi des références, assistant IA, instantanés publics, visualisation des jalons Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Microsoft Project Gestion de la complexité de l'entreprise pour les grandes organisations ayant des besoins avancés Formules personnalisées, intégrations poussées avec Microsoft Teams et MS Project, Copilot, référence avancée Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) GanttProject Planification de projet à budget zéro pour les startups, les freelances et les utilisateurs individuels Outil open source, exportation au format PDF/CSV, hiérarchie des tâches, accès hors ligne Free ProjectManager Des flux de travail de projet flexibles à vues multiples pour les équipes en pleine croissance aux préférences variées Afficher le tableau Kanban et la liste des tâches, les tableaux de bord de direction, le contrôle des versions du projet Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 17 $ par mois et par utilisateur Toggl forfait Un échéancier clair et simple pour les petites équipes qui privilégient la planification visuelle Échéanciers par glisser-déposer, partage de vues, intégration de Toggl Track Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par mois et par utilisateur nTask Des fonctions complètes à un prix abordable pour les équipes interfonctionnelles et de développement logiciel de petite et moyenne taille Planificateur de réunions, suivi du temps, nTask IA, gestion des risques, suivi des dépenses Pas de forfait Free ; les forfaits payants commencent à 4 $ par mois et par utilisateur Smartsheet Visualisation pour les équipes habituées aux tableurs dans les grandes entreprises Planification de type tableur, rapports sous forme de tableau de bord, intégrations Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Wrike Gestion agile des flux de travail pour les équipes créatives, les équipes de projet et les agences Assistance IA, révision créative, boucles de rétroaction des parties prenantes et des utilisateurs Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par mois et par utilisateur

Comment choisir un logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac

Votre logiciel de diagrammes de Gantt doit disposer de ces fonctionnalités clés pour s'adapter aux objectifs de votre projet. 🧰

Fonctionnalité hors ligne : sélectionnez un logiciel prenant en charge l'accès hors ligne et la synchronisation, afin de pouvoir travailler sur vos diagrammes sans être gêné par des coupures Internet

Interface intuitive : Optez pour un design épuré et convivial qui permet même aux débutants en gestion de projet Optez pour un design épuré et convivial qui permet même aux débutants en gestion de projet de créer rapidement des diagrammes de Gantt

Outils de collaboration : optez pour un logiciel permettant l'attribution des tâches, l'ajout de commentaires et le partage de fichiers en temps réel afin de garantir la connexion et l'efficacité de votre équipe

Gestion des dépendances entre les tâches : assurez-vous que l'outil affiche les relations entre les tâches et les chemins critiques afin d'éviter tout retard dans le projet

Options de personnalisation : Choisissez une application Mac qui vous permet d'ajuster les échéanciers, les couleurs et les affichages en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Capacités d'intégration : Choisissez un outil qui s'intègre à des applications telles que ClickUp, Google Drive ou Jira pour optimiser votre flux de travail

🧠 Anecdote : Les diagrammes de Gantt doivent leur nom à Henry Gantt, qui a développé et popularisé cet outil de gestion de projet entre 1910 et 1915 afin de mesurer la productivité et de visualiser les calendriers des projets.

Les meilleures applications de diagrammes de Gantt pour macOS

Si vous recherchez un logiciel de diagrammes de Gantt puissant et fiable, parfaitement compatible avec macOS, commencez par ici. 🏁

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Meilleure solution de gestion de projet tout-en-un avec assistance native pour Mac)

Visualisez votre flux de travail avec la vue Diagramme de Gantt de ClickUp Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer de la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour gérer efficacement l'achèvement des tâches

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion de documents et communication d'équipe, le tout sur une seule et même plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche basées sur l'IA de nouvelle génération.

Utilisation des diagrammes de Gantt dans ClickUp

La vue Diagramme de Gantt de ClickUp offre un échéancier visuel clair et facile à parcourir pour les utilisateurs Mac qui apprécient la simplicité.

Par exemple, un chef de projet chargé de la refonte d'un site web peut créer des diagrammes de Gantt pour diviser son projet en phases telles que la conception, le développement et les tests.

Ils peuvent ainsi planifier des tâches, les attribuer à d'autres membres de l'équipe, identifier les dépendances et ajuster les échéanciers à mesure que les retours d'information arrivent. En fonction de leurs besoins, il est facile de filtrer les diagrammes par priorité, date d'échéance ou membres assignés.

Obtenez un modèle gratuit Lancez rapidement vos projets grâce au modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de projet simple de ClickUp

Si vous préférez lancer rapidement vos projets, le modèle de diagramme de Gantt ClickUp pour la gestion simple de projet vous évite les tracas liés à l'installation manuelle.

