Comment /IA transforme la formation et le développement des employés

Vous vous souvenez de la dernière formation mise en place à l'échelle de l'entreprise, qui a nécessité six mois de forfait, coûté $$a fortune et laissé la moitié de votre équipe perplexe ?

Personne ne souhaite revivre cela.

Les responsables de la formation et du développement ont du mal à créer des expériences d'apprentissage personnalisées à grande échelle, tandis que les employés oublient 50 % des nouvelles informations dans l'heure qui suit la fin de la formation achevée.

L'approche traditionnelle d'une seule taille qui convient à tous en matière de développement des employés est dépassée. Mais l'IA appliquée à la formation des employés est en train de tout changer, des parcours d'apprentissage adaptatifs qui s'ajustent en temps réel à la création de contenu intelligent qui réduit le temps de développement jusqu'à 70 %.

Ce guide révèle exactement comment les Teams L&D avant-gardistes utilisent l'intelligence artificielle pour transformer la formation et le développement, qui ne sont plus une simple case à cocher en matière de conformité, mais un avantage concurrentiel stratégique.

Comprendre /IA dans la formation et le développement des employés

Imaginez des formations qui s'adaptent non seulement à votre emploi du temps, mais aussi à votre rythme, vos points forts et vos lacunes en matière de compréhension : un apprentissage qui semble plus humain, même s'il est alimenté par des algorithmes intelligents. C'est ce que l'IA vous apporte à la table.

Fondamentalement, l'IA dans la formation consiste à utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'analyse prédictive pour créer des expériences d'apprentissage plus intelligentes et plus réactives.

Les outils d'apprentissage et de connaissance basés sur l'IA évaluent vos données de performance (quiz, devoirs ou résultats de projets, par exemple) et vous suggèrent le module ou le défi le plus adapté au moment opportun grâce à la modélisation prédictive.

Une étude a même révélé que les systèmes basés sur l'IA augmentent l'engagement des étudiants de 50 % et les résultats d'apprentissage de 30 % par rapport aux installations de formation traditionnelles.

🧠 Anecdote : vous êtes-vous déjà demandé comment travaille l'application d'apprentissage des langues très populaire Duolingo ? Elle utilise un modèle d'IA propriétaire appelé Birdbrain qui évalue les points forts et les lacunes de chaque apprenant et propose des leçons adaptatives et personnalisées en temps réel. Elle utilise également l'IA générative pour générer automatiquement des exercices et prendre en charge des fonctionnalités telles que « Expliquez ma réponse » et des discussions sous forme de rôle avec des caractères intégrés à l'application, rendant l'apprentissage à la fois plus divertissant et plus utile.

Avantages clés de l'IA dans la formation et le développement des employés

Voici comment /IA a un impact réel et mesurable sur la formation et le développement des employés :

personnalisation et engagement améliorés en matière de formation : le rapport 2025 Talent Trends de SHRM montre que 41 % des organisations qui utilisent l'IA pour fournir de l'assistance en matière de formation et de développement affirment que cela a rendu leurs programmes plus efficaces*, 39 % font état d'une réduction des coûts et 38 % constatent une amélioration de l'engagement des employés

accélération de l'intégration et de la montée en puissance : *les programmes d'intégration basés sur l'IA donnent des résultats. Le Brandon Hall Group a constaté que les organisations qui utilisent ces systèmes rapportent une augmentation de 80 % de l'engagement des nouvelles recrues

La création et la curation automatisées de contenu réduisent le temps de développement de la formation. Le temps moyen de production d'une vidéo de formation, instance, a été réduit de 62 %*, soit un gain d'environ 8 jours par vidéo, grâce à des outils de création vidéo basés sur l'IA tels que Synthesia déploiement et production plus rapides.%*, soit un gain d'environ 8 jours par vidéo, grâce à des outils de création vidéo basés sur l'IA tels que Synthesia

informations en temps réel sur les performances* : le suivi par IA fournit instantanément une visibilité sur qui est motivé, qui rencontre des difficultés et quel contenu donne les meilleurs résultats

transformation des talents et amélioration des compétences* : SHRM souligne que 50 % des responsables RH rapportent de nouvelles opportunités d'amélioration ou de reconversion des compétences grâce à l'adoption de l'IA, et que seulement 6 % mentionnent des suppressions d'emplois. Cela souligne le rôle de l'IA dans l'acquisition de nouvelles compétences par les employés plutôt que dans leur remplacement

*analyse prédictive des lacunes en matière de compétences : /IA identifie les besoins futurs en matière de compétences avant qu'ils ne deviennent critiques, ce qui permet une formation proactive qui permet aux Teams de garder une longueur d'avance sur les changements du secteur plutôt que de devoir constamment rattraper leur retard

Comment l'IA optimise les opérations et l'administration de la formation

Le volet opérationnel de la formation a toujours été un cauchemar logistique. Coordonner les emplois du temps, assurer le suivi de la progression de centaines d'employés et veiller au respect des délais de conformité : de quoi donner envie à n'importe quel responsable L&D de se cacher sous son bureau

Mais l'IA gratuite libère votre équipe afin qu'elle puisse se concentrer sur la conception d'un apprentissage centré sur l'humain. Voici comment :

L'IA automatise la génération et la mise à jour de contenu, réduisant ainsi la charge de travail manuelle des équipes de formation et de développement

Elle alimente des chatbots et des agents intelligents qui répondent aux questions et guident les apprenants en temps réel

Il orchestre les flux de travail de formation grâce à des incitations proactives, des rappels et des séquences adaptatives

Il permet des simulations de compétences techniques et un apprentissage basé sur des scénarios immersifs et interactifs

Il agrège les analyses sur l'ensemble des parcours d'apprentissage, fournissant des informations sur les points d'abandon, les lacunes en matière de contenu et les tendances d'adoption

Une étude de cas concrets démontre son impact considérable :

