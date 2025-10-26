Les 10 meilleurs outils ERP basés sur l'IA pour rationaliser les flux de travail de votre entreprise

Imaginez : c'est la fin du mois. Vos rapports d'inventaire sont obsolètes, le service financier est submergé de feuilles de calcul et votre équipe passe son temps à rechercher des mises à jour dans cinq applications différentes. Tout semble déconnecté et fastidieusement manuel. C'est ce qu'on appelle la prolifération du travail, et elle ronge la productivité et le potentiel de votre entreprise.

Découvrez les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) basés sur l'IA. Ces outils comprennent des fonctionnalités telles que l'automatisation de la saisie des données, la prévision de la demande, l'analyse prédictive et l'IA conversationnelle qui aident votre entreprise à rester agile et compétitive.

Au final, ils regroupent tous vos processus d'entreprise, vos données et vos équipes au sein d'un seul et même système ERP intelligent.

Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleurs outils basés sur l'IA qui amélioreront la planification des ressources de votre entreprise.

Voici les fonctionnalités, la structure et les tarifs des 10 meilleurs systèmes ERP basés sur l'IA.

Outils Idéal pour principales fonctionnalités * Tarifs ClickUp Toutes les tailles d'équipes (particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises) Documents collaboratifs avec mécanismes de commentaires et annotations, discuter intégré, gestion des tâches et suggestions de révision basées sur l'IA, plus de 100 intégrations Forfait gratuit disponible ; forfaits payants avec fonctionnalités supplémentaires ; personnalisation disponible pour les entreprises SAP entreprise IA Entreprises Correspondance des factures, IA intégrée et évaluation de la durabilité Tarification personnalisée Microsoft Dynamics 365 Entreprises de taille moyenne à grande dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement Automatisation des tâches, informations en temps réel et intégration avec les outils Microsoft Forfaits payants disponibles Oracle ERP Cloud Organismes gouvernementaux et secteurs hautement réglementés Prévision intégrée de la demande, gestion des fournisseurs et gestion des risques et de la conformité Tarification personnalisée Odoo Petites et moyennes entreprises de taille Déploiement dans le cloud et sur site Forfait Free disponible ; forfaits payants avec fonctionnalités supplémentaires Acumatica ERP Petites, moyennes et start-ups de taille moyenne Architecture ouverte, flux de travail personnalisables Tarification personnalisée Infor Cloudsuite Moyennes et grandes entreprises Gestion de la chaîne logistique, fonctionnalités d'IA telles que les prévisions de tendances et l'analyse avancée des données Tarification personnalisée Epicor Fabricants et distributeurs à grande échelle CRM intégré, évaluation des prix et gestion des fournisseurs Tarification personnalisée Sage Intacct IA Équipes financières Entrée automatisée des données, intégration avec les logiciels de comptabilité et importations intelligentes Tarification personnalisée NetSuite avec IA Entreprises manufacturières IA générative, outils RH, gestion de la chaîne logistique Tarification personnalisée

Que rechercher dans un ERP IA ?

59 % des entreprises mondiales sont confrontées à la complexité de leurs systèmes ERP. Pour éviter les difficultés en matière d'informatique, de ressources humaines et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, vous devez choisir un ERP / IA qui correspond à vos opérations d'entreprise et à vos besoins spécifiques.

Voici les qualités que vous devez rechercher dans un logiciel ERP pour tirer le meilleur parti de votre investissement :

Automatisation intelligente : Automatisez les processus métier et les tâches routinières telles que la facturation, la mise à jour des stocks et les flux de travail de gestion des ressources humaines. Réduisez le travail manuel, améliorez Automatisez les processus métier et les tâches routinières telles que la facturation, la mise à jour des stocks et les flux de travail de gestion des ressources humaines. Réduisez le travail manuel, améliorez l'efficacité des processus et libérez votre équipe afin qu'elle puisse se concentrer sur les processus métier essentiels

analyse prédictive : *Utilisez l'IA dans l'ERP pour réaliser une prévision de la demande, surveiller les tendances financières et identifier les risques potentiels. Prenez des décisions proactives et fondées sur des données pour anticiper les problèmes opérationnels et saisir rapidement les opportunités de croissance

*visibilité des données en temps réel : synchronisez les données de tous les services pour afficher une vue claire et en temps réel de votre entreprise. Obtenez instantanément une vue d'ensemble, que vous suiviez l'équipe commerciale, les stocks ou les performances des employés

Capacités de traitement du langage naturel : Utilisez l'intelligence artificielle pour poser des questions en anglais courant et obtenir des réponses instantanées. Rendez les données accessibles aux utilisateurs non techniciens et accélérez la prise de décision

