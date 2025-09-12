Marketing WhatsApp Business : comment atteindre et convertir des clients

Le monde devient de plus en plus bruyant, tout le monde voulant attirer l'attention de vos clients personnalisés. Pour aggraver les choses, la capacité d'attention diminue plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer.

Si être visible auprès de vos clients personnalisés est le défi n° 1 de votre marque, le marketing WhatsApp pour l'entreprise peut vous aider à vous démarquer.

Avec un taux d'ouverture de 98 % et des temps de réponse ultra-rapides, il offre ce que les e-mail et les réseaux sociaux ne peuvent pas offrir : attention, immédiateté et intimité.

Dans ce guide, nous partageons tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation du marketing WhatsApp pour votre entreprise. Bonus : nous vous montrerons également comment ClickUp vous aide à coordonner l'ensemble de votre flux de travail marketing WhatsApp en un seul endroit.

Qu'est-ce que le marketing WhatsApp entreprise ?

Le marketing WhatsApp Business consiste à utiliser WhatsApp pour promouvoir vos produits, communiquer directement avec vos clients et stimuler les ventes grâce à une communication personnalisée et bidirectionnelle.

Ce formulaire de marketing conversationnel vous permet d'envoyer des messages marketing tels que des offres spéciales, des annonces de lancement de produits, des rappels de paniers abandonnés, des mises à jour de commandes et des conseils ou guides utiles.

Les petites entreprises utilisent généralement l'application gratuite WhatsApp Business, tandis que les grandes marques utilisent la plateforme WhatsApp Business (API) pour automatiser et développer leur portée.

Rappel : conformément à la politique commerciale et à la politique commerciale de WhatsApp, vous ne pouvez envoyer des messages marketing ou promotionnels qu'aux personnes qui ont donné leur permission, c'est-à-dire qui vous ont donné leur permission explicite de les contacter via WhatsApp.

remarque : * Les comptes d'entreprise WhatsApp ont des objectifs distincts des comptes personnels. WhatsApp personnel est conçu pour les messages privés quotidiens entre amis et famille. En revanche, WhatsApp Business est spécialement conçu pour la communication commerciale. Il comprend des fonctionnalités telles que les profils d'entreprise, les réponses rapides, les libellés et les catalogues. De plus, il est soumis aux politiques de communication commerciale de WhatsApp.

Pourquoi utiliser WhatsApp pour le marketing ?

Pour commencer, WhatsApp compte près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels dans 180 pays et 60 langues. Mais sa véritable valeur va bien au-delà de sa simple portée.

Voici pourquoi WhatsApp Entreprise mérite une place dans votre stratégie de communication marketing:

Engagement élevé : les messages WhatsApp ont un les messages WhatsApp ont un taux d'ouverture de 98 % , contre 20 % en moyenne pour les e-mails. Mieux encore, 90 % sont lus dans les 3 minutes. Cette instantanéité est précieuse pour les ventes flash et les rappels d'évènements

Fonctionnalités multimédias et interactives riches : WhatsApp prend en charge les images de produits, les vidéos, les PDF, les messages audio et les autocollants. Grâce à l'API WhatsApp Business, vous pouvez également ajouter des boutons pour rendre les messages interactifs, comme des sondages « Oui/Non » ou des liens « tap-to-buy » (cliquer pour acheter)

Communication bidirectionnelle en temps réel : la communication via WhatsApp accélère les ventes et élimine les frictions. En exemple, si quelqu'un voit votre produit et demande : « Est-il disponible en taille M et en bleu ? », une réponse rapide peut transformer son intérêt en achat immédiat

Haute confiance et sécurité : les messages marketing WhatsApp sont cryptés de bout en bout et liés à des numéros de téléphone réels. De plus, les badges d'entreprise vérifiés ajoutent un niveau supplémentaire de crédibilité

*marketing rentable : l'application WhatsApp Business est gratuite, et même les coûts liés à l'API sont inférieurs à ceux des SMS ou des publicités payantes. Vos messages marketing ne nécessitent pas de créations ou d'espaces publicitaires coûteux

S'intègre dans une stratégie omnicanale : vous pouvez utiliser l'e-mail pour des mises à jour détaillées, les réseaux sociaux pour attirer des prospects, puis les inviter sur WhatsApp pour un suivi rapide et personnalisé. De nombreux CRM intègrent également WhatsApp, ce qui vous permet de discuter des e-mails au même endroit

👀 Le saviez-vous ? WhatsApp a été initialement créé pour afficher des mises à jour de statut telles que « au travail » ou « batterie faible ». La messagerie a été ajoutée par la suite, mais est rapidement devenue la fonctionnalité principale.

Comment utiliser WhatsApp pour le marketing d'entreprise : stratégies et exemples concrets

De l'obtention de vos premières inscriptions à l'automatisation de la diffusion de contenus personnalisés, voici comment utiliser la plateforme WhatsApp Business dans votre stratégie marketing comme un pro. Nous avons également inclus des exemples concrets de campagnes marketing WhatsApp de réussite pour vous inspirer.