⚡️ Étude de cas : LearnVantage d'Accenture Lorsque Accenture a lancé LearnVantage en 2024, l'objectif était simple : aller au-delà d'une formation de taille unique pour tous. La plateforme alimentée par l'IA a créé des parcours d'apprentissage hyper-personnalisés, s'appuyant sur les données relatives aux rôles, les performances passées et même les styles d'apprentissage préférés. Au lieu de modules statiques, les employés ont effectué une étape dans des simulations du monde réel et ont obtenu des micro-certifications qui se mapper directement aux besoins de l'entreprise. En seulement six mois, les résultats ont été frappants. Teams ont signalé une augmentation de 32 % dans l'acquisition de compétences

Les nouvelles recrues ont atteint le niveau de compétence requis 47 % plus rapidement qu'auparavant

L'adoption n'a pas non plus posé de problème : 85 % des employés ont activement utilisé la plateforme En combinant un contenu adaptatif avec des simulations en situation réelle, Accenture a transformé la formation en un avantage stratégique.

Et ce n'est qu'une des nombreuses organisations qui le font, car il est clair que passer des opérations de formation traditionnelles à l'apprentissage basé sur l'IA est rentable.

*formation traditionnelle vs formation basée sur l'IA

Aspect Formation traditionnelle formation basée sur /IA* *création de contenu Développement manuel, lent et coûteux Contenu généré ou mis à jour par l'IA, jusqu'à 80 % plus rapide *assistance aux apprenants Ressources statiques, personnalisation minimale Conseils personnalisés en temps réel via des chatbots et des agents Flux de travail de formation Flux de travail linéaires et manuels Séquences dynamiques et automatisées (incitations, modules adaptatifs) Informations sur les performances Retours d'information tardifs et fragmentés Analyses en temps réel avec des recommandations exploitables Adoption et montée en puissance Faible adoption due à des frictions Adoption élevée : Accenture a enregistré un taux d'adoption de 85 % en 6 mois *échéancier de maîtrise des compétences Allongement du délai d'acquisition des compétences Accélération de la mise en route — Accenture a réduit de 47 % le temps nécessaire pour atteindre le niveau de compétence requis

Alors, de quels outils avez-vous besoin pour débloquer les avantages de la formation et du développement basés sur l'IA ? Voici quelques-uns des meilleurs outils d'IA :

ClickUp

ClickUp se distingue comme la seule plateforme qui consolide l'ensemble de votre écosystème de formation dans un environnement de travail intelligent. Contrairement aux solutions fragmentées qui vous obligent à jongler entre plusieurs outils, ClickUp pour les équipes RH rassemble tout, des demandes de formation initiales à l'analyse finale des performances.

Consolidez tous les flux de travail RH, du recrutement aux cycles de performance, dans l'application tout pour le travail, ClickUp

La magie opère grâce à ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus achevée au monde, qui agit comme la couche d'intelligence d'apprentissage de votre organisation.

Créez du contenu de formation approfondi pour les employés de votre organisation à l'aide de ClickUp Brain

Vos formulaires d'inscription à la formation génèrent automatiquement des tâches de planification stratégique, les agents IA Autopilot développent des plans de contenu et les flux de travail IA automatisés créent des parcours d'apprentissage personnalisés pour chaque employé.

Brain résume également automatiquement les commentaires sur la formation, suit les sentiments et met en évidence les lacunes en matière de compétences, fournissant ainsi aux équipes de formation et de développement des informations en temps réel pour affiner les programmes et augmenter le retour sur investissement. Le système effectue le suivi de la progression grâce à des tableaux de bord intelligents et utilise les formulaires ClickUp AI pour recueillir des commentaires pertinents.

ClickUp Brain MAX, votre compagnon IA de bureau, accélère l'apprentissage des candidats en faisant instantanément ressortir les connaissances pertinentes de l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp, tandis que les agents IA des canaux ClickUp Discuter fournissent une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des apprenants.

Les champs IA de la plateforme classent et hiérarchisent automatiquement les demandes de formation, tandis que la fonction Talk to Text facilite la création de contenu en capturant et en transcrivant les paroles prononcées pendant les sessions en direct.

ClickUp n'est pas seulement un outil de formation, c'est votre hub RH achevé où l'apprentissage et le développement s'intègrent parfaitement à la gestion des performances, au suivi des objectifs et à la collaboration en équipe.

Docebo

via Docebo

Docebo est un LMS basé sur le cloud doté de capacités d'IA avancées pour la curation de contenu et l'analyse des apprenants. Il est idéal pour les Teams des moyennes et grandes entreprises qui se concentrent sur le développement, la conformité et l'engagement des employés.

Son IA Coach fournit des suggestions d'apprentissage personnalisées, tandis que la découverte automatisée de contenu extrait les ressources pertinentes à partir de sources internes et externes. La plateforme intègre également de nombreuses fonctionnalités d'apprentissage social, telles que des parcours d'apprentissage ludiques et une solide place de marché de contenu avec plus de 150 fournisseurs parmi lesquels choisir.

Il bénéficie également d'un solide écosystème d'intégration qui comprend Salesforce, Zoom et les principales plateformes RH.

Litmos

via TalentedLearning

Litmos se distingue pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent intégrer directement l'IA dans leur système de gestion de l'apprentissage (LMS), sans avoir à l'ajouter ultérieurement. Au cœur du système se trouve l'assistant IA, qui permet aux apprenants de poser des questions en langage naturel, telles que « Quel est le meilleur cours pour l'intégration des clients ? », et de recevoir des recommandations personnalisées, des résumés ou même des devoirs directs dans le cadre de la discussion.

Au-delà de la recherche, Litmos propose des listes de lecture IA, permettant aux apprenants de personnaliser leur parcours d'apprentissage, avec des cours regroupés de manière dynamique par pertinence et niveau de compétence. Pour les créateurs, l'outil d'auteur IA aide à rédiger des modules SCORM adaptés aux mobiles à l'aide d'invites en langage naturel, de la rédaction du script à la conception, en passant par la traduction.