Tableaux de bord personnalisables : Personnalisez l'afficher en fonction des rôles et des indicateurs clés de performance. Affichez les informations les plus pertinentes sur les tableaux de bord ERP pour surveiller les performances en un coup d'œil

orchestration du flux de travail : *Connectez les tâches entre les différents services et mettez en place des chaînes d'approbation automatisées. Vos opérations fonctionnent comme sur des roulettes, sans vérifications constantes

Intégrations tierces : Effectuez une connexion à votre CRM, votre plateforme de commerce électronique ou votre logiciel de comptabilité existant pour garantir une interaction fluide entre vos différentes technologies. Réduisez les doublons et facilitez la mise en œuvre pour vos équipes

accès et permission basés sur les rôles : *Assurez la sécurité des données financières et des informations sensibles sur les employés en limitant l'accès en fonction des rôles. Garantissez la conformité et le contrôle total sur les personnes autorisées à afficher ou à effectuer la modification en cours des informations

Journaux d'audit et suivi de la conformité : Suivez toutes les modifications, approbations et actions des utilisateurs à des fins de conformité réglementaire, d'audits internes et de gestion des stocks

👀 Le saviez-vous ? Près de 97 % des entreprises envisagent une solution ERP basée sur le cloud plutôt qu'une solution ERP sur site. Et la majorité de ces entreprises choisissent des solutions ERP pour fournir une assistance à la croissance de leur entreprise et améliorer leurs processus et leur productivité.

Découvrons maintenant les fonctionnalités, les cas d'utilisation et les limites de ces systèmes ERP.

1. ClickUp (idéal pour la gestion intelligente des tâches et l'intégration des flux de travail ERP)

Gérez vos projets, vos opérations RH et le développement de vos produits sur une seule et même plateforme avec ClickUp

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, où vos projets ERP, tâches, discuter et bien plus encore sont regroupés dans une solution personnalisée et évolutive.

Grâce à une gestion intelligente des tâches et à une intégration transparente des flux de travail ERP, vous pouvez rationaliser vos processus d'entreprise, automatiser les tâches routinières et optimiser votre efficacité opérationnelle, le tout en un seul endroit.

Voyons comment.

ClickUp Brain

ClickUp Brain est l'assistant virtuel de la plateforme qui exploite l'apprentissage automatique pour automatiser la saisie répétitive de données, générer de la documentation sur les processus et fournir des analyses prédictives pour des opérations d'entreprise plus intelligentes.

Automatisez les résumés et les mises à jour de vos projets avec ClickUp Brain

Vous pouvez gérer les tâches, prévoir les besoins en ressources, générer automatiquement des forfaits de projet et répondre instantanément aux questions de votre équipe.

Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit. Au lieu de planifier manuellement chaque étape, Brain génère automatiquement un échéancier, signale les goulots d'étranglement en matière de ressources et prévoit les retards en fonction de la charge de travail de l'équipe. Cela simplifie considérablement la gestion des ressources. En quelques clics, vous pouvez tout faire, de la planification des ressources à l'ajustement des échéanciers, en passant par la proactivité.

Extrayez des réponses, des décisions et des éléments à entreprendre à partir de vos notes de réunion avec ClickUp Brain

Comment ClickUp Brain MAX transforme l'ERP

clickUp Brain MAX* n'est pas un simple outil d'IA parmi tant d'autres : c'est votre centre de commande, conçu pour rationaliser tous les aspects de la planification des ressources de l'entreprise. Voici comment il renforce les équipes :

Recherche unifiée : trouvez instantanément des documents financiers, des documents RH, des données d'inventaire et des informations sur les clients dans toutes vos applications connectées et plateformes cloud

*productivité vocale : utilisez la fonction Talk to Text pour gérer des tâches, générer des rapports et mettre à jour des enregistrements à l'aide de votre voix uniquement, ce qui rationalise les flux de travail ERP

*informations basées sur l'IA : obtenez des analyses financières contextuelles, des études sur la concurrence et des prévisions d'équipe commerciale directement dans votre environnement ERP

Une IA puissante : les utilisateurs peuvent tirer parti d'outils d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises

🎥 Découvrez comment tirer le meilleur parti de Brain Max :

Avec ClickUp Brain MAX, vous disposez d'une super application IA unique, prête pour l'entreprise, qui comprend vos flux de travail, établit la connexion de vos données et vous permet de gérer l'ensemble de votre système ERP, par voix ou par texte. Abandonnez le patchwork d'outils IA déconnectés et bénéficiez d'une automatisation contextuelle transparente pour chaque cas d'utilisation ERP.

ClickUp Autopilot Agents prédéfinis et personnalisés

Vous pouvez débloquer tout le potentiel de votre système ERP grâce aux agents IA de ClickUp. Les agents IA sont conçus pour automatiser les processus, rationaliser les flux de travail et fournir des informations exploitables à l'ensemble de votre organisation.