1. Créez des listes d'abonnés

Contrairement aux canaux passifs tels qu'Instagram ou la télévision, l'application de messagerie WhatsApp vous oblige à attirer l'attention. Votre marque ne peut pas simplement diffuser des messages à n'importe quel utilisateur WhatsApp ; vous devez obtenir permission. L'opt-in est obligatoire.

Étant donné que chaque abonné sur WhatsApp a explicitement demandé à recevoir vos communications, il s'agit de l'une des listes les plus ciblées et les plus pertinentes que vous puissiez constituer. Dans un monde qui s'éloigne des données tierces, ce type d'accès direct et basé sur le consentement est une mine d'or pour le marketing.

Voici quelques moyens de créer vos listes d'abonnés pour favoriser l'engagement personnalisé des clients :

*messages après l'achat : ajoutez une case à cocher lors du paiement pour demander aux clients s'ils souhaitent recevoir des mises à jour sur leur commande ou un accès anticipé via WhatsApp

Fenêtres contextuelles sur le site web : proposez un aimant à prospects, comme une réduction ou un guide gratuit, en échange d'une inscription à WhatsApp

Instagram/Meta CTA : utilisez les stories à la une ou les liens dans la biographie pour diriger le trafic vers un formulaire d'inscription WhatsApp ou un lien « cliquer pour discuter »

Codes QR : en magasin ou sur les emballages, utilisez des codes QR qui sont liés directement à votre flux d'inscription WhatsApp

Inscription à un évènement ou à un webinaire : demandez aux utilisateurs de s'inscrire pour recevoir des rappels ou du contenu bonus via votre compte WhatsApp Business lors de leur inscription

Précisez toujours ce que les utilisateurs peuvent attendre de votre marque. Dans ce cas, la marque partage ses mises à jour via l'application de messagerie.

📚 En savoir plus : Comment utiliser WhatsApp pour le CRM de l'entreprise afin de rationaliser les opérations

2. Personnalisez vos promotions

Compte tenu du taux d'ouverture de WhatsApp supérieur à 98 % (contre seulement 20 % pour les e-mails ), vos clients sont plus susceptibles de cliquer sur votre message WhatsApp et de le lire.

Mais ce type d'accès implique des enjeux plus importants. La barre de pertinence est beaucoup plus élevée.

Commencez par segmenter votre liste d'abonnés en petits groupes en fonction des données démographiques des clients, de leur historique d'achat, de leurs intérêts, de leur emplacement ou de la date de leur dernière interaction.

Ensuite, utilisez la fonctionnalité Étiquettes pour classer chaque contact dans différentes catégories, telles que « Nouveau client », « VIP » ou « Acheteur saisonnier ». Vous pouvez également attribuer différentes couleurs aux étiquettes pour les distinguer visuellement.

Simplifiez la gestion des discuter grâce à la fonctionnalité WhatsApp Business Label

Grâce à ces libellés, vous pouvez personnaliser plus efficacement vos campagnes marketing WhatsApp :

Personnalisez les suggestions de produits en fonction de l'historique des achats

Envoyez des offres d'anniversaire ou des rappels de renouvellement liés aux derniers achats

Ciblez géographiquement vos messages en fonction de la disponibilité des livraisons ou des promotions locales.

Créez des étiquettes dans votre CRM pour les types de clients (par exemple, clients à forte valeur, retours fréquents, amateurs de coupons) et mappez-les aux flux de campagne

👀 exemple Le détaillant de mode et d'articles lifestyle 6thStreet a adopté la plateforme WhatsApp Business afin d'améliorer l'engagement en baisse sur les canaux marketing traditionnels tels que les e-mails, les notifications push et les SMS. La marque a envoyé les messages suivants aux utilisateurs qui avaient donné leur accord : Message de bienvenue personnalisé pour les nouveaux utilisateurs

Recommandations personnalisées de produits pour fidéliser les clients

Campagnes de messages promotionnels envoyés à des clients personnalisés en fonction de la récence, de la fréquence et de la valeur monétaire

Messages relatifs aux paniers abandonnés

Messages marketing de suivi envoyés dans les 24 heures suivant l'achat

Campagnes en cours, y compris les alertes de soldes Résultat : Augmentation de 10 fois du taux de conversion des nouveaux acheteurs par rapport aux autres canaux

Augmentation de 6 fois des conversions de paniers abandonnés par rapport aux e-mail et aux notifications push

💡 Conseil de pro : Les modèles CRM de ClickUp vous offrent un cadre pré-construit pour gérer chaque étape de votre relation, de la première inscription au suivi après-vente. Au lieu de créer manuellement des rappels de panier, des mises à jour d'expédition ou des demandes d'avis, les modèles vous aident à standardiser et à automatiser ces flux de travail récurrents.

