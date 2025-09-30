Les 75 meilleurs modèles Notion pour le suivi de la progression de votre défi

Se lancer dans le défi 75 Hard est passionnant, mais entre votre deuxième séance d'entraînement de la journée et la dernière gorgée d'eau à minuit, vous commencez à ressentir davantage la fatigue dans votre routine que dans vos muscles.

Au lieu de vous fier à votre mémoire (ou à des notes désordonnées sur votre téléphone), un cadre solide vous permet de maintenir la visibilité de votre progression et de structurer vos journées. 💪🏼

Dans cet article, nous allons explorer les 75 modèles Notion Hard pour vous aider au suivi de vos habitudes et à rester responsable. Et avant de conclure, nous examinerons également les modèles ClickUp comme alternatives plus intelligentes. C'est parti ! 🎯

🧠 Anecdote amusante : le best-seller de James Clear, Atomic Habits, met en avant le pouvoir des petits changements progressifs. Il explique qu'une amélioration quotidienne de seulement 1 % peut donner des résultats significatifs au fil du temps.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle 75 Hard Notion ?

Un bon modèle 75 Hard Notion rend votre défi simple, structuré et motivant. Voici ce qu'il faut rechercher :

structure quotidienne claire avec des blocs modulaires : *Utilise des titres cohérents pour les jours 1 à 75, des sections actives/désactivées pour chaque élément de checklist, et de nombreux espaces blancs pour différents journaux

Suivi des habitudes personnalisable et flexible : Comprend des cases à cocher ou des barres de progression pour chaque tâche, comme la consommation d'eau, deux séances d'entraînement, la lecture et les photos, vous permettant d'adapter le suivi à la volée

Visualisation intégrée de la progression : intègre des éléments visuels tels que des calendriers ou des compteurs de progression (par exemple, 10/75 jours terminés) afin que vous puissiez rapidement évaluer votre cohérence

Espace de réflexion et de motivation : Contient des blocs ou des encadrés quotidiens ou hebdomadaires où vous pouvez noter votre état d'esprit, griffonner des citations motivantes ou consigner des idées clés

Conception légère mais extensible : Simple au départ, il se charge rapidement et reste épuré. Il propose ensuite des sections optionnelles (par exemple, des recettes, un tableau de motivation ou une galerie avant/après) que vous pouvez activer/désactiver si vous le souhaitez

💡 Conseil de pro : Commencez par vos incontournables. Choisissez 2 ou 3 habitudes de travail que vous vous engagerez à valider quotidiennement, quoi qu'il arrive, comme vider votre boîte de réception, consacrer 20 minutes à un travail intensif ou bloquer un bloc sans réunion. Respectez-les scrupuleusement.

les 75 modèles Hard en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé de tous les modèles Notion et ClickUp 75 Hard Challenge:

Modèles Notion 75 Hard gratuits

Voici quelques modèles Notion 75 Hard conçus pour aider les amateurs de fitness, les passionnés de productivité et les adeptes du développement personnel à rester cohérents. 👇

1. Modèle Notion 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Du suivi des entraînements à l'enregistrement des repas, ce modèle permet d'organiser tous les aspects de votre transformation en un seul endroit. Grâce à son interface élégante, ses vues quotidiennes et calendaires, et ses sections dédiées aux photos avant/après, vous pouvez voir votre progression en un coup d'œil.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez votre hydratation de manière cohérente grâce au compteur d'eau intégré

Enregistrez deux entraînements quotidiens et planifiez vos repas en un seul endroit

Tenez à jour une section de notes de lecture pour consigner vos lectures quotidiennes

Vérifiez que vous respectez bien les règles officielles du défi 75 Hard Challenge

📌 Idéal pour : Les personnes qui se lancent dans le défi 75 Hard et qui recherchent un outil de suivi simplifié et visuellement épuré pour toutes leurs tâches quotidiennes.

💡 Conseil de pro : Vous voulez un forfait de développement personnel 75 Hard Challenge personnalisé à votre style de vie unique ? Demandez à ClickUp Brain de personnaliser vos entraînements, votre régime alimentaire et votre liste de lecture en fonction de votre emploi du temps et de vos préférences. Partagez vos objectifs et vos contraintes, et Brain créera une routine quotidienne personnalisée et des recommandations pour vous aider à réussir votre parcours 75 Hard.