Générez des prévisions de tâches, transformez les discussions en actions, extrayez la charge de travail actuelle et créez des plans d'allocation des ressources avec ClickUp Brain

Voici quelques façons d'utiliser un agent ClickUp AI :

*automatisez les tâches ERP courantes : des agents IA préconfigurés peuvent prendre en charge les processus répétitifs tels que la validation des factures, l'entrée de données et la génération de rapports, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles

Automatisation personnalisée des flux de travail : créez des agents IA personnalisés adaptés à vos besoins ERP spécifiques, tels que l'automatisation du traitement des bons de commande, la mise à jour des stocks ou les flux de travail d'intégration des ressources humaines

*recherche et analyse intelligentes : les agents IA peuvent extraire des informations clés à partir de documents (par exemple, contrats, reçus, états financiers) et fournir instantanément des résumés ou des analyses pour accélérer la prise de décision

Alertes et recommandations : configurez des agents pour surveiller les données ERP afin de détecter les anomalies, les échéances ou les problèmes de conformité, et recevez des alertes ou des suggestions proactives pour maintenir le suivi de vos opérations

Automatisations ClickUp

Pour automatiser vos tâches ERP courantes, utilisez ClickUp Automatisations. Cet outil vous évite d'avoir à gérer manuellement les flux de travail ERP en vous permettant de paramétrer des règles personnalisées qui déplacent automatiquement les tâches, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Avec plus de 50 déclencheurs d'actions, vous pouvez automatiser pratiquement toutes les parties de vos opérations ERP.

Automatisez les tâches ERP répétitives avec ClickUp Automatisations

Par exemple, lorsqu'une commande est approuvée, ClickUp peut automatiquement attribuer la tâche suivante à votre équipe d'approvisionnement, mettre à jour l'étape du projet et informer le service comptable afin qu'il commence le traitement de la facture.

ClickUp documents

Si vous avez besoin de collaborer avec vos collègues ou de créer des plans pour les contraintes en matière de ressources à partager avec votre équipe, utilisez ClickUp Document.

Collaborez à la gestion et à la planification des ressources avec ClickUp Document

Il vous permet de partager la documentation ERP, les procédures opératoires normalisées et les processus d'entreprise, et de les commenter en temps réel. Votre équipe opérationnelle peut ajouter ses commentaires, mettre en évidence les parties spécifiques qui nécessitent une attention particulière et apposer des étiquettes sur les collègues concernés directement dans le document.

Les documents sont également liés directement aux tâches ClickUp, ce qui garantit que les informations critiques relatives aux processus sont toujours exploitables, accessibles et à jour. Cela permet de centraliser la gestion des connaissances et de rationaliser l'intégration et la conformité.

Cette convergence alimentée par l'IA vous permet de connecter toutes vos opérations et tous vos processus d'entreprise (à travers votre écosystème d'applications connectées) au même endroit.

Visualisez et gérez toutes vos opérations et les ressources associées avec ClickUp Operations

ClickUp Operations est le système ERP qui vous permet le suivi de chaque phase opérationnelle en temps réel, de l'intégration des fournisseurs et de la configuration du système à la formation du personnel de l'entrepôt.

Vous bénéficiez d'une visibilité achevée sur tous les services, ce qui vous permet de maintenir votre mise en œuvre en adéquation avec votre budget, vos jalons et vos exigences de conformité, le tout en un seul endroit. De plus, vous avez également accès à toutes les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp.

🧩 Archive de modèles : ClickUp propose également plusieurs modèles gratuits et personnalisables pour la mise en œuvre d'un ERP et la gestion des stocks, afin de vous aider à démarrer rapidement. Par exemple, le modèle de structure de répartition du travail pour la mise en œuvre de l'ERP ClickUp et le modèle de gestion des stocks ClickUp aident les équipes à gérer les déploiements ERP complexes et les opérations en cours grâce à des hiérarchies de tâches claires, des diagrammes de Gantt et des vues chronologiques. Ces modèles assurent l'assistance à la prévision de la demande, l'allocation des ressources et le suivi des progrès, le tout grâce aux informations fournies par ClickUp AI.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord ClickUp personnalisables pour la comptabilité de projet et la visualisation en temps réel des indicateurs clés de performance, des indicateurs opérationnels et des performances ERP

Numérisez et gérez les bases de données fournisseurs, suivez les immobilisations et surveillez les calendriers de production pour une exécution dans les délais

Créez un protocole d'exploitation standard et un système de suivi à l'aide de modèles de plans opérationnels

Planifiez, exécutez et surveillez des projets de mise en œuvre ERP de toute taille grâce à des fonctionnalités avancées de planification et de gestion des dépendances

Restez connecté et discutez des conseils en matière de gestion des ressources avec vos collègues à l'aide de ClickUp Chat

Rationalisez le recrutement, l'intégration et la gestion des employés grâce à des flux de travail automatisés et à une documentation centralisée

Faites la maintenance des procédures opératoires normalisées, suivez les tâches de conformité et assurez la normalisation des processus à l'aide de la documentation et des rappels générés par l'IA

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les nombreuses fonctionnalités un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Le meilleur ERP SaaS tout-en-un à configurer soi-même. ClickUp offre une fonctionnalité modulaire qui simplifie la création de divers flux de travail. Son architecture ouverte stimule la créativité et la personnalisation. L'interface utilisateur/expérience utilisateur est bien conçue, offrant une navigation intuitive et une esthétique soignée. La plateforme permet aux utilisateurs de développer des applications personnalisées, ajoutant ainsi une précieuse couche de polyvalence. La meilleure équipe commerciale qui soit !

