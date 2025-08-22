Comment mettre en œuvre des stratégies marketing efficaces pour une réussite dans le commerce électronique

Les gens ne font plus leurs achats en ligne, ils y vivent. Et les marques de commerce électronique qui l'ont compris sont gagnantes.

Prenez l'exemple de Jacquemus. Au lieu de lancer leur boutique Monte-Carlo avec une promotion basique, ils ont créé un club de plage surréaliste, achevé avec des voix off impassibles, des visuels pastel et un clin d'œil au luxe lui-même.

Pas d'influenceurs. Pas de vente agressive. Juste un monde factice étrangement parfait qui a fait parler tout le monde.

Ce type de retenue créative, associé à une subversion intelligente, n'a pas seulement vendu de la mode, mais aussi des émotions. Le résultat a été un succès viral qui a continué à faire le buzz longtemps après la fin de la campagne.

Si votre marque de commerce électronique joue encore la carte de la sécurité, ce guide vous présente les stratégies marketing qui font réellement la différence aujourd'hui.

Utilisez des jalons pour diviser vos grandes stratégies en phases claires et faciles à suivre

Suivez votre budget, vos échéanciers et la charge de travail de votre équipe à l'aide des champs personnalisés intégrés et des outils de gestion des ressources

Que sont les stratégies marketing pour le commerce électronique ?

Les stratégies marketing pour le commerce électronique constituent le guide que les marques utilisent pour attirer les clients personnalisés vers leur boutique en ligne, les convaincre d'acheter et les fidéliser.

Ces tactiques, qui vont du référencement naturel (SEO) et du marketing par e-mail aux réseaux sociaux et aux partenariats avec des influenceurs, sont conçues pour générer du trafic, augmenter l'équipe commerciale en ligne et fidéliser les clients.

Qu'est-ce qui rend le marketing e-commerce unique ?

La stratégie marketing pour le commerce électronique ne suit pas le scénario marketing habituel. Vous ne pouvez pas nourrir des prospects pendant des mois ni réserver des démonstrations. Vous devez inciter à l'action, rapidement. Voici ce qui la distingue :

le cycle de vente en ligne est extrêmement court :* il n'y a pas de longue période de séduction. Les gens découvrent un produit et l'achètent quelques minutes plus tard, ou pas du tout. Votre stratégie doit donc être de vendre instantanément

*chaque produit a besoin de sa propre campagne : chaque référence peut nécessiter son propre messages, ses propres mots-clés, sa propre page d'accueil et sa propre création

vous devez constamment équilibrer la demande et les stocks : *il est inutile de générer du trafic si vos produits les plus vendus sont en rupture de stock. Les campagnes doivent être synchronisées avec la logistique, ce à quoi la plupart des spécialistes du marketing ne pensent jamais

la créativité est freinée par les données de performance :* dans le commerce électronique, la meilleure idée perd si elle ne se convertit pas. L'image de marque passe au second plan derrière les CTR, les ROAS et la récupération des paniers abandonnés

*une seule livraison ratée peut suffire à perdre la fidélité d'un client personnalisé : la fidélisation des clients personnalisés s'étend désormais aux opérations, à la rapidité, à l'emballage et à l'expérience du dernier kilomètre, des aspects que la plupart des spécialistes du marketing ne prennent jamais en compte

Le défi de la croissance du commerce électronique

Développer une entreprise de commerce électronique semble une excellente idée, jusqu'à ce que vous vous y essayiez. La croissance ne fait pas que révéler les points faibles, elle en crée de nouveaux. Voici trois défis réels que la plupart des marques ne voient pas venir :

Stagnation du marketing à la performance

Ce qui travaillait avec 10 000 dollars de dépenses publicitaires par mois s'effondre souvent à 100 000 dollars. Les audiences sont saturées, les CPA grimpent et vos campagnes autrefois rentables cessent de progresser. La croissance vous oblige à reconstruire sans cesse le même entonnoir, et non pas simplement à y injecter davantage d'argent.

Les freins opérationnels ralentissent le marketing

Une croissance plus rapide signifie plus de références, plus de retours et plus de chaos en arrière-plan. Du coup, votre équipe marketing passe la moitié de son temps à attendre les mises à jour des stocks ou à corriger les flux de produits défectueux. Les goulots d'étranglement opérationnels brisent l'élan bien avant que le client ne voie une publicité.