Divisez vos projets en quatre étapes claires : Lancement du projet, Planification, Exécution et Clôture

Planifiez votre travail à l'aide de tâches prédéfinies avec des échéanciers réalistes, des dépendances et des jalons

Faites glisser les tâches pour ajuster leur durée et ajoutez des échéances pour suivre le suivi de l'avancement

Afficher tout ce qui concerne « Aujourd'hui »

Par exemple, si vous coordonnez une refonte de votre image de marque, ce modèle de gestion des tâches présente clairement les étapes clés, notamment la recherche initiale, la conception et les validations. Les tâches sont identifiées par des codes couleur, les jalons sont marqués par des losanges et les dépendances sont liées par des flèches.

Assistance basée sur l'IA

Obtenez une visibilité immédiate sur les échéances de vos projets et suivez leur progression grâce aux analyses basées sur l'IA de ClickUp Brain

Lorsque les détails s'accumulent et que la clarté est primordiale, ClickUp Brain est votre assistant alimenté par l'IA.

Imaginons que vous prépariez une mise à jour du projet pour les parties prenantes et que vous deviez rapidement identifier les tâches en retard. Au lieu de parcourir manuellement les échéanciers, demandez directement à ClickUp Brain : « Quelles sont les tâches en retard en ce moment ? »

Il résume instantanément les points problématiques et vous propose des mesures à prendre pour vous remettre sur les rails.

S'intégrant parfaitement à votre environnement Mac, ClickUp Brain vous fait gagner un temps précieux et optimise votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Synchronisation en temps réel entre les différentes vues : Mettez à jour les échéanciers de projet et voyez les modifications s'afficher instantanément dans les listes de tâches, les calendriers Google Agenda et les charges de travail

Dépendances flexibles : reliez les tâches selon les modes « début à début », « fin à début » ou toute autre combinaison, et laissez ClickUp ajuster automatiquement les échéanciers lorsque des changements surviennent

Chemin critique en un clic : mettez en évidence les tâches incontournables pour repérer les goulots d'étranglement et mener à bien vos projets

Automatisez les tâches répétitives : définissez des déclencheurs pour les changements de statut des tâches, les mises à jour des responsables ou les modifications de la date d'achèvement des projets afin que les tâches routinières s'exécutent sans intervention manuelle grâce définissez des déclencheurs pour les changements de statut des tâches, les mises à jour des responsables ou les modifications de la date d'achèvement des projets afin que les tâches routinières s'exécutent sans intervention manuelle grâce aux automatisations ClickUp

Effectuez la connexion aux outils avancés que vous utilisez : Travaillez avec Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion et bien d'autres pour tout regrouper au même endroit grâce Travaillez avec Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion et bien d'autres pour tout regrouper au même endroit grâce aux intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités avancées et d'options de personnalisation, cela peut sembler intimidant au premier abord

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie de tous les jours ?

Cet avis publié sur G2 résume bien la situation :

J'adore la personnalisation offerte par la plateforme : je peux passer d'une vue Liste, Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée rend également la collaboration en temps réel très pratique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les Outils d'IA me font gagner énormément de temps sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, la documentation d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et évité de devoir passer d'un outil à l'autre.

J'adore la personnalisation offerte par la plateforme : je peux passer d'une vue Liste, Tableau ou Gantt en fonction de mon flux de travail. La fonctionnalité de chat intégrée rend également la collaboration en temps réel très pratique et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ClickUp quotidiennement. De plus, les automatisations et les Outils d'IA me font gagner énormément de temps sur les tâches répétitives. La configuration des espaces de projet, des tâches et des automatisations s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Mon équipe a pris le coup de main après quelques sessions de formation rapides. De plus, la documentation d'aide et le chat en direct ont été très réactifs, ce qui nous a permis de ne jamais rester bloqués longtemps. Nous avons notamment intégré ClickUp à Google Drive en quelques clics, ce qui nous a fait gagner du temps et évité de devoir passer d'un outil à l'autre.

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur les diagrammes de Gantt, les tableaux de bord ou les vues des ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à en choisir un. Si l'affichage ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et grâce à ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de qui les consulte, que ce soit vous, un dirigeant ou votre designer. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

2. GanttPRO (Idéal pour une planification visuelle simple de vos projets)

via GanttPRO

Parfois, vous avez simplement besoin d'un diagramme de Gantt en ligne qui soit facile à comprendre sans être un expert en gestion de projet. GanttPRO l'a parfaitement compris ; ils ont conçu un outil intuitif dès le premier jour. Vous pouvez déplacer les tâches, voir comment les modifications affectent votre échéancier et partager des diagrammes clairs qui ne prêteront pas à confusion auprès de vos collaborateurs.

L'interface ne cherche pas à être tape-à-l'œil ni à intégrer toutes les fonctionnalités imaginables. Elle se concentre plutôt sur l'exécution optimale des fonctionnalités essentielles du diagramme de Gantt, ce qui vous permet de vraiment organiser vos projets.