Meilleur ERP SaaS tout-en-un à configurer soi-même. ClickUp offre une fonctionnalité modulaire qui simplifie la création de divers flux de travail. Son architecture ouverte stimule la créativité et la personnalisation. L'interface utilisateur/expérience utilisateur est bien conçue, offrant une navigation intuitive et une esthétique soignée. La plateforme permet aux utilisateurs de développer des applications personnalisées, ajoutant ainsi une précieuse couche de polyvalence. La meilleure équipe commerciale qui soit !

🧠 Anecdote amusante : Netflix utilise des algorithmes de gestion des ressources pour prévoir la demande des spectateurs et allouer efficacement la bande passante de streaming pendant les heures de pointe.

2. SAP Business IA (idéal pour les grandes entreprises gérant une logistique complexe)

via SAP Business IA

La gestion d'opérations complexes entre différents services entraîne souvent la création de silos de données, des décisions lentes et des opportunités manquées. SAP Business AI combine une intelligence de niveau entreprise avec un système de planification des ressources. Il peut automatiser les tâches récurrentes, suivre les factures, visualiser les stocks et planifier l'allocation des ressources.

De l'analyse prédictive et de la prévision de revenus à la correspondance des factures basée sur l'IA et aux chatbots intelligents pour les requêtes des employés, cette solution ERP est conçue pour s'adapter à la complexité de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Business IA

Accédez à la correspondance intelligente des factures pour traiter les paiements plus rapidement

Prévenez la fraude grâce à la détection des anomalies alimentée par l'IA

Automatisez les processus d'entreprise récurrents et nécessitant beaucoup de communication

Évaluez les activités d'entreprise par rapport à des facteurs de durabilité grâce à l'apprentissage automatique

Utilisez Joulie, l'IA intégrée, pour obtenir des réponses et accéder à des ressources dès que vous en avez besoin

Gérez la chaîne d'approvisionnement, la logistique et les indicateurs d'inventaire , et visualisez la manière dont votre entreprise gère le fret et la flotte

Limites de SAP Business IA

Ce logiciel de planification des ressources de l'entreprise nécessite un apprentissage approfondi

Les intégrations ne sont pas assez étendues

Tarifs SAP Business IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SAP Business IA

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 étoiles (plus de 300 avis)

📮 ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous passez plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des tâches administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : Réunissez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unifié, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

3. Microsoft Dynamics 365 (idéal pour les équipes qui utilisent déjà Microsoft 365 comme principale pile technologique)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 combine des outils ERP, CRM et de gestion de projet, créant ainsi un hub central pour gérer les opérations d'entreprise, les projets et les relations clients.

Vous pouvez les utiliser pour le suivi de l'équipe commerciale, la surveillance des performances du service client, la collecte de données sur les clients et même la gestion des opérations financières et de la chaîne d'approvisionnement.

Grâce à des informations basées sur l'IA et à une personnalisation low-code, ce logiciel ERP de gestion des stocks vous aide à aller plus vite, à mieux servir vos clients et à prendre des décisions qui favorisent une croissance réelle. Si vous utilisez déjà Microsoft 365 comme principale pile technologique, cette solution ERP est parfaite pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Automatisez les flux de travail répétitifs liés à la gestion des ressources pour gagner en efficacité

Bénéficiez d'informations en temps réel grâce à l'IA et aux analyses intégrées.

Créez des applications personnalisées facilement à l'aide d'outils low-code.

Intégrez-les de manière transparente aux outils Microsoft 365 tels que Teams et Outlook.

Suivi et optimisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Accédez aux licences pour un déploiement sur site

Limites de Microsoft Dynamics 365

Cet outil peut s'avérer peu pratique si vous n'utilisez pas Microsoft.

Vous pouvez rencontrer des problèmes de performances occasionnels avec des ensembles de données volumineux.