*l'acquisition de nouveaux clients coûte plus cher que ce que génèrent les programmes de fidélisation personnalisés

Les marques partent du principe que les achats répétés compenseront le coût d'acquisition élevé, mais la plupart d'entre elles ne calculent pas combien de temps cela prendra. Si vos clients personnalisés ne rachètent qu'après 6 mois, votre flux de trésorerie risque de s'effondrer avant même que la fidélisation ne commence à porter ses fruits. La croissance nécessite un meilleur timing, pas seulement de meilleures offres.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, 70,19 % des paniers sont abandonnés sur les sites de commerce électronique. Ce n'est pas une erreur. La plupart des gens quittent le site avant d'acheter. Les e-mails de rappel et les politiques de retour permettent de récupérer une partie de ces ventes.

15 stratégies marketing éprouvées pour le commerce électronique (avec conseils de mise en œuvre)

La réussite du marketing en ligne repose sur la capacité à retenir l'attention des clients suffisamment longtemps pour conclure la vente. Voici 15 tactiques de marketing en ligne et quelques conseils qui vous aideront à faire les deux :

intégrez les influenceurs à votre histoire, pas seulement à votre équipe commerciale*

Les publications traditionnelles des influenceurs ne suffisent plus ; le public colle les photos de produits soignées.

Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est le contenu informel, brut et de discussion qui imite les décisions réelles et les dilemmes quotidiens.

Instance, au lieu de dire « J'adore ce jean », vous pouvez demander à une influenceuse de créer une vidéo : « Aidez-moi à choisir lequel de ces cinq articles je vais renvoyer. » Elle essaie chaque élément, donne son avis sincère (mais positif) et, à la fin, décide « par hasard » de tous les garder. Cette tactique de marketing d'influence est une publicité subtile dissimulée sous un comportement auquel tout le monde peut s'identifier.

La marque de vêtements Zara a parfaitement maîtrisé ce mettre en forme, transformant les dilemmes liés à l'essayage en mini-histoires virales qui stimulent l'engagement et les conversions.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous choisissez des influenceurs, ne vous contentez pas de rechercher un nombre élevé d’affichages, mais examinez leur cible. Ne vous arrêtez pas à la quantité des commentaires, mais évaluez leur qualité. Les abonnés sont-ils réellement engagés, posent-ils des questions, utilisent-ils des étiquettes pour leurs amis ou se contentent-ils de poster des emojis ? Réfléchissez bien avant de choisir vos influenceurs.

2. Changez votre approche des lancements de produits

Au lieu de promouvoir vos produits à grand renfort de comptes à rebours traditionnels, commencez par des campagnes du type « Que souhaitez-vous que nous proposions ensuite ? ».

Les marques peuvent recueillir des commentaires via des sondages sur les réseaux sociaux, classer les options dans des stories et créer un sentiment d'urgence en montrant les « perdants ». Les clients et acheteurs potentiels se sentent ainsi propriétaires du produit final et sont prêts à passer à l'achat.

La participation remplace la persuasion. Cette tactique de marketing sur les réseaux sociaux travaille mieux que vous ne pouvez l'imaginer.

utilisez des offres à la limite pour créer un sentiment d'urgence et écouler rapidement vos stocks*

Dans un épisode de Shark Tank ( saison 14, épisode 18 ), Sophie Nistico est arrivée avec sa marque See The Way I See, un libellé de vêtements axé sur la promotion de la santé mentale. Elle a révélé que ses collections sont vendues uniquement en séries limitées, sans publicité payante, uniquement grâce à la communauté, au storytelling et à la rareté.

Elle a partagé une statistique frappante : l'une de ses publications a généré 260 000 dollars en seulement 24 heures.

La marque ne court pas après les algorithmes ou les codes de réduction. Elle s'appuie sur la demande réelle, l'anticipation et l'urgence du « si vous le manquez, vous l'avez perdu ». Ce modèle ne se contente pas de créer un engouement, il donne à chaque équipe commerciale un caractère personnel.

4. Utilisez les e-mails pour influencer le comportement, pas seulement pour faire de la promotion

Votre flux d'accueil est inutile s'il se résume à un code de réduction de 10 % et à une note de remerciement.