2. Modèle Notion 75 Hard Édition Femmes

via Notion

Spécialement conçu pour les femmes, ce modèle vise à achever le défi 75 Hard sans surmenage ni déséquilibre hormonal. Il met l'accent sur le fait de synchroniser le cycle menstruel avec les entraînements tout en proposant une checklist simple et esthétique pour éviter le surmenage.

Chaque tâche quotidienne, comme la consommation d'eau, les séances d'entraînement, l'alimentation, la lecture et les photos de progression, est facile à suivre et à ajuster en fonction du rythme de votre corps.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Adaptez vos entraînements en fonction de votre cycle pour une énergie durable

Suivez sans effort votre hydratation quotidienne et vos habitudes alimentaires saines grâce au suivi

Suivez la progression de votre lecture et les types d'objectifs grâce à un compteur de pages dédié

Conservez un journal visuel de vos photos de progression dans un seul endroit pratique

idéal pour : *Les femmes qui recherchent une approche spécialisée et consciente pour achever le défi 75 Hard Challenge.

💡 Conseil de pro : Considérez votre journée de travail comme une séance d'entraînement. Commencez par des échauffements (victoires faciles), enchaînez avec des « séries » concentrées (sprints de travail intensif) et terminez par un retour au calme (tâches administratives légères ou planification de la journée suivante).

3. Modèle Notion 75 Hard Progress Tracker

via Notion

Conçu comme un outil de suivi hebdomadaire, ce modèle met l'accent sur une progression régulière plutôt que sur une charge quotidienne écrasante. Il comprend une page séparée pour les recettes afin de simplifier la planification des repas et une section ressources pour stocker du contenu motivant.

Un calendrier quotidien vous aide à respecter votre emploi du temps, tandis que des notes hebdomadaires et des citations inspirantes vous aident à maintenir votre élan.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des citations motivantes pour inspirer une action cohérente tout au long du défi

Consignez vos réflexions et vos idées hebdomadaires pour vous améliorer à long terme

Visualisez votre adhésion quotidienne grâce à une disposition de calendrier intuitive

idéal pour : *Les personnes qui préfèrent le suivi de leur progression semaine après semaine tout en intégrant des recettes et du contenu motivant.

4. Modèle Notion 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Ce modèle allie responsabilité et motivation, et est conçu pour vous aider à relever le défi sans perdre votre élan. De plus, ce modèle de suivi des habitudes propose des tableaux de bord et un tableau de motivation intégré pour vous aider à rester motivé. Il est idéal pour ceux qui accordent de la valeur à la fois à la structure et aux encouragements tout au long de ce parcours de 75 jours.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des tableaux de bord personnalisés pour vous concentrer sur vos habitudes uniques

Suivez efficacement vos entraînements quotidiens, vos repas et votre consommation d'eau

Enregistrez facilement les photos de votre progression et vos entrées de lecture quotidiennes dans le suivi de lecture

Restez inspiré grâce à des éléments dynamiques et interactifs qui renforcent la cohérence

📌 Idéal pour : Les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce motivationnel et d'un système de suivi pratique.

5. Modèle Notion 75 HARD

via Notion

Conçu pour être simple et responsable, ce modèle se concentre strictement sur les cinq règles fondamentales du défi 75 Hard. Chaque jour est consigné dans un tableau, ce qui vous permet de cocher les tâches achevées et de contrôler votre constance. Ce modèle met l'accent sur la discipline plutôt que sur les extras, ce qui convient particulièrement aux utilisateurs qui apprécient le minimalisme et la clarté.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Cochez chaque jour vos tâches quotidiennes : boire de l'eau, faire de l'exercice, suivre votre régime alimentaire, lire et prendre des photos de vos progrès

Passe en revue les jours achevés du défi grâce à un tableau clair et disposé visuellement

Suivez la cohérence en un coup d'œil pour une meilleure responsabilisation personnelle

📌 Idéal pour : Les challengers qui recherchent un système simple et sans fioritures pour rester disciplinés.

💡 Conseil de pro : brossez-vous les dents avec votre main non dominante tout en récitant votre liste à faire à voix haute. Cette combinaison inhabituelle oblige votre cerveau à créer de nouveaux circuits (contrôle moteur + rappel du langage + séquençage), transformant une routine ennuyeuse en un exercice de micro-neuroplasticité qui aiguise la concentration, la mémoire et la capacité d'adaptation.