Tarifs Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : à partir de 70 $/mois par utilisateur

Dynamics 365 Business Central Premium : à partir de 100 $/mois par utilisateur

Membres de l'équipe Dynamics 365 Business Central : à partir de 8 $/mois par utilisateur

Dynamics 365 Equipe Commerciale : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Dynamics 365

G2 : 4/5 étoiles (plus de 800 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Dynamics 365 ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise D365 depuis un an et j'ai été vraiment surpris par les options de personnalisation qu'il fournit et par la façon dont il s'intègre parfaitement à Teams et Outlook. Des tableaux de bord personnalisés, des rapports, et comme si cela ne suffisait pas, Copilot vient compléter tout cela. Cela vous facilite grandement la vie si votre travail consiste au suivi d'un grand nombre de clients. *

J'utilise D365 depuis un an et j'ai été vraiment surpris par les options de personnalisation qu'il offre et par la façon dont il s'intègre parfaitement à Teams et Outlook. Des tableaux de bord personnalisés, des rapports, et comme si cela ne suffisait pas, Copilot vient compléter tout cela. Cela vous facilite grandement la vie si votre travail consiste au suivi d'un grand nombre de clients.

4. Oracle ERP Cloud (idéal pour les organismes gouvernementaux et les secteurs hautement réglementés)

via Oracle ERP Cloud

La gestion des ERP dans les secteurs hautement réglementés, tels que la finance et la santé, implique de veiller à la conformité, d'atténuer les risques et de s'adapter rapidement aux changements réglementaires constants. Les ERP traditionnels ont du mal à suivre le rythme, ce qui a pour résultat des processus obsolètes, des rapports fragmentés et des erreurs coûteuses.

Avec son agilité intégrée, son automatisation et son intelligence prête pour l'audit, conçues pour les environnements complexes et soumis à de nombreuses exigences de conformité, Oracle ERP Cloud est une bonne alternative à Microsoft Dynamics. Il regroupe les finances, les achats, la gestion de projet, les risques et la conformité dans un système unifié.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle ERP Cloud

Automatisez vos processus financiers grâce à l'IA et au machine learning

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel grâce à des rapports et des tableaux de bord dynamiques.

Gérez les risques et la conformité grâce à des contrôles et des audits intégrés.

Rationalisez vos achats grâce à une gestion intelligente des fournisseurs

Faites un forfait à l'aide d'outils intégrés de prévision et de budgétisation.

Unifiez les finances, les ressources et le suivi des performances de vos projets grâce aux applications Oracle IA.

Limites d'Oracle ERP Cloud

Ses fonctions d'IA sont limitées.

Les utilisateurs rapportent que l'interface utilisateur est complexe et peu intuitive.

Tarifs Oracle ERP Cloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Oracle ERP Cloud

G2 : 4,1/5 étoiles (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Oracle ERP Cloud ?

Un avis publié sur G2 indique :

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans tous les modules et s'intègrent très bien entre elles en standard. La possibilité d'extension facilite également les cas d'utilisation d'entreprise courants. L'assistance peut s'avérer un peu fastidieuse sur le cloud, car l'impossibilité d'accéder au backend oblige à dépendre entièrement d'Oracle. L'assistance n'est souvent pas adaptée aux scénarios spécifiques des clients.

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans tous les modules et s'intègrent très bien entre elles en standard. La possibilité d'extension facilite également les cas d'utilisation d'entreprise courants. L'assistance peut s'avérer un peu fastidieuse sur le cloud, car l'impossibilité d'accéder au backend oblige à dépendre entièrement d'Oracle. L'assistance n'est souvent pas adaptée aux scénarios spécifiques des clients.

5. Odoo (le meilleur pour la gestion tout-en-un de l'opération d'entreprise)

via Odoo

Si vous en avez assez de gérer séparément vos clients et vos tâches, Odoo est une bonne option pour vous. Il s'agit d'un logiciel ERP open source qui combine CRM, équipe commerciale et connaissances sur une seule plateforme.

Oddo peut automatiquement saisir les données de vos factures et les enregistrer dans le tableau de bord comptable. Vous pouvez le synchroniser avec votre système bancaire et garder un suivi de tous vos paiements et dépenses depuis un seul endroit.

De plus, vous pouvez évaluer, signer et approuver des documents directement, configurer l'automatisation des tâches de gestion des ressources et même déployer l'outil sur le serveur de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Ajoutez ou supprimez des modules selon vos besoins, grâce à sa structure modulaire flexible.

Personnalisez les flux de travail, les rapports et les interfaces en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Visualisez et gérez vos données et vos tâches à l'aide d'outils glisser-déposer.

Utilisez les capacités /IA intégrées pour automatiser des tâches qui nécessitent autrement l'intelligence humaine.

Déployez-les dans des environnements cloud et sur site.

Contrôlez l'accès des utilisateurs grâce à des permission granulaires et des pistes d'audit.

Limites d'Odoo

Le logiciel peut devenir coûteux lorsque vous agrandissez votre équipe.

Le temps de chargement est plus long lors de la gestion d'opérations d'entreprise complexes.

Tarifs Odoo

Free Forever

Standard : 31,10 $ par mois et par utilisateur

Personnalisé : 46,80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4,3/5 étoiles (plus de 200 avis)

Capterra : 4,2/5 étoiles (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Odoo ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus dans Odoo ERP, c'est sa solution tout-en-un qui couvre un large intervalle de besoins en entreprise, de la comptabilité à la gestion des stocks, avec une personnalisation facile et des interfaces conviviales. Elle permet de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale.