Les marques intelligentes utilisent les cinq premiers e-mails pour former le comportement de navigation : un e-mail pour les catégories les plus populaires, un autre pour le contenu généré par les utilisateurs et un troisième pour présenter les avis filtrés par type d'acheteur. Il s'agit moins de mettre en avant des offres que d'orienter la découverte en fonction des intentions.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, 70,19 % des paniers sont abandonnés sur les sites de commerce électronique. Ce n'est pas une erreur. La plupart des gens quittent le site avant d'acheter. Les e-mails de rappel et les politiques de retour permettent de récupérer une partie de ces ventes.

créez des pages d'accueil « shop-by-vibe » (achetez par ambiance), et pas seulement des catégories*

La plupart des filtres utilisés dans le commerce électronique sont mécaniques, par taille, couleur ou prix.

Mais les clients personnalisés ne raisonnent pas comme des feuilles de calcul. Ils achètent en fonction de leur humeur, par exemple « Pour votre prochain week-end », « Ambiance : cosy et oversize », « Cadeaux à moins de 50 $ pour les personnes que vous appréciez ».

Jetez un œil à cette page d'accueil d'Anice Jewellery :

via Anice Jewellery

Des pages comme celles-ci imitent la façon dont les gens naviguent dans un magasin. Des marques telles que Glossier et Madewell le font très bien en changeant le contexte de « Qu'est-ce que c'est ? » à « Quand est-ce que je pourrais utiliser ça ? ». C'est ce qui incite les gens à cliquer et à continuer à faire défiler la page.

transformez les politiques de retour en déclencheurs de conversion*

La plupart des clients ne lisent pas votre politique de retour, sauf s'ils ont des doutes. Surmontez cette hésitation en la présentant comme un avantage : « Essayez trois tailles, gardez-en une, retournez l'autre gratuitement. » Les retours sans friction réduisent l'anxiété liée au panier, en particulier pour les produits coûteux ou dont la taille est importante.

7. Créez une boucle de recommandation qui ne ressemble pas à un argumentaire de vente$$$a

La plupart des widgets « Parrainez un ami » sont ignorés, car ils donnent l'impression que la marque demande une faveur.

Changez de perspective. Récompensez les deux parties, mais positionnez le partage comme un avantage. Instance, regardez comment Amerisleep a créé une page dédiée aux parrainages :

via Amerisleep

Vous pouvez également les associer à des offres exclusives à durée limite ou à des lancements anticipés. Lorsque les recommandations sont perçues comme un privilège plutôt que comme une corvée, les gens vous font la promotion sans qu'on leur demande deux fois.

8. Gamifiez l'engagement sans donner l'impression qu'il s'agit d'un jeu$$$a

La plupart des marques ont recours à la gamification pour attirer les clients personnalisés. Les plus intelligentes y ont recours pour les fidéliser.

Rover y parvient très bien grâce à un programme de récompenses à plusieurs niveaux qui attribue des crédits pour la rédaction d'avis, l'inscription à la newsletter et le parrainage d'amis.

via Rover

Ce qui rend cette stratégie efficace, c'est sa combinaison : il ne s'agit pas seulement d'offrir des points à l'achat, mais aussi de petits déclencheurs variés qui réengagent les utilisateurs à travers différents points de contact. Et les crédits sont synonymes de réservations futures, ce qui conduit naturellement à un comportement répétitif. C'est une façon ludique de créer une habitude.

💡 Conseil bonus : utilisez la gamification pour mapper l'attention là où elle compte : les catégories sous-exploitées, les nouveautés ou les gammes de produits à faible taux de clics. Donnez aux utilisateurs une raison de rester plus de 60 secondes.

utilisez les demandes d'avis comme stratégie de marketing de contenu*

Demander des avis ne consiste pas seulement à collecter des étoiles. Les marques les plus innovantes demandent le bon type d'avis.

Au lieu de « Comment s'est passée votre commande ? », invitez des questions telles que « Comment cet article correspond-il à vos attentes ? » ou « Avec quoi le porteriez-vous ? »

Ces invitations structurées génèrent du contenu qui peut être réutilisé dans les pages de produits, les e-mails et les publicités. Prenons l'instance de cet e-mail envoyé par la marque Sun of a Beach :

via Getsitecontrol

10. Transformez l'emballage en canal de marketing post-achat

La plupart des marques cessent leurs activités marketing une fois que la Box est expédiée. Les plus avisées considèrent l'emballage comme un espace publicitaire supplémentaire. Un déballage réussi est un appât social : les utilisateurs veulent le publier et leurs abonnés veulent acheter le produit.

Prenez l'exemple de Theatre. xyz, une marque indienne de chaussures qui a parfaitement compris cela :

via Instagram

Leur emballage sur le thème de Shakespeare ne se contente pas de livrer le produit, il offre un moment unique. Et ces moments se transforment en visibilité gratuite via Instagram, des vidéos de déballage et des commentaires tels que « Lien s'il vous plaît » de la part d'acheteurs déjà séduits par l'ambiance.