La plateforme facilite également la communication en temps réel grâce à des commentaires, des pièces jointes et des notifications, garantissant ainsi que toutes les parties prenantes restent informées.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Gérez simultanément plusieurs projets grâce à des vues de portefeuille qui affichent l'allocation des ressources et l'état d'avancement des projets pour l'ensemble de votre charge de travail

Exportez des diagrammes d'aspect professionnel aux formats PDF, PNG ou Excel pour vos présentations aux clients et vos mises à jour destinées aux parties prenantes

Configurez des notifications automatiques pour alerter les membres de votre équipe lorsque les échéances approchent ou que le statut des tâches change

Personnalisez vos calendriers de travail en fonction des calendriers de projet et des périodes de vacances

Créez et enregistrez des modèles de projet personnalisés pour une utilisation future

Limites de GanttPRO

Vous ne pouvez créer de nouvelles tâches que dans les vues « Diagramme » et « Liste », et non dans la vue « Kanban ».

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctions disponibles sur la version de bureau, ce qui limite les ajustements à effectuer en déplacement concernant les jalons du projet

Tarifs de GanttPRO

Core : 9 $/mois par utilisateur

Avancé : 15 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GanttPRO

G2 : 4,8/5 (plus de 520 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 520 avis)

Que disent les utilisateurs de GanttPRO ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire à propos de ce logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac :

Tout d'abord, son interface utilisateur est simple et claire, même si le produit offre de nombreuses fonctionnalités. Ensuite, et c'est ce que j'entends par « juste milieu », ses concepteurs ont judicieusement sélectionné les fonctionnalités les plus importantes et les ont intégrées avec juste ce qu'il faut de fonctionnalités. Tout ce dont vous avez BESOIN s'y trouve, et pourtant, il est SIMPLE à utiliser.

Tout d'abord, son interface utilisateur est simple et claire, même si le produit offre de nombreuses fonctionnalités. Ensuite, et c'est ce que j'entends par « juste milieu », ses concepteurs ont judicieusement sélectionné les fonctionnalités les plus importantes et les ont intégrées avec juste ce qu'il faut de fonctionnalités. Tout ce dont vous avez BESOIN s'y trouve, et pourtant, il est SIMPLE à utiliser.

📖 À lire également : Diagramme de Gantt ou feuille de route : lequel convient le mieux à votre projet ?

3. TeamGantt (Idéal pour les flux de travail de planification collaborative en équipe)

via TeamGantt

TeamGantt est un logiciel de gestion de projet en ligne qui aide les membres de votre équipe à comprendre votre plan de projet et à s'y impliquer.

La plateforme rend la collaboration naturelle plutôt que forcée. Les membres de l'équipe peuvent mettre à jour leur progression, laisser des commentaires directement sur les tâches et voir comment leur travail s'articule avec celui des autres.

Il vise à aider les équipes à visualiser les échéanciers, à allouer les ressources et à gérer les tâches sans complexité inutile. Les fonctionnalités de gestion des ressources vous permettent de surveiller la disponibilité et la charge de travail de l'équipe, en veillant à ce que personne ne soit surchargé.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Créez et gérez les calendriers de vos projets grâce à un générateur de diagrammes de Gantt intuitif fonctionnant par glisser-déposer

Attribuez des tâches individuelles à plusieurs membres de l'équipe et suivez séparément le temps consacré par chacun

Visualisez l'avancement de vos projets grâce à plusieurs vues, notamment le diagramme de Gantt, le Tableau, la liste et le Calendrier

Générez des rapports d'avancement automatiques qui tiennent les parties prenantes informées sans nécessiter de mises à jour manuelles

Créez des modèles de projets sous forme de diagrammes de Gantt réutilisables pour formaliser les flux de travail éprouvés de votre équipe

Limites de TeamGantt

D'autres systèmes d'exploitation offrent des fonctionnalités plus avancées pour le suivi budgétaire et la production de rapports financiers.

Options de personnalisation limitées pour l'apparence du diagramme et l'identité visuelle

Les fonctionnalités de gestion des ressources peuvent ne pas être suffisamment robustes pour les projets très volumineux ou complexes

Tarifs de TeamGantt

Free

Pro : 59 $/mois par responsable, 9 $/mois par collaborateur

Tout illimité : Tarification personnalisée

Édition Construction : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TeamGantt

G2 : 4,8/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de TeamGantt ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

TeamGantt est l'un des outils les plus puissants qui permet d'afficher des diagrammes de flux de travail de manière organisée et claire, facile à comprendre pour toutes les parties prenantes du projet. J'ai beaucoup apprécié la facilité avec laquelle on peut configurer la structure de répartition du travail (WBS) et créer des sous-niveaux sous chaque section. Ajouter des activités et les lier en fonction de leurs relations est simple… Il n'y a pas d'inconvénients, mais les fonctionnalités de TeamGantt doivent être améliorées afin que nous puissions mesurer les taux d'achèvement globaux et les comparer à ce qui était prévu, ainsi que pour pouvoir surveiller les différentes ressources du projet.