3. Envoyez des messages diffusés lors du lancement de produits

Lorsque vous annoncez un produit sur les réseaux sociaux, celui-ci est en concurrence avec des algorithmes, des mèmes et des publicités. Mais sur WhatsApp, il apparaît à côté du message d'un ami, ce qui signifie plus d'attention et une action plus rapide.

La fonctionnalité Diffusion de l'application WhatsApp Business vous permet d'annoncer le lancement d'un produit directement dans la messagerie instantanée de l'utilisateur.

Voici ce que vous devez inclure dans votre message client diffusé lors du lancement :

Un message court et percutant : « Nous venons de sortir quelque chose de nouveau 👀 »

Un CTA clair : « Appuyez ici pour être le premier à en profiter » ou « Répondez OUI pour avoir un aperçu »

Une image ou une vidéo : un élément visuel augmente toujours le nombre de clics

Exclusivité : « Disponible uniquement pour notre famille WhatsApp pendant les prochaines 24 heures »

Un teaser avant le lancement : « 🤫 Demain à 10 h, une nouveauté arrive chez [Votre marque] ! Préparez-vous... »

💡 Conseil de pro : Combinez les libellés avec les listes de diffusion pour envoyer des messages personnalisés à des groupes de clients spécifiques. En exemple, si une étiquette indique : premier achat : *Envoyez un message de remerciement et une réduction pour encourager une deuxième commande

Clients réguliers : Récompensez leur fidélité en leur offrant un accès anticipé ou des offres VIP

4. Automatisez les suivis et les séquences de nurturing

Plus de 74 % des consommateurs ont renoncé à un achat simplement parce qu'ils se sentaient trop submergés. Ce n'est pas étonnant. Vos consommateurs sont bombardés de messages, de publicités, de distractions, d'allégations et de bruit.

Mais la bonne nouvelle, c'est que les messages WhatsApp vous aident à vous démarquer. Et vous pouvez automatiser ce processus à l'aide du logiciel CRM de ClickUp. Pensez à l'hyperpersonnalisation à grande échelle. Voici comment :

rappels de panier abandonné : *Si un acheteur laisse des éléments dans son panier, déclenchez un message WhatsApp dans un délai défini. Utilisez ClickUp CRM pour apposer une étiquette au statut du prospect et définir des règles d'automatisation pour des rappels basés sur le temps, personnalisés par catégorie de produit ou valeur du panier

mises à jour sur les expéditions :* une fois qu'une commande est expédiée ou en cours de livraison, tenez le client informé. À faire, effectuez la connexion de votre système de gestion des commandes à ClickUp CRM

demandes d'avis : *Après la livraison, ClickUp peut automatiquement attribuer une tâche pour envoyer une invitation à laisser un avis via WhatsApp. Une fois l'avis soumis, déclenchez l'envoi d'un message de remerciement accompagné d'un coupon pour leur prochain achat

Séquences de maturation des prospects : à l'aide de ClickUp CRM, segmentez et donnez une étiquette aux prospects chauds, puis configurez une série de messages WhatsApp qui informe vos prospects

Réponses automatiques intelligentes : utilisez la fonctionnalité « Message d'absence » de WhatsApp pour utilisez la fonctionnalité « Message d'absence » de WhatsApp pour envoyer des réponses automatiques en dehors des heures de bureau , redirigeant les utilisateurs vers votre FAQ ou votre chatbot. ClickUp peut suivre ces réponses automatiques et créer des tâches de suivi lorsqu'une réponse manuelle est nécessaire. Configurez les automatisations ClickUp pour modifier le statut d'une tâche et déclencher un rappel lorsqu'il est temps d'envoyer manuellement le message suivant

Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp Automatisations rend les processus d'entreprise plus efficaces !

💡 Conseil de pro : Demandez aux agents Autopilot de ClickUp d'effectuer des vérifications quotidiennes ou hebdomadaires dans votre environnement de travail et de signaler les retards. Un agent peut vérifier, par exemple, quels contacts n'ont pas reçu de suivi après avoir abandonné leur panier, ou quelles demandes d'avis client n'ont pas reçu de réponse. Il ajoute automatiquement un commentaire, met à jour un champ personnalisé ou réattribue la tâche au bon collègue, afin que votre équipe sache exactement ce qu'il faut faire. Obtenez le contexte des tâches et des documents grâce à ClickUp Autopilot Agents

5. Engagez vos clients grâce au marketing de contenu de contenu via WhatsApp

Vous n'avez pas besoin d'attendre que le client vous contacte pour interagir avec lui à l'aide de contenus utiles. Mettez en place un flux de travail dans lequel, dès que le client s'inscrit sur votre plateforme, vous interagissez avec lui à l'aide de contenus pré-rédigés.

Pensez à des guides pratiques pour des fonctionnalités spécifiques, à un blog qui répond aux questions fréquemment posées ou à des conseils rapides sur les produits envoyés à des jours précis de la semaine.