Ce que j'apprécie le plus dans Odoo ERP, c'est sa solution tout-en-un qui couvre un large intervalle de besoins en entreprise, de la comptabilité à la gestion des stocks, avec une personnalisation facile et des interfaces d'utilisateurs conviviales. Elle permet de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale. *

🧠 Anecdote amusante : la NASA dispose de son propre outil de planification des ressources appelé SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

6. Acumatica ERP (idéal pour personnaliser des systèmes ERP optimisés par l'IA avec une architecture ouverte)

via Acumatica ERP

La plupart des systèmes ERP traditionnels sont soit trop rigides et coûteux à mettre à l'échelle, soit nécessitent une maintenance informatique constante, en particulier pour les petites entreprises de taille moyenne qui cherchent à se développer.

Le système ERP d'Acumatica sort des sentiers battus en intégrant l'IA, ce qui en fait une alternative populaire à Salesforce. Il comprend des fonctionnalités basées sur l'IA telles que la détection des anomalies, l'analyse prédictive et les flux de travail intelligents.

Il s'agit d'un ERP moderne, axé sur le cloud et conçu pour être facile à utiliser. Vous bénéficiez d'une plateforme ERP modulaire à architecture ouverte que vous pouvez adapter à votre entreprise. Elle est accessible de n'importe où, s'intègre facilement à d'autres outils et permet à toute votre équipe d'accéder en temps réel aux données qui permettent de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

Les meilleures fonctionnalités d'Acumatica ERP

Automatisez vos flux de travail grâce à une plateforme ouverte et flexible qui offre l'assistance aux systèmes ERP intelligents.

Effectuez une connexion transparente à des applications tierces pour rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les opérations quotidiennes.

Affichez les données en temps réel et historiques grâce à des tableaux de bord unifiés pour une prise de décision plus intelligente.

Gérez vos finances, vos stocks, votre CRM et vos projets en un seul endroit pour une visibilité totale sur l'ensemble de votre entreprise.

Propose des outils IA pour la création de contenu, la visualisation de données et l'amélioration de la reconnaissance de documents.

Limites de l'ERP Acumatica

Si vous n'avez pas de connaissances en code, l'utilisation de certaines fonctionnalités peut s'avérer un peu difficile.

Le processus d'analyse des données et de génération de rapports du système ERP est complexe.

Tarifs Acumatica ERP

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acumatica ERP

G2 : 4,5/5 étoiles (plus de 1 500 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Acumatica ERP ?

Un avis publié sur G2 indique :

Acumatica est très convivial par rapport à notre ancien programme. J'apprécie beaucoup le fait qu'il évolue avec de nombreuses nouvelles technologies et s'intègre à de nombreux programmes, tels que Teams. Acumatica est également une excellente ressource à laquelle on peut accéder depuis un chantier, ce qui est d'une aide précieuse ! Nous sommes impatients de mettre le programme à jour et de l'utiliser quotidiennement avec tous nos employés.

Acumatica est très convivial par rapport à notre ancien programme. J'apprécie beaucoup le fait qu'il évolue avec de nombreuses nouvelles technologies et s'intègre à de nombreux programmes, tels que Teams. Acumatica est également une excellente ressource à laquelle on peut accéder depuis un chantier, ce qui est d'une aide précieuse ! Nous sommes impatients de mettre le programme à jour et de l'utiliser quotidiennement avec tous nos employés.

7. Infor Cloudsuite (idéal pour les fabricants qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur chaîne d'approvisionnement)

via Infor Cloudsuite

Avec ses fonctions spécifiques à chaque secteur, ses informations en temps réel et son déploiement cloud transparent, Infor se distingue parmi les solutions ERP basées sur l'IA, en particulier pour les environnements complexes et à enjeux élevés.

Il offre une plateforme cloud native robuste, adaptée aux besoins spécifiques de votre secteur. Vous pouvez l'utiliser pour rationaliser vos ressources afin de faciliter vos opérations d'entreprise, simplifier la conformité réglementaire et prendre des décisions plus éclairées grâce à des données en connexion et à une automatisation intelligente.

Les meilleures fonctionnalités d'Infor Cloudsuite

Réduisez l'entrée manuelle de données grâce à l'automatisation et à des flux de travail intelligents pour les finances, les achats et les ressources humaines.

Offrez à votre équipe des interactions utilisateur plus simples grâce à des interfaces intuitives et des tableaux de bord personnalisés.

Effectuez des analyses de données avancées grâce à l'accès à des données en temps réel et historiques, et améliorez l'efficacité de votre entreprise et la prise de décision.

Évoluez sans effort grâce à une architecture native dans le cloud et à des options de déploiement flexibles.