De plus, cet emballage leur permet de tirer parti d'un grand nombre de contenus générés par les utilisateurs grâce à de multiples publications sur les réseaux sociaux.

💡 Conseil de pro : Insérez des codes QR pour accéder à du contenu exclusif. Offrez une récompense en échange du partage. Ou imprimez un message personnalisé qui donne à l'acheteur le sentiment de faire partie de quelque chose qui va au-delà d'une simple transaction.

11. Des offres géolocalisées sans être intrusives pour les cibles

Personne ne souhaite recevoir un e-mail disant « Bonjour, nous voyons que vous êtes à Milwaukee ». Mais la segmentation géographique est un outil puissant lorsqu'elle est utilisée avec nuance.

Les marques qui proposent des promotions liées au climat (par exemple, en mettant en avant des vêtements de pluie lors de tempêtes) ou des campagnes régionales (« De nouveau disponible dans votre région ») enregistrent de meilleurs taux d'ouverture et de conversion que les campagnes génériques. Elles semblent opportunes et non intrusives.

12. Soyez malin avec les annonces Google Shopping Ads

Les annonces Google Shopping affichent vos produits là où les décisions d'achat sont prises, c'est-à-dire sur la première page des résultats de recherche. Elles sont visuelles, directes et très efficaces, car les acheteurs peuvent voir votre produit, son prix et son évaluation avant même de cliquer.

Qu'est-ce qui les rend encore plus efficaces ? Le contexte !

Instance, si quelqu'un tape « jupe multicolore » dans Google, il ne veut pas une page d'accueil, mais des options, rapidement. Regardez ce résultat Google où des marques telles que Shein, ASOS et Temu apparaissent avant les résultats naturels, s'appropriant ainsi le moment d'intention.

via Google

🤓 Astuce pratique : avant de lancer votre prochaine campagne promotionnelle, analysez 2 ou 3 de vos principaux concurrents à l'aide d'un outil de recherche concurrentielle. Inspirez-vous de ce qui fonctionne pour eux, affinez votre approche et optimisez votre page pour surpasser vos concurrents en termes de conversion.

13. Optimisez les pages produits pour le référencement naturel à longue traîne

Le référencement naturel (SEO) peut vous aider à atteindre une grande part de vos objectifs marketing, car il permet d'attirer un trafic organique qualifié, avec une réelle intention d'achat. Les mots-clés à longue traîne tels que « jupe midi en satin multicolore à moins de 3000 » ou « jupe longue à volants en coton pour l'été » correspondent à ce que les utilisateurs recherchent lorsqu'ils sont prêts à acheter.

Assurez-vous de :

Concentrez-vous sur l'optimisation des pages individuelles de vos produits à l'aide de ce type de phrases

Assurez-vous que votre recherche de mots-clés tient compte du contexte afin de générer une équipe commerciale

Ajoutez naturellement des mots-clés dans les titres, les méta descriptions, les textes alternatifs et les descriptions de produits

Instance, Luna Sandals rédige des descriptions uniques de plus de 500 mots pour chaque produit, en utilisant un langage qui reflète la façon dont ses clients effectuent leurs recherches et leurs achats, ce qui améliore à la fois la pertinence et le classement.

via Luna Sandals

14. Utilisez les listes d'attente pour les produits comme indicateurs d'intérêt avant le lancement

Les listes d'attente sont des signaux marketing. Elles suscitent le désir, créent une preuve sociale et vous aident à réaliser une prévision de vos stocks avant d'investir dans la production.

Hermès a perfectionné cette technique avec le sac Birkin. Vous ne vous contentez pas d'en acheter un, vous vous inscrivez sur une liste d'attente, vous établissez une relation avec la marque et vous attendez votre tour.

Ils n'ont jamais adapté leur offre à la demande. Au contraire, ils ont fait de l'attente un élément à part entière de leur histoire. La marque a mis l'accent sur le savoir-faire artisanal (il faut 40 heures pour fabriquer un sac), transformant chaque entrée ajoutée à la liste de souhaits en une subtile campagne de promotion de la marque.