👀 exemple La marque française de soins pour la peau Clarins a mené une campagne à l'occasion de la Journée nationale du rouge à lèvres en envoyant des messages WhatsApp personnalisés à ses clients existants. L'objectif de cette campagne était de favoriser une relation de discussion avec la clientèle ayant accepté de recevoir des communications de Clarins. Les clients devaient sélectionner le type de rouge à lèvres qu'ils préféraient, puis une vidéo de leur sélection leur était présentée et ils étaient redirigés vers le site web de la marque pour obtenir des conseils personnalisés afin de trouver la teinte qui leur convenait. Résultat : 4. Taux d'ouverture 5 fois supérieur à celui des e-mail

Taux de conversion 7 fois supérieur à celui des e-mail

Votre marque peut également adopter une approche similaire. Mais si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise ou entrepreneur dans le domaine du commerce électronique et que vous devez gérer plusieurs tâches, la rédaction manuelle de chaque message prend beaucoup de temps. Même si vous disposez d'un contenu long, celui-ci doit être réutilisé dans des mises en forme plus courtes.

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, vous aide à convertir votre contenu en messages prêts à être envoyés sur WhatsApp.

Découvrez par exemple comment ClickUp Brain crée des textes que vous pouvez ensuite peaufiner et envoyer.

Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu exploitable pour le marketing WhatsApp

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour résumer les questions récurrentes issues des discussions WhatsApp, telles que « Ce produit est-il sans danger pour les enfants ? » ou « Quelle est la politique de retour ? ». Transformez-les en messages réutilisables, FAQ ou conseils pédagogiques.

De plus, Brain vous aide également à convertir votre texte en visuel.

✨ Essayez cette invite, instructions invite 1 : *Rédigez 3 conseils de soins de la peau pour mes acheteurs qui ont la peau grasse, en leur suggérant ce qu'ils peuvent faire en été pour garder une peau saine Invite 2 : Pouvez-vous créer une publication sur les réseaux sociaux avec ces conseils pour Instagram ? Convertissez-la en un visuel, dans un style rétro. Invitez Brain à créer des visuels qui peuvent accompagner votre message WhatsApp

Bonus : si vous gérez plusieurs campagnes, canaux et personas, envisagez de passer à ClickUp Brain MAX. Contrairement aux assistants IA standard, Brain MAX offre une connexion à tous vos outils, tels que Google Drive, OneDrive, SharePoint, etc. Récupérez instantanément des documents sur les produits, des scripts d'assistance ou d'anciens articles de blog et transformez-les en messages prêts à être envoyés sur WhatsApp sans changer d'onglet. Vous pouvez même utiliser des commandes vocales pour demander à Brain MAX de rédiger ou de mettre à jour des séquences de messages, de résumer de longs documents pour des campagnes de marketing goutte à goutte ou de trouver la bonne ressource dans votre environnement de travail. Pour en savoir plus sur Brain MAX, regardez cette vidéo!

🧠 Anecdote amusante : en juin 2013, WhatsApp a établi un record stupéfiant en traitant 27 milliards de messages en seulement 24 heures, dont environ 10 milliards de messages entrants et 17 milliards de messages sortants.

L'application WhatsApp Business est le point de départ le plus accessible. Elle est gratuite, facile à configurer et idéale pour les propriétaires d'entreprises ou les petites équipes. Vous pouvez créer un profil professionnel, configurer des messages d'accueil automatisés et organiser vos contacts à l'aide de libellés.

Mais à mesure que vos besoins marketing évoluent, cette installation de base atteint souvent sa limite. Dans ce cas de figure, voici les meilleurs outils marketing WhatsApp que vous devriez envisager.

1. Plateforme WhatsApp Business (API)

Il s'agit d'une interface fournie par WhatsApp (Meta) qui convient particulièrement aux moyennes à grandes entreprises. Les spécialistes du marketing peuvent l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages de manière programmatique et par l'intermédiaire de fournisseurs de solutions commerciales tiers (BSP).

Ce que vous pouvez faire :

Envoyez des messages à tous les utilisateurs inscrits en même temps

Automatisez les flux de travail en déclenchant des messages WhatsApp en fonction des actions des utilisateurs (par exemple, panier abandonné, formulaire rempli ou statut de livraison)

Traitez les questions fréquentes, prenez les commandes ou qualifiez les prospects à l'aide d'outils de chatbot connectés à l'API

Utilisez des modèles préapprouvés pour les messages sortants tels que les mises à jour d'expédition, les rappels de réengagement ou les rappels de rendez-vous

Connectez-vous à votre CRM, votre service d'assistance ou votre plateforme de commerce électronique pour bénéficier d'un flux de données fluide et de réponses riches en contexte

Accédez à des indicateurs détaillés sur la livraison, l'ouverture et l'engagement personnalisé afin d'optimiser vos campagnes

La plupart des BSP facturent soit par message, soit un forfait mensuel. Mais le coût est rentabilisé par une meilleure portée, des taux de réponse plus élevés et un gain de temps. De plus, si vous souhaitez obtenir le badge de vérification vert sur votre compte WhatsApp Business, l'API est votre seule option.