Intégrez-les de manière transparente à des systèmes tiers pour unifier les opérations de votre entreprise.

Renforcez la conformité et les contrôles des risques grâce aux outils de gouvernance intégrés à la plateforme.

Limites d'Infor Cloudsuite

Le coût des modules haut de gamme peut s'avérer élevé pour les start-ups.

Les résolutions du service client prennent du temps

Tarifs Infor Cloudsuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Infor Cloudsuite

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Infor Cloudsuite ?

Un avis publié sur G2 indique :

Infor Process Automation est une fonctionnalité utile qui facilite la gestion des processus d'entreprise. Applications de recherche faciles à utiliser pour les utilisateurs et les développeurs.

Infor Process Automation est une fonctionnalité utile qui facilite la gestion des processus d'entreprise. Applications de recherche faciles à utiliser pour les utilisateurs et les développeurs

👀 Le saviez-vous ? Passer d'une tâche à l'autre peut coûter aux employés jusqu'à 40 % de leur temps de productivité, en grande partie à cause de l'effort mental nécessaire pour se réorienter et se reconcentrer après chaque changement. Dans les environnements d'entreprise au rythme effréné, en particulier ceux qui reposent sur plusieurs outils ou des flux de travail disjoints, les changements constants de contexte entraînent une fragmentation de l'attention, un ralentissement de la prise de décision et une baisse d'efficacité. C'est pourquoi les plateformes ERP intégrées telles que ClickUp gagnent en popularité : elles centralisent les opérations, réduisent le besoin de passer d'une application à l'autre et permettent aux équipes de rester dans un flux plus longtemps.

8. Epicor (idéal pour les fabricants, les fournisseurs et les environnements d'ingénierie à la commande)

via Epicor

91 % des entreprises note que le maintien de niveaux de stock optimaux est l'un des avantages les plus évidents des logiciels ERP.

Le système ERP basé sur l'IA d'Epicor est spécialement conçu pour aider les fabricants, les distributeurs et les entreprises ETO. Vous bénéficiez de plusieurs produits tels qu'Epicor Kinetic et Epicor Eclipse pour rationaliser la gestion des stocks et d'autres opérations.

Il est flexible, facile à utiliser et suffisamment intelligent pour s'adapter à l'évolution de vos besoins en matière de chaîne d'approvisionnement. De plus, le logiciel intègre un outil de gestion de la relation client, ce qui vous évite d'avoir à jongler entre l'ERP et le CRM.

Les meilleures fonctionnalités d'Epicor

Gérez vos opérations financières grâce à l'assistance multidevises

Surveillez la planification de la production et le contrôle de l'atelier

Utilisez les modules CRM et RH intégrés pour simplifier la gestion de l'équipe commerciale et des effectifs.

Accédez à des tableaux de bord de veille économique et d'analyse grâce à la boîte à outils Prism IA pour prendre des décisions fondées sur des données.

Définissez des prix compétitifs pour vos produits grâce à l'analyse des prix et à la gestion des prix contractuels.

Limites d'Epicor

Le coût de maintenance est beaucoup plus élevé que celui des alternatives.

Les intégrations avec des applications tierces sont limitées.

Tarifs Epicor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Epicor

G2 : 4/5 étoiles (plus de 1 000 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Epicor ?

Un avis publié sur G2 indique :

Les fonctions de base sont solides et couvrent 90 % des tâches quotidiennes nécessaires. En retrait par rapport aux autres systèmes ERP modernes en termes de flexibilité et d'options d'intégration.

Les fonctions de base sont solides et couvrent 90 % des tâches quotidiennes nécessaires. En retrait par rapport aux autres systèmes ERP modernes en termes de flexibilité et d'options d'intégration.

9. Sage Intacct IA (idéal pour les équipes financières)

via Sage Intacct IA

Si votre équipe financière passe plus de temps à corriger des erreurs qu'à analyser les opportunités de croissance de votre entreprise, il est temps d'adopter une solution plus intelligente. Sage Intacct est un logiciel ERP basé sur le cloud qui se concentre sur la gestion financière.

Il automatise les tâches financières essentielles, vous offre une visibilité en temps réel sur les performances et vous aide à vous développer sans stress. Que vous gériez des consolidations multi-entités ou que vous créiez des rapports destinés aux investisseurs, Sage Intacct rend la gestion financière plus rapide, plus facile et beaucoup plus pertinente.