TeamGantt est l'un des outils les plus puissants qui permet d'afficher des diagrammes de flux de travail de manière organisée et claire, facile à comprendre pour toutes les parties prenantes du projet. J'ai beaucoup apprécié la facilité avec laquelle on peut configurer la structure de répartition du travail (WBS) et créer des sous-niveaux sous chaque section. Ajouter des activités et les lier en fonction de leurs relations est simple… Il n'y a pas d'inconvénients, mais les fonctionnalités de TeamGantt doivent être améliorées afin que nous puissions mesurer les taux d'achèvement globaux et les comparer à ce qui était prévu, ainsi que pour pouvoir surveiller les différentes ressources du projet.

📖 À lire également : Alternatives et concurrents de TeamGantt

4. Instagantt (Idéal pour l'intégration avec une équipe Asana existante)

via Instagantt

Votre équipe utilise déjà Asana pour la gestion quotidienne des tâches, mais vous avez besoin des vues d'échéancier visuelles offertes par les diagrammes de Gantt. Cela vous semble-t-il familier ? Plutôt que d'obliger tout le monde à apprendre à utiliser une toute nouvelle plateforme, Instagantt comble ce fossé.

Avec Instagantt, les équipes peuvent obtenir un aperçu clair de leurs projets, suivre leur progression et gérer efficacement la charge de travail. Et si vous manquez de temps, l'assistant IA peut rapidement générer des diagrammes de Gantt pour vous à partir de simples instructions.

Ce n'est pas une suite complète de gestion de projet, et c'est justement le but : il résout un problème spécifique sans ajouter de complexité.

Les meilleures fonctionnalités d'Instagantt

Créez des tableaux de bord de portefeuille qui affichent simultanément la progression de plusieurs projets

Mettez en place un suivi des jalons clés avec des indicateurs visuels clairs pour les livrables essentiels du projet

Générez des comparaisons par rapport à la base de référence pour évaluer la progression réelle par rapport à vos plans de projet initiaux

Créez des instantanés publics de vos diagrammes de Gantt pour les partager avec vos clients et parties prenantes qui ne sont pas des utilisateurs d'Instagantt

Limites d'Instagantt

Fortement dépendant de l'intégration avec Asana, ce qui rend ses fonctionnalités autonomes assez limitées

Les options de rapports restent basiques, se limitant à de simples techniques de visualisation de la progression et de l'échéancier

Tarifs d'Instagantt

Forfait Individuel : 12 $/mois par utilisateur

Forfait équipe : 24 $/mois

Évaluations et avis sur Instagantt

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 440 avis)

Que disent les utilisateurs d'Instagantt dans la vie de tous les jours ?

Découvrez ce qu'en dit ce critique:

Suffisant, mais pas impressionnant. Parfois, le remplir et le mettre à jour devient une corvée plutôt qu'un outil permettant de suivre les processus. C'est davantage un endroit où établir le calendrier et fixer les dates, mais pas vraiment un outil flexible de suivi de projet ou de représentation de la charge de travail.

Suffisant, mais pas impressionnant. Parfois, le remplir et le mettre à jour devient une corvée plutôt qu'un outil permettant de suivre les processus. C'est davantage un endroit où établir le calendrier et fixer les dates, mais pas vraiment un outil flexible de suivi de projet ou de représentation de la charge de travail.

5. Microsoft Project (Idéal pour la gestion de la complexité en entreprise)

via Microsoft

Microsoft Project est l'outil idéal lorsque vos projets impliquent des centaines de tâches, des contraintes de ressources complexes et des parties prenantes qui exigent des rapports détaillés. Certes, la courbe d'apprentissage est raide, mais c'est parce que vous avez affaire à des fonctionnalités de niveau professionnel capables de modéliser pratiquement n'importe quel scénario d'entreprise.

De plus, grâce à son intégration avec Microsoft 365, le flux de données de votre projet s'effectue en toute transparence dans Excel, SharePoint et Teams.

Le logiciel est disponible en version cloud et en version sur site, et s'adapte à des projets de tailles et de complexités très variées.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Créez des formules et des calculs personnalisés qui calculent automatiquement des indicateurs de projet spécialisés

Gérez efficacement vos ressources grâce à des outils d'affectation, de suivi et d'analyse de la charge de travail

Utilisez Copilot for Project pour la création de plans de tâches assistée par IA, l'évaluation des risques, les rapports d'état du statut des projets et une expérience de chat interactive

Créez et partagez des tableaux de bord et des rapports riches et interactifs à l'aide de Power BI pour visualiser tous les aspects de votre projet

Limites de Microsoft Project

Nécessite un investissement important en formation pour que les membres de l'équipe puissent utiliser le logiciel efficacement

L'ensemble des fonctionnalités n'est disponible que sur la version Windows pour ordinateur de bureau, les versions Web et Mac offrant des fonctionnalités limitées.