6. Modèle de tableau de bord Notion Ultimate 75 Hard

via Notion

Ce tableau de bord complet est conçu pour les utilisateurs soucieux du détail qui souhaitent suivre tous les aspects du défi 75 Hard. Avec ses barres de vie et ses diagrammes ludiques, il s'adresse à ceux qui souhaitent s'appuyer sur des analyses pour rendre compte de leur progression.

Les pages de saisie personnalisées, les réalisations et les alertes SOS garantissent que rien n'est oublié, rendant le processus attrayant et interactif.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez des statistiques détaillées : photos, poids, macros, VO₂ max, etc

Célébrez vos jalons avec des graphiques de progression et de résultats

Utilisez une barre de vie gamifiée pour une motivation visuelle et une responsabilisation accrue

📌 Idéal pour : Les utilisateurs expérimentés de Notion à la recherche d'une expérience de suivi très détaillée, ludique et interactive.

👀 Conseil utile : Ajoutez un jour joker. Prévoyez les imprévus en intégrant un créneau flexible par semaine. Ainsi, si la vie vous réserve une surprise, votre série ne s'interrompra pas, elle s'adaptera et reprendra à zéro.

7. Modèle Notion 75 Hard Challenge

via Notion

Ce modèle vise à fournir une expérience guidée grâce à des ressources sélectionnées. Les suggestions de livres, les idées de recettes et les programmes d'entraînement préchargés réduisent la fatigue décisionnelle et vous aident à rester sur la bonne voie. Ses sections flexibles vous permettent d'ajuster vos entraînements et vos choix de lecture, favorisant ainsi la personnalisation.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez votre progression dans un journal avec couverture, statut et système d'évaluation

Suivez des structures d'entraînement prédéfinies ou personnalisez les vôtres

Accédez à des recettes pour débutants avec les ingrédients et les étapes nécessaires pour simplifier la planification

Conservez vos réflexions personnelles et vos notes pour chaque jour de défi

📌 Idéal pour : les débutants ou les planificateurs structurés qui souhaitent bénéficier de conseils personnalisés tout en conservant une flexibilité totale.

8. Modèle Notion 75 Hard Challenge Tracker

via Notion

Ce modèle de définition d'objectifs exploite les diagrammes, les boutons et les outils de disposition de Notion pour créer un système de suivi avancé. Il met l'accent sur la responsabilité personnelle totale et le respect constant des règles fondamentales, tout en permettant aux utilisateurs de visualiser leur progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez votre hydratation, vos entraînements, votre alimentation, vos lectures et vos photos de progression grâce à des boutons interactifs

Visualisez votre parcours grâce à des diagrammes circulaires et des graphiques linéaires multivariés

Concentrez-vous sur la force mentale et la résilience grâce à une journalisation structurée

📌 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un environnement de suivi 75 Hard high-tech, visuellement dynamique et discipliné.

💡 Conseil de pro : Créez une banque d'encouragements. Capturez des captures d'écran de compliments, de témoignages ou de tout ce qui vous rappelle que vous évoluez. Revoyez-les lorsque vous vous sentez bloqué ou ralenti.

Limites de Notion

Bien que Notion offre des fonctionnalités puissantes, les utilisateurs quotidiens soulignent plusieurs points faibles qui peuvent affecter la productivité :

Courbe d'apprentissage abrupte : les utilisateurs passent souvent des semaines à configurer des modèles, des formules et des flux de travail avant de gagner en efficacité

Expérience hors ligne médiocre : la modification en cours hors ligne est limitée aux pages précédemment ouvertes ; la création de nouveau contenu ou l'accès à des pages non visitées n'est pas fiable

performances médiocres : *À mesure que les environnements de travail s'agrandissent, les retards dans les rapports, les temps de chargement plus longs et une réactivité globalement réduite sont fréquents

problèmes d'exportation et de mise en forme : *les exportations au format PDF entraînent souvent un désalignement des dispositions ou la suppression du contenu imbriqué

*limites de l'interface utilisateur mobile : l'application mobile n'offre pas les mêmes fonctions et la même fluidité que la version de bureau, ce qui rend la modification en cours en déplacement moins intuitive

Modèles alternatifs Notion 75 Hard

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail (et la vie), vous offre beaucoup plus de flexibilité. Vous pouvez configurer des checklists quotidiennes, enregistrer votre progression et même visualiser votre parcours dans plus de 15 vues ClickUp personnalisables.