Les meilleures fonctionnalités de Sage Intacct IA

Gérez facilement des opérations multi-entités et multi-devises

Générez des rapports financiers et des tableaux de bord en temps réel pour prendre des décisions plus éclairées

Intégrez-les de manière transparente à des outils populaires tels que Salesforce, ADP et bien d'autres encore

Utilisez la comptabilité dimensionnelle pour le suivi des performances de vos différents services, projets et emplacements

Simplifiez la conformité grâce à des pistes d'audit intégrées et des contrôles d'accès basés sur les rôles

Évoluez sans effort grâce à une architecture cloud native conçue pour les entreprises en pleine croissance

Limites de l'IA de Sage Intacct

Elle a des fonctions mobiles limitées

Les petites entreprises risquent de payer pour des fonctionnalités dont elles n'ont pas besoin

Tarifs de Sage Intacct IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sage Intacct IA

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sage Intacct IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

La navigation entre les différents modules est extrêmement conviviale pour les utilisateurs. Les fonctions de rapports sont très bonnes et la possibilité de créer vos propres rapports est très utile. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un énorme avantage pour notre entreprise. [Mais] il existe quelques solutions de contournement qui allongent inutilement les processus, comme le fait de devoir enregistrer un remboursement fournisseur ou client en tant qu'ajustement, plutôt que directement sur leur compte. Je trouve également que les attributions de paiements/factures ne sont pas très claires.

La navigation entre les différents modules est extrêmement conviviale pour les utilisateurs. Les fonctions de rapports sont très bonnes et la possibilité de créer vos propres rapports est très utile. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un énorme avantage pour notre entreprise. [Mais] il existe quelques travaux qui allongent inutilement les processus, comme le fait de devoir enregistrer un remboursement fournisseur ou client en tant qu'ajustement, plutôt que directement sur leur compte. Je trouve également que lorsque l'on examine les affectations de paiements/factures, cela n'est pas très clair.

10. NetSuite avec IA (idéal pour utiliser l'IA générative pour les rapports)

via NetSuite avec IA

À mesure que votre entreprise se développe, la gestion des stocks, des finances et des opérations à l'aide de plusieurs outils devient rapidement compliquée et coûteuse. L'ERP basé sur l'IA de NetSuite est une plateforme unifiée et cloud qui regroupe tout, y compris les finances, la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la relation client (CRM) et bien plus encore, dans un seul système qui évolue avec vous.

Grâce à des données en temps réel, des flux de travail automatisés et des tableaux de bord personnalisables, NetSuite vous aide à rationaliser vos opérations, à améliorer la visibilité et à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

NetSuite avec les meilleures fonctionnalités d'IA

Automatisez les tâches répétitives dans les domaines de la finance, des achats et des opérations pour gagner du temps et réduire les erreurs

Utilisez les services d'IA générative pour créer des rapports, suggérer des actions et mettre en évidence des informations commerciales clés

Bénéficiez d'une automatisation transparente des processus pour les flux de travail tels que la facturation, les validations et la gestion des commandes

Améliorez vos prévisions de la demande grâce à des prédictions basées sur l'IA et sur des données historiques et en temps réel

Optimisez la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à une visibilité de bout en bout et à des outils de planification intelligents

NetSuite avec des limites en matière d'IA

Vous pouvez rencontrer occasionnellement des ralentissements ou des problèmes de performances avec des volumes de données importants

NetSuite avec tarification IA

Tarification personnalisée

NetSuite avec évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 30 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de NetSuite avec IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

il est très personnalisable, facile à connecter aux autres logiciels que nous utilisons et très facile à prendre en main. J'ai commencé à utiliser Netsuite en janvier 2025 et je me sens déjà très à l'aise avec ce logiciel. Nous pouvons extraire toutes les données que nous voulons et les mettre en forme dans le format que nous voulons, mais il faut avoir des connaissances avancées de la solution pour créer des rapports personnalisés et il reste à faire une partie de notre rapprochement hors ligne, car cela n'est pas vraiment possible sur la plateforme (ex : rapprochement des revenus différés)

il est très personnalisable, facile à connecter aux autres logiciels que nous utilisons et très facile à prendre en main. J'ai commencé à utiliser Netsuite en janvier 2025 et je me sens déjà très à l'aise avec ce logiciel. Nous pouvons extraire toutes les données que nous voulons et les mettre en forme dans le format que nous voulons, mais il faut avoir des connaissances avancées de la solution pour créer des rapports personnalisés et nous devons faire certains de nos rapprochements hors ligne, car cela n'est pas vraiment possible sur la plateforme (ex : rapprochement des revenus différés)

Gérez vos opérations de manière plus intelligente, plus rapide et mieux connectées avec ClickUp

Tous les outils ERP basés sur l'IA que nous avons listés offrent d'excellents arguments de vente pour différents cas d'utilisation. Mais si vous recherchez un logiciel qui regroupe toutes les fonctionnalités ERP nécessaires et bien plus encore, choisissez ClickUp.

Il combine collaboration en temps réel, planification des ressources basée sur l'IA, automatisation des processus, ressources, inventaire et modèles de suivi des commandes, le tout dans un espace de travail intuitif.

Transformez vos documents en flux de travail, vos discussions en actions et vos mises à jour en résumés intelligents. Aucune connaissance en codage ni expérience approfondie en informatique n'est requise !