Cette stratégie de rareté a favorisé à la fois la pertinence culturelle et la valeur de revente pendant des décennies. À tel point que les gens attendent littéralement, physiquement, pendant des heures le jour du lancement d'une nouvelle collection :

via Sixthtone

Cette approche fonctionne pour les marques de commerce électronique, même sans position haut de gamme. Vous pouvez utiliser des listes d'attente pour évaluer l'intérêt, réduire le risque de surstock et créer le buzz avant un lancement. Lorsque les clients s'inscrivent, ils sont déjà convaincus.

💡Conseil de pro : que se passe-t-il une fois que toutes les données de votre liste d'attente sont préparées et prêtes à être exploitées ? Automatisez les processus de suivi. Que vous souhaitiez segmenter vos clients en listes d'e-mail spécifiques ou accélérer certaines commandes, les flux de travail agencés peuvent s'occuper de tout cela. Découvrez comment. 👇🏼

15. Regroupez les produits en fonction de leur position plutôt qu'en proposant des réductions

Au lieu de proposer une équipe commerciale du type « 2 pour le prix d'1 », mettez l'accent sur la manière dont le lot s'intègre dans la vie quotidienne des clients.

exemple : *Une marque de soins pour la peau propose un sérum, une crème solaire et un nettoyant dans un coffret intitulé « Votre routine en 3 étapes après l'entraînement ».

Vous vendez une solution, pas seulement une réduction, et c'est une raison bien plus convaincante d'acheter.

Mettre en place une stratégie marketing solide pour le commerce électronique est une chose, mais la maintenir organisée à mesure que votre équipe s'agrandit en est une autre.

1. ClickUp (votre centre de commande marketing tout-en-un alimenté par l'IA)

Pour les équipes e-commerce qui jonglent avec des volumes importants, des calendriers serrés et des dépendances interfonctionnelles, ClickUp, l'application tout pour le travail, agit comme un multiplicateur de force.

Instance, ClickUp Marketing offre aux marques un espace unique pour tout gérer, des idées de campagne et la planification des influenceurs aux calendriers de lancement de produits et à la validation du contenu.

Grâce à des fonctionnalités telles que les listes, les documents, les tâches et le calendrier, vous pouvez gérer les flux de travail entre les Teams et synchroniser Tout. Que vous coordonniez le contenu généré par les utilisateurs pour une livraison ou que vous suiviez les ressources pour une campagne saisonnière, tout reste connecté.

Combinez la recherche sur vos concurrents et l'analyse avancée grâce à une plateforme alimentée par /IA

Pour commencer, ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, fait office de centre de commande tout-en-un pour la recherche de produits e-commerce, le lancement et la gestion des commandes.

Trouvez des réponses non seulement dans votre environnement de travail ClickUp, mais aussi sur le Web grâce à ClickUp Brain

Cela peut vous aider à :

Analysez instantanément le web pour connaître les dernières tendances, les mouvements de vos concurrents, les changements de prix et le sentiment des clients personnalisés, afin de vous assurer que vos idées de produits sont toujours fondées sur des données actualisées et exploitables

Tirez parti de plusieurs modèles linguistiques à grande échelle pour synthétiser des informations, comparer des sources et mettre en évidence les opportunités ou les risques émergents dans votre niche

Recevez des résumés clairs générés par l'IA et des recommandations pour valider vos concepts de produits, effectuer une prévision de la demande et identifier les lacunes du marché avant d'investir

Convertissez les résultats de vos recherches en tâches concrètes, attribuez-les à des propriétaires, fixez des délais et liez-les à des documents ou des ressources pertinents afin que chaque information débouche sur des étapes concrètes

Assurez que toute votre équipe soit synchronisée grâce à des mises à jour en temps réel, des commentaires et un suivi de la progression, ce qui réduit les malentendus et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde, de la conception à la mise en œuvre

Fixez des objectifs mesurables et documentez chaque détail à l'aide de documents intégrés

Vous souhaitez vous développer et atteindre votre prochain objectif de croissance ? Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez créer des cibles spécifiques telles que « Lancer trois campagnes d'influence ce mois-ci » ou « Augmenter le taux d'ouverture des e-mails à 30 % », et les relier directement au travail.

Au fur et à mesure que les membres de l'équipe achevent leurs tâches, la progression des objectifs est automatiquement mise à jour, ce qui permet à chacun d'avoir une visibilité et une responsabilité sans avoir à effectuer de vérifications manuelles.