L'interface semble dépassée et peu intuitive par rapport aux outils modernes de gestion de projet en ligne

Tarifs de Microsoft Project

Forfait Planner 1 : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner et forfait de projet 3 : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Planner et forfait de projet 5 : 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Project

G2 : 4,0/5 (plus de 1 615 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 030 avis)

Que disent les utilisateurs de Microsoft Project dans la pratique ?

Voici un avis G2 concernant ce logiciel de diagrammes de Gantt :

Sa fonctionnalité très pratique de planification des capacités simplifie notre travail en matière d'allocation efficace des ressources. De plus, les outils de planification et d'ordonnancement sont exceptionnels : chronologie visuelle (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller l'avancement du projet. Enfin, la capacité du logiciel à s'intégrer facilement à d'autres produits Microsoft, tels qu'Excel et Power BI, améliore nos capacités d'analyse des données et de création de rapports.

Sa fonctionnalité très pratique de planification des capacités simplifie notre travail en matière d'allocation efficace des ressources. De plus, les outils de planification et d'ordonnancement sont exceptionnels : échéancier visuel (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller l'avancement du projet. Enfin, la capacité du logiciel à s'intégrer facilement à d'autres produits Microsoft, tels qu'Excel et Power BI, améliore nos capacités d'analyse des données et de création de rapports.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Project (gratuites et payantes)

6. GanttProject (Idéal pour la planification de projets à budget zéro)

via GanttProject

GanttProject est un outil open source conçu pour les particuliers ou les petites équipes qui ont besoin de visualiser l’échéancier de leurs projets sans avoir à se lancer dans des activités complexes de gestion de projet.

Ce logiciel est simple et facile à utiliser, et se concentre sur les fonctions essentielles de la gestion de projet, telles que la création de tâches, la définition des dépendances et l'allocation des ressources. Bien qu'il ne propose pas de mise à l'échelle par glisser-déposer comme les outils SaaS modernes, vous pouvez effectuer un zoom arrière manuellement à l'aide de la barre d'outils ou de raccourcis clavier pour modifier votre vue.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous êtes propriétaire du logiciel sans avoir à vous soucier du renouvellement de votre abonnement.

Les meilleures fonctionnalités de GanttProject

Définissez les tâches, les jalons et les dépendances pour établir un calendrier de projet complet

Suivez les coûts de vos projets et générez des rapports budgétaires de base pour contrôler vos dépenses

Suivez l'avancement de vos projets à l'aide d'indicateurs de performance clés et adaptez vos plans pour corriger tout écart

Exportez vos projets vers divers formats, notamment PDF, PNG, CSV et fichiers Microsoft Project

Limites de GanttProject

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées au service GanttProject Cloud, qui est un module complémentaire payant.

L'assistance technique repose entièrement sur les forums communautaires plutôt que sur un service client dédié

Ce n'est pas l'outil idéal pour gérer des projets très volumineux ou complexes comportant un grand nombre de tâches et de ressources.

Tarifs de GanttProject

Free

Évaluations et avis sur GanttProject

G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de GanttProject dans la vie réelle ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

La fonctionnalité la plus utile de GanntProject est la représentation schématique de la durée des phases d'un projet complet. Il est très facile à utiliser, tant pour les professionnels que pour les débutants… Je souhaite intégrer une fonctionnalité de numérotation automatique, car je dois actuellement saisir les numéros manuellement.

La fonctionnalité la plus utile de GanntProject est la représentation schématique de la durée des phases d'un projet complet. Il est très facile à utiliser, tant pour les professionnels que pour les débutants… Je souhaite intégrer une fonctionnalité de numérotation automatique, car je dois actuellement saisir les numéros manuellement.

💡 Conseil de pro : Utilisez les relations « Fin à Début », « Début à Début » et « Fin à Fin » pour relier les tâches. Ne créez pas de dépendances ; cela crée un effet cascade ! Ne reliez que les tâches qui doivent réellement attendre les unes les autres.

7. ProjectManager (Idéal pour des flux de travail de projet flexibles avec plusieurs vues)

via ProjectManager

Le logiciel de diagrammes de Gantt de ProjectManager pour Mac est conçu pour les chefs de projet qui souhaitent mieux maîtriser la planification de l'échéancier. Il explique comment créer et gérer des diagrammes de Gantt en ligne, en offrant un aperçu des dépendances entre les tâches, de la planification par glisser-déposer et du suivi de l'avancement.

Ce logiciel facilite la collaboration entre les membres de l'équipe, qu'ils travaillent au bureau ou à distance. Les utilisateurs Mac peuvent profiter de ses fonctionnalités basées sur le cloud sans se soucier de la compatibilité ou de l'installation, ce qui le rend pratique pour les équipes multiplateformes.