Virti

via Virti

Si vos besoins en formation exigent du réalisme, comme la gestion de discussions délicates avec des clients, des défis en matière de leadership ou des scénarios cliniques, Virti offre une solution immersive unique. Ses humains virtuels alimentés par l'IA donnent vie aux rôles grâce à des interactions dynamiques en langage naturel qui s'adaptent aux réponses des utilisateurs en temps réel.

Conçu à partir d'un éditeur sans code, Virti permet aux Teams de formation et de développement de créer des formations basées sur des scénarios en quelques minutes, sans avoir besoin de développeurs. Ces humains virtuels peuvent être personnalisés en termes de ton, de langage, de comportement et d'environnement.

Les apprenants obtiennent des commentaires objectifs en temps réel sur leurs choix, leur style de communication et leur prise de décision. En coulisses, des analyses détaillées assurent le suivi des sentiments, du timing et de l'adaptabilité afin de fournir aux formateurs des informations exploitables.

Cornerstone OnDemand

via Cornerstone OnDemand

Si vous recherchez une suite unifiée de gestion des talents et de formation, Cornerstone est la solution qu'il vous faut.

Il utilise l'IA pour recommander des contenus, proposer des parcours d'apprentissage adaptatifs et effectuer des analyses prédictives afin de personnaliser les expériences d'apprentissage. Vous pouvez également l'utiliser pour analyser les lacunes de vos employés en matière de compétences.

Sa plateforme comprend des modules LMS, de performance, de recrutement et de réussite, ce qui la rend idéale pour le développement complet des talents.

Outil Idéal pour *principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Les secteurs qui font appel à beaucoup de formation ont besoin de simulations immersives • ClickUp Brain et AI Agents pour automatiser la création de contenu et personnaliser l'apprentissage • IA Champs & Cartes pour gérer les demandes de formation • Talk to Texte pour accélérer la création de contenu • Brain MAX et Connected Enterprise Search pour éliminer les silos d'informations Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Docebo Teams de formation et de développement des ressources humaines de taille moyenne à entreprise pour la conformité et la formation évolutive • Recommandations basées sur l'IA • Parcours d'apprentissage ludiques • Marché de contenus • Éditeur « glisser-déposer » Tarification personnalisée Litmos Des PME aux entreprises à la recherche de la création de cours sur l'IA assistant IA pour des recommandations personnalisées • Outils d'auteur pour les créateurs de contenu d'apprentissage • Listes de lecture IA sélectionnées pour les besoins d'apprentissage Tarification personnalisée Virti Secteurs nécessitant beaucoup de formation et ayant besoin d'une simulation immersive humains virtuels IA • Développement de formations vidéo sans code • Simulations adaptatives • Commentaires en temps réel Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée Cornerstone OnDemand Développement des talents et intégration de l'apprentissage dans l'Enterprise • Recommandations de contenu basées sur l'IA • Parcours adaptatifs • Analyses prédictives • Modules de développement des talents et de planification de la relève Forfait payant à partir de ~6 $/utilisateur/mois ; tarification personnalisée pour les entreprises

Comment mettre en œuvre l'IA dans les opérations de formation et de développement

Maintenant que vous bénéficiez de l'assistance des bons outils, voici une approche éprouvée, étape par étape, qui transforme les opérations de formation traditionnelles en un moteur d'apprentissage alimenté par l'IA.

⚡️ Un petit conseil ? Utiliser ClickUp comme source unique d'informations rendra cette mise en œuvre aussi fluide que possible !

Étape 1 : Mettre en place un processus centralisé d'admission et d'évaluation initiale

Tout programme de formation réussi commence par un signal clair. Il peut s'agir d'un manager qui remarque des erreurs répétées, d'une date limite de conformité ou d'un employé qui demande des opportunités de développement.

Le défi ? Les demandes sont souvent éparpillées (e-mails, discuter dans les couloirs, messages Slack ponctuels) et, sans méthode structurée pour les recueillir, les priorités deviennent confuses.

Une approche intelligente consiste à paramétrer un point d'accueil unique où toutes les demandes de formation sont centralisées. À partir de là, vous pouvez

Consultez-les chaque semaine

Tenez compte de la taille de ceux qui sont les plus importants et

Ne retenez que les initiatives les plus efficaces

💡 Conseil de pro : Votre entrée unique doit non seulement recenser les formations nécessaires, mais aussi le contexte en termes d'urgence, de cible, d'impact business et de critères de réussite. Sans cette approche structurée, vos outils d'IA ne disposeront pas des données de qualité nécessaires pour prendre des décisions intelligentes en matière de hiérarchisation des priorités et d'allocation des ressources.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

ClickUp Formulaires servent de passerelle d'admission intelligente, acheminant automatiquement les demandes de formation sous forme de tâches ClickUp vers des listes ClickUp structurées.

Intégrez la logique conditionnelle, les automatisations avancées, l'analyse des réponses en temps réel et la création de formulaires conviviaux avec ClickUp Forms

Les champs d'IA peuvent ensuite aider à classer et à hiérarchiser les envois en fonction de leur urgence, de leur équipe ou de leur pertinence en matière de conformité, et même les attribuer à la personne appropriée pour qu'elle prenne les mesures nécessaires.

Étape 2 : élaborez votre forfait de déploiement

Une fois que vous savez ce qu'il faut faire, l'étape suivante consiste à transformer cette demande en un forfait concret.

Cela implique de mapper des jalons, d'attribuer des rôles et de définir les critères de réussite dès le départ. Fiez-vous à l'IA pour générer des forfaits de projet complets, estimer les ressources nécessaires et identifier les conflits d'horaires potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Cela inclut l'analyse des données historiques pour prédire les taux d'achèvement, l'identification des experts en la matière sur la base des performances passées et la suggestion d'un calendrier optimal en fonction des cycles économiques.