Définissez et suivez les indicateurs clés de performance du commerce électronique, tels que les lancements d'influenceurs ou les taux d'ouverture des e-mails, avec ClickUp Objectifs

Pour garder le suivi sur tous les détails, vous avez besoin de documentation. Lorsque vous avez une nouvelle idée de produit ou une nouvelle version, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour les fiches produit, les listes pour les lancements de produits, les tâches pour les attributions et la vue Calendrier pour suivre toutes les dates limites de lancement.

ClickUp Document vous aide à :

Générez instantanément des descriptions de produits, des FAQ et des textes marketing adaptés à votre marque et à votre public grâce à l'IA intégrée

Résumer les contrats, politiques ou notes de réunion volumineux de vos fournisseurs en points clairs et concrets

Associez les documents, tâches et ressources liés afin que votre équipe trouve toujours les informations dont elle a besoin au moment où elle en a besoin

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires, suggestions et contenu généré par l'IA, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et que les goulots d'étranglement soient réduits

Saisissez les tendances de l'équipe commerciale en temps réel grâce à des tableaux de bord faciles à créer et sans code

Une fois votre flux de travail mis en place, les tableaux de bord ClickUp vous aident à voir ce qui est en cours, ce qui est en retard et ce qui stimule les performances.

Imaginons qu'un produit soit défectueux ou qu'un retour doive être traité plus rapidement. Faites appel à ClickUp Autopilot Agents. Il s'agit de vos collègues numériques qui peuvent faire avancer le travail en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Cela vous permettra de :

Gérez les tâches répétitives liées à la gestion des commandes, telles que la mise à jour des stocks, la génération d'étiquettes d'expédition et l'envoi de notifications personnalisées aux clients

Assurez le flux des commandes, de l'achat à la livraison, grâce à des mises à jour en temps réel de statut

Signalez et signalez automatiquement les anomalies de commande, les ruptures de stock ou les retards de livraison

Offrez une meilleure expérience personnalisée grâce à un traitement des commandes plus rapide et plus précis

Évoluez sans effort à mesure que votre volume de commandes augmente, grâce à ClickUp Agents qui garantit des performances constantes

Suivez les performances de vos campagnes, les échéances et la progression de votre équipe en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

2. Google Analytics (idéal pour le suivi du trafic web)

Google Analytics est un puissant outil d'analyse Web qui aide les entreprises de commerce électronique à suivre et à comprendre le comportement des clients sur leurs sites Web. Il fournit des informations sur les sources de trafic, les taux de rebond, les taux de conversion et les données démographiques des utilisateurs, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions basées sur des données afin d'optimiser leur effort marketing et d'améliorer le parcours client.

3. Hootsuite (le meilleur pour la gestion des réseaux sociaux)

Hootsuite est une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui permet aux entreprises de commerce électronique de programmer des publications, de gérer plusieurs comptes sociaux et de suivre les performances des réseaux sociaux à partir d'un seul tableau de bord. Elle aide à la maintenance d'une présence en ligne cohérente, à interagir avec les clients en temps réel et à analyser le contenu qui génère le plus d'engagement et d'équipe commerciale.

4. Shopify (idéal pour paramétrer des boutiques en ligne)

Shopify est une plateforme de commerce électronique de premier plan qui permet aux entreprises de créer, gérer et développer facilement des boutiques en ligne. Avec des modèles personnalisables, un système de paiement intégré et une large intervalle d'applications, Shopify offre une solution conviviale pour vendre des produits en ligne et gérer tout, de l'inventaire à l'expédition.

5. Mailchimp (le meilleur pour gérer les campagnes par e-mail)

Mailchimp est un outil de marketing par e-mail tout-en-un qui aide les entreprises de commerce électronique à créer des campagnes ciblées, à automatiser les e-mails et à gérer les listes d'abonnés. Il est pratique pour envoyer des recommandations de produits personnalisées, des e-mails de relance de panier et des messages promotionnels, qui contribuent tous à fidéliser la clientèle et à augmenter l'équipe commerciale.

6. SEMrush (Idéal pour des recherches SEO approfondies)

SEMrush est un outil de référencement et de marketing numérique qui permet aux entreprises d'améliorer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Il offre des fonctionnalités telles que la recherche de mots-clés, l'audit de sites et l'analyse de la concurrence. Pour le commerce électronique, SEMrush aide à optimiser les listes de produits et le contenu afin de générer du trafic organique et de surpasser les concurrents dans les classements de recherche.