Les meilleures fonctionnalités de ProjectManager

Suivez le temps automatiquement ou manuellement, selon les préférences de votre équipe et les exigences de votre flux de travail

Gérez la disponibilité et la charge de travail de votre équipe en temps réel pour optimiser l'allocation des ressources

Gérez les budgets de vos projets grâce à des fonctionnalités de suivi des coûts en temps réel et de rapports sur les écarts

Configurez des flux de travail automatisés qui déclenchent des actions spécifiques en fonction des changements de statut des tâches

Suivez et restaurez les modifications apportées à vos projets grâce au contrôle de version des projets

Identifiez le chemin critique et ajoutez des jalons importants à votre plan de projet

Limites de ProjectManager

Les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des flux de travail et la gestion des risques nécessitent des abonnements de niveau supérieur qui augmentent considérablement les coûts mensuels

L'installation initiale nécessite un investissement en temps considérable pour paramétrer correctement toutes les options disponibles

Tarifs de ProjectManager

Équipe : 17 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProjectManager

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 340 avis)

Que disent les utilisateurs de ProjectManager ?

Voici un témoignage de première main:

Les fonctions proposées sont bien pensées et ne nécessitent pas de personnalisation approfondie. Le service d'assistance est composé de personnes compétentes qui savent communiquer. L'équipe commerciale est compétente et honnête, nous n'avons donc pas constaté de décalage entre ce à quoi nous nous attendions et ce que nous avons réellement constaté.

Les fonctions proposées sont bien pensées et ne nécessitent pas de personnalisation approfondie. Le service d'assistance est composé de personnes compétentes qui savent communiquer. L'équipe commerciale est compétente et honnête, nous n'avons donc pas constaté de décalage entre ce à quoi nous nous attendions et ce que nous avons réellement constaté.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels et outils de gestion des ressources

8. Toggl Forfait (Idéal pour un échéancier clair et simple)

via Toggl forfait

Le logiciel de diagrammes de Gantt de Toggl Plan pour Mac a été conçu dans un souci de simplicité et de clarté, ce qui en fait un outil idéal pour les chefs d'équipe qui gèrent des personnes et des échéances plutôt que des dépendances complexes. Son interface par glisser-déposer vous permet de mapper rapidement des échéanciers et de réorganiser les tâches sans avoir à vous perdre dans des menus imbriqués.

L'affichage du diagramme est codé par couleur et épuré, offrant un aperçu clair de ce qui se passe et à quel moment. Les utilisateurs Mac peuvent y accéder directement via n'importe quel navigateur moderne, sans avoir à installer d'application ou de plugin.

Les meilleures fonctionnalités du forfait Toggl

Créez des échéanciers de projet visuels à l'aide de simples actions de glisser-déposer que tout le monde peut comprendre

Suivez vos projets et votre charge de travail par semaine, mois, trimestre ou année

Partagez des vues en lecture seule de vos projets avec vos clients et parties prenantes pour faciliter la communication sur l'avancement des travaux

Attribuez un code couleur à vos projets et tâches pour une organisation visuelle immédiate de l'ensemble de votre charge de travail

Intégrez-le en toute transparence à Toggl Track pour un suivi complet du temps sur tous vos projets

Limites du forfait Toggl

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet, telles que le suivi détaillé du budget ou l'allocation des ressources

Aucune gestion des dépendances entre les tâches ou les phases du projet n'est disponible

Fonctionnalités de rapports limitées par rapport aux plateformes de gestion de projet plus complètes

Tarifs du forfait Toggl Plan

Gratuit (jusqu'à 5 utilisateurs)

Capacité : 6 $/mois par utilisateur, 3 $/mois par utilisateur fantôme

Formule Starter : 9 $/mois par utilisateur, 3 $/mois par utilisateur fantôme

Premium : 15 $/mois par utilisateur, 3 $/mois par utilisateur fantôme

Évaluations et avis sur le forfait Toggl

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs de Toggl Plan dans la vie de tous les jours ?

Un avis sur G2 le formule ainsi :

En regroupant tant de fonctionnalités utiles dans une seule interface, Toggl Plan facilite la collaboration au sein de l'équipe et permet de suivre très facilement l'évolution quotidienne des tâches sans distraction. Les fonctionnalités collaboratives de Toggl Plan nous permettent d'impliquer rapidement tous nos membres, afin qu'ils puissent facilement ajouter des tâches, le temps nécessaire à leur achèvement et toute autre information essentielle. De plus, une vaste collection de modèles prédéfinis permet de démarrer rapidement et facilement les processus de planification.