À mesure que vos objectifs marketing évoluent, choisissez parmi une suite d'outils spécialisés conçus pour compléter la plateforme WhatsApp Business.

Type d'outil Avantage clé Idéal pour Brevo (tout-en-un) Campagnes WhatsApp, e-mail et SMS combinées à l'automatisation et à l'analyse Entreprises souhaitant unifier leurs canaux de messagerie et étendre leur portée sans installation complexe Respond.io ( CRM omnicanal) Messagerie centralisée sur WhatsApp, Messenger, IG et plus encore grâce à une logique d'automatisation Équipes commerciales et d'assistance de taille moyenne ayant besoin d'afficher une vue unique de toutes les discussions avec les clients Bird (MessageBird) Créateur de campagnes visuelles + orchestration omnicanale Entreprises menant des campagnes multicanales avec une logique de messagerie avancée Gupshup (API alimentée par l'IA) Modèles basés sur l'IA, chatbots et automatisation du parcours client Marques DTC à croissance rapide ou entreprises ayant besoin d'un marketing de discussion à grande échelle WANotifier (outil de campagne) Marketing goutte à goutte, diffusions, aucune majoration API, boîte de réception d'équipe Petites équipes mettant en œuvre un marketing allégé avec une complexité technologique minimale Zixflow, Wati, Interakt (outils d'automatisation) Automatisation des entonnoirs, étiquettes, FAQ et installation des bots Les entreprises de petite et moyenne taille paramètrent des flux de fidélisation, des séries d'intégration et des campagnes répétitives ClickUp (couche de gestion des campagnes) Planification centralisée, création d'actifs, collaboration en équipe et suivi du flux de travail Équipes marketing gérant des campagnes WhatsApp multicanales de bout en bout, de l'idée au lancement

Considérations juridiques relatives au marketing WhatsApp entreprise Quel que soit l'outil que vous choisissez pour commercialiser votre entreprise via WhatsApp, voici quelques directives juridiques essentielles que vous devez respecter : *obtenez d'abord la permission : vous devez obtenir le consentement clair et actif des utilisateurs avant de leur envoyer des messages. Ils doivent accepter volontairement de recevoir ces messages

Respectez les règles de WhatsApp : respectez strictement les politiques commerciales et professionnelles de WhatsApp afin d'éviter d'être signalé pour spam, ce qui pourrait entraîner la suspension de votre compte

respectez les lois sur la confidentialité :* si vous collectez des données clients, respectez les réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD (UE), le CCPA (Californie) et le PDPA

Connaissez les règles relatives aux messages : les messages de promotion non sollicités sont considérés comme du spam. La personne personnalisée doit vous contacter en premier, ou vous devez utiliser des modèles préapprouvés

Protégez les données de vos clients : assurez la sécurité des informations des utilisateurs grâce au cryptage et au stockage sécurisé, et respectez toutes les lois locales en matière de résidence des données

Comment mesurer la réussite de vos efforts marketing sur WhatsApp Business ?

Comme pour toute autre campagne marketing, vous devrez également assurer le suivi des résultats de vos campagnes WhatsApp Business afin d'évaluer le retour sur investissement et, plus important encore, de savoir ce qui plaît à vos clients.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser une combinaison de signaux quantitatifs et qualitatifs. Voici quelques conseils sur les éléments à mesurer.

Indicateurs quantitatifs

*taux de livraison : pourcentage de messages livrés avec réussite. Un taux constamment bas peut indiquer des problèmes avec votre base de données de contacts

taux de bloc et de désabonnement : *taux auquel les utilisateurs bloquent votre numéro ou se désabonnent. Une hausse de cet indicateur est un signe important que votre contenu ou votre fréquence doivent être ajustés immédiatement

Taux d'ouverture : proportion de messages livrés que les destinataires ouvrent

*taux de clics (CTR) : pour les messages contenant des liens, cet indicateur mesure le pourcentage d'utilisateurs qui cliquent dessus. Il s'agit d'un indicateur direct de la force de persuasion de votre message

*taux de réponse : pourcentage d'utilisateurs qui répondent à votre diffusion. Cet indicateur clé de performance est essentiel pour évaluer dans quelle mesure votre message suscite une discussion bidirectionnelle

*taux de conversion : Pourcentage d'utilisateurs qui effectuent une action souhaitée (par exemple, achever un achat, réserver une démonstration, utiliser un code de réduction) après avoir reçu votre message

*prospects générés : nombre total de nouveaux prospects identifiés grâce aux discussions et aux demandes de renseignements sur WhatsApp

*coût par conversion/acquisition : indicateur financier qui divise le coût total de la campagne par le nombre de conversions réussies, permettant ainsi de mesurer l'efficacité économique

Indicateurs qualitatifs

Les données quantitatives vous indiquent ce qui s'est passé, mais l'analyse qualitative vous indique pourquoi. Exemple :

Exploitez vos discussions pour obtenir des informations : examinez systématiquement les journaux de discuter pour découvrir les questions récurrentes des clients, les objections courantes et les commentaires spontanés sur les produits

évaluez le sentiment des clients : *classez les messages reçus par catégorie (positifs, négatifs, neutres) afin de mieux comprendre la perception de votre marque et l'accueil réservé à vos campagnes

Utiliser ClickUp pour coordonner votre marketing WhatsApp

Chaque message WhatsApp que vous envoyez a une histoire : qui l'a rédigé ? Qui l'a approuvé ? À quel segment est-il destiné ? Quand doit-il être envoyé ?