Un utilisateur partage:

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles alternatifs à Notion à essayer. 🎯

1. Modèle ClickUp 75 Hard

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'un cadre dédié pour renforcer votre discipline grâce au modèle ClickUp 75 Hard

Le modèle ClickUp 75 Hard est un système structuré qui facilite le suivi du défi et rend plus difficile d'abandonner, en regroupant toutes les tâches, réflexions et mises à jour de la progression dans un environnement de travail interactif.

Grâce à ses outils intégrés pour la planification quotidienne, la définition d'objectifs et l'examen hebdomadaire de la progression, il vous permet de rester sur la bonne voie et de garder votre motivation.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Je l'ai fait , en cours et à faire Suivez chaque tâche grâce aux statuts personnalisés ClickUp tels queet

Classez vos habitudes à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour une visualisation claire de votre progression

Naviguez parmi cinq affichages personnalisés, notamment Challenge diagramme de Gantt et Challenge résumé

Attribuez des sous-tâches, définissez des rappels récurrents et utilisez des étiquettes de priorité pour une discipline quotidienne

📌 Idéal pour : Les challengers qui recherchent une application d'agenda quotidien entièrement organisée avec visualisation de la progression, rappels récurrents et outils de responsabilisation.

🚀 Conseil utile : vous souhaitez analyser vos progrès ? Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez tout regrouper dans une seule vue. Utilisez les cartes IA pour résumer automatiquement vos journaux d'entraînement, votre hydratation et vos séries de lecture, afin d'obtenir des informations instantanées sans suivi manuel. De plus, vous pouvez configurer des cartes personnalisées pour votre consommation d'eau, vos séances d'entraînement et vos check-ins quotidiens. Surveillez votre cohérence au fil du temps grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

2. Modèle de journal d'exercices ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un espace axé sur les données pour vos entraînements grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le modèle de journal d'entraînement de ClickUp est conçu pour les amateurs de fitness qui souhaitent un suivi précis de chaque séance d'entraînement. Il centralise votre historique d'entraînement dans un seul espace, vous offrant ainsi un aperçu clair de votre progression.

Ce qui rend ce modèle différent, c'est sa flexibilité. Vous pouvez enregistrer les séries, les répétitions, la durée, l'intensité ou même les conditions externes comme la météo pour les sessions en plein air.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos sessions avec des statuts personnalisés tels que Achevé , Manqué ou À faire

Enregistrez les détails à l'aide de champs personnalisés tels que Entraîneur , Exercice de musculation , Exercice d'assouplissement et Durée de la session

Affichez des vues telles que Programme d'entraînement , vue Tableau , Journal d'entraînement et Guide de démarrage

Utilisez le suivi du temps intégré à ClickUp pour enregistrer la durée exacte de vos séances d'entraînement

📌 Idéal pour : Les amateurs de fitness, les entraîneurs personnels et toute autre personne ayant besoin d'un système organisé pour enregistrer et analyser ses entraînements.

3. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réorganisez vos priorités quotidiennes tout au long du défi 75 Hard grâce au modèle de plan d'action quotidien de ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que votre journée vous échappait parce que vous réagissiez aux tâches au lieu de les diriger ? C'est particulièrement vrai lorsque vous suivez le défi 75 Hard Challenge dans votre travail quotidien. Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp élimine ce problème.

Il décompose les objectifs en étapes prioritaires et limitées dans le temps afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à fort impact, ajouter des rituels matinaux tels que des séances d'entraînement ou de lecture, tout en laissant de l'espace pour des ajustements.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés tels que Achevé , En cours et À faire

Utilisez des champs personnalisés tels que Complexité de la tâche , Progrès vers l'objectif , Département et Type de tâche pour classer les tâches quotidiennes

Visualisez votre journée avec Objectifs , Échéancier , Mesures à prendre et Guide de démarrage à afficher

Réservez un bloc de temps pour 75 activités Hard essentielles sans perdre de vue vos objectifs de travail

📌 Idéal pour : Les professionnels très occupés ou les participants qui doivent concilier le défi 75 Hard avec des emplois du temps chargés et qui ont besoin de clarté et de concentration dans leur planification quotidienne.

4. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des changements équilibrés dans votre mode de vie grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Pendant le défi 75 Hard, il est facile de se concentrer tellement sur la discipline et les résultats que l'on en oublie de prendre soin de soi. Mais sans un bon équilibre entre travail et vie privée, le défi peut devenir épuisant au lieu d'être stimulant.

Le modèle de plan de soins personnels de ClickUp vous aide à prévoir du temps pour la récupération, la réflexion et les habitudes qui assurent l'assistance à la fois à votre corps et à votre esprit. Grâce à des espaces dédiés au bien-être mental, physique et émotionnel, vous pouvez concevoir une routine qui va au-delà des séances d'entraînement et de la lecture.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez vos objectifs de bien-être grâce à des statuts personnalisés tels que Atteint , En cours , Hors piste , etc

Organisez vos routines avec les champs personnalisés pour le type de bien-être , les notes , les références et le type de soins personnels

Élaborez un forfait holistique qui équilibre discipline et véritable épanouissement personnel

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent éviter le burn-out, maintenir un équilibre et mettre en place des routines matinales favorisant à la fois la productivité et le bien-être.

5. Modèle ClickUp pour la planification des repas

Obtenez un modèle gratuit Restez cohérent dans votre alimentation quotidienne grâce au modèle de planification des repas ClickUp

L'une des parties les plus difficiles du programme 75 Hard est de décider quoi manger chaque jour tout en respectant votre régime alimentaire. Le modèle de planification des repas ClickUp peut vous aider dans cette tâche. Au lieu de vous creuser la tête pour trouver quoi préparer pour le dîner ou de dépasser accidentellement votre cible quotidienne en protéines, vous pouvez organiser vos repas, suivre votre alimentation et planifier à l'avance en toute clarté.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos macros grâce à des champs personnalisés tels que les calories nettes, les glucides, les protéines et le type de repas

Utilisez des listes glisser-déposer pour planifier vos repas en quelques secondes

Visualisez vos plans dans les vues « Résumé hebdomadaire », « Calendrier » et « Type de repas » de la vue Tableau ClickUp

Réduisez vos déplacements à l'épicerie grâce à des checklist des ingrédients et des listes d'achats consolidées

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent éliminer le stress lié aux choix alimentaires tout en participant au défi 75 Hard.

6. Modèle ClickUp pour le suivi des habitudes personnelles

Obtenez un modèle gratuit Suivez le suivi de toutes vos habitudes 75 Hard grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Le secret pour terminer 75 Hard réside dans la cohérence. Le modèle Personal Habit Tracker de ClickUp vous offre un moyen simple d'enregistrer, de surveiller et de respecter chaque tâche quotidienne sans perdre votre élan. Qu'il s'agisse de cocher vos séances d'entraînement, de suivre le nombre de pages lues ou la quantité d'eau bue, vous verrez votre progression s'accumuler jour après jour, transformant de petites victoires en bonnes habitudes durables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Restez sur la bonne voie grâce aux champs personnalisés tels que Progression , Lire 15 pages , 10 000 pas et Boire 1,9 litre

Divisez vos habitudes en sous-tâches, ajoutez des libellés de priorité ou désignez des partenaires responsables

Visualisez vos séries et votre progression en temps réel pour rester motivé

📌 Idéal pour : Les adeptes du développement personnel qui ont besoin d'une application de suivi des habitudes pour rester responsables au quotidien.

7. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Allez au-delà des 75 jours pour créer une croissance durable avec le modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous aide à prendre du recul, en mapant vos objectifs à long terme et en suivant votre progression professionnelle, vos compétences et votre vie personnelle. Il encourage également la réflexion, la planification et l'amélioration continue afin que vous puissiez mesurer votre progression réelle au fil des mois et des années.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les progrès grâce à des statuts personnalisés tels que Objectif atteint , En bonne voie , En retard et En attente

Utilisez des champs personnalisés tels que Cible quotidienne minimum , Succès et réalisations et Objectifs d'apprentissage

Affichez des vues personnalisées telles que PD par trimestre , Suivi des progrès , Plan d'action et Guide de démarrage pour aligner vos objectifs sur votre échéancier

Intégrez une boucle de rétroaction dans votre parcours de croissance en célébrant vos succès et en identifiant les domaines à améliorer

📌 Idéal pour : Les amateurs de productivité qui souhaitent aller au-delà du suivi des habitudes et créer une feuille de route structurée pour leur développement personnel et professionnel à long terme.

8. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Décomposez les objectifs complexes de 75 Hard en tâches réalisables grâce au modèle ClickUp SMART Goals

Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, « Un objectif sans forfait précis n'est qu'un vœu pieux ». C'est pourquoi le cadre SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps) est si efficace. Il vous oblige à transformer vos ambitions vagues en objectifs réalisables et mesurables.

Le modèle ClickUp SMART Goals vous aide à appliquer ce cadre dans la vie réelle, en décomposant les grands objectifs en étapes gérables et en vous fournissant un système pour le suivi, la mesure et l'atteinte effective de ces objectifs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression de vos objectifs grâce à des statuts personnalisés tels que En cours , Sur la bonne voie , Hors piste , En attente et Achevé

Utilisez 12 champs personnalisés pour plus de clarté, tels que « Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif maintenant ? et « Ai-je les compétences requises ? «

Tirez parti du champ « Quantité d'efforts requis », un système à points qui attribue une mesure numérique à chaque objectif, rendant ainsi les efforts plus tangibles

Objectif effort, SMART Objectif Worksheet et Objectifs de l'entreprise pour vos objectifs personnels et ceux de votre équipe Explorez des vues personnalisées telles que SMART Objectifs, etpour vos objectifs personnels et ceux de votre équipe

idéal pour : *Les personnes et les équipes qui souhaitent cesser de poursuivre des objectifs personnels vagues et se fixer à la place des objectifs mesurables et réalistes qu'elles peuvent atteindre.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des forfaits détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces forfaits à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de vos progrès, vous permettant ainsi de mieux contrôler et de fournir une visibilité accrue à votre travail. Car « espérer que tout se passe bien » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

9. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos tâches 75 Hard tout au long de la semaine grâce au modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Planifier votre semaine ne doit pas nécessairement être rigide ; le meilleur système est celui qui s'adapte à votre emploi du temps changeant. Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de votre semaine tout en vous permettant de réorganiser vos tâches au fur et à mesure que la vie évolue.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Glissez-déposez des notes autocollantes dans les colonnes journalières pour réorganiser rapidement vos priorités sans avoir à réécrire votre forfait

Mappez vos échéances, vos évènements ou vos idées spontanées d'une manière qui s'apparente davantage à un brainstorming qu'à une simple planification

Gardez votre semaine bien organisée grâce à une vue Tableau qui sépare les tâches importantes des « tâches agréables à faire »

À la fin de chaque semaine, faites glisser les tâches achevées dans un espace « terminé » pour vérifier instantanément vos progrès et booster votre motivation

📌 Idéal pour : Les personnes qui relèvent le défi 75 Hard Challenge (ou toute autre routine structurée) avec un plan d'action hebdomadaire.

💡 Conseil de pro : Visualisez l'après-jour 75. La plupart des gens s'effondrent après avoir franchi la ligne d'arrivée. Forfait votre transition : quelles habitudes allez-vous conserver, quelles nouvelles allez-vous tester et comment rester vigilant sans structure.

Dépassez la colle de 75 jours avec ClickUp

Les modèles Notion sont parfaits pour le suivi des règles 75 Hard. Vous pouvez enregistrer vos entraînements, vos repas, votre consommation d'eau et vos photos de progression en un seul endroit.

Mais une fois le défi terminé, vous vous retrouvez avec un suivi statique. Il n'existe aucun moyen facile de poursuivre sur votre lancée, de fixer de nouveaux objectifs ou de mettre en place des systèmes durables au-delà des 75 jours.

ClickUp vous offre un cadre complet pour transformer ce défi en mode de vie. Grâce aux modèles de suivi des habitudes, au suivi des objectifs et aux agendas hebdomadaires, vous pouvez continuer à établir des routines bien après que le défi 75 Hard soit achevé.