En regroupant tant de fonctionnalités utiles dans une seule interface, Toggl Plan facilite la collaboration au sein de l'équipe et permet de suivre très facilement l'évolution quotidienne des tâches sans distraction. Les fonctionnalités collaboratives de Toggl Plan nous permettent d'impliquer rapidement tous nos membres, afin qu'ils puissent facilement ajouter des tâches, le temps nécessaire à leur achèvement et toute autre information essentielle. De plus, une vaste collection de modèles prédéfinis permet de démarrer rapidement et facilement les processus de planification.

9. nTask (Idéal pour ses fonctions complètes à un prix abordable)

via nTask

nTask vous offre des fonctionnalités de gestion des tâches, de suivi du temps, de planification des réunions, de gestion des risques et même des fonctionnalités CRM de base, le tout à un prix étonnamment raisonnable.

Le logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac offre suffisamment de fonctionnalités pour vous éviter d'avoir recours à plusieurs outils spécialisés. Cette approche convient particulièrement aux petites équipes qui souhaitent disposer de capacités complètes de gestion de projet sans la complexité ni les coûts associés aux solutions d'entreprise.

Sa fonctionnalité de diagramme de Gantt permet une planification détaillée des projets avec les dépendances entre les tâches, le suivi de l'avancement et la gestion des références, qu'il s'agisse de projets simples ou complexes.

Les meilleures fonctionnalités de nTask

Élaborez des registres des risques liés aux projets et des journaux de suivi des problèmes afin de gérer les problèmes potentiels de manière proactive

Générez automatiquement des relevés de temps à partir des heures de travail suivies pour une facturation et des rapports précis

Définissez les budgets de vos projets grâce à des fonctionnalités de suivi des dépenses et de rapports complets sur les coûts

Utilisez nTask IA pour générer des plans de projet, créer des tâches à partir d'invites, résumer l'avancement et identifier les risques potentiels

Collaborez au sein d'un environnement de travail unifié qui regroupe les tâches, les projets, les risques et les problèmes

Limites de nTask

On peut se sentir submergé et désorienté alors qu'on souhaite simplement se concentrer sur les fonctions du diagramme de Gantt

Options de personnalisation limitées pour les rapports, les tableaux de bord et les dispositions visuelles

Tarifs de nTask

Premium : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur nTask

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de nTask dans la vie réelle ?

Un bref témoignage d'un utilisateur réel de ce logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac :

De la planification à la gestion de projet, nTask offre d'excellentes fonctionnalités et facilite également la collaboration.

De la planification à la gestion de projet, nTask offre d'excellentes fonctionnalités et facilite également la collaboration.

10. Smartsheet (Idéal pour les équipes habituées aux tableurs et ayant besoin de visualisation)

via Smartsheet

Smartsheet comble le fossé entre le confort familier des feuilles de calcul et la puissance visuelle des diagrammes de Gantt. Vous pouvez élaborer des plans de projet à l'aide de lignes et de colonnes familières, puis passer instantanément à la vue Gantt pour voir comment tout s'articule sur un échéancier.

Sa véritable force réside dans son adaptabilité : vous pouvez créer des colonnes personnalisées pour toutes les données que vous souhaitez suivre, élaborer des formules qui calculent automatiquement les indicateurs de projet et concevoir des formulaires qui alimentent directement vos feuilles de projet en données.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Générez des rapports dynamiques qui extraient simultanément des données de plusieurs feuilles de projet pour obtenir un aperçu complet

Calculez automatiquement les écarts et mettez à jour les prévisions de projet à l'aide de scénarios de référence

Rassemblez l'effort global requis par projet, programme ou portfolio

Connectez-vous à des centaines d'applications d'entreprises grâce à des intégrations natives et à des outils d'automatisation tiers

Tirez parti des outils d'IA pour générer des formules et créer des résumés à partir de grands ensembles de données

Automatisez vos flux de travail grâce à des règles qui déclenchent des alertes, des rappels et des mises à jour en fonction des modifications apportées aux tâches

Limites de Smartsheet

Il peut sembler intimidant avec des fonctionnalités qui peuvent paraître excessives pour les petites équipes

Il manque de fonctions avancées, de formules et de mise en forme conditionnelle par rapport à Excel

Le coût peut représenter un investissement important, ce qui rend ce type de logiciel plus adapté aux grandes équipes et aux entreprises qu'aux petites entreprises ou aux particuliers.

Tarifs de Smartsheet

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 20 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 460 avis)

Que disent les utilisateurs de Smartsheet dans la vie de tous les jours ?

Un avis sur G2 le formule ainsi :

J'apprécie particulièrement la façon dont Smartsheet allie le confort familier d'un tableur à des outils de gestion de projet, offrant une grande flexibilité. La possibilité d'automatiser les flux de travail, de collaborer avec mes collègues en temps réel et de personnaliser les affichages, comme les diagrammes de Gantt et le Calendrier, a rendu le suivi des projets complexes bien plus efficace. Cet outil fait désormais partie intégrante du quotidien de mes équipes, tant pour le suivi des projets que pour celui des tâches individuelles.