L'outil de gestion de projet marketing de ClickUp vous permet d'organiser tous vos efforts marketing WhatsApp en un seul endroit. Nous allons prendre l'exemple d'une marque de soins de la peau DTC pour vous montrer comment cela fonctionne.

1. Planifiez et organisez vos campagnes

Imaginons que vous soyez responsable marketing pour une marque de soins pour la peau. Vous lancez un nouveau pack de produits pour les peaux grasses pendant la saison humide. Vous devez envoyer des messages WhatsApp ciblés aux nouveaux acheteurs, aux utilisateurs actuels de votre nettoyant visage anti-brillance et aux utilisateurs inactifs du dernier trimestre.

Dans votre environnement de travail ClickUp, créez une liste intitulée Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign. Il s'agit de votre espace central pour le suivi de tous vos efforts marketing.

Dans la liste, ajoutez une tâche pour chaque étape clé de votre campagne.

Suivez et gérez les tâches de votre campagne WhatsApp dans une seule liste ClickUp

Pour chaque tâche, ajoutez :

Une brève description décrivant l'objectif de la tâche, y compris les pièces jointes pour l'image/la vidéo à inclure, etc.

Une date d'échéance et un assigné pour le suivi de la propriété et des délais

Champs personnalisés pour organiser et filtrer efficacement les tâches. Par exemple :

Champ Objectif Segmentation de l'audience Marquez les tâches avec des segments tels que : nouveaux acheteurs, utilisateurs inactifs, anciens acheteurs Type de message Diffusion, promotion, rappel, commentaires ou panier abandonné

Créez chaque tâche et sous-tâche avec des délais et des champs personnalisés

Ensuite, utilisez des sous-tâches pour diviser chaque tâche en étapes plus petites et plus faciles à réaliser. Cela facilite l'attribution de responsabilités précises.

Par exemple, la tâche « Rédiger un message personnalisé » peut impliquer la rédaction d'un texte destiné aux nouveaux acheteurs, puis sa révision et sa finalisation avec l'équipe juridique.

De cette façon, votre rédacteur, votre responsable CRM et votre équipe chargée de la conformité seront tous sur la même page.

Divisez les tâches complexes en sous-tâches plus petites et faciles à suivre pour une meilleure visibilité

Vous avez également besoin d'un endroit centralisé pour définir le récit, les informations sur l'audience et d'autres informations. ClickUp Docs sert de source unique de vérité.

Par exemple, présentez ici le brief de la campagne (les raisons qui la motivent). Ajoutez également les directives juridiques et celles relatives à la marque afin que l'équipe créative sache ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

Rédigez le brief de votre campagne et centralisez ces informations dans ClickUp Documents

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discuter, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mail en un seul clic !

2. Créez un calendrier de contenu marketing

Ensuite, utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour visualiser l'échéancier de la campagne WhatsApp pour votre ensemble de soins de la peau pour la mousson. Vous pouvez :

Assurez-vous que le message destiné aux nouveaux acheteurs soit programmé après la mise en ligne du pack

Vérifiez que les suivis des jours 3 et 7 n'entrent pas en conflit avec d'autres envois promotionnels

Suivez les délais d'approbation des créations afin de ne pas devoir vous précipiter à la dernière minute

Si la vue Calendrier affiche deux promotions le même jour ou une semaine sans rien de prévu, vous pouvez rapidement faire un glisser-déposer pour ajuster les calendriers avant la mise en ligne.

Visualisez les tâches de la campagne WhatsApp et maintenez un flux de messages régulier via la vue Calendrier de ClickUp

Pour équilibrer votre calendrier, vous pouvez également utiliser différents codes couleurs ou étiquettes pour différents types de messages (promotion, contenu, suivi). Partagez cela avec votre équipe ou vos supérieurs pour plus de transparence sur « ce qui sort quand. »

👀 Le saviez-vous ? Selon la psychologie des couleurs, le rouge attire naturellement l'attention, ce qui le rend idéal pour les libellés des délais de copie dépassés, des obstacles à la conformité ou des approbations critiques de campagnes dans votre vue calendrier ClickUp. Le vert évoque un sentiment de progression et d'achèvement, ce qui le rend parfait pour les étiquettes des copies de messages achevées, des ressources de conception ou des diffusions programmées.