Réfléchissez à ce que signifie « Terminé » : s'agit-il d'un score à un quiz, d'une réduction des erreurs ou d'un nouveau processus suivi correctement ? La clarté à ce stade évite des retouches coûteuses par la suite.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Commencez avec le modèle de forfait de déploiement de la formation ClickUp, qui comprend des jalons, des échéanciers de Gantt et un suivi des dépendances. Il offre une structure cohérente mais adaptable pour vos programmes de formation. De plus, grâce à ses sections dédiées à la gestion du budget, vous pouvez vous assurer que le développement des employés se fait sans grever vos finances.

Obtenir un modèle gratuit Créez un calendrier, développez du matériel et planifiez les forfaits pour les programmes de formation des employés de votre organisation grâce au modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

La cerise sur le gâteau ? Dès que vous marquez une demande dans le modèle comme « Planifiée », les agents Autopilot peuvent générer les sous-tâches habituelles (rédaction de plans, planification d'entretiens avec des experts, et même définition de points de contrôle qualité) afin que votre équipe n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain ou Brain MAX pour transformer instantanément les demandes de formation en forfaits de projet complets, avec des suggestions de tâches, des échéanciers et des dépendances, afin de ne jamais partir d'une page blanche. Créez des forfaits de formation personnalisés pour vos employés avec ClickUp Brain MAX Synchronisez ensuite tout dans ClickUp Calendrier, où Brain détecte automatiquement les chevauchements d'horaires et recommande des ajustements, pour un déploiement fluide et gratuit.

Étape 3 : Concevez l'expérience d'apprentissage

À cette étape, l'objectif est de concevoir un parcours qui respecte le temps des personnes tout en leur donnant exactement ce dont elles ont besoin pour réussir. C'est là que la créativité entre en jeu.

Qui sont les apprenants ? Que savent-ils déjà et que doivent-ils retenir ? La meilleure approche consiste peut-être à leur proposer une brève vidéo explicative, ou une série de micro-leçons intégrant des tests de connaissances.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Commencez à esquisser le flux dans un tableau blanc ClickUp: faites glisser des notes autocollantes pour les modules, ajoutez des flèches pour le séquençage, puis convertissez-les en tâches en un clic.

Créez des diagrammes et des organigrammes pour mapper votre forfait de formation d'employés avec ClickUp Tableau blanc

Lorsque vient le moment de rédiger du contenu, récupérez des références à partir de documents, de Google Drive ou de Slack à l'aide de la recherche IA d'entreprise, afin de ne pas perdre des heures à rechercher des informations.

Et si vous interviewez un expert en la matière, laissez l'IA Notetaker de ClickUp enregistrer l'appel, mettre en évidence les décisions et les ajouter directement à vos documents de conception dans ClickUp.

Enregistrez, transcrivez et analysez facilement vos réunions grâce à l'outil AI Notetaker de ClickUp

Étape 4 : Produisez rapidement (et en toute sécurité) du contenu de formation

La création de supports de formation est généralement le principal obstacle dans les opérations de formation. Les scripts restent bloqués en phase de révision, la modification en cours des vidéos prend trop de temps et, avant même de vous en rendre compte, les dates de lancement sont repoussées.

L'astuce consiste à maintenir un cycle serré et à intégrer l'IA à chaque étape : création des premières ébauches, accélération des révisions, affinement en fonction de directives prédéfinies et publication.

À cette étape, vous souhaiterez peut-être disposer de des invites claires et de modèles de développement de contenu pour guider la génération par l'IA. L'astuce consiste à externaliser les tâches répétitives à l'IA, tout en veillant à ce que l'examen par des experts en la matière reste au cœur du contrôle qualité.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Enregistrez des vidéos explicatives rapides pour vos modules de formation avec ClickUp Clips et intégrez-les directement dans vos tâches de formation respectives pour révision. Si vous préférez dicter un script ou un document, Talk to Text transforme vos pensées en brouillon quatre fois plus rapidement que la saisie au clavier.

Enregistrez, partagez et organisez vos enregistrements d'écran sans quitter votre espace de travail grâce à ClickUp Clips

Chaque brouillon peut être automatiquement transmis aux réviseurs grâce aux mises à jour de statut déclenchées par ClickUp Automatisations, ce qui permet à tout le monde de rester synchronisé sans avoir à envoyer de rappels manuels.

💡 Conseil de pro : créez des canaux ClickUp Discuter dédiés à chaque initiative de formation, où les experts collaborent avec des agents IA capables de lire votre base de connaissances et de suggérer des améliorations de contenu. Utilisez Hub Documents de ClickUp pour assurer la maintenance d'un référentiel de connaissances complet auquel les agents IA peuvent se référer lors de la création de contenu, afin de répondre aux normes attendues.

Étape 5 : Dispenser et inscrire

Vous avez créé le contenu, il ne vous reste plus qu'à le mettre entre de bonnes mains. Décidez si les employés apprendront dans votre LMS, à travers des tâches intégrées à leur flux de travail ou lors d'une session en direct. Accompagnez le déploiement d'une brève annonce qui leur explique pourquoi cela est important aujourd'hui, et pas seulement de quoi il s'agit.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Les modèles d'automatisation de ClickUp permettent de créer et d'attribuer automatiquement des tâches d'apprentissage personnalisées lorsque la formation est approuvée. Les apprenants peuvent s'inscrire eux-mêmes et marquer les étapes de progression grâce aux statuts de tâches personnalisés dans ClickUp.

L'agent de réponses automatiques dans les canaux de discuter est le fournisseur, prestataire, de réponses instantanées aux questions des apprenants en accédant à l'ensemble de votre base de connaissances, tandis que ClickUp Brain accélère l'apprentissage en faisant apparaître instantanément les informations pertinentes provenant de l'ensemble de votre environnement de travail.