J'apprécie particulièrement la façon dont Smartsheet allie le confort familier d'un tableur à des outils de gestion de projet, offrant une grande flexibilité. La possibilité d'automatiser les flux de travail, de collaborer avec mes collègues en temps réel et de personnaliser les affichages, comme les diagrammes de Gantt et le Calendrier, a rendu le suivi des projets complexes beaucoup plus efficace. Cet outil fait désormais partie intégrante du quotidien de mes équipes, tant pour le suivi des projets que pour celui des tâches individuelles.

🔍 Le saviez-vous ? Les diagrammes de Gantt remontent à avant la Première Guerre mondiale. C'est un ingénieur polonais, Karol Adamiecki, qui les a inventés en 1896, les appelant « harmonogrammes ». Cependant, comme son travail n'a été publié qu'en polonais et en russe, le reste du monde n'en a pas eu connaissance.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Smartsheet pour la gestion de projet

11. Wrike (Idéal pour la gestion agile des flux de travail)

via Wrike

Le système de diagrammes de Gantt de Wrike, appelé « vue Échéancier », est idéal pour les équipes agiles qui adaptent fréquemment leurs plans et réattribuent des tâches. La plateforme met l'accent sur la création d'un flux de travail réactif : configuration des tâches, liaison des dépendances et mise à jour des échéances à mesure que les priorités évoluent.

Les puissantes fonctionnalités d'analyse et d'IA de Wrike aident les équipes à gérer les risques de manière proactive et à optimiser leurs processus. Il est particulièrement apprécié des agences de marketing et de création grâce à ses outils intégrés de révision et de validation.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à tout via leur navigateur, sans perte de performances ni restrictions liées à la plateforme. L'interface permet d'effectuer des modifications en cours et répercute automatiquement les changements chez tous les collaborateurs, ce qui garantit la cohésion de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Planifiez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt interactifs, fonctionnant par glisser-déposer, qui affichent les dépendances entre les tâches et les chemins critiques

Utilisez Work Intelligence IA pour anticiper les risques liés aux projets, réaliser l'automatisation de la création de tâches et recevoir des suggestions intelligentes pour améliorer votre efficacité

Personnalisez les flux de travail, les tableaux de bord et les rapports pour les adapter aux processus et aux besoins spécifiques de votre équipe

Gérez le travail entrant et uniformisez son traitement grâce à des formulaires de demande dynamiques

Intégrez-le à plus de 400 applications, y compris les outils populaires d'Adobe, Microsoft, Google et Salesforce

Limites de Wrike

Les options de personnalisation avancées de ce logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac nécessitent des connaissances techniques pour être mises en œuvre

La structure tarifaire peut s'avérer complexe et coûteuse, en particulier lorsque l'on ajoute des fonctionnalités avancées ou des intégrations premium

Tarifs de Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (2 614 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike dans la vie réelle ?

Voici un nouvel aperçu de ce logiciel de diagrammes de Gantt pour Mac :

Wrike m'aide à rester organisé et à coordonner plusieurs projets et équipes. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des flux de travail et des tableaux de bord personnalisés, adaptés à nos campagnes marketing. La vue chronologique (diagramme de Gantt) est idéale pour visualiser les phases d'un projet, tandis que les dépendances entre les tâches et les notifications automatiques nous permettent de ne jamais manquer une échéance. L'intégration transparente de Wrike avec des outils tels qu'Outlook et Teams facilite également grandement la collaboration.

Wrike m'aide à rester organisé et à coordonner plusieurs projets et équipes. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des flux de travail et des tableaux de bord personnalisés, adaptés à nos campagnes marketing. La vue de l'échéancier (diagramme de Gantt) est idéale pour visualiser les phases d'un projet, tandis que les dépendances entre les tâches et les notifications automatiques nous permettent de ne jamais manquer une échéance. L'intégration transparente de Wrike avec des outils tels qu'Outlook et Teams facilite également grandement la collaboration.

📖 À lire également : Alternatives aux diagrammes de Gantt pour gérer le travail et améliorer la réussite des projets

À vos marques, prêts, diagramme de Gantt avec ClickUp !

Le choix du logiciel de diagrammes de Gantt adapté à Mac dépend de vos besoins : rapidité, flexibilité et capacité à visualiser Tout dans son contexte. Un excellent outil vous aide à maîtriser vos échéanciers.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre tout cela et bien plus encore. Des diagrammes de Gantt flexibles aux outils de rapports, en passant par le chat intégré, les automatisations puissantes et la gestion de portefeuille, c'est un environnement de travail véritablement personnalisable pour les équipes de toutes tailles. Que vous utilisiez macOS ou non, c'est le meilleur outil de création de diagrammes de Gantt pour vous.

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