7. Hotjar (Idéal pour analyser le trafic web)

Hotjar est un fournisseur, prestataire, de cartes thermiques, d'enregistrements de sessions et d'outils de feedback utilisateur, permettant aux entreprises de commerce électronique de visualiser la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs sites web. Les entreprises peuvent ainsi apporter des modifications éclairées pour améliorer la convivialité, augmenter les conversions et améliorer l'expérience d'achat en identifiant les endroits où les utilisateurs cliquent, font défiler ou abandonnent.

8. QuickBooks (idéal pour rationaliser les paiements et les opérations connexes)

QuickBooks est un outil comptable qui simplifie la gestion financière des entreprises de commerce électronique. Il effectue l'automatisation de la facturation, effectue le suivi des dépenses, gère les salaires et génère des rapports financiers. Cela garantit que votre entreprise reste organisée et conforme sur le plan financier, ce qui facilite le suivi de la rentabilité et la planification de la croissance.

Modèles prêts à l'emploi pour lancer votre stratégie marketing e-commerce

Prêt à vous lancer ? Ces modèles marketing prêts à l'emploi vous évitent d'avoir à deviner comment planifier et exécuter vos campagnes.

Que vous lanciez un nouveau produit, mapper un calendrier de contenu ou harmonisiez les objectifs de votre équipe, ces modèles vous aideront à avancer plus rapidement, à rester organisé et à atteindre vos cibles. Découvrez quelques-uns de ces modèles :

1. Modèle de forfait marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfaitez et lancez des campagnes multicanales grâce au modèle de forfait marketing de ClickUp

Le modèle de forfait marketing de ClickUp est idéal pour ceux qui élaborent leur première stratégie marketing complète pour le commerce électronique ou qui souhaitent revoir une stratégie obsolète. Il vous aide à décomposer vos objectifs en campagnes, à attribuer des étapes et à suivre la progression en temps réel.

Utilisez la vue Échéancier pour planifier les tâches de la campagne et garder les échéances visibles pour toute l'équipe

Définissez des indicateurs clés de performance marketing mesurables à l'aide des objectifs et des champs personnalisés pour suivre les performances en temps réel

Créez un tableau partagé afin que votre équipe soit toujours au courant des avancées et des blocages

2. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez à la pointe de la création de contenu, de la conception à la publication, grâce au modèle de gestion de contenu de ClickUp

La gestion de contenu entre différents formats, Teams et délais peut rapidement devenir compliquée. Le modèle de gestion de contenu de ClickUp vous offre un système unique pour gérer la planification, la production, les révisions et la publication sans les allers-retours habituels. Il est idéal pour les calendriers éditoriaux, les plannings de blog et les ressources de campagne.

Utilisez la vue Tableau pour gérer les étapes de contenu telles que Concept, En cours de développement et En cours de révision grâce à la simplicité du glisser-déposer

Créez des champs personnalisés pour trier par canal, type de ressource, budget ou rédacteur attribué

Configurez des tableaux de bord pour suivre les échéanciers de publication et les performances sur toutes les mises en forme

3. Modèle ClickUp pour la gestion des campagnes et des promotions

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez chaque détail de vos campagnes et effectuez le suivi des performances de vos promotions grâce au modèle de gestion des campagnes et des promotions ClickUp

Organisez toutes vos campagnes, respectez les délais et concentrez-vous sur les résultats. Le modèle de gestion des campagnes et des promotions ClickUp vous aide à planifier chaque étape, à attribuer la propriété et à suivre les performances, le tout à partir d'un seul endroit. Idéal pour les lancements saisonniers, les promotions ou les efforts de marketing multicanal.

Planifiez vos campagnes dans le calendrier afin de fixer les dates, les livrables et les échéanciers de mise en ligne

Suivez le retour sur investissement à l'aide de champs personnalisés tels que l'étape du funnel d'audience, le canal et le statut de lancement

Utilisez les automatisations pour déclencher les étapes suivantes à mesure que les tâches passent du concept au lancement

Voici ce que Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a à dire à propos de ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en connexion avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

4. Modèle ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenez un modèle gratuit Forfaitez, créez et programmez facilement du contenu pour les réseaux sociaux grâce au modèle Social Media de ClickUp

Gérez tout votre contenu social en un seul endroit sans perdre le suivi de ce qui est publié et où. Le modèle de réseaux sociaux de ClickUp facilite la planification des forfaits, la création de contenu et la collaboration entre les différentes plateformes avec clarté et rapidité.