Répondez aux questions répétitives dans les canaux de discuter ClickUp, automatisez les rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents

Étape 6 : Assister les apprenants dans leur flux de travail

Quelle que soit la qualité de votre formation, des questions surgiront inévitablement. La différence entre la réussite et la frustration réside souvent dans la facilité d'accès à l'assistance.

Un document FAQ évolutif, des rappels rapides et des tests de connaissances intégrés au flux de travail aident les apprenants à se sentir guidés et à ne pas se sentir laissés pour compte.

Votre stratégie d'engagement doit tirer parti de /IA pour créer des communautés d'apprentissage dynamiques, en tant que fournisseur de tutorat intelligent et en adaptant le contenu en fonction des commentaires en temps réel. L'idée est de transformer la consommation passive de contenu en expériences d'apprentissage actives et collaboratives.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Les canaux de discuter deviennent des communautés d'apprentissage dynamiques où les agents Autopilot effectuent des vérifications de connaissances déclenchées par des mots-clés ou des expressions spécifiques. Et si quelqu'un tape « Je suis bloqué à l'étape 3 » dans un commentaire, les agents peuvent intervenir avec une réponse toute prête ou le signaler pour un suivi humain.

Les agents Autopilot peuvent même publier des formulaires de commentaires directement dans les canaux de discuter et les commentaires de tâches lorsque les apprenants achevent les modules.

Étape 7 : Mesurer le retour sur investissement et l'impact

En fin de compte, la formation et le développement doivent prouver leur impact. Les rapports générés par /IA doivent non seulement suivre qui a achevé quelle formation, mais aussi comment celle-ci se traduit en amélioration des performances, en développement des compétences et en résultats commerciaux.

Les gens terminent-ils la formation ?

Cela a-t-il permis de réduire le nombre de tickets d'assistance ?

Le temps de formation des nouveaux employés a-t-il été réduit ?

Les réponses concrètes proviennent du suivi des indicateurs avancés (tels que la progression et la satisfaction) et des indicateurs retardés (tels que la productivité et la fidélisation).

💡 Conseil de pro : pour être efficace, la mesure nécessite des tableaux de bord qui agissent en tant que fournisseurs, prestataires, d'informations à plusieurs niveaux : progression individuelle des apprenants, performances de l'équipe et impact sur l'organisation. Cela inclut des analyses prédictives qui identifient les apprenants susceptibles de prendre du retard et recommandent des interventions avant que des problèmes ne surviennent.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Au lieu de jongler avec des feuilles de calcul et des rapports LMS cloisonnés, créez un tableau de bord ClickUp qui rassemble en temps réel vos indicateurs clés de performance (KPI) les plus importants en matière de formation. Ajoutez des cartes pour afficher les tendances en matière d'inscription et d'achèvement, le temps moyen nécessaire pour terminer chaque module et les taux de réussite aux quiz.

Configurez votre tableau de bord personnalisé pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) en matière de formation et de développement en quelques clics grâce à l'interface intuitive de ClickUp

Ajoutez des cartes IA pour résumer les risques, comme les modules présentant un taux d'abandon élevé ou les cohortes en retard, et laissez les agents Autopilot relancer automatiquement les apprenants à l'approche des échéances.

Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour résumer les risques liés à vos programmes de formation des employés

✅ Le résultat ? Vous disposez d'une source unique et fiable pour évaluer l'impact de la formation, et les dirigeants peuvent constater le retour sur investissement sans vous demander de préparer un autre dossier.

Étape 9 : Traduisez les enseignements en forfaits de croissance individuels

Que faites-vous une fois qu'une cohorte a terminé ? Traduisez les apprentissages en objectifs de développement personnel : objectifs trimestriels en matière de compétences, missions ambitieuses ou bilans avec le responsable. Une seule formation peut être très efficace, mais son impact est décuplé lorsqu'elle s'inscrit dans un processus de développement continu.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Lancez le modèle de forfait de développement des employés ClickUp pour donner à chaque personne une feuille de route structurée. Liez ces forfaits à l'initiative de formation parent afin de pouvoir suivre la progression, depuis la croissance individuelle jusqu'à l'impact organisationnel.

Obtenir un modèle gratuit Donnez à votre équipe les moyens d'acquérir de nouvelles compétences et montrez votre validation envers leur développement grâce au modèle de forfait de développement des employés de ClickUp

Le modèle vous permet également de suivre la progression de chaque membre de l'équipe sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Il est facile d'encourager les améliorations et de célébrer les réalisations grâce aux jalons intégrés à ClickUp.

Étape 10 : Standardiser et adapter

Enfin, rendez le processus reproductible.

Documenter votre stratégie peut vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Vous pouvez même enregistrer les flux de travail de réussite sous forme de modèles et les revoir chaque trimestre afin de maintenir le contenu à jour.

C'est ainsi que /IA devient un moteur d'apprentissage et de croissance constants dans toute l'entreprise.

🦄 Comment ClickUp peut vous aider :

Enregistrez l'ensemble de votre installation sous forme de modèle d'espace dans ClickUp. Ainsi, chaque nouvelle formation démarre avec le même formulaire d'inscription, les mêmes tableaux de bord, les mêmes automatisations et les mêmes agents IA déjà en place. Et lorsque les dirigeants vous demandent « Quelles sont les dernières nouvelles concernant la formation à la conformité ? », vous pouvez vous appuyer sur Enterprise AI Search pour récupérer instantanément la réponse dans tout votre environnement de travail.

Trouvez rapidement l'emplacement des informations dans votre environnement de travail grâce à la recherche IA d'entreprise de ClickUp

📮 ClickUp Insight : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche IA d'entreprise de ClickUp unifie tout votre travail (tâches, documents, e-mails et chats) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

en décomposant les choses de cette manière, l'IA cesse d'être abstraite. Elle devient un partenaire pratique à chaque étape de la formation, vous aidant à forfait plus intelligemment, à agir plus rapidement et à offrir des expériences qui marquent vraiment les esprits.