3. Collaborez et communiquez

Au lieu d'échanger des e-mail ou des messages Slack à n'en plus finir, utilisez ClickUp Chat pour centraliser les discussions liées à vos campagnes. Cela vous permet de :

Communiquez en temps réel directement dans votre environnement de travail en discutant dans des discussions de groupe ou individuelles, d'appels vocaux ou même de visioconférences SyncUps

Limitez les discussions à des tâches spécifiques afin que tout le monde puisse consulter l'historique et savoir exactement de quoi il s'agit

Accélérez les approbations et les modifications en cours, car vous pouvez discuter, réviser et mettre à jour dans la même fenêtre

Lancez des discussions, partagez des mises à jour et centralisez vos décisions de campagne dans un seul endroit avec ClickUp Chat

Vous pouvez joindre des images ou des vidéos dans le discuter et étiqueter le décideur pour qu'il approuve la version finale. Et lorsque quelqu'un dit « Nous avons besoin d'un suivi au bout de 7 jours », créez instantanément une nouvelle tâche à partir de ce message.

De plus, les membres de votre équipe n'ont pas besoin de faire défiler plus de 60 messages pour comprendre les décisions et les tâches à accomplir. ClickUp Brain peut résumer les fils de discussion en points clés.

🧠 Anecdote : WhatsApp a été la deuxième application non Google à atteindre le milliard d'installations sur Android en 2015.

4. Suivez le statut des campagnes, les validations et les indicateurs

Une fois vos tâches mises en place, configurez les statuts personnalisés ClickUp pour refléter chaque étape du déroulement de votre campagne.

Exemple de flux : Planification → Création de contenu → En attente d'approbation → Planifié → Envoyé → Suivi planifié → Achevé

Cela permet à chacun de savoir exactement à quelle étape se trouve chaque message dans votre stratégie de communication marketing. Si un message est bloqué en « Attente d'approbation », un responsable ou une partie prenante peut intervenir, examiner le texte et le faire avancer.

Visualisez chaque étape de la campagne, de la planification au suivi, grâce à la fonctionnalité « Statut personnalisé » de ClickUp

Au fil du temps, vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour agréger ces données.

Supposons que vous suiviez trois segments : les nouveaux acheteurs, les utilisateurs de produits anti-brillance et les utilisateurs inactifs. Créez un tableau de bord avec des widgets tels que :

Tâches par statut : progression visuelle pour chaque segment : combien de campagnes sont planifiées, envoyées ou en attente d'approbation

rapports sur les champs personnalisés* : affichez les CTR ou l'utilisation des codes de réduction enregistrés dans les tâches (utilisez des champs de nombre tels que « CTR % » ou « Nombre d'utilisations »)

Approbations en attente : liste de tâches filtrée affichant tous les messages encore bloqués au stade « En attente de révision »

Suivez la progression de vos campagnes pour identifier les goulots d'étranglement grâce aux tableaux de bord ClickUp

5. Gagnez du temps grâce aux modèles de campagne

Vous en avez assez de créer les mêmes campagnes marketing WhatsApp à partir de zéro ? Les modèles de campagnes marketing peuvent vous aider à éviter les installations répétitives et à rester cohérent.

Par exemple, le modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp vous permet de planifier, d'exécuter et de suivre votre campagne.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos campagnes de lancement WhatsApp ou vos promotions saisonnières à l'aide du modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp

Décomposez la campagne en tâches individuelles grâce à la vue Phase marketing et suivez les échéances à l'aide de la vue Calendrier. Utilisez des attributs personnalisés, tels que Contenu final, Brouillon, Référence, Approbation et Équipe assignée, pour enregistrer les détails essentiels de la campagne.

Vous pouvez également utiliser des modèles de forfaits de communication pour cibler des groupes spécifiques avec des messages personnalisés et éviter la lassitude ou les chevauchements en programmant les messages WhatsApp à la bonne fréquence.

Bonnes pratiques en matière de marketing WhatsApp Business

Maintenant que vous êtes convaincu de l'efficacité du marketing WhatsApp entreprise, voici quelques bonnes pratiques à suivre.

1. Considérez WhatsApp comme un canal de relation

Contrairement aux réseaux sociaux, les techniques de vente agressives ne fonctionnent pas ici. Cela signifie :

Concentrez-vous sur les messages axés sur la valeur : informez, assistez ou guidez

Utilisez un ton de discussion qui reflète la façon dont les clients s'expriment, et non le langage propre à la marque

Apportez des réponses avant même qu'elles ne soient demandées : mises à jour proactives sur les expéditions, conseils d'utilisation ou FAQ après l'achat

💡 Conseil de pro : au lieu de diffuser une réduction générique, essayez plutôt : « Bonjour ! D'après vos derniers achats, vous pourriez aimer cette crème solaire légère. Vous souhaitez l'essayer avec 10 % de réduction ? »

2. Segmentez votre audience

Tous les clients personnalisés ne doivent pas recevoir le même message. Le ciblage comportemental et le ciblage basé sur le cycle de vie vous aident à personnaliser vos communications :

Marquez les utilisateurs en fonction de leur intérêt pour les produits, de la date de leur dernier achat, de leur comportement dans le panier ou de leur valeur à vie dans votre CRM

Utilisez les libellés WhatsApp Business ou synchronisez-les avec des outils tels que ClickUp CRM pour déclencher différents flux de messages

💡 Conseil de pro : Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour attribuer des types de segments et déclencher des workflows spécifiques à chaque groupe.