Utilisez l'afficher Calendrier de contenu pour planifier vos publications et rester cohérent sur tous les canaux

Suivez le statut des publications grâce à des statuts personnalisés tels que « En attente de validation » ou « En cours »

Recueillez les contributions de votre équipe grâce au formulaire de suggestion de contenu intégré afin de maintenir un flux constant de nouvelles idées

5. Modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfaitisez votre contenu semaine après semaine grâce au modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Restez en avance sur vos calendriers de publication sans documents éparpillés ni délais manqués. Le modèle de calendrier de contenu hebdomadaire de ClickUp vous aide à plan votre contenu hebdomadaire, à suivre la progression et à aligner votre équipe, sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Organisez toutes vos tâches par semaine à l'aide de l'afficher hebdomadaire du contenu pour obtenir un calendrier de publication clair

Ajoutez des détails à vos publications grâce aux champs personnalisés pour les légendes, les hashtags et les ressources graphiques

Affichez le calendrier pour afficher les échéanciers et les publications à venir afin d'éviter les chevauchements ou les lacunes

💫 Étude de cas ClickUp : CEMEX, une marque mondiale dans le secteur de la construction, a réduit son délai de mise sur le marché de 15 % grâce à ClickUp. Son équipe de plus de 50 employés gère désormais les campagnes, les flux de travail créatifs et les révisions des parties prenantes, le tout en un seul endroit. Ce qui prenait autrefois des heures ne prend désormais que quelques secondes grâce à l'automatisation et à une meilleure visibilité. La preuve que les systèmes innovants s'adaptent à toutes les échelles, même dans des secteurs éloignés du commerce électronique.

🧨 Plus de modèles pour booster vos opérations marketing e-commerce

Voici quelques modèles supplémentaires de forfaits Business pour le commerce électronique qui vous aideront à trouver plus rapidement des idées, à affiner votre image de marque et à tester ce qui fonctionne réellement :

👉🏽 Modèle de brainstorming pour le lancement d'une campagne : idéal pour la planification préalable au lancement, le modèle de brainstorming pour le lancement d'une campagne ClickUp est un modèle de type tableau blanc qui vous aide à définir vos cibles, vos angles de communication et vos mises en forme créatives avant le lancement d'une campagne. Utilisez-le avec votre équipe pour vous mettre d'accord dès le début et éviter le chaos de dernière minute.

👉🏽 Modèle de guide de style de marque : assurez la cohérence de tous vos contenus grâce à ce guide de style facile à partager. Avec le modèle de guide de style de marque ClickUp, vous pouvez documenter le ton, la palette de couleurs, l'utilisation du logo et les règles de conception afin que votre équipe et vos prestataires n'aient pas à se poser de questions sur la cohérence de la marque.

👉🏽 Modèle de brief de campagne : le modèle de brief de campagne ClickUp présente les objectifs, les canaux, l'échéancier et les messages de la campagne dans un format clair et collaboratif. Il est idéal pour informer les équipes internes, les freelances ou les agences partenaires sans interminables allers-retours.

👉🏽 Modèle de publicité : utilisez le modèle de publicité ClickUp pour organiser tous vos supports publicitaires, vos variantes de texte, vos spécifications créatives et vos détails de placement. Il est conçu pour vous aider à assurer la cohérence de vos campagnes payantes, à suivre les éléments en cours de révision et à respecter les délais de livraison.

👉🏽 Modèle de tableau blanc « Growth Experiments » : menez des expériences structurées sans document désordonné ni perte de données. Le modèle de tableau blanc « Growth Experiments » de ClickUp vous permet de réfléchir à des idées de tests, de définir des indicateurs de réussite et d'enregistrer les résultats, le tout dans un espace facile à mettre à jour et à consulter.

*élaborez, suivez et développez votre stratégie marketing pour le commerce électronique avec ClickUp

Pour mettre en œuvre des stratégies marketing efficaces pour le commerce électronique, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut également une structure, de la rapidité et de la visibilité.

De la planification des lancements de produits à la création de calendriers de contenu, en passant par le suivi du retour sur investissement des campagnes et la rationalisation de la collaboration, ClickUp offre aux équipes de commerce électronique tout ce dont elles ont besoin pour se développer sans le chaos habituel.

Les modèles prêts à l'emploi, l'automatisation intelligente et l'IA intégrée éliminent les approximations et vous aident à agir avec clarté. Que vous lanciez des campagnes d'influence ou diffusiez des publicités payantes, ClickUp transforme votre stratégie en un système reproductible.

Prêt à organiser, mettre en œuvre et développer votre marketing e-commerce comme un pro ? Commencez gratuitement avec ClickUp!