Comment mesurer le retour sur investissement de la formation des employés

La question que tout dirigeant finit par se poser est simple : « Cela en valait-il la peine ? »

Sans mesure claire, la formation et le développement risquent d'être considérés comme un centre de coûts plutôt que comme un moteur de croissance.

🤝 Rappel amical : vous devez établir des indicateurs de référence clairs avant de commencer toute formation.

L'astuce consiste à mesurer à la fois les indicateurs avancés et les indicateurs retardés.

les indicateurs clés* vous permettent de savoir rapidement si les employés s'intéressent au contenu et le parcourent comme prévu

les indicateurs de retard* révèlent si ces efforts se sont traduits par une amélioration des performances, de la productivité ou de la fidélisation à long terme

📌 Commencez par les bases : taux d'inscription, pourcentages d'achèvement et contrôles des connaissances. Ceux-ci montrent la portée et l'efficacité à un niveau superficiel.

📌 Allez plus loin : suivez le temps nécessaire pour que les nouvelles recrues deviennent productives, les taux d'erreur au travail ou la réduction du nombre de tickets d'assistance.

📌 Enfin, établissez la connexion entre la formation et des résultats commerciaux plus concrets tels que la croissance de l'équipe commerciale, la satisfaction client ou l'amélioration de la fidélisation. C'est alors que la formation et le développement commencent à parler le langage qui intéresse les dirigeants.

Voici un tableau simple présentant les indicateurs clés pour vous aider à démarrer :

*indicateurs Ce qu'il mesure Pourquoi est-ce important ? Exemple taux d'inscription* pourcentage d'employés cibles qui commencent la formation Témoigne d'une prise de conscience et d'une accessibilité ; les faibles évaluations peuvent indiquer des problèmes de communication 85 % d'inscriptions dès la première semaine *taux de réussite d'achèvement pourcentage de personnes ayant terminé le programme Indique l'engagement et la persévérance, essentiels pour la conformité et l'adoption Garantit que les employés terminent non seulement leur formation, mais qu'ils apprennent réellement Rétention des connaissances Résultats de quiz/tests, vérification des compétences appliquées Garantit que les employés ne se contentent pas de terminer les modules, mais qu'ils apprennent réellement taux de réussite supérieur de 25 % après des rappels adaptatifs basés sur l'IA *délai de productivité À quelle vitesse les nouvelles recrues ou les employés ayant suivi une formation de perfectionnement atteignent-ils le niveau de compétence requis ? Relie directement la formation à l'impact Business ; montée en puissance plus rapide = coûts réduits Réduction du temps de mise en route de 6 à 4 semaines évaluation d'erreur/de tickets d'assistance* Nombre d'erreurs, de retouches ou de problèmes d'assistance après la formation Découvrez si la formation se traduit par une réduction des erreurs et un fonctionnement plus fluide baisse de 30 % des escalades au service client Fidélisation des employés pourcentage d'employés restant plus d'un an après la formation Crée la connexion entre la formation et l'engagement et la fidélité des employés augmentation de 25 % du taux de rétention au cours de la première année impact sur les indicateurs clés de performance (KPI) de l'entreprise* Équipe commerciale, NPS, productivité, perte de clientèle Alignez le retour sur investissement de la formation sur les objectifs déjà suivis par les dirigeants Les équipes commerciales ayant suivi une formation ont atteint un quota supérieur de 15 %

Cas d'utilisation et exemples concrets : les meilleures entreprises qui utilisent l'IA dans la formation des employés

Voyons comment les grandes entreprises utilisent l'IA pour le travail de la formation :

Une réalité virtuelle immersive pour une formation plus sûre et plus intelligente

Walmart optimise sa formation grâce à la réalité virtuelle améliorée par l'IA. Les employés sont placés dans des situations de vente au détail simulées, telles que la gestion d'un flux de clients aux heures de pointe ou le nettoyage d'un déversement, tandis que l'IA effectue le suivi de leurs réactions, de leurs décisions et de leur niveau de confiance.

🎯 Cela a permis d'augmenter les performances de 10 à 15 % et de réduire considérablement le temps de formation de 95 %.

IA comme mémoire pour la formation des nouveaux employés

En Allemagne, DHL n'automatise pas la formation à l'IA pour gagner en efficacité, mais pour survivre à une crise démographique. Un tiers de son personnel d'assistance en Allemagne devrait prendre sa retraite au cours des cinq prochaines années, emportant avec lui des décennies de savoir-faire inestimable. Plutôt que de voir cette expertise disparaître, DHL s'est tourné vers l'IA pour constituer sa banque de connaissances.

Lorsqu'un employé de première ligne quitte l'entreprise, il passe un « entretien de départ » structuré avec un agent IA formé à partir de manuels officiels. L'IA ne se contente pas de réciter les procédures, elle vérifie la compréhension et demande : « Ai-je bien compris ? » Si l'employé qui quitte l'entreprise signale une exception ou une modification subtile, le système l'apprend en temps réel. Par exemple, si plusieurs coursiers signalent une confusion au sujet d'un itinéraire ou d'une procédure personnalisée particulière, l'IA intègre cette information dans la formation future, afin que les nouvelles recrues ne se heurtent pas au même obstacle.

🎯 Le résultat est une expérience de formation personnalisée qui s'adapte au rythme et au contexte de chaque employé, tout en restant ancrée dans les connaissances collectives de l'organisation.

Recrutement et intégration à grande échelle basés sur l'IA

Chaque année, Unilever examine près de 1,8 million de candidatures, rendant les méthodes de recrutement traditionnelles insoutenables. Pour passer à la vitesse supérieure, l'entreprise s'est associée à Pymetrics et HireVue afin de lancer un processus de sélection basé sur l'IA qui commence par des évaluations ludiques. Les candidats jouent à des jeux basés sur les neurosciences afin de mesurer des traits de caractère tels que le raisonnement, la propension au risque et la capacité d'adaptation. Les candidats prometteurs passent ensuite à des entretiens vidéo évalués par l'IA, qui analyse la voix, les expressions et l'utilisation des mots.