3. Concevez des mini-entonnoirs pour les flux de messages

Pensez en termes de séquences. Les micro-entonnoirs peuvent guider les utilisateurs de la prise de conscience à l'action. Exemple :

Message 1 (sensibilisation) : mettez en évidence le problème (par exemple, les problèmes de peau pendant la mousson)

Message 2 (considération) : Éduquez avec un conseil sur le produit

Message 3 (conversion) : proposez une offre

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Docs pour mapper cette logique et cette structure de message avant de confier la tâche à votre équipe de rédaction/conception.

4. Évoluez grâce à l'automatisation

Combinez les réponses automatiques WhatsApp avec des options de secours, comme rediriger les utilisateurs vers un interlocuteur humain ou une FAQ utile.

À faire : n'envoyez pas de messages à répétition, de fichiers multimédias volumineux sans contexte ou de liens courts suspects. Évitez les MAJUSCULES et les emojis excessifs. Et n'envoyez jamais d'informations personnelles que les utilisateurs n'ont pas accepté de recevoir.

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles prédéfinis pour les campagnes les plus courantes, tels que le modèle de plan de communication de ClickUp ou le modèle CRM de ClickUp pour automatiser la collecte d'informations.

5. Ayez un appel à l'action clair

Votre message doit avoir un objectif clair, afin que le client puisse facilement passer à l'action.

Utilisez les boutons de réponse rapide de WhatsApp ou les liens courts vers les pages d'accueil ou les catalogues de produits

Évitez d'envoyer des messages qui nécessitent trop de défilement, de lecture ou de prise de décision

exemple : « Vous souhaitez essayer le pack ? Cliquez ici et nous vous en réserverons un. » Avec un bouton de réponse directe ou un lien CTA.

6. Facilitez le désabonnement

Indiquez toujours clairement aux utilisateurs comment ils peuvent se désabonner. Une simple phrase telle que « Répondez STOP pour vous désabonner » suffit. Vous pouvez également leur envoyer un rappel de temps en temps, leur rappelant qu'ils peuvent se désabonner à tout moment.

💡 Conseil de pro : Configurez une automatisation qui déclenche une tâche si les taux de désabonnement dépassent un certain seuil pour un type de message spécifique.

Développez votre entreprise grâce au marketing WhatsApp et à ClickUp

Le marketing WhatsApp Business consiste à rencontrer les clients en discutant dans une interface de chat qu'ils aiment et en laquelle ils ont confiance. Mais si vous gérez la messagerie, la création de contenu et la collaboration de votre équipe à l'aide de feuilles de calcul, vous risquez de perdre la tête.

ClickUp apporte structure et rapidité à votre stratégie marketing WhatsApp. La vue Calendrier affiche précisément ce qui est prévu, tandis que ClickUp Chat permet à votre équipe de se coordonner, de partager des commentaires et d'approuver du contenu en un seul endroit.

ClickUp Brain accélère la planification et la création de contenu pour vos campagnes, tandis que ClickUp Dashboards vous aide au suivi de la progression et des performances de vos campagnes, ainsi que des actions à entreprendre.

Prêt à organiser votre prochaine campagne WhatsApp avec plus de clarté ?

Inscrivez-vous à ClickUp pour commencer.

Foire aux questions (FAQ)

1. Le marketing WhatsApp est-il efficace ?

Oui. Le marketing WhatsApp bénéficie de taux d'ouverture élevés (souvent entre 80 et 90 %) et de réponses rapides, car il atteint les utilisateurs là où ils discutent déjà plusieurs fois par jour.

2. Comment promouvoir mon entreprise sur WhatsApp ?

Commencez par paramétrer un compte WhatsApp Business et effectuez la connexion à Meta Business Manager. Obtenez des inscriptions via votre site web, vos publicités ou vos codes QR. Ensuite, segmentez votre audience et envoyez des messages personnalisés tels que des offres, des mises à jour ou des conseils.

3. Peut-on faire du marketing de masse sur WhatsApp ?

Oui, mais uniquement si les utilisateurs ont donné leur accord. Utilisez l'API WhatsApp Business pour gérer des messages à grande échelle et conformes.

4. Quelle est la différence entre WhatsApp et WhatsApp Business ?

WhatsApp est destiné à un usage personnel. WhatsApp Business comprend des fonctionnalités telles que les profils professionnels, les réponses rapides, les libellés et l'automatisation pour faciliter la communication avec les clients.