🎯 Ce changement a permis d'économiser plus de 50 000 heures d'entretien, de réduire les coûts de recrutement de plus d'un million de livres sterling par an et d'augmenter la diversité de 16 %. Il est à noter que le taux d'achèvement a grimpé en flèche pour atteindre 96 %, contre seulement 50 % auparavant.

De plus, pour aider les nouveaux employés à s'intégrer, Unabot, un chatbot multilingue, répond à toutes les questions relatives au lieu de travail, du stationnement à la paie, tout en tenant compte de l'emplacement et du rôle, afin que les employés se sentent assistés dès le premier jour.

Défis et bonnes pratiques pour une formation efficace des employés

L'IA a le potentiel de transformer la formation, mais le déploiement de programmes basés sur l'IA comporte son lot d'obstacles. Et si vous ne faites pas de forfait pour eux, l'engouement retombe rapidement.

Près de 58 % des responsables de la formation et du développement citent le déficit croissant de compétences et la lenteur de l'adoption de l'IA comme leurs principaux obstacles, ce qui montre clairement que sans une mise à niveau rapide des compétences et une bonne maîtrise de l'IA, les programmes de formation risquent de prendre du retard.

⚠️ L'un des plus grands défis est la qualité des données. L'IA n'est aussi intelligente que les données d'apprentissage qui lui sont fournies. Si vos dossiers de formation sont dispersés, obsolètes ou incohérents, vous obtiendrez des recommandations médiocres et des apprenants frustrés.

🎯 Bonnes pratiques : vérifiez toujours vos sources de données afin que l'IA s'appuie sur des informations précises et à jour.

⚠️ Un autre obstacle est la gestion du changement. Les employés peuvent craindre que l'IA soit là pour les remplacer, et non pour les assister. Sans un discours clair expliquant que l'IA améliore leur travail, son adoption en pâtit.

🎯 Bonnes pratiques : associez chaque initiative d'IA à un forfait de communication qui présente l'IA comme un copilote et non comme un remplacement.

⚠️ Il existe également un risque de surautomatisation : lorsque tout semble robotisé, vous perdez l'élément humain du mentorat et du coaching qui permet de retenir les connaissances acquises. 45 % des professionnels de la formation et du développement s'inquiètent du fait que l'IA remplace les formateurs humains, tandis qu'environ 30 % des premiers utilisateurs rapportent des problèmes de qualité avec le contenu de formation généré par l'IA.

Dans la plupart des cas d'utilisation que nous observons, même dans le monde de l'entreprise (où les applications d'intérêt sont légion), l'IA sert généralement à améliorer la productivité humaine. C'est là qu'elle excelle aujourd'hui. Et les entreprises, pour diverses raisons, tant pour ses avantages que pour la responsabilité juridique, aucune d'entre elles ne dit « Tenez, exécutez ce script d'IA et laissez-le faire ». Elles parlent toujours d'un humain dans la boucle.

🎯 Bonnes pratiques : Gardez l'humain dans la boucle. Utilisez l'IA pour les tâches administratives lourdes, mais laissez les managers et les formateurs s'occuper du coaching et du contexte.

⚠️ Enfin, mesurer l'impact peut s'avérer difficile. Si vous ne vous intéressez qu'aux indicateurs superficiels tels que l'achevé, vous risquez de passer à côté de l'amélioration réelle des performances professionnelles grâce aux compétences en IA.

🎯 Bonnes pratiques : définissez des indicateurs de réussite clairs dès le départ (comme le temps nécessaire pour atteindre la productivité ou la réduction des erreurs), afin de ne pas avoir à vous démener pour prouver le retour sur investissement par la suite. Et surtout, répétez souvent : considérez la formation comme le lancement d'un produit, recueillez des commentaires et affinez-la.

Lorsque les organisations parviennent à cet équilibre, en adoptant les technologies d'IA pour gagner en efficacité tout en préservant le caractère humain de l'apprentissage, elles évitent non seulement les écueils courants, mais elles mettent également en place des programmes auxquels les employés font confiance, auxquels ils adhèrent et dont ils tirent profit à long terme.

L'avenir de /IA pour la formation et le développement des employés

Le rapport 2024 Global Workforce Insights de PwC souligne que seuls 9 % des employés utilisent quotidiennement l'IA, tandis que 25 % n'y ont même pas accès et n'ont reçu aucune formation. Cet écart constitue l'un des principaux obstacles à la concrétisation des promesses de l'IA.

Imaginons un avenir où l'IA dans la formation ne sera plus seulement une « technologie cool », mais un fondement stratégique pour l'apprentissage, la croissance et la résilience de la main-d'œuvre.

Les investissements dans les programmes de formation basés sur l'IA (/IA) continuent d'augmenter à mesure que les coûts diminuent

Les plateformes de formation basées sur l'IA peuvent réduire les coûts de 30 à 50 % par rapport à la formation traditionnelle, tout en augmentant les évaluations de conformité.

Comment ?

D'une part, les outils d'IA générative accélèrent la création de contenu, réduisant l'échéancier de développement jusqu'à 70 %

Les outils d'IA automatisent les tâches répétitives telles que les contrôles de connaissances, la notation et les mises à jour des politiques, ce qui permet aux équipes de formation et de développement de consacrer moins de temps aux tâches administratives

Des analyses intégrées et des incitations intelligentes garantissent que les employés achèvent effectivement les modules obligatoires, ce qui explique pourquoi les premiers utilisateurs font état de taux de conformité plus élevés

Ajoutez à cela un accès à la demande (plus besoin de détourner les employés de leur travail pour des sessions en présentiel) et le retour sur investissement s'accumule rapidement

cela s'accompagne d'une augmentation des budgets des entreprises consacrés à la formation basée sur l'IA (hausse de 28 % entre 2022 et 2024).

L'apprentissage devient adaptatif et immersif par défaut

Les contenus personnalisés et disponibles au moment opportun ne seront plus exceptionnels. Ils deviendront la norme. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que l'apprentissage personnalisé par /IA permet une rétention des connaissances supérieure de 42 % à celle des méthodes traditionnelles.

Les entreprises constatent des tendances similaires (une augmentation de 60 % de l'engagement) autour des expériences de formation immersives. Les simulations VR/AR basées sur l'IA permettent de s'entraîner en toute sécurité grâce à des analyses en temps réel et à des ajustements automatiques de la courbe d'apprentissage.

Les assistants IA deviennent de véritables membres de l'équipe

IA passe de l'administrateur traditionnel des RH à un travail de conseil en ressources humaines, grâce à des assistants virtuels qui agissent en tant que fournisseurs de connaissances cognitives, comme Alexa

Attendez-vous à des « agents d'apprentissage » qui encadrent, encouragent et détectent les problèmes avant même que les responsables RH ne s'en aperçoivent.

La formation se divise entre les compétences et les valeurs

À mesure que l'IA prend en charge les tâches routinières, la formation s'orientera vers le jugement, l'éthique et la collaboration, des compétences que les machines ne peuvent reproduire.

L'équité mondiale s'améliore (si elle est terminée bien)

La capacité de l'IA à traduire, localiser et personnaliser le contenu pourrait démocratiser l'apprentissage dans toutes les langues, toutes les régions géographiques et tous les rôles. Mais cela n'est possible que si les organisations investissent dans une conception inclusive.

Ce qu'en disent les leaders d'opinion Sur le front de l'impact humain, des entreprises telles que BetterUp enregistrent déjà un taux de satisfaction de 95 % avec leurs outils de coaching basés sur l'IA, ce qui suggère que les modèles hybrides pourraient offrir le juste équilibre entre échelle et empathie

la confiance est tout aussi importante que la formation : les employés ont besoin d'accès, de conseils et d'une adaptation réaliste de leur poste pour adopter efficacement les principes fondamentaux de l'IA PwC souligne que: les employés ont besoin d'accès, de conseils et d'une adaptation réaliste de leur poste pour adopter efficacement les principes fondamentaux de l'IA

Faites travailler la formation des employés basée sur l'IA pour vous

Si l'on s'en tient aux principes fondamentaux, la mise en œuvre de l'IA dans la formation des employés n'est pas très différente de la mise en place d'un programme traditionnel solide de développement des employés. L'essentiel reste le même : concevoir des programmes qui s'inscrivent dans la durée, sont évolutifs et ont un impact mesurable.

La seule différence est que les organisations qui tirent actuellement profit de l'IA ne font pas d'expérimentations isolées ; elles intègrent l'IA dans leurs flux de travail quotidiens.

C'est exactement ce que permet ClickUp. De la planification des déploiements à la collecte des commentaires, en passant par la mise en place de micro-apprentissages et le suivi du retour sur investissement, ClickUp est votre application tout-en-un pour le travail et votre copilote IA pour la formation et le développement. Grâce à des fonctionnalités telles que Brain MAX, Talk to Texte, AI Champs et Autopilot Agents, vous transformez chacun de vos programmes de formation et de développement en un moteur d'apprentissage continu qui stimule les performances dans toute l'entreprise.

Avec des outils tels que ClickUp, l'avenir s'annonce prometteur : créer des systèmes où l'IA se charge des tâches fastidieuses et où les personnes apportent le contexte, la créativité et l'accompagnement qui rendent l'apprentissage pertinent. Vous souhaitez découvrir cet avenir dès maintenant ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp !

Foire aux questions (FAQ)

L'IA peut-elle créer du contenu de formation ?

Oui. /IA peut rédiger des scripts, générer des quiz ou même créer des modules de micro-apprentissage, ce qui réduit considérablement le temps de production. La révision humaine est essentielle pour garantir l'exactitude, la pertinence et le contexte.

Comment l'IA peut-elle personnaliser la formation des employés et les parcours d'apprentissage ?

L'IA analyse les données relatives aux employés (rôle, performances, apprentissages collés) afin de recommander des contenus adaptés à chaque apprenant. Elle adapte les parcours de manière dynamique, garantissant ainsi que les employés obtiennent le matériel approprié au moment opportun.

Quels indicateurs de suivi devons-nous mettre en place pour mesurer le retour sur investissement de la formation ?

Suivez les inscriptions, les résultats et la rétention des connaissances (indicateurs avancés), ainsi que les résultats commerciaux tels que la réduction des erreurs, l'accélération de la productivité et l'amélioration de la rétention (indicateurs retardés) pour obtenir une image complète du retour sur investissement.

Comment l'IA facilite-t-elle l'intégration et la formation des employés ?

L'IA automatise les flux de travail d'intégration, génère des parcours d'apprentissage personnalisés et agit en tant que fournisseur, prestataire d'assistance en temps réel via des chatbots ou des agents, aidant ainsi les nouvelles recrues à se mettre à niveau plus rapidement et avec moins de supervision manuelle.

Les plateformes réputées utilisent des systèmes de sécurité, de cryptage et de contrôle d'accès de niveau entreprise. Vérifiez toujours la conformité avec les normes telles que le RGPD, SOC 2 ou ISO 27001 avant toute adoption.

L'IA va-t-elle remplacer les formateurs ou les équipes de formation et de développement ?

Non. L'IA réduit le travail administratif et personnalise l'apprentissage à grande échelle, mais les formateurs humains fournissent le contexte, le mentorat et l'empathie. L'IA fonctionne mieux en tant qu'assistante, et non en tant que remplaçante.